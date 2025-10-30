A 13 legjobb projektmenedzsment eszköz, amely integrálható a Slackkel

A Slack a modern csapatok, különösen a gyorsan fejlődő startupok, marketingügynökségek, technológiai vállalatok, valamint a távoli vagy hibrid munkakörnyezetek elengedhetetlen kommunikációs központja.
A valós idejű üzenetküldéstől és fájlmegosztástól a csatornákig és a naptárszinkronizálásig a Slack biztosítja a szabad együttműködést. De amikor a projektmenedzsment ütemtervének és végrehajtásának kezeléséről van szó, néha a Slack önmagában nem elég.
A beszélgetések gyakran eltakarják a fontos feladatokat, ami a követés elmulasztásához vezet. A megfelelő Slack-integrációval a Slack-üzeneteket feladatokká alakíthatja, a beszélgetéseket a teljesítendő feladatokhoz kapcsolhatja, és csökkentheti a csapat csevegései és a tényleges végrehajtás közötti szakadékot.
Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb projektmenedzsment eszközöket és megoldásszoftvereket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a Slackkel.
📖 Olvassa el még: A Slack legjobb versenytársai
A Slackkel integrálható legjobb projektmenedzsment eszközök
Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb ügyfélszolgálati projektmenedzsment eszközökről, amelyek támogatják a valós idejű együttműködést és integrálhatók a Slackkel:
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak*
|ClickUp
|All-in-one AI-alapú projektmenedzsment, csapatkommunikáció és együttműködés
|Gantt-diagramok, Kanban, egyedi munkafolyamatok, ClickUp Brain és valós idejű Slack-feladatszinkronizálás
|Ingyenes csomag; testreszabás vállalatok számára
|Wrike
|A projektfelvétel és a csapatok közötti együttműködés egyszerűsítése
|Dinamikus űrlapok, Kanban táblák, egyedi munkafolyamatok, Slack-kérelmek rögzítése
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználótól
|Notion
|Ötletek szervezése megosztott rendszerekbe
|Wikik, dokumentumok, AI-összefoglalók, Slack-oldalak előnézetei
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron
|Trello
|Vizuális feladatkövetés és egyszerű munkafolyamatok
|Kanban táblák, Butler automatizálások, Slack kártyák létrehozása
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron
|Jira
|Agilis feladatkövetés és sprinttervezés
|Scrum táblák, backlog grooming, Slack hibajegyek
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 8,60 USD/hó/felhasználó áron.
|Basecamp
|Aszinkron csapatkommunikáció zavartalanul
|Tennivalólisták, Campfire csevegés, Slack szálak helyettesítése
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron
|Miro
|Vizuális együttműködés és ötletelés
|Táblák, Slack-ből származó öntapadós jegyzetek, Jira szinkronizálás
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 8 USD/hó/felhasználó áron
|MeisterTask
|Vizuális feladatkövetés + közepes méretű csapatok automatizálása
|Kanban, Slack értesítések, AI segítség, napi feladat szinkronizálás
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron
|Csapatmunka
|Ügyfélprojektek pontos kezelése
|Slack parancsok, megbízási nyomon követés, erőforrás-könyvtár
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 13,99 USD/hó/felhasználó áron.
|Todoist
|Könnyű feladatfelvétel a Slackben
|Slack parancsok, ellenőrzőlisták, prioritási címkék
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 2,50 USD/hó/felhasználó áron.
|Zoho Projects
|Részletes projektalapok és nyomon követés
|Gantt-diagramok, időnaplók, Slack-frissítések
|15 napos ingyenes próba, egyedi árazás
|Linear
|Termék- és mérnöki csapatok
|Vizuális ütemtervek, problémák osztályozása, Slack szálak szinkronizálása
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 10 dollártól havonta felhasználónként
|Hive
|Rugalmas projektnézetek és csapatmunka
|Sablonok, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-task
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 1,50 USD/hó/felhasználó áron.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Miért érdemes a Slackkel integrálható projektmenedzsment eszközt használni?
Ahelyett, hogy az eszközök között ugrálnának, csapata egy egyszerű integrációval ugyanazon a Slack munkaterületen belül kezelheti a feladatokat és kommunikálhat.
Íme, miért érdemes befektetni a legjobb Slack-integrációkba:
- Központosítsa a projektkommunikációt azáltal, hogy összekapcsolja a Slack üzeneteket a feladatokkal, ütemtervekkel és eredményekkel a megosztott Slack csatornákon.
- Kapjon valós idejű projektfrissítéseket és határidőket Slack-értesítések formájában, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Slacket.
- Javítsa a feladatkezelést azzal, hogy a felhasználók közvetlenül a Slackből rendelhetnek feladatokat, frissíthetik az állapotokat és nyomon követhetik az előrehaladást.
- Támogassa a valós idejű együttműködést fájlmegosztással, megbeszélésekkel és integrált műveletekkel a Slack alkalmazáson belül.
💡 Profi tipp: Ha bármelyik ilyen problémával szembesül, kezelje a mikrofonhibákat, az üzenetküldési hibákat és a feltöltési hibákat. A Gyakori Slack-problémák és megoldásaik segít gyorsan kijavítani a gyakori Slack-problémákat, hogy csapata zavartalanul maradjon kapcsolatban.
A Slack-kel integrált projektmenedzsment eszközök legfontosabb jellemzői
Az agilis módszereket alkalmazó csapatok 50%-a és a csapatok projektkezelési módszerei más eszközökkel is kombinálhatók, hogy illeszkedjenek a konkrét projekthez.
Éppen ezért stratégiai döntés a projektmenedzsment szoftver közvetlen integrálása a Slack munkaterületébe.
De nem minden integráció egyforma. Tehát, melyek azok a funkciók, amelyek valóban fontosak a legjobb Slack projektmenedzsment eszközök kiválasztásakor?
1. Feladatkezelés: Feladatok létrehozása, kiosztása és frissítése anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket
✅ Megoldás: A tervező egy makettet helyez el egy Slack üzenetben, és egy csapattársa azonnal átalakítja azt egy határidővel rendelkező feladattá.
2. Valós idejű értesítések: kapjon projektfrissítéseket, határidőváltozásokat és megjegyzéseket közvetlenül a Slackben
✅ Megoldás: Csapatod a Slack csatornán élőben követheti a feladatok előrehaladását, így elkerülhetőek a határidők elmulasztása és a végtelen ellenőrzések.
3. Fájlmegosztás és központi dokumentumok: ossza meg és rögzítse a feladatokhoz vagy szálakhoz kapcsolódó fájlokat
✅ Megoldás: A kampány sprintje során a kreatív eszközök és a Google Docs egy helyen elérhetőek maradnak; nem kell többé e-maileket böngészni.
4. Integráció más eszközökkel: szinkronizálás a Google Drive-val, a Trello-val, a Jira-val és másokkal
✅ Megoldás: A lapok közötti váltás helyett a Slack egy központi térré válik, ahol az összes projekteszközöd egymással kommunikál.
5. Munkafolyamat-automatizálás : Használjon botokat vagy egyéni triggereket az ismétlődő lépések automatizálásához
✅ Megoldás: Egy új feladatlap Slack-üzenetet indít el a megfelelő csatornára, feladatot rendel hozzá és emlékeztetőket állít be – mindezt emberi beavatkozás nélkül.
A 13 legjobb projektmenedzsment eszköz, amely integrálható a Slackkel
Nem kell hat különböző fül között váltogatnia, hogy ne veszítse el a fonalat.
Ilyen esetben a projektmenedzsment automatizálása nem hozza meg a várt előnyöket.
Azonban ezekkel a 13 eszközzel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Slackhez, biztosíthatja, hogy csapata tagjai akkor is összehangoltan dolgozzanak, amikor Ön alszik.
1. ClickUp (A legjobb all-in-one AI-alapú projektmenedzsment és csapatkommunikációhoz)
Ha csapata Slackje tele van napi jelentkezésekkel, feladatmegemlítésekkel és fájl linkekkel, akkor a ClickUp az az egyetlen projektmenedzsment platform, amely mindent egy egységes térbe von össze.
Kezelje projektjeit a ClickUp strukturált projektmenedzsmentjével
A ClickUp projektmenedzsment platformja egy konvergens AI munkaterület, amely ötvözi a dokumentumokat, wikiket, csevegést, generatív AI eszközöket, AI ügynököket és automatizálásokat.
Rugalmas nézeteket kínál, beleértve listákat, táblákat, Gantt-diagramokat és naptárakat, hogy segítsen a csapatoknak a projektek önálló tervezésében, nyomon követésében és kezelésében. Csoportosíthatja a feladatokat mappákba, lebontja a függőségeket, és meghatározhatja a legfontosabb célokkal összhangban lévő mérföldköveket.
Például egy távoli tervezőcsapat, amely egy termék bevezetésén dolgozik, a Gantt-nézetben láthatja a teljes projekt ütemtervét, majd a feladatfrissítéseket közvetlenül egy megosztott Slack-csatornára szinkronizálhatja, így mindenki valós időben tájékozódhat.
Slack integráció, amely mindent összekapcsol
A ClickUp és a Slack szoros integrációjának köszönhetően a következőket teheti:
- Hozzon létre feladatokat közvetlenül a Slack üzenetekből
- Hozzászólások vagy frissítések hozzáadása az alkalmazások közötti váltás nélkül
- Kapjon feladat-emlékeztetőket és határidő-értesítéseket a Slack munkaterületén.
- Legyen naprakész a csapata Slack-csatornáin megjelenő valós idejű feladataktivitások révén.
Lauren Makielski, a Hawke Media vezérigazgatója így nyilatkozott a ClickUp-ról:
Számunkra nagyon fontos, hogy a projektek minden tanulási stílusnak és preferenciának megfelelően láthatók legyenek. A ClickUp lehetővé tette a Slack és a Gmail integrációját is, ami platformok között is egyszerűvé teszi a munkánkat.
Számunkra nagyon fontos, hogy a projektek minden tanulási stílusnak és preferenciának megfelelően láthatók legyenek. A ClickUp lehetővé tette a Slack és a Gmail integrációját is, ami platformok között is egyszerűvé teszi a munkánkat.
A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseket és a feladatokat egy helyen kezelheti
A ClickUp Chat a Slack-stílusú kommunikáció legjobb elemeit hozza el a projektmenedzsment platformjára, de egy fontos különbséggel. A Slack és a ClickUp közötti különbség az, hogy az utóbbi közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, ütemtervekhez és munkafolyamatokhoz.
Ha egy projekt szinkronizálása közben egy csapattag emlékeztetőt küld egy hiányzó eszközről vagy azonosít egy akadályt, akkor nem kell eszközöket váltania vagy később átkutatnia a Slack szálakat. Az üzenetet azonnal feladattá alakíthatja, hozzárendelheti, határidőt állíthat be és összekapcsolhatja a megfelelő projekttel. Vagy megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy tegye meg Ön helyett, közvetlenül a csevegésen belül!
Ez a funkció a ClickUp-ot egy all-in-one üzenetküldő alkalmazássá teszi, mivel az üzenetküldést a feladatkezeléssel ötvözi.
Hagyja, hogy ClickUp Brain, a személyes AI asszisztense végezze el a nehéz munkát
A ClickUp Brain praktikus mesterséges intelligenciát hoz a napi munkafolyamatába. Úgy lett kialakítva, hogy felismerje a kontextust és kiküszöbölje az ismétlődő manuális feladatokat.
Például egy csapatmegbeszélés után a ClickUp Brain létrehozhat egy projektösszefoglalót, kioszthatja a következő lépéseket a releváns csapattagoknak, és akár jelölheti az egymást átfedő határidőket is.
Ha szabadság után próbálsz felzárkózni, a ClickUp Brain „Catch Me Up” funkciójával azonnal áttekintheted a projektekkel kapcsolatos frissítéseket, beleértve a Slack-beszélgetések legfontosabb részeit, az új megjegyzéseket és a blokkolt feladatokat.
A ClickUp Brainnek olyan kérdéseket is feltehet, mint például: „Mi a helyzet a harmadik negyedévi marketingtervvel?” A rendszer pedig valós idejű információkat gyűjt össze a feladatlistájából, a projektdokumentumokból és a beszélgetésekből.
🎥 Itt egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan működik a ClickUp Brain-en történő kérdésfeltevés:
💡 Bónusz: Olyan asztali alkalmazást keres, amely rendet teremt és minden szükséges funkciót biztosít, amit egy munkahelyi mesterséges intelligenciától elvárhat? A ClickUp Brain MAX lehet a megfelelő választás az Ön számára.
Változtassa meg a projektkezelés módját a következőkkel:
- Zökkenőmentes automatizálás: Cserélje le a több, egymástól függetlenül működő AI eszközt, és szerezzen hozzáférést prémium külső AI modellekhez, mint például a ChatGPT, a Gemini és a Claude, egy intelligens platform segítségével, amely automatizálja a rutin feladatokat, nyomon követi az előrehaladást, és minden projekthez hasznos információkat szolgáltat.
- Központosított információk: Azonnal kereshet és hozzáférhet projekttervekhez, ütemtervekhez és fájlokhoz a ClickUp, a Google Drive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás, valamint az interneten keresztül.
- Beszéd-szöveggé alakítás: Hangparancsokkal jegyzeteket írhat le, feladatokat hozhat létre, projektállapotokat frissíthet és felelősségeket oszthat ki kéz nélkül, így a projektmenedzsment gyorsabbá és hatékonyabbá válik.
A ClickUp Brain MAX egy olyan AI szuperalkalmazás, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el az AI eszközök sokaságát, használja a hangját a munkák elvégzéséhez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje projektjeit Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal, naptárakkal és egyedi munkafolyamatokkal.
- Összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, táblákat és űrlapokat egy központi helyen.
- Együttműködés valós idejű szerkesztéssel, szálakba rendezett megjegyzésekkel és élő táblákkal
- Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a szálak összefoglalásához, a feladatok automatikus létrehozásához és a kérdések megválaszolásához a munkaterületén.
- A Slack üzeneteit feladatokká alakíthatja, frissítéseket kaphat és megjegyzéseket fűzhet a munkához – mindezt a Slack csatornájáról.
A ClickUp korlátai
- A funkciók sokasága miatt az új felhasználók számára ez túlnyomó lehet.
- Alkalmi késések vagy szinkronizálási késések nagyon nagy munkaterületeken
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?
Ez a G2-értékelés megosztotta:
Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.
Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.
📖 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok
2. Wrike (A legjobb a projektfelvétel egyszerűsítéséhez és a többfunkciós munkaterhelés kezeléséhez)
A szétszórt teendőlisták gyakori problémát jelentenek a vállalati csapatokban, mivel a feladatok gyakran különböző csatornákon keresztül érkeznek, például a Slacken, e-mailben, megbeszéléseken és táblázatokban. Ráadásul nincs egyértelmű rendszer a felelősség vagy az előrehaladás nyomon követésére.
A Wrike segítségével a beérkező kéréseket dinamikus felvételi űrlapok, automatikusan hozzárendelt feladatok és csapatspecifikus munkafolyamatok segítségével hivatalos projektekké alakíthatja. A beépített Slack integrációval a Wrike folyamatosan tájékoztatja csapatát anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Slack csatornát, így csökken a levelezés mennyisége és biztosított a világos felelősségmegosztás a részlegek között.
A Wrike legjobb funkciói
- Rögzítse a beérkező kéréseket dinamikus űrlapok segítségével, és automatikusan továbbítsa azokat.
- Vizualizálja a munkát Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyedi irányítópultok segítségével.
- Használja a Wrike Slack alkalmazását, hogy üzenetekből feladatokat hozzon létre, és valós időben kapjon projektfrissítéseket.
- Állítson be egyedi munkafolyamatokat a különböző részlegek számára jóváhagyási folyamatokkal és függőségekkel.
- Központosítsa a fájlokat, visszajelzéseket és feladatokat érintő kommunikációt a csapatok közötti együttműködés javítása érdekében.
A Wrike korlátai
- A munkafolyamatok és jogosultságok kezdeti beállítása bonyolult lehet.
- Egyes felhasználók szerint az új csapattagok számára a tanulási görbe meredek.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5,0 (több mint 4400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5,0 (több mint 2800 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?
A Capterra áttekintése kiemelte:
A Wrike hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy egyszerűen és hatékonyan kezeljük projektjeinket.
A Wrike hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy egyszerűen és hatékonyan kezeljük projektjeinket.
📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat
3. Notion (A legjobb strukturálatlan munkák szervezéséhez és ötletek megosztott rendszerekké alakításához)
A legtöbb távoli csapatban nincs egyértelmű kapcsolat az ötletelés és a végrehajtás között. A Notion ezt úgy oldja meg, hogy rugalmas, mindent magában foglaló munkaterületként működik, ahol a wikik, dokumentumok, projektek és feladatok egymás mellett léteznek.
A Slackhez és más platformokhoz való integrációknak köszönhetően a Notion frissítései közvetlenül bekerülnek a csapat beszélgetéseibe, így a csapat tudása nem reked meg szilókban, és nem vész el végtelen DM-ekben.
A Notion legjobb funkciói
- Rögzítsen feladatokat, jegyzeteket és értekezlet-összefoglalókat megosztott oldalakon rugalmas drag-and-drop blokkok segítségével.
- Váltson a táblák, listák, idővonalak és naptárak között a projektek nyomon követéséhez.
- Rendezze a tudást belső wikikbe és keresztlinkelt adatbázisokba a csapat egészének átláthatósága érdekében.
- Integrálja a Slackkel, hogy frissítéseket kapjon, strukturált üzeneteket küldjön és a Notion oldalakat közvetlenül a csevegésben megtekintse.
- Használja a Notion AI-t íráshoz, összefoglaláshoz, mezők automatikus kitöltéséhez és cselekvési tételek kivonásához dokumentumokból vagy jegyzetekből.
A Notion korlátai
- Nincs beépített időkövetés vagy Gantt-diagram támogatás
- A 2FA-hoz hasonló biztonsági funkciók nem érhetők el az ingyenes csomagban.
- A komplex munkaterületek strukturáltság és bevezetés nélkül nyomasztóak lehetnek.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Notionról?
A G2 értékelésében a következőket emelték ki:
Imádom a Notion AI képességét, hogy átfogó, kontextusérzékeny válaszokat tud kihozni számos integrált eszközből, beleértve a Notiont, a Slacket és a Google Drive-ot. Ez az integráció egyszerűsíti az információk visszakeresését azáltal, hogy a tudásbázisunkból származó betekintéseket hoz felszínre.
Imádom a Notion AI képességét, hogy átfogó, kontextusérzékeny válaszokat tud kihozni számos integrált eszközből, beleértve a Notiont, a Slacket és a Google Drive-ot. Ez az integráció egyszerűsíti az információk visszakeresését azáltal, hogy a tudásbázisunkból származó betekintéseket hoz felszínre.
👀 Érdekesség: Az e-mail és a Slack megjelenése előtt sok nagyvállalat fizikai „üzenetcsöveket” használt az írásos üzenetek emeletek közötti továbbítására. Néhány történelmi épületben még mindig megtalálhatók ezek a csövek a falakban.
📖 Olvassa el még: A legjobb Notion alternatívák és versenytársak
4. Trello (A legjobb vizuális feladatkövetéshez és egyszerű munkafolyamatokhoz)
A Project Management Institute felmérése szerint a projektmenedzserek 64%-a szerint a feladatok hatékony prioritásainak meghatározása kulcsfontosságú a projektek sikeres megvalósításához. De a legtöbb csapat nem tudja, mi történik, ki a felelős, vagy mikor van a határidő.
A Trello ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a csapatok számára közös vizuális táblát biztosít, amelyen valós időben követhetik a munkát. Minden feladat egy kártyán szerepel, amely a „Teendők”, „Folyamatban” és „Kész” szakaszok között mozog.
A Slack integrációval közvetlenül az üzenetekből hozhat létre Trello kártyákat, emlékeztetőket állíthat be, és automatikusan frissítéseket tehet közzé a csatornáin.
A Trello legjobb funkciói
- Szervezze projektjeit Kanban táblák, ellenőrzőlisták, címkék és mellékletek segítségével.
- Egyszerű parancsokkal közvetlenül a Slack üzenetekből hozhat létre Trello kártyákat.
- Szinkronizálja a frissítéseket és a határidőkre vonatkozó emlékeztetőket a Trello és a Slack csatornák között.
- Valós időben együttműködhet említések, megjegyzések és tagek segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat a Butlerrel (a Trello beépített automatizálási eszközével).
A Trello korlátai
- Nincs fejlett jelentéskészítési vagy munkaterhelés-megjelenítési funkció
- Az automatizálások és a power-upok a ingyenes csomagban korlátozottak.
- Nem támogatja a komplex projekti hierarchiákat és függőségeket.
Trello árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (több mint 13 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (több mint 23 600 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról?
Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:
A könnyű implementálás szintén előny, mivel a használat megkezdéséhez alig szükséges beállítás. Tetszik továbbá, hogy más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val is könnyen integrálható az integrált munkafolyamatok érdekében.
A könnyű implementálás szintén előny, mivel a használat megkezdéséhez alig szükséges beállítás. Tetszik továbbá, hogy más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val is könnyen integrálható az integrált munkafolyamatok érdekében.
📖 Olvassa el még: A legjobb Trello alternatívák és versenytársak
5. Jira (A legjobb az agilis feladatkövetéshez és a sprinttervezéshez)
Amikor a feladatok megjelölésre kerülnek a csevegésekben, de soha nem kerülnek fel a sprint táblára, a hátralékok rendezetlenné és nehezen kezelhetővé válnak. Ez egy olyan kihívás, amellyel a mérnöki csapatok gyakran küzdenek.
A Jira áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy a Slacket az agilis munkaterület kiterjesztésévé teszi. A scrum táblák, a sprint jelentések és a backlog grooming egyetlen rendszerbe integrálásával a Jira megszünteti ezt a súrlódást.
Ezenkívül a Slack üzeneteket hibajegyzetté alakíthatja, sprint riasztásokat indíthat el, vagy frissítheti a probléma állapotát anélkül, hogy elhagyná a csevegést.
A Jira legjobb funkciói
- Csatlakoztassa a Slacket a Jira-hoz, hogy közvetlenül a Slack üzenetekből hozzon létre feladatokat.
- Filtrerek vagy triggerek alapján azonnali projektértesítéseket kaphat a Slackben.
- Szervezze meg az epikákat, történeteket és hibákat testreszabható agilis táblák segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő műveleteket, például a jegyek kiosztását vagy az állapotok frissítését.
- Tekintse meg az egyes iterációk sprint burndown diagramjait és sebességjelentéseit.
A Jira korlátai
- Bonyolult beállítás és konfigurálás nem technikai felhasználók számára
- A felhasználói felület merevnek tűnhet a fejlesztésen kívüli, többfunkciós csapatok számára.
- Az árak gyorsan emelkednek nagyobb csapatok vagy fejlettebb igények esetén.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8,60 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (több mint 6400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5,0 (több mint 15 100 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Jiráról?
Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:
A Confluence, Slack és GitHub eszközökkel való integráció még hatékonyabbá teszi. Könnyű együttműködni, feladatokat kiosztani, határidőket meghatározni és a felelősségvállalást fenntartani a különböző részlegek között.
A Confluence, Slack és GitHub eszközökkel való integráció még hatékonyabbá teszi. Könnyű együttműködni, feladatokat kiosztani, határidőket meghatározni és a felelősségvállalást fenntartani a különböző részlegek között.
📖 Olvassa el még: A legjobb Jira alternatívák és versenytársak agilis csapatok számára
6. Basecamp (A legjobb a zavartalan csapatkommunikációhoz)
A túl sok megbeszélés időpazarlás, amely időt elvehet a tényleges munkavégzéstől. Ha a csapatok kizárólag telefonhívásokra támaszkodnak az összehangolás biztosításához, az rontja a termelékenységüket.
A Basecamp megfordítja ezt az egyenletet azzal, hogy a csapatoknak központi teret biztosít a frissítések megosztásához, a feladatok nyomon követéséhez és az aszinkron kommunikációhoz. Nem kell Slack-szálakat követnie vagy szinkronizált hívásokat beállítania; csak nyissa meg a Basecampot, hogy megnézze, mi esedékes, mi került megosztásra, és mihez kell hozzájárulnia.
A Basecamp legjobb funkciói
- Szervezze meg projektjeit egy helyen található teendőlisták, dokumentumok, ütemtervek és üzenőfalak segítségével.
- Cserélje le a szétszórt Slack-szálakat a beépített csoportos csevegéssel (Campfire)
- Ossza meg dokumentumait és fájljait központi tárolóval
- Kövesse nyomon a projekt legfontosabb dátumait naptárral és automatikus bejelentkezésekkel.
- Valós idejű projektfrissítéseket kaphat hill chartokkal a vizuális előrehaladásról.
A Basecamp korlátai
- Korlátozott feladatfüggőségek és automatizálási funkciók
- Nincs natív időkövetés
- Kevésbé alkalmas komplex, több csapatot érintő projektmunkafolyamatokhoz.
Basecamp árak
- Ingyenes
- Basecamp Plus: 15 USD/felhasználó/hónap
- Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Basecamp-ről?
Ez a G2-áttekintés a következőket osztja meg:
Az automatizálás új szintre emeli a dolgokat: a korábban órákig tartó feladatok most már maguktól megoldódnak. És nem tudom nem megemlíteni, hogy hogyan integrálódik a Slackkel és más segédeszközökkel.
Az automatizálás új szintre emeli a dolgokat: a korábban órákig tartó feladatok most már maguktól megoldódnak. És nem tudom nem megemlíteni, hogy hogyan integrálódik a Slackkel és más segédeszközökkel.
📖 Olvassa el még: A legjobb Basecamp alternatívák és versenytársak 2025-ben
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a már naponta használja az AI-t személyes feladatokhoz, több mint a fele pedig naponta többször is. De mi a helyzet a munkahelyen?
Ha központosított mesterséges intelligenciával irányítja a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a csapatmunkát, akkor hetente több mint 3 órát nyerhet vissza – ez az az idő, amelyet a ClickUp felhasználók 60%-a szerint egyébként szétszórt információk keresésével töltene el.
7. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és csapatok közötti ötleteléshez)
A szöveges eszközök nem a vizuális gondolkodásra lettek kifejlesztve. A csapatok gyakran elsimítják az ötleteket, amikor sprintet terveznek, munkafolyamatokat térképeznek fel, vagy táblázatokban és dokumentumokban ötletelnek.
A Miro vizuális együttműködési teret kínálva oldja meg ezt a dilemmát. Egy helyen vázolhat, strukturálhat és prezentálhat ötleteket, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. A Slack és a Jira integrációknak köszönhetően a visszajelzések is kapcsolódnak a vászonhoz.
A Miro legjobb funkciói
- Készíts interaktív táblákat a valós idejű ötleteléshez és az agilis tervezéshez.
- Használjon előre elkészített sablonokat az ügyfélút térképekhez, Kanban táblákhoz és retrospektívákhoz.
- A Slack üzeneteit Miro jegyzetlapokká alakíthatja, hogy az ötleteket azonnal rögzíthesse.
- Élőben együttműködhet a beépített videó, megjegyzések és prezentációs mód segítségével.
- Szinkronizálja a feladatokat olyan eszközökkel, mint a Jira, az Asana, a ClickUp és a Google Naptár.
A Miro korlátai
- Túl sok együttműködővel egy táblán zavaros lehet a helyzet.
- Teljesítménycsökkenés komplex vagy nagy méretű táblákon, amelyek több médiaelemet tartalmaznak
- Az ingyenes csomagban korlátozott számú táblák és tárhely áll rendelkezésre.
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak 30 tagtól kezdődően
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (több mint 8100 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a felhasználók a Miro-ról?
A G2 értékelésében kiemelték:
A Miro zökkenőmentesen integrálható számos népszerű termelékenységi eszközzel, például a Jira, a Trello, a Slack és a Google Workspace programokkal, ami elengedhetetlen a hatékony munkafolyamat fenntartásához.
A Miro zökkenőmentesen integrálható számos népszerű termelékenységi eszközzel, mint például a Jira, a Trello, a Slack és a Google Workspace, ami elengedhetetlen a hatékony munkafolyamat fenntartásához.
💡 Profi tipp: Tartsa a csapat csevegéseit áttekinthetőnek és a együttműködésre összpontosítottnak. A Slack előnyei és hátrányai a munkahelyen című cikkben bemutatjuk, hogyan lehet a Slack erősségeit és a ClickUp munkafolyamatait együttesen felhasználni a zökkenőmentesebb csapatmunkáért.
📖 Olvassa el még: A legjobb Miro alternatívák és versenytársak 2025-ben
8. MeisterTask (A legjobb vizuális feladatkövetés automatizálással közepes méretű csapatok számára)
A MeisterTask natív Slack-integrációt kínál, amely néhány kattintással alakítja az alkalmi beszélgetéseket végrehajtható feladatokká.
Ez az integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi feladatösszefoglalókat kapjanak, a Slack üzeneteket MeisterTask feladatokká vagy megjegyzésekké alakítsák, és teljes projekteket kapcsoljanak a Slack csatornákhoz valós idejű frissítések érdekében. Ez garantálja a feladatok tulajdonjogának zökkenőmentes nyomon követését és a határidők kezelését a csapat számára.
A MeisterTask legjobb funkciói
- Vizualizálja a projekteket Kanban táblákkal és naptár nézetekkel.
- Automatizálja a feladatok létrehozását, kiosztását és átadását
- Kövesse nyomon az időt és az előrehaladást közvetlenül a feladatokon belül.
- Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, címkéket, függőségeket és fájlcsatolmányokat.
- Használja a Meister AI-t összefoglalókhoz, írási segítséghez és tudáskereséshez.
- Slack-értesítéseket kaphat és üzenetekből feladatokat hozhat létre.
A MeisterTask korlátai
- Korlátozott rugalmasság a feladatlapok elrendezésének testreszabásában
- Nincs beépített Gantt-diagram a határidőkkel sűrűn foglalkozó csapatok számára
- A fejlett automatizálás vagy mezők beállításának tanulási görbéje
- Az élő csevegéses ügyfélszolgálat csak bizonyos órákon érhető el.
MeisterTask árak
- Ingyenes
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
MeisterTask értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5,0 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5,0 (1160+ értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a MeisterTask-ról?
Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:
Nagyra értékelem, hogy integrálható a legnépszerűbb termékekkel, mint például a Zendesk, a GitHub, a Slack és sok más, ami elégségesen zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatunkat. A MeisterTask mindent egyszerűbbé és könnyebbé tett.
Nagyra értékelem, hogy integrálható a legnépszerűbb termékekkel, mint például a Zendesk, a GitHub, a Slack és sok más, ami elégségesen zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatunkat. A MeisterTask mindent egyszerűbbé és könnyebbé tett.
📖 Olvassa el még: A legjobb MeisterTask alternatívák a feladatkezeléshez 2025-ben
9. Teamwork (A legjobb az ügyfelek munkájának precíz kezeléséhez)
Ha az ügyfélprojekteket több feladatkezelő szoftverrel kezeli, könnyen elveszítheti a számlázható órák és az erőforrások kihasználtságának áttekinthetőségét.
A Teamwork egy kifejezetten szolgáltató csapatok számára kifejlesztett eszköz, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, az erőforrás-tervezést és az ügyfélkommunikációt. Akár a munkaterhelést előrejelzi, akár egy megbízási projekt margóit követi nyomon, ez a csapatkommunikációs alkalmazás testreszabott ellenőrzést kínál anélkül, hogy túlterhelné a munkafolyamatot.
A Teamwork legjobb funkciói
- Hozzon létre projektspecifikus Slack-csatornákat élő frissítésekkel és automatizálásokkal.
- Egy parancs („/tw help”) segítségével alakítsa át a Slack üzeneteket feladatokká.
- Hozzon létre egy megosztott erőforrás-könyvtárat a Slack-en megosztott linkekből.
- Automatizálja a Slack riasztásait a projekt tevékenységének kiváltó tényezői alapján.
- Használja a beépített jövedelmezőségi és megbízási nyomonkövetési funkciókat a margók figyelemmel kíséréséhez.
A csapatmunka korlátai
- A felület kisebb csapatok számára bonyolultnak tűnhet.
- A fejlett funkciók, mint például a jövedelmezőség nyomon követése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
- Nem ideális nem ügyfélkapcsolati belső projektmunkafolyamatokhoz.
A Teamwork árai
- Ingyenes
- Deliver: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként
- Skálázhatóság: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1170+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a felhasználók a Teamworkről?
A G2 értékelésében a következőket emelték ki:
Aki rendszeresen dolgozik fejlesztőkkel és tervezőkkel, az tudja, hogy a projektek időbeni befejezéséhez elszámoltathatóságra van szükség. A Slack integráció is hasznos.
Aki rendszeresen dolgozik fejlesztőkkel és tervezőkkel, az tudja, hogy a projektek időbeni befejezéséhez elszámoltathatóságra van szükség. A Slack integráció is hasznos.
🧠 Tudta? A Slack felhasználói száma egy évtized alatt 16 000-ről több mint 10 millióra nőtt. Hogyan használjuk hatékonyan a Slacket: A Slack felhasználók számára készült végső útmutató praktikus tippeket ad, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a programból, és növelheti csapata napi termelékenységét.
📖 Olvassa el még: A legjobb Teamwork alternatívák és versenytársak 2025-ben
10. Todoist (A legjobb a Slacken belüli könnyű feladatkövetéshez)
Ha a Slack-csatornáid egész nap forgalmasak, a gyors feladatok és az alkalmi kérések könnyen eltűnhetnek a görgetés során. A Todoist áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy lehetővé teszi bármely Slack-üzenet azonnali rögzítését végrehajtható feladatként.
Ahelyett, hogy emlékeztetőket másolna és beillesztené, vagy reménykedne abban, hogy emlékezni fog rájuk, a teendőlistáját naprakészen tarthatja ott, ahol a munka folyik.
A Todoist legjobb funkciói
- A /todoist parancsokkal konvertálhatja a Slack üzeneteket Todoist feladatokká.
- Rendezze a feladatokat prioritás, címke és projekt szerint anélkül, hogy elhagyná a Slacket.
- Kapjon értesítéseket a feladatokra és a határidőkre vonatkozó emlékeztetőkről közvetlenül a Slackben.
- Ossza meg a projekt linkjeit és ellenőrzőlistáit, hogy a szálakban megadja a feladatok kontextusát.
A Todoist korlátai
- Alapvető feladatok és projektek megtekintésére korlátozódik (nincs idővonal vagy Gantt-diagram)
- Nem ideális komplex függőségek vagy erőforrás-kezelés esetén.
- A Slack integráció leginkább egyéni vagy kis csapatok munkafolyamataiban működik a legjobban.
Todoist árak
- Kezdő: Ingyenes
- Pro: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Todoistról?
Ez a G2-áttekintés idézi:
A könnyű használat és a listák hatékony szétválasztása. Ezenkívül a kialakítás nagyon egyszerű, és az alkalmazást a Slack, a Teams, az Apple, az Android és a Windows is támogatja.
A könnyű használat és a listák hatékony szétválasztása. Ezenkívül a kialakítás nagyon egyszerű, és az alkalmazást a Slack, a Teams, az Apple, az Android és a Windows is támogatja.
📖 Olvassa el még: A legjobb Todoist alternatívák és versenytársak
11. Zoho Projects (A legjobb részletes projekttervezéshez és alapvonalak meghatározásához)
A csapatok csupán 48%-a állapítja meg következetesen a projekt ütemtervét, ami megnehezíti a haladás mérését és az ütemterv módosítását. A Zoho Projects dinamikus Gantt-diagramokkal, pontos időkövetéssel és részletes feladatkezeléssel oldja meg ezt a problémát, így a csapatok láthatják a tervet, észlelhetik az eltéréseket és gyorsan visszatérhetnek a munkához.
A Slack integrációval a projekt előrehaladása közvetlenül bekerül a napi csevegésekbe, így nem kell duplikálni a munkát.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a feladatokat és alfeladatokat egyedi munkafolyamatokkal és függőségekkel.
- Vizualizálja az ütemterveket és a szűk keresztmetszeteket interaktív Gantt-diagramokkal.
- A számlázható és nem számlázható órákat közvetlenül a számlákra rögzítheti.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat drag-and-drop feladat szabályokkal.
- Csatlakozzon a Zoho CRM-hez, a Slackhez, a Google Drive-hoz és még sok máshoz.
A Zoho Projects korlátai
- Az első használatkor a tanulási görbe meredeknek tűnhet.
- A mobilalkalmazás kevésbé robusztus, mint a desktop verzió.
- Egyes testreszabási lehetőségek korlátozottak a fejlett versenytársakhoz képest.
Zoho Projects árak
- 15 napos ingyenes próba
- Egyedi árazás
Zoho Projects értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (470+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2200 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről?
A G2 értékelésében a következőket emelték ki:
A más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zökkenőmentes, ami ideális a projektek teljes körű kezeléséhez.
A más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zökkenőmentes, ami ideális a projektek teljes körű kezeléséhez.
12. Linear (a legjobb modern termék- és mérnöki csapatok számára)
A modern termék- és mérnöki csapatok számtalan órát veszíthetnek azzal, hogy összefűzik a tervezési dokumentumokat, specifikációkat, ütemterveket és hibajelentéseket a egymástól független eszközökön.
A Linear egyetlen, villámgyors rendszerbe egyesíti a termékirányítást, a projektfrissítéseket és a problémák nyomon követését.
Ennek eredményeként a csapatok vizuálisan tervezhetik meg az ütemterveket, nyomon követhetik a ciklusokat, osztályozhatják a hibákat, és valós idejű betekintéssel és átgondolt Slack-integrációval, amely szinkronban tartja a beszélgetéseket és a feladatokat, összhangban maradhatnak.
A Linear legjobb funkciói
- Tervezze és kezelje vizuálisan a termékfejlesztési ütemterveket mérföldkövek, kezdeményezések és fázisok segítségével.
- Kövesse nyomon a problémákat, hibákat és feladatokat egyedi munkafolyamatokkal, sprintekkel és triázs sorokkal.
- Automatizálja a rutinmunkákat hatékony AI-ügynökökkel olyan feladatokhoz, mint a kódgenerálás.
- Csatlakoztassa a Slacket a szálak szinkronizálásához, a frissítések megosztásához, valamint a problémák kontextusban történő létrehozásához vagy kommentálásához.
- Valós idejű előrehaladási információk segítségével mérje a hatókört, a ciklusidőt és a csapat sebességét.
Lineáris korlátozások
- Elsősorban termék- és mérnöki csapatok számára készült, általános projektmunkafolyamatokhoz kevésbé alkalmas.
- Nincs natív erőforrása vagy pénzügyi menedzsment eszköze a szélesebb körű műveletekhez.
- Egyes fejlett integrációk még mindig inkább a modern rendszereket részesítik előnyben a régebbi vállalati rendszerekkel szemben.
Lineáris árazás
- Ingyenes
- Alap: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Lineáris értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a felhasználók a Linear-ról?
A G2 értékelésében kiemelték:
A Linear bármilyen méretű projekthez alkalmazkodik, és pillanatok alatt bevezethető. Számos harmadik féllel integrálható.
A Linear bármilyen méretű projekthez alkalmazkodik, és pillanatok alatt bevezethető. Számos harmadik féllel integrálható.
🧠 Tudta? A Fortune 100 vállalatok közel 80%-a használja a Slack Connect szolgáltatást. A Slack-csatornák munkahelyi szervezéséről szóló cikkben megtudhatja, hogyan tarthatja rendben a munkaterületét, és hogyan csökkentheti a zavaró tényezőket világos, strukturált csatornák segítségével.
📖 Olvassa el még: A legjobb projektmenedzsment eszközök 2025-ben
13. Hive (A legjobb rugalmas projektnézetekhez és csapatmunkához)
Képzeljen el egy kreatív ügynökséget, amely egyszerre több ügyfélkampányt kezel. A tervezők jóváhagyásra várnak, a marketingesek nyomon követik a kampányfeladatokat, a projektmenedzserek pedig órákat töltenek azzal, hogy csevegések, e-mailek és táblázatok között váltogatnak, csak hogy állapotfrissítést kapjanak.
A Hive megoldja ezt a problémát azzal, hogy a csapatoknak egyetlen munkaterületet biztosít mindezek kezeléséhez. Ez az eszköz közvetlenül kapcsolódik a Slackhez, így csapata a Slack csevegéseket Hive feladatokká alakíthatja, a feladatokat visszajuttathatja a Slack csatornákra, és valós időben kaphat frissítéseket.
A Hive legjobb funkciói
- Használja a több mint 100 projekt sablont, hogy másodpercek alatt új kezdeményezéseket indítson el.
- Váltson zökkenőmentesen Kanban táblák, Gantt diagramok, naptárak, táblázatok és idővonal nézetek között.
- Hozza át e-mailjeit a Hive-ba, és alakítsa az üzeneteket azonnal feladatokká.
- Valós időben együttműködhet jegyzetekkel, azonnali üzleti üzenetküldéssel és videóintegrációkkal, például a Zoommal.
- Hive (A legjobb rugalmas projektnézetekhez és csapatmunkához)
- Automatizálja az ismétlődő munkákat egyedi munkafolyamatokkal és a Hive mesterséges intelligenciájú asszisztensével, a HiveMinddel.
A Hive korlátai
- A prémium kiegészítők növelhetik a fejlett funkciók teljes költségét.
- A nagyobb platformokhoz képest korlátozott natív integrációk
- A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.
Hive árak
- Ingyenes
- Starter: 1,50 USD/hó felhasználónként
- Teams: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Hive értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (610+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (210+ értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Hive-ról?
A G2 értékelésében a következőket emelték ki:
A Hive integrációs képességei között szerepel a Google Drive és a Slack eszközökkel való zökkenőmentes kapcsolat az eszköz interfésze révén. A Hive egyszerű interfészszerkezete igazodik a felhasználói igényekhez, így a csapat bármely tagja, aki nem rendelkezik technikai tapasztalattal, is könnyedén tudja kezelni.
A Hive integrációs képességei között szerepel a Google Drive és a Slack eszközökkel való zökkenőmentes kapcsolat az eszköz interfésze révén. A Hive egyszerű interfészszerkezete igazodik a felhasználói igényekhez, így a csapat bármely tagja, aki nem rendelkezik technikai tapasztalattal, is könnyedén tudja kezelni.
📖 Olvassa el még: Hive alternatívák a projektmenedzsmenthez
További hasznos eszközök, amelyek integrálhatók a Slackkel
Íme 3 további projektmenedzsment eszköz, amelyek szintén Slack-integrációt kínálnak, és jól illeszkednek a már bemutatottakhoz:
- Asana: Lehetővé teszi, hogy az üzeneteket Asana-feladatokká alakítsa, értesítéseket kapjon a Slackben, amikor a feladatok frissülnek, és közvetlenül a Slack-szálakból kommentálja a feladatokat.
- Smartsheet: Értesítést kap, ha a feladatok megváltoznak, megjegyzéseket fűzhet a sorokhoz, és megoszthatja a táblázatokat közvetlenül a Slack csatornákon.
- Airtable: Küldjön Slack-értesítéseket az Airtable automatizálási funkciói alapján, hozzon létre rekordokat a Slack-üzenetekből, és kapcsolja össze a frissítéseket közvetlenül a Slack-csatornákkal.
Lépjen egy szinttel feljebb a Slackkel való zökkenőmentes integrációval
Ha a projektcsapatok a Slacket használják, de nem rendelkeznek a megfelelő projektmenedzsment integrációval, akkor ezek a beszélgetések túl gyakran eltűnnek a görgetés során.
A Slack és egy projektmenedzsment megoldás összekapcsolásával minden üzenet cselekvési tétellé válhat, minden határidő látható marad, és minden projekt a terv szerint haladhat, anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene levelezni.
Bár számos együttműködési eszköz ígéri ezt a kapcsolatot, sok közülük még mindig arra kényszeríti Önt, hogy félig befejezett feladatok, hiányzó kontextus és egymástól elszigetelt munkafolyamatok között váltson. A ClickUp valós idejű Slack-integrációval, AI-alapú összefoglalásokkal, feladat-létrehozással és csevegés-feladat konverzióval pótolja ezt a hiányosságot.
Készen áll arra, hogy ne vesztegesse az idejét üzenetek és mérföldkövek között? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!