A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2025-ben (Integrálja a ClickUp-ot a Teams-szel)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
2024. október 18.

Világszerte több ezer vállalkozás tartja a kapcsolatot a Microsoft Teams segítségével. A Microsoft Office 365-be integrált, felhőalapú eszköz az Outlook, a Word, az Excel és más eszközöket egyesíti egy egységes munkakörnyezetben.

A Teams-en belül cseveghet, értekezleteket szervezhet és fájlokat oszthat meg, de még így is előfordulhat, hogy a platform nem rendelkezik minden szükséges funkcióval. ?

A platformok közötti egész napos váltogatás megszakítja a munkamenetet, ezért inkább a Microsoft Teams integrációkat használja. A megfelelő integrációk segítségével az összes kedvenc, nem Microsoft eszközét bevonhatja a Microsoft Teams csatornáiba, így javítva a kommunikációt és megkönnyítve a munkát.

Százával léteznek Microsoft Teams alkalmazások, de melyek a legjobbak a vállalatod számára?

Ebben az útmutatóban áttekintést adunk arról, hogy mire kell figyelni egy Microsoft Teams integráció esetében, valamint bemutatjuk a 10 legjobb Microsoft Teams alkalmazást és integrációt 2024-ben.

Mit kell keresni a Microsoft Teams integrációkban?

Ideális esetben olyan integrációkat érdemes keresni, amelyek olyan funkciókat nyújtanak, amelyeket a Teams alkalmazás önmagában nem tud biztosítani. Ide tartoznak:

  • Zökkenőmentes munkafolyamat-integrációk: Számos remek eszköz áll rendelkezésre, de nem kell megerőltetnie magát, hogy beilleszthesse őket a munkafolyamatába. Válassza a legjobb Microsoft Teams integrációkat, amelyeket testreszabhat, vagy amelyek azonnal használatra készek az Ön felhasználási esetéhez.
  • Együttműködési alkalmazások: A Teams csevegései jók, de a megfelelő integrációk még együttműködésbarátabbá teszik a Teams-t. Keressen üzenetküldő kiterjesztéseket, videokonferencia-eszközöket, gondolattérképeket vagy brainstorminghoz használható táblákat.
  • Projektmenedzsment funkciók: A Teams nem rendelkezik a legjobb beállításokkal a projektek vagy feladatok nyomon követéséhez, ezért érdemes egy megbízható projektmenedzsment eszközzel integrálni. A megfelelő megoldásnak felhasználóbarát irányítópultokat, sablonokat és nyomonkövetési funkciókat kell kínálnia.
  • Skálázhatóság: Nem kell bonyolult folyamatokon keresztülmennie, ha új felhasználókat vagy projekteket szeretne hozzáadni a Microsoft Teams integrációihoz. Válasszon olyan integrációkat, amelyek egyszerűsítik a skálázást.

A 10 legjobb Microsoft Teams integráció 2024-ben

Akár segítségre van szüksége a projektmenedzsmentben, a távoli munkában való együttműködésben, vagy csak vonzó Teams-értekezleteket szeretne szervezni, a Microsoft Teams integrációja mindenre megoldást kínál.

1. ClickUp Microsoft Teams integráció

A ClickUp Microsoft Teams integrációk használata feladatok csatolásához a Teams csevegőablakba
Használja a ClickUp Microsoft Teams integrációt, hogy könnyedén megtalálja és csatolhassa a feladatot bármely Teams beszélgetéshez, így csapata pontosan tudni fogja, miről beszélgetnek.

Így van: a világ legnépszerűbb all-in-one munkaterület-platformja integrálódik a Microsoft Teams-szel. A ClickUp Microsoft Teams integrációja Teams értesítést küld Önnek, ha megjegyzés, melléklet vagy állapotváltozás történik a projektjeiben. Minden automatikusan a választott Teams csevegésbe kerül, így semmiről sem marad le.

Mi is nagy hangsúlyt fektetünk a kontextusra. A ClickUp gazdag, kibontott előnézetei leíró szöveggel ellátott linkekkel rendelkeznek, így a csapattagok egyetlen kattintás nélkül is megtudhatják, melyik feladatról van szó. Ez sokkal jobb, mint egy link, amelyen csak egy csomó véletlenszerű alfanumerikus karakter szerepel. ✨

Nem akarunk önt csábítani, de a Microsoft Teams-t teljesen el is hagyhatja, és minden munkáját és együttműködését a ClickUp-on belül végezheti. A ClickUp Chat minden Teams funkciót felvált, és még többet is kínál, mint fő projektmenedzsment eszköz.

ClickUp Chat: Slack üzenet ütemezése
Kezdje el a ClickUp Chat használatát
A ClickUp Chat segítségével valós időben együttműködhet, így feladatait és beszélgetéseit egy helyen tarthatja.

Csevegjen munka közben, és egyetlen kattintással alakítsa át a megjegyzéseket kijelölt feladatokká. Az összes csevegésnél elérhető a gazdag szerkesztés, így bátran használhat kódblokkokat, felsorolásokat és szalagcímeket, hogy kevesebb karakterrel többet mondjon el. Ez a tökéletes projektmenedzsment eszköz és Microsoft Teams integráció.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Összekapcsolt feladatok: Könnyedén összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, hogy a kontextus sértetlen maradjon.
  • Szinkronizált szálak: Szinkronizálja a szálakat a csevegések és a feladatok között, így függetlenül attól, hogy hol zajlanak a megbeszélések, mindenki naprakész marad.
  • Kapcsolatok: automatikusan összekapcsolja a csevegésekben említett feladatokat vagy dokumentumokat, így áttekintést kaphat az egyes eszközökhöz kapcsolódó összes beszélgetésről, és fordítva.
  • Bejegyzések: Hosszabb, aszinkron tartalmakat hozhat létre a csevegési szálakban, és azokat frissítések, bejelentések vagy ötletek kategóriákba sorolhatja. A legfontosabb beszélgetések egy helyen összegyűjtve lehetővé teszik, hogy a mélyreható munkára koncentráljon anélkül, hogy aggódnia kellene a fontos információk elmulasztása miatt.
  • Csapattagok profiljai és ütemezés: Tekintse meg csapattársai prioritásait és ütemezzen megbeszéléseket közvetlenül a csevegőfelületről.
  • AI válaszok: Tegyen fel bármilyen kérdést a csevegésben, és a ClickUp Brain azonnali válaszokat ad a csevegési előzmények vagy a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce stb.) található információk alapján.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp AI csak fizetős fiókokhoz érhető el.
  • A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon időt a platform megismerésére.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Zoom for Teams

Microsoft Teams integrációk: a Microsoft Teams-en belüli Zoom-értekezletek listája
via Microsoft

Természetesen a Microsoft Teams beépített videokonferencia funkcióval rendelkezik, de mi van akkor, ha olyan ügyféllel cseveg, aki nem akarja használni a Teamst? Csak adja hozzá a Zoom Microsoft Teams integrációt, és pillanatok alatt személyes beszélgetést folytathat.

Ez a kommunikációs alkalmazás ideális választás, ha rendszeresen találkozik a szervezeten kívüli érdekelt felekkel.

A Zoom for Teams legjobb funkciói

  • Zoom-értekezletek indítása, ütemezése és csatlakozás hozzájuk a Teams-en belül
  • Az integráció egy Zoom Meetings Teams fület ad hozzá a Teams felületéhez.
  • A Zoom elérhetőségi funkciója megkönnyíti az összes résztvevő számára megfelelő találkozási időpontok megtalálását.
  • Bármely csevegésben használhatja a Zoom gombot, hogy megkezdjen vagy ütemezzen egy találkozót a csoporttal.

A Zoom for Teams korlátai

  • Ez nem feltétlenül szükséges, ha már használja a Microsoft Teams alkalmazást videokonferenciákhoz.
  • Egyes felhasználók szerint többször is meg kell nyomniuk a „hívás” gombot különböző helyeken, hogy valóban kezdeményezhessenek hívást.

Zoom árak

  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 53 700 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

Microsoft Teams integrációk: hogyan lehet összekapcsolni az Acuity Scheduling és a Microsoft Teams alkalmazásokat a Zapier segítségével
via Zapier

Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely lehetővé teszi a találkozók ütemezését, az elérhetőség automatikus ellenőrzését és a fizetések beszedését. Ha azt szeretné, hogy az Acuity jól működjön együtt a Microsoft Teams alkalmazással, akkor ezt a Zapier-kapcsolatot kell használnia a két rendszer API-n keresztüli integrálásához.

A kapcsolat létrehozása után az Acuity találkozóadatok zökkenőmentesen integrálódnak a Teams naptárába.

A Zapier Acuity Scheduling legjobb funkciói

  • Ez az integráció egyszerűsíti az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő vagy szolgáltatásalapú csapatok ütemezését.
  • Kérjen egyedi űrlapok benyújtását a találkozó ütemezését megelőzően
  • Fizetést szedhet be a találkozók lefoglalásáért, és díjat szedhet be a meg nem jelenőktől.
  • Hozzon létre egy márkás ütemezési oldalt

Acuity Scheduling korlátozások

  • Az Acuity nem rendelkezik natív integrációval a Teams-szel, ezért a Zapier használata szükséges. A Zapier remek, de az ilyen harmadik féltől származó csatlakozók hajlamosabbak a hibákra.
  • Előfordul, hogy az Acuity véletlenül foglal időpontokat, amikor Ön nem elérhető.

Acuity árak

  • Emerging: 16 USD/hó, éves számlázással
  • Növekvő: 27 USD/hó, éves számlázással
  • Powerhouse: 49 USD/hó, éves számlázással

Acuity értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)

4. InVision Freehand – Whiteboard

Microsoft Teams integrációk: Freehand kezdőlapja a Microsoft Teams-en belül
via Microsoft

Az MS Teams csevegésalapú csapatmunkát segítő eszközként megfelelő, de mi van, ha a csapatod inkább vizuális típusú? Az InVision Freehand Microsoft Teams integrációja tökéletes a virtuális együttműködéshez. Ez a távmunkához alkalmas táblás alkalmazás drag-and-drop eszközökkel rendelkezik ötletek kidolgozásához, bemutatásához és áttekintéséhez.

Az InVision Freehand legjobb funkciói

  • Növelje termelékenységét a Freehand sablonokkal
  • Szabadkézi táblákat rögzíthet bármely Teams csatornára
  • A meglévő Freehand táblákat könnyedén megoszthatja egy értekezleten
  • Reagálj a táblákra emojikkal és jegyzetekkel

Az InVision Freehand korlátai

  • Egyes felhasználók problémákat jelentenek a táblák Teamsbe való átvitelével kapcsolatban.
  • Mások szerint a bejelentkezési folyamat meglepően bonyolult.

InVision Freehand árak

  • Ingyenes
  • Freehand Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Freehand Enterprise: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

InVision Freehand értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)

5. Karma

Microsoft Teams integrációk: kurzor a Karma „For being awesome” opciója felett
via Microsoft

Nagy rajongói vagyunk a távmunkának, de nehéz csapatkultúrát építeni, amikor mindenki szétszórtan dolgozik. A Karma egy intelligens integráció a Microsoft Teams számára, amely áthidalja a távmunka és a kultúraépítés közötti szakadékot.

Ez egy alkalmazottak elismerését szolgáló alkalmazás, amely lehetővé teszi visszajelzések megosztását, juttatások kiosztását és az elkötelezettség mutatóinak nyomon követését egy Slack-hez hasonló chatbot eszközön keresztül. ?

Karma legjobb funkciói

  • Karma pontokat váltson be valós életbeli előnyökre, például ingyenes kávéra vagy fizetett szabadságra.
  • Kössön minden alkalmazotti elismerést a vállalati értékeihez
  • Adja hozzá a Karmabotot az MS Teamshez, hogy automatikusan felvidítsa vagy jutalmazza csapatát.
  • Készítsen egy kis versenyt egy valós idejű karma ranglistával!

Karma korlátozások

  • Egyes felhasználók problémákat jelentenek a Karma values kulcsszó rendszerrel kapcsolatban.
  • Más felhasználók lassú és kevésbé segítőkész ügyfélszolgálatról számolnak be, összehasonlítva más Microsoft Teams alkalmazásintegrációkkal.

Karma árazás

  • 3 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással.

Karma értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

6. MeisterTask

A MeisterTask integráció használata a feladatok kezeléséhez a Microsoft Teams-ben
via Microsoft

A Microsoft Teams nem tartalmaz feladatkezelési funkciót, ezért a feladatok kezeléséhez egy MeisterTask-hoz hasonló Microsoft Teams integrációra lesz szükséged. Ez az integráció a projektcélokat, a feladatok függőségeit és a projektfeedeket közvetlenül az MS Teams-be hozza, így a projektmenedzsment hatékonyabbá válik.

A MeisterTask integráció legjobb funkciói

  • Automatizálja az ismétlődő lépéseket, hogy időt takarítson meg és javítsa a pontosságot
  • Kövesse nyomon az idejét, vagy elemezze alkalmazottai időnaplóit az erőforrás-kezeléshez.
  • Nézze meg az aktuális feladatok, időnaplók és értesítések azonnali áttekintő táblázatát!
  • Állítson be feladatkapcsolatokat és függőségeket, hogy senki ne hagyjon ki semmit.

A MeisterTask korlátai

  • Egyes felhasználók számlázási problémákról számolnak be a MeisterTask esetében.
  • Mások azt szeretnék, ha Gantt-diagramokat is kínálna.

MeisterTask árak

  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MeisterTask értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

7. Wrike

Új feladat létrehozása a Wrike-ban a Microsoft Teams alkalmazásból
via Microsoft

Wrike-ban kezeli a projekteket? Ne váltson többé platformok között, hanem szerezze be azonnal a Microsoft Teams integrációt. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a Teams elhagyása nélkül hozza létre, érje el és szerkessze az összes Wrike projektet és feladatot.

A Microsoft Teams csevegéseket akár feladatokhoz és projektekhez is kapcsolhatja, hogy könnyebben hivatkozhasson rájuk.

A Wrike legjobb funkciói

  • Hozzáférés a Wrike feladatokhoz a Microsoft Teams egyik lapján
  • Tegye közzé a Wrike feladatok előnézeteit a Teams csevegésekben a címmel, a felelőssel, az állapotával és a határidővel együtt.
  • Wrike értesítések fogadása a Teams fiókjában
  • A projektek idővonal nézetben vagy Gantt-diagramban megtekinthetők.

A Wrike korlátai

  • Sok felhasználó szerint a Wrike nem felhasználóbarát, még akkor sem, ha átportolják az MS Teams-be.
  • Mások szerint az űrlapkészítéshez hasonló folyamatok túlságosan bonyolultak.

Wrike árak

  • Ingyenes
  • Team: 9,80 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

8. Range

Tartományellenőrzések és kérdések a Microsoft Teams-ben
via Microsoft

Az üzleti megbeszéléseknek rossz híre van, és ezt próbálja megoldani a Range. Ez a Microsoft Teams integráció elősegíti a kapcsolattartást azáltal, hogy mindenki számára jobb áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról.

A csapat tagjai napi jelentéseket készítenek a mai tervekről és a tegnapi előrehaladásról, így elkerülhetővé válik a reggeli egyórás megbeszélés.

A legjobb funkciók

  • A Range minden reggel Outlook-emlékeztetőket küld a bejelentkezésekhez.
  • A Teams alkalmazáson belül megtekintheti kollégáinak bejelentkezéseit.
  • Adja hozzá a Range-t a videohívásokhoz, és az összes bejelentkezést megtekintheti az oldalsávon.
  • Használja a Range csapatépítő kérdéseinek adatbázisát, hogy személyesebb szinten építsen kapcsolatokat.

Tartománykorlátozások

  • Több felhasználó is felhasználói élménybeli problémákról számolt be.
  • Mások szerint a Range meghibásodik, ha egy ideig elfelejti benyújtani a bejelentkezéseket.

Árkategóriaárak

  • Ingyenes
  • Előny: 8 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Teamwork

Képernyőkép a Teamwork táblázatos nézetéről a Microsoft Teams-ben
via Microsoft

A Teamwork egy projektmenedzsment megoldás, amely beágyazódik a Microsoft Teams fiókjába. Váltson a Táblázat nézet, a Feladat nézet vagy a Gantt-diagram nézet között, hogy könnyedén testreszabhassa MS Teams munkaterületét.

A Teams alkalmazásból kilépés nélkül is hozzáférhet fájlokhoz, tudásbázis-wikikhez és csapatbejegyzésekhez, ami ezt a megoldást távoli csapatok számára is ideálissá teszi.

Teamwork legjobb funkciói

  • Könnyedén nyomon követheti, mennyi időt töltött az egyes feladatokkal és projektekkel.
  • Feladatkezelési és ügyfélkezelési funkciók számlázáshoz és számlázáshoz
  • Kezelje erőforrásait és csapata munkaterhelését anélkül, hogy elhagyná a Teams alkalmazást.
  • Függőségek és alfeladatok létrehozása
  • Dolgozzon együtt a bizonyítékokon, jelölje meg az embereket a megjegyzésekben, és szervezze meg a tartalmat a Teamwork Docs-ban.

Csapatmunka korlátai

  • Az Outlookhoz külön Teamwork alkalmazásintegrációra lesz szükséged.
  • Egyes felhasználók szerint a platform nem intuitív.

Teamwork árak

  • Ingyenes
  • Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással
  • Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással.
  • Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással
  • Skálázhatóság: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teamwork értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. Signeasy

A Signeasy csevegőablaka a Microsoft Teams-en belül
via Microsoft

A Microsoft Teams számos funkcióval rendelkezik, de nincs natív e-aláírási megoldása. Ahelyett, hogy e-mailben küldözgetné a dokumentumokat, szerezze be a Signeasy Microsoft Teams integrációt.

Ez az eszköz minden formátumú dokumentumot feltölt, és valós idejű csevegési értesítésekkel teljes áttekintést nyújt az aláírási munkafolyamatokról. ✍️

A Signeasy legjobb funkciói

  • Szerződések megjelenítése a Teams csevegésekben
  • Csak adja meg a címzett e-mail címét, hogy aláírást kérjen.
  • Használja a Signeasy mobilalkalmazást dokumentumok kéréséhez és aláírásához útközben
  • Gyorsan értesítsd kollégáidat a Teamsben, ha sürgősen alá kell írniuk egy szerződést.

A Signeasy korlátai

  • Egyes felhasználóknak problémáik vannak a Signeasy Outlookban való elérésével.
  • Mások azt szeretnék, ha tömeges aláírási kérelmeket is lehetővé tenne.

Signeasy árak

  • Team: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Business Plus: 50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Signeasy értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Gondold át a Teams élményét: válaszd a ClickUp-ot

A Microsoft Teams sok lehetőséget kínál, de még így is hiányzik belőle számos funkció. Természetesen az alkalmazások és integrációk bővítik a funkcionalitását, de nincs időd összeállítani egy olyan rendszert, amely a csapatodnak megfelel.

Válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, amely mindent tud, mint például a ClickUp. Egy munkaterületen egyesítjük a feladatkezelő alkalmazást, a távoli csapatok együttműködési funkcióit, a kommunikációt, az agilis csapatok számára készült sablonokat és még sok minden mást.

Próbálja ki: Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.

