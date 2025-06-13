Ingyenes Figma naptár sablonok stílusos és szervezett tervezéshez

Nehézséget okoz a feladatok és az ütemtervek egyszerűsítése? Vagy nehéznek találja a teendőlisták kézi szervezését? Ha igen, akkor strukturált elrendezésre van szüksége. 🗓️

🔍 Tudta? A tanulmányok szerint a munkavállalók csupán 18%-a rendelkezik hatékony időgazdálkodási eszközökkel; a fennmaradó 82% listát vagy e-mailes beérkező leveleket használ a feladatok elvégzéséhez.

A Figma naptár sablon kiváló megoldás a feladatok egyszerűsítésére és a projekttervezés hatékonyságának növelésére. Nincs többé elmulasztott határidő, nincs többé rossz munkamegosztás, csak hatékony, szervezett tervezés.

Ebben a blogban 10 testreszabható Figma naptárról olvashat, megtudhatja, hogyan válassza ki a megfelelőt, megismerheti azok korlátait, és felfedezheti a hatékonyság növelésére alkalmas alternatívákat.

Ideje abbahagyni az unalmas, üres naptárak bámulását!

Mi jellemzi egy jó Figma naptár sablont?

A naptártervek Microsoft Word, Google Sheets, Excel és akár egyoldalas PDF formátumban is elérhetők – tökéletesek a munkahelyi, otthoni, iskolai vagy üzleti tervek rendezéséhez.

Ráadásul, ha érdekel a tervezés, a Figma, az egyik legnépszerűbb webtervező eszköz, rengeteg elegáns, ingyenes sablonnal várja, hogy letöltsd őket! De mielőtt kiválasztanád őket, nézd meg a „jó” Figma naptár sablonok elengedhetetlen paramétereit:

Magával ragadó, könnyen kezelhető felület: Könnyen kezelhetőnek kell lennie, miközben különböző lehetőségeket kínál események, feladatok, emlékeztetők stb. hozzáadására.

Együttműködési funkciók: A jó elrendezésnek lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy hozzáférjenek a megosztott naptárakhoz és csoportos ütemtervekhez, és azokhoz hozzájárulhassanak a megfelelő szinkronizálás érdekében.

Különböző követelményekhez igazítható: Lehetővé kell tennie a nézetek, állapotok stb. testreszabását. Emellett támogatnia kell a feladatok kategorizálását szolgáló színkódolást is.

Készülékek közötti adatszinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy a sablon szinkronizálja az adatokat a különböző készülékek, különösen a mobiltelefonok között, hogy azok azonnal elérhetők legyenek.

Harmadik féltől származó Figma integrációkat tartalmaz: Válasszon olyan sablont, amely zökkenőmentesen kapcsolódik ezekhez az alkalmazásokhoz, hogy elkerülje a határidők vagy a megbeszélések elmulasztását.

AI-képességek: Egy kiváló naptárnak rendelkeznie kell az AI-alapú javaslatok, a komplex rutinok automatizálása, valamint az AI-alapú jelentések és elemzések funkcióival az adatalapú döntéshozatalhoz.

Figma naptár sablonok

Íme a Figma 10 fantasztikus ingyenes naptár sablonjának átfogó listája, amelyek egyszerűsítik a munkarutinját, gondoskodnak a közösségi média bejegyzéseiről, hatékonyan kezelik a teendőit és még sok minden mást.

1. Figma naptártervező sablon

Figma -n keresztül

A Figma Naptártervező Sablon az egyik legalapvetőbb, kezdőknek is könnyen használható keretrendszer az otthoni és munkahelyi időbeosztás megszervezéséhez. Heti és havi naptárnézetekkel rendelkezik, így a tervét ennek megfelelően testreszabhatja.

Nincs többé kézzel írt lista, bonyolult Google Táblázatok, nehézkes Microsoft Word dokumentumok vagy Microsoft Excel táblázatok a napi rutinok fenntartásához! Tapasztalja meg az egyszerű, de hatékony időgazdálkodást.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon találkozóit, eseményeit, reggeli jógagyakorlásait, családi programjait stb.

Ossza meg munkarendjét és elérhetőségét csapattársaival

Készítsen másolatot, módosítsa és nyomtassa ki könnyedén bármelyik eszközről.

Adjon áttekintést a csapat szokásos értekezlet-mintáiról az új munkatársnak.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű időgazdálkodásra és feladatmegoldásra van szüksége otthon és a munkahelyén egyaránt.

2. Figma naptár teendőlista sablon

Figma -n keresztül

A teendőlisták nagy segítséget nyújtanak a rutin feladatok szervezésében. Az interaktív Figma Naptár Teendőlista Sablon segítségével elkészítheti a tökéletes teendőlistát, majd eldöntheti, ki mit fog csinálni, így növelve a termelékenységet.

Akár útvonaltervnek, programnak, listatervezőnek vagy ellenőrzőlistának nevezi, ez a sablon segítségével könnyedén és gondtalanul juthat el a teendők listájától a kész munkákig.

Miért fogja szeretni?

A drag-and-drop funkcióval rendezheti a listán szereplő összes feladatot fontosságuk szerint.

A nagy, összetett feladatokat kisebb részekre bontsa, az egyes alfeladatok lépéseinek felvázolásával.

Delegálja a feladatokat a csapat tagjainak, és nyomtassa ki őket, hogy bárhonnan hozzáférhetők legyenek.

Élvezze a vizuálisan vonzó feladat-tervezést a kész formák és képek segítségével.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki vizuálisan vonzó formátumban szeretné megszervezni munkaidejét, határidőit stb.

3. Figma közösségi média tervező sablon

Figma -n keresztül

Közösségi média tervezőt keres? Akár stratégiát szeretne kidolgozni, akár a posztoláshoz megfelelő platformokat szeretné megtalálni, tartalmi témákat szeretne kidolgozni, posztjait összeállítani vagy más feladatot szeretne elvégezni, ez a sablon segíthet!

A Figma közösségi média tervező sablon egy tökéletes havi naptár sablon, amely segít lépést tartani a közösségi hálózatok folyamatosan változó trendjeivel és biztosítja tartalmának következetességét. Segít online jelenlétét több platformon is nyomon követni.

Miért fogja szeretni?

Készítsen platformspecifikus tartalmi stratégiákat Instagram, Facebook, X és más platformokhoz.

Vezessen be figyelemfelkeltő posztötleteket különleges alkalmakra, eseményekre, akciókra stb.

Használja ki a dokumentumon belüli visszajelzéseket, csoportos szavazásokat, jelvényeket, kedvezményes jegyzeteket és még sok mást.

Búcsút inthet a „Mit tegyünk ma közzé?” típusú üzeneteknek, ha előre megtervezi a bejegyzéseket.

📌 Ideális: Teljes körű közösségi média stratégia kidolgozásához, beleértve a tartalom tervezését, a felhasználni kívánt kreatív anyagok kiválasztását és a bejegyzések platformonkénti ütemezését.

4. Figma éves naptár sablon

Figma -n keresztül

Ezzel a Figma éves naptár sablonnal teljes áttekintést kapsz a következő 365 napban elvégzendő főbb feladatokról.

Ez a testreszabható éves naptár elrendezés a tervezést könnyebbé teszi, mint valaha. Vizuális vonzereje megkönnyíti a napok, hetek és hónapok előre történő, kristálytiszta pontossággal történő tervezését.

Miért fogja szeretni?

Vizualizálja fontos dátumait, munkakötelezettségeit, például a határidőket és a havi célokat.

A feladatok fontossága szerint rangsorolja őket

Szinkronizálja a műszakbeosztásokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Használja a beépített eszközöket, mint például az Idővonal és a Szervezeti ábra, hogy elkészítse a következő év főbb eseményeinek ütemtervét.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki előre szeretné megszervezni éves terveit, megtervezni a szabadságait és elkészíteni az éves befektetési terveit.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

5. Figma heti ütemterv sablon

Figma -n keresztül

Akár otthonról dolgozik, akár több projektet is egyszerre kezel, szüksége lesz egy tiszta és áttekinthető naptárra a mindennapi teendők kezeléséhez. A Figma heti ütemterv sablonja jól jöhet a heti feladatok megtervezéséhez.

Miért fogja szeretni?

Állítson be emlékeztetőket a reggeli jógagyakorlatokra és az étkezésekre.

Állítson be munkamegbeszéléseket, hogy biztosan ne maradjon le semmiről.

Állítson be konkrét időpontokat, hogy minőségi időt tölthessen családjával.

Különböző színekkel kategorizálhatja a tevékenységeket.

📌 Ideális: Mindenkinek, akinek vezetői naptárkezelési megoldásokra van szüksége a zsúfolt időbeosztásának egyszerűsítéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a heti naptár nézetet, hogy a feladatokat heti formátumban láthassa. Ha különböző időbeosztásokat szeretne beállítani a hétköznapokra és a hétvégékre, nyissa meg és módosítsa azokat a napi nézetben.

6. Figma szerkesztői naptár sablon

Figma -n keresztül

A Figma szerkesztői naptár sablon ideális a teljes tartalomgyártási folyamat felügyeletéhez. Módszeres folyamatot kínál az ötleteléstől az íráson, szerkesztésen és médiatervezésen át a közzétételig.

Ha tartalomcsapatot vezet, ez az eszköz elengedhetetlen a tartalmak, marketingkampányok és hirdetések nyomon követéséhez. Segít összehangolni a tartalmakat a marketingcélokkal, a vállalati célkitűzésekkel és a szezonális trendekkel.

Miért fogja szeretni?

Állítson össze egy átfogó listát azokról a tartalmakról, amelyeket létre kíván hozni.

A folyamat minden szakaszában hozzárendelhet feladatokat a csapat tagjaihoz.

A Kanban táblák segítségével áttekintheti az egyes tartalmak fejlesztését és nyomon követését.

Építsen be olyan elemeket, mint a célszavak, a tartalom célközönsége stb.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki szeretné megszervezni és összehangolni csapatát egy szilárd tartalomkezelési tervvel.

7. Figma szabadságkezelési naptár sablon

Figma -n keresztül

Nagy csapatod van, és nehezen kezeled az alkalmazottak szabadságait és nyaralásait? Mostantól nem! Ez a Figma szabadságkezelési naptár sablon egyszerűsíti a dolgokat.

Rendezett irányítópulttal rendelkezik, amelynek segítségével biztosíthatja, hogy az egész csapat tudja, ki van távol az irodából a hét mely napjain, és hány erőforrás áll rendelkezésre egy adott napon.

Miért fogja szeretni?

Szervezze és tekintse meg az alkalmazottak szabadságait és nyaralásait

Tartsa szemmel a (nemzeti és regionális) ünnepnapokat!

Könnyedén jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a szabadságkérelmeket.

Tervezze meg a munkát a rendelkezésre álló erőforrásokkal

📌 Ideális: olyan vezetők számára, akiknek tisztán kell látniuk az alkalmazottak fizetett szabadságait, hogy megtervezhessék a munkarendet és a fennmaradó munkaerővel teljesíthessék a fontos határidőket.

🧠 Érdekesség: A Facts and Factors piackutatási jelentése szerint a globális távolléti szabadságkezelő szoftverek piaca 2020 és 2026 között 9,3%-kal fog növekedni, elérve a megdöbbentő 0,95 milliárd dollárt!

8. Figma tartalomnaptár-sablon

Figma -n keresztül

Ahhoz, hogy márkád hangja látható és hallható legyen, folyamatosan vonzó, informatív és promóciós tartalmakat kell nyújtani az embereknek. Ez a Figma tartalomnaptár-sablon segít a tartalomtervezés és -közzététel tökéletesítésében.

Ismerje meg a tiszta, szép és teljes mértékben testreszabható havi naptárat, amely automatikus elrendezéssel rendelkezik, így könnyen módosítható egy oldalon.

Miért fogja szeretni?

Tudja meg, mit (reel/videó/statikus bejegyzés/karusszel) és mikor (dátum és idő is) tegyen közzé.

Legyen egyértelmű, hogy melyik platformon szeretne bizonyos tartalmakat közzétenni (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Tartsa kéznél a feliratokat és a cselekvésre ösztönző elemeket (CTA-kat)

📌 Ideális: közösségi média menedzserek számára, akik előre, szervezett formában szeretnék megtervezni tartalmi céljaikat.

🔍 Tudta? Az 50-30-20 szabály szerint 50% érdekes, 30% válogatott és 20% promóciós tartalmat érdemes közzétenni, hogy a célközönség érdeklődését fenntartsuk, miközben hatékonyan népszerűsítjük a márkát anélkül, hogy a követőket elárasztanánk értékesítési üzenetekkel.

9. Figma csapatütemterv-sablon

Figma -n keresztül

Menedzserként biztosan szeretnéd nyomon követni a különböző alkalmazottaknak kiosztott feladatokat és azt, hogy mennyit tudnak elvégezni a megadott határidőn belül. Ehhez szükséged lesz a Figma csapatütemterv-sablonra.

Ez lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a különböző csapatok, például a marketing, a tervezés, az értékesítés stb. tagjainak rendelkezésre állását, és ennek megfelelően tervezze meg a feladatokat. Emellett azt is megmutatja, hogy ki dolgozik az irodában, és ki távolról.

Miért fogja szeretni?

Egyszerűsítse alkalmazottai munkarendjét

Figyelje a csapat havi teljes munkaidejét

Kövesse nyomon az egyes alkalmazottak munkaidejét

📌 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik több, egymással együttműködő, többfunkciós csapat munkaterhelését figyelik és szervezik.

10. Figma marketing ütemterv sablon

Figma -n keresztül

A marketing több olyan szempontot is magában foglal, amelyet kezelnie kell. A szükséges marketingfeladatok tervezése és végrehajtása nehéz egy világos marketingnaptár formátum nélkül. Itt jön képbe a Figma marketing ütemterv sablon.

Nincs többé zavar a feladatok státusza körül! A marketingtervezés egyszerűbbé válik, ha vizuálisan rögzíti, hogy milyen tevékenységeket végzett, végez vagy tervez.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon és figyelje a tartalmi stratégiákat, a SEO-t és a fizetett hirdetéseket.

Influencer-partnerségek kezelése

Fejlesszen marketingcsatornákat, építsen ki és ápoljon ügyfélélettartamokat a konverziós arányok növelése érdekében.

Elemezze az eredményeket az adatok alapján, hogy megfontolt döntéseket hozhasson.

📌 Ideális: marketingmenedzserek számára, akik vizuális felületet használva szeretnék megkönnyíteni a termékpromóciókat.

A Figma naptár sablonok használatának korlátai

Láttad, hogyan javíthatja a Figma az időgazdálkodást egy együttműködési környezetben. Azonban vannak hátrányai is. Ebben a részben ezeket fogjuk megvizsgálni:

Internettől függő funkcionalitás: A Figma egy felhőalapú eszköz, amely mindig stabil internetkapcsolatot igényel. Ez akadályozza azoknak a csapattagoknak a munkáját, akik nem rendelkeznek megfelelő internetkapcsolattal.

Drága: Ha sok együttműködővel rendelkező vállalkozást vezet, a Figma drágának tűnhet a versenytársak áraihoz képest.

Elrendezés zavarai: A formátumot még apróbb változtatások is megzavarhatják, például a méret megváltoztatása vagy új elemek hozzáadása. Ezek további tervezési munkát igényelnek.

Összetett interaktivitás: Az összetett interakciók (például a lebegő állapotok vagy a több dátumot tartalmazó opciók) kezdők számára nehezen kezelhetők.

Ezeknek a korlátozásoknak köszönhetően a munka nehézkessé válik. Ezért összeállítottunk néhány Figma alternatívát.

Hasznos alternatív Figma naptár sablonok

A ClickUp több interaktív, ingyenes naptár sablont kínál, amelyek többféle felhasználási lehetőséget kínálnak.

Vessünk egy pillantást 14 rendkívül hasznos, ingyenes sablonra, amelyeket módosíthat, letölthet és kinyomtathat, hogy csökkentsék a rendetlenséget és szervezett módon közelítsék meg az időgazdálkodást.

1. ClickUp naptártervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben a feladatokat és a határidőket – mindezt egy helyen, a ClickUp naptártervező sablon segítségével.

A ClickUp naptártervező sablon segítségével Ön és csapata szervezetten és előrehaladva maradhatnak. Az összefoglaló nézet segítségével gyorsan áttekintheti a közelgő feladatokat és tevékenységeket.

Ezzel a sablonnal nagy projekteket kezelhető lépésekre bonthat, könnyedén kezelheti az eseményeket, határidőket és feladatokat, valamint módosíthatja a rutinját.

Miért fogja szeretni?

Rendezze a feladatokat különböző státuszokba: Blokkolva, Törölve, Elkészült, Folyamatban, Felfüggesztve, hogy szemmel tudja tartani a haladást.

Szervezze meg előre a hónapját a havi tervező nézet segítségével.

Töltse le és nyomtassa ki, hogy kitehesse az íróasztalára, hűtőszekrényére stb.

Vizualizálja az adatokat mérföldkövek, referenciák, helyszínek, tényleges költségek és értékelések alapján.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki fontosnak tartja a szervezett munkafolyamatokat, az erőforrások kezelését és a tervek rugalmas módosítását.

2. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Naptár Teendőlista Sablon segítségével bontsa fel a nagy feladatokat és eseményeket, hogy szervezett maradjon.

A ClickUp Naptár Teendőlista Sablon segít a feladatok elvégzésében és a célok szervezett módon történő elérésében. Emellett egyszerűsíti a csapat tagjainak munkatervezését, és lehetővé teszi a haladás nyomon követését.

Az elrendezésnek köszönhetően az összes feladatot egyetlen oldalon láthatja, így gyorsan és egyszerűen megtervezheti tevékenységeit.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon a közelgő találkozókat és a találkozó előtt elvégzendő feladatokat.

Rendezze a feladatokat kategóriák szerint a könnyebb hozzáférés és áttekinthetőség érdekében.

Öt különböző nézetet nyithat meg, például a Találkozó kérés, Szerepkör szerint, Kategória szerint, Ütemezés és Bevezető útmutató nézeteket, hogy könnyen hozzáférhessen az információkhoz.

Tapasztalja meg a jobb időkövetést a függőségi riasztások és címkék segítségével.

📌 Ideális: Azok számára, akik szeretnék racionalizálni napi rutinjukat.

💡 Barátságos tipp: Csábító lehet a 15 feladat elvégzésére vonatkozó célodat hibáztatni a haladás hiánya miatt. De itt van a valódi probléma: nem arra koncentrálsz, ami ma a legfontosabb. Kezdd azzal, hogy meghatározzad a nap három-öt legfontosabb feladatát. Ezeket a feladatokat nem hagyhatod ki, még akkor sem, ha minden mást félre kell tenned. Állítsd őket prioritásba, és figyeld, hogyan szárnyal a termelékenységed!

3. ClickUp modern közösségi média naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Modern Social Media Calendar Template segítségével könnyedén kezelheti közösségi média fiókjait.

Tegyük fel, hogy több iparágban is több fiókot kezel. Ebben az esetben szüksége van a ClickUp Modern Social Media Calendar Template-re, hogy szervezett maradjon, kézben tartsa a tartalmakat, és megelőzze a versenyt a közösségi médiában.

Ez a sablon segít könnyedén megtervezni és kezelni közösségi média marketing kampányait az összes közösségi média tevékenységének nyomon követésével. Emellett javítja a nyomon követést AI, megjegyzések és időfigyelés segítségével.

Miért fogja szeretni?

Tervezze meg és kövesse nyomon tartalomkészítési folyamatát, hogy biztosítsa a platformok közötti konzisztenciát.

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a feladatok kezeléséhez, például téma, közzététel dátuma, csatorna, végső eredmény és hashtagek.

Áttekintést kaphat a közelgő kampányokról és eseményekről.

📌 Ideális: közösségi média menedzserek számára, akiknek következetesen kell szervezniük a tartalmakat a különböző platformokon, valós időben kell figyelniük a teljesítményt, és adatvizualizációval kell mérniük a teljesítményt.

4. ClickUp éves naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp éves naptár sablonját, hogy okosabban tervezzen és könnyedén elérje céljait.

A ClickUp éves naptár sablonja világos és áttekinthető képet ad a következő évben elérendő mérföldkövekről. Segít a feladatok és tevékenységek egész éves szervezésében, tervezésében és nyomon követésében.

Soha többé nem marad le fontos feladatokról, eseményekről, találkozókról vagy határidőkről! Ezzel a sablonnal minden feladatát gond nélkül megtervezheti és megszervezheti.

Miért fogja szeretni?

Tervezze meg a havi célokat , feladatokat és tevékenységeket, és rangsorolja a feladatokat, hogy először a legfontosabbakra koncentrálhasson.

Szerezzen átfogó képet az évéről az összes feladat és tevékenység teljes áttekintésével.

Hozzon létre feladatokat öt egyéni státusszal, például Befejezett, Késleltetett, Folyamatban, Terv szerint halad és Megkezdendő, hogy nyomon követhesse azok előrehaladását.

📌 Ideális: Az elkövetkező évre vonatkozó világos kilátások megszerzéséhez a feladatok jobb tervezése és végrehajtása érdekében.

Victoria Berryman, a Seequent marketingoperációs menedzsere így nyilatkozott a ClickUp használatáról :

A ClickUp segített központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor olyan hatékonyak lettünk.

A ClickUp segített központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor olyan hatékonyak lettünk.

5. ClickUp heti naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp heti naptár sablonját, hogy egy helyen tervezhesse és vizualizálhassa az egész hetét.

A ClickUp heti naptár sablonja áttekintést nyújt a hétről és a személyes eseményekről, így jobban megtervezheti a hetét és szervezett maradhat. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon kiválóan alkalmas a konfliktusok vagy átfedések azonosítására és kiigazítására.

Miért fogja szeretni?

Kövesse nyomon a befejezett feladatokat, hogy a hét hátralévő feladataival foglalkozhasson.

Írja le az összes rendszeres eseményt és kötelezettséget, például találkozókat, órákat és időpontokat, hogy azok azonnal elérhetők legyenek.

Három különböző egyéni attribútumot használhat, például „Jó érzés”, „Feladat típusa” és „Fontos megjegyzések”, hogy kategorizálja a feladatokat és rövid megjegyzéseket fűzzön hozzájuk.

📌 Ideális: Feladatok és határidők kezeléséhez, a teljes hét tervezéséhez és vizualizálásához, valamint a tevékenységek valós idejű változásokkal történő megszervezéséhez a termelékenység növelése érdekében.

6. ClickUp posztolási naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp posztolási naptár sablonját, hogy időt takarítson meg és naprakész legyen a tartalmi stratégiájával kapcsolatban.

A ClickUp posztolási naptár sablon hatékony módja a posztok egy helyen történő tervezésének és kezelésének. Segít megszervezni, ellenőrizni és optimalizálni márkájának havi naptárát, közösségi médiáját és blogtartalmainak posztolási rutinját.

Akár egy kisvállalkozás blogját, akár egy közösségi média marketingesekből álló csapatot irányít, ez a sablon biztosítja az eszközöket ahhoz, hogy szervezett maradjon és mindent időben elvégezzen.

Miért fogja szeretni?

Készítsen következetes tartalmakat a szükséges márka követelményeknek megfelelően.

Egyszerűsítse a bejegyzések létrehozásának, szerkesztésének és jóváhagyásának folyamatát.

Állítsa be a jövőbeli bejegyzéseket, és kerülje el a tervezési hibákat és a határidők elmulasztását.

📌Ideális: közösségi média menedzserek számára, hogy együttműködjenek a csapattagokkal a tartalom tervezése és közzététele terén.

7. ClickUp szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben szerkesztői feladatait ezzel a ClickUp szerkesztői naptárlistával.

Ez a kezdőknek is könnyen használható ClickUp szerkesztői naptár sablon ideális a módosítást igénylő feladatok nyomon követéséhez. Ide tartoznak a gondolatvezetői blogok, termékhírek, szponzorált bejegyzések stb.

Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy megemlítse a megfelelő közzétételi határidőket, azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a tartalmat közzéteszi (e-mail, fizetett hirdetések, PR, weboldal stb.), valamint az egyes tartalmak adott marketing szakaszát (új vázlat, tervezés, ügyfél jóváhagyás, lektorálás stb.).

Miért fogja szeretni?

Írókat és lektorokat rendeljen minden tartalmi elemhez

Jelentse, ha a szükséges változtatások kisebb vagy nagyobb mértékűek, hogy biztosítsa a zökkenőmentes közzétételt.

Használja a négy különböző nézetet (Dokumentum, Lista, Naptár és Tábla) az információk igényeinek megfelelő rendezéséhez és megtekintéséhez.

📌 Ideális: Különböző tartalomszerkesztési feladatok nyomon követése és erőforrásokhoz való hozzárendelése a közzététel előtt.

🧠 Érdekes tény: A WordPress blogcikkek olvasói havonta több mint 77 millió kommentet hagynak a blogokon.

8. ClickUp PTO naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp PTO sablon segítségével szervezheti, figyelemmel kísérheti és kezelheti csapata szabadságkérelmeit.

A ClickUp PTO naptár sablon megfelelő formátumot biztosít a szabadságok, nyaralások és ünnepnapok szervezéséhez.

Ez csökkenti a beosztási ütközéseket és javítja a személyzet rendelkezésre állásának átláthatóságát. Emellett kihasználja a ClickUp képességeit a munka hatékonyságának javítására, beleértve az e-mail integrációt, a függőségi riasztásokat és az időkövetést, hogy mindig értesüljön a legfrissebb információkról.

Akár néhány alkalmazottról, akár egy nagyvállalatról van szó, ezzel gyorsan és egyszerűen kezelheti csapata szabadidejét!

Miért fogja szeretni?

Használjon négy különböző egyéni mezőt, például Jóváhagyó, PTO napok, PTO ok és PTO típus, hogy minden kérelemhez elmentse a fontos információkat.

Gyorsan jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a kéréseket

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy új fizetett szabadság iránti kérelmeket nyújtsanak be e-mailes kérelmek és jóváhagyások nélkül.

📌 Ideális: vezetőknek vagy HR-szakembereknek, akiknek szükségük van a munkavállalók szabadságainak vizualizálására, a munkavállalók nyaralásainak kezelésére és az ünnepek koordinálására.

9. ClickUp üzleti naptár

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp üzleti naptárat, hogy mindent egy helyen szervezzen, az értékesítési prezentációktól a határidőkig.

Hatékony stratégiát keres az üzleti tevékenységének kezeléséhez és a szervezettség fenntartásához? Ha igen, akkor érdemes megnéznie a ClickUp üzleti naptár sablont. Ez egy ingyenes sablon, amelynek célja, hogy segítse Önt a feladatok szervezésében, a tervezésben és a munkavállalók munkaidejének közös vizualizálásában.

Nincs többé elveszett cetli! Ezzel a keretrendszerrel könnyedén kezelhet mindent egy helyen, az értékesítési hívásoktól a határidőkig.

Miért fogja szeretni?

Ossza fel a munkavállalók által elvégzendő feladatokat napi, heti vagy havi kategóriákba.

Tervezze meg hosszú távú elkötelezettségeit és céljait

Négy különböző egyéni attribútumot használhat, például „Ez jó volt”, „Tevékenység típusa”, „Fájlok” és „Osztály”, hogy elmentse a feladatokkal kapcsolatos információkat és azokat vizualizálja.

📌 Ideális: Vállalkozók számára, akiknek időkövetés, e-mailek és időszerű értesítések segítségével kell naptárukat szervezniük.

10. ClickUp tartalomnaptár-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze, szervezze, tegye közzé és kövesse nyomon a tartalmakat az egész év során a ClickUp tartalomnaptár sablon segítségével.

A ClickUp tartalomnaptár-sablon tökéletes megoldás különböző típusú tartalmak tervezéséhez.

A keretrendszer az egyik leginkább kezdőbarát tartalmi naptár sablon, amely készen használható mappákat tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy más alapvető üzleti területekre koncentráljon, miközben tartalmait rendszeresen közzéteszi.

Miért fogja szeretni?

Négy különböző nézet, például Naptár, Tábla, Lista és Idővonal segítségével testreszabhatja a tartalmi tervet az igényeinek megfelelően.

Rendezze és kövesse nyomon a különböző tartalmakat (blogok, közösségi média bejegyzések stb.).

Rendezze a tartalmakat eszközök, kategóriák, csatornák, linkek és közzététel dátuma szerint.

📌 Ideális: közösségi média marketing menedzserek számára, akiknek meg kell tervezniük a következő hónapokban közzéteendő tartalmakat.

11. ClickUp előkészítési naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse előkészítési folyamatát és távolítsa el az akadályokat a ClickUp előkészítési sablonjával.

Videó- vagy filmgyártással foglalkozik? Vagy reklámok, márkaismertségi kampányok és egyéb projektek forgatásait kell kezelnie? Akkor próbálja ki a ClickUp előkészítési naptár sablonját.

Ideális a gyártás előtti fázisok egyszerűsítéséhez és annak biztosításához, hogy semmi ne maradjon ki. Ez a megoldás címkéket használ a dolgok szervezéséhez, testreszabott ütemtervet kínál, és könnyen integrálható olyan eszközökkel, mint a Dropbox és a Google Drive.

Miért fogja szeretni?

Használjon öt különböző egyéni attribútumot, például erőfeszítés szintje, változás hatása, tevékenység típusa, gyártási fázis és erőforrások, hogy elmentse a fontos feladatokat.

Jelölje meg a feladatok állapotát, például „Blokkolva”, „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy nyomon követhesse a jelenlegi teljesítéseket.

Tervezze meg az időkeretet és kövesse nyomon az előrehaladást a Project Gantt View segítségével.

📌 Ideális: komplex forgatások vagy egyszerű videók kezeléséhez a vizualizáció erejének kihasználásával

12. ClickUp csapatütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp csapatütemterv-sablont, hogy átlássa csapata határidőit, könnyedén együttműködjön és elvégezze a munkát.

Ha nehéznek találja a csapat feladatok ütemezésének kezelését és a csapat tagjai közötti hatékony munkamegosztás biztosítását, fontolja meg a ClickUp csapatütemterv-sablon használatát.

Ezzel a tervvel megkapja a szükséges áttekinthetőséget, hogy csapata betarthassa a határidőket, zökkenőmentesen együttműködhessen és növelhesse a termelékenységet – mindezt egy helyen! Lehetővé teszi a csapatok munkaterhelésének vizualizálását és tervezését a valós idővonalak alapján.

Miért fogja szeretni?

Az egyéni feladatok előrehaladását az „Open” (Nyitott) és „Complete” (Befejezett) egyéni állapotok segítségével követheti nyomon.

Csökkentse a csapat tagjai közötti zavart és félreértéseket a feladatok helyes elosztásával.

Nyissa meg a különböző nézeteket, például a Projekttevékenységek, Munkaterhelés stb. nézeteket, hogy könnyedén rendszerezhesse és elérhesse az információkat.

Figyelje és értékelje az egyes csapattagok munkaterhelését

📌 Ideális: A csapat munkaterhelésének tervezéséhez és nyomon követéséhez, hogy egyértelműséget teremtsen, a csapat tagjai jobban felelősséget vállaljanak munkájukért, és csökkentsék a félreértéseket.

Anne Thomas, a Snowville Creamery LLC irodai HR-menedzsere így nyilatkozott a ClickUp használatáról :

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését. Én személyesen a szabadságkérelmek, a sofőrök ütemterveinek és a visszatérítést igénylő ügyfelek nyomon követésére használom.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését. Én személyesen a szabadságkérelmek, a sofőrök ütemterveinek és a visszatérítést igénylő ügyfelek nyomon követésére használom.

13. ClickUp marketing naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp marketing sablont, hogy a tartalom és a kampány tervezése gyerekjáték legyen.

Ha marketing szakemberként nehéznek találja egy átfogó marketing terv kidolgozását, akkor szüksége van a ClickUp marketing naptár sablonra.

Ez a Figma naptár sablon alternatíva lehetővé teszi, hogy automatizálással, emlékeztetőkkal és személyre szabott nézetekkel kezelje olyan feladatokat, mint a piackutatás, a versenytársak elemzése, a potenciális ügyfelek ápolása, a kampányok és a megbízások. Emellett egy egyszerűsített, kódolás nélküli adatbázisban prioritást rendelhet a nagy hatással bíró tevékenységekhez.

Használja ki a naptár teljes potenciálját, hogy sikeres marketingstratégiát hozzon létre!

Miért fogja szeretni?

Áttekinthető, központosított képet kaphat az összes jelenlegi és jövőbeli marketingtevékenységről.

Kövesse nyomon a tevékenységek előrehaladását egyedi státuszokkal, mint például „Törölve”, „Befejezve”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat alatt” és „Figyelemre méltó”.

Kövesse nyomon a költségvetést és hatékonyan ossza el az erőforrásokat

📌 Ideális: Marketing szakemberek számára, hogy központosított hozzáférést kapjanak a marketing tevékenységekhez, és együttműködésen alapuló megközelítéssel hatékonyabbá tegyék a költségvetés és az erőforrások tervezését.

📈 Nézze meg, hogyan növelte a Vida Health a marketingtevékenységek termelékenységét 50%-kal a ClickUp segítségével.

14. ClickUp podcast naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a podcastok készítését a ClickUp Podcast sablon segítségével.

A ClickUp Podcast Naptár Sablon segítségével a sikeres podcast létrehozása rendkívül egyszerűvé válik! Átfogó áttekintést kap a közelgő epizódokról, vendégszereplőkről és a tárgyalt témákról.

Ezenkívül 18 egyéni mező tartalmaz fontos információkat az egyes epizódokról, míg az egyéni állapotok (Befejezett, Folyamatban, Teendő) segítenek nyomon követni a teljes gyártási folyamatot.

Használja ezt az elrendezést, hogy podcastja mindig a terv szerint haladjon!

Miért fogja szeretni:

Használja a Transcript Status View funkciót az epizódspecifikus átiratok létrehozásához és nyomon követéséhez.

Könnyedén rögzítheti a jövőbeli podcast témákat és ütemterveket.

Minden epizódhoz jegyzeteket menthet és rendezhet

Használja a Podcast szponzorok nézetet a szponzorok és igényeik nyomon követéséhez.

📌 Ideális: Podcast-menedzserek és ügyvezető producerek számára a podcastok tervezésének és kivitelezésének egyszerűsítéséhez.

Szervezze meg feladatait és tartsa be határidőit stílusosan a ClickUp segítségével

A Figma havi naptár sablonjainak használatával elkerülheti, hogy feleslegesen zsúfolja az ütemtervét. Ezenkívül segít megszervezni a napi rutinját, minőségi időt tölteni a családjával, jól irányítani a csapatát, és elkerülni a fontos határidők elmulasztását.

Ennek ellenére vannak hátrányai is. Lehet, hogy nem talál releváns Figma-elrendezéseket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek, vagy nehezen használhatónak találja őket. De ne aggódjon!

A ClickUp sokoldalú, jól szervezett, könnyen használható éves és havi elrendezésekkel teszi egyszerűvé a feladatkezelést, amelyek többféle felhasználási esethez is alkalmazhatók. Bármennyire bonyolultak is a feladataid és a rutinjaid, a ClickUp segítségével mindig kézben tarthatod a teendőidet, időt takaríthatsz meg és csökkentheted a stresszt.

Csatlakozzon még ma ingyenesen a ClickUp-hoz, hogy letöltse ezeket a sablonokat, és könnyedén kezelhesse terveit.