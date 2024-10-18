A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2025-ben (Integrálja a ClickUp-ot a Teams-szel)

Világszerte több ezer vállalkozás tartja a kapcsolatot a Microsoft Teams segítségével. A Microsoft Office 365-be integrált, felhőalapú eszköz az Outlook, a Word, az Excel és más eszközöket egyesíti egy egységes munkakörnyezetben.
A Teams-en belül cseveghet, értekezleteket szervezhet és fájlokat oszthat meg, de még így is előfordulhat, hogy a platform nem rendelkezik minden szükséges funkcióval. ?
A platformok közötti egész napos váltogatás megszakítja a munkamenetet, ezért inkább a Microsoft Teams integrációkat használja. A megfelelő integrációk segítségével az összes kedvenc, nem Microsoft eszközét bevonhatja a Microsoft Teams csatornáiba, így javítva a kommunikációt és megkönnyítve a munkát.
Százával léteznek Microsoft Teams alkalmazások, de melyek a legjobbak a vállalatod számára?
Ebben az útmutatóban áttekintést adunk arról, hogy mire kell figyelni egy Microsoft Teams integráció esetében, valamint bemutatjuk a 10 legjobb Microsoft Teams alkalmazást és integrációt 2024-ben.
Mit kell keresni a Microsoft Teams integrációkban?
Ideális esetben olyan integrációkat érdemes keresni, amelyek olyan funkciókat nyújtanak, amelyeket a Teams alkalmazás önmagában nem tud biztosítani. Ide tartoznak:
- Zökkenőmentes munkafolyamat-integrációk: Számos remek eszköz áll rendelkezésre, de nem kell megerőltetnie magát, hogy beilleszthesse őket a munkafolyamatába. Válassza a legjobb Microsoft Teams integrációkat, amelyeket testreszabhat, vagy amelyek azonnal használatra készek az Ön felhasználási esetéhez.
- Együttműködési alkalmazások: A Teams csevegései jók, de a megfelelő integrációk még együttműködésbarátabbá teszik a Teams-t. Keressen üzenetküldő kiterjesztéseket, videokonferencia-eszközöket, gondolattérképeket vagy brainstorminghoz használható táblákat.
- Projektmenedzsment funkciók: A Teams nem rendelkezik a legjobb beállításokkal a projektek vagy feladatok nyomon követéséhez, ezért érdemes egy megbízható projektmenedzsment eszközzel integrálni. A megfelelő megoldásnak felhasználóbarát irányítópultokat, sablonokat és nyomonkövetési funkciókat kell kínálnia.
- Skálázhatóság: Nem kell bonyolult folyamatokon keresztülmennie, ha új felhasználókat vagy projekteket szeretne hozzáadni a Microsoft Teams integrációihoz. Válasszon olyan integrációkat, amelyek egyszerűsítik a skálázást.
A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2024-ben
Akár segítségre van szüksége a projektmenedzsmentben, a távoli munkában való együttműködésben, vagy csak vonzó Teams-értekezleteket szeretne szervezni, a Microsoft Teams integrációja mindenre megoldást kínál.
1. ClickUp Microsoft Teams integráció
Így van: a világ legnépszerűbb all-in-one munkaterület-platformja integrálódik a Microsoft Teams-szel. A ClickUp Microsoft Teams integrációja Teams értesítést küld Önnek, ha megjegyzés, melléklet vagy állapotváltozás történik a projektjeiben. Minden automatikusan a választott Teams csevegésbe kerül, így semmiről sem marad le.
Mi is nagy hangsúlyt fektetünk a kontextusra. A ClickUp gazdag, kibontott előnézetei leíró szöveggel ellátott linkekkel rendelkeznek, így a csapattagok egyetlen kattintás nélkül is megtudhatják, melyik feladatról van szó. Ez sokkal jobb, mint egy link, amelyen csak egy csomó véletlenszerű alfanumerikus karakter szerepel. ✨
Nem akarunk önt csábítani, de a Microsoft Teams-t teljesen el is hagyhatja, és minden munkáját és együttműködését a ClickUp-on belül végezheti. A ClickUp Chat minden Teams funkciót felvált, és még többet is kínál, mint fő projektmenedzsment eszköz.
Csevegjen munka közben, és egyetlen kattintással alakítsa át a megjegyzéseket kijelölt feladatokká. Az összes csevegésnél elérhető a gazdag szerkesztés, így bátran használhat kódblokkokat, felsorolásokat és szalagcímeket, hogy kevesebb karakterrel többet mondjon el. Ez a tökéletes projektmenedzsment eszköz és Microsoft Teams integráció.
A ClickUp legjobb funkciói
- Összekapcsolt feladatok: Könnyedén összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, hogy a kontextus sértetlen maradjon.
- Szinkronizált szálak: Szinkronizálja a szálakat a csevegések és a feladatok között, így függetlenül attól, hogy hol zajlanak a megbeszélések, mindenki naprakész marad.
- Kapcsolatok: automatikusan összekapcsolja a csevegésekben említett feladatokat vagy dokumentumokat, így áttekintést kaphat az egyes eszközökhöz kapcsolódó összes beszélgetésről, és fordítva.
- Bejegyzések: Hosszabb, aszinkron tartalmakat hozhat létre a csevegési szálakban, és azokat frissítések, bejelentések vagy ötletek kategóriákba sorolhatja. A legfontosabb beszélgetések egy helyen összegyűjtve lehetővé teszik, hogy a mélyreható munkára koncentráljon anélkül, hogy aggódnia kellene a fontos információk elmulasztása miatt.
- Csapattagok profiljai és ütemezés: Tekintse meg csapattársai prioritásait és ütemezzen megbeszéléseket közvetlenül a csevegőfelületről.
- AI válaszok: Tegyen fel bármilyen kérdést a csevegésben, és a ClickUp Brain azonnali válaszokat ad a csevegési előzmények vagy a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce stb.) található információk alapján.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős fiókokhoz érhető el.
- A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon időt a platform megismerésére.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Zoom for Teams
Természetesen a Microsoft Teams beépített videokonferencia funkcióval rendelkezik, de mi van akkor, ha olyan ügyféllel cseveg, aki nem akarja használni a Teamst? Csak adja hozzá a Zoom Microsoft Teams integrációt, és pillanatok alatt személyes beszélgetést folytathat.
Ez a kommunikációs alkalmazás ideális választás, ha rendszeresen találkozik a szervezeten kívüli érdekelt felekkel.
A Zoom for Teams legjobb funkciói
- Zoom-értekezletek indítása, ütemezése és csatlakozás hozzájuk a Teams-en belül
- Az integráció egy Zoom Meetings Teams fület ad hozzá a Teams felületéhez.
- A Zoom elérhetőségi funkciója megkönnyíti az összes résztvevő számára megfelelő találkozási időpontok megtalálását.
- Bármely csevegésben használhatja a Zoom gombot, hogy megkezdjen vagy ütemezzen egy találkozót a csoporttal.
A Zoom for Teams korlátai
- Ez nem feltétlenül szükséges, ha már használja a Microsoft Teams alkalmazást videokonferenciákhoz.
- Egyes felhasználók szerint többször is meg kell nyomniuk a „hívás” gombot különböző helyeken, hogy valóban kezdeményezhessenek hívást.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 53 700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)
3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams
Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely lehetővé teszi a találkozók ütemezését, az elérhetőség automatikus ellenőrzését és a fizetések beszedését. Ha azt szeretné, hogy az Acuity jól működjön együtt a Microsoft Teams alkalmazással, akkor ezt a Zapier-kapcsolatot kell használnia a két rendszer API-n keresztüli integrálásához.
A kapcsolat létrehozása után az Acuity találkozóadatok zökkenőmentesen integrálódnak a Teams naptárába.
A Zapier Acuity Scheduling legjobb funkciói
- Ez az integráció egyszerűsíti az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő vagy szolgáltatásalapú csapatok ütemezését.
- Kérjen egyedi űrlapok benyújtását a találkozó ütemezését megelőzően
- Fizetést szedhet be a találkozók lefoglalásáért, és díjat szedhet be a meg nem jelenőktől.
- Hozzon létre egy márkás ütemezési oldalt
Acuity Scheduling korlátozások
- Az Acuity nem rendelkezik natív integrációval a Teams-szel, ezért a Zapier használata szükséges. A Zapier remek, de az ilyen harmadik féltől származó csatlakozók hajlamosabbak a hibákra.
- Előfordul, hogy az Acuity véletlenül foglal időpontokat, amikor Ön nem elérhető.
Acuity árak
- Emerging: 16 USD/hó, éves számlázással
- Növekvő: 27 USD/hó, éves számlázással
- Powerhouse: 49 USD/hó, éves számlázással
Acuity értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)
4. InVision Freehand – Whiteboard
Az MS Teams csevegésalapú csapatmunkát segítő eszközként megfelelő, de mi van, ha a csapatod inkább vizuális típusú? Az InVision Freehand Microsoft Teams integrációja tökéletes a virtuális együttműködéshez. Ez a távmunkához alkalmas táblás alkalmazás drag-and-drop eszközökkel rendelkezik ötletek kidolgozásához, bemutatásához és áttekintéséhez.
Az InVision Freehand legjobb funkciói
- Növelje termelékenységét a Freehand sablonokkal
- Szabadkézi táblákat rögzíthet bármely Teams csatornára
- A meglévő Freehand táblákat könnyedén megoszthatja egy értekezleten
- Reagálj a táblákra emojikkal és jegyzetekkel
Az InVision Freehand korlátai
- Egyes felhasználók problémákat jelentenek a táblák Teamsbe való átvitelével kapcsolatban.
- Mások szerint a bejelentkezési folyamat meglepően bonyolult.
InVision Freehand árak
- Ingyenes
- Freehand Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Freehand Enterprise: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk
InVision Freehand értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)
5. Karma
Nagy rajongói vagyunk a távmunkának, de nehéz csapatkultúrát építeni, amikor mindenki szétszórtan dolgozik. A Karma egy intelligens integráció a Microsoft Teams számára, amely áthidalja a távmunka és a kultúraépítés közötti szakadékot.
Ez egy alkalmazottak elismerését szolgáló alkalmazás, amely lehetővé teszi visszajelzések megosztását, juttatások kiosztását és az elkötelezettség mutatóinak nyomon követését egy Slack-hez hasonló chatbot eszközön keresztül. ?
Karma legjobb funkciói
- Karma pontokat váltson be valós életbeli előnyökre, például ingyenes kávéra vagy fizetett szabadságra.
- Kössön minden alkalmazotti elismerést a vállalati értékeihez
- Adja hozzá a Karmabotot az MS Teamshez, hogy automatikusan felvidítsa vagy jutalmazza csapatát.
- Készítsen egy kis versenyt egy valós idejű karma ranglistával!
Karma korlátozások
- Egyes felhasználók problémákat jelentenek a Karma values kulcsszó rendszerrel kapcsolatban.
- Más felhasználók lassú és kevésbé segítőkész ügyfélszolgálatról számolnak be, összehasonlítva más Microsoft Teams alkalmazásintegrációkkal.
Karma árazás
- 3 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással.
Karma értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)
6. MeisterTask
A Microsoft Teams nem tartalmaz feladatkezelési funkciót, ezért a feladatok kezeléséhez egy MeisterTask-hoz hasonló Microsoft Teams integrációra lesz szükséged. Ez az integráció a projektcélokat, a feladatok függőségeit és a projektfeedeket közvetlenül az MS Teams-be hozza, így a projektmenedzsment hatékonyabbá válik.
A MeisterTask integráció legjobb funkciói
- Automatizálja az ismétlődő lépéseket, hogy időt takarítson meg és javítsa a pontosságot
- Kövesse nyomon az idejét, vagy elemezze alkalmazottai időnaplóit az erőforrás-kezeléshez.
- Nézze meg az aktuális feladatok, időnaplók és értesítések azonnali áttekintő táblázatát!
- Állítson be feladatkapcsolatokat és függőségeket, hogy senki ne hagyjon ki semmit.
A MeisterTask korlátai
- Egyes felhasználók számlázási problémákról számolnak be a MeisterTask esetében.
- Mások azt szeretnék, ha Gantt-diagramokat is kínálna.
MeisterTask árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MeisterTask értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
7. Wrike
Wrike-ban kezeli a projekteket? Ne váltson többé platformok között, hanem szerezze be azonnal a Microsoft Teams integrációt. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a Teams elhagyása nélkül hozza létre, érje el és szerkessze az összes Wrike projektet és feladatot.
A Microsoft Teams csevegéseket akár feladatokhoz és projektekhez is kapcsolhatja, hogy könnyebben hivatkozhasson rájuk.
A Wrike legjobb funkciói
- Hozzáférés a Wrike feladatokhoz a Microsoft Teams egyik lapján
- Tegye közzé a Wrike feladatok előnézeteit a Teams csevegésekben a címmel, a felelőssel, az állapotával és a határidővel együtt.
- Wrike értesítések fogadása a Teams fiókjában
- A projektek idővonal nézetben vagy Gantt-diagramban megtekinthetők.
A Wrike korlátai
- Sok felhasználó szerint a Wrike nem felhasználóbarát, még akkor sem, ha átportolják az MS Teams-be.
- Mások szerint az űrlapkészítéshez hasonló folyamatok túlságosan bonyolultak.
Wrike árak
- Ingyenes
- Team: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)
8. Range
Az üzleti megbeszéléseknek rossz híre van, és ezt próbálja megoldani a Range. Ez a Microsoft Teams integráció elősegíti a kapcsolattartást azáltal, hogy mindenki számára jobb áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról.
A csapat tagjai napi jelentéseket készítenek a mai tervekről és a tegnapi előrehaladásról, így elkerülhetővé válik a reggeli egyórás megbeszélés.
A legjobb funkciók
- A Range minden reggel Outlook-emlékeztetőket küld a bejelentkezésekhez.
- A Teams alkalmazáson belül megtekintheti kollégáinak bejelentkezéseit.
- Adja hozzá a Range-t a videohívásokhoz, és az összes bejelentkezést megtekintheti az oldalsávon.
- Használja a Range csapatépítő kérdéseinek adatbázisát, hogy személyesebb szinten építsen kapcsolatokat.
Tartománykorlátozások
- Több felhasználó is felhasználói élménybeli problémákról számolt be.
- Mások szerint a Range meghibásodik, ha egy ideig elfelejti benyújtani a bejelentkezéseket.
Árkategóriaárak
- Ingyenes
- Előny: 8 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
9. Teamwork
A Teamwork egy projektmenedzsment megoldás, amely beágyazódik a Microsoft Teams fiókjába. Váltson a Táblázat nézet, a Feladat nézet vagy a Gantt-diagram nézet között, hogy könnyedén testreszabhassa MS Teams munkaterületét.
A Teams alkalmazásból kilépés nélkül is hozzáférhet fájlokhoz, tudásbázis-wikikhez és csapatbejegyzésekhez, ami ezt a megoldást távoli csapatok számára is ideálissá teszi.
Teamwork legjobb funkciói
- Könnyedén nyomon követheti, mennyi időt töltött az egyes feladatokkal és projektekkel.
- Feladatkezelési és ügyfélkezelési funkciók számlázáshoz és számlázáshoz
- Kezelje erőforrásait és csapata munkaterhelését anélkül, hogy elhagyná a Teams alkalmazást.
- Függőségek és alfeladatok létrehozása
- Dolgozzon együtt a bizonyítékokon, jelölje meg az embereket a megjegyzésekben, és szervezze meg a tartalmat a Teamwork Docs-ban.
Csapatmunka korlátai
- Az Outlookhoz külön Teamwork alkalmazásintegrációra lesz szükséged.
- Egyes felhasználók szerint a platform nem intuitív.
Teamwork árak
- Ingyenes
- Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással
- Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással.
- Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással
- Skálázhatóság: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Teamwork értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
10. Signeasy
A Microsoft Teams számos funkcióval rendelkezik, de nincs natív e-aláírási megoldása. Ahelyett, hogy e-mailben küldözgetné a dokumentumokat, szerezze be a Signeasy Microsoft Teams integrációt.
Ez az eszköz minden formátumú dokumentumot feltölt, és valós idejű csevegési értesítésekkel teljes áttekintést nyújt az aláírási munkafolyamatokról. ✍️
A Signeasy legjobb funkciói
- Szerződések megjelenítése a Teams csevegésekben
- Csak adja meg a címzett e-mail címét, hogy aláírást kérjen.
- Használja a Signeasy mobilalkalmazást dokumentumok kéréséhez és aláírásához útközben
- Gyorsan értesítsd kollégáidat a Teamsben, ha sürgősen alá kell írniuk egy szerződést.
A Signeasy korlátai
- Egyes felhasználóknak problémáik vannak a Signeasy Outlookban való elérésével.
- Mások azt szeretnék, ha tömeges aláírási kérelmeket is lehetővé tenne.
Signeasy árak
- Team: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Business Plus: 50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Signeasy értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)
Gondold át a Teams élményét: válaszd a ClickUp-ot
A Microsoft Teams sok lehetőséget kínál, de még így is hiányzik belőle számos funkció. Természetesen az alkalmazások és integrációk bővítik a funkcionalitását, de nincs időd összeállítani egy olyan rendszert, amely a csapatodnak megfelel.
Válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely mindent tud, mint például a ClickUp. Egy munkaterületen egyesítjük a feladatkezelő alkalmazást, a távoli csapatok együttműködési funkcióit, a kommunikációt, az agilis csapatok számára készült sablonokat és még sok minden mást.
Próbálja ki: Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.