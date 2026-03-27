ClickUp blog
Google Workspace

10 Google Workspace-alternatíva 2026-ban: a G Suite-hez hasonló eszközök

Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2026. március 27.
ClickUp – A legjobb Google Workspace-alternatíva!

A modern munkahely nagymértékben támaszkodik az együttműködési eszközökre, hogy a kapcsolatok fennmaradjanak, a termelékenység megmaradjon és a szervezettség biztosított legyen. Az olyan szoftvercsomagok, mint a Google Workspace (korábban G Suite), megváltoztatták a munkavégzés módját, lehetővé téve a világ másik végén lévő munkatársakkal való közös alkotást.

5,40 dollárért (kedvezményes ár) és annál magasabb áron a Google Workspace felhasználói egyedi üzleti e-mail címet, ügyfélszolgálatot és dokumentum-együttműködési eszközöket kapnak, mint például a Drive, a Docs, a Slides, a Meet és még sok más. Ez egy széles körű funkciókészlet, mindez a megszokott Google-környezetben.

A közelmúltbeli áremelések azonban arra késztették a kis- és középvállalkozásokat, hogy a Google Workspace alternatíváit keressék.

Szerencsére rengeteg lehetőség áll rendelkezésre különböző méretű csapatok (és költségvetések) számára. Ebben a cikkben 10 Google Workspace-alternatívát mutatunk be kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, szakemberek és diákok számára.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

A 10 legjobb Microsoft Office-alternatíva különböző igényekhez:

  • ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység és projektmenedzsment terén)
  • LibreOffice (A legjobb nyílt forráskódú dokumentumkészítéshez)
  • WPS Office (A legjobb mobilbarát irodai feladatokhoz)
  • Google Workspace (A legjobb valós idejű együttműködéshez)
  • Calligra Office (A legjobb kreatív szakemberek és grafikai integráció számára)
  • Apple iWork (legalkalmasabb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)
  • Dropbox Paper (A legjobb egyszerű, felhőalapú jegyzeteléshez és dokumentumokhoz)
  • Apache OpenOffice (A legjobb alapvető irodai funkciókhoz, nyílt forráskódú támogatással)
  • OfficeSuite (A legjobb platformok közötti dokumentumszerkesztéshez)
  • Polaris Office (A legjobb több eszközről való hozzáféréshez, kiváló mobil támogatással)

Mire kell figyelnie a G Suite alternatíváinál?

A G Suite alternatíváinak értékelésekor fontolja meg, hogy Önnek milyen együttműködési eszközök és funkciók a legfontosabbak. Gondoljon a dokumentumokra, adatbázisokra, fájlmegosztásra, videohívásokra, e-mailekre és mindenre, ami jelentősen elősegíti csapata valós idejű együttműködését.

Írja le, mi az, ami elengedhetetlen, és mi az, ami csak kiegészítő jellegű. Például szüksége lehet egy integrált csevegőrendszerre, a dokumentumváltozások fejlett nyomon követésére és egy olyan felületre, amelyet a nem technikai felhasználók is könnyen kezelhetnek.

Lehet, hogy szívesen használna e-mail-sablonokat és beépített időkövetést, de ezek nem feltétlenül jelentik a döntő tényezőt. Írja le azt is, amit nem szeretne vagy nem igényel – például egy hosszú bevezetési folyamatot vagy 100 TB tárhelyet.

Miután meghatároztad a követelményeidet és a költségkeretedet, itt az ideje, hogy alternatívákat keress a G Suite-hez, és megismerd a felhasználók véleményét róluk. Jó helyen jársz!

Vessünk egy pillantást 10 olyan platformra, amelyek helyettesíthetik a Google Workspace-t. Tudjon meg többet a funkcióikról, előnyeikről és hátrányaikról, árazási terveikről és átlagos értékeléseikről.

A 10 legjobb Google Workspace-alternatíva

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Használja most a ClickUp-ot

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver. Hihetetlenül testreszabható platform, amely egyszerűsíti a feladatok és a feladatkezelés folyamatát.

A drag-and-drop felületnek köszönhetően a használata még diákok és nem technikai felhasználók számára is intuitív. Egyetlen központi helyről cseveghet a csapattagokkal, funkciókban gazdag dokumentumokat készíthet, valamint idővonalakat és munkaterheléseket jeleníthet meg.

gazdag formázás és slash parancsok a ClickUp dokumentumokban
Használja most a ClickUp-ot

Más Google Workspace-versenytársakkal ellentétben a ClickUp natív eszközökkel is rendelkezik a projekt KPI-k nyomon követéséhez és a projektheierarchiák vizualizálásához. A felhasználók a saját igényeikhez igazíthatják a szoftvert, így olyan rendszert építhetnek ki, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamataikhoz.

A ClickUp ingyenes verziója kiváló lehetőséget kínál a csapatoknak a platform kipróbálására és a benne rejlő lehetőségek felfedezésére. Ráadásul, ha tetszik a szoftver, frissíthet az egyik fizetős csomagra, hogy hozzáférjen a fejlettebb funkciókhoz, mint például a projekt ütemtervek és az elemzések.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével az összes dokumentumát kezelheti, a következő előnyökkel.

  • Dokumentáció testreszabása: Készítsen sokoldalú dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal, stílusbeállításokkal és sablonokkal. Adjon hozzá könyvjelzőket, táblázatokat és egyéb elemeket, hogy minden igényt kielégítsen.
  • Valós idejű együttműködés: Szerkessz a csapatoddal együtt, jelöld meg a tagokat megjegyzésekkel, oszd ki a feladatokat, és kövesd nyomon az előrehaladást közvetlenül a dokumentumaidban.
  • Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal: Integrálja a dokumentumokat a feladatokkal, frissítse a munkafolyamatokat és kezelje a projekteket – mindezt a szerkesztőn belül.
  • Rendezés a Docs Hub segítségével: Használjon hitelesített wikiket, sablonokat és keresőeszközöket, hogy erőforrásai rendezettek és könnyen elérhetők legyenek.
  • Biztonságos megosztás: Szabályozza az adatvédelmi és szerkesztési jogosultságokat, osszon meg linkeken keresztül, és kezelje a csapatok, a vendégek vagy a nyilvánosság hozzáférését.

A ClickUp legfontosabb funkciói:

  • Teljes körű együttműködési és termelékenységi eszközök, beleértve a ClickUp Docs-ot, a dokumentummegosztást, a táblákat és a csevegést
  • 15 módszer a projektek és feladatok megtekintésére (listák, táblák, naptárnézet, Gantt-diagramok, grafikonok és még sok más)
  • Beágyazott feladatok összetettebb projektekhez
  • Intuitív naptártervezés a projekt ütemtervének és a csapat munkaterhelésének vizualizálásához
  • Több mint 1000 integráció a csapatod számára, beleértve a natív és a Zapier-integrációkat is

Előnyök:

  • Az átállás más platformokról, például a Google Workspace-ről, egyszerű és zökkenőmentes.
  • Az automatizálási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan meghatározzák a munkafolyamatokat, ami rengeteg időt takarít meg
  • A ClickUp felhőalapú rendszerével és a több eszközön történő fiókszinkronizálással bárhonnan hozzáférhet az adataihoz
  • Kapjon valós idejű frissítéseket a feladatok állapotáról, és tartson mindenkit naprakészen
  • Ingyenes képzés az új felhasználók számára, 24 órás ügyfélszolgálattal

Hátrányok:

  • A fejlett funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik a projektmenedzsment szoftvereket
  • A mobilalkalmazásban (még) nem mind a 15 nézet elérhető.

Árak:

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft 365

Agilis Gantt-diagram sablon a Microsoft 365-hez
via Microsoft 365

A Microsoft 365 a Microsoft Office alkalmazásokat egyetlen felhőalapú platformon egyesíti. Szoftverei, mint például a Word, az Excel és a PowerPoint, sok felhasználó számára ismerősek, így valószínűleg nem lesz szüksége sok képzésre a használatukhoz, ha ismeri a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat.

Ez azonban az egyik drágább Google Workspace-alternatíva a listán, ezért kisvállalkozások számára kevésbé ideális.

A Microsoft 365 legfontosabb jellemzői:

  • Microsoft Office-alkalmazások, például a Forms, az Outlook, a Word, az Excel, a PowerPoint, a Teams és az OneDrive
  • Intelligens segédfunkciók, mint például az Excelben az „Adatok elemzése”, a Wordben a „Kutató” és a „Briefing” e-mailek, amelyek segítenek a napod megtervezésében
  • A Microsoft AppSource-on keresztül több ezer üzleti szoftverrel és szolgáltatással integrálható

Előnyök:

  • Vállalati szintű biztonságos fájltárolás és fejlett fenyegetésvédelem többrétegű biztonsági rendszerrel
  • Támogatja a szervezeteken belüli és a külső partnerekkel való együttműködést a Yammer segítségével, egy vállalati közösségi hálózati eszközzel
  • Rendszeresen automatikus frissítéseket bocsát ki

Hátrányok:

  • Kompatibilitási problémák a régebbi és egyedi vállalati rendszerekkel
  • Drágább, mint a versenytárs platformok
  • Hosszú letöltési idő a frissítéseknél

Árak:

  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként
  • Office 365 Enterprise E1 csomag: 8 USD/hó felhasználónként
  • Office 365 Enterprise E3 csomag: 20 USD/hó felhasználónként
  • Office 365 Enterprise E5 csomag: 35 USD/hó felhasználónként
  • Kormányzati csomagok elérhetők

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Bitrix24

bitrix24 szoftver példa
Forrás: Bitrix24

A Bitrix24 csapatmunkát segítő eszközeivel, átfogó projektmenedzsment funkcióival és sokoldalú kommunikációs lehetőségeivel megkönnyíti az együttműködést és növeli a termelékenységet. Magas szintű testreszabhatósága lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeihez igazítsa – például létrehozhat személyre szabott irányítópultokat a KPI-k nyomon követéséhez.

A Bitrix24-nek azonban vannak hátrányai. Ha a Google Workspace-ről vált át, előfordulhat, hogy a Bitrix24 felhasználói felületét nem találja intuitívnak, ami miatt egyes felhasználók a Bitrix24 alternatíváit keresik.

A Bitrix24 legfontosabb jellemzői:

  • Beépített CRM ügyféladatbázissal, lead-csatornával és értékesítési automatizálással
  • HR-modulok, például a munkavállalók beosztásának és a munkaidő-nyilvántartásnak
  • Üzleti intelligencia funkciók, beleértve az elemzési irányítópultot és az interaktív jelentéseket
  • Széles körű integrált alkalmazások, például e-kereskedelmi áruházak, könyvelőszoftverek és webkonferencia-funkciók

Előnyök:

  • Az üzleti intelligencia eszközök használatához nem szükséges SQL-ismeret
  • A platformot offline módban is használhatja, és munkája automatikusan feltöltődik a felhőbe, amint online állapotba kerül.
  • Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész

Hátrányok:

  • Korlátozott lehetőségek a felhasználói szerepkörök és hozzáférési jogosultságok tekintetében
  • A feladatállapotok nem testreszabhatók
  • Bonyolult beállítás és felhasználói felület

Árak:

  • Ingyenes csomag
  • Basic: 49 USD/hó 5 felhasználó számára
  • Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára
  • Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára
  • Enterprise: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

4. Dropbox Business

Dropbox képernyőkép
via Dropbox

A Dropbox egy szűk körű céllal indult: egyszerűsíteni a fájlok megosztását, szinkronizálását és elérését több felhasználó között. Manapság már elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy potenciális Google Workspace-alternatívává váljon.

Több mint 300 000 üzleti csapat és a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok több mint fele használja a Dropboxot digitális munkaterületként és felhőalapú tárolási megoldásként. De bár a Dropbox egy hatékony fájlmegosztó és együttműködési eszköz, alapvetően nem kínál olyan kulcsfontosságú kommunikációs funkciókat, amelyek helyettesíthetnék a Gmailt vagy a Meetet.

A Dropbox Business legfontosabb jellemzői:

  • Fejlett fájlkezelési funkciók, mint például verziókezelés, automatikus biztonsági mentések, fájlkeresés, megosztott mappák, megjegyzések és külső megosztás
  • Tevékenységkövetés, amely betekintést nyújt a felhasználói tevékenységekbe
  • Projektkoordináció ütemtervekkel, táblázatokkal és listákkal
  • Integrálható olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Slack és a Zoom, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot

Előnyök:

  • Az IT-szakemberek számára átfogó rendszergazdai vezérlők állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a felhasználói fiókok kezelését a részletes jogosultsági beállítások segítségével
  • A továbbfejlesztett verziókezelés megkönnyíti a korábbi fájlverziókhoz való visszatérést, ha hibát követ el
  • Nem kényszeríti a fájlok tömörítésére

Hátrányok:

  • Esetenkénti lassulás vagy hibák az eszközök közötti fájlok szinkronizálása során
  • A tárhelykorlátozások korlátozóak lehetnek a nagy mennyiségű adattal rendelkező vállalkozások számára
  • Néha úgy tűnik, hogy inkább az új funkciók bevezetésére koncentrálnak, mint az alapvető funkcionalitás erősítésére.

Árak:

  • Standard: 15 USD/hó felhasználónként
  • Advanced csomag: 24 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)

5. Asana

Asana termékpélda
forrás: Asana

Az Asana egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak a feladatok összehangolásában, a projektek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a kapcsolattartásban. Számos olyan funkciót kínál, amelyek segítségével a csapatok okosabban és hatékonyabban dolgozhatnak.

Bár az Asana rendkívül hatékony munkafolyamat-kezelő eszköz, nem rendelkezik dedikált eszközökkel dokumentumok, prezentációk és táblázatok létrehozásához. Ha az Asanát szeretné használni a Google Workspace alternatívájaként, szánjon időt az alkalmazásintegrációk tanulmányozására, hogy az összes szükséges eszközt egyetlen platformon összekapcsolhassa.

Az Asana legfontosabb jellemzői:

  • Kommunikálj megjegyzések, @említések és testreszabható értesítések segítségével
  • A drag-and-drop funkciók segítségével feladatokat delegálhat, határidőket rendelhet hozzá és prioritásokat állíthat be a munkafolyamatokban
  • Tekintse át a feladatfüggőségeket egy pillanat alatt a Work Graph® adatmodell és a Gantt-diagramok segítségével
  • Integrálható más szolgáltatásokkal, mint például a Dropbox, a SurveyMonkey, a Google Drive és több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással

Előnyök:

  • Fejlett keresési funkciók
  • Robusztus mobil támogatás és valós idejű szinkronizálás az alkalmazások számára (Apple iOS és Android)
  • Alkalmas nagy, összetett projektek koordinálására és nyomon követésére

Hátrányok:

  • Használata nehéz lehet, ha nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket
  • A rendszeres feladatok beállításának rugalmatlansága
  • Automatikusan feliratkozik az e-mailes értesítésekre, amelyek elárasztják a beérkező levelek mappáját, és eltemetik a fontos értesítéseket

Árak:

  • Alap: Ingyenes
  • Prémium csomag: 10,99 USD/hó felhasználónként
  • Business: 24,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Zoho Workplace

Zoho Projects
via Zoho

A Zoho Workplace egy felhőalapú termelékenységi csomag, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat, csapatokat és egyéneket az együttműködésben, a kommunikációban és a munkavégzésben. Számos funkciót tartalmaz, például dokumentumkészítést és -tárolást, feladatkezelést, e-mail-tárhelyet, videokonferenciát és projektkövetést.

A listán szereplő néhány lehetőséghez képest a Zoho Workplace nem egy jól ismert alternatíva a Google Workspace-hez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre, amelyből megtanulhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből a platformból.

A Zoho Workplace legfontosabb jellemzői:

  • Zia, egy íráshoz és adatelemzéshez használható mesterséges intelligencia-asszisztens
  • Funkciókban gazdag e-mail eszköz
  • Fejlett keresési funkciók az összes Workplace-alkalmazásban

Előnyök:

  • Zökkenőmentesen integrálódik a Zoho ökoszisztémába, amely magában foglalja a CRM-, pénzügyi és marketingplatformokat
  • A Workplace Dashboard átfogó képet nyújt az alkalmazásokról, így nem kell böngészők között váltogatnia
  • Számos prezentációs sablon és tervezési lehetőség, valamint multimédiás tartalmak beágyazásának lehetősége

Hátrányok:

  • Néhány megbízhatósági probléma, például az, hogy a munka nem kerül mentésre, ha megszakad az internetkapcsolat
  • Nem olyan népszerű, mint más együttműködési alkalmazások, ezért az interneten korlátozott mennyiségű forrás áll rendelkezésre a hibaelhárításhoz és ötletekhez.
  • A véletlenül törölt fájlok helyreállítása bonyolult folyamat

Árak:

  • Örökre ingyenes
  • Standard: 3 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 6 USD/hó felhasználónként
  • Csak e-mail: 1 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

7. LibreOffice

LibreOffice képernyőkép
via LibreOffice

A LibreOffice egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, amely szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs és adatbázis-kezelő eszközöket, valamint egyéb funkciókat tartalmaz. Számos fájlformátummal kompatibilis, beleértve a Microsoft és a G Suite fájlokat is, és Windows, macOS és Linux rendszereken egyaránt használható.

A „Libre” spanyolul ingyeneset jelent – és a LibreOffice pontosan az. Nincs tele mindenféle extrával, de a Google Docs, Sheets és Slides alternatívájaként remekül működik.

A LibreOffice főbb jellemzői:

  • Szövegszerkesztés, táblázatok, prezentációk, adatbázisok és még sok más
  • Irodai csomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő eszközökkel
  • Hatékony adatelemzési funkciók
  • Üzleti folyamatok automatizálása makrók és szkriptek segítségével

Előnyök:

  • Bármely operációs rendszeren működik
  • Számos fájlformátum exportálását támogatja
  • Folyamatosan frissíti a szolgáltatásokat és funkciókat

Hátrányok:

  • Nem felhőalapú, ezért a fájlokat helyileg vagy szerveren kell tárolni
  • Nincs e-mail programja
  • Nincs valós idejű együttműködés a távoli csapatok számára

Árak:

  • Ingyenes

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)

8. OnlyOffice

OnlyOffice termékpélda
Forrás: OnlyOffice

Az OnlyOffice egy irodai szoftvercsomag, amelyet a csapatok együttműködésének és a munka elvégzésének elősegítésére terveztek. Felhőalapú vagy helyszíni telepítésre is alkalmas. Jó alternatívája a G Suite-nak, ha munkájának nagy részét szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs szoftverekkel végzi.

Ha a helyszíni megoldást választja, akkor egy saját szerverre kell költenie (és azt karbantartania).

Az OnlyOffice legfontosabb jellemzői:

  • Egy sor együttműködési eszközzel rendelkezik, beleértve a projektmenedzsmentet, az e-mailt, a naptárat, a CRM-et és a kommunikációt
  • Több platformon is működik (Linux, Mac, Windows)
  • Széles körű dokumentumsablonokkal rendelkezik
  • Támogatja a bővítményeket, így további funkciókat adhat hozzá

Előnyök:

  • Felhőalapú és helyszíni lehetőségek
  • Könnyen használható és megtanulható
  • Válassza a helyszíni telepítést, és szerezzen nagyobb ellenőrzést az adatai és adatvédelme felett

Hátrányok:

  • Formázási összeférhetetlenségek a mainstream fájltípusokkal, mint például a Word-dokumentumok és az Excel-táblázatok
  • Nem ideális komplex dokumentumok, adatbázisok és prezentációk készítéséhez
  • Nincs e-mail kliens és naptáralkalmazás

Árak:

Felhő

  • Ingyenes
  • Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Helyi telepítés

  • Enterprise: 2200 USD/szerver 50 felhasználó esetén
  • Enterprise Plus: 3300 USD/szerver 50 felhasználó számára
  • Enterprise Premium: 4450 USD/szerver 50 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (56 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Wrike

Példa a Wrike kezdőlapjára
Forrás: Wrike

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. Számos funkcióval rendelkezik, például feladatlistákkal, erőforrás-kezeléssel, időkövetéssel és jelentéskészítéssel, testreszabható irányítópultokkal, automatizált munkafolyamatokkal és még sok mással.

A Wrike mobilalkalmazással is rendelkezik, így útközben is hozzáférhet a projektekhez.

A Google Workspace és más Wrike-versenytársak egyszerű használatával ellentétben a Wrike használatával valószínűleg nem fog azonnal beindulni a munka. Kérje meg a Wrike csapatát, hogy segítsen Önnek felállítani egy olyan rendszert, amely az Ön vállalatának folyamataihoz és igényeihez igazodik.

A Wrike legfontosabb funkciói:

  • Projektmenedzsment Gantt-diagrammal és Kanban-táblákkal, valamint az egyes csapattagok munkaterhelésének átláthatóságával a megfelelő erőforrás-kezelés érdekében
  • Tekintse meg a projektállapotra vonatkozó, személyre szabott jelentéseket valós idejű adatokkal és vizuálisan vonzó irányítópultokkal
  • Kövesse nyomon az ütemterveket és a tényleges munkát a becsült költségekhez viszonyítva, hogy a költségvetési keretek között maradjon
  • Több mint 400 azonnal használható integráció

Előnyök:

  • Az űrlapokon keresztül benyújtott kérések automatikusan feladatokká alakíthatók
  • A projekt ütemtervének módosításakor automatikusan frissíti a Gantt-diagramok határidőit
  • Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok tanácsadói megközelítést alkalmaznak, hogy segítsenek a Wrike-ot az Ön működési igényeihez igazítani

Hátrányok:

  • A tanulás és a bevezetés időbe telik, mivel új gondolkodásmódra van szükség a vállalati projektek szervezését illetően
  • A frissítésekre vonatkozó e-mail értesítések konfigurálásának hiányzó lehetőségei
  • Egyes vélemények szerint a felhasználói felület nem túl intuitív, és az elemek megtalálása zavaros lehet

Árak:

  • Ingyenes
  • Team: 9,80 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
  • Pinnacle: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)

10. Monday.com

Példa a Monday Kanban táblájára
via Monday.com

A Monday.com egy webalapú munkahelyi operációs rendszer, amely lehetővé teszi az alkalmazások integrálását építőelemként, hogy összeállíthassa a szükséges termelékenységi csomagot. Számos funkciót tartalmaz, például feladat táblákat, irányítópultokat, fájlmegosztást, üzenetküldést és még sok mást.

Bár a „építőelemek” megközelítése újszerű és kreatív, nem mindenkinek való, ezért sokan keresnek alternatívákat a Monday-hez. Olvassa el a cikket, hogy eldöntse, valóban a Monday az a Google Workspace-alternatíva, amire szüksége van.

A Monday legfontosabb funkciói:

  • Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és az OKR-eket drag-and-drop táblák, idővonalak és diagramok, valamint testreszabható irányítópultok segítségével
  • Különleges felhasználási esetekre tervezett termékek: munkamenedzsment, marketing, értékesítés, projektek és IT-fejlesztés
  • Integrációk és kódírás nélküli receptek segítségével dolgozzon más platformok, például a Microsoft 365, a Dropbox és a Google Workspace fájljaival
  • Hozzon létre egyedi automatizálásokat és kiváltókat, vagy használja a monday.com API-t a vállalati folyamatok jobb integrálásához

Előnyök:

  • Egyértelmű címkék és intuitív menük, amelyeket még a kezdő felhasználók is gyorsan megértenek, így gyorsabbá téve a bevezetést
  • A drag-and-drop funkció könnyen használható, és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatok létrehozását
  • A feladatokhoz tartozó mellékletek és csevegések segítségével több kontextust kapsz a feladatokról

Hátrányok:

  • Nehéz lehet nagy léptékű műveletek alapjaként használni, mivel hiányoznak belőle a vállalati szintű projektekhez szükséges hasznos funkciók.
  • A projektek más projektmenedzsment eszközökbe való importálása és onnan való exportálása néha még a haladó technikai felhasználók számára is nehézséget okozhat
  • Korlátozott szövegformázási lehetőségek

Árak:

  • Örökre ingyenes
  • Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 10 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Találjon olyan Google Workspace alternatívát, amely meghaladja az elvárásait

Mint láthatja, számos Google Workspace-alternatíva létezik, amelyek hatékony funkciókat kínálnak a csapatok együttműködésének és a munkavégzésnek a támogatására.

Akár megfizethető megoldást keres, akár fejlettebb funkciókkal rendelkező szolgáltatást, a cikkben bemutatott lehetőségek között biztosan talál valamit, ami megfelel az Ön igényeinek. Minden platformnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért érdemes alaposan utánajárni a dolgoknak, mielőtt eldöntené, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

A jelenleg elérhető G Suite-alternatíváknak köszönhetően még soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni a csapatod számára tökéletes együttműködési eszközt!

ClickUp Logo
  • SOC 2 logoSOC 2Type II
  • ISO 27001 logoISO 27001Certified
  • GDPR logoGDPRCompliant
  • HIPAA logoHIPAACompliant
© 2026 ClickUp