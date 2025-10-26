A 10 legjobb klinikai kommunikációs platform 2025-ben

Túl sok kórház még mindig foltos csoportos üzenetekre, elavult csipogókra és FYI-ekkel túlcsorduló beérkező levelek mappákra támaszkodik. Ez mindenkit lassít: a nővérek jóváhagyásokat hajszolnak, az orvosok lemaradnak a frissítésekről, az adminisztrátorok pedig közvetítőként ragadnak.

Az orvosi csapatoknak egyetlen helyre van szükségük a kommunikációhoz, a nyomon követéshez és a cselekvéshez, anélkül, hogy zavaros lenne a helyzet. A klinikai kommunikációs platform biztosítja, hogy a frissítések világosak, gyorsak és pontosan ott legyenek, ahol lennie kell.

Íme 10 klinikai kommunikációs szoftvereszköz, amelyeket a klinikai munka tempójának, nyomásának és valóságának kezelésére, valamint a betegek eredményeinek javítására fejlesztettek ki. 🩺

A legjobb klinikai kommunikációs szoftverek áttekintése

Ezek a legjobb klinikai menedzsment szoftvermegoldások, amelyek segítenek Önnek a betegellátás javításában. 📄

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Az ellátási feladatok, üzenetek és protokollok kezelése egy HIPAA-kompatibilis munkaterületen Csapat mérete: Ideális funkciók közötti klinikai csapatok és kórházi rendszerek számára AI-alapú csevegés és Brain MAX, feladatokhoz kapcsolódó beszélgetések, valós idejű frissítések, hangvezérelt keresés, protokollverzió-ellenőrzés, emlékeztetők, egyéni nézetek, műszakra kész munkafolyamat-automatizálás Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TigerConnect A klinikai üzenetek biztonságos és nyomon követhető tárolása valós idejű riasztásokkal Csapat mérete: Ideális kórházak, orvoshálózatok és akut ellátó központok számára Automatikus eskalációs munkafolyamatok, üzenetek önmegsemmisítő időzítői, általános integrációk az EHR-ekkel, előre beállított üzenetsablonok, prioritásos riasztások továbbítása Egyedi árazás PerfectServe A készenléti beosztások és az orvosok irányítása automatizálása vészhelyzetekbenCsapat mérete: Ideális kórházak és több szakmát képviselő orvosi csoportok számára Automatizált hívásfák, orvosok jegyzéke, válaszok elemzése és ünnepi beosztás Egyedi árazás Emitrr Automatizált kampányok futtatása a betegek emlékeztetésére, tájékoztatására és nyomon követésére Csapat mérete: Ideális kis klinikák és járóbeteg-rendelők számára SMS/e-mail/hangos kampányok, betegpreferenciák kezelése, elkötelezettségi irányítópultok és HIPAA-kompatibilis felmérések Egyedi árazás Symplr A megfelelőség és az audit nyomon követésének beépítése a napi kommunikációba Csapat mérete: Ideális nagyvállalati egészségügyi és megfelelőségi követelményekkel terhelt szervezetek számára Beépített szabályzatjelölés, ellenőrzési napló, szabályozási sablonok és kockázati riasztások Egyedi árazás OnPage Folyamatos riasztások küldése vészhelyzetek és időérzékeny frissítések esetén Csapat mérete: Ideális sürgősségi csapatok és kórházak számára, amelyek kritikus riasztások továbbítására szorulnak Eskalációs láncok, hangos/felülírási riasztások és eszközfigyelés integrációja 13,99 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással) Rocket. Chat Biztonságos üzenetküldés testreszabása az egészségügyi csapatok számára, teljes nyílt forráskódú ellenőrzéssel Csapat mérete: Ideális kórházi IT-csapatok és nagy hálózatok számára, belső fejlesztői támogatással Saját tárhely, korlátlan csatornák, teljes kódhoz való hozzáférés, biztonságos üzenetküldés Ingyenes; a Pro verzió ára felhasználónként havi 4 dollártól kezdődik. Klara Lehetővé teszi a betegek számára, hogy közvetlenül üzeneteket küldjenek az ellátó csapatoknak, anélkül, hogy be kellene jelentkezniükCsapat mérete: Ideális azoknak a rendelőknek, amelyek prioritásként kezelik a gyors, előírásoknak megfelelő betegkommunikációt Betegek SMS-einek továbbítása, EHR-hez kapcsolódó csevegési napló, beszélgetési előzmények Egyedi árazás Spok A régi csipogók és a modern, biztonságos üzenetküldő rendszerek közötti hidat képezőCsapat mérete: Ideális azoknak a kórházaknak, amelyek a régi rendszereket modernizálják anélkül, hogy újra kellene kezdeniük. Csatornaalapú útválasztás, nővérhívás-integrációk, válaszanalitika és csipogókompatibilis üzenetküldés. Egyedi árazás Vocera (Stryker) Kezek nélküli, hangalapú kommunikáció klinikai környezetbenCsapat mérete: Ideális sebészi csapatok és nagy mobilitású ápolási egységek számára Hordható hangjelzők, hangvezérelt parancsok és integráció a nővérhívó rendszerekkel Egyedi árazás

Mi az a klinikai kommunikációs platform?

A klinikai kommunikációs platform egy biztonságos együttműködési eszköz, amely segít az egészségügyi szakembereknek az üzenetküldés, riasztások, feladatok, betegakták és frissítések kezelésében egy helyen.

A szétszórt csatornákat, mint például a csipogókat, e-maileket és személyes szöveges üzeneteket, egy olyan rendszerrel váltja fel, amely gyors és egyértelmű kommunikációt biztosít a műszakok és osztályok között.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő klinikai kommunikációs szoftvert?

A legjobb klinikai kommunikációs platform az Ön csapatának munkamódszereire épül. Íme, mire kell figyelni:

Egyszerű felület: A személyzet tagjai képzés vagy technikai támogatás nélkül is azonnal elkezdhetik használni.

Mobil hozzáférés: Bármilyen eszközön zökkenőmentesen működik, még a vizitek során is.

HIPAA-megfelelőség: Beépített biztonsági ellenőrzésekkel védi a betegek adatait.

Feladatkövetés: Egyértelműen kiosztja a felelősségi köröket, és láthatóvá teszi a frissítéseket Egyértelműen kiosztja a felelősségi köröket, és láthatóvá teszi a frissítéseket az aszinkron kommunikáció érdekében.

Reagáló támogatás: A valós idejű segítségnyújtási lehetőségek révén gyorsan megoldja a problémákat.

Szerepkör alapú hozzáférés: Lehetővé teszi, hogy a megfelelő információkat a megfelelő emberekkel ossza meg.

Valós idejű riasztások: késedelem és zavaró tényezők nélkül jelzi a kritikus frissítéseket.

EHR integráció: Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő egészségügyi rendszereihez.

Munkaváltási eszközök: A megosztott kontextusnak köszönhetően zökkenőmentes átmenetet biztosítanak.

Auditnaplók: A kommunikációs előzmények nyomon követése a átláthatóság és az elszámoltathatóság érdekében.

Csoportos üzenetküldés: egyszerre több osztályt vagy gondozócsapatot is elérhet

Hang- és videó opciók: Rugalmasabbá teszi Rugalmasabbá teszi a központosított kommunikációt , amikor a csevegés nem elegendő.

🔍 Tudta? A Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) törvényt 1996. augusztus 21-én fogadták el. Célja az egészségügyi ellátás hatékonyságának és a biztosítási fedezetnek a javítása volt. Azonban híres adatvédelmi szabálya az 1990-es években, az elektronikus egészségügyi információk továbbításának egységesítésére irányuló kezdeményezés nyomán került hozzáadásra a betegek adatainak védelme érdekében.

A legjobb klinikai kommunikációs szoftver

Vessünk egy pillantást a legjobb klinikai kommunikációs szoftverekre az egészségügyi projektmenedzsment területén. 👇

1. ClickUp (A legjobb all-in-one együttműködési és feladatkezelési megoldás az egészségügyi csapatok számára)

Jobb kommunikáció a ClickUp Chat segítségével Szüntesse meg a váltási terheket a ClickUp Chat segítségével!

A ClickUp egészségügyi projektmenedzsment szoftvere egy all-in-one klinikai kommunikációs platform, amely a feladatkövetést, a csapatüzenetküldést, a dokumentációt és az AI-támogatást egyetlen, HIPAA-kompatibilis központba egyesíti.

Zökkenőmentes kommunikáció a Chat segítségével

Amikor a személyzet kommunikációja több alkalmazáson és folyosói beszélgetéseken keresztül zajlik, senki sem látja a teljes képet, és mindenki az eszközök és szálak között ugrál, hogy megértse a kontextust és eljusson a valós forráshoz. Ez a munka terjeszkedése a gyakorlatban, és ez a termelékenység és a potenciál csökkenését eredményezi.

A ClickUp Chat mindezt egy helyen, közvetlenül a munkaterületeken, projektekben és akár az egyes ClickUp feladatokban is elérhetővé teszi.

Tegyük fel, hogy egy műszakvezető jelentést tesz egy hiányzó felszerelés átadásáról egy műtét utáni átszállítás során. Ahelyett, hogy melléküzenetet küldene vagy újabb e-mail szálat indítana, közvetlenül a feladat csevegésében jelölheti meg a leltárkezelőt. Az üzenet a probléma felmerülésének pontos helyéhez kapcsolódik, így később senkinek nem kell találgatnia.

Bármely üzenetet manuálisan feladattá alakíthat, vagy AI segítségével generálhatja a feladat nevét, leírását és linkjeit. Például, ha egy koordinátor említi a kórházi elbocsátási protokoll frissítését, az AI másodpercek alatt létrehozhat egy előre kitöltött feladatot, és összekapcsolhatja azt az eredeti szálral.

Ossza meg az információkat valós időben a SyncUps és a Clips segítségével.

A ClickUp SyncUps lehetővé teszi az orvosi személyzet számára, hogy gyors, strukturált állva tartott megbeszéléseket vagy napi értekezleteket tartson, biztosítva, hogy mindenki egyeztessen a betegellátásról, a műszakváltásokról és a sürgős frissítésekről.

A ClickUp SyncUps segítségével másodpercek alatt személyesen beszélhet munkatársaival.

Az automatizált összefoglalók és teendőknek köszönhetően semmi sem marad ki, és a csapatok a legfontosabb dolgokra koncentrálhatnak.

Ha aszinkron módon szeretne megosztani információkat, a hosszú e-mailek vagy írásos jegyzetek helyett rögzíthet egy rövid videoklipet, amelyben tisztázza az utasításokat és megválaszolja a sürgős kérdéseket. Ebben segít a ClickUp Clips . Lehetővé teszi az orvosok, ápolók és adminisztrátorok számára, hogy videós útmutatókat rögzítsenek és megosszanak, bonyolult eseteket magyarázzanak el, vagy vizuálisan bemutassák az eljárásokat.

Gyors válaszok a Brain-től

A kórházi műveletek gyorsan haladnak a ClickUp Brain segítségével. A Brain egy igény szerinti AI asszisztensként működik, amely megérti a munkaterületét és kontextusban ad válaszokat.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt kaphat frissítéseket a projektekkel kapcsolatban

Például egy klinikai műveleti vezető beírhatja: „Mi a legújabb fertőzésellenes protokoll a NICU projektben?” A ClickUp Brain másodpercek alatt előhívja a legfrissebb dokumentumot, megjelöli az ahhoz kapcsolódó függőben lévő feladatokat, és megmutatja, ki módosította utoljára.

Barátkozó tipp: Ha egyszerre több osztálynak kell elküldenie a rendelési emlékeztetőket, az ütemezéskoordinátor megkérheti a Brain MAX-ot, hogy készítsen külön vázlatokat a radiológia, a kardiológia és az általános konzultációk számára. A munkaterület adatai és a hangnempreferenciák alapján kifinomult, osztályspecifikus üzeneteket hoz létre, amelyek készen állnak a küldésre. A legjobb az egészben, hogy használhatja a Talk to Text funkciót, és útközben adhat utasításokat vagy készíthet jegyzeteket. Nézze meg ezt a videót, ha többet szeretne tudni:

Könnyítse meg a protokollok kezelését

Készítsen és kezeljen élő klinikai protokollokat a ClickUp Docs-ban a teljes átláthatóság érdekében

Az elavult protokollok, szétszórt PDF-ek és rosszul verziózott Word-dokumentumok értékes időt pazarolnak. A ClickUp Docs segít csapatának olyan élő dokumentációt létrehozni és frissíteni, amely közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz és a csapat tagjaihoz.

Például, ha a megfelelőségi felelős frissíti a vérátömlesztési irányelvet, akkor a platformon belül szerkesztheti a megosztott dokumentumot, megjelölheti az orvosigazgatót és a hematológiai koordinátort felülvizsgálatra, és összekapcsolhatja a minőségellenőrzési ellenőrzőlistával.

A ClickUp legjobb funkciói

Legyen naprakész a nyomon követéssel: Állítson be Állítson be ClickUp emlékeztetőket a betegek vizsgálataira, a dokumentáció határidejére és a műszakok közötti időérzékeny feladatokra.

Adjon hozzá megfelelő kontextust a feladatokhoz: Testreszabhatja az egyes feladatokat Testreszabhatja az egyes feladatokat a ClickUp egyéni mezőivel a beteg típusa, az eskalációs állapot vagy a berendezések nyomon követése szerint.

Dolgozzon úgy, ahogy a csapata szeretné: Váltson Váltson a ClickUp nézetek között, például Gantt-diagram, tábla vagy táblázat, hogy kezelje az ütemterveket, az ellenőrzéseket és a klinikai munkafolyamatokat.

Okosabb tervezés kézi munkavégzés nélkül: A ClickUp Calendar segítségével automatikusan ütemezheti a feladatokat a sürgősség, a munkaterhelés és a rendelkezésre állás alapján. A ClickUp Calendar segítségével automatikusan ütemezheti a feladatokat a sürgősség, a munkaterhelés és a rendelkezésre állás alapján.

Tartsa eszközeit összekapcsolva: szinkronizálja a ClickUp-ot naptárakkal, EHR-exportokkal, fájltárolókkal és kommunikációs alkalmazásokkal a frissítések egyszerűsítése érdekében.

Pótolja a lemaradást: Az AI CatchUp segítségével azonnal összefoglalhatja a legfontosabb frissítéseket és döntéseket az Az AI CatchUp segítségével azonnal összefoglalhatja a legfontosabb frissítéseket és döntéseket az all-in-one üzenetküldő alkalmazásban.

A fontos frissítéseket világosan emelje ki: Hirdetményeket, SOP-változásokat vagy csapat-szintű frissítéseket tegyen közzé a Csevegésben a Hirdetmények funkció segítségével, hogy azok könnyen láthatóak legyenek.

A ClickUp korlátai

A bevezetés időigényes lehet, ha kiterjedt testreszabási lehetőségekre van szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény mindent elárul:

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy a PM eszközön túlmenően rengeteg másra is használható. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy egy helyen láthatom az összes munkámat és kötelezettségemet. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad egy megbeszéléshez, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e még több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy a PM eszközön túlmenően rengeteg másra is használható. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy egy helyen láthatom az összes munkámat és kötelezettségemet. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad egy megbeszéléshez, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e még több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

🎥 Nézze meg: Aggódik, hogy kihagy egy fontos részletet a napi klinikai jelentéséből? Nézze meg, hogyan kell használni a ClickUp Reminders alkalmazást!

2. TigerConnect (A legjobb biztonságos csapatüzenetküldéshez)

via TigerConnect

A TigerConnect titkosított üzenetküldéssel hidalja át a klinikai együttműködés hiányosságait, amely zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatokba. Az egészségügyi személyzet megoszthatja a betegek fényképeit, laboreredményeit és a kezelés legfrissebb adatait anélkül, hogy aggódnia kellene a szabályok megsértése vagy a biztonsági szabályok megsértése miatt.

A platform automatikusan nyomon követi az üzenetek kézbesítését és az olvasási visszaigazolásokat. Így amikor sürgős riasztást küld egy beteg vérnyomáscsökkenéséről, pontosan tudja, mikor látja azt a kezelőorvos.

Az egyedi üzenetsablonok egyszerűsítik a rutin kommunikációt, míg az automatizált eskalációs szabályok biztosítják, hogy a kritikus információk ne vesszenek el.

A TigerConnect legjobb funkciói

Üzenetek ütemezése, hogy azok előre meghatározott időtartam után automatikusan törlődjenek, védve ezzel a betegek érzékeny adatait.

Csatlakozzon a meglévő EHR-rendszerekhez, hogy lekérdezze a betegek demográfiai adatait és kórtörténetét.

Konfiguráljon eskalációs munkafolyamatokat, amelyek automatikusan továbbítják a sürgős üzeneteket a helyettesítő orvosoknak, ha az elsődleges kapcsolattartók nem válaszolnak.

Kövesse nyomon az üzenetek kézbesítésének állapotát valós időben, hogy megerősítse az ellátás koordinációját.

A TigerConnect korlátai

Korlátozott értesítési testreszabási lehetőségek sürgős és rutin üzenetek esetén

A mobilalkalmazás forgalmas időszakokban lassulhat, különösen akkor, ha az ápolószemélyzet egyszerre használja.

TigerConnect árak

Egyedi árazás

TigerConnect értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

Mit mondanak a TigerConnectről a valós felhasználók?

A G2 egyik felhasználója így ír:

A TigerConnect platform megbízható eszköznek bizonyult, amely kétirányú kommunikációt tesz lehetővé egyénekkel és csoportokkal... Az egyetlen hátránya, ami eszembe jut, az a tény, hogy olyan sok folyamatunk (beleértve a kórházon belüli különböző híváskezelő csapatokat) áttért erre a platformra, hogy ha valamilyen okból offline állapotba kerülne, akkor súlyos hátrányba kerülnénk, mivel nincs egyszerű módja egy tartalék rendszer felállításának.

A TigerConnect platform megbízható forrásnak bizonyult, amely kétirányú kommunikációt tesz lehetővé egyénekkel és csoportokkal... Az egyetlen hátránya, ami eszembe jut, az a tény, hogy olyan sok folyamatunk (beleértve a kórházon belüli különböző híváskezelő csapatokat) átkerült erre a platformra, hogy ha valamilyen okból offline állapotba kerülne, akkor súlyos hátrányba kerülnénk, mivel nincs egyszerű módja egy biztonsági másolat létrehozásának.

3. PerfectServe (a legjobb orvosi ügyeletek ütemezéséhez)

via PerfectServe

Próbált már valaha hajnali 2-kor elérni egy ügyeletes kardiológust? Igen, ez frusztráló. A PerfectServe megkönnyíti az életét, mivel egy központi rendszerben nyomon követi minden orvos időbeosztását, szakterületét és preferált kapcsolattartási módját.

Vészhelyzet esetén a klinikai kommunikációs platform automatikusan követi az Ön által beállított hívási fát. Még a válaszadási mintákból is tanul. Tehát, ha az ügyeletes onkológus nem válaszol a csipogójára, de a szöveges üzenetekre reagál, a platform ennek megfelelően alkalmazkodik.

A PerfectServe legjobb funkciói

Automatizált hívássorozatokat generálhat, amelyek a tartalék orvosokhoz kerülnek, ha az elsődleges kapcsolattartók nem elérhetők vagy nem válaszolnak.

Készítsen részletes elemzéseket az orvosok válaszidejéről és kommunikációs mintáiról, hogy azonosítsa a sürgős ellátási helyzetekben fellépő szűk keresztmetszeteket.

Testreszabhatja az ünnepi beosztásokat és a szabadságkérelmeket, amelyek automatikusan módosítják az ügyeleti beosztásokat.

A PerfectServe korlátai

A kezdeti beállításhoz kiterjedt adatbevitel és konfigurálás szükséges, amelynek megfelelő elvégzése akár hetekig is eltarthat.

A mobil funkcionalitás alapszintű, ami korlátozza azoknak az orvosoknak a hozzáférését, akik elsősorban táblagépeken vagy okostelefonokon dolgoznak.

PerfectServe árak

Egyedi árazás

PerfectServe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A „kórház” szó a latin hospes szóból származik, amelynek jelentése „vendég” és „házigazda” is. Eredetileg a kórházak vendégszeretet helyei voltak, amelyek menedéket és gondoskodást nyújtottak az utazóknak, nem csak a betegeknek.

4. Emitrr (A legjobb a betegellátás és a betegek bevonásának javításához)

via Emitrr

A betegek elfelejtik a rendeléseket, figyelmen kívül hagyják a kórházból való elbocsátáskor kapott utasításokat, és nem szedik a gyógyszereiket az előírás szerint. Az Emitrr strukturált kommunikációs kampányok révén kezeli ezeket az általános egészségügyi kihívásokat, amelyek kézzelfogható, kritikus eredményeket hoznak.

Gondoljon rá úgy, mint az e-mailes marketingre, csak a betegellátás területén. Triggerek alapján automatizált sorozatokat állíthat be a rendelési emlékeztetők, a vizit utáni felmérések és a gyógyszeres kezelés betartásának ellenőrzése céljából.

A HIPAA-nak megfelelő szoftver nyomon követi, hogy a betegek mely üzeneteket nyitják meg és melyekre válaszolnak, így Önnek képet ad arról, hogy kinek lehet szükség extra figyelemre. Ezenkívül különböző kommunikációs beállításokat is kezel, beleértve a szöveges üzeneteket és a hívásokat.

Az Emitrr legjobb funkciói

Automatizált emlékeztető üzenetsorozatokat küldhet SMS-ben, e-mailben és hangüzenetben, hogy csökkentse

Gyűjtse össze a betegek elégedettségére vonatkozó adatokat testreszabható felmérések segítségével, amelyek közvetlenül integrálhatók a minőségjavítási kezdeményezésekbe.

Kövesse nyomon a betegek elkötelezettségét mutató mutatókat, beleértve az üzenetek megnyitási arányát, a válaszadási időket és a kommunikációs preferenciákat valós idejű irányítópultok segítségével.

Emitrr korlátai

Az integrációs lehetőségek korlátozottak a kisebb EHR-rendszerek és a niche gyakorlatkezelő szoftverek esetében.

A betegportál funkciói nem elég részletesek, ami korlátozza a komplex munkafolyamat-követelményekkel rendelkező egészségügyi szervezeteket.

Emitrr árak

Egyedi árazás

Emitrr értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak az Emitrr-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Hónapokig kerestem egy HIPAA-kompatibilis kommunikációs rendszert tömeges üzenetküldéshez és e-mailekhez, amelyet betegek, ügyfelek, barátok, ismerősök stb. számára is használhatok. Az Emitrr volt az első rendszer, amelyet „megfizethető áron” találtam mind kis pszichoterápiás praxisom, mind személyes használatra... Remélem, hogy kidolgoznak néhány videós oktatóanyagot a rendszer bonyolultabb használatáról, amelyet beépíthetek praxisomba és marketing terveimbe.

Hónapokig kerestem egy HIPAA-kompatibilis kommunikációs rendszert tömeges üzenetküldéshez és e-mailekhez, amelyet betegek, ügyfelek, barátok, ismerősök stb. számára is használhatok. Az Emitrr volt az első rendszer, amelyet „megfizethető áron” találtam mind kis pszichoterápiás praxisom, mind személyes használatra... Remélem, hogy kidolgoznak néhány videós oktatóanyagot a rendszer bonyolultabb használatáról, amelyet beépíthetek praxisomba és marketing terveimbe.

5. Symplr (A legjobb a megfelelőségi menedzsment integrációhoz)

via Symplr

A Symplr a megfelelőségi ellenőrzést közvetlenül beépíti a kommunikációs munkafolyamatokba, biztosítva, hogy minden üzenet, riasztás és beszélgetés nyomon követhető legyen. Automatikusan jelzi a lehetséges szabályszegéseket és ellenőrzési nyomvonalakat hoz létre, lehetővé téve a kockázatkezelő csapatok számára, hogy a problémákat még azok eszkalálódása előtt azonosítsák.

Ez a megfelelőségi menedzsment szoftver különösen értékes azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nehézséget okoz a dokumentációs követelmények teljesítése. Rögzíti azokat a kommunikációs adatokat, amelyek egyébként a forgalmas műszakok során elveszhetnek.

A Symplr legjobb funkciói

Hozzon létre többszintű jóváhagyási folyamatokat az érzékeny kommunikációkhoz, amelyek továbbítás előtt felettes általi ellenőrzést igényelnek.

Készítsen ellenőrzési dokumentációt az összes kommunikációs tevékenység időbélyeggel ellátott nyilvántartásával.

Automatizált kockázati riasztásokat alkalmazhat, ha a kommunikációs minták potenciális betegbiztonsági problémákat jeleznek.

Hozzáférés előre konfigurált, kifejezetten a Joint Commission szabványainak és a CMS követelményeinek megfelelően tervezett megfelelőségi sablonokhoz.

A Symplr korlátai

A felület túl bonyolultnak tűnhet azoknak a klinikai dolgozóknak, akik csak egyszerű üzeneteket szeretnének küldeni.

A meglévő egészségügyi rendszerekkel való megfelelő integrációhoz gyakran professzionális szolgáltatásokra van szükség.

Symplr árak

Egyedi árazás

Symplr értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Symplr-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése alapján:

A termék használata egyszerű, miután megismerkedett vele. Az integrációs folyamat egy hónapig tartott, mivel a rendszerrel kapcsolatban sok intenzív képzésre volt szükség. Eleinte nehéz, de ha megértette, könnyű.

A termék használata egyszerű, miután megismerkedett vele. Az integrációs folyamat egy hónapig tartott, mivel a rendszerrel kapcsolatban sok intenzív képzésre volt szükség. Eleinte nehéz, de ha megértette, könnyű.

🔍 Tudta-e? Amerika első kórházát, a Pennsylvania Hospital-t 1751-ben Benjamin Franklin és Dr. Thomas Bond alapította, hogy ingyenesen kezeljék a szegényeket. A kórház a mentális egészségügyi ellátás terén is úttörő szerepet játszott, majd később a University of Pennsylvania Health System részévé vált.

6. OnPage (A legjobb kritikus riasztások kezeléséhez)

via OnPage

Ha valaki szívrohamot kap, figyelemfelkeltő riasztásokra van szükség. Az OnPage olyan állandó értesítésekre specializálódott, amelyek addig csörögnek, amíg valaki vissza nem jelzi őket.

Ne aggódjon azonban: a klinikai kommunikációs szoftver különböző riasztási hangok és eskalációs minták segítségével megkülönbözteti a rutin üzeneteket és a valódi vészhelyzeteket.

Ha az elsődleges onkológus tíz percen belül nem reagál egy kritikus laboreredményre, a rendszer automatikusan értesíti a helyettesítő orvost. A rendszer integrálódik a betegmegfigyelő berendezésekkel is, és rendellenes életjelek észlelése esetén azonnali riasztást küld a megfelelő ellátó csapatnak.

Az OnPage legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált eskalációs láncokat, amelyek értesítik a másodlagos és harmadlagos kapcsolattartókat, ha az elsődleges címzettek nem válaszolnak a megadott időn belül.

Integrálja közvetlenül a betegmegfigyelő rendszerekkel és orvosi eszközökkel, hogy kritikus küszöbértékek túllépése esetén riasztásokat indítson el.

Elemezze a részletes válaszidő-mutatókat és a visszaigazolási mintákat, hogy azonosítsa a munkahelyi kommunikációs hiányosságokat

Testreszabhatja a riasztások prioritási szintjeit különféle értesítési hangokkal, rezgésmintákkal és vizuális jelzőkkel a különböző vészhelyzetek típusaihoz.

Az OnPage korlátai

Az riasztásokkal kapcsolatos fáradtság akkor válik valódi problémává, ha túl sok nem sürgős üzenetet sorolnak a kritikus kategóriába.

A hangbeállítási lehetőségek némileg korlátozottak a különböző riasztási kategóriák esetében.

OnPage árak

OnPage: 13,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Enterprise Silver: 22,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Enterprise Gold: 28,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

OnPage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (65+ értékelés)

Mit mondanak az OnPage-ről a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Ápolónő vagyok és egy esztétikai klinika orvosi igazgatója, és vészhelyzetek esetén a nap 24 órájában elérhetőnek kell lennem. Nagyon tetszik, hogy ügyfeleimnek és munkatársaimnak külön telefonszámot adhatok meg, nem a személyes telefonszámomat. Az is tetszik, hogy az alkalmazás áttöri a DND-t, így amíg a telefonom be van kapcsolva, elérhető vagyok!…Bárcsak megváltoztathatnám a riasztási csengőhangot, amikor üzenetet kapok – talán van rá mód, de még nem találtam meg.

Ápolónő vagyok és egy esztétikai klinika orvosi igazgatója, és vészhelyzetek esetén a nap 24 órájában elérhetőnek kell lennem. Nagyon tetszik, hogy ügyfeleimnek és munkatársaimnak külön telefonszámot adhatok meg, nem a személyes telefonszámomat. Az is tetszik, hogy az alkalmazás áttöri a DND-t, így amíg a telefonom be van kapcsolva, elérhető vagyok!…Bárcsak megváltoztathatnám a riasztási csengőhangot, amikor üzenetet kapok – talán van rá mód, de még nem találtam meg.

7. Rocket. Chat (A legjobb nyílt forráskódú testreszabáshoz)

via Rocket.Chat

A Rocket. Chat segítségével testreszabhatja platformját, hogy az megfeleljen szervezetének működésének. Mivel nyílt forráskódú, IT-csapata hozzáférhet a teljes kódbázishoz a testreszabás és a biztonsági ellenőrzések érdekében.

Ez a rugalmasság akkor jön jól, ha integrálni kell a kórház saját rendszereit, vagy olyan munkafolyamatokat kell létrehozni, amelyeket a kereskedelmi platformok nem támogatnak.

Minden adatot a saját szerverein tárolhat, így teljes ellenőrzést gyakorolhat a betegek érzékeny adatai felett. A klinikai kommunikációs szoftver kis klinikáktól hatalmas kórházi hálózatokig skálázható, anélkül, hogy a felhasználónkénti licencdíjak megterhelnék a költségvetését.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Hozzon létre korlátlan számú csatornát és felhasználói csoportot, ismétlődő licencdíjak és felhasználói korlátozások nélkül.

Fejlesszen egyedi API-integrációkat a meglévő egészségügyi rendszerekhez a fejlesztői dokumentáció és a támogatási források segítségével.

Végezzen alapos biztonsági ellenőrzéseket a teljes forráskódhoz való hozzáféréssel, hogy biztosítsa a megfelelőséget.

Rocket. Chat korlátai

A kezdeti beállításhoz, a folyamatos karbantartáshoz és az egyedi fejlesztési projektekhez jelentős technikai szakértelemre van szükség.

Az egészségügyi ágazatra jellemző funkciók nem elérhetők azonnal, hanem egyedi fejlesztést igényelnek.

Rocket. Chat árak

Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (155+ értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valós felhasználói?

A G2 értékelése szerint:

A kommunikációhoz használt szálak és a témában érdekelt személyek gyors és egyszerű részvételét lehetővé tevő beszélgetések létrehozásának lehetősége nagyban megkönnyíti a kommunikációt. […] Időnként a szolgáltatás nem továbbítja az értesítéseket, és gyakran előfordul, hogy offline állapotban van, ami bizonyos esetekben akadályt jelent. Úgy gondolom, hogy a globális keresés funkció, bár érdekes, még javítható lenne, hogy teljes mondatokat is be tudjon illeszteni és a beszélgetéseket teljes egészében meg tudja jeleníteni.

A kommunikációhoz használt szálak és a témában érdekelt személyek gyors és egyszerű részvételét lehetővé tevő beszélgetések létrehozásának lehetősége nagyban megkönnyíti a kommunikációt. […] Időnként a szolgáltatás nem továbbítja az értesítéseket, és gyakran előfordul, hogy offline állapotban van, ami bizonyos esetekben akadályt jelent. Úgy gondolom, hogy a globális keresés funkció, bár érdekes, még javítható lenne, hogy teljes mondatokat is be tudjon illeszteni és a beszélgetéseket teljes egészében meg tudja jeleníteni.

🧠 Érdekesség: Az 1300-as években a németországi Alexian Brothers gondoskodott a fekete pestis áldozatairól. Őket tartják a történelem legkorábbi elsősegélynyújtóinak.

8. Klara (A legjobb beteg-szolgáltató szöveges üzenetküldéshez)

via Klara

A betegek ugyanúgy szeretnének SMS-t küldeni orvosuknak, ahogyan másoknak is, vagyis hagyományos telefonszámokat és üzenetküldő alkalmazásokat használva. A Klara ezt lehetővé teszi, miközben minden HIPAA-kompatibilis marad.

A betegek egyszerűen elküldhetik SMS-t a rendelő számára, és üzeneteik automatikusan a megfelelő ellátó csapat tagjához kerülnek. A platform felismeri az üzenetek típusát, és megkülönbözteti a rendelési kérések és a sürgős orvosi problémák között.

Minden beszélgetés automatikusan dokumentálásra kerül az EHR-ben, így nem kell manuálisan beillesztenie a fontos beteg- és szolgáltatói kommunikációkat az orvosi dokumentációba.

A Klara legjobb funkciói

Integrálja a szöveges beszélgetések történetét zökkenőmentesen az EHR betegrekordokba, hogy megőrizze a kommunikációs dokumentációt.

Vezessen be automatizált időpont-emlékeztetőket és nyomonkövetési üzenetsorozatokat, amelyek a látogatás típusai és a betegellátási tervek alapján aktiválódnak.

Hozzáférés a beteg teljes kontextusához és beszélgetési előzményeihez minden szöveges interakció során, hogy személyre szabott, tájékozott válaszokat adhasson.

Klara korlátai

Az üzenetek összetettsége korlátozott, ezért nem alkalmasak részletes orvosi megbeszélésekre.

Az üzenetek mennyisége túlterhelheti azokat a kis praxisokat, amelyek nem határoznak meg egyértelmű határokat a szöveges kommunikáció elérhetőségét illetően.

Klara árak

Egyedi árazás

Klara értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a Klara-ról a valós felhasználók?

A G2-n olvasható visszajelzés:

A Klara jelentősen javította a betegekkel való kommunikációnkat. Jelentősen csökkentette a kimenő hívásaink számát. Használjuk önálló időpontfoglalásra is, valamint a rutin szemvizsgálatokra az optometristáinknál... A Klarát fel kell venni a Mod Med fehérlistájára. Ha egy beteg lemondja vagy átütemezi a vizsgálatot, akkor a rendszer eltávolítja a beteget a beosztásból – ami nagyszerű. De ha a beteg a megbeszélt időpont előtt meggondolja magát, és a „Megerősítés” gombra kattint, akkor visszakerül a helyére. Ez néha kettős foglalást eredményez, mert az adott időpont már lehet, hogy másnak van lefoglalva.

A Klara jelentősen javította a betegekkel való kommunikációnkat. Jelentősen csökkentette a kimenő hívásaink számát. Használjuk önálló időpontfoglalásra is, valamint a rutin szemvizsgálatokra az optometristáinknál... A Klarát fel kell venni a Mod Med fehérlistájára. Ha egy beteg lemondja vagy átütemezi a vizsgálatot, akkor a rendszer eltávolítja a beteget a beosztásból – ami nagyszerű. De ha a beteg a megbeszélt időpont előtt meggondolja magát, és a „Megerősítés” gombra kattint, akkor visszakerül a helyére. Ez néha kettős foglalást eredményez, mert az adott időpont már lehet, hogy másnak van lefoglalva.

9. Spok (A legjobb a régi rendszerek modernizálásához)

via Spok

A legtöbb egészségügyi intézmény továbbra is olyan csipogórendszereket használ, amelyek évek óta megbízhatóan működnek. A Spok ezt nem megoldandó problémának tekinti, hanem építendő erőforrásnak.

A platform lényegében fordítóként működik a meglévő csipogóhálózatok és a modern, biztonságos üzenetküldési funkciók között. Ez azt jelenti, hogy a klinikai személyzet továbbra is a már ismert csipogó munkafolyamatokat használhatja, de most már olyan értékes kiegészítésekkel is rendelkezik, mint az üzenetszálak és a kézbesítési visszaigazolások.

A Spok legjobb funkciói

Az üzeneteket a címzett elérhetőségi státusza és egyéni preferenciái alapján a preferált kommunikációs csatornákon keresztül továbbítsa.

Figyelje a kommunikációs elemzéseket, beleértve a válaszadási időket, az üzenetek kézbesítési arányát és a csatornák hatékonyságát az egyes osztályokon.

Integrálja a nővérhívó rendszerekkel és a klinikai megfigyelő berendezésekkel, hogy a beteg állapotának változásai alapján megfelelő riasztásokat indítson el.

Központosított adminisztrációs panelek segítségével kezelheti a különböző munkakörök, osztályok és műszakbeosztások komplex kommunikációs preferenciáit.

A Spok korlátai

A konfiguráció összetettsége jelentős képzési beruházást igényel a rendszerkezelésért felelős adminisztratív személyzet részéről.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a riasztási hangok és értesítési beállítások tekintetében

Spok árak

Ingyenes

Professzionális: 19,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Spok értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 1992-ben az elektronikus egészségügyi nyilvántartások (EHR) elsősorban az akadémiai központokra és a hibrid rendszerekre korlátozódtak. 2015-re azonban már kiterjedtek az ápolási otthonokra, a hospice-okra és még a büntetés-végrehajtási intézetekre is.

10. Vocera (Stryker) (A legjobb kézmentes hangkommunikációhoz)

via Stryker

A fertőtlenített kezek, a steril környezet és a betegellátási tevékenységek nem férnek össze jól az érintőképernyős eszközökkel. A Vocera hangvezérelt kommunikációval oldja meg ezt a problémát, lehetővé téve a klinikai személyzet számára, hogy semmit sem érintve kommunikáljon.

A személyzet egyszerű hangparancsokkal, például „Hívja Dr. Martinezt” hívásokat kezdeményezhet, üzeneteket küldhet és riasztásokat fogadhat. A rendszer felismeri a természetes beszédmintákat, és a szerepek és az aktuális elérhetőség alapján összeköti a felhasználókat a megfelelő személyekkel.

Ráadásul ezek a könnyű, hordható eszközök nem zavarják a klinikai eljárásokat vagy a fertőzésellenes protokollokat.

A Vocera legjobb funkciói

Az intelligens hangfelismerés segítségével, amely megérti a szerepeket, az osztályokat és az aktuális elérhetőségi állapotot, automatikusan kapcsolatba léphet a megfelelő csapattagokkal.

Hozzáférés valós idejű beteginformációkhoz és rendszerfrissítésekhez hangvezérelt lekérdezésekkel, amelyek integrálódnak a meglévő kórházi információs rendszerekbe.

Integrálja a hangkommunikációs funkciókat a meglévő nővérhívó rendszerekkel és a betegmegfigyelő berendezésekkel.

A Vocera korlátai

A hordható eszközök akkumulátorának élettartama gyakori töltési ciklusokat igényel, ami hosszú műszakok során zavaró lehet.

A vezeték nélküli kapcsolat problémái bizonyos kórházi területeken korlátozhatják a funkcionalitást és csökkenthetik a kommunikáció megbízhatóságát.

Vocera árak

Egyedi árazás

Vocera értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Joseph Lister az 1860-as években az antiszeptikus technikák úttörőjeként a modern sebészet atyjaként ismert. Munkája előtt a műtétek gyakran halálos kimenetelűek voltak a fertőzések miatt; az eszközöket nem sterilizálták, és a kórházak fontolgatták a műtétek teljes betiltását. Louis Pasteur baktériumokkal kapcsolatos munkájának ihletésére Lister karbolsavat kezdett használni a sebek és műszerek tisztítására.

Hozza össze az egészségügyi csapatokat a ClickUp segítségével

A klinikai műveletek nem szakadnak meg azért, mert az információk túl sok helyre szétszóródnak.

A ClickUp klinikai kommunikációs platformja megoldja ezt a problémát.

Egyetlen platformon nyomon követheti a betegekkel kapcsolatos feladatokat, valós időben cseveghet, dokumentálhatja a protokollokat és automatizálhatja a nyomon követést. Biztonságos, rugalmas és úgy lett kialakítva, hogy támogassa az egészségügyi csapatok kommunikációját a különböző osztályok és műszakok között.

Ha csapata több időt tölt a munka koordinálásával, mint annak elvégzésével, a ClickUp segíthet ezt megváltoztatni. Regisztráljon még ma ingyen! ✅