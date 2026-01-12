A 14 legjobb ügynökségirányítási szoftver 2026-ban

Számos ügynökség folyamatosan számos ügynökségirányítási kihívással szembesül. A több projekt, ügyfél és határidő kezelésétől a minőségi munka elvégzésén és az előrehaladás nyomon követésén át egészen az új üzleti lehetőségek kereséséig – az ügynökségeknek bőven van dolguk.

Adja meg kreatív csapataiknak a sikerhez szükséges támogatást, és előzze meg a kiégést a megfelelő ügynökségirányítási szoftver használatával, amely segít az erőforrás-tervezésben, a projektmenedzsmentben, a csapatmunkában, az ügyfélkezelésben és még sok másban.

Összegyűjtöttük a jelenleg elérhető 14 legjobb ügynökségkezelő szoftvert, bemutatva azok legfontosabb funkcióit, korlátait, árait és a felhasználói értékeléseket, hogy segítsünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelőt!

Mi az ügynökségirányítási szoftver?

Az ügynökségirányító szoftver, vagy ügynökségirányító rendszer egy teljes körű megoldás a folyamatok kezelésére és a munkafolyamatok racionalizálására. Más szavakkal: ez egy olyan eszköz, amely racionalizálja a működést és javítja a folyamatokat, hogy segítsen vállalkozásának bővítésében.

A csapatának megfelelő ügynökségi szoftver megtalálása azonban kutatást és alapos mérlegelést igényel, mivel nem minden ügynökségirányítási eszköz egyforma! Egyesek a projektmenedzsmenthez, mások pedig a találkozók ütemezéséhez, az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtéséhez, a folyamatok kezeléséhez stb. a legalkalmasabbak.

Függetlenül attól, hogy melyik iparágban tevékenykedik, az ügynökségirányító szoftverek segítségével megkaphatja azt a lendületet és támogatást, amire szüksége van vállalkozása minden területének irányításához.

A 14 legjobb ügynökségirányítási szoftver

És most itt vagyunk. Összeállítottuk a 14 legjobb szoftvert digitális marketing ügynökségek, reklámügynökségek, márkák, PR- cégek, webdesign-cégek és mások számára. Vessen egy pillantást mindegyikre, hogy megértse, mire használhatja őket, melyik eszközt veheti fel technológiai eszköztárába, vagy esetleg melyik eszköz fedezi a csapata összes igényét.

1. ClickUp

A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp munkaterületéről.

Kezdjük a ClickUp-pal.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő projektmenedzsment- és termelékenységi eszköz, amelyet különböző iparágakban működő, kezdő és érett szakaszban lévő csapatok számára fejlesztettek ki, beleértve a marketingügynökségeket is.

Ez a funkciókban gazdag szoftver több száz fejlett funkciót kínál , hogy a marketingügynökségek számára egy helyen biztosítsa azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van több projekt, ügyfél és határidő kezeléséhez, a csapatmunkának javításához, a célok nyomon követéséhez és az előrehaladás méréséhez.

Először is, a ClickUp egy teljesen testreszabható platformot kínál, amely minden csapatnak megadja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy a ClickUp-ot saját egyedi munkafolyamataikhoz és projektkövetelményeikhez igazítsák. A munkájának megtekintéséhez több mint 15 egyedi ClickUp nézet áll rendelkezésre, amelyekkel vizualizálhatja munkáját, ami nagyon hasznos a különböző projektek kezelése során. Használja a Tábla nézetet, hogy könnyen lássa, hol tart az egyes projektek, a Naptár nézetet a határidők nyomon követéséhez, a Munkaterhelés nézetet a csapat munkakapacitásának kezeléséhez, valamint a többi nézetet a projektmenedzsment megkönnyítéséhez. Ezen felül a valós idejű jelentéseket tartalmazó Műszerfal nézet segítségével átfogó képet kaphat munkájáról, ami elősegíti az erőforrások jobb kezelését, és biztosítja, hogy mindenki naprakész legyen, és a tervek szerint haladjon az ügynökség céljainak eléréséhez.

A ClickUp Dashboards funkciójában átfogó képet kaphat a projekt előrehaladásáról

A csapatmunka terén a digitális ügynökségek olyan együttműködési funkciókat is kihasználhatnak, mint a ClickUp Whiteboards , ahol a csapatok ötleteket gyűjthetnek és vizuális ütemterveket készíthetnek, valamint a ClickUp Docs , amely stratégiák vázlatos kidolgozására, az SOP-k dokumentálására és egyebekre szolgál. Van még egy beépített csevegési funkció is, ahol a csapatok és az ügyfelek valós időben cserélhetnek üzeneteket, valamint a ClickUp e-mailkezelő funkciója, amely lehetővé teszi az e-mailek küldését és fogadását anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot.

Takarítson meg időt és egyszerűsítse az e-mailek kezelését – küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül

A megosztási és engedélyezési beállítások segítségével a digitális ügynökségek könnyedén megoszthatják dokumentumaikat és feladataikat ügyfeleikkel, vagy meghívhatják őket a munkaterületükre, hogy egyszerűsítsék a csapatok és az ügyfelek közötti kommunikációt. A visszajelzések és a felülvizsgálati folyamat felgyorsításához egyszerűen használja a Korrektúra és megjegyzések funkciót, amely lehetővé teszi a csapatok és az ügyfelek számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a mellékletekhez.

Ezek csak néhány kiemelt funkció. Vessen egy pillantást néhány további funkcióra, amelyek segíthetnek ügynöksége működésében.

A legjobb funkciók

Egyéni nézetek : Válasszon több mint 15 nézet közül a különböző feladatok és projektek kezeléséhez

Előre konfigurált és egyedi automatizálás : Hozzon létre hatékony és következetes folyamatokat, és állítsa automatikus üzemmódba a manuális munkát : Hozzon létre hatékony és következetes folyamatokat, és állítsa automatikus üzemmódba a manuális munkát a ClickUp automatizálási funkcióival

Közös táblák : Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a projektekben, és ez különbözteti meg a ClickUp-ot a többi ügynökségirányítási eszköztől

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, beleértve a jelen összeállításban említett néhány alkalmazást is ( Make ) : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, beleértve a jelen összeállításban említett néhány alkalmazást is ( Calendly

Testreszabható sablonok: Hozzáférés a sablonkönyvtárhoz bármilyen felhasználási esetre, beleértve a : Hozzáférés a sablonkönyvtárhoz bármilyen felhasználási esetre, beleértve a ClickUp marketingügynökségi sablonját is

A ClickUp Marketing Ügynökségi Sablonja segítségével az ügynökségek egy helyen kezelhetik több ügyfelüket, tervezhetik kampányaikat és még sok mást.

Korlátozások

Bár a ClickUp rengeteg funkciót kínál és nagymértékben testreszabható, annak kitalálása, hogyan lehet ezeket hatékonyan használni a termelékenység növelése érdekében, némi tanulási folyamatot igényelhet.

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 4780 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3070 értékelés)

Tudja meg, hogyan használják más digitális ügynökségek, például a Zenpilot, a ClickUp-ot a munkafolyamatok optimalizálására

2. Calendly

A legjobb ütemezéshez és foglaláshoz

Találkozók ütemezése a Calendly segítségével

A Calendly egy ügynökségkezelő eszköz, amely számtalan módszert kínál a feladatok automatizálására és az időmegtakarításra, így segítve az ügyfélmegtartást, az új ügyfelek toborzását és minden egyéb feladatot.

A szoftver automatizált minősítési és ütemezési funkciókat kínál közvetlenül a weboldalán, ami jelentősen megkönnyíti a potenciális ügyfelekkel való beszélgetések lefoglalását, legyen szó Zoomról, Google Meetről vagy üzleti telefonrendszerről. Emellett időt szabadít fel a munkatársak számára, hogy a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak.

A Calendly emellett automatikus e-mailes kérdőíveket és nyomon követő üzeneteket is küld a hívás előtt és után, ami hozzájárul az ügynökségek még professzionálisabb megjelenéséhez, és segít a szorosabb ügyfélkapcsolatok kiépítésében.

A legjobb funkciók

Segít a csapatoknak egyszerűen és hatékonyan ütemezni a megbeszéléseiket

Rendkívül egyszerűen használható, tiszta és intuitív felülettel, valamint áttekinthető beállítási folyamattal

Számos integrációs lehetőség és a különböző naptáralkalmazásokkal való szinkronizálás lehetősége

Alkalmas olyan csapatok és startupok számára, amelyek beágyazhatják weboldalaikba, sőt akár konzultációs szolgáltatásokért való díjszabáshoz is felhasználhatják.

Korlátozások

A Calendly teljesítménye optimalizálódik, ha integrálja a Google Naptárral. Az Outlook-kal való integráció során eltérésekről számoltak be.

Nem tartalmaz képzési útmutatót vagy külön támogatási oldalt.

Árak

Alap : Ingyenes

Essentials : 8 USD/felhasználó/hónap

Professional : 12 USD/felhasználó/hónap

Teams : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 1 470 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 2590 értékelés)

3. Walling

A legjobb megoldás ötletek vizualizálásához, rendszerezéséhez és megosztásához

Szervezze és ossza meg ötleteit a Walling munkamenedzsment alkalmazásban

A Walling egy munkamenedzsment eszköz, amely vizuális és mindenekelőtt kreatív módon rendszerezi az ötleteket, feladatokat és projekteket.

Teljes áttekintést nyújt a jelenleg folyó tevékenységekről, és számos megjelenítési lehetőséget kínál – hangulat táblák, Kanban táblák, naptárak stb.

A Walling tele van valós idejű csapatmunkát támogató funkciókkal, amelyek jelentősen megkönnyítik mind a belső, mind az ügyfelek feladataival kapcsolatos munkát, és biztosítják azok határidőre történő teljesítését.

A legjobb funkciók

Ez egy jegyzetelő alkalmazás, amely különös figyelmet fordít a vizuális részre (falak, téglák).

Számos platform a csapatok indulásához

Alkalmas a tervezési/marketing iparágakban vagy osztályokon dolgozó kreatív csapatok számára

Korlátozások

A Walling adatszervezési módszerének megtanulása időt igényel, és a rugalmasságának hatékony kihasználásához megértése szükséges.

Árak

Ingyenes csomag

Prémium : 5 USD/tag/hónap

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

Product Hunt : 5-ből 5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 25 értékelés)

4. TeamGantt

A legjobb feladatkezeléshez

Kezelje a feladatokat és az ütemterveket egy Gantt-diagramon a TeamGantt segítségével

A TeamGantt egy könnyen használható projektmenedzsment eszköz, amely Gantt-diagrammal segíti az ügynökségeket a projektek idővonalon belüli kezelésében.

A szoftver a különböző típusú ügynökségek és alkalmazottak igényeihez is alkalmazkodik (mivel a csapat minden tagja könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatát anélkül, hogy ez zavarná a többi tagot).

A TeamGantt segítségével minden csak egy kattintásra van. Ez az eszköz gyerekjátékká teszi a projekttervezést, a feladatok, dokumentumok és csevegések szervezését, egyszerűsíti az időnyilvántartást, racionalizálja a kommunikációt, és pontos áttekintést nyújt az előrehaladásról. Mindez megszünteti az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos gondokat, és mind az ügyfelek, mind a csapatok elégedettségét biztosítja.

A legjobb funkciók

Fájlmegosztási, időkövetési és feladat szintű kommunikációs funkciókkal ellátva

Kövesse nyomon vizuálisan az egyes csapattagoknak kiosztott feladatok előrehaladását

Egyszerű és testreszabható elrendezés

Alkalmas olyan csapatok vagy szabadúszók számára, akik inkább Gantt-diagramok segítségével követik nyomon projektjeik előrehaladását.

Korlátozások

A TeamGantt nem rendelkezik költségvetési és pénzügyi nyomonkövetési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára a projektköltségek pontos nyomon követését

A felhasználói felület navigálása egyes felhasználók számára kissé kihívást jelenthet, ami megnehezíti a szükséges adatok gyors megtalálását.

Árak

Vásárlói vélemények

G2 : 4,8 az 5-ből (több mint 840 értékelés)

Capterra: 3,6 az 5-ből (90+ értékelés)

5. Készítsen

A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához

Állítson be kiváltókat és feltételeket a munkafolyamat automatizálásához a Make segítségével

A Make egy kódírás nélküli munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely vizuálisan vonzó módon jeleníti meg mindazt, amit épít és hoz létre. Ez az eszköz kiválóan alkalmas azoknak az ügynökségeknek, amelyek javítani szeretnék a munkafolyamat-kezelést és növelni a termelékenységet minden csapatban.

A Make segítséget nyújt az ügynökségek számára azokban a területeken, amelyekkel nehezen boldogulnak, például a hatékony potenciális ügyfelek generálásában, az ügyfelek továbbításában, a szerződéskezelésben és minden másban, ami ahhoz szükséges, hogy gyorsabban kössön több üzletet. Több ezer alkalmazással összekapcsolható, beleértve a ClickUp-ot is, és gyerekjátékká teszi, hogy minden fontos dolgot egyetlen platformra összpontosítson.

A legjobb funkciók

Végtelen számú alkalmazásintegrációs lehetőség és rengeteg megosztható, azonnal használható sablon

A felhasználói felület és a felhasználói élmény is jól kidolgozott, kiváló keresési lehetőségekkel.

Rendkívül hatékony csapatkezelési automatizálás, amelynek segítségével minden csapat/osztály számára külön automatizálást állíthat be

A Make API-ja alkalmassá teszi az automatizálási szolgáltató ügynökségek számára

Korlátozások

Unix-alapú rendszerekre tervezték, ami korlátozza a támogatott platformok körét

Az automatizálási feladatok definiálásához szükséges bonyolult szintaxis, ami megnehezíti a kezdők számára a használatot

Árak

Ingyenes

Core : 10,59 USD havonta

Pro : 18,82 USD havonta

Teams : 34,12 USD havonta

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 290 értékelés)

6. Sendinblue

A legjobb választás e-mailes marketinghez, digitális marketingkampányokhoz és marketingautomatizáláshoz

Készítsen és tervezzen elegáns e-mail üzeneteket a Sendinblue segítségével

A Sendinblue egy funkciókban gazdag eszköz, amelyet azoknak az ügynökségeknek fejlesztettek ki, amelyek a megfelelő értékesítési és marketingeszközökkel szeretnék támogatni üzleti tevékenységüket.

Ez a szoftver lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy meggyőző e-maileket, SMS-eket vagy WhatsApp-üzeneteket küldjenek időérzékeny ajánlatokról , valamint a különböző célközönségek és ügyféltípusok szerint szegmentálják az üzeneteket, hogy növeljék a megtartási arányt és erősebb ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

Lehetővé teszi továbbá az összes ügyfélkapcsolati adat egy helyen történő tárolását, a folyamat minden szakaszának nyomon követését, valamint az adatok és a teljesítmény figyelemmel kísérését a fejlesztési lehetőségek felismerése érdekében.

A legjobb funkciók

All-in-one marketingplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára e-mailes és SMS-es marketingkampányok indítását, automatizálás beállítását, valamint a kapcsolatok kezelését egy beépített CRM-rendszeren keresztül

Az automatizálási funkciók minden csomagban elérhetők

Weboldalba beágyazható csevegési lehetőségek a weboldalon

Automatizált kampányok és marketing szegmentációs funkciók

Korlátozások

Több felhasználó is jelezte az automatizálási funkciók korlátait

A Sendinblue e-mail sablonjainak választéka korlátozott, és nem túl testreszabható

Árak

Ingyenes

Starter : Havi 25 dollártól

Üzleti : Havi 65 dollártól

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 1530 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 1540 értékelés)

7. Trafft

A legjobb megoldás foglalásokhoz és időpont-egyeztetéshez

Fogadjon online foglalásokat és fizetéseket, kezelje csapatait és ügyfeleit, és még sok mást a Trafft segítségével

Ügynöksége szervezésének fenntartása még soha nem volt ilyen egyszerű. A Trafft segítségével mostantól kezelheti ügynökségét és fejlesztheti márkáját. A szoftver gondoskodik arról, hogy minden találkozója időben legyen, ügyfelei rendezettek legyenek, és vállalkozása virágozzon.

A Trafft az a megoldás az ügynökségek számára, amelyeknek egyszerűsíteniük kell a foglalási folyamatot mind a csapattagok, mind az ügyfelek számára.

Ez a foglalási szoftver a foglalási folyamat minden lépését kezeli, akár automatikus e-mailek vagy SMS-emlékeztetők küldését is az ügyfeleinek.

A legjobb funkciók

Üzleti irányítópult az összes találkozó vagy esemény nyomon követéséhez

Ügyfélkezelő panel az ügyfeleiről szóló részletes információkhoz

Intelligens naptár és ütemezés

Kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat foglalási oldalt

Közvetlenül az alkalmazásból kezelheti az online fizetéseket, a számlázást és az adóügyeket

Korlátozások

A Trafft nem kínál lehetőséget több napon át tartó események ütemezésére

A Trafft nem optimalizált mobil eszközökön való használatra

Árak

Alap : 12 USD havonta

Pro : 39 USD havonta

Expert : 59 USD havonta

Cég Starter : 69 USD/hó Scaling : 150 USD/hó Enterprise : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Starter : 69 USD havonta

Skála : 150 USD havonta

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Alap : 12 USD havonta

Pro : 39 USD havonta

Expert: 59 USD havonta

Starter : 69 USD havonta

Skála : 150 USD havonta

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (16+ értékelés)

Capterra: 5 az 5-ből (34+ értékelés)

8. Sprout Social

A legjobb a közösségi média marketinghez

A legfontosabb teljesítménymutatók irányítópanelének megtekintése a Sprout Social alkalmazásban

A Sprout Social egy átfogó eszköz, amelyet számos közösségi média- és marketingcsapat használ. A Sprout Social segítségével az ügynökségek jobban megérthetik ügyfeleiket és azok közönségét, és ezeket az adatokat felhasználva testre szabhatják üzleti és marketingstratégiájukat.

Ráadásul segít minden tartalommal kapcsolatos feladatban, beleértve a tervezést, a közzétételt, az elkötelezettség növelését és a reagálóképesség javítását. Végül, de nem utolsósorban, a Sprout Social-t használó ügynökségek hozzáférhetnek adatgazdag irányítópultokhoz, és stratégiaibb döntéseket hozhatnak saját és ügyfeleik üzleti növekedése érdekében.

A legjobb funkciók

Segít a közösségi média tevékenységek és a több platformon történő kommunikáció kezelésében

A gondos elemzés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy versenytársi ellenőrzéseket végezzenek és zökkenőmentesen exportálják az adatokat, biztosítva ezzel a jövőbeli hatékony közösségi média kampányokat.

Költséghatékony megoldás közepes méretű vállalkozások és csapatok számára, akik adatvezérelt megközelítéssel szeretnék maximalizálni digitális jelenlétüket

Korlátozások

A platformnak van egy tanulási görbéje, és a közösségi média menedzsment eszközökhöz nem szokott felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Az ár viszonylag magas, ami megnehezítheti a vásárlást a startupok számára, és megnöveli a költségeket, ha több csapattagnak is hozzáférést kell biztosítani a szoftverhez.

Árak

Standard : 249 USD/hó (minden további felhasználó +199 USD/hó)

Professional : 399 USD/hó (minden további felhasználó +299 USD/hó)

Advanced : 499 USD/hó (minden további felhasználó +349 USD/hó)

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (több mint 2050 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (több mint 520 értékelés)

9. Circle

A legjobb választás, ha egy mindenre kiterjedő közösségi platformot keres alkotók és márkák számára

Ötvözze a közösség izgalmas, interaktív jellegét a tartalmával – mindezt egy zökkenőmentes élményben a Circle segítségével

A Circle pontosan az a fajta eszköz, amire az ügynökségeknek szükségük van a közösségépítéshez és a csapatépítő tevékenységekhez. Ez az interaktív szoftver zökkenőmentes élményt nyújt többek között a csoportos csevegések, az élő közvetítések és az események terén.

Robusztus közösségépítő funkciói valóban lehetővé teszik, hogy élénk légkört teremtsen ügynökségén belül, és felhatalmazza a különböző csapatok tagjait, hogy egy közös, egységes vízió mentén dolgozzanak együtt. Másrészt a Circle segítségével az ügynökségek támogathatják ügyfeleiket a márkaismertség növelésében, és kapcsolatba léphetnek a szektorban működő más fejlesztőkkel és alkotókkal.

A legjobb funkciók

Lehetővé teszi közösségi fórumok, témák és szálak létrehozását, hogy bevonja a közönséget a nyílt beszélgetésekbe

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy általában magas szinten tartsák ügyfélmegtartási arányukat azáltal, hogy egyszerűsítik a közösség tagjai közötti kapcsolattartást és kommunikációt.

A felhasználók a platformon belül rendezhetnek és szervezhetnek eseményeket, ahol a tagok posztolhatnak és interakcióba léphetnek egymással. Emellett élő közvetítéseket is létre lehet hozni, és testreszabhatók a megosztási beállítások.

Korlátozások

Ez nem alkalmas tanfolyamkészítők számára, mivel nincs külön fizetési oldala, és a konverziókat rontó, nehézkes fizetési funkcióval rendelkezik.

A tanfolyam létrehozásának lehetősége csak a Professional és az Enterprise csomagokban érhető el.

Árak

Alap : 49 USD havonta

Professional : 99 USD havonta

Enterprise: 399 USD havonta

Vásárlói vélemények

App Store : 4,8 az 5-ből (több mint 2200 értékelés)

ProductHunt: 3,6 az 5-ből (több mint 40 értékelés)

10. Canny

A legjobb ügyfélkezelő és ügyfél-visszajelzési eszköz

Rögzítse, rendszerezze és elemezze a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket a Canny-ben

Az ügynökségeknek szükségük van az ügyfelek visszajelzéseire ahhoz, hogy javítsák szolgáltatásaikat, és természetesen maximalizálják bevételi potenciáljukat. A Canny az egyik legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver a piacon, amelynek segítségével könnyedén összegyűjtheti, rendszerezheti és elemezheti a visszajelzéseket.

Ez nem csak az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését teszi lehetővé, hanem a csapattagokét is. Így az ügynökségek biztosíthatják, hogy a legjobb ötletek ne vesszenek el, és a leghatékonyabban használják fel idejüket – a legkeresettebb funkciók fejlesztésére, szolgáltatásaik diverzifikálására, vagy erőfeszítéseik kizárólag egy bizonyos típusú szolgáltatásra való összpontosítására.

A legjobb funkciók

Gyűjtse össze és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit egyszerűen

Könnyen integrálható különböző külső platformokkal

Lehetővé teszi visszajelzési rendszer felállítását akár weboldalba ágyazva, akár aldomainként használva

Korlátozások

A Canny szavazási táblája nagyon hasznos, de ha nem konfigurálják megfelelően, akaratlanul is torzíthatja a visszajelzéseket, ami korlátozhatja az összegyűjtött visszajelzések hatékonyságát.

Árak

Ingyenes

Growth : 400 USD havonta

Üzleti: Árkérdezés

Vásárlói vélemények

ProductHunt : 4,3 az 5-ből (45+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 35 értékelés)

11. Ajánlások

A legjobb megoldás az ügyfelektől származó ajánlások gyűjtéséhez

Gyűjtse össze ügyfelei ajánlásait a Testimonial segítségével

Testimonial , ahogy a neve is sugallja, egy szoftver ügyfélajánlások gyűjtésére. Az ügynökségek könnyedén beágyazhatnak videó- és szöveges ajánlásokat a weboldalaikra, sőt akár 2 perc alatt létrehozhatnak dedikált céloldalakat is, anélkül, hogy fejlesztőket kellene felvenniük.

A referenciák hatékony felhasználásával bármely ügynökség üzleti eredményei az egekbe szökhetnek. Az ügynökségek nemcsak kódolás nélkül tölthetnek fel referenciákat és társadalmi bizonyítékokat, hanem figyelemmel kísérhetik és nyomon követhetik azok teljesítményét, mindet megjeleníthetik egy irányítópulton, sőt a legjobban teljesítőket népszerűsíthetik is, hogy több ügyfelet vonzzanak, ami hatalmas bevételnövelő tényező.

A legjobb funkciók

Gyűjtse össze és mutassa be a dicséreteket, akár szöveges formában, akár videó formájában, és mutassa meg azokat a potenciális ügyfeleknek

A referenciavideók megoszthatók a közösségi médiában és beágyazhatók weboldalakra, emellett marketingkampányokban is felhasználhatók.

A referenciákkal történő automatizálás beállítása olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal lehetséges, mint például a Make.

Korlátozások

Nem kínál beépített eszközöket az ügyfelektől kapott videók szerkesztéséhez és módosításához

Az ügyfelek korlátozott utasításokat kapnak a kiváló minőségű videók elkészítéséről

Árak

Starter : Ingyenes

Premium : 50 USD havonta

Ultimate : 150 USD havonta

Ügynökség: Havi 300 dollártól

Vásárlói vélemények

ProductHunt: 4,2 az 5-ből (15+ értékelés)

12. Coda

A legjobb megoldás dokumentum- és fájlkezeléshez

Kezelje ötleteit a Coda dokumentumszerkesztőben

A Coda egy olyan all-in-one megoldás, amely egyszerű, mégis interaktív és vonzó módon segít kezelni a dokumentumokat, feladatokat, teendőlistákat és adatokat. Az ügynökségek a döntéshozatali folyamatok felgyorsítására és a belső munkatársakkal való hatékonyabb együttműködésre használják.

Teljes mértékben testreszabható az ügynökségek különböző igényeihez, és az ügynökségek növekedésével együtt könnyen fejleszthető. A Coda az adatokat könnyen értelmezhető formában jeleníti meg, míg a műszerfalak segítségével egyszerűen nyomon követhető az ügyfelek munkájának előrehaladása és a frissítések.

A legjobb funkciók

Egy olyan, mindent magában foglaló dokumentum, amely dokumentumokat és táblázatokat egyesít, hogy a feladatok kezelése, valamint az interaktív együttműködés és koordináció a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

A „Packs” funkció más alkalmazásokkal való integrációra lett kialakítva

Alkalmas (többek között) olyan alkalmazásfejlesztő csapatok számára, amelyek egyszerű üzleti szervezeti keretrendszert kívánnak létrehozni, amely megkönnyíti a dokumentumokhoz és adatokhoz való hozzáférést.

Korlátozások

A Coda felületének kialakítását elavultnak és vizuálisan kevésbé vonzónak tartják

Időnként a Coda dokumentumszerkezete rendezetlenné válik.

Árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó/Doc Maker

Team : 30 USD/hó/Doc Maker

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 380 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 80 értékelés)

13. Tally

A legjobb űrlapkészítéshez

Készítse el saját online űrlapját, és gyűjtsön bármilyen típusú adatot a Tally űrlapszerkesztővel

A Tally egy másik kiváló, kódírás nélküli ügynökségkezelő szoftver. Ez az űrlapkészítő valójában nem csupán űrlapok létrehozására szolgál, hanem támogatja az űrlaplogikát, a számológépeket, az egyedi záróüzeneteket, a fájlfeltöltést és a fizetések beszedését is, hogy csak néhányat említsünk a kiváló funkciói közül.

A Tally segítségével az ügynökségek rengeteg adatot gyűjthetnek, elemezhetnek vagy exportálhatnak, és azokat projektek vagy csapattagok szerint rendszerezhetik (akik tovább együttműködhetnek az űrlapokon, és megoszthatják az űrlapok eredményeit a közös munkaterületeken).

A legjobb funkciók

Egyedülálló felhasználói élményt és felhasználói felületet kínáló űrlapkészítő, amely perceken belül korlátlan számú űrlap és szavazás létrehozását teszi lehetővé

Végtelen testreszabási lehetőségek

A fizetések beszedése, a számítások, az űrlaplogika és a válaszátvitel a szoftver legkiemelkedőbb funkciói közé tartoznak.

Szinte bármely, a piacon elérhető termékkel integrálható

Korlátozások

A Tally-nak hiányoznak olyan funkciók, mint a feltételes logika és az adatintegráció, ezért kevésbé alkalmas fejlettebb típusú űrlapokhoz, és ez csökkentheti az általános funkcionalitását.

Árak

Ingyenes csomag

Tally Pro: 29 dollár havonta

Vásárlói vélemények

ProductHunt: 4,9 az 5-ből (több mint 70 értékelés)

14. Pitch

A legjobb együttműködési prezentációs szoftverek

Készítsen gyönyörű prezentációkat perceken belül a Pitch segítségével

A Pitch egy prezentációs szoftver, amely több ezer testreszabható, professzionálisan megtervezett sablonnal rendelkezik, amelyeket az ügynökségek felhasználhatnak szolgáltatásaik és projektterveik bemutatására az ügyfelek számára.

Ez az eszköz megkönnyíti a konferencia-előadások és a csapatértekezletek prezentációinak előkészítését, valamint a munka és a frissítések gyönyörű és kreatív megosztását. Végül a Pitch csapatmunkát támogató funkciókkal rendelkezik, és egyszerűsíti az ötletek bemutatását, a visszajelzések megosztását és a döntéshozatalt.

A legjobb funkciók

Együttműködésre és csapatmunkára fókuszáló prezentációs platform, rendkívül letisztult felhasználói felülettel

A hatékony élő csevegési funkció segítségével a csapat tagjai valós időben együttműködhetnek a prezentációkon, egy praktikus előadói nézet opcióval.

Rengeteg remek sablon a kezdéshez

A csapat tagjai a Google Analytics integráció révén nyomon követhetik munkájuk állapotát és az adatokat is.

Korlátozások

Korlátozott számú, azonnal használható sablon áll rendelkezésre, amelyek könnyen testreszabhatók a felhasználó egyedi igényeinek megfelelően

Árak

Starter : Ingyenes

Pro : 8 USD/tag/hónap

Vállalati: Árkérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

ProductHunt : 4,9 az 5-ből (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 25 értékelés)

A megfelelő menedzsment szoftver kiválasztása az ügynökségéhez

Rengeteg ügynökségirányítási rendszer létezik, ami Önnek nagy előny. A legfontosabb az, hogy olyan eszközöket találjon, amelyek rugalmasságot nyújtanak az ügynökség bővülésének támogatásához, segítenek az erőforrás-tervezésben, és zökkenőmentesen együttműködnek más munkaeszközökkel, hogy a munkafolyamatot kézben tarthassa.

Mint már korábban említettük, a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, így ügynöksége a munkafolyamatához és komplex projektjeihez igazíthatja a ClickUp-ot, és támogathatja csapatát a vállalkozás bővülésével. Már ez az ok is elég ahhoz, hogy a ClickUp a mai piacon elérhető legjobb ügynökségkezelő szoftverek közé tartozzon.

Mivel az ügynökségeknek több alkalmazásra is szükségük lehet a napi működéshez, a ClickUp-ot könnyedén szinkronizálhatja és összekapcsolhatja más munkaeszközökkel, így minden munkáját egy helyen kezelheti.

A ClickUp használatának megkezdése egyszerű és ingyenes. Itt az ideje, hogy okosabban dolgozzon a megfelelő ügynökségkezelő szoftverrel a tarsolyában. 👌

Vendégszerző:

Alladdine Djaidani internetes marketinges és a Hustler Ethos alapítója. Szeret segíteni a vállalatoknak abban, hogy a Google-on jó helyezést érjenek el és növekedést érjenek el anélkül, hogy tönkretennék a költségvetésüket.