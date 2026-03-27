10 Google Workspace-alternatíva 2026-ban: a G Suite-hez hasonló eszközök

A modern munkahely nagymértékben támaszkodik az együttműködési eszközökre, hogy a kapcsolatok fennmaradjanak, a termelékenység megmaradjon és a szervezettség biztosított legyen. Az olyan szoftvercsomagok, mint a Google Workspace (korábban G Suite), megváltoztatták a munkavégzés módját, lehetővé téve a világ másik végén lévő munkatársakkal való közös alkotást.

5,40 dollárért (kedvezményes ár) és annál magasabb áron a Google Workspace felhasználói egyedi üzleti e-mail címet, ügyfélszolgálatot és dokumentum-együttműködési eszközöket kapnak, mint például a Drive, a Docs, a Slides, a Meet és még sok más. Ez egy széles körű funkciókészlet, mindez a megszokott Google-környezetben.

A közelmúltbeli áremelések azonban arra késztették a kis- és középvállalkozásokat, hogy a Google Workspace alternatíváit keressék.

Szerencsére rengeteg lehetőség áll rendelkezésre különböző méretű csapatok (és költségvetések) számára. Ebben a cikkben 10 Google Workspace-alternatívát mutatunk be kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, szakemberek és diákok számára.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A 10 legjobb Google Workspace-alternatíva különböző igényekhez: ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység és projektmenedzsment terén)

LibreOffice (A legjobb nyílt forráskódú dokumentumkészítéshez)

WPS Office (A legjobb mobilbarát irodai feladatokhoz)

Google Workspace (A legjobb valós idejű együttműködéshez)

Calligra Office (A legjobb kreatív szakemberek és grafikai integráció számára)

Apple iWork (legalkalmasabb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)

Dropbox Paper (A legjobb egyszerű, felhőalapú jegyzeteléshez és dokumentumokhoz)

Apache OpenOffice (A legjobb alapvető irodai funkciókhoz, nyílt forráskódú támogatással)

OfficeSuite (A legjobb platformok közötti dokumentumszerkesztéshez)

Polaris Office (A legjobb több eszközről való hozzáféréshez, kiváló mobil támogatással)

Mire kell figyelnie a G Suite alternatíváinál?

A G Suite alternatíváinak értékelésekor fontolja meg, hogy Önnek milyen együttműködési eszközök és funkciók a legfontosabbak. Gondoljon a dokumentumokra, adatbázisokra, fájlmegosztásra, videohívásokra, e-mailekre és mindenre, ami jelentősen elősegíti csapata valós idejű együttműködését.

Írja le, mi az, ami elengedhetetlen, és mi az, ami csak kiegészítő jellegű. Például szüksége lehet egy integrált csevegőrendszerre, a dokumentumváltozások fejlett nyomon követésére és egy olyan felületre, amelyet a nem technikai felhasználók is könnyen kezelhetnek.

Lehet, hogy szívesen használna e-mail-sablonokat és beépített időkövetést, de ezek nem feltétlenül jelentik a döntő tényezőt. Írja le azt is, amit nem szeretne vagy nem igényel – például egy hosszú bevezetési folyamatot vagy 100 TB tárhelyet.

Miután meghatároztad a követelményeidet és a költségkeretedet, itt az ideje, hogy alternatívákat keress a G Suite-hez, és megismerd a felhasználók véleményét róluk. Jó helyen jársz!

Vessünk egy pillantást 10 olyan platformra, amelyek helyettesíthetik a Google Workspace-t. Tudjon meg többet a funkcióikról, előnyeikről és hátrányaikról, árazási terveikről és átlagos értékeléseikről.

A 10 legjobb Google Workspace-alternatíva

1. ClickUp

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver. Hihetetlenül testreszabható platform, amely egyszerűsíti a feladatok és a feladatkezelés folyamatát.

A drag-and-drop felületnek köszönhetően a használata még diákok és nem technikai felhasználók számára is intuitív. Egyetlen központi helyről cseveghet a csapattagokkal, funkciókban gazdag dokumentumokat készíthet, valamint idővonalakat és munkaterheléseket jeleníthet meg.

Más Google Workspace-versenytársakkal ellentétben a ClickUp natív eszközökkel is rendelkezik a projekt KPI-k nyomon követéséhez és a projektheierarchiák vizualizálásához. A felhasználók a saját igényeikhez igazíthatják a szoftvert, így olyan rendszert építhetnek ki, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamataikhoz.

A ClickUp ingyenes verziója kiváló lehetőséget kínál a csapatoknak a platform kipróbálására és a benne rejlő lehetőségek felfedezésére. Ráadásul, ha tetszik a szoftver, frissíthet az egyik fizetős csomagra, hogy hozzáférjen a fejlettebb funkciókhoz, mint például a projekt ütemtervek és az elemzések.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével az összes dokumentumát kezelheti, a következő előnyökkel.

Dokumentáció testreszabása : Készítsen sokoldalú dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal, stílusbeállításokkal és sablonokkal. Adjon hozzá könyvjelzőket, táblázatokat és egyéb elemeket, hogy minden igényt kielégítsen.

Valós idejű együttműködés : Szerkessz a csapatoddal együtt, jelöld meg a tagokat megjegyzésekkel, oszd ki a feladatokat, és kövesd nyomon az előrehaladást közvetlenül a dokumentumaidban.

Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal : Integrálja a dokumentumokat a feladatokkal, frissítse a munkafolyamatokat és kezelje a projekteket – mindezt a szerkesztőn belül.

Rendezés a Docs Hub segítségével : Használjon hitelesített wikiket, sablonokat és keresőeszközöket, hogy erőforrásai rendezettek és könnyen elérhetők legyenek.

Biztonságos megosztás: Szabályozza az adatvédelmi és szerkesztési jogosultságokat, osszon meg linkeken keresztül, és kezelje a csapatok, a vendégek vagy a nyilvánosság hozzáférését.

A ClickUp legfontosabb funkciói:

Teljes körű együttműködési és termelékenységi eszközök, beleértve a ClickUp Docs-ot , a dokumentummegosztást, a táblákat és a csevegést

15 módszer a projektek és feladatok megtekintésére (listák, táblák, naptárnézet , Gantt-diagramok, grafikonok és még sok más)

Beágyazott feladatok összetettebb projektekhez

Intuitív naptártervezés a projekt ütemtervének és a csapat munkaterhelésének vizualizálásához

Több mint 1000 integráció a csapatod számára, beleértve a natív és a Zapier-integrációkat is

Előnyök:

Az átállás más platformokról, például a Google Workspace-ről, egyszerű és zökkenőmentes.

Az automatizálási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan meghatározzák a munkafolyamatokat, ami rengeteg időt takarít meg

A ClickUp felhőalapú rendszerével és a több eszközön történő fiókszinkronizálással bárhonnan hozzáférhet az adataihoz

Kapjon valós idejű frissítéseket a feladatok állapotáról, és tartson mindenkit naprakészen

Ingyenes képzés az új felhasználók számára, 24 órás ügyfélszolgálattal

Hátrányok:

A fejlett funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik a projektmenedzsment szoftvereket

A mobilalkalmazásban (még) nem mind a 15 nézet elérhető.

Árak:

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft 365

A Microsoft 365 a Microsoft Office alkalmazásokat egyetlen felhőalapú platformon egyesíti. Szoftverei, mint például a Word, az Excel és a PowerPoint, sok felhasználó számára ismerősek, így valószínűleg nem lesz szüksége sok képzésre a használatukhoz, ha ismeri a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat.

Ez azonban az egyik drágább Google Workspace-alternatíva a listán, ezért kisvállalkozások számára kevésbé ideális.

A Microsoft 365 legfontosabb jellemzői:

Microsoft Office-alkalmazások, például a Forms , az Outlook, a Word, az Excel, a PowerPoint, a Teams és az OneDrive

Intelligens segédfunkciók, mint például az Excelben az „Adatok elemzése”, a Wordben a „Kutató” és a „Briefing” e-mailek, amelyek segítenek a napod megtervezésében

A Microsoft AppSource-on keresztül több ezer üzleti szoftverrel és szolgáltatással integrálható

Előnyök:

Vállalati szintű biztonságos fájltárolás és fejlett fenyegetésvédelem többrétegű biztonsági rendszerrel

Támogatja a szervezeteken belüli és a külső partnerekkel való együttműködést a Yammer segítségével, egy vállalati közösségi hálózati eszközzel

Rendszeresen automatikus frissítéseket bocsát ki

Hátrányok:

Kompatibilitási problémák a régebbi és egyedi vállalati rendszerekkel

Drágább, mint a versenytárs platformok

Hosszú letöltési idő a frissítéseknél

Árak:

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E1 csomag: 8 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E3 csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E5 csomag: 35 USD/hó felhasználónként

Kormányzati csomagok elérhetők

Értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Bitrix24

A Bitrix24 csapatmunkát segítő eszközeivel, átfogó projektmenedzsment funkcióival és sokoldalú kommunikációs lehetőségeivel megkönnyíti az együttműködést és növeli a termelékenységet. Magas szintű testreszabhatósága lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeihez igazítsa – például létrehozhat személyre szabott irányítópultokat a KPI-k nyomon követéséhez.

A Bitrix24-nek azonban vannak hátrányai. Ha a Google Workspace-ről vált át, előfordulhat, hogy a Bitrix24 felhasználói felületét nem találja intuitívnak, ami miatt egyes felhasználók a Bitrix24 alternatíváit keresik.

A Bitrix24 legfontosabb jellemzői:

Beépített CRM ügyféladatbázissal , lead-csatornával és értékesítési automatizálással

HR-modulok, például a munkavállalók beosztásának és a munkaidő-nyilvántartásnak

Üzleti intelligencia funkciók, beleértve az elemzési irányítópultot és az interaktív jelentéseket

Széles körű integrált alkalmazások, például e-kereskedelmi áruházak, könyvelőszoftverek és webkonferencia-funkciók

Előnyök:

Az üzleti intelligencia eszközök használatához nem szükséges SQL-ismeret

A platformot offline módban is használhatja, és munkája automatikusan feltöltődik a felhőbe, amint online állapotba kerül.

Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész

Hátrányok:

Korlátozott lehetőségek a felhasználói szerepkörök és hozzáférési jogosultságok tekintetében

A feladatállapotok nem testreszabhatók

Bonyolult beállítás és felhasználói felület

Árak:

Ingyenes csomag

Basic: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Enterprise: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

4. Dropbox Business

A Dropbox egy szűk körű céllal indult: egyszerűsíteni a fájlok megosztását, szinkronizálását és elérését több felhasználó között. Manapság már elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy potenciális Google Workspace-alternatívává váljon.

Több mint 300 000 üzleti csapat és a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok több mint fele használja a Dropboxot digitális munkaterületként és felhőalapú tárolási megoldásként. De bár a Dropbox egy hatékony fájlmegosztó és együttműködési eszköz, alapvetően nem kínál olyan kulcsfontosságú kommunikációs funkciókat, amelyek helyettesíthetnék a Gmailt vagy a Meetet.

A Dropbox Business legfontosabb jellemzői:

Fejlett fájlkezelési funkciók, mint például verziókezelés, automatikus biztonsági mentések, fájlkeresés, megosztott mappák, megjegyzések és külső megosztás

Tevékenységkövetés, amely betekintést nyújt a felhasználói tevékenységekbe

Projektkoordináció ütemtervekkel, táblázatokkal és listákkal

Integrálható olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Slack és a Zoom, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot

Előnyök:

Az IT-szakemberek számára átfogó rendszergazdai vezérlők állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a felhasználói fiókok kezelését a részletes jogosultsági beállítások segítségével

A továbbfejlesztett verziókezelés megkönnyíti a korábbi fájlverziókhoz való visszatérést, ha hibát követ el

Nem kényszeríti a fájlok tömörítésére

Hátrányok:

Esetenkénti lassulás vagy hibák az eszközök közötti fájlok szinkronizálása során

A tárhelykorlátozások korlátozóak lehetnek a nagy mennyiségű adattal rendelkező vállalkozások számára

Néha úgy tűnik, hogy inkább az új funkciók bevezetésére koncentrálnak, mint az alapvető funkcionalitás erősítésére.

Árak:

Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Advanced csomag: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)

5. Asana

Az Asana egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak a feladatok összehangolásában, a projektek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a kapcsolattartásban. Számos olyan funkciót kínál, amelyek segítségével a csapatok okosabban és hatékonyabban dolgozhatnak.

Bár az Asana rendkívül hatékony munkafolyamat-kezelő eszköz, nem rendelkezik dedikált eszközökkel dokumentumok, prezentációk és táblázatok létrehozásához. Ha az Asanát szeretné használni a Google Workspace alternatívájaként, szánjon időt az alkalmazásintegrációk tanulmányozására, hogy az összes szükséges eszközt egyetlen platformon összekapcsolhassa.

Az Asana legfontosabb jellemzői:

Kommunikálj megjegyzések, @említések és testreszabható értesítések segítségével

A drag-and-drop funkciók segítségével feladatokat delegálhat, határidőket rendelhet hozzá és prioritásokat állíthat be a munkafolyamatokban

Tekintse át a feladatfüggőségeket egy pillanat alatt a Work Graph® adatmodell és a Gantt-diagramok segítségével

Integrálható más szolgáltatásokkal, mint például a Dropbox, a SurveyMonkey, a Google Drive és több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással

Előnyök:

Fejlett keresési funkciók

Robusztus mobil támogatás és valós idejű szinkronizálás az alkalmazások számára (Apple iOS és Android)

Alkalmas nagy, összetett projektek koordinálására és nyomon követésére

Hátrányok:

Használata nehéz lehet, ha nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket

A rendszeres feladatok beállításának rugalmatlansága

Automatikusan feliratkozik az e-mailes értesítésekre, amelyek elárasztják a beérkező levelek mappáját, és eltemetik a fontos értesítéseket

Árak:

Alap: Ingyenes

Prémium csomag: 10,99 USD/hó felhasználónként

Business: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Zoho Workplace

A Zoho Workplace egy felhőalapú termelékenységi csomag, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat, csapatokat és egyéneket az együttműködésben, a kommunikációban és a munkavégzésben. Számos funkciót tartalmaz, például dokumentumkészítést és -tárolást, feladatkezelést, e-mail-tárhelyet, videokonferenciát és projektkövetést.

A listán szereplő néhány lehetőséghez képest a Zoho Workplace nem egy jól ismert alternatíva a Google Workspace-hez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre, amelyből megtanulhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből a platformból.

A Zoho Workplace legfontosabb jellemzői:

Zia, egy íráshoz és adatelemzéshez használható mesterséges intelligencia-asszisztens

Funkciókban gazdag e-mail eszköz

Fejlett keresési funkciók az összes Workplace-alkalmazásban

Előnyök:

Zökkenőmentesen integrálódik a Zoho ökoszisztémába, amely magában foglalja a CRM-, pénzügyi és marketingplatformokat

A Workplace Dashboard átfogó képet nyújt az alkalmazásokról, így nem kell böngészők között váltogatnia

Számos prezentációs sablon és tervezési lehetőség, valamint multimédiás tartalmak beágyazásának lehetősége

Hátrányok:

Néhány megbízhatósági probléma, például az, hogy a munka nem kerül mentésre, ha megszakad az internetkapcsolat

Nem olyan népszerű, mint más együttműködési alkalmazások , ezért az interneten korlátozott mennyiségű forrás áll rendelkezésre a hibaelhárításhoz és ötletekhez.

A véletlenül törölt fájlok helyreállítása bonyolult folyamat

Árak:

Örökre ingyenes

Standard: 3 USD/hó felhasználónként

Professional: 6 USD/hó felhasználónként

Csak e-mail: 1 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

7. LibreOffice

A LibreOffice egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, amely szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs és adatbázis-kezelő eszközöket, valamint egyéb funkciókat tartalmaz. Számos fájlformátummal kompatibilis, beleértve a Microsoft és a G Suite fájlokat is, és Windows, macOS és Linux rendszereken egyaránt használható.

A „Libre” spanyolul ingyeneset jelent – és a LibreOffice pontosan az. Nincs tele mindenféle extrával, de a Google Docs, Sheets és Slides alternatívájaként remekül működik.

A LibreOffice főbb jellemzői:

Szövegszerkesztés, táblázatok, prezentációk, adatbázisok és még sok más

Irodai csomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő eszközökkel

Hatékony adatelemzési funkciók

Üzleti folyamatok automatizálása makrók és szkriptek segítségével

Előnyök:

Bármely operációs rendszeren működik

Számos fájlformátum exportálását támogatja

Folyamatosan frissíti a szolgáltatásokat és funkciókat

Hátrányok:

Nem felhőalapú, ezért a fájlokat helyileg vagy szerveren kell tárolni

Nincs e-mail programja

Nincs valós idejű együttműködés a távoli csapatok számára

Árak:

Ingyenes

Értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)

8. OnlyOffice

Az OnlyOffice egy irodai szoftvercsomag, amelyet a csapatok együttműködésének és a munka elvégzésének elősegítésére terveztek. Felhőalapú vagy helyszíni telepítésre is alkalmas. Jó alternatívája a G Suite-nak, ha munkájának nagy részét szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs szoftverekkel végzi.

Ha a helyszíni megoldást választja, akkor egy saját szerverre kell költenie (és azt karbantartania).

Az OnlyOffice legfontosabb jellemzői:

Egy sor együttműködési eszközzel rendelkezik, beleértve a projektmenedzsmentet, az e-mailt, a naptárat, a CRM-et és a kommunikációt

Több platformon is működik (Linux, Mac, Windows)

Széles körű dokumentumsablonokkal rendelkezik

Támogatja a bővítményeket, így további funkciókat adhat hozzá

Előnyök:

Felhőalapú és helyszíni lehetőségek

Könnyen használható és megtanulható

Válassza a helyszíni telepítést, és szerezzen nagyobb ellenőrzést az adatai és adatvédelme felett

Hátrányok:

Formázási összeférhetetlenségek a mainstream fájltípusokkal, mint például a Word-dokumentumok és az Excel-táblázatok

Nem ideális komplex dokumentumok, adatbázisok és prezentációk készítéséhez

Nincs e-mail kliens és naptáralkalmazás

Árak:

Felhő

Ingyenes

Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Helyi telepítés

Enterprise: 2200 USD/szerver 50 felhasználó esetén

Enterprise Plus: 3300 USD/szerver 50 felhasználó számára

Enterprise Premium: 4450 USD/szerver 50 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (56 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Wrike

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. Számos funkcióval rendelkezik, például feladatlistákkal, erőforrás-kezeléssel, időkövetéssel és jelentéskészítéssel, testreszabható irányítópultokkal, automatizált munkafolyamatokkal és még sok mással.

A Wrike mobilalkalmazással is rendelkezik, így útközben is hozzáférhet a projektekhez.

A Google Workspace és más Wrike-versenytársak egyszerű használatával ellentétben a Wrike használatával valószínűleg nem fog azonnal beindulni a munka. Kérje meg a Wrike csapatát, hogy segítsen Önnek felállítani egy olyan rendszert, amely az Ön vállalatának folyamataihoz és igényeihez igazodik.

A Wrike legfontosabb funkciói:

Projektmenedzsment Gantt-diagrammal és Kanban-táblákkal, valamint az egyes csapattagok munkaterhelésének átláthatóságával a megfelelő erőforrás-kezelés érdekében

Tekintse meg a projektállapotra vonatkozó, személyre szabott jelentéseket valós idejű adatokkal és vizuálisan vonzó irányítópultokkal

Kövesse nyomon az ütemterveket és a tényleges munkát a becsült költségekhez viszonyítva, hogy a költségvetési keretek között maradjon

Több mint 400 azonnal használható integráció

Előnyök:

Az űrlapokon keresztül benyújtott kérések automatikusan feladatokká alakíthatók

A projekt ütemtervének módosításakor automatikusan frissíti a Gantt-diagramok határidőit

Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok tanácsadói megközelítést alkalmaznak, hogy segítsenek a Wrike-ot az Ön működési igényeihez igazítani

Hátrányok:

A tanulás és a bevezetés időbe telik, mivel új gondolkodásmódra van szükség a vállalati projektek szervezését illetően

A frissítésekre vonatkozó e-mail értesítések konfigurálásának hiányzó lehetőségei

Egyes vélemények szerint a felhasználói felület nem túl intuitív, és az elemek megtalálása zavaros lehet

Árak:

Ingyenes

Team: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Pinnacle: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)

10. Monday.com

A Monday.com egy webalapú munkahelyi operációs rendszer, amely lehetővé teszi az alkalmazások integrálását építőelemként, hogy összeállíthassa a szükséges termelékenységi csomagot. Számos funkciót tartalmaz, például feladat táblákat, irányítópultokat, fájlmegosztást, üzenetküldést és még sok mást.

Bár a „építőelemek” megközelítése újszerű és kreatív, nem mindenkinek való, ezért sokan keresnek alternatívákat a Monday-hez. Olvassa el a cikket, hogy eldöntse, valóban a Monday az a Google Workspace-alternatíva, amire szüksége van.

A Monday legfontosabb funkciói:

Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és az OKR-eket drag-and-drop táblák, idővonalak és diagramok, valamint testreszabható irányítópultok segítségével

Különleges felhasználási esetekre tervezett termékek: munkamenedzsment, marketing, értékesítés, projektek és IT-fejlesztés

Integrációk és kódírás nélküli receptek segítségével dolgozzon más platformok, például a Microsoft 365, a Dropbox és a Google Workspace fájljaival

Hozzon létre egyedi automatizálásokat és kiváltókat, vagy használja a monday.com API-t a vállalati folyamatok jobb integrálásához

Előnyök:

Egyértelmű címkék és intuitív menük, amelyeket még a kezdő felhasználók is gyorsan megértenek, így gyorsabbá téve a bevezetést

A drag-and-drop funkció könnyen használható, és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatok létrehozását

A feladatokhoz tartozó mellékletek és csevegések segítségével több kontextust kapsz a feladatokról

Hátrányok:

Nehéz lehet nagy léptékű műveletek alapjaként használni, mivel hiányoznak belőle a vállalati szintű projektekhez szükséges hasznos funkciók.

A projektek más projektmenedzsment eszközökbe való importálása és onnan való exportálása néha még a haladó technikai felhasználók számára is nehézséget okozhat

Korlátozott szövegformázási lehetőségek

Árak:

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Találjon olyan Google Workspace alternatívát, amely meghaladja az elvárásait

Mint láthatja, számos Google Workspace-alternatíva létezik, amelyek hatékony funkciókat kínálnak a csapatok együttműködésének és a munkavégzésnek a támogatására.

Akár megfizethető megoldást keres, akár fejlettebb funkciókkal rendelkező szolgáltatást, a cikkben bemutatott lehetőségek között biztosan talál valamit, ami megfelel az Ön igényeinek. Minden platformnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért érdemes alaposan utánajárni a dolgoknak, mielőtt eldöntené, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

A jelenleg elérhető G Suite-alternatíváknak köszönhetően még soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni a csapatod számára tökéletes együttműködési eszközt!