A 13 legjobb projektmenedzsment eszköz, amely integrálható a Slackkel

A Slack a modern csapatok, különösen a gyorsan fejlődő startupok, marketingügynökségek, technológiai vállalatok, valamint a távoli vagy hibrid munkakörnyezetek elengedhetetlen kommunikációs központja.

A valós idejű üzenetküldéstől és fájlmegosztástól a csatornákig és a naptárszinkronizálásig a Slack biztosítja a szabad együttműködést. De amikor a projektmenedzsment ütemtervének és végrehajtásának kezeléséről van szó, néha a Slack önmagában nem elég.

A beszélgetések gyakran eltakarják a fontos feladatokat, ami a követés elmulasztásához vezet. A megfelelő Slack-integrációval a Slack-üzeneteket feladatokká alakíthatja, a beszélgetéseket a teljesítendő feladatokhoz kapcsolhatja, és csökkentheti a csapat csevegései és a tényleges végrehajtás közötti szakadékot.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb projektmenedzsment eszközöket és megoldásszoftvereket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a Slackkel.

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb ügyfélszolgálati projektmenedzsment eszközökről, amelyek támogatják a valós idejű együttműködést és integrálhatók a Slackkel:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one AI-alapú projektmenedzsment, csapatkommunikáció és együttműködés Gantt-diagramok, Kanban, egyedi munkafolyamatok, ClickUp Brain és valós idejű Slack-feladatszinkronizálás Ingyenes csomag; testreszabás vállalatok számára Wrike A projektfelvétel és a csapatok közötti együttműködés egyszerűsítése Dinamikus űrlapok, Kanban táblák, egyedi munkafolyamatok, Slack-kérelmek rögzítése Ingyenes csomag, fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználótól Notion Ötletek szervezése megosztott rendszerekbe Wikik, dokumentumok, AI-összefoglalók, Slack-oldalak előnézetei Ingyenes csomag, fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron Trello Vizuális feladatkövetés és egyszerű munkafolyamatok Kanban táblák, Butler automatizálások, Slack kártyák létrehozása Ingyenes csomag, fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron Jira Agilis feladatkövetés és sprinttervezés Scrum táblák, backlog grooming, Slack hibajegyek Ingyenes csomag, fizetős csomagok 8,60 USD/hó/felhasználó áron. Basecamp Aszinkron csapatkommunikáció zavartalanul Tennivalólisták, Campfire csevegés, Slack szálak helyettesítése Ingyenes csomag, fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron Miro Vizuális együttműködés és ötletelés Táblák, Slack-ből származó öntapadós jegyzetek, Jira szinkronizálás Ingyenes csomag, fizetős csomagok 8 USD/hó/felhasználó áron MeisterTask Vizuális feladatkövetés + közepes méretű csapatok automatizálása Kanban, Slack értesítések, AI segítség, napi feladat szinkronizálás Ingyenes csomag, fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron Csapatmunka Ügyfélprojektek pontos kezelése Slack parancsok, megbízási nyomon követés, erőforrás-könyvtár Ingyenes csomag, fizetős csomagok 13,99 USD/hó/felhasználó áron. Todoist Könnyű feladatfelvétel a Slackben Slack parancsok, ellenőrzőlisták, prioritási címkék Ingyenes csomag, fizetős csomagok 2,50 USD/hó/felhasználó áron. Zoho Projects Részletes projektalapok és nyomon követés Gantt-diagramok, időnaplók, Slack-frissítések 15 napos ingyenes próba, egyedi árazás Linear Termék- és mérnöki csapatok Vizuális ütemtervek, problémák osztályozása, Slack szálak szinkronizálása Ingyenes csomag, fizetős csomagok 10 dollártól havonta felhasználónként Hive Rugalmas projektnézetek és csapatmunka Sablonok, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-task Ingyenes csomag, fizetős csomagok 1,50 USD/hó/felhasználó áron.

Miért érdemes a Slackkel integrálható projektmenedzsment eszközt használni?

Ahelyett, hogy az eszközök között ugrálnának, csapata egy egyszerű integrációval ugyanazon a Slack munkaterületen belül kezelheti a feladatokat és kommunikálhat.

Íme, miért érdemes befektetni a legjobb Slack-integrációkba:

Központosítsa a projektkommunikációt azáltal, hogy összekapcsolja a Slack üzeneteket a feladatokkal, ütemtervekkel és eredményekkel a megosztott Slack csatornákon.

Kapjon valós idejű projektfrissítéseket és határidőket Slack-értesítések formájában, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Slacket.

Javítsa a feladatkezelést azzal, hogy a felhasználók közvetlenül a Slackből rendelhetnek feladatokat, frissíthetik az állapotokat és nyomon követhetik az előrehaladást.

Támogassa a valós idejű együttműködést fájlmegosztással, megbeszélésekkel és integrált műveletekkel a Slack alkalmazáson belül.

A Slack-kel integrált projektmenedzsment eszközök legfontosabb jellemzői

Az agilis módszereket alkalmazó csapatok 50%-a és a csapatok projektkezelési módszerei más eszközökkel is kombinálhatók, hogy illeszkedjenek a konkrét projekthez.

Éppen ezért stratégiai döntés a projektmenedzsment szoftver közvetlen integrálása a Slack munkaterületébe.

De nem minden integráció egyforma. Tehát, melyek azok a funkciók, amelyek valóban fontosak a legjobb Slack projektmenedzsment eszközök kiválasztásakor?

1. Feladatkezelés: Feladatok létrehozása, kiosztása és frissítése anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket

✅ Megoldás: A tervező egy makettet helyez el egy Slack üzenetben, és egy csapattársa azonnal átalakítja azt egy határidővel rendelkező feladattá.

2. Valós idejű értesítések: kapjon projektfrissítéseket, határidőváltozásokat és megjegyzéseket közvetlenül a Slackben

✅ Megoldás: Csapatod a Slack csatornán élőben követheti a feladatok előrehaladását, így elkerülhetőek a határidők elmulasztása és a végtelen ellenőrzések.

3. Fájlmegosztás és központi dokumentumok: ossza meg és rögzítse a feladatokhoz vagy szálakhoz kapcsolódó fájlokat

✅ Megoldás: A kampány sprintje során a kreatív eszközök és a Google Docs egy helyen elérhetőek maradnak; nem kell többé e-maileket böngészni.

4. Integráció más eszközökkel: szinkronizálás a Google Drive-val, a Trello-val, a Jira-val és másokkal

✅ Megoldás: A lapok közötti váltás helyett a Slack egy központi térré válik, ahol az összes projekteszközöd egymással kommunikál.

5. Munkafolyamat-automatizálás : Használjon botokat vagy egyéni triggereket az ismétlődő lépések automatizálásához

✅ Megoldás: Egy új feladatlap Slack-üzenetet indít el a megfelelő csatornára, feladatot rendel hozzá és emlékeztetőket állít be – mindezt emberi beavatkozás nélkül.

Nem kell hat különböző fül között váltogatnia, hogy ne veszítse el a fonalat.

Ilyen esetben a projektmenedzsment automatizálása nem hozza meg a várt előnyöket.

Azonban ezekkel a 13 eszközzel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Slackhez, biztosíthatja, hogy csapata tagjai akkor is összehangoltan dolgozzanak, amikor Ön alszik.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one AI-alapú projektmenedzsment és csapatkommunikációhoz)

Végezze el a feladatokat közvetlenül a Slackből, és tartsa összehangolva csapatát anélkül, hogy eszközöket kellene váltania

Ha csapata Slackje tele van napi jelentkezésekkel, feladatmegemlítésekkel és fájl linkekkel, akkor a ClickUp az az egyetlen projektmenedzsment platform, amely mindent egy egységes térbe von össze.

Kezelje projektjeit a ClickUp strukturált projektmenedzsmentjével

A ClickUp projektmenedzsment funkcióinak segítségével azonnal megtekintheti és módosíthatja projektje ütemtervét.

A ClickUp projektmenedzsment platformja egy konvergens AI munkaterület, amely ötvözi a dokumentumokat, wikiket, csevegést, generatív AI eszközöket, AI ügynököket és automatizálásokat.

Rugalmas nézeteket kínál, beleértve listákat, táblákat, Gantt-diagramokat és naptárakat, hogy segítsen a csapatoknak a projektek önálló tervezésében, nyomon követésében és kezelésében. Csoportosíthatja a feladatokat mappákba, lebontja a függőségeket, és meghatározhatja a legfontosabb célokkal összhangban lévő mérföldköveket.

Például egy távoli tervezőcsapat, amely egy termék bevezetésén dolgozik, a Gantt-nézetben láthatja a teljes projekt ütemtervét, majd a feladatfrissítéseket közvetlenül egy megosztott Slack-csatornára szinkronizálhatja, így mindenki valós időben tájékozódhat.

Slack integráció, amely mindent összekapcsol

A ClickUp integrációjával a csevegéseket valós időben összekapcsolhatja a feladatokkal, frissítésekkel és munkafolyamatokkal, így a Slack egy termelékenységi központtá válik.

A ClickUp és a Slack szoros integrációjának köszönhetően a következőket teheti:

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a Slack üzenetekből

Hozzászólások vagy frissítések hozzáadása az alkalmazások közötti váltás nélkül

Kapjon feladat-emlékeztetőket és határidő-értesítéseket a Slack munkaterületén.

Legyen naprakész a csapata Slack-csatornáin megjelenő valós idejű feladataktivitások révén.

Lauren Makielski, a Hawke Media vezérigazgatója így nyilatkozott a ClickUp-ról:

Számunkra nagyon fontos, hogy a projektek minden tanulási stílusnak és preferenciának megfelelően láthatók legyenek. A ClickUp lehetővé tette a Slack és a Gmail integrációját is, ami platformok között is egyszerűvé teszi a munkánkat.

Számunkra nagyon fontos, hogy a projektek minden tanulási stílusnak és preferenciának megfelelően láthatók legyenek. A ClickUp lehetővé tette a Slack és a Gmail integrációját is, ami platformok között is egyszerűvé teszi a munkánkat.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseket és a feladatokat egy helyen kezelheti

A ClickUp Chat segítségével alakítsa a beszélgetéseket feladatokká, rendeljen hozzájuk felelősöket, és tartsa meg a kontextust!

A ClickUp Chat a Slack-stílusú kommunikáció legjobb elemeit hozza el a projektmenedzsment platformjára, de egy fontos különbséggel. A Slack és a ClickUp közötti különbség az, hogy az utóbbi közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, ütemtervekhez és munkafolyamatokhoz.

Ha egy projekt szinkronizálása közben egy csapattag emlékeztetőt küld egy hiányzó eszközről vagy azonosít egy akadályt, akkor nem kell eszközöket váltania vagy később átkutatnia a Slack szálakat. Az üzenetet azonnal feladattá alakíthatja, hozzárendelheti, határidőt állíthat be és összekapcsolhatja a megfelelő projekttel. Vagy megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy tegye meg Ön helyett, közvetlenül a csevegésen belül!

Ez a funkció a ClickUp-ot egy all-in-one üzenetküldő alkalmazássá teszi, mivel az üzenetküldést a feladatkezeléssel ötvözi.

Hagyja, hogy ClickUp Brain, a személyes AI asszisztense végezze el a nehéz munkát

A ClickUp Brain praktikus mesterséges intelligenciát hoz a napi munkafolyamatába. Úgy lett kialakítva, hogy felismerje a kontextust és kiküszöbölje az ismétlődő manuális feladatokat.

Például egy csapatmegbeszélés után a ClickUp Brain létrehozhat egy projektösszefoglalót, kioszthatja a következő lépéseket a releváns csapattagoknak, és akár jelölheti az egymást átfedő határidőket is.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain segítségével azonnali összefoglalót kaphat a Slack-beszélgetésekről, és meghatározhatja a csapat számára a következő teendőket.

Ha szabadság után próbálsz felzárkózni, a ClickUp Brain „Catch Me Up” funkciójával azonnal áttekintheted a projektekkel kapcsolatos frissítéseket, beleértve a Slack-beszélgetések legfontosabb részeit, az új megjegyzéseket és a blokkolt feladatokat.

A ClickUp Brainnek olyan kérdéseket is feltehet, mint például: „Mi a helyzet a harmadik negyedévi marketingtervvel?” A rendszer pedig valós idejű információkat gyűjt össze a feladatlistájából, a projektdokumentumokból és a beszélgetésekből.

🎥 Itt egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan működik a ClickUp Brain-en történő kérdésfeltevés:

💡 Bónusz: Olyan asztali alkalmazást keres, amely rendet teremt és minden szükséges funkciót biztosít, amit egy munkahelyi mesterséges intelligenciától elvárhat? A ClickUp Brain MAX lehet a megfelelő választás az Ön számára. Változtassa meg a projektkezelés módját a következőkkel: Zökkenőmentes automatizálás: Cserélje le a több, egymástól függetlenül működő AI eszközt, és szerezzen hozzáférést prémium külső AI modellekhez, mint például a ChatGPT, a Gemini és a Claude, egy intelligens platform segítségével, amely automatizálja a rutin feladatokat, nyomon követi az előrehaladást, és minden projekthez hasznos információkat szolgáltat.

Központosított információk: Azonnal kereshet és hozzáférhet projekttervekhez, ütemtervekhez és fájlokhoz a ClickUp, a Google Drive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás, valamint az interneten keresztül.

Beszéd-szöveggé alakítás: Hangparancsokkal jegyzeteket írhat le, feladatokat hozhat létre, projektállapotokat frissíthet és felelősségeket oszthat ki kéz nélkül, így a projektmenedzsment gyorsabbá és hatékonyabbá válik. Hangparancsokkal jegyzeteket írhat le, feladatokat hozhat létre, projektállapotokat frissíthet és felelősségeket oszthat ki kéz nélkül, így a projektmenedzsment gyorsabbá és hatékonyabbá válik. A ClickUp Brain MAX egy olyan AI szuperalkalmazás, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el az AI eszközök sokaságát, használja a hangját a munkák elvégzéséhez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje projektjeit Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal, naptárakkal és egyedi munkafolyamatokkal.

Összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, táblákat és űrlapokat egy központi helyen.

Együttműködés valós idejű szerkesztéssel, szálakba rendezett megjegyzésekkel és élő táblákkal

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a szálak összefoglalásához, a feladatok automatikus létrehozásához és a kérdések megválaszolásához a munkaterületén.

A Slack üzeneteit feladatokká alakíthatja, frissítéseket kaphat és megjegyzéseket fűzhet a munkához – mindezt a Slack csatornájáról.

A ClickUp korlátai

A funkciók sokasága miatt az új felhasználók számára ez túlnyomó lehet.

Alkalmi késések vagy szinkronizálási késések nagyon nagy munkaterületeken

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Ez a G2-értékelés megosztotta:

Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

2. Wrike (A legjobb a projektfelvétel egyszerűsítéséhez és a többfunkciós munkaterhelés kezeléséhez)

via Wrike

A szétszórt teendőlisták gyakori problémát jelentenek a vállalati csapatokban, mivel a feladatok gyakran különböző csatornákon keresztül érkeznek, például a Slacken, e-mailben, megbeszéléseken és táblázatokban. Ráadásul nincs egyértelmű rendszer a felelősség vagy az előrehaladás nyomon követésére.

A Wrike segítségével a beérkező kéréseket dinamikus felvételi űrlapok, automatikusan hozzárendelt feladatok és csapatspecifikus munkafolyamatok segítségével hivatalos projektekké alakíthatja. A beépített Slack integrációval a Wrike folyamatosan tájékoztatja csapatát anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Slack csatornát, így csökken a levelezés mennyisége és biztosított a világos felelősségmegosztás a részlegek között.

A Wrike legjobb funkciói

Rögzítse a beérkező kéréseket dinamikus űrlapok segítségével, és automatikusan továbbítsa azokat.

Vizualizálja a munkát Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyedi irányítópultok segítségével.

Használja a Wrike Slack alkalmazását, hogy üzenetekből feladatokat hozzon létre, és valós időben kapjon projektfrissítéseket.

Állítson be egyedi munkafolyamatokat a különböző részlegek számára jóváhagyási folyamatokkal és függőségekkel.

Központosítsa a fájlokat, visszajelzéseket és feladatokat érintő kommunikációt a csapatok közötti együttműködés javítása érdekében.

A Wrike korlátai

A munkafolyamatok és jogosultságok kezdeti beállítása bonyolult lehet.

Egyes felhasználók szerint az új csapattagok számára a tanulási görbe meredek.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5,0 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?

A Capterra áttekintése kiemelte:

A Wrike hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy egyszerűen és hatékonyan kezeljük projektjeinket.

A Wrike hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy egyszerűen és hatékonyan kezeljük projektjeinket.

3. Notion (A legjobb strukturálatlan munkák szervezéséhez és ötletek megosztott rendszerekké alakításához)

via Notion

A legtöbb távoli csapatban nincs egyértelmű kapcsolat az ötletelés és a végrehajtás között. A Notion ezt úgy oldja meg, hogy rugalmas, mindent magában foglaló munkaterületként működik, ahol a wikik, dokumentumok, projektek és feladatok egymás mellett léteznek.

A Slackhez és más platformokhoz való integrációknak köszönhetően a Notion frissítései közvetlenül bekerülnek a csapat beszélgetéseibe, így a csapat tudása nem reked meg szilókban, és nem vész el végtelen DM-ekben.

A Notion legjobb funkciói

Rögzítsen feladatokat, jegyzeteket és értekezlet-összefoglalókat megosztott oldalakon rugalmas drag-and-drop blokkok segítségével.

Váltson a táblák, listák, idővonalak és naptárak között a projektek nyomon követéséhez.

Rendezze a tudást belső wikikbe és keresztlinkelt adatbázisokba a csapat egészének átláthatósága érdekében.

Integrálja a Slackkel, hogy frissítéseket kapjon, strukturált üzeneteket küldjön és a Notion oldalakat közvetlenül a csevegésben megtekintse.

Használja a Notion AI-t íráshoz, összefoglaláshoz, mezők automatikus kitöltéséhez és cselekvési tételek kivonásához dokumentumokból vagy jegyzetekből.

A Notion korlátai

Nincs beépített időkövetés vagy Gantt-diagram támogatás

A 2FA-hoz hasonló biztonsági funkciók nem érhetők el az ingyenes csomagban.

A komplex munkaterületek strukturáltság és bevezetés nélkül nyomasztóak lehetnek.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notionról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

Imádom a Notion AI képességét, hogy átfogó, kontextusérzékeny válaszokat tud kihozni számos integrált eszközből, beleértve a Notiont, a Slacket és a Google Drive-ot. Ez az integráció egyszerűsíti az információk visszakeresését azáltal, hogy a tudásbázisunkból származó betekintéseket hoz felszínre.

Imádom a Notion AI képességét, hogy átfogó, kontextusérzékeny válaszokat tud kihozni számos integrált eszközből, beleértve a Notiont, a Slacket és a Google Drive-ot. Ez az integráció egyszerűsíti az információk visszakeresését azáltal, hogy a tudásbázisunkból származó betekintéseket hoz felszínre.

👀 Érdekesség: Az e-mail és a Slack megjelenése előtt sok nagyvállalat fizikai „üzenetcsöveket” használt az írásos üzenetek emeletek közötti továbbítására. Néhány történelmi épületben még mindig megtalálhatók ezek a csövek a falakban.

4. Trello (A legjobb vizuális feladatkövetéshez és egyszerű munkafolyamatokhoz)

via Trello

A Project Management Institute felmérése szerint a projektmenedzserek 64%-a szerint a feladatok hatékony prioritásainak meghatározása kulcsfontosságú a projektek sikeres megvalósításához. De a legtöbb csapat nem tudja, mi történik, ki a felelős, vagy mikor van a határidő.

A Trello ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a csapatok számára közös vizuális táblát biztosít, amelyen valós időben követhetik a munkát. Minden feladat egy kártyán szerepel, amely a „Teendők”, „Folyamatban” és „Kész” szakaszok között mozog.

A Slack integrációval közvetlenül az üzenetekből hozhat létre Trello kártyákat, emlékeztetőket állíthat be, és automatikusan frissítéseket tehet közzé a csatornáin.

A Trello legjobb funkciói

Szervezze projektjeit Kanban táblák, ellenőrzőlisták, címkék és mellékletek segítségével.

Egyszerű parancsokkal közvetlenül a Slack üzenetekből hozhat létre Trello kártyákat.

Szinkronizálja a frissítéseket és a határidőkre vonatkozó emlékeztetőket a Trello és a Slack csatornák között.

Valós időben együttműködhet említések, megjegyzések és tagek segítségével.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat a Butlerrel (a Trello beépített automatizálási eszközével).

A Trello korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési vagy munkaterhelés-megjelenítési funkció

Az automatizálások és a power-upok a ingyenes csomagban korlátozottak.

Nem támogatja a komplex projekti hierarchiákat és függőségeket.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 23 600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A könnyű implementálás szintén előny, mivel a használat megkezdéséhez alig szükséges beállítás. Tetszik továbbá, hogy más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val is könnyen integrálható az integrált munkafolyamatok érdekében.

A könnyű implementálás szintén előny, mivel a használat megkezdéséhez alig szükséges beállítás. Tetszik továbbá, hogy más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val is könnyen integrálható az integrált munkafolyamatok érdekében.

5. Jira (A legjobb az agilis feladatkövetéshez és a sprinttervezéshez)

via Jira

Amikor a feladatok megjelölésre kerülnek a csevegésekben, de soha nem kerülnek fel a sprint táblára, a hátralékok rendezetlenné és nehezen kezelhetővé válnak. Ez egy olyan kihívás, amellyel a mérnöki csapatok gyakran küzdenek.

A Jira áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy a Slacket az agilis munkaterület kiterjesztésévé teszi. A scrum táblák, a sprint jelentések és a backlog grooming egyetlen rendszerbe integrálásával a Jira megszünteti ezt a súrlódást.

Ezenkívül a Slack üzeneteket hibajegyzetté alakíthatja, sprint riasztásokat indíthat el, vagy frissítheti a probléma állapotát anélkül, hogy elhagyná a csevegést.

A Jira legjobb funkciói

Csatlakoztassa a Slacket a Jira-hoz, hogy közvetlenül a Slack üzenetekből hozzon létre feladatokat.

Filtrerek vagy triggerek alapján azonnali projektértesítéseket kaphat a Slackben.

Szervezze meg az epikákat, történeteket és hibákat testreszabható agilis táblák segítségével.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, például a jegyek kiosztását vagy az állapotok frissítését.

Tekintse meg az egyes iterációk sprint burndown diagramjait és sebességjelentéseit.

A Jira korlátai

Bonyolult beállítás és konfigurálás nem technikai felhasználók számára

A felhasználói felület merevnek tűnhet a fejlesztésen kívüli, többfunkciós csapatok számára.

Az árak gyorsan emelkednek nagyobb csapatok vagy fejlettebb igények esetén.

Jira árak

Ingyenes

Standard : 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium : 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 15 100 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Jiráról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Confluence, Slack és GitHub eszközökkel való integráció még hatékonyabbá teszi. Könnyű együttműködni, feladatokat kiosztani, határidőket meghatározni és a felelősségvállalást fenntartani a különböző részlegek között.

A Confluence, Slack és GitHub eszközökkel való integráció még hatékonyabbá teszi. Könnyű együttműködni, feladatokat kiosztani, határidőket meghatározni és a felelősségvállalást fenntartani a különböző részlegek között.

6. Basecamp (A legjobb a zavartalan csapatkommunikációhoz)

via Basecamp

A túl sok megbeszélés időpazarlás, amely időt elvehet a tényleges munkavégzéstől. Ha a csapatok kizárólag telefonhívásokra támaszkodnak az összehangolás biztosításához, az rontja a termelékenységüket.

A Basecamp megfordítja ezt az egyenletet azzal, hogy a csapatoknak központi teret biztosít a frissítések megosztásához, a feladatok nyomon követéséhez és az aszinkron kommunikációhoz. Nem kell Slack-szálakat követnie vagy szinkronizált hívásokat beállítania; csak nyissa meg a Basecampot, hogy megnézze, mi esedékes, mi került megosztásra, és mihez kell hozzájárulnia.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit egy helyen található teendőlisták, dokumentumok, ütemtervek és üzenőfalak segítségével.

Cserélje le a szétszórt Slack-szálakat a beépített csoportos csevegéssel (Campfire)

Ossza meg dokumentumait és fájljait központi tárolóval

Kövesse nyomon a projekt legfontosabb dátumait naptárral és automatikus bejelentkezésekkel.

Valós idejű projektfrissítéseket kaphat hill chartokkal a vizuális előrehaladásról.

A Basecamp korlátai

Korlátozott feladatfüggőségek és automatizálási funkciók

Nincs natív időkövetés

Kevésbé alkalmas komplex, több csapatot érintő projektmunkafolyamatokhoz.

Basecamp árak

Ingyenes

Basecamp Plus : 15 USD/felhasználó/hónap

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Basecamp-ről?

Ez a G2-áttekintés a következőket osztja meg:

Az automatizálás új szintre emeli a dolgokat: a korábban órákig tartó feladatok most már maguktól megoldódnak. És nem tudom nem megemlíteni, hogy hogyan integrálódik a Slackkel és más segédeszközökkel.

Az automatizálás új szintre emeli a dolgokat: a korábban órákig tartó feladatok most már maguktól megoldódnak. És nem tudom nem megemlíteni, hogy hogyan integrálódik a Slackkel és más segédeszközökkel.

7. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és csapatok közötti ötleteléshez)

via Miro

A szöveges eszközök nem a vizuális gondolkodásra lettek kifejlesztve. A csapatok gyakran elsimítják az ötleteket, amikor sprintet terveznek, munkafolyamatokat térképeznek fel, vagy táblázatokban és dokumentumokban ötletelnek.

A Miro vizuális együttműködési teret kínálva oldja meg ezt a dilemmát. Egy helyen vázolhat, strukturálhat és prezentálhat ötleteket, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. A Slack és a Jira integrációknak köszönhetően a visszajelzések is kapcsolódnak a vászonhoz.

A Miro legjobb funkciói

Készíts interaktív táblákat a valós idejű ötleteléshez és az agilis tervezéshez.

Használjon előre elkészített sablonokat az ügyfélút térképekhez, Kanban táblákhoz és retrospektívákhoz.

A Slack üzeneteit Miro jegyzetlapokká alakíthatja, hogy az ötleteket azonnal rögzíthesse.

Élőben együttműködhet a beépített videó, megjegyzések és prezentációs mód segítségével.

Szinkronizálja a feladatokat olyan eszközökkel, mint a Jira, az Asana, a ClickUp és a Google Naptár.

A Miro korlátai

Túl sok együttműködővel egy táblán zavaros lehet a helyzet.

Teljesítménycsökkenés komplex vagy nagy méretű táblákon, amelyek több médiaelemet tartalmaznak

Az ingyenes csomagban korlátozott számú táblák és tárhely áll rendelkezésre.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak 30 tagtól kezdődően

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 8100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Miro-ról?

A G2 értékelésében kiemelték:

A Miro zökkenőmentesen integrálható számos népszerű termelékenységi eszközzel, például a Jira, a Trello, a Slack és a Google Workspace programokkal, ami elengedhetetlen a hatékony munkafolyamat fenntartásához.

A Miro zökkenőmentesen integrálható számos népszerű termelékenységi eszközzel, mint például a Jira, a Trello, a Slack és a Google Workspace, ami elengedhetetlen a hatékony munkafolyamat fenntartásához.

8. MeisterTask (A legjobb vizuális feladatkövetés automatizálással közepes méretű csapatok számára)

via MeisterTask

A MeisterTask natív Slack-integrációt kínál, amely néhány kattintással alakítja az alkalmi beszélgetéseket végrehajtható feladatokká.

Ez az integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi feladatösszefoglalókat kapjanak, a Slack üzeneteket MeisterTask feladatokká vagy megjegyzésekké alakítsák, és teljes projekteket kapcsoljanak a Slack csatornákhoz valós idejű frissítések érdekében. Ez garantálja a feladatok tulajdonjogának zökkenőmentes nyomon követését és a határidők kezelését a csapat számára.

A MeisterTask legjobb funkciói

Vizualizálja a projekteket Kanban táblákkal és naptár nézetekkel.

Automatizálja a feladatok létrehozását, kiosztását és átadását

Kövesse nyomon az időt és az előrehaladást közvetlenül a feladatokon belül.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, címkéket, függőségeket és fájlcsatolmányokat.

Használja a Meister AI-t összefoglalókhoz, írási segítséghez és tudáskereséshez.

Slack-értesítéseket kaphat és üzenetekből feladatokat hozhat létre.

A MeisterTask korlátai

Korlátozott rugalmasság a feladatlapok elrendezésének testreszabásában

Nincs beépített Gantt-diagram a határidőkkel sűrűn foglalkozó csapatok számára

A fejlett automatizálás vagy mezők beállításának tanulási görbéje

Az élő csevegéses ügyfélszolgálat csak bizonyos órákon érhető el.

MeisterTask árak

Ingyenes

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (1160+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a MeisterTask-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

Nagyra értékelem, hogy integrálható a legnépszerűbb termékekkel, mint például a Zendesk, a GitHub, a Slack és sok más, ami elégségesen zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatunkat. A MeisterTask mindent egyszerűbbé és könnyebbé tett.

Nagyra értékelem, hogy integrálható a legnépszerűbb termékekkel, mint például a Zendesk, a GitHub, a Slack és sok más, ami elégségesen zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatunkat. A MeisterTask mindent egyszerűbbé és könnyebbé tett.

9. Teamwork (A legjobb az ügyfelek munkájának precíz kezeléséhez)

via Teamwork

Ha az ügyfélprojekteket több feladatkezelő szoftverrel kezeli, könnyen elveszítheti a számlázható órák és az erőforrások kihasználtságának áttekinthetőségét.

A Teamwork egy kifejezetten szolgáltató csapatok számára kifejlesztett eszköz, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, az erőforrás-tervezést és az ügyfélkommunikációt. Akár a munkaterhelést előrejelzi, akár egy megbízási projekt margóit követi nyomon, ez a csapatkommunikációs alkalmazás testreszabott ellenőrzést kínál anélkül, hogy túlterhelné a munkafolyamatot.

A Teamwork legjobb funkciói

Hozzon létre projektspecifikus Slack-csatornákat élő frissítésekkel és automatizálásokkal.

Egy parancs („/tw help”) segítségével alakítsa át a Slack üzeneteket feladatokká.

Hozzon létre egy megosztott erőforrás-könyvtárat a Slack-en megosztott linkekből.

Automatizálja a Slack riasztásait a projekt tevékenységének kiváltó tényezői alapján.

Használja a beépített jövedelmezőségi és megbízási nyomonkövetési funkciókat a margók figyelemmel kíséréséhez.

A csapatmunka korlátai

A felület kisebb csapatok számára bonyolultnak tűnhet.

A fejlett funkciók, mint például a jövedelmezőség nyomon követése, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Nem ideális nem ügyfélkapcsolati belső projektmunkafolyamatokhoz.

A Teamwork árai

Ingyenes

Deliver : 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 25,99 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1170+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Teamworkről?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

Aki rendszeresen dolgozik fejlesztőkkel és tervezőkkel, az tudja, hogy a projektek időbeni befejezéséhez elszámoltathatóságra van szükség. A Slack integráció is hasznos.

Aki rendszeresen dolgozik fejlesztőkkel és tervezőkkel, az tudja, hogy a projektek időbeni befejezéséhez elszámoltathatóságra van szükség. A Slack integráció is hasznos.

10. Todoist (A legjobb a Slacken belüli könnyű feladatkövetéshez)

via Todoist

Ha a Slack-csatornáid egész nap forgalmasak, a gyors feladatok és az alkalmi kérések könnyen eltűnhetnek a görgetés során. A Todoist áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy lehetővé teszi bármely Slack-üzenet azonnali rögzítését végrehajtható feladatként.

Ahelyett, hogy emlékeztetőket másolna és beillesztené, vagy reménykedne abban, hogy emlékezni fog rájuk, a teendőlistáját naprakészen tarthatja ott, ahol a munka folyik.

A Todoist legjobb funkciói

A /todoist parancsokkal konvertálhatja a Slack üzeneteket Todoist feladatokká.

Rendezze a feladatokat prioritás, címke és projekt szerint anélkül, hogy elhagyná a Slacket.

Kapjon értesítéseket a feladatokra és a határidőkre vonatkozó emlékeztetőkről közvetlenül a Slackben.

Ossza meg a projekt linkjeit és ellenőrzőlistáit, hogy a szálakban megadja a feladatok kontextusát.

A Todoist korlátai

Alapvető feladatok és projektek megtekintésére korlátozódik (nincs idővonal vagy Gantt-diagram)

Nem ideális komplex függőségek vagy erőforrás-kezelés esetén.

A Slack integráció leginkább egyéni vagy kis csapatok munkafolyamataiban működik a legjobban.

Todoist árak

Kezdő : Ingyenes

Pro : 2,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Todoistról?

Ez a G2-áttekintés idézi:

A könnyű használat és a listák hatékony szétválasztása. Ezenkívül a kialakítás nagyon egyszerű, és az alkalmazást a Slack, a Teams, az Apple, az Android és a Windows is támogatja.

A könnyű használat és a listák hatékony szétválasztása. Ezenkívül a kialakítás nagyon egyszerű, és az alkalmazást a Slack, a Teams, az Apple, az Android és a Windows is támogatja.

11. Zoho Projects (A legjobb részletes projekttervezéshez és alapvonalak meghatározásához)

via Zoho

A csapatok csupán 48%-a állapítja meg következetesen a projekt ütemtervét, ami megnehezíti a haladás mérését és az ütemterv módosítását. A Zoho Projects dinamikus Gantt-diagramokkal, pontos időkövetéssel és részletes feladatkezeléssel oldja meg ezt a problémát, így a csapatok láthatják a tervet, észlelhetik az eltéréseket és gyorsan visszatérhetnek a munkához.

A Slack integrációval a projekt előrehaladása közvetlenül bekerül a napi csevegésekbe, így nem kell duplikálni a munkát.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat és alfeladatokat egyedi munkafolyamatokkal és függőségekkel.

Vizualizálja az ütemterveket és a szűk keresztmetszeteket interaktív Gantt-diagramokkal.

A számlázható és nem számlázható órákat közvetlenül a számlákra rögzítheti.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat drag-and-drop feladat szabályokkal.

Csatlakozzon a Zoho CRM-hez, a Slackhez, a Google Drive-hoz és még sok máshoz.

A Zoho Projects korlátai

Az első használatkor a tanulási görbe meredeknek tűnhet.

A mobilalkalmazás kevésbé robusztus, mint a desktop verzió.

Egyes testreszabási lehetőségek korlátozottak a fejlett versenytársakhoz képest.

Zoho Projects árak

15 napos ingyenes próba

Egyedi árazás

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zökkenőmentes, ami ideális a projektek teljes körű kezeléséhez.

A más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zökkenőmentes, ami ideális a projektek teljes körű kezeléséhez.

12. Linear (a legjobb modern termék- és mérnöki csapatok számára)

via Linear

A modern termék- és mérnöki csapatok számtalan órát veszíthetnek azzal, hogy összefűzik a tervezési dokumentumokat, specifikációkat, ütemterveket és hibajelentéseket a egymástól független eszközökön.

A Linear egyetlen, villámgyors rendszerbe egyesíti a termékirányítást, a projektfrissítéseket és a problémák nyomon követését.

Ennek eredményeként a csapatok vizuálisan tervezhetik meg az ütemterveket, nyomon követhetik a ciklusokat, osztályozhatják a hibákat, és valós idejű betekintéssel és átgondolt Slack-integrációval, amely szinkronban tartja a beszélgetéseket és a feladatokat, összhangban maradhatnak.

A Linear legjobb funkciói

Tervezze és kezelje vizuálisan a termékfejlesztési ütemterveket mérföldkövek, kezdeményezések és fázisok segítségével.

Kövesse nyomon a problémákat, hibákat és feladatokat egyedi munkafolyamatokkal, sprintekkel és triázs sorokkal.

Automatizálja a rutinmunkákat hatékony AI-ügynökökkel olyan feladatokhoz, mint a kódgenerálás.

Csatlakoztassa a Slacket a szálak szinkronizálásához, a frissítések megosztásához, valamint a problémák kontextusban történő létrehozásához vagy kommentálásához.

Valós idejű előrehaladási információk segítségével mérje a hatókört, a ciklusidőt és a csapat sebességét.

Lineáris korlátozások

Elsősorban termék- és mérnöki csapatok számára készült, általános projektmunkafolyamatokhoz kevésbé alkalmas.

Nincs natív erőforrása vagy pénzügyi menedzsment eszköze a szélesebb körű műveletekhez.

Egyes fejlett integrációk még mindig inkább a modern rendszereket részesítik előnyben a régebbi vállalati rendszerekkel szemben.

Lineáris árazás

Ingyenes

Alap : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lineáris értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Linear-ról?

A G2 értékelésében kiemelték:

A Linear bármilyen méretű projekthez alkalmazkodik, és pillanatok alatt bevezethető. Számos harmadik féllel integrálható.

A Linear bármilyen méretű projekthez alkalmazkodik, és pillanatok alatt bevezethető. Számos harmadik féllel integrálható.

13. Hive (A legjobb rugalmas projektnézetekhez és csapatmunkához)

via Hive

Képzeljen el egy kreatív ügynökséget, amely egyszerre több ügyfélkampányt kezel. A tervezők jóváhagyásra várnak, a marketingesek nyomon követik a kampányfeladatokat, a projektmenedzserek pedig órákat töltenek azzal, hogy csevegések, e-mailek és táblázatok között váltogatnak, csak hogy állapotfrissítést kapjanak.

A Hive megoldja ezt a problémát azzal, hogy a csapatoknak egyetlen munkaterületet biztosít mindezek kezeléséhez. Ez az eszköz közvetlenül kapcsolódik a Slackhez, így csapata a Slack csevegéseket Hive feladatokká alakíthatja, a feladatokat visszajuttathatja a Slack csatornákra, és valós időben kaphat frissítéseket.

A Hive legjobb funkciói

Használja a több mint 100 projekt sablont, hogy másodpercek alatt új kezdeményezéseket indítson el.

Váltson zökkenőmentesen Kanban táblák, Gantt diagramok, naptárak, táblázatok és idővonal nézetek között.

Hozza át e-mailjeit a Hive-ba, és alakítsa az üzeneteket azonnal feladatokká.

Valós időben együttműködhet jegyzetekkel, azonnali üzleti üzenetküldéssel és videóintegrációkkal, például a Zoommal.

Hive (A legjobb rugalmas projektnézetekhez és csapatmunkához)

Automatizálja az ismétlődő munkákat egyedi munkafolyamatokkal és a Hive mesterséges intelligenciájú asszisztensével, a HiveMinddel.

A Hive korlátai

A prémium kiegészítők növelhetik a fejlett funkciók teljes költségét.

A nagyobb platformokhoz képest korlátozott natív integrációk

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.

Hive árak

Ingyenes

Starter : 1,50 USD/hó felhasználónként

Teams : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hive-ról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A Hive integrációs képességei között szerepel a Google Drive és a Slack eszközökkel való zökkenőmentes kapcsolat az eszköz interfésze révén. A Hive egyszerű interfészszerkezete igazodik a felhasználói igényekhez, így a csapat bármely tagja, aki nem rendelkezik technikai tapasztalattal, is könnyedén tudja kezelni.

A Hive integrációs képességei között szerepel a Google Drive és a Slack eszközökkel való zökkenőmentes kapcsolat az eszköz interfésze révén. A Hive egyszerű interfészszerkezete igazodik a felhasználói igényekhez, így a csapat bármely tagja, aki nem rendelkezik technikai tapasztalattal, is könnyedén tudja kezelni.

Íme 3 további projektmenedzsment eszköz, amelyek szintén Slack-integrációt kínálnak, és jól illeszkednek a már bemutatottakhoz:

Asana : Lehetővé teszi, hogy az üzeneteket Asana-feladatokká alakítsa, értesítéseket kapjon a Slackben, amikor a feladatok frissülnek, és közvetlenül a Slack-szálakból kommentálja a feladatokat.

Smartsheet : Értesítést kap, ha a feladatok megváltoznak, megjegyzéseket fűzhet a sorokhoz, és megoszthatja a táblázatokat közvetlenül a Slack csatornákon.

Airtable : Küldjön Slack-értesítéseket az Airtable automatizálási funkciói alapján, hozzon létre rekordokat a Slack-üzenetekből, és kapcsolja össze a frissítéseket közvetlenül a Slack-csatornákkal.

Lépjen egy szinttel feljebb a Slackkel való zökkenőmentes integrációval

Ha a projektcsapatok a Slacket használják, de nem rendelkeznek a megfelelő projektmenedzsment integrációval, akkor ezek a beszélgetések túl gyakran eltűnnek a görgetés során.

A Slack és egy projektmenedzsment megoldás összekapcsolásával minden üzenet cselekvési tétellé válhat, minden határidő látható marad, és minden projekt a terv szerint haladhat, anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene levelezni.

Bár számos együttműködési eszköz ígéri ezt a kapcsolatot, sok közülük még mindig arra kényszeríti Önt, hogy félig befejezett feladatok, hiányzó kontextus és egymástól elszigetelt munkafolyamatok között váltson. A ClickUp valós idejű Slack-integrációval, AI-alapú összefoglalásokkal, feladat-létrehozással és csevegés-feladat konverzióval pótolja ezt a hiányosságot.

Készen áll arra, hogy ne vesztegesse az idejét üzenetek és mérföldkövek között? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!