10 Google Workspace-alternatíva 2026-ban: a G Suite-hez hasonló eszközök

A modern munkahely nagymértékben támaszkodik az együttműködési eszközökre, hogy a kapcsolatok fennmaradjanak, a termelékenység megmaradjon és a szervezettség biztosított legyen. Az olyan szoftvercsomagok, mint a Google Workspace (korábban G Suite), megváltoztatták a munkavégzés módját, lehetővé téve a világ másik végén lévő munkatársakkal való közös alkotást.
5,40 dollárért (kedvezményes ár) és annál magasabb áron a Google Workspace felhasználói egyedi üzleti e-mail címet, ügyfélszolgálatot és dokumentum-együttműködési eszközöket kapnak, mint például a Drive, a Docs, a Slides, a Meet és még sok más. Ez egy széles körű funkciókészlet, mindez a megszokott Google-környezetben.
A közelmúltbeli áremelések azonban arra késztették a kis- és középvállalkozásokat, hogy a Google Workspace alternatíváit keressék.
Szerencsére rengeteg lehetőség áll rendelkezésre különböző méretű csapatok (és költségvetések) számára. Ebben a cikkben 10 Google Workspace-alternatívát mutatunk be kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, szakemberek és diákok számára.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A 10 legjobb Microsoft Office-alternatíva különböző igényekhez:
- ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység és projektmenedzsment terén)
- LibreOffice (A legjobb nyílt forráskódú dokumentumkészítéshez)
- WPS Office (A legjobb mobilbarát irodai feladatokhoz)
- Google Workspace (A legjobb valós idejű együttműködéshez)
- Calligra Office (A legjobb kreatív szakemberek és grafikai integráció számára)
- Apple iWork (legalkalmasabb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)
- Dropbox Paper (A legjobb egyszerű, felhőalapú jegyzeteléshez és dokumentumokhoz)
- Apache OpenOffice (A legjobb alapvető irodai funkciókhoz, nyílt forráskódú támogatással)
- OfficeSuite (A legjobb platformok közötti dokumentumszerkesztéshez)
- Polaris Office (A legjobb több eszközről való hozzáféréshez, kiváló mobil támogatással)
Mire kell figyelnie a G Suite alternatíváinál?
A G Suite alternatíváinak értékelésekor fontolja meg, hogy Önnek milyen együttműködési eszközök és funkciók a legfontosabbak. Gondoljon a dokumentumokra, adatbázisokra, fájlmegosztásra, videohívásokra, e-mailekre és mindenre, ami jelentősen elősegíti csapata valós idejű együttműködését.
Írja le, mi az, ami elengedhetetlen, és mi az, ami csak kiegészítő jellegű. Például szüksége lehet egy integrált csevegőrendszerre, a dokumentumváltozások fejlett nyomon követésére és egy olyan felületre, amelyet a nem technikai felhasználók is könnyen kezelhetnek.
Lehet, hogy szívesen használna e-mail-sablonokat és beépített időkövetést, de ezek nem feltétlenül jelentik a döntő tényezőt. Írja le azt is, amit nem szeretne vagy nem igényel – például egy hosszú bevezetési folyamatot vagy 100 TB tárhelyet.
Miután meghatároztad a követelményeidet és a költségkeretedet, itt az ideje, hogy alternatívákat keress a G Suite-hez, és megismerd a felhasználók véleményét róluk. Jó helyen jársz!
Vessünk egy pillantást 10 olyan platformra, amelyek helyettesíthetik a Google Workspace-t. Tudjon meg többet a funkcióikról, előnyeikről és hátrányaikról, árazási terveikről és átlagos értékeléseikről.
A 10 legjobb Google Workspace-alternatíva
1. ClickUp
A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver. Hihetetlenül testreszabható platform, amely egyszerűsíti a feladatok és a feladatkezelés folyamatát.
A drag-and-drop felületnek köszönhetően a használata még diákok és nem technikai felhasználók számára is intuitív. Egyetlen központi helyről cseveghet a csapattagokkal, funkciókban gazdag dokumentumokat készíthet, valamint idővonalakat és munkaterheléseket jeleníthet meg.
Más Google Workspace-versenytársakkal ellentétben a ClickUp natív eszközökkel is rendelkezik a projekt KPI-k nyomon követéséhez és a projektheierarchiák vizualizálásához. A felhasználók a saját igényeikhez igazíthatják a szoftvert, így olyan rendszert építhetnek ki, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamataikhoz.
A ClickUp ingyenes verziója kiváló lehetőséget kínál a csapatoknak a platform kipróbálására és a benne rejlő lehetőségek felfedezésére. Ráadásul, ha tetszik a szoftver, frissíthet az egyik fizetős csomagra, hogy hozzáférjen a fejlettebb funkciókhoz, mint például a projekt ütemtervek és az elemzések.
ClickUp Docs
A ClickUp Docs segítségével az összes dokumentumát kezelheti, a következő előnyökkel.
- Dokumentáció testreszabása: Készítsen sokoldalú dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal, stílusbeállításokkal és sablonokkal. Adjon hozzá könyvjelzőket, táblázatokat és egyéb elemeket, hogy minden igényt kielégítsen.
- Valós idejű együttműködés: Szerkessz a csapatoddal együtt, jelöld meg a tagokat megjegyzésekkel, oszd ki a feladatokat, és kövesd nyomon az előrehaladást közvetlenül a dokumentumaidban.
- Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal: Integrálja a dokumentumokat a feladatokkal, frissítse a munkafolyamatokat és kezelje a projekteket – mindezt a szerkesztőn belül.
- Rendezés a Docs Hub segítségével: Használjon hitelesített wikiket, sablonokat és keresőeszközöket, hogy erőforrásai rendezettek és könnyen elérhetők legyenek.
- Biztonságos megosztás: Szabályozza az adatvédelmi és szerkesztési jogosultságokat, osszon meg linkeken keresztül, és kezelje a csapatok, a vendégek vagy a nyilvánosság hozzáférését.
A ClickUp legfontosabb funkciói:
- Teljes körű együttműködési és termelékenységi eszközök, beleértve a ClickUp Docs-ot, a dokumentummegosztást, a táblákat és a csevegést
- 15 módszer a projektek és feladatok megtekintésére (listák, táblák, naptárnézet, Gantt-diagramok, grafikonok és még sok más)
- Beágyazott feladatok összetettebb projektekhez
- Intuitív naptártervezés a projekt ütemtervének és a csapat munkaterhelésének vizualizálásához
- Több mint 1000 integráció a csapatod számára, beleértve a natív és a Zapier-integrációkat is
Előnyök:
- Az átállás más platformokról, például a Google Workspace-ről, egyszerű és zökkenőmentes.
- Az automatizálási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan meghatározzák a munkafolyamatokat, ami rengeteg időt takarít meg
- A ClickUp felhőalapú rendszerével és a több eszközön történő fiókszinkronizálással bárhonnan hozzáférhet az adataihoz
- Kapjon valós idejű frissítéseket a feladatok állapotáról, és tartson mindenkit naprakészen
- Ingyenes képzés az új felhasználók számára, 24 órás ügyfélszolgálattal
Hátrányok:
- A fejlett funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik a projektmenedzsment szoftvereket
- A mobilalkalmazásban (még) nem mind a 15 nézet elérhető.
Árak:
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Microsoft 365
A Microsoft 365 a Microsoft Office alkalmazásokat egyetlen felhőalapú platformon egyesíti. Szoftverei, mint például a Word, az Excel és a PowerPoint, sok felhasználó számára ismerősek, így valószínűleg nem lesz szüksége sok képzésre a használatukhoz, ha ismeri a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat.
Ez azonban az egyik drágább Google Workspace-alternatíva a listán, ezért kisvállalkozások számára kevésbé ideális.
A Microsoft 365 legfontosabb jellemzői:
- Microsoft Office-alkalmazások, például a Forms, az Outlook, a Word, az Excel, a PowerPoint, a Teams és az OneDrive
- Intelligens segédfunkciók, mint például az Excelben az „Adatok elemzése”, a Wordben a „Kutató” és a „Briefing” e-mailek, amelyek segítenek a napod megtervezésében
- A Microsoft AppSource-on keresztül több ezer üzleti szoftverrel és szolgáltatással integrálható
Előnyök:
- Vállalati szintű biztonságos fájltárolás és fejlett fenyegetésvédelem többrétegű biztonsági rendszerrel
- Támogatja a szervezeteken belüli és a külső partnerekkel való együttműködést a Yammer segítségével, egy vállalati közösségi hálózati eszközzel
- Rendszeresen automatikus frissítéseket bocsát ki
Hátrányok:
- Kompatibilitási problémák a régebbi és egyedi vállalati rendszerekkel
- Drágább, mint a versenytárs platformok
- Hosszú letöltési idő a frissítéseknél
Árak:
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként
- Office 365 Enterprise E1 csomag: 8 USD/hó felhasználónként
- Office 365 Enterprise E3 csomag: 20 USD/hó felhasználónként
- Office 365 Enterprise E5 csomag: 35 USD/hó felhasználónként
- Kormányzati csomagok elérhetők
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)
3. Bitrix24
A Bitrix24 csapatmunkát segítő eszközeivel, átfogó projektmenedzsment funkcióival és sokoldalú kommunikációs lehetőségeivel megkönnyíti az együttműködést és növeli a termelékenységet. Magas szintű testreszabhatósága lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeihez igazítsa – például létrehozhat személyre szabott irányítópultokat a KPI-k nyomon követéséhez.
A Bitrix24-nek azonban vannak hátrányai. Ha a Google Workspace-ről vált át, előfordulhat, hogy a Bitrix24 felhasználói felületét nem találja intuitívnak, ami miatt egyes felhasználók a Bitrix24 alternatíváit keresik.
A Bitrix24 legfontosabb jellemzői:
- Beépített CRM ügyféladatbázissal, lead-csatornával és értékesítési automatizálással
- HR-modulok, például a munkavállalók beosztásának és a munkaidő-nyilvántartásnak
- Üzleti intelligencia funkciók, beleértve az elemzési irányítópultot és az interaktív jelentéseket
- Széles körű integrált alkalmazások, például e-kereskedelmi áruházak, könyvelőszoftverek és webkonferencia-funkciók
Előnyök:
- Az üzleti intelligencia eszközök használatához nem szükséges SQL-ismeret
- A platformot offline módban is használhatja, és munkája automatikusan feltöltődik a felhőbe, amint online állapotba kerül.
- Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész
Hátrányok:
- Korlátozott lehetőségek a felhasználói szerepkörök és hozzáférési jogosultságok tekintetében
- A feladatállapotok nem testreszabhatók
- Bonyolult beállítás és felhasználói felület
Árak:
- Ingyenes csomag
- Basic: 49 USD/hó 5 felhasználó számára
- Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára
- Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára
- Enterprise: 399 USD/hó 250 felhasználó számára
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)
4. Dropbox Business
A Dropbox egy szűk körű céllal indult: egyszerűsíteni a fájlok megosztását, szinkronizálását és elérését több felhasználó között. Manapság már elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy potenciális Google Workspace-alternatívává váljon.
Több mint 300 000 üzleti csapat és a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok több mint fele használja a Dropboxot digitális munkaterületként és felhőalapú tárolási megoldásként. De bár a Dropbox egy hatékony fájlmegosztó és együttműködési eszköz, alapvetően nem kínál olyan kulcsfontosságú kommunikációs funkciókat, amelyek helyettesíthetnék a Gmailt vagy a Meetet.
A Dropbox Business legfontosabb jellemzői:
- Fejlett fájlkezelési funkciók, mint például verziókezelés, automatikus biztonsági mentések, fájlkeresés, megosztott mappák, megjegyzések és külső megosztás
- Tevékenységkövetés, amely betekintést nyújt a felhasználói tevékenységekbe
- Projektkoordináció ütemtervekkel, táblázatokkal és listákkal
- Integrálható olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Slack és a Zoom, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot
Előnyök:
- Az IT-szakemberek számára átfogó rendszergazdai vezérlők állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a felhasználói fiókok kezelését a részletes jogosultsági beállítások segítségével
- A továbbfejlesztett verziókezelés megkönnyíti a korábbi fájlverziókhoz való visszatérést, ha hibát követ el
- Nem kényszeríti a fájlok tömörítésére
Hátrányok:
- Esetenkénti lassulás vagy hibák az eszközök közötti fájlok szinkronizálása során
- A tárhelykorlátozások korlátozóak lehetnek a nagy mennyiségű adattal rendelkező vállalkozások számára
- Néha úgy tűnik, hogy inkább az új funkciók bevezetésére koncentrálnak, mint az alapvető funkcionalitás erősítésére.
Árak:
- Standard: 15 USD/hó felhasználónként
- Advanced csomag: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)
5. Asana
Az Asana egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak a feladatok összehangolásában, a projektek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a kapcsolattartásban. Számos olyan funkciót kínál, amelyek segítségével a csapatok okosabban és hatékonyabban dolgozhatnak.
Bár az Asana rendkívül hatékony munkafolyamat-kezelő eszköz, nem rendelkezik dedikált eszközökkel dokumentumok, prezentációk és táblázatok létrehozásához. Ha az Asanát szeretné használni a Google Workspace alternatívájaként, szánjon időt az alkalmazásintegrációk tanulmányozására, hogy az összes szükséges eszközt egyetlen platformon összekapcsolhassa.
Az Asana legfontosabb jellemzői:
- Kommunikálj megjegyzések, @említések és testreszabható értesítések segítségével
- A drag-and-drop funkciók segítségével feladatokat delegálhat, határidőket rendelhet hozzá és prioritásokat állíthat be a munkafolyamatokban
- Tekintse át a feladatfüggőségeket egy pillanat alatt a Work Graph® adatmodell és a Gantt-diagramok segítségével
- Integrálható más szolgáltatásokkal, mint például a Dropbox, a SurveyMonkey, a Google Drive és több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással
Előnyök:
- Fejlett keresési funkciók
- Robusztus mobil támogatás és valós idejű szinkronizálás az alkalmazások számára (Apple iOS és Android)
- Alkalmas nagy, összetett projektek koordinálására és nyomon követésére
Hátrányok:
- Használata nehéz lehet, ha nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket
- A rendszeres feladatok beállításának rugalmatlansága
- Automatikusan feliratkozik az e-mailes értesítésekre, amelyek elárasztják a beérkező levelek mappáját, és eltemetik a fontos értesítéseket
Árak:
- Alap: Ingyenes
- Prémium csomag: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Business: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)
6. Zoho Workplace
A Zoho Workplace egy felhőalapú termelékenységi csomag, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat, csapatokat és egyéneket az együttműködésben, a kommunikációban és a munkavégzésben. Számos funkciót tartalmaz, például dokumentumkészítést és -tárolást, feladatkezelést, e-mail-tárhelyet, videokonferenciát és projektkövetést.
A listán szereplő néhány lehetőséghez képest a Zoho Workplace nem egy jól ismert alternatíva a Google Workspace-hez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre, amelyből megtanulhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből a platformból.
A Zoho Workplace legfontosabb jellemzői:
- Zia, egy íráshoz és adatelemzéshez használható mesterséges intelligencia-asszisztens
- Funkciókban gazdag e-mail eszköz
- Fejlett keresési funkciók az összes Workplace-alkalmazásban
Előnyök:
- Zökkenőmentesen integrálódik a Zoho ökoszisztémába, amely magában foglalja a CRM-, pénzügyi és marketingplatformokat
- A Workplace Dashboard átfogó képet nyújt az alkalmazásokról, így nem kell böngészők között váltogatnia
- Számos prezentációs sablon és tervezési lehetőség, valamint multimédiás tartalmak beágyazásának lehetősége
Hátrányok:
- Néhány megbízhatósági probléma, például az, hogy a munka nem kerül mentésre, ha megszakad az internetkapcsolat
- Nem olyan népszerű, mint más együttműködési alkalmazások, ezért az interneten korlátozott mennyiségű forrás áll rendelkezésre a hibaelhárításhoz és ötletekhez.
- A véletlenül törölt fájlok helyreállítása bonyolult folyamat
Árak:
- Örökre ingyenes
- Standard: 3 USD/hó felhasználónként
- Professional: 6 USD/hó felhasználónként
- Csak e-mail: 1 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)
7. LibreOffice
A LibreOffice egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, amely szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs és adatbázis-kezelő eszközöket, valamint egyéb funkciókat tartalmaz. Számos fájlformátummal kompatibilis, beleértve a Microsoft és a G Suite fájlokat is, és Windows, macOS és Linux rendszereken egyaránt használható.
A „Libre” spanyolul ingyeneset jelent – és a LibreOffice pontosan az. Nincs tele mindenféle extrával, de a Google Docs, Sheets és Slides alternatívájaként remekül működik.
A LibreOffice főbb jellemzői:
- Szövegszerkesztés, táblázatok, prezentációk, adatbázisok és még sok más
- Irodai csomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő eszközökkel
- Hatékony adatelemzési funkciók
- Üzleti folyamatok automatizálása makrók és szkriptek segítségével
Előnyök:
- Bármely operációs rendszeren működik
- Számos fájlformátum exportálását támogatja
- Folyamatosan frissíti a szolgáltatásokat és funkciókat
Hátrányok:
- Nem felhőalapú, ezért a fájlokat helyileg vagy szerveren kell tárolni
- Nincs e-mail programja
- Nincs valós idejű együttműködés a távoli csapatok számára
Árak:
- Ingyenes
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)
8. OnlyOffice
Az OnlyOffice egy irodai szoftvercsomag, amelyet a csapatok együttműködésének és a munka elvégzésének elősegítésére terveztek. Felhőalapú vagy helyszíni telepítésre is alkalmas. Jó alternatívája a G Suite-nak, ha munkájának nagy részét szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs szoftverekkel végzi.
Ha a helyszíni megoldást választja, akkor egy saját szerverre kell költenie (és azt karbantartania).
Az OnlyOffice legfontosabb jellemzői:
- Egy sor együttműködési eszközzel rendelkezik, beleértve a projektmenedzsmentet, az e-mailt, a naptárat, a CRM-et és a kommunikációt
- Több platformon is működik (Linux, Mac, Windows)
- Széles körű dokumentumsablonokkal rendelkezik
- Támogatja a bővítményeket, így további funkciókat adhat hozzá
Előnyök:
- Felhőalapú és helyszíni lehetőségek
- Könnyen használható és megtanulható
- Válassza a helyszíni telepítést, és szerezzen nagyobb ellenőrzést az adatai és adatvédelme felett
Hátrányok:
- Formázási összeférhetetlenségek a mainstream fájltípusokkal, mint például a Word-dokumentumok és az Excel-táblázatok
- Nem ideális komplex dokumentumok, adatbázisok és prezentációk készítéséhez
- Nincs e-mail kliens és naptáralkalmazás
Árak:
Felhő
- Ingyenes
- Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Helyi telepítés
- Enterprise: 2200 USD/szerver 50 felhasználó esetén
- Enterprise Plus: 3300 USD/szerver 50 felhasználó számára
- Enterprise Premium: 4450 USD/szerver 50 felhasználó számára
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (56 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
9. Wrike
A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. Számos funkcióval rendelkezik, például feladatlistákkal, erőforrás-kezeléssel, időkövetéssel és jelentéskészítéssel, testreszabható irányítópultokkal, automatizált munkafolyamatokkal és még sok mással.
A Wrike mobilalkalmazással is rendelkezik, így útközben is hozzáférhet a projektekhez.
A Google Workspace és más Wrike-versenytársak egyszerű használatával ellentétben a Wrike használatával valószínűleg nem fog azonnal beindulni a munka. Kérje meg a Wrike csapatát, hogy segítsen Önnek felállítani egy olyan rendszert, amely az Ön vállalatának folyamataihoz és igényeihez igazodik.
A Wrike legfontosabb funkciói:
- Projektmenedzsment Gantt-diagrammal és Kanban-táblákkal, valamint az egyes csapattagok munkaterhelésének átláthatóságával a megfelelő erőforrás-kezelés érdekében
- Tekintse meg a projektállapotra vonatkozó, személyre szabott jelentéseket valós idejű adatokkal és vizuálisan vonzó irányítópultokkal
- Kövesse nyomon az ütemterveket és a tényleges munkát a becsült költségekhez viszonyítva, hogy a költségvetési keretek között maradjon
- Több mint 400 azonnal használható integráció
Előnyök:
- Az űrlapokon keresztül benyújtott kérések automatikusan feladatokká alakíthatók
- A projekt ütemtervének módosításakor automatikusan frissíti a Gantt-diagramok határidőit
- Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok tanácsadói megközelítést alkalmaznak, hogy segítsenek a Wrike-ot az Ön működési igényeihez igazítani
Hátrányok:
- A tanulás és a bevezetés időbe telik, mivel új gondolkodásmódra van szükség a vállalati projektek szervezését illetően
- A frissítésekre vonatkozó e-mail értesítések konfigurálásának hiányzó lehetőségei
- Egyes vélemények szerint a felhasználói felület nem túl intuitív, és az elemek megtalálása zavaros lehet
Árak:
- Ingyenes
- Team: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
- Pinnacle: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)
10. Monday.com
A Monday.com egy webalapú munkahelyi operációs rendszer, amely lehetővé teszi az alkalmazások integrálását építőelemként, hogy összeállíthassa a szükséges termelékenységi csomagot. Számos funkciót tartalmaz, például feladat táblákat, irányítópultokat, fájlmegosztást, üzenetküldést és még sok mást.
Bár a „építőelemek” megközelítése újszerű és kreatív, nem mindenkinek való, ezért sokan keresnek alternatívákat a Monday-hez. Olvassa el a cikket, hogy eldöntse, valóban a Monday az a Google Workspace-alternatíva, amire szüksége van.
A Monday legfontosabb funkciói:
- Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és az OKR-eket drag-and-drop táblák, idővonalak és diagramok, valamint testreszabható irányítópultok segítségével
- Különleges felhasználási esetekre tervezett termékek: munkamenedzsment, marketing, értékesítés, projektek és IT-fejlesztés
- Integrációk és kódírás nélküli receptek segítségével dolgozzon más platformok, például a Microsoft 365, a Dropbox és a Google Workspace fájljaival
- Hozzon létre egyedi automatizálásokat és kiváltókat, vagy használja a monday.com API-t a vállalati folyamatok jobb integrálásához
Előnyök:
- Egyértelmű címkék és intuitív menük, amelyeket még a kezdő felhasználók is gyorsan megértenek, így gyorsabbá téve a bevezetést
- A drag-and-drop funkció könnyen használható, és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatok létrehozását
- A feladatokhoz tartozó mellékletek és csevegések segítségével több kontextust kapsz a feladatokról
Hátrányok:
- Nehéz lehet nagy léptékű műveletek alapjaként használni, mivel hiányoznak belőle a vállalati szintű projektekhez szükséges hasznos funkciók.
- A projektek más projektmenedzsment eszközökbe való importálása és onnan való exportálása néha még a haladó technikai felhasználók számára is nehézséget okozhat
- Korlátozott szövegformázási lehetőségek
Árak:
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
Találjon olyan Google Workspace alternatívát, amely meghaladja az elvárásait
Mint láthatja, számos Google Workspace-alternatíva létezik, amelyek hatékony funkciókat kínálnak a csapatok együttműködésének és a munkavégzésnek a támogatására.
Akár megfizethető megoldást keres, akár fejlettebb funkciókkal rendelkező szolgáltatást, a cikkben bemutatott lehetőségek között biztosan talál valamit, ami megfelel az Ön igényeinek. Minden platformnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért érdemes alaposan utánajárni a dolgoknak, mielőtt eldöntené, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.
A jelenleg elérhető G Suite-alternatíváknak köszönhetően még soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni a csapatod számára tökéletes együttműködési eszközt!