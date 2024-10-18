A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2025-ben (Integrálja a ClickUp-ot a Teams-szel)

Világszerte több ezer vállalkozás tartja a kapcsolatot a Microsoft Teams segítségével. A Microsoft Office 365-be integrált, felhőalapú eszköz az Outlook, a Word, az Excel és más eszközöket egyesíti egy egységes munkakörnyezetben.

A Teams-en belül cseveghet, értekezleteket szervezhet és fájlokat oszthat meg, de még így is előfordulhat, hogy a platform nem rendelkezik minden szükséges funkcióval. ?

A platformok közötti egész napos váltogatás megszakítja a munkamenetet, ezért inkább a Microsoft Teams integrációkat használja. A megfelelő integrációk segítségével az összes kedvenc, nem Microsoft eszközét bevonhatja a Microsoft Teams csatornáiba, így javítva a kommunikációt és megkönnyítve a munkát.

Százával léteznek Microsoft Teams alkalmazások, de melyek a legjobbak a vállalatod számára?

Ebben az útmutatóban áttekintést adunk arról, hogy mire kell figyelni egy Microsoft Teams integráció esetében, valamint bemutatjuk a 10 legjobb Microsoft Teams alkalmazást és integrációt 2024-ben.

Mit kell keresni a Microsoft Teams integrációkban?

Ideális esetben olyan integrációkat érdemes keresni, amelyek olyan funkciókat nyújtanak, amelyeket a Teams alkalmazás önmagában nem tud biztosítani. Ide tartoznak:

Zökkenőmentes munkafolyamat-integrációk: Számos remek eszköz áll rendelkezésre, de nem kell megerőltetnie magát, hogy beilleszthesse őket a munkafolyamatába. Válassza a legjobb Microsoft Teams integrációkat, amelyeket testreszabhat, vagy amelyek azonnal használatra készek az Ön felhasználási esetéhez.

Együttműködési alkalmazások: A Teams csevegései jók, de a megfelelő integrációk még A Teams csevegései jók, de a megfelelő integrációk még együttműködésbarátabbá teszik a Teams-t. Keressen üzenetküldő kiterjesztéseket, videokonferencia-eszközöket, gondolattérképeket vagy brainstorminghoz használható táblákat.

Projektmenedzsment funkciók: A Teams nem rendelkezik a legjobb beállításokkal A Teams nem rendelkezik a legjobb beállításokkal a projektek vagy feladatok nyomon követéséhez , ezért érdemes egy megbízható projektmenedzsment eszközzel integrálni. A megfelelő megoldásnak felhasználóbarát irányítópultokat, sablonokat és nyomonkövetési funkciókat kell kínálnia.

Skálázhatóság: Nem kell bonyolult folyamatokon keresztülmennie, ha új felhasználókat vagy projekteket szeretne hozzáadni a Microsoft Teams integrációihoz. Válasszon olyan integrációkat, amelyek egyszerűsítik a skálázást.

A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2024-ben

Akár segítségre van szüksége a projektmenedzsmentben, a távoli munkában való együttműködésben, vagy csak vonzó Teams-értekezleteket szeretne szervezni, a Microsoft Teams integrációja mindenre megoldást kínál.

1. ClickUp Microsoft Teams integráció

Használja a ClickUp Microsoft Teams integrációt, hogy könnyedén megtalálja és csatolhassa a feladatot bármely Teams beszélgetéshez, így csapata pontosan tudni fogja, miről beszélgetnek.

Így van: a világ legnépszerűbb all-in-one munkaterület-platformja integrálódik a Microsoft Teams-szel. A ClickUp Microsoft Teams integrációja Teams értesítést küld Önnek, ha megjegyzés, melléklet vagy állapotváltozás történik a projektjeiben. Minden automatikusan a választott Teams csevegésbe kerül, így semmiről sem marad le.

Mi is nagy hangsúlyt fektetünk a kontextusra. A ClickUp gazdag, kibontott előnézetei leíró szöveggel ellátott linkekkel rendelkeznek, így a csapattagok egyetlen kattintás nélkül is megtudhatják, melyik feladatról van szó. Ez sokkal jobb, mint egy link, amelyen csak egy csomó véletlenszerű alfanumerikus karakter szerepel. ✨

Nem akarunk önt csábítani, de a Microsoft Teams-t teljesen el is hagyhatja, és minden munkáját és együttműködését a ClickUp-on belül végezheti. A ClickUp Chat minden Teams funkciót felvált, és még többet is kínál, mint fő projektmenedzsment eszköz.

Kezdje el a ClickUp Chat használatát A ClickUp Chat segítségével valós időben együttműködhet, így feladatait és beszélgetéseit egy helyen tarthatja.

Csevegjen munka közben, és egyetlen kattintással alakítsa át a megjegyzéseket kijelölt feladatokká. Az összes csevegésnél elérhető a gazdag szerkesztés, így bátran használhat kódblokkokat, felsorolásokat és szalagcímeket, hogy kevesebb karakterrel többet mondjon el. Ez a tökéletes projektmenedzsment eszköz és Microsoft Teams integráció.

A ClickUp legjobb funkciói

Összekapcsolt feladatok : Könnyedén összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, hogy a kontextus sértetlen maradjon.

Szinkronizált szálak : Szinkronizálja a szálakat a csevegések és a feladatok között, így függetlenül attól, hogy hol zajlanak a megbeszélések, mindenki naprakész marad.

Kapcsolatok : automatikusan összekapcsolja a csevegésekben említett feladatokat vagy dokumentumokat, így áttekintést kaphat az egyes eszközökhöz kapcsolódó összes beszélgetésről, és fordítva.

Bejegyzések : Hosszabb, aszinkron tartalmakat hozhat létre a csevegési szálakban, és azokat frissítések, bejelentések vagy ötletek kategóriákba sorolhatja. A legfontosabb beszélgetések egy helyen összegyűjtve lehetővé teszik, hogy a mélyreható munkára koncentráljon anélkül, hogy aggódnia kellene a fontos információk elmulasztása miatt.

Csapattagok profiljai és ütemezés : Tekintse meg csapattársai prioritásait és ütemezzen megbeszéléseket közvetlenül a csevegőfelületről.

AI válaszok: Tegyen fel bármilyen kérdést a csevegésben, és : Tegyen fel bármilyen kérdést a csevegésben, és a ClickUp Brain azonnali válaszokat ad a csevegési előzmények vagy a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce stb.) található információk alapján.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős fiókokhoz érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon időt a platform megismerésére.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Zoom for Teams

via Microsoft

Természetesen a Microsoft Teams beépített videokonferencia funkcióval rendelkezik, de mi van akkor, ha olyan ügyféllel cseveg, aki nem akarja használni a Teamst? Csak adja hozzá a Zoom Microsoft Teams integrációt, és pillanatok alatt személyes beszélgetést folytathat.

Ez a kommunikációs alkalmazás ideális választás, ha rendszeresen találkozik a szervezeten kívüli érdekelt felekkel.

A Zoom for Teams legjobb funkciói

Zoom-értekezletek indítása, ütemezése és csatlakozás hozzájuk a Teams-en belül

Az integráció egy Zoom Meetings Teams fület ad hozzá a Teams felületéhez.

A Zoom elérhetőségi funkciója megkönnyíti az összes résztvevő számára megfelelő találkozási időpontok megtalálását.

Bármely csevegésben használhatja a Zoom gombot, hogy megkezdjen vagy ütemezzen egy találkozót a csoporttal.

A Zoom for Teams korlátai

Ez nem feltétlenül szükséges, ha már használja a Microsoft Teams alkalmazást videokonferenciákhoz.

Egyes felhasználók szerint többször is meg kell nyomniuk a „hívás” gombot különböző helyeken, hogy valóban kezdeményezhessenek hívást.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 53 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

via Zapier

Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely lehetővé teszi a találkozók ütemezését, az elérhetőség automatikus ellenőrzését és a fizetések beszedését. Ha azt szeretné, hogy az Acuity jól működjön együtt a Microsoft Teams alkalmazással, akkor ezt a Zapier-kapcsolatot kell használnia a két rendszer API-n keresztüli integrálásához.

A kapcsolat létrehozása után az Acuity találkozóadatok zökkenőmentesen integrálódnak a Teams naptárába.

A Zapier Acuity Scheduling legjobb funkciói

Ez az integráció egyszerűsíti az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő vagy szolgáltatásalapú csapatok ütemezését.

Kérjen egyedi űrlapok benyújtását a találkozó ütemezését megelőzően

Fizetést szedhet be a találkozók lefoglalásáért, és díjat szedhet be a meg nem jelenőktől.

Hozzon létre egy márkás ütemezési oldalt

Acuity Scheduling korlátozások

Az Acuity nem rendelkezik natív integrációval a Teams-szel, ezért a Zapier használata szükséges. A Zapier remek, de az ilyen harmadik féltől származó csatlakozók hajlamosabbak a hibákra.

Előfordul, hogy az Acuity véletlenül foglal időpontokat, amikor Ön nem elérhető.

Acuity árak

Emerging: 16 USD/hó, éves számlázással

Növekvő: 27 USD/hó, éves számlázással

Powerhouse: 49 USD/hó, éves számlázással

Acuity értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)

4. InVision Freehand – Whiteboard

via Microsoft

Az MS Teams csevegésalapú csapatmunkát segítő eszközként megfelelő, de mi van, ha a csapatod inkább vizuális típusú? Az InVision Freehand Microsoft Teams integrációja tökéletes a virtuális együttműködéshez. Ez a távmunkához alkalmas táblás alkalmazás drag-and-drop eszközökkel rendelkezik ötletek kidolgozásához, bemutatásához és áttekintéséhez.

Az InVision Freehand legjobb funkciói

Növelje termelékenységét a Freehand sablonokkal

Szabadkézi táblákat rögzíthet bármely Teams csatornára

A meglévő Freehand táblákat könnyedén megoszthatja egy értekezleten

Reagálj a táblákra emojikkal és jegyzetekkel

Az InVision Freehand korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a táblák Teamsbe való átvitelével kapcsolatban.

Mások szerint a bejelentkezési folyamat meglepően bonyolult.

InVision Freehand árak

Ingyenes

Freehand Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Freehand Enterprise: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

InVision Freehand értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)

5. Karma

via Microsoft

Nagy rajongói vagyunk a távmunkának, de nehéz csapatkultúrát építeni, amikor mindenki szétszórtan dolgozik. A Karma egy intelligens integráció a Microsoft Teams számára, amely áthidalja a távmunka és a kultúraépítés közötti szakadékot.

Ez egy alkalmazottak elismerését szolgáló alkalmazás, amely lehetővé teszi visszajelzések megosztását, juttatások kiosztását és az elkötelezettség mutatóinak nyomon követését egy Slack-hez hasonló chatbot eszközön keresztül. ?

Karma legjobb funkciói

Karma pontokat váltson be valós életbeli előnyökre, például ingyenes kávéra vagy fizetett szabadságra.

Kössön minden alkalmazotti elismerést a vállalati értékeihez

Adja hozzá a Karmabotot az MS Teamshez, hogy automatikusan felvidítsa vagy jutalmazza csapatát.

Készítsen egy kis versenyt egy valós idejű karma ranglistával!

Karma korlátozások

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a Karma values kulcsszó rendszerrel kapcsolatban.

Más felhasználók lassú és kevésbé segítőkész ügyfélszolgálatról számolnak be, összehasonlítva más Microsoft Teams alkalmazásintegrációkkal.

Karma árazás

3 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással.

Karma értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

6. MeisterTask

via Microsoft

A Microsoft Teams nem tartalmaz feladatkezelési funkciót, ezért a feladatok kezeléséhez egy MeisterTask-hoz hasonló Microsoft Teams integrációra lesz szükséged. Ez az integráció a projektcélokat, a feladatok függőségeit és a projektfeedeket közvetlenül az MS Teams-be hozza, így a projektmenedzsment hatékonyabbá válik.

A MeisterTask integráció legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő lépéseket, hogy időt takarítson meg és javítsa a pontosságot

Kövesse nyomon az idejét, vagy elemezze alkalmazottai időnaplóit az erőforrás-kezeléshez.

Nézze meg az aktuális feladatok, időnaplók és értesítések azonnali áttekintő táblázatát!

Állítson be feladatkapcsolatokat és függőségeket, hogy senki ne hagyjon ki semmit.

A MeisterTask korlátai

Egyes felhasználók számlázási problémákról számolnak be a MeisterTask esetében.

Mások azt szeretnék, ha Gantt-diagramokat is kínálna.

MeisterTask árak

Alap: Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

7. Wrike

via Microsoft

Wrike-ban kezeli a projekteket? Ne váltson többé platformok között, hanem szerezze be azonnal a Microsoft Teams integrációt. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a Teams elhagyása nélkül hozza létre, érje el és szerkessze az összes Wrike projektet és feladatot.

A Microsoft Teams csevegéseket akár feladatokhoz és projektekhez is kapcsolhatja, hogy könnyebben hivatkozhasson rájuk.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzáférés a Wrike feladatokhoz a Microsoft Teams egyik lapján

Tegye közzé a Wrike feladatok előnézeteit a Teams csevegésekben a címmel, a felelőssel, az állapotával és a határidővel együtt.

Wrike értesítések fogadása a Teams fiókjában

A projektek idővonal nézetben vagy Gantt-diagramban megtekinthetők.

A Wrike korlátai

Sok felhasználó szerint a Wrike nem felhasználóbarát, még akkor sem, ha átportolják az MS Teams-be.

Mások szerint az űrlapkészítéshez hasonló folyamatok túlságosan bonyolultak.

Wrike árak

Ingyenes

Team: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

8. Range

via Microsoft

Az üzleti megbeszéléseknek rossz híre van, és ezt próbálja megoldani a Range. Ez a Microsoft Teams integráció elősegíti a kapcsolattartást azáltal, hogy mindenki számára jobb áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról.

A csapat tagjai napi jelentéseket készítenek a mai tervekről és a tegnapi előrehaladásról, így elkerülhetővé válik a reggeli egyórás megbeszélés.

A legjobb funkciók

A Range minden reggel Outlook-emlékeztetőket küld a bejelentkezésekhez.

A Teams alkalmazáson belül megtekintheti kollégáinak bejelentkezéseit.

Adja hozzá a Range-t a videohívásokhoz, és az összes bejelentkezést megtekintheti az oldalsávon.

Használja a Range csapatépítő kérdéseinek adatbázisát, hogy személyesebb szinten építsen kapcsolatokat.

Tartománykorlátozások

Több felhasználó is felhasználói élménybeli problémákról számolt be.

Mások szerint a Range meghibásodik, ha egy ideig elfelejti benyújtani a bejelentkezéseket.

Árkategóriaárak

Ingyenes

Előny: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Teamwork

via Microsoft

A Teamwork egy projektmenedzsment megoldás, amely beágyazódik a Microsoft Teams fiókjába. Váltson a Táblázat nézet, a Feladat nézet vagy a Gantt-diagram nézet között, hogy könnyedén testreszabhassa MS Teams munkaterületét.

A Teams alkalmazásból kilépés nélkül is hozzáférhet fájlokhoz, tudásbázis-wikikhez és csapatbejegyzésekhez, ami ezt a megoldást távoli csapatok számára is ideálissá teszi.

Teamwork legjobb funkciói

Könnyedén nyomon követheti, mennyi időt töltött az egyes feladatokkal és projektekkel.

Feladatkezelési és ügyfélkezelési funkciók számlázáshoz és számlázáshoz

Kezelje erőforrásait és csapata munkaterhelését anélkül, hogy elhagyná a Teams alkalmazást.

Függőségek és alfeladatok létrehozása

Dolgozzon együtt a bizonyítékokon, jelölje meg az embereket a megjegyzésekben, és szervezze meg a tartalmat a Teamwork Docs-ban.

Csapatmunka korlátai

Az Outlookhoz külön Teamwork alkalmazásintegrációra lesz szükséged.

Egyes felhasználók szerint a platform nem intuitív.

Teamwork árak

Ingyenes

Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással

Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással.

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással

Skálázhatóság: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teamwork értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. Signeasy

via Microsoft

A Microsoft Teams számos funkcióval rendelkezik, de nincs natív e-aláírási megoldása. Ahelyett, hogy e-mailben küldözgetné a dokumentumokat, szerezze be a Signeasy Microsoft Teams integrációt.

Ez az eszköz minden formátumú dokumentumot feltölt, és valós idejű csevegési értesítésekkel teljes áttekintést nyújt az aláírási munkafolyamatokról. ✍️

A Signeasy legjobb funkciói

Szerződések megjelenítése a Teams csevegésekben

Csak adja meg a címzett e-mail címét, hogy aláírást kérjen.

Használja a Signeasy mobilalkalmazást dokumentumok kéréséhez és aláírásához útközben

Gyorsan értesítsd kollégáidat a Teamsben, ha sürgősen alá kell írniuk egy szerződést.

A Signeasy korlátai

Egyes felhasználóknak problémáik vannak a Signeasy Outlookban való elérésével.

Mások azt szeretnék, ha tömeges aláírási kérelmeket is lehetővé tenne.

Signeasy árak

Team: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Plus: 50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Signeasy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Gondold át a Teams élményét: válaszd a ClickUp-ot

A Microsoft Teams sok lehetőséget kínál, de még így is hiányzik belőle számos funkció. Természetesen az alkalmazások és integrációk bővítik a funkcionalitását, de nincs időd összeállítani egy olyan rendszert, amely a csapatodnak megfelel.

Válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely mindent tud, mint például a ClickUp. Egy munkaterületen egyesítjük a feladatkezelő alkalmazást, a távoli csapatok együttműködési funkcióit, a kommunikációt, az agilis csapatok számára készült sablonokat és még sok minden mást.

Próbálja ki: Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.