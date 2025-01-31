A 10 legjobb HIPAA-kompatibilis szoftver 2025-ben

Hallottad? A HIPAA Journal arról számolt be, hogy 2023 legnagyobb egészségügyi adatvédelmi incidense több mint 11 millió embert érintett. Aggasztó tudni, hogy az egészségügyi adataim rossz kezekbe kerülhetnek.

Az évről évre növekvő számú adatvédelmi incidensek miatt a betegadatok biztonságának garantálása minden eddiginél bonyolultabbá vált. Az adatok használatának, továbbításának és biztonságos tárolásának kezelése nem csupán kihívás, hanem ijesztő feladat is egyben.

Az új szabályozások és a növekvő elektronikus nyilvántartások felvetették bennünk a kérdést: hogyan biztosíthatjuk, hogy az egészségügyi gyakorlatok továbbra is HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, egészségbiztosítás hordozhatósági és felelősségre vonhatósági törvény) kompatibilisek maradjanak, miközben továbbra is zökkenőmentesen működnek?

Hosszas kutatás után arra a következtetésre jutottunk, hogy a válasz egy speciális szoftverben rejlik.

Összefoglaltuk a 2024-es év tíz legjobb HIPAA-kompatibilis szoftverét, amelyek célja az adatbiztonság és az egészségügyi gyakorlatok kezelésének egyszerűsítése.

De mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg, mire kell figyelni a HIPAA-kompatibilis szoftvereknél.

Mit kell keresni a HIPAA-kompatibilis szoftverekben?

A HIPAA egy szövetségi törvény, amely nemzeti szabványokat állapít meg a betegek érzékeny egészségügyi adatainak védelmére. Az amerikai kormány azért fogadta el, hogy megvédje a betegek jogait és biztosítsa egészségügyi adataik titkosságát, integritását és elérhetőségét.

A HIPAA-előírások betartása az egészségügyi szolgáltatók számára nem képezi tárgyalási alapot, mivel a megsértés súlyos következményekkel járhat, beleértve a magas pénzbírságokat és a hírnév romlását. Az előírásoknak megfelelő szoftverek keresése azonban megterhelő feladat lehet.

Íme a legfontosabb funkciók áttekintése, amelyek segíthetnek szűkíteni a keresést:

Biztonság: Keressen erős titkosítást a tárolt és átvitt adatokhoz. A többfaktoros hitelesítés, amelynek során további lépésekkel ellenőrzik a felhasználó személyazonosságát, szintén előnyös.

Hozzáférés-ellenőrzés: A HIPAA előírja, hogy a betegadatokhoz való hozzáférést a munkakörök alapján korlátozzák. A szoftvernek lehetővé kell tennie a személyzet számára engedélyszintek beállítását, biztosítva, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa az adott információkat.

Auditnaplózás: Egy jó rendszer rögzíti, hogy ki, mikor és milyen adatokhoz fér hozzá. Ez az auditnyomvonal segít a megfelelőség fenntartásában és a potenciális biztonsági szabálysértések azonosításában.

Megfelelés támogatása: A szoftver nyújt-e erőforrásokat vagy támogatást a HIPAA-előírások megértéséhez és végrehajtásához? Ez időt takaríthat meg Önnek, és biztosíthatja, hogy jó úton jár.

Könnyű használat: Még a legbiztonságosabb szoftver is alkalmatlan, ha túl bonyolult a csapat számára. Keressen olyan felhasználóbarát felületeket és funkciókat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő munkafolyamatokba.

Skálázhatóság: Ahogy a praxisod növekszik, a szoftverigényeidnek is növekedniük kell. Válassz olyan megoldást, amely alkalmazkodik a változó igényeidhez anélkül, hogy teljes átalakításra lenne szükség.

Ha ezeket a kulcsfontosságú funkciókat helyezed előtérbe, olyan HIPAA-kompatibilis megoldásokat találhatsz, amelyek védik a betegek adatait, egyszerűsítik a munkafolyamatokat és nyugalmat biztosítanak számodra.

A 10 legjobb HIPAA-kompatibilis szoftver

Összeállítottam a következő listát a tíz legjobb HIPAA-kompatibilis szoftverről és egészségügyi projektmenedzsment eszközről, amelyeket 2024-ben használhat:

1. ClickUp: A legjobb egészségügyi projektmenedzsment eszköz

Védje a betegadatokat és az egészségügyi projektmenedzsmentet a ClickUp Healthcare Project Management Software segítségével.

A ClickUp egy GDPR-kompatibilis projektmenedzsment platform, amelyet úgy terveztek , hogy megfeleljen az egészségügyi szervezetekre vonatkozó HIPAA-kompatibilitási szabványoknak.

A ClickUp segítségével az egészségügyi csapatok világszínvonalú biztonság mellett dolgozhatnak. A ClickUp SOC 2-kompatibilis, Enterprise Plan csomagja pedig HIPAA-kompatibilis.

A HIPAA-nak való megfeleléshez a betegadatokhoz való hozzáférést a munkakörök alapján kell korlátozni. A ClickUp egészségügyi projektmenedzsment szoftverét használjuk, hogy részletesen szabályozhassuk a felhasználói jogosultságokat, és pontosan meghatározzuk, hogy az egyes csapattagok milyen információkat láthatnak és módosíthatnak.

Például teljes hozzáférést biztosíthatok az orvosoknak a betegek kórtörténetéhez, míg a recepciósok csak az alapvető rendelési adatokat láthatják. Ez a részletes megközelítés minimálisra csökkenti a bizalmas információkhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát.

A HIPAA-előírások megértése és végrehajtása bonyolult feladat lehet. A ClickUp erőforrásait és támogatását felhasználva könnyedén eligazodhatok ezekben a követelményekben.

Ez magában foglalja a hozzáférést átfogó dokumentációhoz, gyakran ismételt kérdésekhez, vagy akár közvetlen támogatáshoz a csapatunktól. Ezeknek az erőforrásoknak a rendelkezésre állása biztosítja, hogy soha ne legyen egyedül a HIPAA-előírások között való eligazodásban, értékes időt takarítva meg és biztosítva, hogy praxisának működése a HIPAA-előírásoknak megfelelően haladjon.

Számomra a legkiemelkedőbb jellemző a ClickUp biztonsági politikája, amely a legjobb a kategóriájában. Iparági szabványnak megfelelő titkosítást alkalmaznak tárolás és átvitel során, amely titkosítja a betegek adatait mind a szervereken való tárolás, mind az átvitel során.

Védje az egészségügyi adatokat anélkül, hogy rontaná az alkalmazás teljesítményét és az általános felhasználói élményt a ClickUp Security segítségével.

Ez biztosítja, hogy még ha valaki elfogja is az adatokat, azokat nem tudja megfejteni. A ClickUp rendszeres biztonsági ellenőrzéseket és behatolási teszteket is végez. Ezek a proaktív intézkedések segítenek identifikálni és kezelni a potenciális sebezhetőségeket, mielőtt azokat kihasználhatnák.

Ezenkívül ez az egészségügyi projektmenedzsment szoftver a biztonságon túlmutatva olyan funkciókat is kínál, mint a feladat- és dokumentumkezelés, a kommunikációs eszközök és a jelentések. Ezen funkciók kihasználásával egészségügyi szervezete javíthatja az együttműködést, növelheti a hatékonyságot és jobb betegellátást biztosíthat.

A ClickUp legjobb funkciói

Részletes ellenőrzési naplókat vezetnek, amelyek nyomon követik a felhasználói tevékenységeket, így az adminisztrátorok figyelemmel kísérhetik, ki, mikor és milyen adatokhoz fér hozzá, ami elengedhetetlen a HIPAA naplózási követelményeinek való megfeleléshez.

Támogatják a többfaktoros hitelesítést (MFA), amely a jelszavakon túl további ellenőrzést igényel, így növelve a biztonságot és védve a jogosulatlan hozzáféréstől.

Bízzon a robusztus biztonsági mentési és helyreállítási mechanizmusokban , amelyek biztosítják, hogy a védett egészségügyi információk (PHI) adatvesztés vagy sérülés esetén is hozzáférhetők maradjanak.

Konfigurálja az adatmegőrzési irányelveket , hogy az elavult PHI-adatok automatikusan törlésre vagy archiválásra kerüljenek.

Használjon biztonságos kommunikációs csatornákat , beleértve a titkosított üzenetküldést és fájlmegosztási funkciókat, amelyek megkönnyítik az egészségügyi szakemberek közötti együttműködést, miközben védik a PHI-t.

Szerezzen be forrásokat és támogatást a HIPAA megfelelőségi intézkedések hatékony megértéséhez és végrehajtásához, beleértve a dokumentációt, a képzési anyagokat és az ügyfélszolgálatot.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp erős biztonsági funkciókat kínál, az egészségügyi szolgáltatóknak a ClickUp teljes HIPAA-megfelelőségének elérése érdekében az Enterprise csomagra való áttérés és BAA aláírása szükséges .

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Sprinto: A legjobb automatizált megfelelési eszköz

via Sprinto

Az egészségügyi csoportoknak gyorsan kell reagálniuk, és a Sprinto pontosan ebben segít. Tesztelésünk során segített nekem az ellenőrzések gyors lebonyolításában, anélkül, hogy megzavarta volna a munkámat. Ez a rugalmasság felbecsülhetetlen értékű az egészségügyi ágazatban, ahol a szabályozási környezet folyamatosan változik.

Az automatizált funkciók kihasználásával jelentősen csökkentettem a megfeleléskezelési feladatokhoz szükséges manuális munkát. Ez növelte a hatékonyságot és minimalizálta az emberi hibák kockázatát, biztosítva a szabályok betartásának pontosságát és megbízhatóságát.

Az integráció a Sprinto filozófiájának középpontjában áll. A platform az integrációt előtérbe helyező megközelítést alkalmaz, biztosítva a kapcsolatot a meglévő rendszerekkel és munkafolyamatokkal az egészségügyi szervezeteken belül. Ez az integráció megkönnyíti a megfelelési folyamatot, csökkenti a súrlódásokat és egyszerűsíti a műveleteket.

A Sprinto legjobb funkciói

Proaktív felügyelettel és szakértői támogatással készítse fel szervezetét az ellenőrzésekre.

Lehetővé teszi szervezetének, hogy gyorsan átmenjen az ellenőrzéseken, és biztosítja a szabályoknak való pontos megfelelést.

Csatlakozzon, központosítsa és ellenőrizze a biztonsági kockázatkezelés megfelelését

A Sprinto korlátai

A korlátozott testreszabási lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben az egyedi szervezeti igényeknek.

Az automatizált folyamatoktól való függőség kihívásokat jelenthet olyan helyzetekben, amelyek manuális beavatkozást vagy rugalmasságot igényelnek.

Sprinto árak

Egyedi árazás

Sprinto értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

3. Updox: A legjobb együttműködési eszköz

via Updox

Az Updox egy jól ismert egészségügyi kommunikációs és megfelelőségi platform. Az Updox segítségével biztonságosan cseveghet kollégáival, betegeivel és más fontos személyekkel. Olyan, mintha egy privát csevegőszobája lenne, ahová csak a megfelelő személyek csatlakozhatnak, így az érzékeny információk, például az orvosi adatok, biztonságban vannak a kíváncsiskodó szemek elől.

Az Updox segítségével a dokumentumok kezelése olyan volt, mintha saját, rendezett irattáram lett volna a felhőben. Az orvosi dokumentumokat, beleegyezési nyilatkozatokat és laboreredményeket egy biztonságos helyen tárolhattam, így könnyedén megtaláltam, amire szükségem volt, és biztosíthattam, hogy minden HIPAA-kompatibilis maradjon.

Az Updox legjobb funkciói

Titkosított üzenetekkel bizalmasan kommunikálhat

Küldjön és fogadjon faxokat digitálisan, bit-titkosítással a nagyobb biztonság érdekében, biztosítva a HIPAA-megfelelést.

Csökkentse a kihagyott időpontokat automatikus emlékeztetőkkal

Végezzen biztonságos virtuális konzultációkat egyszerűen

Az Updox korlátai

A személyzetnek időbe telhet, amíg megszokja az új rendszert, ami átmenetileg zavarhatja a munkafolyamatok hatékonyságát.

Updox árak

Egyedi árazás

Updox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (110+ értékelés)

4. Weave: A legjobb kommunikációs eszköz

via Weave

A világszínvonalú telefonrendszer és a kommunikációs eszközök integrálásával a Weave központi platformot biztosít a betegekkel való kapcsolattartás, a időpontok egyeztetése és az adminisztratív feladatok kezelése számára.

Véleményem szerint a konszolidáció csökkenti a különböző rendszerek iránti igényt és minimalizálja a fragmentált adattárolással kapcsolatos HIPAA-megsértések kockázatát.

Akár betegek kérdéseit kezeli, akár időpont-emlékeztetőket küld, akár visszajelzéseket gyűjt, magabiztosan kommunikálhat, tudva, hogy interakcióit robusztus titkosítási protokollok védik, összhangban a HIPAA elektronikus úton védett egészségügyi információk (ePHI) védelmére vonatkozó követelményeivel.

A kockázatértékelés elvégzésétől a szabályzati dokumentáció és képzési kezdeményezések kezeléséig a Weave automatizálási funkciói egyszerűsítik a megfelelési folyamatot, csökkentve az egészségügyi személyzet adminisztratív terheit és biztosítva a HIPAA-előírások következetes betartását.

A Weave olyan eszközökkel látja el Önt, amelyekkel gyorsan reagálhat az incidensekre és átfogó jelentéseket készíthet, így enyhítheti a jogsértések hatását, miközben teljesíti a HIPAA jogsértés-bejelentési követelményei szerinti kötelezettségeit.

A Weave legjobb funkciói

Egyszerűsítse a klinika irányítását és a rendelések foglalását

Gyorsítsa fel a számlázási ciklusokat azáltal, hogy a fizetésfeldolgozást integrálja a kommunikációs platformba.

Automatizált felszólítások és emlékeztetők segítségével megkönnyíti a betegek véleményeinek gyűjtését.

Weave korlátozások

A Weave Messages által használt hagyományos SMS-üzenetek nem minden kommunikációra alkalmasak, mivel az átvitel során nincs titkosítás.

Weave árak

Alapvető információk: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Elite: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények összefoglalása

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (450+ értékelés)

5. TigerConnect: A legjobb azonnali üzenetküldő eszköz az egészségügyben

via TigerConnect

Minden egészségügyi interakció középpontjában az emberi kapcsolat áll: a beteg, aki ellátást keres, a szolgáltató, aki támogatást nyújt, és a csapat, amely a jobb eredményekért együttműködik. A TigerConnect egy olyan eszköz, amely segíthet abban, hogy egészségügyi gyakorlatát és folyamatait emberközpontúbbá tegye.

A szoftver tesztelése során könnyedén megoszthattam üzeneteket, képeket és fájlokat, biztosítva, hogy a fontos információk a megfelelő időben a megfelelő személyekhez jussanak el. Ez a gördülékeny információcsere felgyorsítja a döntéshozatalt és erősíti a gondozók közötti köteléket, elősegítve a csapatmunka és a támogatás kultúráját.

A TigerConnect legjobb funkciói

Védje az érzékeny adatokat végpontok közötti titkosítással és robusztus biztonsági intézkedésekkel

Egyszerűsítse a kommunikációs munkafolyamatokat és mozdítsa elő a zökkenőmentes csapatmunkát a Clinical Collaboration Platform segítségével.

Hibásan elküldött üzenetek visszakeresése és az elveszett eszközökről való biztonságos adat törlés

Csatlakozzon az egészségügyi alkalmazásokhoz, és ellenőrizze a felhasználók személyazonosságát

Kövesse nyomon a felhasználói interakciókat, biztosítva a megfelelőséget és a biztonságot folyamatos figyelemmel kíséréssel.

A TigerConnect korlátai

Bizonyos egészségügyi környezetben korlátozott rugalmassággal rendelkezhetnek a magasan specializált vagy egyedi kommunikációs igényekhez való alkalmazkodás terén.

TigerConnect árak

Egyedi árazás

TigerConnect értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7 (40+ értékelés)

6. Jotform: A legjobb online űrlapkészítő eszköz az egészségügy számára

via Jotform

A JotForm HIPAA-kompatibilis űrlapokkal támogatja Önt. Ez azt jelenti, hogy amikor a betegek online kitöltik az űrlapot, adataik a kezdetektől a végéig biztonságban vannak – nem kell attól tartani, hogy rossz kezekbe kerülnek.

Ügyfelei adatai nem kerülnek a semmibe, hanem SSL titkosítással vannak biztonságosan elzárva. A JotForm segítségével Ön döntheti el, ki mit láthat.

Szüksége van más egészségügyi eszközökkel való összekapcsolódásra? A JotForm segített nekem a felhőalapú tárolókkal, CRM platformokkal és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációban, miközben HIPAA-kompatibilis maradtam. Emellett részletes naplózást vezetett az összes űrlaptevékenységről, így pontosan tudtam, ki, hol és mikor fér hozzá az adatokhoz.

A Jotform legjobb funkciói

Takarítson meg időt a használatra kész sablonokkal

Testreszabhatja az űrlapokat, hogy pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek, és minden zökkenőmentesen működjön.

Állítson be automatikus emlékeztetőket az űrlapok benyújtására, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő válaszadást.

A Jotform korlátai

A JotForm titkosítja az adatokat, de az Ön egyedi igényeitől függően további biztonsági követelmények is felmerülhetnek.

A HIPAA-kompatibilis funkciók csak a Gold és Enterprise csomagokban érhetők el.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Ezüst: 49 USD/hó

Arany: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Google Workspace: A legjobb termelékenységi eszköz az egészségügyben

A Google Workspace számos termelékenységet és együttműködést elő segít ő eszközt tartalmaz, mint például a Gmail, a Google Drive, a Google Docs, a Google Sheets és a Google Meet.

Ezek az eszközök zökkenőmentesen integrálhatók. Ez lehetővé tette számomra, hogy könnyedén váltsak a feladatok között.

A Google Meet segítségével videokonferenciát indíthat, hogy valós időben megbeszélje a betegek eseteit, a Google Docs és Sheets segítségével együttműködhet a kezelési tervek kidolgozásában, és a Google Drive-on biztonságosan tárolhatja a betegek adatait – mindezt ugyanazon a platformon.

Ez az integráció növeli a termelékenységet, mivel csökkenti a több alkalmazás közötti váltás szükségességét. Emellett biztosítja, hogy az érzékeny egészségügyi adatok és a betegek információi az együttműködés során végig védve maradjanak.

A Google Workspace legjobb funkciói

Biztosítsa az adatok titkosítását mind átvitel közben, mind tároláskor

Kezelje az érzékeny adatokhoz való hozzáférést robusztus identitás- és hozzáférés-kezelési ellenőrzésekkel

Részletes auditnaplók vezetése a felhasználói tevékenység nyomon követéséhez

Könnyítse meg az egészségügyi szakemberek közötti zökkenőmentes kommunikációt, miközben biztosítja a titkosságot.

A Google Workspace korlátai

A Google nem ír alá üzleti társult megállapodásokat (BAA) fogyasztói szolgáltatásaihoz, de HIPAA üzleti társult megállapodásokat kínál a Google Workspace számára, biztosítva, hogy megfelelő használat esetén megfeleljen a HIPAA követelményeinek.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti standard: 12 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

8. TrueVault: A legjobb egészségügyi adatvédelmi eszköz

via TrueVault

Az egészségügyi ellátás középpontjában a betegek és a szolgáltatók közötti bizalom, a személyes adatok biztonságába vetett bizalom, valamint a titoktartás betartásába vetett bizalom áll.

A TrueVault segít megteremteni ezt a bizalmat. A TrueVault Polaris nevű adatvédelmi szoftvercsomagot kínál, amely minden egészségügyi szolgáltató számára releváns lehet.

A Polaris segített automatizálni az adatvédelmi előírások betartásával kapcsolatos munkafolyamatokat és feladatokat, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelentett számomra.

A platform segített nekem a különböző adatvédelmi előírások betartásában is, beleértve a HIPAA, a CCPA és a GDPR előírásait. Ez számomra elengedhetetlen volt a komplex megfelelőségi követelmények teljesítése során.

A TrueVault legjobb funkciói

Automatizálja a megfelelőségi feladatokat a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Adatok biztonságos megosztása az engedélyezett felekkel

Kezelje és vonja vissza a hozzáférési jogosultságokat egyszerűen, és hitelesítse a felhasználókat többfaktoros hitelesítéssel.

Biztosítsa az adatok integritását rendszeres biztonsági mentésekkel és redundancia-intézkedésekkel.

A TrueVault korlátai

Egyes felhasználóknak korlátozottnak tűnhet a testreszabási lehetőségek szintje más platformokhoz képest.

TrueVault árak

Egyedi árazás

TrueVault értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. CareCloud: A legjobb egészségügyi informatikai eszköz

via CareCloud

A tesztelés során a CareCloud szigorú adatbiztonsági intézkedéseket mutatott be, ami megnyugvást adott nekem, tudván, hogy a betegek adatai védve vannak a potenciális jogsértésektől.

A CareCloud intuitív felülete egyszerűsíti az adminisztratív feladatokat, a betegek adatainak biztonságos kezelésétől az érzékeny adatok titkosításáig. Ezzel értékes időt szabadít fel, amelyet a valóban fontos dolgokra fordíthat: a kiváló betegellátásra.

A CareCloud zökkenőmentes kommunikációs csatornákat is biztosít, miközben garantálja a HIPAA-előírások betartását, így hatékonyan együttműködhet anélkül, hogy veszélybe sodorná a betegek adatainak bizalmas kezelését.

A CareCloud legjobb funkciói

Többfaktoros hitelesítéssel további biztonsági réteget adhat hozzá

Rendszeresen végezzen biztonsági ellenőrzéseket a potenciális sebezhetőségek azonosítása és kezelése érdekében.

A robusztus biztonsági mentési és helyreállítási mechanizmusok révén biztosítható az adatok integritása.

A CareCloud korlátai

A szabványosított termékek nem mindig felelnek meg minden szervezet egyedi követelményeinek.

CareCloud árak

Egyedi árazás

CareCloud értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,5/5 (100+ értékelés)

10. Axcient: A legjobb üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási eszköz

via Axcient

Az Axcient átfogó biztonsági mentési és katasztrófa-helyreállítási megoldásainak köszönhetően gyorsan helyreállíthattam az elveszett adatokat, enyhíthettem a támadás hatását és fenntarthattam a betegellátás folytonosságát.

Az Axcient HIPAA-megfelelőség iránti elkötelezettsége túlmutat a puszta adatbiztonságon. Az Axcient az Ön gyakorlatát a HIPAA-előírásokhoz igazítva biztosítja, hogy a betegek adatainak titkossága az adat-helyreállítási folyamat minden szakaszában megmaradjon.

A szabályozási előírások betartása iránti elkötelezettség védi az érzékeny információkat és elősegíti a bizalom kialakulását Ön és betege között.

Az Axcient biztosítja a szervezet és a betegek adatainak biztonságát, így Ön a magánélet védelmének és a szabályozási előírások betartásának veszélye nélkül összpontosíthat a kiváló ellátás biztosítására.

Az Axcient legjobb funkciói

Vezessen be szigorú hozzáférés-ellenőrzést, biztosítva, hogy csak az arra jogosult személyzet férhessen hozzá az érzékeny betegadatokhoz.

Egyszerűsítse a megfelelési folyamatot átfogó jelentések létrehozásával, amelyek felgyorsíthatják az ellenőrzéseket és megkönnyíthetik a dokumentációt.

Készítsen testreszabott katasztrófa-elhárítási terveket a leállás idejének minimalizálása és a működés folytonosságának biztosítása érdekében adatvédelmi incidens vagy katasztrófa esetén.

Biztosítson képzést és erőforrásokat a munkatársaknak a HIPAA-nak való megfelelés legjobb gyakorlatairól, elősegítve a biztonsági tudatosság kultúráját a szervezeten belül.

Az Axcient korlátai

Az Axcient biztonsági mentési és katasztrófa-helyreállítási megoldásainak telepítése és konfigurálása jelentős időt és erőforrásokat igényelhet.

Axcient árak

Egyedi árazás

Axcient értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Biztosítsa a HIPAA-megfelelést a megfelelő szoftverrel

Akár egészségügyi szolgáltató, biztosító vagy technológiai rajongó vagy, ez a tíz legjobb megoldás megbízhatóságot, biztonságot és megfelelőséget kínál az érzékeny betegadatok védelmében.

De ha egy olyan platformot keresel, amely mindezt magában foglalja, akkor az én legfőbb ajánlatom – a ClickUp – tűnik a legjobb választásnak.

Átfogó funkcióival, köztük a robusztus biztonsági intézkedésekkel, a zökkenőmentes integrációs képességekkel és az intuitív felülettel a ClickUp páratlan sokoldalúságot kínál.

Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a hatékonyságot, a megfelelőséget és a nyugalmat a ClickUp-pal, mint megbízható HIPAA-kompatibilis szoftvermegoldással.