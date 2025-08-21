Baserow és Airtable: melyik kódolás nélküli adatbázis-eszköz a legjobb Önnek?

Néhány évvel ezelőtt egy egyedi alkalmazás létrehozása fejlesztők felvételét, kódírását és a költségvetés túllépését jelentette. Ma már néhány perc alatt elindíthat egy hatékony, ingyenes adatbázis-eszközt, kódírás nélkül.

Az Airtable és a Baserowhoz hasonló kódolás nélküli platformok forradalmasították a csapatok adatkezelési, feladat-automatizálási és valós idejű együttműködési módszereit.

A munkafolyamatok optimalizálása terén azonban nagyon eltérő megközelítést alkalmaznak. Míg az Airtable kifinomult, gyors és dinamikus nézetekkel teli, addig a Baserow nyílt forráskódú, saját szerveren futtatható és technológiailag jártas csapatok számára készült.

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a Baserow és az Airtable szoftvereket, kiemeljük, melyik eszköz melyik területen nyer, és melyik lehet az Ön számára a legmegfelelőbb. Ha pedig unja már, hogy különböző eszközök között kell váltogatnia az alapvető funkciók, például dokumentumok, feladatok és táblázatok eléréséhez, van egy bónusz, okosabb lehetőség is. Igen, ez a ClickUp!

Baserow és Airtable összehasonlítása egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló a Baserow és az Airtable összehasonlításáról:

Funkció Baserow Airtable Bónusz: ClickUp 🥇 Felület és felhasználói élmény Minimális, tiszta felhasználói felület, kevesebb zavaró tényezővel Kifinomult, táblázatos felület; könnyen kezelhető a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is. Modern, testreszabható felhasználói felület; feladatok, dokumentumok és adatbázisok egy helyen Testreszabás és fejlesztői ellenőrzés Teljesen nyílt forráskódú és saját szerveren futtatható API-kra és szkriptelésre korlátozott; zárt háttérrendszer Magasan testreszabható munkafolyamatok, automatizálások és integrációk; nem nyílt forráskódú Együttműködés és jogosultságok Nyílt forráskódú és saját tárhely Valós idejű szerkesztés, @említések, erős jogosultságkezelés Valós idejű együttműködés, részletes jogosultságok, megjegyzések, csevegés és @említések Nézetek és vizualizáció Szabványos nézeteket kínál (rács, űrlap, Kanban stb.); kevésbé dinamikus Gazdag interaktív nézetek különböző munkafolyamatokhoz Többféle nézet (lista, tábla, naptár, Gantt-diagram, gondolattérkép stb.); irányítópultok és jelentések Nyílt forráskódú és saját tárhelyen futó Igen, ideális a magánélet védelmére összpontosító és rugalmas telepítésekhez. Nem, csak felhőalapú, zárt forráskódú Nem, felhőalapú; nem nyílt forráskódú és nem saját szerveren futó Árak és skálázhatóság Átlátható árak; alacsonyabb összköltség az önálló tárhelyszolgáltatásnak köszönhetően Magasabb költségek nagy mennyiség esetén; nagylelkű ingyenes csomag, de gyorsan összeadódik Rugalmas árak; ingyenes csomagok elérhetők, minden méretű csapat számára skálázható

Mi az a Baserow?

A Baserow egy nyílt forráskódú, kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi egyedi adatbázisok és alkalmazások létrehozását anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene. Rendkívül intuitív: tiszta felületet kap, drag-and-drop eszközökkel, kész elrendezésekkel és akár projektmenedzsment sablonokkal is, amelyekkel a beállítás és a szervezés gyerekjáték.

Csatlakoztatnia kell a meglévő eszközeihez? Semmi gond. A Baserow zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Zapier, az n8n és a Make, így rendszerének bővítése egyszerű.

A Baserow segítségével mindent alapjaitól kezdve irányíthat. Telepítse a szervereire, vizsgálja meg a forráskódot, és módosítsa úgy, hogy pontosan megfeleljen a beállításainak. Nyílt forráskódú modellje teljes szabadságot biztosít, miközben továbbra is támogatja a fejlett funkciókat, mint például a munkafolyamat-automatizálás, az egyéni engedélyek és a skálázható együttműködés.

👀 Tudta? A kódolás nélküli fejlesztés az 1980-as és 1990-es években kezdődött a vizuális eszközök és a negyedik generációs programozási nyelvek (4GL) megjelenésével. Azonban a 2000-es évek végén, a továbbfejlesztett felhasználói felületnek és a felhőalapú számítástechnika térnyerésének köszönhetően vált igazán népszerűvé.

A Baserow funkciói

A Baserow számos eszközt kínál, többek között alkalmazáskészítőt, adatbázis-készítőt, testreszabható irányítópultokat és még sok mást. Minden funkció támogatja a valós felhasználási eseteket anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a használatot vagy technikai ismereteket igényelne.

Vessünk egy pillantást néhányra ezek közül.

1. funkció: Alkalmazáskészítő

Az Application Builder egyszerű felülettel rendelkezik, amely táblázatokat, űrlapokat és nézeteket támogat. Belső eszközöket építhet, nyilvános könyvtárakat indíthat el, vagy portálokat tehet közzé, amelyek élő adatokat közvetlenül a csatlakoztatott Baserow táblázatból vonnak le.

Kezdje a kész elrendezésekkel, adjon hozzá logikát, és építsen olyan rendszereket, amelyek azonnal reagálnak a frissítésekre. Hasonlóképpen, a stílusbeállítások lehetővé teszik a színek, betűtípusok és gombok kialakításának meghatározását globális és egyedi elemszinten.

2. funkció: Fájlok elemzése a Baserow AI segítségével

A Baserow AI dokumentumokat, számlákat és hosszú szövegeket olvas, hogy részleteket vonjon ki belőlük, vagy akár gyorsabban és pontosabban tartalomvázlatokat generáljon. Olyan feladatokat lát el, mint az adatok osztályozása, összefoglalása és tartalomgenerálás strukturált kimenetre tervezett természetes nyelvi modellek segítségével.

Ez a funkció csak fizetős prémium csomagokban érhető el, és közvetlenül integrálódik a táblázataiba, intelligens dokumentumfeldolgozást kínálva.

3. funkció: Adatbázis-építő

A Baserow adatbázis-építőjével adatbázisokat kezelhet, relációs mezők segítségével több táblát összekapcsolhat, és réteges adatkészletekből nyerhet információkat. Összekapcsolhat komplex rekordokat táblák között, és logikát állíthat be strukturált vagy strukturálatlan adatok kezeléséhez.

Ha valami fejlettebbet épít, az open API lehetővé teszi közvetlen integrációk vagy külső alkalmazások létrehozását, amelyek beilleszthetők a rendszerébe. A pillanatképek segítségével nyomon követheti a verziókat, visszavonhatja a változtatásokat, és az ellenőrzési naplófájlok segítségével mindig tisztában lehet azzal, ki mit csinált.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes adatbázis-szoftverek

4. funkció: Testreszabható irányítópult

A műszerfalak teljes mértékben alkalmazkodnak az elrendezéshez és a tartalomhoz, táblázatok, widgetek és diagramok drag-and-drop eszközeivel. Szűrheted az adatokat, rendezheted a nézeteket és alkalmazhatsz témákat, hogy olyan felületet hozz létre, amely megfelel a vizuális és szerkezeti preferenciáidnak.

Csatlakoztassa az adatokat olyan forrásokból, mint a PostgreSQL vagy a MySQL, és jelenítsd meg azokat teljesen testreszabható komponensek segítségével. Szerepköröket is hozzárendelhetsz, hogy a felhasználók csak a feladataikhoz releváns információkat lássák, így a műszerfalak robusztusak és biztonságosak lesznek.

Baserow árak

Felhő Ingyenes Prémium : 12 USD/hó felhasználónként Haladó : 22 USD/hó felhasználónként

Ingyenes

Prémium : 12 USD/hó felhasználónként

Haladó : 22 USD/hó felhasználónként

Saját szerver Örökre ingyenes Prémium : 12 USD/hó felhasználónként Haladó : 22 USD/hó felhasználónként Vállalati: Egyedi árak

Örökre ingyenes

Prémium : 12 USD/hó felhasználónként

Haladó : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Ingyenes

Prémium : 12 USD/hó felhasználónként

Haladó: 22 USD/hó felhasználónként

Örökre ingyenes

Prémium : 12 USD/hó felhasználónként

Haladó : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Mi az Airtable?

Az Airtable egy felhőalapú szoftver-szolgáltatás (SaaS) platform, amely ötvözi az Excelhez hasonló táblázatok felhasználóbarát felületét a relációs adatbázisok képességeivel.

A felület ismerősnek tűnik, mégis kód nélkül kezeli a feladatok, kapcsolatok, projektek és tartalmak közötti komplex kapcsolatokat. Olyan alkalmazásokat hozhat létre, amelyek egyszerűsítik az adatok tárolását, megosztását és szervezését a csapatában. Használjon táblázatokat, nézeteket és egyéni munkafolyamatokat az igényeinek megfelelően.

Az Airtable olyan funkciókat tartalmaz, mint a kapcsolt rekordok és a többféle nézet, beleértve a rácsot, a naptárat és a Kanbant, amelyek javítják az adatok láthatóságát és szervezését. Támogatja az együttműködést megjegyzések, valós idejű frissítések, értesítések és szerepkörökön alapuló jogosultságok révén, amelyek meghatározzák, hogy a felhasználók mit láthatnak vagy tehetnek.

Népszerű eszközök, mint a Slack, a Salesforce és a Jira natív integrációk révén közvetlenül kapcsolódnak az Airtable-hez, így az alkalmazások közötti váltás nélkül is összekapcsolhatja rendszereit.

🧠 Érdekes tény: Az online kódolási források népszerűsége 70%-ról 80%-ra ugrott! A tizenévesek imádnak online forrásokból tanulni (pl. videók, blogok, fórumok), míg a 25–34 évesek még mindig a hagyományos iskolai tanulásra támaszkodnak (55%) – még akkor is, ha egyre több bizonyítványt szereznek!

Airtable funkciók

Az Airtable felülete tiszta és modern, ugyanakkor ismerős marad azoknak a felhasználóknak, akik már dolgoztak hagyományos táblázatkezelő szoftverekkel.

Még a technikai háttérrel nem rendelkező felhasználók is képesek komplex beállításokat létrehozni és kezelni anélkül, hogy eltévednének a konfigurációs lépésekben vagy a kódolásban. Míg az alapok vonzzák az embereket, a fejlett funkciók megkülönböztetik a platformot az egyszerű Airtable alternatíváktól.

1. funkció: Interfésztervező

Az Airtable Interface Designer segít egyedi felületeket létrehozni a különböző felhasználók számára, ha az adatbázis túl sok adatot tartalmaz ahhoz, hogy egyszerre megjeleníthesse az összeset. A több nézet közötti válogatás zavaros lehet, ezért ez az eszköz teljes ellenőrzést biztosít Önnek arról, hogy mit látnak a csapattagok.

A drag-and-place komponensek segítségével olyan oldalakat hozhat létre, amelyek minden felhasználó munkamódszeréhez illeszkednek, háttérlogika nélkül. Marketingcsapata megtekintheti a kampányokat, míg pénzügyi csapata a költségvetésekre koncentrálhat – mindezt ugyanabból az alapból.

2. funkció: Portálok

Az Airtable Portals lehetővé teszi, hogy együttműködjön a szervezeten kívüli ügyfelekkel, beszállítókkal vagy partnerekkel anélkül, hogy teljes hozzáférést biztosítana nekik. Biztonságos oldalon keresztül jelentkeznek be, és csak az Ön által nekik kijelölt rekordokkal vagy űrlapokkal léphetnek kapcsolatba.

Bármikor megadhatja vagy visszavonhatja a hozzáférést, hogy információi biztonságban legyenek, anélkül, hogy elveszítené a rugalmasságot.

Az egyedi színek, logók és háttérképek segítségével igazítsa a portál kialakítását márkája esztétikájához, hogy kifinomult és egységes élményt nyújtson. (Ez az Airtable egyik fejlettebb funkciója, amely csak a Business és Enterprise Scale csomagokban érhető el. )

3. funkció: Összekapcsolt adatok

A Connected Data eszközökkel hatalmas adatkészleteket hozhat be az Airtable-be, és a HyperDB segítségével azonnal szinkronizálhatja a frissítéseket a csapatok között. Hozzon be információkat olyan forrásokból, mint a Snowflake és a Databricks, és bővítse akár több tízmillió rekordra, támogatva a valós idejű szinkronizálást igénylő komplex adatbázisokat.

Ezzel a funkcióval összekapcsolhatja a vállalatán belüli adatbázisokat, alkalmazásokat és rendszereket – egy változtatás mindenhol megjelenik, anélkül, hogy további lépésekre lenne szükség. Amikor az adatok beáramlanak az Airtable-be, csapata olyan alkalmazásokat készíthet, amelyek naprakész rekordokra és megosztott hozzáférésre támaszkodnak.

📖 Olvassa el még: Hogyan exportálhat adatokat az Airtable-ből más alkalmazásokba

4. funkció: Airtable Assistant

Az Airtable Assistant összetett üzleti kérdésekre ad választ a csatlakoztatott táblák és összekapcsolt rekordok adatai alapján. Kérdezhet trendekről, összefoglalásokról vagy ügyfél-visszajelzésekről, és egyértelmű válaszokat kaphat anélkül, hogy több ezer sort kellene átnéznie.

Hosszú dokumentumokat olvas, kiemeli a legfontosabb kérdéseket, és releváns információkat emel ki strukturált formátumokban, amelyek alapján cselekedhet. Használja az AI-t szerződések áttekintésére, jelentések beolvasására vagy teljesítményadatok kivonására a csapatok között, szabályok vagy feltételek beállítása nélkül.

5. funkció: Airtable Cobuilder

Az Airtable Cobuilder segítségével egyedi alkalmazásokat hozhat létre, amelyek összekapcsolják az adatait, és azokat tiszta, könnyen navigálható elrendezésben jelenítik meg. Válasszon a Rács, Galéria vagy Naptár nézetek közül, hogy testreszabhassa, hogyan lépnek kapcsolatba a felhasználók az adatokkal, és a szerepkörök alapján állítsa be a hozzáférést, hogy minden biztonságos és releváns legyen.

Szeretnéd módosítani az elrendezést? Csak húzd át a mezőket, komponenseket és elemeket a gyors vizuális módosításokhoz. A Cobuilder segítségével könnyen létrehozhatsz személyre szabott élményeket. A felhasználók csak a számukra szükséges adatokat látják, így a felület rendezett és áttekinthető marad.

Airtable árak

Örökre ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Baserow és Airtable: funkciók összehasonlítása

A Baserow és az Airtable hatékony, kódolás nélküli platformok, amelyek különböző felhasználói igényeket szolgálnak ki. Most hasonlítsuk össze az Airtable-t és a Baserow-t, hogy megnézzük, miben különböznek egymástól a valós használat során.

1. funkció: Felület és felhasználói élmény

Az Airtable a táblázatok ismerős felületét utánozza, vizuálisan vonzó élményt kínálva, ami megkönnyíti a bevezetést az Excelhez vagy a Google Sheetshez szokott csapatok számára. Néhány kattintással válthat a nézetek között, és olyan funkciók, mint a drag-and-drop rekordok és a színkódolt címkék, vizuálisan is vonzóbbá teszik a felületet.

A Baserow viszont egyszerűbb és praktikusabb. Minimalista felhasználói felülete nem feltétlenül tűnik látványosnak, de elkerüli a figyelemelterelő elemeket, és a alapvető funkciókra koncentrál. Hiányzik belőle az Airtable interaktív kifinomultsága, ami különösen azoknak a felhasználóknak jelent problémát, akik dinamikus felhasználói felületet várnak.

🏆 Győztes: Airtable Ha Ön egy átlagos felhasználó, aki nagyra értékeli a kifinomult felhasználói felületet, a beépített automatizálást és a kiterjedt sablonkönyvtárat, akkor az Airtable a legjobb választás.

2. funkció: Testreszabás és fejlesztői ellenőrzés

A Baserow teljesen nyílt forráskódú, így a fejlesztők szabadon módosíthatják a forráskódot, bővítményeket adhatnak hozzá és saját szerveren futtathatják. Saját szervereken futtathatja, módosíthatja a háttérfunkciókat és teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatstruktúra felett, mindezt anélkül, hogy mélyreható technikai ismeretekre lenne szüksége a kezdéshez.

Ezzel szemben az Airtable API-kat és szkriptblokkokat kínál az automatizáláshoz, de zárt környezetben működik. A fejlesztők kiterjesztéseket és egyéni szkripteket készíthetnek, de csak az Airtable által meghatározott korlátok között. Nem lesz hozzáférése a központi háttérrendszerekhez vagy a telepítés vezérléséhez.

🏆 Győztes: Baserow A Baserow jobb választás egyedi fejlesztésekhez, saját tárhelyhez és backend szabadsághoz.

3. funkció: Együttműködés és jogosultságok

Az Airtable valós idejű szerkesztést, részletes jogosultsági szinteket (szerkesztő, kommentelő, néző stb.) és lenyűgöző funkciókat kínál, mint például a @mentions és a komment szálak. A platform támogatja a táblák valós idejű közös szerkesztését is, és lehetővé teszi egyéni nézetek létrehozását, például Kanban táblák, naptárak és galériák formájában.

A Baserow együttműködési eszközöket tartalmaz és több felhasználót támogat, de engedélyezési lehetőségei korlátozottabbak, különösen az ingyenes csomag esetében.

A részletes hozzáférés-vezérléshez a prémium verzióra lesz szüksége, mivel az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál azoknak a csapatoknak, amelyek fejlett engedélybeállításokra szorulnak. Még így sem éri el az Airtable érettségét ezen a területen.

🏆 Győztes: Airtable Az Airtable kiemelkedik a mezőnyből, különösen csapatok és osztályok közötti használatra.

4. funkció: Nézetek és megjelenítési lehetőségek

A Baserow többféle módon is megjeleníti az adatait, így a feladatokat egyszerre több szempontból is kezelheti. A nézet modális ablak két fő részre oszlik: az egyik a kiválasztott táblázatban elmentett összes nézetet, a másik pedig a rendelkezésre álló nézettípusokat jeleníti meg.

A Baserow jól kezeli a táblázatos adatokat, de még nem kínál ugyanolyan rugalmasságot az adatok vizualizálásában, mint az Airtable. Ez hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek nagyon dinamikus, felhasználóbarát elrendezésre van szükségük.

Alternatívaként az Airtable számos különböző munkafolyamatokhoz illeszkedő nézetopciót kínál, többek között Kanban a projektmenedzsereknek, Naptár a marketingeseknek, Gantt a projektmenedzsereknek, Galéria a tervezőknek és Idővonal a műveletekhez.

🏆 Győztes: Airtable Az Airtable több formátumban testreszabható adatmegjelenítésének köszönhetően továbbra is a jobb választás.

5. funkció: Nyílt forráskód és saját tárhely-kezelési lehetőségek

Az Airtable nem támogatja az önálló tárhelyszolgáltatást. Ez egy kizárólag felhőalapú, zárt forráskódú platform, így Ön az infrastruktúrájához és adatkezelési irányelveihez van kötve.

A Baserow nyílt forráskódú, saját szerveren futtatható, és adatvédelemre figyelő csapatok számára készült. Helyben vagy privát felhőben futtathatja, így teljes ellenőrzést kap az infrastruktúra, a teljesítmény és a biztonság felett.

🏆 Győztes: Baserow A Baserow egyértelműen a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyek számára a magánélet védelme, a szabályoknak való megfelelés vagy az infrastruktúra rugalmassága a legfontosabb.

Baserow és Airtable a Redditen

Szeretjük az őszinte felhasználói véleményeket. És semmi sem fejezi ki jobban az őszinteséget, mint a Reddit.

A Reddit r/Airtable szál alapján úgy tűnik, hogy a felhasználók széles körben elfogadták az eszközt, ugyanakkor kérdőjelezik meg zárt forráskódú modelljét és árait.

Az egyik felhasználó dicsérte az Airtable API-ját, és kiemelte annak szűrési képességeit:

Az Airtable API-ja kiváló, és hozzáadhat egy filterByFormula paramétert, amely lehetővé teszi például a fuzzy keresést.

Az Airtable API-ja kiváló, és hozzáadhat egy filterByFormula paramétert, amely lehetővé teszi például a fuzzy keresést.

Egy másik felhasználó azonban nem értett egyet ezzel az értékeléssel, és rámutatott egy korlátozásra:

Olvastam a filterByFormula paraméterről, de úgy tűnik, hogy ez a fuzzy kereséshez szükségesnél bonyolultabb. Úgy tűnik, hogy az összes rekordot előhívják, és mindet a paraméteren futtatják a szűréshez, ami elég hatástalan, nem? Tegyük fel, hogy van 2 oszlopom – cím és leírás – és fuzzy keresést szeretnék végrehajtani mindkét oszlopon, a címnek nagyobb súlyozási értéket rendelve. Úgy tűnik, hogy a paraméter segítségével ez nem egyszerűen kivitelezhető.

Olvastam a filterByFormula paraméterről, de úgy tűnik, hogy ez a fuzzy kereséshez szükségesnél bonyolultabb. Úgy tűnik, hogy az összes rekordot előhívják, és mindet a paraméteren futtatják a szűréshez, ami elég hatástalan, nem? Tegyük fel, hogy van 2 oszlopom – cím és leírás – és fuzzy keresést szeretnék végrehajtani mindkét oszlopon, a címnek nagyobb súlyozási értéket rendelve. Úgy tűnik, hogy a paraméter segítségével ez nem egyszerűen kivitelezhető.

A Baserow viszont azzal kelt figyelmet, hogy nyílt forráskódú, de viszonylag új státusza aggodalmakat vet fel. Egy Redditor megosztotta korai tapasztalatait:

A Baserow (és a címben említett többi eszköz) nyílt forráskódú. A Baserow nagyon újnak tűnik. Kipróbáltam egy verziót helyileg futtatni, és úgy gondolom, hogy nem kezeli megfelelően a képfeltöltéseket.

A Baserow (és a címben említett többi eszköz) nyílt forráskódú. A Baserow nagyon újnak tűnik. Kipróbáltam egy verziót helyileg futtatni, és úgy gondolom, hogy nem kezeli megfelelően a képfeltöltéseket.

A Reddit felhasználói elismerik az Airtable érettségét és integrációit, de a Baserow átláthatóságáért és helyi irányításáért kap dicséretet, még ha a kidolgozottság terén még van mit javítania.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Baserow és az Airtable legjobb alternatíváját!

Ha olyan platformot keres, amely egyesíti a hatékony adatbázisokat, a feladatkezelést és a fejlett együttműködést, akkor a fenti eszközök olyanok lehetnek, mint a puzzle darabjai, amelyek nem illeszkednek egymáshoz.

Itt jön be a ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása!

Képzelje el a következő helyzetet: öt különböző eszközzel kezeli egy termék bevezetését. A feladatok az Airtable-ben vannak szétszórva, a felhasználói visszajelzések a Google Docs-ban vannak eltemetve, az ütemtervek a Notion-ban vannak, a frissítések pedig a Slack és az e-mail között pattognak. Egy fejlesztő elmulaszt egy fontos specifikációs frissítést, egy tervező egy elavult fájlon dolgozik, és Ön az éjszakát azzal tölti, hogy nyomon követi a szinkronizálni kellett volna változásokat.

A ClickUp megszünteti ezt a káoszt azáltal, hogy egyesíti a feladatait, dokumentumait és munkafolyamatait egyetlen, egységes munkaterületen. Ahelyett, hogy összefüggéstelen alkalmazásokat kellene összeraknia, minden, amire szüksége van – a termékleírásoktól és ütemtervektől a visszacsatolási ciklusokig és a végrehajtásig – egy helyen található, teljes mértékben integrált és áttekinthető.

Nem meglepő, hogy a ClickUp-ra átálló csapatok három vagy több eszközt tudnak lecserélni, miközben hetente legalább három órát spórolnak! 🦄

📖 Olvassa el még: A legjobb munkafolyamat-program szoftverek

Nézzük meg, mi teszi a ClickUp-ot a legjobb kódolás nélküli adatbázis- és munkafolyamat-eszközzé.

ClickUp első számú előnye: ClickUp táblázatos nézet és egyéni mezők

Kódolás nélkül hozhat létre relációs adatbázisokat a ClickUp Table View segítségével.

Tegyük fel, hogy Ön egy projektmenedzser vagy egy startup alapítója, aki a rugalmasság, a jelentéskészítés és a testreszabás egyedülálló kombinációját keresi. Ebben az esetben ez a ClickUp funkció biztosan meg fogja győzni, főleg mivel az Airtable és a Baserow hasonló funkcióit kínálja egy egységes felületen.

A ClickUp táblázati nézet lehetővé teszi az adatok vizualizálását és kezelését egy reszponzív táblázati nézetben, hasonlóan a táblázatokhoz és adatbázisokhoz. Komplex projektadatokat kezel anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene. Az Airtable-től eltérően, amely bizonyos nézeteket vagy fejlett funkciókat magasabb szintű csomagokra korlátoz, a ClickUp ezt a nézetet ingyenesen kínálja, a munkaterület nagyobb rugalmasságának részeként.

Lehetőségek:

Tekintse meg a feladatokat, a tulajdonosokat, a határidőket és a prioritásokat egy helyen, és váltson oszlopokat vagy rendezze a bejegyzéseket anélkül, hogy elveszítené az áttekinthetőséget.

Kössön kapcsolatokat a táblák között linkmezők segítségével, hogy csapata azonnal hozzáférhessen a releváns adatokhoz. Takarítson meg időt a kereszthivatkozásoknál vagy nagy adathalmazok feldolgozásakor.

Az Airtable is támogatja a kapcsolt rekordokat, de a ClickUp szorosabban integrálja őket a projektkövetésbe. Áttekinthetőséget nyer, miközben minden strukturált marad, míg a Baserow több beállítást igényelhet, és nem rendelkezik a ClickUp natív projektmenedzsment funkcióival. 🦄

Ezután korlátlan számú egyéni mezőt adhat hozzá a ClickUp-ban az összes feladatához és projektjéhez. Kövesse nyomon a projekt előrehaladásától a költségvetésig, az ügyfél-elégedettségi értékelésektől a sprint pontokig, a feladatokat végzőktől az ügyfelek e-mail azonosítóinak és elérhetőségi számaikig mindent. Mindez a munkafolyamatához igazodik.

A ClickUp egyedi mezők segítségével pontosan rendezheti, szűrheti és kezelheti a ClickUp feladatait.

Használjon szám-, szöveg-, legördülő menü-, képlet-, fájlfeltöltési vagy pénznem mezőket a szükséges adatoktól függően.

Ez a funkció felveszi a versenyt az Airtable rugalmas mezőtípusaival, de felülmúlja a Baserow előre elkészített sablonjait és könnyű használatát. Nem kell a folyamatot egy rögzített elrendezéshez igazítania. 🦄

Szűkítheti és rendezheti az adatokat meghatározott mezők alapján, és gyorsan megtalálhatja a megfelelő információkat anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Ez teszi a ClickUp-ot rugalmassá a technikai csapatok számára, akik belső alkalmazásfejlesztéshez és feladatkövetéshez használják.

💡 Profi tipp: Tudta, hogy a ClickUp AI-val támogatott egyéni mezőket kínál, amelyek automatizálják a rutinmunkát? Ismerje meg az AI Fields szolgáltatást! Az AI Fields intelligens egyéni mezők, amelyek dinamikusan generálnak információkat a feladat tartalmából – tekints rájuk úgy, mint hatékony eszközökre, amelyek összefoglalják, lefordítják, kategorizálják vagy kivonják a feladatokból az érzelmeket, anélkül, hogy manuálisan be kellene gépelni őket. A mező típusától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre: Mező típus Képességek Rövid szöveg Érzelemfelismerés Hosszú szöveg Összefoglalás, haladásról szóló frissítés, fordítás, teendők, egyéni szöveg Legördülő menü Kategorizálás, egyéni legördülő menü, pólóméret-osztályozás

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az AI Fields-ről:

A ClickUp több mint 15 nézet közül is válogathat. Használja a Kanban táblákat a haladás vizuális nyomon követéséhez, vagy a Gantt-diagramokat az ütemtervek ütemezéséhez és kezeléséhez. Ez a funkció eltér a Baserow-tól, amely kevesebb natív nézetet kínál, és az Airtable-től is, ahol egyes nézetek szinttől függően korlátozottak.

Különböző ClickUp nézetekkel figyelje a feladatok előrehaladását a saját stílusában.

ClickUp táblázatkezelő sablon

A ClickUp segítségével hozzáférhet kész táblázatos sablonokhoz, amelyekkel azonnal nekiláthat a munkának.

A ClickUp Spreadsheet Template segítségével nyomon követheti a beszállítókat, ügyfeleket vagy funkciók iránti igényeket. Minden sor strukturált információkat tárol, mint például név, kategória, elérhetőségek és állapot, és a listát mező szerint szűrheti, hogy csak a fontos bejegyzések jelenjenek meg, például a nagy bevételű ügyfelek vagy az aktív potenciális ügyfelek.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Spreadsheet Template segítségével egyszerűen hozhat létre és kezelhet adatbázisokat.

Lehetővé teszi továbbá olyan felvételi űrlapok beillesztését is, amelyek automatikusan új bejegyzésekkel töltik ki a sorokat. Ez csökkenti az adatbevitelt és minimális erőfeszítéssel szervezetté teszi a folyamatot.

ClickUp előnye #2: Fejlett feladatkezelés

Egyszerűsítse a feladatok kiosztását és javítsa az együttműködést a ClickUp Tasks segítségével

Több projekt kezelése nem feltétlenül jelent túlterhelést. A ClickUp Tasks segítségével könnyedén feloszthatja a munkát és szervezett maradhat.

Az Airtable-től eltérően, amely alapvető feladatkövetési sablonokat kínál, a ClickUp mélyebb ellenőrzést biztosít a feladat hierarchiák, prioritási beállítások, határidők és a csapat tagokhoz való egyszerű hozzárendelés révén – mindezt néhány kattintással.

A ClickUp olyan funkciókkal is segít a tervek betartásában, mint a Milestones, amely kiemeli a legfontosabb eredményeket és határidőket, valamint az AI-alapú utasítások, amelyek segítenek az ütemtervek elkészítésében vagy a Gantt-diagramok létrehozásában.

Továbbá a ClickUp feladatfüggőségei biztosítják, hogy minden a megfelelő sorrendben haladjon, automatikusan módosítva az ütemterveket és szükség esetén riasztásokat küldve a szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében.

A ClickUp elengedhetetlen a különböző részlegeken vagy helyszíneken dolgozó csapatok számára. Lehetővé teszi a feladatok automatizálását, prioritásainak meghatározását és testreszabását, miközben valós időben láthatja a csapat kapacitását. Segít a munkák készségek és rendelkezésre állás alapján történő elosztásában is, ami az Airtable-ben további beállítást igényel, és a Baserow-ban nem támogatott teljes mértékben.

💡 Profi tipp: Automatizálja a feladatfolyamatot a ClickUp Custom Agents segítségével, amely önállóan működik, ha a prioritások vagy a határidők megváltoznak. Használja az AI-t az automatikus hozzárendeléshez, megjegyzések hozzáadásához vagy az ütemtervek frissítéséhez, manuális nyomon követés nélkül. Automatizálja a feladatfolyamatokat az AI-alapú ClickUp Custom Autopilot Agents segítségével.

ClickUp előnye #3: ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a munkafolyamatokat a munkaterületén belül bármelyik térben, mappában vagy listában.

A kézi frissítések időt vehetnek igénybe és megzavarhatják a koncentrációját. A ClickUp Automations segítségével minden rutin művelet elvégezhető automatikusan.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket további kattintások nélkül. Például, miután beállított egy egyszerű „ha-akkor” szabályt, a ClickUp frissíti a feladat állapotát, amikor egy alfeladat befejeződik, vagy értesíti a megfelelő személyt, amikor a határidő megváltozik.

Bár az Airtable automatizálási lehetőségeket kínál, sok fontos kiváltó esemény és művelet csak a prémium csomagokban érhető el. A Baserow az automatizáláshoz olyan integrációkra támaszkodik, mint az n8n vagy a Zapier, de a beállítás általában manuálisabb és fragmentáltabb. 🦄

Ezzel szemben a ClickUp mindent egy helyen központosít, így az automatizálások komplex szkriptelés nélkül is könnyebben kezelhetők.

Készítsen automatizálásokat természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp AI Automation Builder segítségével automatizálhatja a teljes munkaterületén zajló munkafolyamatokat, és prioritásos támogatást kaphatnak azok a magasabb szintű csapatok, amelyek gyors, dedikált segítségre szorulnak. Csak írja le egyszerű nyelven, mit szeretne, és a rendszer konfigurálja az automatizálást. A frissítések valós időben szinkronizálódnak a területek, mappák és listák között, így csapata összehangoltan működhet – még munkaidőn kívül is.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a alkalmanként a tervezett munkaidőn túl is dolgozik, míg 24%-uk szinte minden nap túlórázik. Mi a probléma? Határok nélkül a túlóra a kivétel helyett a normává válik. Néha szükség van egy kis segítségre a határok kijelöléséhez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, a platform beépített mesterséges intelligencia asszisztensét, hogy lépjen közbe és hozzon létre egy optimalizált ütemtervet az Ön számára. Közvetlenül a munkaterületébe beépítve megmutatja, mely feladatok valójában sürgősek és melyek nem! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A ClickUp 4. előnye: Valós idejű együttműködés a ClickUp Chat és a ClickUp Docs segítségével

A Clickup Chat segítségével könnyedén kommunikálhat és kezelheti a feladatokat egy helyen, anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Az együttműködés akkor működik a legjobban, ha valós időben történik. A ClickUp segítségével csapata egy helyen brainstormingolhat, tervezhet és intézkedhet, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia, vagy információkat veszítene el szétszórt szálakban.

Míg az Airtable és a Baserow harmadik féltől származó alkalmazásokra, például a Slackre támaszkodik a kommunikációhoz, a ClickUp a beszélgetéseket közvetlenül a munkaterületére hozza. 🦄

A ClickUp Chat segítségével kontextusban indíthat csevegést, összekapcsolhatja egy feladattal, beágyazhat releváns dokumentumokat, és @megjelöléssel azonnal bevonhatja csapattársait. Hozzászólásokat rendelhet hozzá, fájlokat csatolhat, és üzeneteket formázhat rich text és slash parancsok segítségével.

A csevegés a ClickUp-ot holisztikus feladatkezelő rendszerré teszi. Bármely megjegyzést feladattá alakít anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést, így a döntések folyamatosan haladnak, és a dokumentáció megvalósítható marad.

A ClickUp Docs még egy lépéssel tovább viszi ezt az együttműködést, és korlátlan tárhelyet kínál a növekvő dokumentumigények támogatására. Az AI-alapú Docs tiszta, valós idejű teret kínál a csapatoknak az információk közös szerkesztéséhez és szervezéséhez.

Finomítsa ötleteit, foglalja össze a tartalmat és rendszerezze a részleteket az AI-alapú ClickUp Docs segítségével.

Akár projektismertetőket, SOP-kat ír, akár ötleteket gyűjt, a Docs támogatja a beágyazott oldalakat, így minden strukturált és könnyen navigálható marad.

Ugyanazon a platformon belül megjelölheti csapattársait hozzárendelt megjegyzésekkel, visszajelzéseket feladatokká alakíthat, valamint szabályozhatja a láthatóságot és a szerkesztési jogokat. Az Airtable-től eltérően, ahol a megjegyzések csak egyedi rekordokhoz kapcsolódnak, vagy a Baserow-tól, ahol teljesen hiányzik a beépített együttműködés, a ClickUp valóban zökkenőmentes élményt kínál.

Íme, mit mond Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatója a ClickUp használatával kapcsolatos tapasztalatairól:

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

Válassza a ClickUp-ot a teljes ellenőrzés, az együttműködés és az átláthatóság érdekében

Szóval, mi a végső ítélet?

Az Airtable hatékony funkciókat kínál, de elsősorban nagy léptékű, összetett munkafolyamatokhoz. A Baserow nyílt forráskódú keretrendszerével és önálló tárhelyszolgáltatásával nagyobb ellenőrzést biztosít az adatok felett, de olyan területeken, mint a testreszabható nézetek, sablonok és rugalmasság, elmarad a versenytársaitól.

A ClickUp egyetlen hatékony munkaterülettel helyettesíti a több, egymástól független eszközt.

Míg a Baserow és az Airtable az adatbázisokra koncentrál, a ClickUp a csapatmunka és a végrehajtás területén nyújt mélyreható megoldásokat. A szokásos nézeteken túl a ClickUp Mind Map, Workload és Dashboard nézeteket is kínál, amelyek segítségével gyorsan elemezhet és cselekedhet. A munkaterületén belül valós időben megoszthat wikiket, dokumentumokat és tudásbázisokat.

Akár projekteket kezel, adatokat követ nyomon, munkafolyamatokat automatizál, vagy csapatával együttműködik, a ClickUp mindezt összefogja, olyan rugalmassággal és mélységű funkciókkal, amelyekkel az Airtable és a Baserow egyszerűen nem tud versenyezni.

Készen áll a rendszer egyszerűsítésére és a munka felgyorsítására?

