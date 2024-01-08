25 példa havi célokra a munkahelyi csapatok számára

Ébredj 5 órakor. Legyen fix reggeli rutinod. Menj minden nap edzőterembe. Írj naplót minden este. Legyél szervezettebb a munkában. Igen, itt az új év, itt az új célok ideje!

Bár a személyes fejlődési célok mindennaposak, sok szervezet és csapat decemberben zárja le a negyedik negyedévet, és készül a következő évre.

Ha éppen az internetet böngészi, hogy milyen havi célokat tűzzön ki 2024-re, akkor jó helyen jár.

Bónuszként egy útitervet is adunk, amely segít elérni a havi célokat az egész év során.

Mik azok a havi célok?

A havi célok olyan célkitűzések, amelyeket magának vagy csapatának tűz ki, és amelyeket a következő 30 nap vagy naptári hónap alatt kell elérni.

A csapatok együtt, egységként állapítják meg a havi célokat, hogy elősegítsék a szervezet sikerét. A havi célok sorozata nagy negyedéves eredményekhez vagy az év nagy, merész céljához (BHAG) vezethet. A világos havi célok segítik a sikeres tervezést, a projektben való együttműködést és az általános termelékenységet.

A havi célok kitűzésének fontossága

Egy hónap nem túl rövid és nem túl hosszú idő a munkához. Tegyük fel, hogy reklámkampányt indít új termékének bevezetéséhez. Négy hét elegendő idő ahhoz, hogy elérje a célközönség nagy részét, nyomon kövesse az érdeklődést, és visszajelzéseket gyűjtsön, hogy szükség esetén módosítsa a paramétereket.

A megfelelő időkereten túl a havi célok még sok más előnnyel is járnak.

A nagy célok kezelhető részekre bontása: Ha az idei évben 60 millió dolláros bevételt szeretne elérni, hogyan fog hozzá? A célkitűzés legegyszerűbb módja, ha negyedéves és havi célokra bontja, amelyekből aztán projektcélok lesznek. Ez azt jelenti, hogy csapata célja negyedévente 15 millió dollár, havonta pedig 5 millió dollár bevétel elérése.

Ha ezt tovább bontjuk hetekre és napokra, az túl nagy nyomást jelentene az értékesítők számára. Egy hónap elegendő időt biztosít számukra, hogy lezárják az értékesítési tárgyalásokat.

Cselekvésre ösztönző intézkedés: Egy munkahónap általában 22 napból áll, ami nem hagy teret a halogatásra a felülvizsgálati megbeszélés előtt. Ezért a csapatok inkább azonnal nekilátnak a munkának, hogy ne veszítsenek időt.

Felülvizsgálatok és kiigazítások lehetővé tétele: Ha valami egy hónap alatt nem működik, ideje korrekciókat végrehajtani. A havi célok lehetővé teszik a csapatok és a vezetők számára, hogy elég gyakran összejöjjenek, hogy értékeljék a teljesítményt és új ötleteket próbáljanak ki.

Korreláció a kiadási ciklussal: A szervezetek általában havonta fizetik ki a béreket, a beszállítókat és a számlákat. Ha havi céljait (amelyek általában a bevételekhez kapcsolódnak) a kiadási ciklushoz igazítja, jobban megértheti a vállalkozás pénzforgalmát.

Az időkeret egyike azoknak a sok tényezőnek, amelyek egy jó célt alkotnak. Íme néhány további szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a havi célok kitűzése előtt.

Hogyan állítsunk fel SMART havi célokat?

Több mint negyven évvel ezelőtt George T. Doran javasolta a SMART keretrendszert a célok kitűzéséhez. Ez azóta is megállta a helyét, és ma is a leghatékonyabb keretrendszer a személyes és szakmai fejlődés céljainak kitűzéséhez.

A SMART kifejezés a következőket jelenti: konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött.

Nézzük meg, hogyan állíthat be SMART havi célokat vállalkozásához egy közösségi média ügynökség példáján keresztül.

Konkrét

A célnak egyértelműnek kell lennie, hogy segítsen koncentrálni. Olyan nyelven kell megfogalmazni, amely nem hagy teret értelmezésre. Röviden: konkrétnak kell lennie.

Példa: Olyan technológiai startupok potenciális ügyfeleinek felkutatása, akik közösségi média támogatást keresnek.

Mérhető

Mint látható, a „leadek generálása” egy parancs, nem pedig cél. A következő lépés ennek számszerűsítése.

Példa: Szerezzen 25 új potenciális ügyfelet olyan technológiai startupok közül, amelyek támogatást keresnek.

Elérhető

A 25 új potenciális ügyfél száma önkényesnek tűnik, és nem veszi figyelembe, hogy ez megvalósítható-e. Ahhoz, hogy egy cél elérhető legyen, a leggyakrabban alkalmazott módszer az előző időszak teljesítményének javítása. Tehát egy jobb cél a következő lenne.

Példa: Növelje a potenciális ügyfelek számát (a közösségi média támogatását kereső technológiai startupok esetében) 25%-kal az előző évhez képest

Releváns

Senki sem lelkesedik olyan célért, amely számára irrelevánsnak tűnik. Ahhoz, hogy a cél vonzó legyen, gondoskodjon arról, hogy releváns legyen a szervezet, a piac, az iparág és az üzleti tevékenység földrajzi területe szempontjából.

Példa: Növelje a potenciális ügyfelek számát (a közösségi média támogatását kereső technológiai startupok esetében) 25%-kal az előző évhez képest az újonnan megnyílt seattle-i iroda támogatásával.

Időhöz kötött

Parkinson törvénye szerint a munka kitölti a rendelkezésre álló időt. Ha nem határoztál meg határidőt, akkor a fenti célt egy év alatt vagy tíz év alatt is elérheted. Határozz meg időkeretet a céljaidhoz.

Példa: Növelje a havi lead generációt (a közösségi média támogatását kereső technológiai startupok esetében) 25%-kal az előző év azonos időszakához képest, amelyet az újonnan megnyílt seattle-i iroda támogat.

A fenti példa csak az egyes tényezők egyik szintjét mutatja be. Például a „szociális média támogatást kereső technológiai startup” még konkrétabbá tehető, ha belevesszük a finanszírozási helyzetüket, a székhelyük helyét, az alapító profilját stb.

A relevancia tovább erősíthető, ha összekapcsoljuk a szervezet víziójával vagy küldetésével.

Ha még nem ismeri a SMART keretrendszert, kezdőpontként használhatja a ClickUp havi célok sablonját. Alternatívaként az alábbi keretrendszert is használhatja önállóan.

Hogyan állítsunk fel és kövessünk nyomon havi célokat

Most, hogy már tudja, hogyan kell havi célokat kitűzni, nézzük meg, hogyan lehet azokat elérni.

Tegye láthatóvá a célt

Ha egy cél fontos Önnek, nem elég csak kitűzni és elfelejteni. Úgy kell kezelnie, mint egy iránytűt, amely irányítja döntéseit és cselekedeteit.

Használjon olyan célkövető alkalmazást, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat céljaik elérésében.

Bontsa fel kezelhető lépésekre

Még egy SMART cél sem egy cselekvési terv. Nem mondja meg, mit kell tenned naponta annak elérése érdekében. Ezért készíts cselekvési tervet.

Bontsa nagy céljait megvalósítható lépésekre, amelyeket rendszeresen megtehet, és amelyekre koncentrálhat. A ClickUp segítségével:

Ossza fel havi céljait projektekre és feladatokra

Állítson be egyéni célokat, amelyek lehetnek számok, dollárösszegek vagy egyszerű igaz/hamis válaszok.

Különböző feladatok összekapcsolása az előrehaladás összefoglalásához

Készítsen ellenőrzőlistákat a feladatokhoz, hogy biztosan helyesen hajtsa végre őket.

Mérőszámok meghatározása

A SMART célok mérhető része az a szám, amelyet el szeretne érni. Ha ezt különböző feladatokra bontja, amelyeknek megvan a saját mérőszáma, akkor ezeket a célokat is adja hozzá a ClickUp-hoz. A feladatcélok segítségével bejelölheti az elvégzett feladatokat, és a feladatkezelő szoftver automatikusan frissíti az előrehaladást a ClickUp irányítópultján.

Kezelje az összes feladatot egy helyen a ClickUp több mint 15 nézetével.

Végezzen heti értékeléseket

Havi célok kitűzésekor célszerű nyomon követni az előrehaladást. Hetente ellenőrizze, hogy a megfelelő irányba halad-e a megfelelő ütemben.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az ismétlődő havi értékelési folyamat beállításához. Készítsen listát a nyomon követni kívánt mutatókról és az önmagának feltenni kívánt kérdésekről.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunkához.

Még mindig nem tudja, hol kezdje? Segítünk! Válasszon a tíz ingyenes célkitűzési sablon közül, és testreszabja azokat saját igényeinek megfelelően.

Miután a hatékony célkitűzés alapjait már tisztáztuk, íme néhány ötlet havi SMART célokhoz, amelyeket Ön vagy csapata megcélozhat.

25 példa havi célokra csapatok számára

Akár értékesítéssel, marketinggel, mérnöki munkával vagy HR-rel foglalkozik, itt talál 25 havi célötletet, amelyeket alkalmazhat a csapataiban.

1. Javítsa a potenciális ügyfelek generálását

A marketingcsapat legnagyobb célja minden évben a potenciális ügyfelek megszerzése. Ez irányt ad a marketingtevékenységek fókuszálásához. Alakítsa ezt havi SMART célokká.

Példa: Növelje a generált potenciális ügyfelek számát 25%-kal az előző év azonos időszakához képest

2. Csökkentse a reklámköltéseket

A piacok fejlődésével és a verseny fokozódásával a vezetők kénytelenek csökkenteni kiadásaikat anélkül, hogy csökkenne a teljesítményük. Ezek a célok nagyobb kihívást jelenthetnek.

Példa: Optimalizálja a hirdetési kiadásokat, hogy 100 000 dollár megtakarítást érjen el anélkül, hogy ez hatással lenne a potenciális ügyfelek generálására/konverzióra

3. Növelje webhelye forgalmát

A webhely forgalma a marketingcsapatok számára kulcsfontosságú, a konverziós tölcsér tetején elhelyezkedő mutató, amelynek kumulatív előnyei vannak a tölcsér egészében.

Példa: Növelje a webhely forgalmát organikus forrásokból 5%-kal

4. Növelje a potenciális ügyfelek konverziós arányát

Ahogy a marketing növeli a generált leadek számát, az értékesítésnek is fel kell tennie a tétet. Kövesse nyomon a marketing céljait a sajátjaival.

Példa: Növelje a potenciális ügyfelek értékesítésre történő konverziós arányát havonta 2%-kal

5. Vegyen részt networking eseményeken

Az értékesítési csapat tagjai networking eseményeken vesznek részt a kereslet generálása érdekében. Minél több eseményen vesznek részt, annál több névjegykártyát oszthatnak szét. Ha azonban ezek a kapcsolatok nem eredményeznek üzletkötéseket, akkor pénzt pazarolnak. A havi céloknál ezt figyelembe kell venni.

Példa: Minden hónapban vegyen részt egy networking találkozón, ahol a kapcsolatok és a bemutatók aránya legalább 10%

6. Növelje a CSAT értékeléseket

Az ügyfélsiker-csapatok teljesítményüket az ügyfél-elégedettségi mutatóval (CSAT) vagy a nettó ajánlói mutatóval (NPS) mérik. Jó havi célkitűzés az ügyfélsiker általános eredményeinek javítása.

Példa: Növelje a CSAT pontszámot havonta 1%-kal az új ügyfelek és 5%-kal a visszatérő ügyfelek esetében.

7. Csökkentse az új ügyfelek bevonásának idejét

A szervezetek gyakran rendelkeznek szolgáltatási szintű megállapodásokkal (SLA-k), amelyek szerint egy adott időn belül be kell vonni az új ügyfeleket. Ennek csökkentése javítja az ügyfélélményt és gyorsabb bevételt eredményez. Ez tehát kritikus cél a ügyfélsiker-csapatok számára.

Példa: Csökkentse az új munkatársak beilleszkedési idejét 1 munkanapra üzleti folyamatok fejlesztésével és automatizálási stratégiák alkalmazásával



8. Indítson el egy terméket

Természetesen ez nem egy hónap alatt történik meg. De a hosszú távú céljait kisebb havi célokra bonthatja.

Példa: Készítse el az MVP-t a szállítókezelő portálhoz öt alapvető funkcióval



9. Növelje a fejlesztők termelékenységét

A mérnöki vezetők felelősek a fejlesztők termelékenységére vonatkozó havi célok kitűzéséért. Ezt fejlesztői platform vásárlásával, a feladatok automatizálásával, a funkciók egy részének kiszervezésével vagy a csapat időgazdálkodási készségeinek fejlesztésével érhetik el. Válassza ki a számára legmegfelelőbb megoldást.

Példa: Vezessen be egy teszt automatizálási platformot, hogy 20%-kal javítsa a mérnöki csapat termelékenységét

10. Csökkentse a felvételhez szükséges időt

Ha lerövidíti az üres álláshelyek betöltésének idejét, akkor hamarabb be tud vonni új alkalmazottakat, és több/jobb munkát tud elvégezni. Tehát a betöltési idő hatékony havi célkitűzés lehet a HR- és tehetségszerzési csapatok számára.

Példa: Csökkentse a felvételi folyamat időtartamát – a kérelem jóváhagyásától az ajánlat elfogadásáig – 30%-kal

11. Költözzön az új irodába

Akár növekvő vállalkozásról van szó, akár hibrid modellt alkalmaz, ha irodát költözik, célokra van szüksége a zökkenőmentes átálláshoz.

Példa: Az űrtervezés befejezése és jóváhagyása január 30-ig

12. Gondoskodjon a képzések megfelelőségéről

A tanulási és fejlesztési csapatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden alkalmazott elvégezze a kötelező képzéseket vagy workshopokat. Ez egy nagyszerű cél, amelyet érdemes kitűzni, különösen az év vége felé.

Példa: Gondoskodjon arról, hogy december 31-ig az alkalmazottak 100%-a elvégezze a kötelező képzést

13. Frissítsd a képzési modult

A munkahelyi képzési programokat gyakran rendszeresen frissíteni kell. Állítson fel célokat, hogy a frissítés során a megfelelőket helyezze előtérbe.

Példa: Válogassa ki a trénereket a munkahelyi szexuális zaklatással kapcsolatos tanulási modul frissítéséhez

14. Szüntesse meg a számlákkal kapcsolatos büntetéseket

Ha a pénzügyi csapat nem fizet a szállítónak a megállapodott határidőn belül, büntetési záradékok vagy kamatok alkalmazhatók. A számlákért felelős személy egyik fontos pénzügyi célja ennek megakadályozása.

Példa: A késedelmes számlák után fizetendő büntetések vagy kamatok megszüntetése

15. Csökkentse a költségvetést túllépő projekteket

A projektek néha különböző működési és külső okok miatt túllépik a költségvetést. A projektmenedzser legnagyobb felelőssége azonban ennek előrejelzése és enyhítése. Ez a költségvetés nyomon követésére szolgáló havi célok kitűzésével érhető el.

Példa: Csökkentse a költségvetés túllépését 50%-kal az előző évhez képest

16. Csökkentse a projektkésedelmeket

Amikor a projektek túllépik a költségvetést, a veszteség pénzben mérhető. Amikor a projektek késnek, akkor felmerülnek a többletmunkaórák költségei és az az alternatív költség, hogy más projekteket nem lehetett megvalósítani ebben az időben. Ezért a projektmenedzserek igyekeznek csökkenteni a késéseket, különösen a fix áras projektek esetében.

Példa: Végezze el a hónapra tervezett feladatokat 2 munkanappal a határidő előtt

17. Csökkentse a túlórák számát

A szervezeteken belüli csapatok valamilyen formában túlórát végeznek. A projektmenedzsereknek törekedniük kell arra, hogy ezt a lehető legkisebb mértékben tartsák, hogy biztosítsák a munkavállalók jólétét.

Ennek eléréséhez kiváló módszer a jelenlegi munkaterhelés áttekintése.

Példa: Csökkentse az alkalmazottak maximális túlóráját heti öt órára

18. Növelje a kihasználtsági arányokat

A kihasználtsági arány a számlázott órák száma a heti teljes munkaidőhöz viszonyítva. Egy jó szolgáltatási vezető maximalizálja ezt a mutatót.

Példa: A szoftverfejlesztő csapat kihasználtsági idejének 95%-ra növelése

19. Fejlessze az erőforrásokat

Az intézményi tudás az egyik leghatékonyabb versenyelőnye a szervezetnek. A tudás dokumentálása és terjeszthető eszközökké alakítása minden szervezet számára fontos kommunikációs cél.

Példa: Készítsen a vállalat írói kézikönyvét, amely minden vállalati kommunikációt lefed.

20. Biztosítsa a következő finanszírozási kört

A startupok vezetői csapata mindig több finanszírozás biztosítását tervezi üzleti tevékenységük előmozdítása érdekében – ez az egyik legfőbb céljuk. De ezt nem lehet egy hónap alatt elérni!

Példa: Három találkozó megerősítése potenciális befektetőkkel a következő negyedévben

21. Bővítse készségeit

Ez egy fontos önfejlesztési cél, mind az egyének, mind a csapatok számára. Egyénként jelentkezhetsz online tanfolyamra, csatlakozhatsz egy technológiai közösséghez, részt vehetsz hackathonokon stb. , hogy új készségeket sajátíts el.

A csapatvezetők új készségekkel rendelkező tehetségeket vehetnek fel, a meglévő csapat tagokat képezhetik, vagy a munka egyes részeit automatizálhatják. Akár így, akár úgy, a készségek bővítése mindenki számára elengedhetetlen cél.

Példa: Végezze el a haladó Python tanúsító tanfolyamot

22. Készítsen prezentációkat

A lámpaláz az egyik leggyakoribb félelem a szakemberek körében. Legyőzze ezt az új évben azzal, hogy szerez néhány prezentációs készséget és tapasztalatot.

Példa: Tartson egy prezentációt a csapatnak egy olyan témáról, amelyben biztosan érzi magát

23. Mentorálás

A mentorálás az egyik leghatékonyabb módszer a munkavállalók fejlődésének elősegítésére egy szervezeten belül. Ugyanakkor ez a leginformálisabb tanulási és fejlesztési gyakorlat is. Havi célok kitűzése a mentorálás nyújtására vagy igénybevételére az új évben exponenciális előnyökkel jár.

Példa: Havonta három órát fordítson a fiatalabb csapattagok mentorálására

24. Kutatás

A munkahelyeken a kutatás gyakran előfeltétele a problémamegoldásnak. Amikor valaki problémával szembesül, kutatást végez, hogy megoldást találjon. Azonban az adott területről, piacról, termékről, technológiáról stb. végzett általános kutatások segíthetnek a jövőbeli problémák megoldásában és a kreativitás elősegítésében.

Példa: Hetente két órát szánjon egy olyan ötlet kutatására, amely kapcsolódik a jelenleg végzett feladatokhoz

25. Menjenek csapatépítő kirándulásra

Különösen a távoli/hibrid csapatok számára a csapatépítő programok remek alkalmat nyújtanak az egymás megismerésére. A havi csapatépítő programok ideális gyakorisággal kerülhetnek megrendezésre. Nem kell, hogy ezek különleges programok legyenek. Lehet egy egyszerű ebéd, társasjátékos est vagy mozilátogatás.

Példa: Tervezze meg és valósítsa meg a havi csapatépítő programot – válasszon helyszínt, foglaljon időpontot, küldjön e-mailes meghívókat, és gyűjtsön össze a visszajelzéseket három nappal az esemény előtt



Mielőtt elbúcsúzunk, szeretnénk megjegyezni, hogy nem minden havi cél egyforma. A fenti havi célok közül néhány eredményalapú (például a weboldal forgalmának növelése), mások pedig tevékenységalapúak (például prezentáció készítése).

Ez azt jelenti, hogy az eredményalapú célokat tevékenységekhez kell kapcsolnia, és fordítva.

Az eredménycélokat kezelhető feladatokra/tevékenységekre kell bontani. Például a webhely forgalmának növeléséhez blogot kell írni, azt megosztani a közösségi médiában, optimalizálni a keresőmotorok számára stb.

A tevékenységi célokat az eredményekhez kell kapcsolnia, még akkor is, ha azok nem mindig kézzelfoghatók. Példa erre a szexuális zaklatással kapcsolatos képzési modul frissítése. Bár a tananyag frissítése megtörtént, ezt nem lehet közvetlenül összekapcsolni a panaszok számának csökkenésével vagy a viselkedés javulásával. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a cél kevésbé fontos lenne!

Bármit is választ, ne feledje, hogy ne állítson túl sok célt; három bőven elég.

Tegye céljait mindig láthatóvá. Kapcsolja össze a mindennapi feladatokat a havi célokkal.

Végezzen önértékelést a személyes fejlődési célok elérése érdekében. Dolgozzon együtt a csapattal, hogy nyomon követhesse a havi szakmai célok elérését.

Ha eléri a céljait, ne felejtse el megünnepelni.