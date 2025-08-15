Anthropic és OpenAI: melyik AI-eszköz nyer?

Egy rossz AI-döntés hónapok munkáját teheti tönkre: elmulasztott határidők, meghibásodott termékek, és a vállalati csapatok megoldások után kapkodnak a nem megfelelő biztonsági protokollok miatt.

A technológiai vezetők olyan AI-technológiákat igényelnek, amelyek képesek a valós idejű telepítések kezelésére. Az üzleti vezetők olyan rendszereket igényelnek, amelyek robusztus természetes nyelvértéssel rendelkeznek – olyan AI-t, amely akkor is jól teljesít, amikor igazán számít, és nem csak a bemutató napján.

Az Anthropic és az OpenAI egyaránt olyan modelleket fejlesztett ki, amelyek innovációt, biztonságot és teljesítményt ígérnek. De az ígéretek nem zárnak üzleteket, nem szállítanak termékeket és nem bővítik az üzleti tevékenységet.

Vessünk egy pillantást az OpenAI és az Anthropic összehasonlítására: ne csak a címsorokat, hanem azokat a valódi különbségeket is, amelyek fontosak lesznek a gyors fejlesztés, méretezhetőség és bevezetés során. A legnépszerűbb modellekre, nevezetesen a ChatGPT-re és a Claude-ra fogunk összpontosítani.

Ha komolyan gondolja, hogy olyan AI-vállalatot választ, amely valóban előreviheti a munkáját, a ClickUp rendelkezik az ehhez szükséges intelligenciával és erővel.

Az Anthropic és az OpenAI összehasonlítása egy pillanat alatt

Íme egy közvetlen összehasonlítás az Anthropic és az OpenAI képességei között:

Funkció Anthropic OpenAI ⭐️ Bónusz: ClickUp Alapvető cél A biztonságos, összehangolt, etikus AI-modellekre összpontosít Általános célú AI fejlesztők és vállalkozások számára Futtass AI-projekteket dokumentumokkal, feladatokkal, csevegéssel és vállalati tudással egy helyen, hogy elkerüld a szétszóródást. Egyedülálló megközelítés A világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely ugyanolyan sokoldalú, mint a kontextustudatos RLHF + multimodális képzés – egyensúlyt teremt a megerősítéses tanulás és a felhasználói visszajelzések között A világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely ugyanolyan sokoldalú, mint kontextusérzékeny. Párbeszéd erőssége A többfordulós memória kiválóan alkalmas hosszú csevegésekhez és részletes munkafolyamatokhoz. A ChatGPT ökoszisztéma támogatja a képeket, fájlokat, élő adatokat és a dinamikus interakciót. Kapjon kontextusérzékeny válaszokat, amelyek a munkaterületével kapcsolatos ismeretein alapulnak. Fejlesztői eszközök és API Korlátozott nyilvános API-k (inkább a megbízhatóságra, mint a nyílt fejlesztésre összpontosítanak) Robusztus API-k a GPT, DALL·E, Codex és mások számára – ideálisak az egyedi AI-integrációkhoz Hozzáférjen a legújabb LLM-ekhez, a Claude-tól a ChatGPT-ig és a Gemini-ig, egy integrált, hatékony AI ökoszisztémában. Legismertebb Alkotmányos AI és biztonság-első kutatás Modellváltozatos és AI fejlesztőeszközök A mesterséges intelligencia kombinálása a projektmenedzsmenttel és az automatizálással Könnyű használat Egyszerű csevegőfelület korlátozott vezérlőkkel Felhasználóbarát felület rugalmas vezérlőkkel Tiszta felhasználói felület, bármilyen méretű csapatok számára Csapatmunka Egyéni kutatási munkafolyamatok korlátozott csapatfunkciókkal Jobb csapateszközök a ChatGPT Team és Enterprise alkalmazásokban Valós idejű dokumentumok, csevegés és feladatmegoldás Integrációs készség API-alapú, korlátozott beépített integrációk Erős API-ökoszisztéma és plugin-támogatás Olyan eszközökkel működik, mint a Slack, a Notion, a GitHub és mások. Kinek megfelelő Mesterséges intelligencia kutatók és biztonságra összpontosító csapatok Fejlesztők, startupok és vállalati csapatok Mesterséges intelligencia vezetők, technológiai csapatok és operációs menedzserek, akik nagy léptékben építenek

Mi az Anthropic?

Az Anthropic egy mesterséges intelligencia kutatócég, amely biztonságos, megbízható és könnyen irányítható nagy nyelvi modellek fejlesztésére összpontosít. Az Anthropicot az OpenAI korábbi alkalmazottai alapították, és küldetése a mesterséges intelligencia összehangolása és a vezérelhető mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztése, biztosítva, hogy a modellek komplex helyzetekben is kiszámíthatóan viselkedjenek.

Fő termékei a Claude modellcsalád, amelyet fejlett természetes nyelvfeldolgozáshoz, tartalomgeneráláshoz és olyan üzleti felhasználási esetekhez terveztek, ahol a pontosság és a biztonság a legfontosabb.

Az Anthropic jellemzői

👀 Tudta? 2023 októbere és 2024 májusa között az Anthropic átláthatósági pontszáma 15 ponttal emelkedett (elérve az 51-et a 100-ból). Ez egy nagy változás, amelynek köszönhetően a modelljei könnyebben megbízhatóvá válnak.

Az átláthatóság az intelligens tervezési döntések eredménye, amelyek biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszik az AI-t. Íme, hogyan építi az Anthropic a megbízható AI-t, és miért kiemelkedő a megközelítése.

1. jellemző: Alkotmányos AI

Az Anthropic nem folyamatos emberi korrekciókra támaszkodik, hanem modelleit egy írásos etikai elvekből álló szabályrendszer betartására képezi ki. Ez a megközelítés, amelyet alkotmányos AI-nak neveznek, segít a Claude modelleknek a komplex feladatok során is konzisztensnek maradni, így a csapatok könnyebben képezhetik ki saját AI-jukat anélkül, hogy aggódniuk kellene a kiszámíthatatlan viselkedés miatt.

via Anthropic

2. funkció: Többfordulós párbeszéd optimalizálás

A Claude modellek nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem emlékeznek a beszélgetésre, nyomon követik a részleteket, és idővel is pontosak maradnak. Ezért kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek olyan AI-alapú együttműködési eszközöket fejlesztenek, ahol a hosszabb csevegések, az ügyfelekkel való interakciók és a csapatmunka folyamatai világosaknak és követhetőnek kell maradniuk.

via Anthropic

3. jellemző: Vállalati AI biztonsági korlátok

Az Anthropic arra törekszik, hogy a modellek hibáit korán felismerje és kijavítsa, mielőtt azok nagyobb problémákat okoznának. Az intelligens LLM-értékelés révén a Claude-modelleket úgy hangolják, hogy azok pontosak, stabilak és üzleti felhasználásra készek legyenek, a belső eszközöktől az ügyfelek számára készült alkalmazásokig.

via Anthropic

Az Anthropic (Claude) árai

Ingyenes

Előny: 20 dollár/hó

Csapat: 30 USD/hó/felhasználó

Max: 100 dollár/fő-től

Vállalatok: Egyedi árazás

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használ mesterséges intelligenciát személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési problémát, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Egyetlen kattintással megtalálja a válaszokat és a betekintést!

Mi az OpenAI?

Az OpenAI egy mesterséges intelligencia kutató és fejlesztő vállalat, amelynek célja, hogy az AI az egész emberiség javát szolgálja. Az OpenAI küldetése olyan kompetens AI-rendszerek fejlesztése, amelyek biztonságosak, összhangban vannak az emberi értékekkel és széles körben elérhetők.

🧠 Érdekesség: Az OpenAI ChatGPT alkalmazása gyorsabban érte el a 100 millió felhasználót, mint a TikTok vagy az Instagram, így az egyik leggyorsabban növekvő alkalmazás lett!

Az OpenAI főbb kiadványaival a ChatGPT család (GPT-3. 5, GPT-4 és a legújabb modellek, GPT-4o mini, GPT-4. 5 és GPT-o3), valamint olyan eszközök, mint a DALL·E a képalkotáshoz, a Codex a kódgeneráláshoz és a Whisper a beszédfelismeréshez.

Az OpenAI jellemzői

👀 Tudta? 2024 áprilisától a Fortune 500 vállalatok több mint 90%-a használja az OpenAI technológiáját, ami gyorsabb bevezetési ütem, mint az internet korai szakaszában.

Az elfogadási arány mindent elárul. Az OpenAI modelljei nem csupán népszerűségre tesznek szert, hanem a mindennapi felhasználók alapértelmezett AI-eszközeivé válnak. Íme, hogyan alakítja az OpenAI ezt a változást.

1. jellemző: ChatGPT ökoszisztéma

A ChatGPT kezdetben talán csak egy szórakoztató csevegőrobot volt, ma azonban már egy egész ökoszisztéma, amely képfeldolgozást, dokumentumelemzést, kódgenerálást és élő adatelemző eszközöket támogat, és amelyben mind a vállalkozások, mind a hétköznapi felhasználók megbíznak. Ha a valódi munkát támogató legjobb AI-alkalmazásokat keresi, a ChatGPT multimodális platformja már most is alakítja a csapatok automatizálási, alkotási és együttműködési módszereit.

via OpenAI

2. funkció: API-k és fejlesztői eszközkészletek

Az OpenAI API-jai megkönnyítik a fejlesztők számára a GPT, DALL·E és Codex olyan hatékony modellek használatát. Az ügyfélszolgálati botoktól a tervezés automatizálásáig az OpenAI rugalmas módszereket kínál a csapatoknak az innovatív eszközök gyors fejlesztéséhez, amelyeket gyakran új AI-technikákkal, például megerősítő tanulással és finomhangolással egészítenek ki a jobb eredmények érdekében.

via OpenAI

3. jellemző: Vállalati szintű testreszabás

A ChatGPT Enterprise biztosítja a vállalkozások számára szükséges ellenőrzési lehetőségeket és rugalmasságot, beleértve az adminisztrációs eszközöket, a biztonsági funkciókat és a privát telepítési lehetőségeket. Azok számára, akik az AI-platformokat teljesítmény és adatvédelem szempontjából hasonlítják össze, az OpenAI megkönnyíti az AI bevezetését anélkül, hogy átadnák az érzékeny adatok feletti ellenőrzést.

via OpenAI

OpenAI (ChatGPT) árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó

Előny: 200 USD/hó

Csapat: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati terv: Egyedi árazás

👀 Tudta? 2023 novemberében az Egyesült Államok bejelentette mesterséges intelligencia biztonsági intézetének létrehozását. Az AI Safety Institute általában egy államilag támogatott technikai szervezet, amelynek fő feladata a következő: Fejlett AI-rendszerek független értékelése (pl. visszaélések, robusztusság, elfogultság, ellenőrzési kockázatok, társadalmi hatások vizsgálata)

Vezető alapvető AI-biztonsági kutatások az AI-vel kapcsolatos kockázatok mélyebb megértése érdekében

A kormányok, a magánszektor, az akadémiai körök, a civil társadalom és a nemzetközi partnerek közötti információcsere elősegítése – önkéntes és szabályozott alapon.

Anthropic és OpenAI: funkciók összehasonlítása

Az Anthropic és az OpenAI mindegyike más-más erősségekkel rendelkezik, a biztonságosabb beszélgetési modellektől a gyorsabb innovációs ciklusokig. Ahogy az AI a kísérleti projektekből a mindennapi üzleti eszközökké válik, ezeknek a platformoknak a hátterében álló apró betűs részek megértése fontosabb, mint valaha.

Vessünk egy pillantást azokra a funkciókra, amelyek valóban fontosak, ha az AI-t az egész vállalkozásában bevezeti, és azt nem csak elméletben, hanem nyomás alatt is működőképesnek kell lennie.

1. Modell viselkedés és összehangolás

A Claude modellek alkotmányos AI-val vannak betanítva, és úgy vannak kialakítva, hogy egy írásos etikai szempontokból álló szabályrendszert kövessenek. A Claude erős elutasító magatartást, alacsony hallucinációt és jobb önkorrekciót mutat komplex utasítások esetén.

Az OpenAI vezetői megerősítik, hogy a GPT felhasználói visszajelzéseket, finomhangolást és moderációs rétegeket használ a viselkedés irányításához. Fejlődik, de még mindig hajlamosabb a túlzott válaszadásra vagy a bizonytalan témákban való túlzott magabiztosságra.

🏆 Győztes: Az Anthropic vezet az összehangoltság terén. A Claude modellek következetesen biztonságosabb viselkedést mutatnak, így jobban megfelelnek olyan kockázatos felhasználási eseteknek, ahol a bizalom és a kiszámíthatóság elengedhetetlen.

2. Vállalati ellenőrzés és testreszabás

A Claude API-n és integrációkon (Slack, Notion) keresztül érhető el, de nincs központi adminisztrációs eszközzel és teljes testreszabási lehetőséggel. Egyelőre nincs önállóan üzemeltetett vagy privát telepítés.

A ChatGPT Enterprise adminisztrátori irányítópultokat, csapatjogosultságokat, privát példányokat és használati elemzéseket kínál. A modellek finomhangolással és beágyazási támogatással testreszabhatók.

🏆 Győztes: Az OpenAI nyer, mert vállalati stackje méretezhető, részletes vezérléssel, privát telepítéssel és modell testreszabással rendelkezik. Azok számára, akik mesterséges intelligenciát használnak belső műveletek végrehajtásához vagy nagyméretű kimenet támogatásához, ez egyszerűen jobban megfelel.

3. Fejlesztői tapasztalat és rugalmasság

Az Anthropic a Claude API-t kínálja, könnyű SDK-kkal és az egyszerűségre összpontosítva. Kevésbé moduláris vezérlést és korlátozott fejlesztői eszközöket kínál az alapvető integrációkon túl.

Az OpenAI teljes fejlesztői platformot biztosít – API-kat csevegéshez, képekhez, kódokhoz és hangokhoz. Támogatja az egyedi GPT-ket, a finomhangolást és a zökkenőmentes telepítést az alkalmazásokban és a munkafolyamatokban.

🏆 Győztes: Az OpenAI több teret ad a fejlesztőknek a fejlesztésre. A GPT teljes körű eszközkészletével a csapatok gyorsabban tudnak átlépni a prototípusról a gyártásra, anélkül, hogy elérnék a platform korlátait.

Anthropic és OpenAI a Redditen

A valós visszajelzések gyakran olyan részleteket tárnak fel, amelyek nem szerepelnek a funkciók listájában. Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan teljesítenek az Anthropic és az OpenAI a mindennapi munkafolyamatokban, áttekintettük a Reddit fórumokon zajló beszélgetéseket, ahol a felhasználók első kézből származó tapasztalataikat osztották meg.

Íme, mit mondtak erről.

Egy Reddit-felhasználó dicsérte Claude komplex, kreatív feladatok kezelési képességét, kiemelve erősségét a beszélgetésekben, írásbeli feladatokban és mélyreható szövegelemzésben.

Annyira szeretem az Opust, hogy kreatív és átgondolt elemzésekhez használom, segítve a komplex ötletek és hosszabb írások átgondolásában. Amikor megjelent a 3.5-ös verzió, abbahagytam az Opus használatát, és mint mindenki más, nagyon csalódott voltam a fizető ügyfelek számára nyújtott közepes élmény miatt. Nemrég visszatértem az Opushoz, és eszembe jutott, milyen fantasztikus is lehet.

Annyira szeretem az Opust, hogy kreatív és átgondolt elemzésekhez használom, segítve a komplex ötletek és hosszabb írások átgondolásában. Amikor megjelent a 3.5-ös verzió, abbahagytam az Opus használatát, és mint mindenki más, nagyon csalódott voltam a fizető ügyfelek számára nyújtott közepes élmény miatt. Nemrég visszatértem az Opushoz, és eszembe jutott, milyen fantasztikus is lehet.

Egy szoftvermérnök azonban elmesélte, hogy az OpenAI API-jai megkönnyítették az AI integrálását a projektjeikbe, kiemelve a platform erős fejlesztői támogatását és minimális tanulási görbéjét.

Az OpenAI API-jai ugyanolyanok, mint bármely más API, így technikai szempontból nincs szükség tanulási görbére. Az összes végpont, paraméter és példaválasz jól dokumentált.

Az OpenAI API-jai ugyanolyanok, mint bármely más API, így technikai szempontból nincs szükség tanulási görbére. Az összes végpont, paraméter és példaválasz jól dokumentált.

Míg az Anthropic a biztonságosabb beszélgetések és a megbízható kreatív támogatás etikai irányelveire összpontosít, az OpenAI gyors, rugalmas fejlesztői eszközeivel tűnik ki. A megfelelő választás attól függ, hogy Ön a kreatív megbízhatóságot vagy a technikai rugalmasságot tartja-e fontosabbnak.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Anthropic és az OpenAI mellett

Az AI gyorsan fejlődik. De sok csapat számára még mindig lassúnak tűnik az AI-val való valódi munka. A kutatás egy helyen történik, a projektek máshol zajlanak, és a tartalomhoz egy harmadik eszközre van szükség a munkához.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, megváltoztatja ezt és minimalizálja az AI terjedését. Több mesterséges intelligencia modellt egyesít egy platformban, amely egyszerre támogatja a feladatkezelést, a tartalomgenerálást és a munkafolyamatok automatizálását, anélkül, hogy öt alkalmazást kellene összekapcsolni. Az eredmény? A csapatok minden héten egy egész napot nyernek vissza, és ezzel egyidejűleg 86%-os költségmegtakarítást érnek el!

Vizsgáljuk meg, miért a ClickUp az okosabb választás az AI-alapú munkafolyamatok kialakításához.

ClickUp első számú előnye: Építsen intelligens munkafolyamatokat a ClickUp AI projektmenedzsment segítségével

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsment platformjával automatikusan rangsorolhatja, kioszthatja és összefoglalhatja a feladatokat.

Az AI átalakítja a csapatok tervezési, nyomon követési és teljesítési módszereit, de a hagyományos projektmenedzsment eszközök még mindig lemaradásban vannak.

A ClickUp projektmenedzsment platformja az AI-t beépíti a munkafolyamat minden részébe, a határidők automatikus nyomon követésétől a projektfrissítések és összefoglalók kézi beírás nélküli generálásáig. Így tudnak a gyorsan változó csapatok lépést tartani anélkül, hogy elveszítenék az irányítást.

📌 Íme egy forgatókönyv, amely bemutatja a működését:

A csapata ezen a héten új funkciót indít. A ClickUp-ba egy „Élő együttműködés indítása a Docs-ban” nevű feladatot helyez el.

A ClickUp natív AI-segítségével nem kell manuálisan létrehoznia az alfeladatokat. Nézze meg, ahogy automatikusan generálja a legfontosabb lépéseket: követelmények meghatározása, tervezés átadása, fejlesztői jegyek, tesztelés és telepítés. Ezután válassza ki a ténylegesen létrehozni kívánt alfeladatokat, és egy kattintással vegye fel őket a rendszerébe.

Automatikus alfeladatok generálása a ClickUp feladatokból és feladatleírásokból a ClickUp AI segítségével

Ahogy ezek a feladatok megjelennek a projektlistádon, kapcsold be az AI Assign és az AI Prioritize Custom Fields funkciókat a ClickUp-ban. Már beállítottad őket olyan utasításokkal, mint:

„Ha a leírás tartalmazza a „sürgős hiba” kifejezést, jelölje meg magas prioritásúnak.”

„A design címmel ellátott feladatokat rendelje Akashhoz” (a UX vezetőjéhez).

Nézze meg, ahogy az AI automatikusan kitölti a prioritási jelöléseket és a feladat tulajdonosait, és rendszeres időközönként frissíti az adatokat, hogy semmi ne maradjon ki. A hét közepére a munka már teljes gőzzel folyik és koncentráltan halad.

Egyébként nézze meg ezt a videót az AI Assign és az AI Prioritize beállításához:

A ClickUp irányítópultjáról bármikor megtekintheti az AI kártyákat, hogy frissítéseket kapjon számok és diagramok nélkül:

Egy AI StandUp Card, amely összefoglalja, hogy mi történt a héten és mi következik, személyenként.

Egy AI-projekt frissítési kártya, amely valós időben tájékoztat a haladásról, az akadályokról és a következő lépésekről.

Egy egyedi Ask AI kártya, amelyen felteszi a kérdést: „Melyek a fő kockázatok, amelyek késleltetik ezt a sprintet?” A ClickUp AI pedig a munkaterület kontextusából ad választ.

Használja az AI kártyákat a ClickUp irányítópultokban, hogy egy pillanat alatt lekérdezze a projekt állapotát és egészségét.

Ezek a kártyák dinamikusak. A feladatok változásával, az állapotfrissítésekkel vagy az akadályok felmerülésével a műszerfal azonnal tükrözi ezeket, anélkül, hogy manuálisan kellene módosítani.

Mindeközben csapata naponta frissítéseket kap anélkül, hogy újra és újra kérnie kellene őket: az AI Team StandUp minden egyes személy tevékenységét egy áttekinthető összefoglalóba gyűjti, így elkerülhető a frissítések írásának fáradságos munkája.

Péntekre a képernyőfelvételek, azaz a ClickUp Clips vagy hangjegyzetek automatikusan leírásra kerülnek, és a ClickUp beépített mesterséges intelligenciája tömör cselekvési pontokká és döntésekké foglalja össze őket.

ClickUp előnye #2: Gyorsítsd fel a napi feladatokat a ClickUp Brain, Brain MAX és Talk to Text segítségével

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkaterületén felmerülő kérdésekre.

Az AI-t jól használó csapatok nem csak kísérleteznek. Gyorsabban szállítanak, kevesebb kézi munkával.

A ClickUp Brain segítségével csapata megszabadulhat a felesleges munkától, csökkentheti a kontextusváltásokat, és gyorsabban elvégezheti a feladatokat anélkül, hogy tucatnyi AI-alkalmazás között kellene ugrálnia. A ChatGPT, a Claude, a Gemini (és még sok más) egyetlen felületen elérhető, így minden feladathoz kiválaszthatja a megfelelő modellt. Például a GPT‑4o-t használhatja a finomabb érveléshez, a Claude-ot a hosszú kontextusú feladatokhoz, a Gemini-t pedig akkor, ha sebességre vagy kísérletezésre van szüksége.

Váltson több LLM között egy munkaterületről a ClickUp Brain segítségével – takarítson meg időt és pénzt!

A ClickUp Brain MAX-szal, az asztali AI-társával, egyetlen helyre hozhatja a munkaterületét és az LLM-eket. Nincs többé váltogatás a ChatGPT ablakok, a ClickUp lapok vagy más AI-eszközök között.

A Brain MAX Talk to Text funkciójának köszönhetően szó szerint beszélheted a munkádat:

Diktálja a sprint terveket, e-maileket vagy stand-up jegyzeteket a Brain MAX-ba, és azok átírásra, szerkesztésre és formázásra kerülnek, kiegészítve @említésekkel a kollégáid számára és linkekkel a megfelelő ClickUp feladatokhoz vagy dokumentumokhoz.

Ön beszél, az AI cselekszik. Akár 4-szer gyorsabb, mint a gépelés.

Mivel a Brain Max mélyen integrálódik az alkalmazásaidba, megkérdezheted: „Összevonásra került a PR a munkalehetőségek oldalon?” vagy „Mely Figma fájlok kapcsolódnak ehhez a feladathoz?”, és azonnali, kontextusérzékeny válaszokat kapsz.

Tedd hangodat termelékenységi eszközzé a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával!

Az első vázlatok megírásától a jegyzetek összefoglalásáig és az új feladatok elindításáig, a mindennapi munkavégzés könnyeddé válik. A ClickUp AI prompt sablonjait is felhasználhatja a tartalom, az e-mailek és az ismétlődő feladatok automatizálására.

🗣️Mit mondanak a ClickUp AI-ról a valódi felhasználók:

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumokat megfogalmazni, sőt hangfelvételeket leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumokat megfogalmazni, sőt hangfelvételeket leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI-eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

ClickUp előnye #3: Folytassa a munkát a ClickUp automatizálási funkcióival és Autopilot ügynökeivel

Azonnali feladatátadások indítása állapot szerint a ClickUp Automations segítségével

Az AI megváltoztatja az ügyfelek munkájának elvégzését, és azok a csapatok, amelyek korán automatizálnak, gyorsabban haladnak, kevesebb hibával. A ClickUp Automations AI-t használ a feladatok átadásának, az ügyfelek nyomon követésének és a belső frissítések kezelésének. Nincs többé állapotfrissítések üldözése vagy a munkák kiosztásának emlékezése, minden egyszerűen megtörténik.

Építsen automatizálásokat egyszerű nyelv használatával – nincs szükség bonyolult beállításokra vagy kódolásra.

A feladatok dinamikus kiosztása olyan kiváltó események alapján, mint űrlapok vagy határidők

Küldjön automatikus e-maileket a feladatállapot változásáról vagy az űrlap beküldéséről

Használjon előre elkészített sablonokat az ügyfelek munkájának felgyorsításához és a beállítási idő csökkentéséhez.

Az automatizálási folyamatok átlátható ellenőrzési naplókkal történő figyelemmel kísérése és módosítása

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, ha olyan mesterséges intelligenciára van szüksége, amely Ön helyett hoz döntéseket, és nem csak szabályokat követ. Míg a ClickUp Automations kiválóan alkalmas előre jelezhető, trigger alapú műveletekhez (például „amikor az állapot Done-ra változik, a feladatot Archive-ba helyezd”), az Autopilot Agents egy lépéssel tovább megy. Értékelik a kontextust, alkalmazkodnak a változó körülményekhez, és több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, például: „Minden pénteken foglalja össze a hét tevékenységét, jelölje meg a késedelmes feladatokat, és rendeljen hozzájuk prioritás alapján követési feladatokat.” Ezek nem csak IF/THEN logikák. Gondolkodnak, prioritásokat állítanak fel és úgy cselekszenek, mint egy csapattárs. A testreszabásnak köszönhetően pedig AI-ügynököket fejleszthetsz ismétlődő jelentésekhez, feladatirányításhoz vagy olyan nyomonkövetési folyamatokhoz, amelyekkel nem akarsz foglalkozni!

ClickUp előnye #4: Hozzon létre, kezeljen és működjön együtt a ClickUp Docs segítségével

Rendezze csapata tudását, és kapcsolja össze a tényleges munkafolyamatokkal a ClickUp Docs segítségével.

A dokumentumok az ötletek kiindulópontjai, de nem szabad, hogy ott álljanak meg a folyamatok. A ClickUp Docs a statikus tartalmakat élő, együttműködésen alapuló munkaterületekké alakítja, ahol az AI segít a csapatoknak az írásban, a szervezésben és a cselekvésben, anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk vagy elveszítenék a kontextust.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat frissítéseket, kiválaszthat teendőket és valós időben összekapcsolhat feladatokat, így a projektek, az emberek és a tartalmak mindig egy helyen maradnak.

Dokumentumok szerkesztése valós idejű együttműködéssel és intelligens javaslatokkal

A kiemelt elemeket alakítsa feladatokká, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkafolyamatához.

Használj beágyazott oldalakat és sablonokat a témák vagy csapatok szerinti rendezéshez.

Adjon hozzá feladatokat, táblázatokat, beágyazott elemeket és widgeteket a teljes kontextus érdekében.

Állítsa be a jogosultságokat a láthatóság ellenőrzéséhez és a biztonságos megosztáshoz

🗣️ Mit mond Julien C. , tervező a ClickUp Docs-ról:

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblán nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, IA, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit.

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblán nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, IA, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit.

ClickUp előnye #5: Központosítsd a beszélgetéseket a ClickUp Chat segítségével

Együttműködés szálak, feladatok és csapatok között a ClickUp Chatben

👀 Tudta? A ClickUp megállapította, hogy a tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik.

Az oda-vissza üzenetek nem lassíthatják a munkádat. A ClickUp Chat valós idejű beszélgetéseket hoz a munkaterületedre, így a csapatok kérdezhetnek, dönthetnek és cselekedhetnek anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk vagy elveszítenék a kontextust.

A beépített AI funkcióknak köszönhetően a ClickUp Chat segít összefoglalni a szálakat, kivonni a következő lépéseket és azonnal feladatokat létrehozni, így az ötletek és a végrehajtás egy helyen maradnak.

Beszéljünk ott, ahol a munka folyik – nincs több tabok közötti ugrálás

Készítsen cselekvési tételeket közvetlenül bármely üzenetből, egyetlen kattintással.

Összefoglalja a hosszú szálakat AI segítségével, hogy gyorsabban eljusson a lényeghez.

Használja a csevegő ügynököket a szabványos válaszok automatizálásához vagy a munkafolyamatok elindításához.

Rendezze a beszélgetéseket csapat, projekt vagy téma szerint, hogy könnyebben nyomon követhesse őket.

🗣️ Íme, mit mond Thymen O. , egy kisvállalkozás tulajdonosa a ClickUp Chat-ről:

Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp alkalmazást. Ráadásul az automatizálási és AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatok elvégzésében. ”

Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp alkalmazást. Ráadásul az automatizálási és AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatok elvégzésében. ”

Hasonlítsa össze a modelleket, amennyit csak akar, majd építse fel őket a ClickUp segítségével!

Az Anthropic és az OpenAI közötti választás attól függ, hogy mi a legfontosabb Önnek: a modell összehangolása, az innováció sebessége, a vállalati támogatás vagy a biztonság. Mindkettő különböző módon feszegeti a határokat, és a megfelelő választás az Ön prioritásaitól függ.

De amikor eljön az ideje, hogy az értékelésről a végrehajtásra térjünk át, szükséged lesz egy helyre, ahol megtervezheted, megírhatod, elindíthatod és méretezheted AI-munkádat. Itt jön be a ClickUp.

A beépített AI, a Docs, a Chat és a feladatkezelés – mindez egy helyen – segítségével a ClickUp segít Önnek a kiváló modelleket kézzelfogható eredményekké alakítani. Ráadásul nem kell aggódnia az OpenAI és az Anthropic közötti választás miatt, mert a ClickUp már mindkettőt kínálja Önnek.

Regisztrálj a ClickUp-ra, és hozd össze projektjeidet, csapatodat és munkafolyamataidat egy hatékony munkaterületen.