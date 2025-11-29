A ChatGPT projekt funkciói: hogyan használhatja őket (lépésről lépésre)

Képzelje el a következő helyzetet: megkéri a ChatGPT-t, hogy készítsen egy blogvázlatot. Ezután egy szkriptet. Majd írja át a címsort. A végén 12 különböző csevegése lesz, amelyek között nincs valódi kapcsolat.

A ChatGPT projektek segítenek a tudásmunkásoknak, tartalomalkotóknak, fejlesztőknek, marketingeseknek és haladó felhasználóknak rendet és kontextust teremteni a munkafolyamatukban. Minden projektben egyedi utasításokat állíthat be, hogy a ChatGPT válaszait kifejezetten az adott projekt kontextusához igazítsa.

Így több lépésből álló munkákat szervezhet, a feladatok közötti összefüggéseket kezelheti, és könnyebben építhet ötleteire. Ebben a blogbejegyzésben megismerkedünk a ChatGPT projekt funkcióival és azok használatával. 📝

Mik azok a ChatGPT projektek?

A ChatGPT projektek intelligens munkaterületek a ChatGPT-n belül, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy dedikált projektterületeket hozzunk létre a kapcsolódó fájlok és beszélgetések csoportosításához.

Ezek segítségével összegyűjtheti az összes kapcsolódó csevegést, fájlt és egyedi utasítást egy projekthez, így könnyebb fenntartani a kontextust és a folytonosságot hosszabb feladatok vagy közös munkák során. Ez felbecsülhetetlen értékű írás, kutatás, tervezés, tanulás és egyéb folyamatok során.

🔍 Tudta? A ChatGPT működtetésének legnagyobb költsége nem az adatok, hanem az áram. A lekérdezések feldolgozása sok GPU-teljesítményt igényel. Ezért a technológiai cégek folyamatosan igyekeznek gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a modelleket, miután megismerték a ChatGPT működését.

Hogyan indítson új projektet a ChatGPT-ben?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, amely segít abban, hogy magabiztosan indítsa el első ChatGPT-projektjét, és automatizálja a feladatokat mesterséges intelligenciával.

1. lépés: Nyissa meg a ChatGPT-t

Indítsa el a ChatGPT asztali alkalmazást, vagy látogasson el a chat.openai.com webhelyre a böngészőjében. Győződjön meg arról, hogy be van jelentkezve Plus, Pro, Team, Enterprise vagy Edu fiókjába. A projektek ingyenes felhasználók számára nem elérhetők.

Nyissa meg a ChatGPT-t

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektmenedzsment sablonok

2. lépés: Nyissa meg az oldalsávot

Miután belépett, nézze meg a bal oldali sávot. Itt jelennek meg a meglévő csevegései és projektjei. Ha korábban már használt mappákat, a projektek egy hasonló szakaszban jelennek meg.

Keresse meg a Projektek részt a bal oldali sávban

3. lépés: Kattintson a „+” gombra.

A Projektek részben kattintson a + gombra, amely a Projektek mellett vagy a Projektek lista tetején található. Ezzel elindul az új projektterület létrehozásának folyamata.

A + ikonra kattintva új projektmappát hozhat létre.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak ötöde szerint már az is segítene nekik a gyorsabb munkavégzésben, ha tudnák, mikor születnek meg a döntések. A mozgalmas napok rohanásában azonban a határidők kommunikálása gyakran elmarad. Itt jön be a képbe a ClickUp Brain. Az AI-alapú munkatársadként automatikusan összegyűjti a feladatok, szálak és dokumentumok frissítéseit, és napi összefoglalókat, döntési összefoglalókat és összefoglaló megjegyzéseket szállít. Így soha többé nem kell embereket (vagy információkat) hajkurásznod. 💨

4. lépés: Nevezze el és testreszabja projektjét

Adjon a projektjének egy egyértelmű, leíró nevet. Választhat egy színt vagy ikont is, hogy vizuálisan megkülönböztesse a többitől. Ez különösen hasznos, ha több projektet tervez létrehozni különböző ügyfelek vagy munkafolyamatok számára.

Ha már vannak ehhez a projekthez kapcsolódó csevegései, egyszerűen húzza át őket az új projektbe. A csevegéseket később is áthelyezheti, ha inkább újra szeretne kezdeni.

Adjon nevet és színt a projektjének

💡 Profi tipp: Kattintson a feltöltés ikonra a Projekt munkaterületen belül, és válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolódó dokumentumokat, PDF-fájlokat, táblázatokat, képeket vagy kódrészleteket.

5. lépés: Projekt-specifikus utasítások beállítása

Minden projektnek lehetnek saját egyedi utasításai, amelyek segítenek a ChatGPT-nek jobb kontextusban válaszolni. Használja ezt a célok, hangnem, közönség vagy az adott projekthez tartozó kötelező szabályok tisztázására.

Most már minden készen áll. Indítson el egy új projektcsevegést a projektben, vagy folytassa onnan, ahol abbahagyta.

Adjon hozzá egyéni utasításokat a projekt kontextusához

💡 Profi tipp: Könnyedén szervezheti munkaterületét úgy, hogy a meglévő csevegéseket áthelyezi egy projektbe. Csak húzza a csevegést a csevegőlistáról a projektjére, vagy válassza a Projektbe áthelyezés lehetőséget a csevegés menüjéből. A csevegés átveszi a projekt utasításait és fájlkontextusát, és bármikor eltávolíthatja ugyanabból a menüből.

Meglévő csevegés áthelyezése a projektbe

Ha már használta a ChatGPT-t, és szeretne bizonyos csevegéseket egy projektbe áthelyezni, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

A csevegési listából húzza a csevegést a projektjére, vagy nyissa meg a csevegés menüjét, és válassza a Projektbe helyezés lehetőséget. Az áthelyezés után a csevegés örökli a projekt utasításait és fájlkontextusát. Később eltávolíthatja a csevegés menüjéből (Eltávolítás).

A ChatGPT projektek funkciói

A ChatGPT projektek egy intelligens módszert kínálnak a hosszú távú, összetett vagy többszintű feladatok elvégzéséhez. Íme néhány hasznos tipp:

Csoporttal kapcsolatos munka: Szervezze meg csevegéseit, fájljait és kontextusát egy fókuszált projektmunkaterületen belül.

Testreszabott válaszok projektspecifikus utasításokkal: Állítson be egyedi utasításokat minden projektoldalhoz, hogy a ChatGPT ismerje a hangnemet, a célt és a részleteket.

Fájlok feltöltése és újrafelhasználása a csevegésekben: Adjon hozzá PDF-eket, képeket, táblázatokat, kódrészleteket és egyebeket a projektjéhez, hogy hivatkozhasson rájuk vagy elemezheti őket.

Végezzen mélyebb kutatást: Kombinálja feltöltött fájljait, utasításait és parancsait a webes keresésből származó valós idejű adatokkal, hogy gazdagabb, relevánsabb betekintést nyerjen.

Használja a ChatGPT-t kéz nélkül: Használja a hangmódot ötleteléshez, fájlok áttekintéséhez vagy feladatok hangos átgondolásához útközben.

Hozzáférés-vezérlés : A projekt tulajdonosai szabályozzák, hogy ki csatlakozhat és milyen szintű hozzáféréssel rendelkezik.

Csapatmunka : A megosztott projektek lehetővé teszik a munkaterület felhasználói számára az együttműködést. A csapat tagjai együttesen hozzáférhetnek a csevegésekhez, fájlokhoz és utasításokhoz.

Projektmemória: Minden projekt beépített memóriával rendelkezik, amelynek köszönhetően a ChatGPT megjegyzi az adott projekten belüli csevegéseit és feltöltött fájljait.

🧠 Érdekesség: A GPT betűk közül a „T” a Transformer rövidítése, amely az a architektúra, amely a nagy nyelvi modelleket életképessé tette. A transzformátorokat a Google kutatói találták fel 2017-ben, és azóta mindent átalakítottak, a fordítástól a mémek generálásáig.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a ChatGPT Branching Chats funkcióját. A felhasználók megnyithatnak egy meglévő csevegést, és folytathatják a beszélgetést, hogy új ötleteket fedezzenek fel anélkül, hogy elveszítenék az eredeti szálat. Például egy adatelemző elágazhat egy csapattársa csevegéséből, hogy új hipotézist teszteljen, miközben megőrzi az eredeti gondolatmenetet.

Hogyan használhatja a ChatGPT projekt funkcióit példákkal?

Szeretné beépíteni a ChatGPT projekteket a munkafolyamatába? Vegyük át a legfontosabb funkciókat gyakorlati példákkal.

1. Írás és szerkesztés

A ChatGPT Projects segítségével stílusútiasításokat, márka hangnemre vonatkozó példákat és referenciaanyagokat tárolhat, így minden általad írt tartalom konzisztens marad, anélkül, hogy minden alkalommal újra meg kellene magyaráznod a hangnemet.

Írás a ChatGPT projektekben

Így segít biztosítani az írási munkafolyamat automatizálását:

Vázlatok, javítások és hosszú formátumú tartalmak, például könyvek, jelentések vagy cikkek strukturálása

Nyomon követi a különböző verziókban végzett szerkesztéseket és kísérletezik alternatív vázlatokkal.

A szövegeket fejezetek, szakaszok vagy témák szerint rendezi

📌 Példa: „Írj egy vázlatot az 1. fejezethez a tudományos-fantasztikus regényemhez, amely egy disztópikus városi tájra összpontosít” vagy „Hasonlítsd össze az összefoglaló utolsó két verzióját, és emeld ki a változásokat. ”

💡 Profi tipp: Használja az elágazásokat, hogy több hangnemet vagy befejezést teszteljen anélkül, hogy felülírná a legjobb verziót. Kiemelhet szöveget és beágyazott megjegyzéseket is használhat, hogy szerkesztési megjegyzéseket, emlékeztetőket vagy visszacsatolási ciklusokat hagyjon a jövőbeli munkamenetekhez.

Termék- vagy marketingkampány-tervezés

Használja a ChatGPT projekteket kampányismertetők, közönségkutatások és üzenetküldési irányelvek tárolására. Amikor hirdetési koncepciókat ötletel vagy a pozicionálást finomítja, az AI ebből a kontextusból merít, ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené.

Komplex feladatok szervezése termékek és marketing területén

Így használhatja a ChatGPT projekteket termék- vagy marketingkampányokhoz:

Központosítsa a kreatív briefeket, személyiségeket, tartalomnaptárakat és kutatásokat

Használja a továbbfejlesztett projektmemóriát az üzenetek finomításához és több csevegésen átívelő ötleteléshez.

Hívja meg a csapat tagjait, hogy közösen járuljanak hozzá vagy vizsgálják felül a munkát.

📌 Példa: „Írjon egy közösségi média kampánytervet egy Z generációt célzó cipőbemutatóhoz” vagy „Elemezze a versenytársak üzeneteit, és javasoljon három módszert a megkülönböztetésre.”

Tanulás és kutatás

Tárolja olvasási listáit, kurzusjegyzeteit és kutatási dokumentumait a ChatGPT Projects-ben, hogy az AI segítsen Önnek az információk összefoglalásában, a fogalmakról való kérdezésben vagy az ötletek több forrásból való összekapcsolásában.

Fejlett adatelemzés végzése

Így segítenek a projektek ebben az esetben:

Fájlok, összefoglalók és kérdések és válaszok segítségével állandó tudásbázist hoz létre.

Nyomon követi a tanulását hetek vagy hónapok alatt a memóriával

Interaktív kvízekkel és elemzésekkel erősíti meg a fogalmakat.

📌 Példa: „Összegezze a négy közgazdasági cikk főbb érveit” vagy „Készítsen táblázatot, amelyben nyomon követhetőek a kvantummechanikával kapcsolatos kérdéseim és a GPT válaszaim. ”

🎥 Nézze meg: A projektmenedzsmentben az AI használatának rejtett titkai, amelyekről senki sem beszél

Kódolási projektek

Helyezze el projektfájljait, API-dokumentumait és stíluskonvencióit a ChatGPT Projects-ben. Most, amikor segítséget kér a hibakereséshez vagy egy új funkció létrehozásához, az AI már tudja, hogyan épül fel a kódja és milyen mintákat követ.

Gyorsabban végezze el a kódolási feladatokat

A ChatGPT projektekkel a következőket teheti szoftverfejlesztés során:

Írjon, hibakeresést végezzen és dokumentáljon szkripteket vagy alkalmazásokat több fájlban

Használjon állandó kontextust az iteratív problémamegoldáshoz

Az AI-támogatott memória és fájlfelismerés segítségével magabiztosan végezhet átalakításokat.

📌 Példa: „Generálj egy Python szkriptet, amely hashtagek alapján lekérdezi a tweeteket, és az eredményeket CSV-fájlba exportálja” vagy „Adj hozzá beágyazott dokumentációt az összes API-funkciómhoz, és ellenőrizd a biztonsági problémákat. ”

Ahogy egy Reddit-felhasználó említette:

Feltölthet olyan elemeket, amelyek közös kontextust adnak a csevegéseinek, és megadhat konkrét utasításokat, amelyek automatikusan alkalmazásra kerülnek az adott mappában található csevegésekre. Őszintén szólva, már annak is hálás vagyok, hogy mappákkal rendszerezhetem a csevegéseimet. A közös kontextus ablak pedig egy kellemes bónusz.

Feltölthet olyan elemeket, amelyek közös kontextust adnak a csevegéseinek, és megadhat konkrét utasításokat, amelyek automatikusan alkalmazásra kerülnek az adott mappában található csevegésekre.

Őszintén szólva, már annak is hálás vagyok, hogy mappákkal rendszerezhetem a csevegéseimet. A közös kontextus ablak pedig egy kellemes bónusz.

🚀 Barátos tipp: Ismerje meg a ClickUp Brain MAX-ot, egy hatékony frissítést, amely több AI eszközt egyesít egy központi termelékenységi központba. Már nem kell a Gemini, Claude vagy ChatGPT között váltogatnia. A Brain MAX prémium AI-modelleket kínál egy helyen, egy olyan térben, amely teljes kontextusban megérti a munkaterületét, és összekapcsolja a külső eszközeivel. Emellett a Talk to Text funkcióval hanggal is megadhatja a feladatokat, automatikusan jelentéseket generálhat, és más eszközökben, például a Google Drive-ban és a SharePointban is elindíthat munkafolyamatokat. Minden feladathoz kiválaszthatja a legmegfelelőbb AI modellt, a GPT-5. 0-tól a Claude Sonnet 4-ig.

A ChatGPT projekt funkcióinak használatára vonatkozó bevált gyakorlatok

Íme néhány ChatGPT-trükk, amelyet alkalmazhat:

Alternatívák ágai: Hozzon létre új ágakat, hogy felfedezze az átírásokat, merész ötleteket vagy funkciók elágazásait.

Beépített megjegyzések hozzáadása: Hagyjon kérdéseket, javaslatokat vagy megjegyzéseket közvetlenül a fájljaiban; a ChatGPT egyszerre beolvashatja és megválaszolhatja őket.

Rendszeresen készítsen pillanatfelvételeket: A nagy átírások vagy kódmódosítások előtt mentse el a címkézett verziókat, hogy megvédje az elért eredményeket és lehetővé tegye a gyors visszaállítást.

Feladattípus szerinti strukturálás: Ossza fel a munkát vázlatok, kutatások, visszajelzések és teendők fájljaiba, hogy az Ossza fel a munkát vázlatok, kutatások, visszajelzések és teendők fájljaiba, hogy az AI feladatkezelő koncentrált és szervezett maradjon.

Összegezze a legfontosabb döntéseket: Rögzítse a „Döntési napló” fájlt a fájlok tetejére, hogy dokumentálja a változásokat és csökkentse az ismételt megbeszéléseket.

Intelligens felülvizsgálatok kérése: Kérje meg a ChatGPT-t, hogy foglalja össze a kérdéseket, sorolja fel a teendőket, vagy jelölje meg a fájlok közötti ellentmondásokat.

Biztonságos érzékeny adatok: Állítsa be a megosztási beállításokat, hogy elkerülje az API-kulcsok vagy a saját tulajdonú tartalmakhoz hasonló magánadatok nyilvánosságra kerülését.

Átadásra tervezés: Mellékeljen README fájlokat vagy egyértelmű utasításokat, hogy a jövőbeli együttműködők minimális erőfeszítéssel tudjanak bekapcsolódni a munkába.

🔍 Tudta? 2023-ban az OpenAI együttműködést kötött az izlandi kormánnyal, hogy a GPT-modelleknek az izlandi nyelv megértésére való kiképzésével segítse az izlandi nyelv megőrzését.

Az OpenAI folyamatosan bővíti a ChatGPT projektek képességeit. Íme néhány, amelyre érdemes figyelni:

A projekt kapacitása kibővült, így most már projektként akár 40 fájlt is támogat, továbbá továbbfejlesztették a hangalapú interakciókat, és integrálták az olyan eszközöket, mint a Notion, a Canva és a HubSpot.

Emellett a Projektek funkciót kiterjesztette az összes ChatGPT-felhasználóra, így a Free, Plus és Pro fiókok tulajdonosai megosztható munkaterületeket hozhatnak létre, ahová meghívhatják csapattársaikat, együtt dolgozhatnak a csevegéseken és fájlokat tölthetnek fel.

A felhasználók mostantól csak a projekthez tartozó memóriát ellenőrizhetik, ami lehetővé teszi, hogy korlátozzák, hogy más csevegések kontextusa hozzáférhető-e egy projekten belül.

A testreszabási lehetőségek is javultak: mostantól minden projekthez színeket és ikonokat választhat, hogy jobban szervezhesse és személyre szabhassa munkaterületét.

Az OpenAI jelenleg mélyreható kutatási képességeket (webes keresés + projektkontextus) és hangalapú interakciós módot is fejleszt a Projects alkalmazáson belül, hogy még zökkenőmentesebbé tegye az AI-alapú együttműködést. A jövőre nézve az OpenAI olyan autonóm ügynökök bevezetését tervezi, amelyek több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani a projektekben, például adatelemzést vagy űrlapok kitöltését.

🧠 Érdekesség: A GPT modellek képzési adatkészlete nyilvános weboldalakat, könyveket, cikkeket és kódokat tartalmaz. Az OpenAI azonban soha nem tette közzé a források teljes listáját, és bizonyos webhelyek – például a Wikipedia és a Stack Overflow – ellenezték az engedély nélküli adatgyűjtést.

A ChatGPT projektek korlátai (+ mire kell figyelni)

Bár a ChatGPT Projects erős funkciókat kínál, van néhány jelentős korlátozása, amelyek megzavarhatják az ütemtervét, és arra késztetheti, hogy fontolóra vegye a ChatGPT alternatíváit. Ezen korlátozások megértése segít elkerülni a gyakori buktatókat:

Fájlfeltöltési korlátozások: Pro/Enterprise felhasználóknak csak 40 fájl tölthető fel projektenként (Plus felhasználóknak 20), és egyszerre csak 10 fájl tölthető fel.

Csevegés folytonossága: A projekt korábbi csevegései nem viszik át automatikusan a kontextust, hacsak nem hivatkoznak rájuk.

Kontextuskorlátozások: A ChatGPT elveszítheti a hosszú beszélgetések vagy a részletes projekt szálak nyomon követését.

Használati korlátok: Az üzenetek számának korlátozása a csomagtól függ; a Pro és Plus felhasználók intenzív használat esetén elérhetik a munkamenet korlátját.

A prompt érzékenysége: A homályos vagy kétértelmű promptok irreleváns vagy nem célravezető válaszokhoz vezethetnek, amelyeket hallucinációknak is neveznek.

Adatbiztonság: Az OpenAI a szabályzatnak megfelelően megőrizheti a feltöltött adatokat, ami biztonsági és titoktartási aggályokat vet fel.

Előítéletek kockázata: A válaszok tükrözhetik a képzési adatokból származó káros, elfogult vagy sztereotipikus mintákat.

Nincs multitasking: A modell egyszerre csak egy lekérdezést tud feldolgozni; nem tud egyszerre több szálat kezelni.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

Hogyan segít a ClickUp a projektek kezelésében?

A ChatGPT projekteket felhasználhatja tartalmi kampányok tervezéséhez, de ezután a kimeneteket dokumentumokba másolja, manuálisan létrehoz feladatok, azokat a csapatának kiosztja, és a haladást külön eszközökkel követi nyomon. Ezt nevezzük munkaterjedésnek.

Az AI segít gondolkodni, de nem segít a végrehajtásban.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterületeként más megközelítést alkalmaz. A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, nem csak az AI-beszélgetéseket szervezi, hanem azokat közvetlenül összekapcsolja a tényleges munkafolyamatával. A Brain segítségével tartalmi vázlatot készíthet. Egyetlen parancsra azonnal feladatokká alakíthatja azokat. Ugyanazon a felületen ötletelhet a funkciókról. Teljes kontextusban rendelheti azokat a fejlesztőkhöz. Összekapcsolhatja őket a projekt dokumentumával, ahol a döntések meghozatalra kerülnek. Látja, hogyan emeli a ClickUp az AI projektmenedzsment automatizálását és a munkafolyamatot egy új szintre?

Egy valódi felhasználó tapasztalatai:

Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista elemeit, és a megadott időn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista elemeit, és a megadott időn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

Azok számára, akik tudásmunkásokként vagy csapatként fáradtak attól, hogy manuálisan hidalják át a szakadékot az AI-eredmények és a valódi munka között, itt van néhány ok, amiért a ClickUp projektmenedzsment szoftvere jobb a ChatGPT-nél.

A legerősebb mesterséges intelligencia által támogatott projektek

A ClickUp Brain segítségével tízszeresére növelheti termelékenységét. Az AI-alapú asszisztens úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a hatékonyabb, gyorsabb és összekapcsoltabb munkavégzésben. Lehetővé teszi, hogy egy helyen azonnal hozzáférjen a tudáshoz, kezelje a projekteket és tartalmakat hozzon létre.

Tegyük fel, hogy Ön egy termékmenedzser, aki egy többfunkciós termék bevezetését felügyeli. Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t: „Mi a jelenlegi helyzet a projekten dolgozó összes alkalmazottal?” A rendszer azonnal összefoglalja az összes releváns feladatot, frissítést és akadályt a munkaterületén.

A ClickUp AI Enterprise Search azonnal lekérdezi a válaszokat a feladatokból, dokumentumokból és beszélgetésekből, míg a Brain kezelheti a rutin frissítéseket, standupokat és nyomon követéseket.

Sőt, az AI-alapú együttműködési eszköz automatikusan generálhat projektfrissítést a heti érdekelt felek részére küldött e-mailhez, javasolhat új alfeladatokat a legutóbbi megjegyzések alapján, vagy akár jelölheti a késedelmes tételeket.

És ha ez még nem lenne elég, akkor várjon, amíg kipróbálja a Brain MAX-ot, az AI asztali társát.

Összevonja a ClickUp és a csatlakoztatott alkalmazások kontextusát, hogy a ClickUp Brain MAX segítségével gyorsabban diagnosztizálhassa a problémákat.

Egységes keresés és kontextusfüggő mesterséges intelligencia: Azonnal kereshet feladataid, dokumentumaid, találkozóid és más kapcsolódó alkalmazások között, így a mesterséges intelligencia teljes mértékben megérti munkádat.

Talk-to-Text termelékenység: diktálja hanggal ötleteit, értekezletjegyzeteit vagy feladatfrissítéseit – a Brain MAX gyorsabban alakítja azokat kifinomult szöveggé, mint amennyit a gépelés igényelne. diktálja hanggal ötleteit, értekezletjegyzeteit vagy feladatfrissítéseit – a Brain MAX gyorsabban alakítja azokat kifinomult szöveggé, mint amennyit a gépelés igényelne.

Többmodellű AI-támogatás: Váltson a különböző AI-modellek (például GPT-4. 1, Claude vagy Gemini) között az igényeinek megfelelően, anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

AI-vezérelt feladatok: Kérje meg a Brain MAX-ot, hogy hang- vagy szövegutasítások alapján hozzon létre feladatokat, projekteket vagy dokumentumokat, és hagyja, hogy a munkaterület kontextusát felhasználva automatizálja a nyomon követést.

A Brain MAX segítségével megszabadulhat az AI-eszközök túlburjánzásától, racionalizálhatja az együttműködést, és összehangolhatja az egész csapatot.

Hagyja, hogy az ügynökök végezzék el a monoton munkát

Az ismétlődő feladatok automatizálásával, a megfelelő információk megfelelő időben történő megjelenítésével és mindenki összehangolásával a ClickUp Agents felszabadítja az energiáját a kreatív, stratégiai és nagy hatással bíró munkához.

Hogyan javítják a ClickUp ügynökök konkrétan a projektmenedzsmentet:

A projekt beállításának automatizálása: Készítsen projektterveket, bontsa le a teljesítendő feladatokat, és rendeljen hozzájuk felelősöket a munkafolyamat alapján.

Tartsa mozgásban a projekteket: kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, jelölje meg az akadályokat, és küldjön emlékeztetőket a határidők betartásának biztosítása érdekében.

Központosítsa a kommunikációt: válaszoljon a projekttel kapcsolatos kérdésekre, foglalja össze a frissítéseket, és tegye közzé a jelentéseket csatornákban vagy szálakban, hogy mindenki naprakész legyen.

Alkalmazkodjon a folyamatához: Testreszabhatja az ügynököket, hogy azok a legfontosabb projekteseményeknél – például feladat létrehozásakor, állapotváltozáskor vagy határidő közeledtekor – lépjenek működésbe, így munkafolyamata mindig optimalizált lesz.

Ezenkívül vannak előre elkészített ügynökök, mint például a Heti jelentés, Napi jelentés, Csapat StandUp és Válaszok ügynökök, amelyek minimális beállítással kezelik a frissítéseket, az előrehaladás összefoglalásait és az azonnali kérdéseket és válaszokat a projektcsatornákon.

Használja a ClickUp AI Agentjét az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Az egyedi igényekhez igazodva a Custom Agents lehetővé teszi , hogy konkrét kiváltókat, műveleteket és tudásforrásokat határozzon meg, amelyek illeszkednek az Ön egyedi munkafolyamataiba.

💡 Profi tipp: A projektmenedzserek órákat töltenek megbeszéléseken, több projekt frissítéseivel, döntéseivel és nyomon követésével foglalkoznak. A ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti a megbeszélések jegyzőkönyveit, összefoglalja a legfontosabb pontokat és kivonja a megvalósítható feladatokat. Így a projektmenedzserek a megbeszéléseket azonnal feladatokká alakíthatják. Automatikus értekezlet-összefoglalók vagy összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével

Fejlessze feladatkezelési képességeit

A ClickUp Tasks segít a nagy ötleteket kisebb, megvalósítható lépésekre bontani, határidőkkel, felelősökkel, prioritásokkal és egyedi munkafolyamatát tükröző egyéni mezőkkel.

Hozza létre első feladatát a ClickUp-ban Hozzon létre ClickUp feladatokat megbízottakkal és prioritásokkal a hatékony projektmenedzsment érdekében.

Ha például kidolgoztál egy termékbevezetési stratégiát, létrehozhatsz egyedi feladatokat a céloldal szövegéhez, a hirdetések kreatív elemeihez, az e-mail kampányokhoz és az érdekelt felek véleményezéséhez. Minden feladatot a megfelelő csapattaghoz rendelhetsz, egyértelmű határidőt adhatok meg, és összekapcsolhatod a feladatkezelő szoftverben a kapcsolódó eszközökkel.

Hogy mindenről képet kapjon, vizualizálja ezeket a feladatokat a ClickUp nézetek segítségével, például listák, Kanban táblák, naptárak, Gantt-diagramok és még sok más segítségével.

⚙️ Bónusz: Hasonlítsa össze a ClickUp és a ChatGPT alkalmazásokat, és nézze meg, hogyan biztosít a strukturált projektmenedzsment és a rugalmas AI-támogatás gyorsabb és okosabb munkafolyamatokat.

Szeretne időt megtakarítani az ismétlődő műveletekkel? A ClickUp automatizálási funkciója lehetővé teszi, hogy „ha ez, akkor az” típusú kiváltókat, feltételeket és műveleteket állítson be, amelyek automatikusan futnak.

A ClickUp Automations segítségével megszüntetheti az ismétlődő munkákat

Például, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálat alatt” -ra változik, a ClickUp automatikusan hozzárendeli azt a minőségbiztosítási vezetőjéhez, két nappal későbbi határidőt állít be, és egy megjegyzést tesz közzé, amelyben megjelöli őt.

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards segítségével valós idejű vezérlőközpontot kap, ahol nyomon követheti a célokat, a csapat munkaterhelését, a határidőket és a projekt állapotát. Testreszabhatja a kártyákat a feladatok előrehaladásának, a sprint sebességének vagy a lejárt tételek nyomon követéséhez, így mindig összhangban lesz a valós eredményekkel.

Hozzon létre, működjön együtt, szerkesszen a Docs-ban

Miután megvannak az ötletei és a projekt ütemterve, használja a ClickUp Docs szolgáltatást a részletes eredmények, értekezletek jegyzetének, összefoglalók és SOP-k tárolására. Valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat a csapatával, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, feladatokat ágyazhat be közvetlenül a dokumentumba, és mindent összekapcsolhat a projekt munkafolyamataival.

Szervezze belső tudását a ClickUp Docs segítségével

Ha kampánytervet, termékfrissítést vagy belső folyamatokról szóló dokumentumokat készít, a Brain íráskészsége segít időt megtakarítani és üzenetét élesebbé tenni. Csak írja le nagyjából a gondolatát, és kérje meg az AI-t, hogy írja át, bővítse vagy foglalja össze.

A kifinomult tartalomhoz forduljon a ClickUp Brain AI Writerhez

Tegyük fel, hogy negyedéves ütemterv-bejelentést készít. Kezdhet egy felsorolással a frissítésekről, majd megkérheti az AI-t, hogy alakítsa át azt egy világos, professzionális üzenetté, a közönségének megfelelő hangnemben és szerkezettel.

Integrálja a ClickUp-ot a meglévő technológiai rendszerébe

A Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab és időkövető alkalmazásokhoz való integrációknak köszönhetően a ClickUp lehetővé teszi fájlok csatolását, feladatok szinkronizálását, tervek beágyazását és problémák kezelését – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a projektközpontot.

Szinkronizálja teljes technológiai rendszerét a ClickUp Integrations segítségével.

A projektmenedzserek számára ezek az integrációk valós idejű áttekinthetőséget és ellenőrzést jelentenek a projekt minden aspektusa felett.

Képzelje el például egy termékbevezetési projektet, ahol a marketing-, a tervező- és a fejlesztőcsapatok mind különböző eszközökkel dolgoznak. A ClickUp integrációk segítségével a tervező közvetlenül beágyazhatja a Figma prototípusokat a ClickUp feladatokba, így a marketingesek és a fejlesztők a munkaterület elhagyása nélkül is áttekinthetik és kommentálhatják azokat. Ugyanakkor szinkronizálhatja a feladatokat a Jira-val, így a fejlesztőcsapat bármilyen frissítése azonnal megjelenik a ClickUp-ban.

Ez az egységes megközelítés egy helyen tárolja az összes projekteszközt, visszajelzést és a haladásról szóló frissítéseket, így hatékonyabbá téve a projekt megvalósítását.

A projekt tervezésétől a végrehajtásig a ClickUp segítségével

A ChatGPT projektek kiváló kiindulópontot jelentenek ötletek kidolgozásához, kreatív briefekhez, kutatások szervezéséhez és AI-val történő közös tervezéshez. De ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat strukturált ötletekké alakítsa, szüksége lesz a ClickUp-ra.

Az AI-alapú feladatkezelés, a valós idejű irányítópultok, a közös dokumentumok és a testreszabható munkafolyamatok segítségével a platform segít Önnek a határidő előtti teljesítésben.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅