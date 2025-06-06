A 10 legjobb ingyenes digitális tervezőalkalmazás 2026-ban

A hét eleje van, ideje feljegyezni a nap három legfontosabb feladatát, emlékeztetőket beállítani, valamint átnézni és szerkeszteni a múlt heti jegyzeteket.

De várj még!

A Google Docs-ban érdemes megcsinálni? Az új tervezőalkalmazásban, amit a barátod mutatott be neked? Vagy maradj a egyszerű megoldásnál, és használd tovább a telefonod jegyzetalkalmazását?

Valószínűleg már többször is találta magát ilyen helyzetben, ha eddig nem sikerült megtalálnia a megfelelő digitális tervezőt.

Természetesen szinte minden napi tervező alkalmazás elvégzi a legtöbb alapvető feladatot. De kevesen egyesítik és központosítják szinte minden tervezési igényedet egyetlen platformon.

Hogy segítsünk a legjobb digitális tervező megtalálásában, összeállítottunk egy listát az összes érdemes lehetőségről.

Vessünk egy pillantást a részletekre!

Mire kell figyelni egy digitális tervezőalkalmazásnál?

A tervezőalkalmazások egyik legfontosabb jellemzője a felhasználóbarát kezelhetőség. Eleve elég nehéz hosszú távon kitartani egy digitális tervezőeszköz mellett – ne nehezítse meg még jobban a dolgát azzal, hogy egy merev és nehézkes digitális tervezőt próbál beépíteni a mindennapi életébe.

Egy kiváló digitális tervezőalkalmazás segítségével könnyedén központosíthatod az összes feladatodat. Ezért mindig érdemes megnézni, hogy milyen egyéb alkalmazásokat használsz már (például a Gmailt vagy a Slacket), hogy az új alkalmazás könnyebben integrálható legyen a meglévő munkamenetbe.

Bár ez ízlés kérdése, minél több integrációval és funkcióval rendelkezik egy digitális tervező, annál jobb. Miért? Ez az egyik legjobb módja annak, hogy csökkentsd az alkalmazások számát, amelyeket gyakran kell használnod a dokumentumok létrehozásához, a számlák, emlékeztetők vagy akár a projektek előrehaladásának nyomon követéséhez. 📚

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

A 10 legjobb digitális tervezőalkalmazás 2025-ben

Digitális tervezőként tekints a ClickUp-ra úgy, mint egy olyan all-in-one eszközre, amely a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb tervezési igényekig mindent ellát csapatok és egyének számára egyaránt. Igen, rengeteg funkcióval rendelkezik és rendkívül testreszabható – tökéletes azoknak a digitális tervezőknek, akik nagyon igényesek a munkájuk (vagy magánéletük) nyomon követése és kezelése terén. 📖

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp naptárnézete : Rendszerezze feladatait, tervezze meg a határidőket, és hozzon létre egy dinamikus naptárat, amely lehetővé teszi a csapat számára, hogy nyomon kövesse az előrehaladást és összehangoltan dolgozzon.

Automatizálás : A ClickUp fejlett automatizálási funkcióival gyorsan elintézheted a gyakran ismétlődő rutin feladatokat. Ez remek módja annak, hogy felszabadítsd az elmédet, és hatékonyabban tervezz. Az automatizálási kiváltó események és feltételek segítségével automatizálhatod a feladatok létrehozását, a felelős személyek megváltoztatását, az emlékeztetőket és a feladatok prioritását, hogy csak néhányat említsünk.

Személyre szabás: A legjobb A legjobb napi tervezők rugalmasak – így nem kell olyan merev mezőkkel bajlódnod, amelyek nem relevánsak az igényeid szempontjából. A ClickUp a testreszabás köré épült, ami azt jelenti, hogy érdemes egy kis időt szánnod arra, hogy megismerkedj az oldalak, mappák, nézetek és feladatok működésével, hogy kialakíthasd a számodra legmegfelelőbb munkafolyamatot

Sablonok: Ki ne szeretné a sablonokat? A ClickUp több száz sablont kínál felhasználóinak, amelyek mindenféle igényt kielégítenek, például Ki ne szeretné a sablonokat? A ClickUp több száz sablont kínál felhasználóinak, amelyek mindenféle igényt kielégítenek, például az erőforrás-tervezést és az eseménytervezést . Kezdje a ClickUp napi tervező sablonjával

Töltsd le ezt a sablont Tartsd kézben a napi feladataidat a ClickUp napi tervező sablonjával

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a korlátozott táblázatkezelő eszközöket és a bonyolult képleteket emelik ki

(Még!) nem minden nézet érhető el mobil eszközökön

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

2. Google Naptár

Példa a Google Naptár háromnapos nézetére

A Google Naptár az egyik legrégebbi digitális tervezőplatform. Ütemezési funkciói segítségével könnyedén végigcsinálhatod a munkanapot anélkül, hogy az értekezletek, a munkaidő vagy a szabadidő egymásra torlódnának.

Bár alapvető funkciókkal rendelkezik, a Google Naptár mégis remek tervezési funkciókat kínál, amelyek a megfelelő felhasználó számára vagy egy már használt alkalmazás kiegészítéseként jól működnek. Könnyen használható napi vagy heti tervezőalkalmazásként. A könnyen kezelhető felület segítségével egész évre előre beoszthatod az eseményeket.

A Google Naptár legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők: A Google Naptár automatikus emlékeztetőket állít be a közelgő eseményekre és feladatokra, hogy a felhasználók A Google Naptár automatikus emlékeztetőket állít be a közelgő eseményekre és feladatokra, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek a menetrendjükkel kapcsolatban

Naptár nézet: A Google Naptár rendelkezik egy Naptár nézet funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy pillanat alatt áttekintsék a közelgő eseményeket, feladatokat és jegyzeteket

Naptár megosztása: A Google Naptár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák naptárukat másokkal, így a feladatok, események és jegyzetek közösen kezelhetők

Mobilbarát: iOS- és Android-eszközökön is működik

A Google Naptár korlátai

Főként ütemezésre és időbeosztásra korlátozódik

Hiányoznak azok a kiegészítő funkciók, amelyek egy igazán sokoldalú tervező felületet eredményeznének

A Google Naptár árai

Ingyenes

Google Naptár értékelések és vélemények

Capterra : 4,8/6 (2000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

3. Todoist

Kezelje feladatait és teendőlistáit a Todoist segítségével

A Todoist egy digitális tervezőalkalmazás, amely segít a felhasználóknak a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében. Számos funkcióval és eszközzel rendelkezik, például feladat- és alapvető projektkezeléssel, teendőlistákkal (más néven to-do listákkal ), emlékeztetőkkal és értesítésekkel, valamint egyéni szűrők létrehozásának lehetőségével.

A Todoist legjobb funkciói

Tennivalólisták: Ez a tennivalólista-funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladataikat és céljaikat kisebb, kezelhetőbb listákra bontsák, és több eszközről is elérhető, így útközben is tervezhetnek

Emlékeztetők és értesítések: Az alkalmazás automatikus emlékeztetőket és értesítéseket tartalmaz, amelyek segítenek a felhasználóknak a feladatok nyomon követésében és a szervezettség fenntartásában

Egyéni szűrők: A Todoist egyéni szűrőfunkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével könnyedén kereshet és találhat feladatokat és adatokat

A Todoist korlátai

Nincsenek fejlett funkciói (nem lehet régi listákat archiválni)

Nehéz lehet megosztani a teendőlistáidat az online együttműködéshez

A Todoist árai

Ingyenes :

Pro : 4 USD/hó, éves előfizetéssel

Üzleti: 6 USD/hó, éves előfizetéssel

Todoist értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,4/6 (több mint 700 értékelés)

4. Notion

Jegyzetelés a Notionban

A Notion felhasználóbarát, és kiváló választás azok számára, akik szeretnek kreatívak lenni a digitális tervezőjükkel, és egy üres vászonnal szeretnek kezdeni. Hasznos eszközöket és funkciókat kínál, többek között feladatkezelést, naptárnézetet, valamint testreszabható feladat-sorokat és oszlopokat.

Ráadásul a felhasználók több eszközön is szinkronizálhatják adataikat, megoszthatják tervezési információikat, és más alkalmazásokkal is integrálhatják őket a maximális termelékenység érdekében.

A Notion legjobb funkciói

Feladatkezelés : A Notion intuitív : A Notion intuitív feladatkezelő rendszert biztosít a felhasználók számára a feladatok létrehozásához, szervezéséhez és nyomon követéséhez

Beágyazott és összekapcsolt adatbázisok : A Notion beágyazott és összekapcsolt adatbázisai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy könnyen rendszerezzék és tárolják az oldalakat és a kapcsolódó feladatokat egy olyan formátumban, amelyben könnyű navigálni

Integrációs és beágyazási funkciók: A Notion integrációs és beágyazási funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy Notion-adataikat más szolgáltatásokkal, például a Gmail-lel vagy a Slackkel összekapcsolják a jobb munkafolyamat érdekében. Ezenkívül az alkalmazásokat vizuálisan beágyazhatja közvetlenül a műszerfalára az egyszerű hozzáférés érdekében

A Notion korlátai

Jelenleg hiányoznak azok a robusztus automatizálási és feladat-emlékeztető funkciók, amelyeket más digitális tervezőalkalmazások kínálnak

A mobilalkalmazások funkciói kissé korlátozottak más digitális tervezőkhöz képest

Egyes felhasználók szerint az elején kicsit több időt kell szánniuk a tanulási görbe leküzdésére

A Notion árai

Ingyenes

Plusz : 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Notion értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

5. Asana

Ha olyan digitális tervezőket kedvel, amelyek inkább keretrendszerként vagy projektmenedzserként közelítik meg a munkafolyamatot, akkor érdemes megfontolni az Asana használatát. Számos funkciót kínál a felhasználóknak, például klasszikus feladat- és projektmenedzsment szoftvert, naptárnézetet, egyedi sablonokat, egyszerű integrációt más hasznos alkalmazásokkal, valamint rengeteg nézetet.

Az Asana legjobb funkciói

Egyéni mezők: Rendezze és szűrje az információkat úgy, mint egy táblázatkezelő programban, egy- és többelemű kiválasztási, szám- és szöveges egyéni mezők segítségével

Projektekhez kapcsolódó űrlapok: Gyűjtse össze az egyes feladatokhoz szükséges pontos adatokat azáltal, hogy a kéreleműrlapokat közvetlenül kapcsolja az adott projektekhez

Feladatok határideje: Tekintse meg a feladatokat az Asana naptárában, és tartsa szem előtt a határidőket, vagy akár a munkahelyi naptárában is megtekintheti őket

Egyszerű teendőlista: Könnyen létrehozható személyes vagy közös teendőlisták

Az Asana korlátai

Az Asana nem nyújt valódi natív időkövetési funkciókat

Egyesek szerint ez a lista többi digitális tervezőjéhez képest nem egy rugalmas eszköz

Az egyéni mező eszközök korlátozottnak tűnhetnek

Az ingyenes verzió egy egyszerű napi tervező esetében korlátozott lehet

Az Asana árai

Alap : Ingyenes

Prémium : 10,99 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Üzleti: 24,99 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Asana értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

6. Mydailyplanners

Ha a GoodNotes, a Google és az Apple Naptár funkcióit ötvözzük, megkapjuk a MyDailyPlanners alkalmazást. Ez a napi tervezőalkalmazás teendőlista-opciókkal rendelkezik, és sablonos digitális tervezőket kínál linkekkel és emlékeztető beállításokkal. Ez nagyjából úgy működik, mint a bullet journalok, és még inkább olyan digitális tervezők, amelyeket „kézzel” lehet szerkeszteni.

A MyDailyPlanners legjobb funkciói

Hivatkozásokkal ellátott oldalak: Rendezze és kezelje az egyes hónapokat a könnyen navigálható, hivatkozásokkal ellátott oldalak segítségével

Digitális matricák: Használj digitális matricákat a havi tervezőoldalakon, akárcsak a való életben

Újrafelhasználható PDF-sablonok: Használd újra a PDF-sablont, ha ugyanazt az oldalt szeretnéd felhasználni további tervezéshez

A MyDailyPlanners korlátai

Nem annyira alkalmazás, mint inkább sablonalapú digitális tervező iPad-hez vagy táblagéphez

A digitális tervező sablonok frissítései felár ellenében érhetők el

A MyDailyPlanners árai

A digitális tervezők és csomagok ára 15 és 20 dollár között mozog.

MyDailyPlanners értékelések és vélemények

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Ha kedveled a Kanban tervezési módszert, akkor a Trello a legjobb választás. Ez a digitális tervező egy rendkívül vizuális eszköz, amely kártyákat használ a feladatok és projektek tervezéséhez. Címkézhetsz felhasználókat, hozzáadhatsz ellenőrzőlistákat, linkelhetsz fájlokat és beállíthatsz automatikus emlékeztetőket, hogy minden feladatodat kézben tartsd.

A Trello legjobb funkciói

Drag-and-drop felület: A Trello intuitív drag-and-drop felülete megkönnyíti a kártyák, listák vagy táblák áthelyezését, valamint a különböző projektek előrehaladásának nyomon követését

Képek és fájlok feltöltése: A Trello lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a közelgő feladatokat, képeket és fájlokat töltsenek fel, valamint nyomon kövessék a projekt határidőit

Rugalmas szervezés: A Trello egy könnyen használható szervezési rendszert kínál testreszabható címkékkel, ellenőrzőlistákkal és feladat-hozzárendelésekkel, ami kiválóan alkalmas a napi feladatok elvégzésére

A Trello korlátai

Egy típusú digitális tervező keretrendszerre épül

Nem integrálhatod vagy ágyazhatod be a már használt egyéb alkalmazásokat

Egy egyszerű teendőlista elkészítése is sok munkával járhat

A Trello árai

Ingyenes

Standard : 5 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Prémium : 10 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként havonta, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

8. GoodNotes

A GoodNotes egy könnyen elérhető iOS-alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen jegyzeteljenek vagy vázlatokat készítsenek. A digitális tervezőalkalmazás intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a dokumentumok létrehozását, szervezését és szerkesztését.

Tartalmaz egy virtuális könyvtárat is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén tárolják, kezeljék és elérjék jegyzeteiket. A legjobb digitális tervezők közül ez ideális a vizuálisabb szervezési feladatokhoz.

A GoodNotes legjobb funkciói

Virtuális könyvtár: Rendszerezett virtuális könyvtárat kínál a felhasználók jegyzeteinek tárolásához, kezeléséhez és eléréséhez

Kézírás-felismerés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen a készülékükre írva gépeljenek

Szövegfelismerés: A digitális tervezőalkalmazás felismeri a begépelt vagy kézzel írt szöveget, és könnyedén szerkeszthető formátumba alakítja át

A GoodNotes korlátai

Csak iOS-eszközökön érhető el (Android-eszközökre is megjelenhet a jövőben)

Előre elkészített alakzatok hiánya az alakzat-eszközben

A rétegezési funkció hiánya miatt a rajzolási funkció használata nagyon nehézkes

A GoodNotes árai

Ingyenes

Go Limitless: 8,99 dollár egyszeri fizetés

GoodNotes értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 35 értékelés)

G2: 4,8/5 (29+ értékelés)

9. Any. do

Az Any. do könnyen használható irányítópulttal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy útközben is elkészítsd a napi tervedet. A listán szereplő legjobb digitális tervezők közül az Any. do-ban a legegyszerűbb jegyzeteket és mellékleteket hozzáadni a listádhoz. Akár színkódokkal is jelölheted a prioritásaidat.

Ez egy kiváló tervezőalkalmazás központosított feladatlisták létrehozásához, amelyeket megoszthatsz a csapatoddal, vagy egyszerű teendőlista készítéséhez.

Az Any. do legjobb funkciói

Mobilbarát naptár: A naptáralkalmazások rendkívül mobilbarátok, és lehetővé teszik a Google Naptár összekapcsolását

E-mailek feladatokká alakítása: Miután összekapcsolta e-mail szolgáltatóját, könnyedén alakíthatja az e-maileket feladatokká, így mindig eszébe jut majd válaszolni

Könnyű adat szinkronizálás: Az alkalmazás az útközbeni tervezéshez készült, így könnyen kezelhető, és az adatok szinkronizálhatók az összes eszközödön

Az Any.do korlátai

Az ingyenes verzió csak korlátozott funkciókat kínál

Nem integrálódik jól más munkaalkalmazásokkal

Any. do árak

Személyes : Ingyenes

Prémium : havi 3 dollár, éves számlázással

Teams: 5 USD havonta, felhasználónként, éves számlázással

Any. do értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

G2: 4/5 (több mint 150 értékelés)

10. Monday.com

A Monday segítségével a felhasználók egy helyen hozhatnak létre projekteket, együttműködhetnek a csapattagokkal és nyomon követhetik az előrehaladást. A platform intuitív drag-and-drop felülettel rendelkezik a feladatkezeléshez, testreszabható értesítésekkel a fontos tevékenységekhez, valamint hatékony automatizálási funkciókkal.

A Monday több száz alkalmazással és szolgáltatással is integrálható, hogy segítsen hatékonyabban dolgozni és többet elvégezni.

A Monday legjobb funkciói

Korlátlan számú táblázat és dokumentum: Az ingyenes csomag korlátlan számú irányítópultot és dokumentumkészítést kínál a felhasználóknak

Testreszabható munkafolyamatok: Hozz létre zökkenőmentes munkafolyamatokat, amelyekkel a teendők és projektek rövidebb idő alatt jutnak el a függőben lévő állapotból a befejezett állapotba

Munkaterhelés-kezelő eszközök: A kezelőfelületen található eszközök segítségével megtervezheted az ügyfelekkel kapcsolatos teendőket, A kezelőfelületen található eszközök segítségével megtervezheted az ügyfelekkel kapcsolatos teendőket, a heti célokat és az OKR-eket , valamint a magas szintű tervezést

A Monday korlátai

Az ingyenes verzió korlátozottnak tűnhet

Egyesek szerint a legjobb funkciókat a fizető prémium felhasználóknak tartogatja

Egyes felhasználók szerint a funkciók nem annyira átfogóak vagy rugalmasak, mint más digitális tervezőalkalmazások esetében

Általában inkább munkamenedzsment, mint digitális tervezés

A Monday árai

Alap : Ingyenes

Standard : 8 dollár havonta, éves előfizetéssel

Pro : 10 dollár havonta, éves előfizetéssel

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Hétfői értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

