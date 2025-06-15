Microsoft Teams árak: csomagok, funkciók és alternatívák

Szinte minden iparág szakemberei ismerik a Microsoft Teams értékét. Megkönnyíti a munkahelyi kommunikációt. Mivel kis- és nagyvállalatok igényeit egyaránt kielégíti, különböző árazási struktúrákat kínál.

De hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a csomagok? Megéri-e az ár a kapott funkciókat? Vannak-e jobb alternatívák a Microsoft Teams-hez? Nézzük meg részletesen!

Microsoft Teams vs. ClickUp: gyors összehasonlítás Funkció Microsoft Teams ClickUp Cél Kommunikációra fókuszált All-in-one munkamenedzsment Feladatkezelés Kiegészítők szükségesek (Planner, MS Project) Beépített listák, táblák, Gantt-diagramok stb. Dokumentumok Korlátozott a OneNote/Word segítségével Natív dokumentumok AI-vel, valós idejű szerkesztés, feladatok összekapcsolása Találkozók Csevegés és videó; Copilot extra Beépített értekezleteszközök, AI Notetaker, aszinkron klipek Vizuális együttműködés Különálló Whiteboard alkalmazás Beépített, feladatokhoz kapcsolódó táblák Automatizálás A Power Automate segítségével (összetett) Beépített, könnyen használható automatizálások Integrációk Erős a Microsoft alkalmazásokkal Több mint 1000 integráció, beleértve a Teams, Zoom és Slack alkalmazásokat Árak A teljes funkcionalitáshoz szükséges kiegészítők Rugalmas csomagok, amelyek a csapata igényeihez igazodnak

Mi az a Microsoft Teams?

a Microsoft Teams segítségével

Gondoljon a Microsoft Teamsre úgy, mint digitális irodájára. Ez a csapatkommunikációs eszközöket – csevegést, videotalálkozókat, fájlmegosztást és alkalmazásintegrációt – egyesíti egyben.

Kiemelheti a fontos frissítéseket, megoszthat fájlokat a beszélgetés során, és feloszthatja a beszélgetéseket célzott csapatcsatornákra. Ez a fájlmegosztó szoftver automatikusan tárolja a csevegésből származó dokumentumokat a SharePoint és a OneDrive szolgáltatásokban, így minden rendezett marad.

A Microsoft Teams beépített audio- és videohívás-rendszerrel is rendelkezik, hogy a távoli értekezletek emberibbek legyenek. Az AI-alapú zajszűrés segítségével kiszűrheti a háttérzajt, és kristálytiszta beszélgetéseket folytathat.

A találkozók ütemezését követően nyomon követheti azokat a Teams naptárában, és szinkronizálhatja az Outlookkal. Az AI-alapú Microsoft Copilot segít összefoglalni a találkozókat, feladatok listáját készíteni és válaszokat megfogalmazni a csevegésen belül.

Ha több eszközt használ, a Microsoft Teams integrálható más Microsoft-alkalmazásokkal, például a Worddel és az Excel-lel, valamint harmadik féltől származó eszközökkel.

Microsoft Teams árazási csomagok

A Microsoft Teams árazási struktúrája kissé bonyolult lehet. De ne aggódjon! Pontosan elmagyarázzuk, mit kínál az egyes szintek, és segítünk Önnek okos költségvetési döntéseket hozni. Itt található az egyes MS árazási tervek áttekintése, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek megfelelő funkciókkal rendelkező tervet.

Ingyenes csomag

A Microsoft Teams ingyenes csomagja alapvető követelményekkel rendelkező kis csapatok és személyes projektek számára ideális.

Főbb funkciók

Legfeljebb 100 résztvevővel tarthat értekezleteket

Korlátlan egyéni hívások akár 30 óráig

Csatlakozzon akár 60 perces csoportos értekezletekhez

Fájlok megosztása és beépített keresőeszközök használata

Korlátozások

Csak 5 GB felhőalapú tárhely felhasználónként

A csoporttalálkozók 60 perc után véget érnek.

Nincs üzleti e-mail cím

Korlátozott Microsoft 365 alkalmazásintegráció

Kiknek ajánlott? Ez a csomag alapvető együttműködési igényekhez alkalmas, komplex követelmények nélkül.

Microsoft Teams Essentials csomag

Ez a csomag a Teams alkalmazást a népszerű Microsoft Office alkalmazások webes verzióival kombinálja.

Főbb funkciók

Legfeljebb 30 órás csoporttalálkozókat szervezhet, maximum 300 résztvevővel.

Tároljon 10 GB fájlt fejenként

Hozzáférés a jegyzőkönyvekhez és a találkozók felvételeihez

Kapcsolja be az angol nyelvű élő feliratokat

Korlátozások

Nincs fejlett felhasználói vezérlés

Hiányzó asztali Office-alkalmazások

Korlátozott jelentési lehetőségek

A Microsoft 365 Copilot kiegészítőként érhető el.

Árak

4 USD/hó, felhasználónként

Kiknek ajánlott? Ez a csomag azoknak a kisvállalkozásoknak és induló cégeknek ajánlott, amelyeknek online értekezletekhez szükséges eszközre van szükségük, de nem szeretnék a teljes Microsoft 365 csomagot megvásárolni.

Microsoft 365 Business Basic csomag

Ez a csomag a Teams alkalmazást a népszerű Office-alkalmazások webes verzióival kombinálja.

Főbb funkciók

Állítson be egyedi üzleti e-maileket

1 TB tárhely fejenként

Akár 300 felhasználó kezelése

Használja ki a Microsoft Teams összes értekezletfunkcióját

Egy hónapos ingyenes próbaidőszak elérhető

Korlátozások

Hiányzó videószerkesztő eszközök

Nincsenek megosztott munkaterületek

Korlátozott Office-alkalmazások elérhetők online és telefonokon

A Microsoft 365 Copilot kiegészítőként érhető el.

Árak

6 USD/hó, felhasználónként

Kiknek ajánlott? Ez a csomag azoknak a kis- és középvállalkozásoknak előnyös, amelyek online értekezletekhez szükséges eszközökre és alapvető Office-alkalmazásokra van szükségük.

Microsoft 365 Business Standard csomag

Azoknak a csapatoknak, amelyeknek minden funkcióra és fejlett eszközre szükségük van, érdemes ezt a csomagot választaniuk.

Főbb funkciók

Regisztrációval és jelentésekkel rendelkező webináriumok szervezése

Használja a Microsoft Loop alkalmazást a közös munkaterületeken végzett csapatmunkához

Videók szerkesztése a Clipchamp segítségével

Szerezzen be fejlett biztonsági eszközöket

Egy hónapos ingyenes próbaidőszak elérhető

Korlátozások

Magasabb havi költségek a többi csomaghoz képest

Tartalmazza a tanulási görbét

Egyes eszközök használaton kívül maradhatnak

A Microsoft 365 Copilot kiegészítőként érhető el.

Árak

12,50 USD/hó, felhasználónként

Kiknek ajánlott: A megoldás közepes és nagy méretű vállalkozások számára előnyös, amelyek sokat használják az Office alkalmazásokat és fejlett biztonsági megoldásokra van szükségük.

A Microsoft Teams árazásának előnyei és hátrányai

A Microsoft Teams többféle árazási tervet kínál, de vajon a költségek megfelelnek az Ön igényeinek? Beszéljük meg az árazási stratégia előnyeit és hátrányait!

👍 A Microsoft Teams árazásának előnyei

A Microsoft Teams csomagok vonzó előnyökkel rendelkeznek, ami vonzó választássá teszi őket. Lehetőséged van:

Kezdje egy ingyenes csomaggal, hogy felmérje annak potenciálját!

Szerezze be a Microsoft 365 alkalmazásokat, mint például a OneDrive, az Outlook és az Office, ha a Microsoft 365 Business Basic vagy a Microsoft 365 Business Standard csomagot választja.

A Business Basic és Standard csomagokhoz 1 TB felhőalapú tárhely jár – rengeteg hely dokumentumok és médiafájlok tárolásához.

Tartson korlátlan számú csoporttalálkozót, és szervezzen egész napos workshopokat vagy képzéseket!

Használja ki a Business Premium funkciókat, például a fejlett biztonsági és hozzáférés-vezérlő funkciókat az érzékeny kommunikáció védelme érdekében.

👎 A Microsoft Teams árazásának hátrányai

Sajnos az MS Teamsnek számos hátránya van a költségszerkezetét illetően.

A Microsoft 365 Business Basic és a Microsoft 365 Business Standard csomagok között jelentős árkülönbség van.

A Microsoft Teams ingyenes verziójában a csoportos hívások maximális időtartama 60 perc, és legfeljebb 100 résztvevő vehet részt bennük. Ez megakadályozza, hogy az alkalmi felhasználók kipróbálhassák a Microsoft Teams alapvető hívásfunkcióit.

Az olyan funkciók, mint a webináriumok szervezése és a videószerkesztés, drágább Business Standard vagy Microsoft Teams Premium előfizetést igényelnek.

A Microsoft 365 Copilot az alapcsomag árain felül további kiadásokat igényel.

Ennyi lehetőség és eszköz közül minél magasabbak a költségek, annál több időt kell fordítania azok megismerésére.

🤓 Tudta? A Microsoft Teams eredetileg a Slackre adott válaszként jött létre, és mindössze néhány hónap alatt fejlesztették ki, miután 2016-ban a Microsoft Slack felvásárlási kísérlete kudarcba fulladt.

Miért érdemes alternatívákat keresni a Microsoft Teams helyett?

Míg a Teams zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft termékekkel, a nem Microsoft eszközökkel való összekapcsolása bonyolult lehet. Ez korlátozhatja növekedését.

Íme négy fontos ok, amiért érdemes megfontolni a Microsoft Teams alternatíváit:

1. Többszintű árazási struktúra

A Microsoft Teams árazási csomagjai az ingyenesektől a prémium fizetős csomagokig, mint például a Microsoft 365 Business Standard, változnak. Egyes felhasználók azonban úgy találhatják, hogy a szükséges funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami megfizethetetlen lehet.

Ha a szervezetének nincs szüksége az összes csomagban szereplő szolgáltatásra, akkor is többet kell fizetnie, mint amennyit használ.

2. Felhasználói felület kihívások

A Microsoft Teams felülete számos funkcióval rendelkezik, amelyek túlterhelhetik a felhasználókat, különösen azokat, akik még nem ismerik az ökoszisztémát. A beállítás nagyon időigényes lehet, mivel nincs előre meglévő struktúra.

Csatornákat kell létrehoznia, meg kell határoznia azok nevét, és azokat a megfelelő csapatokkal kell összehangolnia a semmiből. Ezen csatornák másolatának létrehozása szintén manuális feladat.

3. Feladatkezelési korlátozások

Az MS Project (a Microsoft Teams projektmenedzsment szoftvertermék) egy feladatkezelő integrációs rendszer. Az MS Teams projektmenedzsment célú használatához azonban külön licencet kell vásárolnia.

Ez kihívást jelenthet a kisebb csapatok vagy a korlátozott költségvetéssel dolgozók számára. A tanulási görbe is meredek, mivel több alkalmazást is meg kell tanulnia a feladatok elvégzéséhez.

4. Méret és növekedési akadályok

Az MS Teams 30-ra korlátozza a privát csatornák számát. A felhasználók kezelése tekintetében maximum 250 tag engedélyezett, csapatonként 200 standard csatorna korlátozással.

Elsőre ez soknak tűnhet, de képzelje el egy tanácsadó céget, ahol minden ügyfélprojektnek saját csatornára van szüksége – ők a vártnál hamarabb elérhetik ezt a határt.

👀 Tudta? A vállalkozások 67%-a új együttműködési eszközöket vezetett be a COVID-19 járvány után.

ClickUp: átfogó alternatíva a Microsoft Teams-hez

A munkavállalók naponta 1200-szor váltanak az alkalmazások között — ez heti szinten közel 4 órányi figyelem-visszaállításnak felel meg.

A különálló eszközökön szétszórt projektek, ismeretek és kommunikáció lassíthatják a munkát. Valójában a több eszközt használó csapatok nagyobb együttműködési kihívásokkal szembesülnek, például összehangoltság hiánya, félreértések és bizalmi problémák, ráadásul túlterheltek is.

A ClickUp gyorsan és egyszerűen megoldja ezt az Ön számára. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti a feladatkezelést, a projektmenedzsmentet, a csevegést, a dokumentumokat, a táblákat, a megbeszéléseket és az automatizálást. Ez azt jelenti, hogy nem kell több eszköz között váltogatnia a kommunikáció, a dokumentáció és a feladatkövetés érdekében – minden egy helyen található.

Automatizálás és integrációk: Automatizálja az ismétlődő munkákat, és szükség esetén integrálja azokat olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams.

Feladat- és projektmenedzsment: Feladatok kiosztása, prioritások meghatározása, a haladás nyomon követése és a munkafolyamatok kezelése

Csevegés és kommunikáció: Beépített csevegőfunkció a valós idejű csapatkommunikációhoz, hasonlóan a Teams csatornákhoz.

Dokumentumok és tudásmenedzsment: Készítsen, osszon meg és dolgozzon együtt dokumentumokon a munkaterületén belül.

Táblák: Vizuális együttműködés ötleteléshez és tervezéshez.

Találkozók és klipek: Tervezzen meg találkozókat, rögzítsen aszinkron videóüzeneteket, és használja az AI-t a találkozók jegyzetelésére és leírására.

Miért válassza a ClickUp-ot a Microsoft Teams helyett?

Képzelje el, hogy egy óra múlva lejár a határidő. A feladatait egy alkalmazásban, a csevegéseit egy másikban tárolja, a legfrissebb projekt ütemterv pedig egy e-mail szálban van elrejtve. A ClickUp segítségével egy nézetben összekapcsolhatja a feladatokat, dokumentumokat és ütemterveket, megtalálhatja a frissítéseket, és időben benyújthatja a projektet.

Míg a Microsoft Teams elsősorban a kommunikációra összpontosít, a ClickUp az összes műveletet egy helyen egyesíti. Mélyebb projekt- és feladatkezelést, beépített dokumentumokat és robusztusabb munkafolyamat-automatizálást kínál. Ha pedig még nem áll készen arra, hogy lemondjon a Teamsről, akkor a ClickUp Microsoft Teams integrációját is használhatja anélkül, hogy váltania kellene.

Azoknál a csapatoknál, amelyek az MS Teams-t használják üzleti üzenetküldő alkalmazásként, a ClickUp egy helyen kezeli a projektfrissítéseket, feladatokat és megbeszéléseket – nincs többé szétszórt információ, csak szervezett csapatmunka.

Így lehet hasznos a Microsoft Teams integrációja a ClickUp-ban:

Ossza meg a ClickUp feladatok linkjeit a Teams csevegésekben, hogy csapattársai az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal láthassák a feladatok állapotát, prioritását és határidejét.

A Feladat létrehozása paranccsal a gyors megbeszéléseket végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Kapjon automatikus értesítéseket a Teamsben az új megjegyzésekről, állapotváltozásokról és fájlfeltöltésekről.

Főbb funkciók

1. Valós idejű csevegés a kommunikáció zökkenőmentes fenntartásához

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a csapatmunkához és a kontextusban maradáshoz.

A ClickUp Chat összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, projektekkel és dokumentumokkal, hogy ötleteket gyűjthessen.

Az elsősorban a beszélgetésekre összpontosító MS Teams-től eltérően a ClickUp minden csevegéshez kontextust csatol, így könnyebb a beszélgetéseket cselekvési tételekké alakítani és hatékony kommunikációs stratégiákat kidolgozni.

Miért kiemelkedő a ClickUp Chat?

Egy kattintással alakítsa át az üzeneteket feladatokká, így biztosítva, hogy a fontos megbeszélések valódi eredményekhez vezessenek.

Kössön össze minden csevegést automatikusan a kapcsolódó feladatokkal, dokumentumokkal és frissítésekkel, hogy ne vesszenek el információk.

Használja a ClickUp Chat funkciót az üzenetek releváns csapattagoknak való hozzárendeléséhez.

Használja a ClickUp AI-t válaszok javaslatához, csevegési szálak összefoglalásához, valamint feladatok létrehozásához és kiosztásához, hogy a csapatok szervezetten működhessenek.

Csatoljon üzeneteket konkrét feladatokhoz és projektekhez, hogy a megbeszélések relevánsak és strukturáltak maradjanak.

Hozzon létre dedikált Spaces területeket, hogy a beszélgetéseket csapatok, projektek vagy témák szerint strukturálja a maximális áttekinthetőség érdekében.

2. Vizuális együttműködés fehér táblákkal

Alakítsa ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével

Míg az MS Teams a Microsoft Whiteboardot külső eszközként kínálja, a ClickUp natív megoldással rendelkezik. A felhasználók a ClickUp Whiteboards segítségével ötletelhetnek és tervezhetnek. Ez segít a csapatoknak az ötletek, munkafolyamatok és stratégiák valós idejű kidolgozásában.

A feladatokat közvetlenül a tábláról kapcsolhatja össze, és ugyanazon a felületen alakíthatja át az ötleteket megvalósítható feladatokká.

Ezenkívül a Whiteboard integrálva van a ClickUp Chat és a ClickUp Project Management alkalmazásokkal. Ez az eszköz dinamikus jellege javítja a kommunikációt azáltal, hogy vizuálisan összekapcsolja a feladatokat a munkaterületén, így csapata egy helyen tud ötletelni és együttműködni.

3. Találkozók kezelése a ClickUp segítségével

A ClickUp Meetings központi helyet biztosít a jegyzetek, teendők és nyomon követések tárolásához, és segít a szervezettség és a felelősségteljes munkavégzés fenntartásában. A ClickUp AI Notetaker automatikusan leírja a megbeszéléseket, összefoglalja a legfontosabb pontokat és elkészíti a megvalósítható megbeszélési jegyzeteket, ezzel időt takarítva meg a csapatának és biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Így szervezhet hatékony értekezleteket:

Használja a fejlett formázási lehetőségeket a legfontosabb pontok kiemeléséhez, az ötletek strukturálásához és a találkozók eredményeinek intuitív szerkesztőben történő rendszerezéséhez.

A megbeszélések során elhangzott megjegyzéseket hozzárendelhető feladatokká alakíthatja, hogy nyilvántartást vezethessen, és mindenki tisztában legyen a határidőkkel.

Készítsen találkozói napirendjét ellenőrzőlistaként, és jelölje be a megbeszélt témákat, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Időt takaríthat meg azáltal, hogy ismétlődő feladatokat állít be heti, havi vagy projektalapú értekezletekhez, és előre megtervezi a napirendet.

Azonnal cselekedjen: használja a slash parancsokat a jegyzetek formázásához, feladatok kiosztásához vagy a találkozók dokumentumainak frissítéséhez.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

4. Dokumentumok kezelése és feladatok megtekintése egy helyen

Élvezze a ClickUp Docs együttműködésen alapuló élő szerkesztési funkcióját!

A Teamsnek soha nem kell több eszköz között váltogatnia a ClickUpban végzett munkájának kezeléséhez. A csevegésből feladatok hozhatók létre és rendelhetők hozzá, összekapcsolhatók a releváns beszélgetésekkel, és a ClickUp Docsban együttműködhet a csapattagokkal.

A csapat tagjai valós időben dolgozhatnak együtt a Docs-on olyan funkciók segítségével, mint a gépelésjelzők, a megjegyzések és a változtatások nyomon követése. A ClickUp Docs a ClickUp AI-vel is rendelkezik, amely segíthet a tartalom írásában, összefoglalásában és fordításában.

A ClickUp Brain segítségével áttekintést kaphat a munkaterület legfontosabb frissítéseiről.

Munkájának megtekintéséhez és feladataik kezeléséhez használhatja a ClickUp naptárát.

A ClickUp naptár felismeri az ütemterv-ütközéseket, nyomon követi a projekt előrehaladását és módosítja az ütemtervet az ökoszisztémán belül. A Microsoft Teams alapvető naptárintegrációjával ellentétben a ClickUp naptára intuitívabb és feladatközpontú ütemezést kínál.

A személyes, csapat és külső naptárakat (Google, Outlook, Apple) egy nézetben egymásra helyezheti, hogy minden kötelezettségét egy helyen láthassa. Ez lehetővé teszi, hogy az egyedi színkódolt nézetek segítségével azonnal azonosítsa, mely feladatok vannak folyamatban, melyek késedelmesek és melyek már befejeződtek.

5. Aszinkron videóüzenetek a ClickUp Clips segítségével

Használja a ClickUp Clips alkalmazást az aszinkron kommunikációhoz a csapatával

A videokommunikációra támaszkodó csapatok számára a ClickUp Clips egy kis szünetet jelent a mindennapi értekezletekből.

Így nem kell aggódnia a virtuális találkozók etikettjének betartása miatt. Rögzítsen oktatóanyagokat vagy utasításokat a ClickUp Clips segítségével, és hozzon létre egy könyvtárat a fontos megbeszélésekből, hogy később is vissza tudjon rájuk térni.

Olvassa el még: Ingyenes képernyőfelvevő eszközök vízjel nélkül

6. Együttműködés a kontextushoz igazodó visszajelzésekért

Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, hogy a megjegyzéseket ClickUp feladatokká alakítsa, vagy hozzárendelje őket a csapathoz.

Probléma esetén, ahelyett, hogy külön e-mailt küldene vagy egy másik csevegésben pingelne egy kollégát, a ClickUp Assign Comments funkcióval közvetlenül hozzájuk irányíthatja a kérdést.

Ezenkívül a ClickUp Integrations központosítja az összes beszélgetését és projekthez kapcsolódó megbeszélését, segítve Önt a szervezettség fenntartásában.

Például a ClickUp Zoom Integration lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp feladatokból indítson Zoom-hívást. A találkozók felvételeit és összefoglalóit is összekapcsolhatja a projektekkel.

A ClickUp Slack integrációval egy kattintással feladatokat hozhat létre a Slack üzenetekből, és szinkronizálhatja a két platform közötti beszélgetéseket.

Árak áttekintése

A ClickUp rugalmas árazási csomagokat kínál, amelyek minden méretű csapat igényeit kielégítik, és költséghatékony alternatívát jelentenek a Microsoft Teams-hez képest. Az árazási csomagok részletes leírása az alábbiakban található:

Örökre ingyenes csomag

Az örökre ingyenes csomag tartalmazza a legtöbb csapat számára szükséges alapvető projektmenedzsment eszközöket.

Főbb funkciók

Korlátlan számú feladatot és projektet hozhat létre

Egyedi projektsablonok beállítása

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt

Használja a Gantt-diagramokat (100 használatra korlátozva)

24 órás élő ügyfélszolgálat

Tároljon akár 100 MB-nyi fájlt

Havonta 100 automatizálási művelet végrehajtása

Kiknek ajánlott? Kiválóan alkalmas kis csapatok, szabadúszók vagy egyéni vállalkozók számára, akik most kezdenek el projektmenedzsment eszközöket használni, és alapvető funkciókat szeretnének költségek nélkül.

Korlátlan csomag

Ez a csomag nem tartalmazza az ingyenes szint korlátait, így a csapatok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek.

Főbb funkciók

Távolítsa el az összes korlátozást a Gantt-diagramokról és az erőforrás-kezelésről

Készítsen egyedi űrlapokat és adjon hozzá egyedi mezőket

Havonta 1000 automatizálási művelet végrehajtása

Korlátlan tárhely

Hozzon létre egyedi projektsablonokat

Elsőbbségi támogatás

Korlátlan számú irányítópult beállítása

Kiknek ajánlott? Kis- és közepes méretű csapatoknak, akiknek teljes körű projektmenedzsment megoldásra van szükségük, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetést.

Üzleti csomag

Az üzleti csomag olyan fejlett funkciókat tartalmaz, amelyek a Microsoft Teams-ből hiányoznak, például burndown diagramokat Scrum csapatok számára és egyedi jelentéseket.

Főbb funkciók

Személyre szabott diagramok és widgetek készítése

Hozzon létre fejlett munkafolyamat-automatizálásokat

Havonta 10 000 automatizálási művelet végrehajtása

Hozzáférés fejlett időkövetéshez és egyéni jogosultságokhoz

Hozzon létre munkaterhelési diagramokat és idővonal-nézeteket

Kiknek ajánlott? Közepes méretű csapatoknak, akik Scrumot használnak, vagy részletes projektelemzésekre és jelentésekre van szükségük.

Vállalati csomag

Az Enterprise csomag nagyvállalati szintű biztonságot és testreszabási lehetőségeket kínál, nagy szervezetek számára alkalmas funkciókkal.

Főbb funkciók

Különleges bevezetési segítség és hozzáférés az Enterprise API-hoz

Korlátlan számú egyéni szerepkör beállítása

Használja az egyszeri bejelentkezést (SSO)

Korlátlan automatizálás

Hozzáférés egyedi biztonsági funkciókhoz és HIPAA-megfelelőséghez

Kiknek szól? Nagy szervezeteknek, amelyek fejlett biztonsági, testreszabási és dedikált támogatási követelményekkel rendelkeznek.

Itt megtekintheti a ClickUp árazásának minden aspektusát.

Lewis Norwood, a Pharmacy Mentor ügyfélkapcsolatokért felelős vezetője így nyilatkozik:

A ClickUp segített vállalkozásunknak sokkal produktívabbá válni – időt takarítottunk meg, csökkentettük a felesleges értekezletek számát, és jelentősen növeltük az alkalmazottak és az ügyfelek elégedettségét.

A ClickUp segített vállalkozásunknak sokkal produktívabbá válni – időt takarítottunk meg, csökkentettük a felesleges értekezletek számát, és jelentősen növeltük az alkalmazottak és az ügyfelek elégedettségét.

Jobb együttműködés a ClickUp segítségével

Az MS Teams azok számára alkalmas, akik már beágyazódtak a Microsoft ökoszisztémájába. Csevegési és videós opciók segítségével kommunikálhat másokkal, és létrehozhat fókuszált csatornákat a munkafolyamatok felosztására. Azonban a feladatkezelési funkciók hiánya sokak számára akadályt jelenthet.

A feladatok kiosztásának és a haladás nyomon követésének kezeléséhez további eszközökre van szükség, például a Planner vagy a Project programokra, míg a ClickUp beépített feladatlistákkal, Kanban táblákkal, Gantt-diagramokkal és munkaterhelés-nézetekkel rendelkezik.

A többféle feladat- és csapatkezelő eszközbe való befektetés növelheti a általános költségeket és zavart okozhat. Ha egy olyan platformot választ, amely mindent integrál, akkor ezek a akadályok megszűnnek.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és dolgozzon okosabban.