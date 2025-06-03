ClickUp blog

Ingyenes Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonok a munkaidő és a bérszámfejtés nyomon követéséhez

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025. június 3.

Egy jól felépített Excel munkaidő-nyilvántartási sablon segítségével könnyedén rögzítheti az alkalmazottak jelenlétét, nyomon követheti a számlázható órákat és biztosíthatja a pontos kifizetéseket anélkül, hogy drága szoftverekbe kellene befektetnie. Akár kisvállalkozást, távoli csapatot vagy személyes munkarendet kezel, a megfelelő Excel sablon egyszerűsítheti az időkövetési folyamatot.

Azonban a rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül felmerül a fontos kérdés: melyik Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonok ideálisak az Ön konkrét igényeinek? Ebben a blogban megválaszoljuk ezt a kérdést, és megvizsgáljuk az Excel-munkaidő-nyilvántartások jobb alternatíváit is, hogy segítsünk Önnek a hatékonyság javításában és a folyamat további automatizálásában.

🔎 Tudta? A munkaidő-nyilvántartások meglepően régi eredetűek! Az egyik legkorábbi munkaidő-nyilvántartási rendszer i. e. 1772-ben, Hammurabi törvénykönyvében jelent meg, egy babiloni szövegben, amely a bérekkel és a munkával kapcsolatos szabályokat vázolta fel! 📜

9 Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon

Annyi Excel-alapú munkaidő-nyilvántartási sablon közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ezért összeállítottunk egy listát a legjobb lehetőségekről, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál a munkavállalók munkaidejének nyomon követéséhez.

Akár heti, kétheti vagy havi munkaidő-nyilvántartási sablonra van szüksége, nálunk megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.

1. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től
a Microsoft 365 -en keresztül

A Microsoft 365 egy alapvető, de hatékony és egyszerű Excel munkaidő-nyilvántartási sablont kínál, amely egyéni felhasználók és kis csapatok számára is alkalmas.

Munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonként is használható, egyszerű elrendezést kínál a napi időbejegyzésekhez. A felhasználók rögzíthetik a munka kezdetét és végét, valamint a szüneteket. Gyorsan bevihetik napi óráikat, és kiszámíthatják a heti vagy havi teljes munkaidőt.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Testreszabhatja a mezőket jegyzetek hozzáadásához, képletek módosításához vagy a sablon saját igényeihez való igazításához.
  • A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja és megoszthatja, ha PDF- vagy Excel-fájlként menti őket a vezetők vagy ügyfelek számára.
  • Használja offline módban, megszakítás nélkül, bármikor és bárhol hozzáférve és frissítve a munkaidő-nyilvántartását.

Ideális: Egyének és kis csapatok számára, akiknek alapvető, könnyen használható munkaidő-nyilvántartásra van szükségük a napi óraszámok nyomon követéséhez.

➡️ További információ: Hogyan készítsünk munkaidő-nyilvántartást Excelben (útmutató sablonokkal)

2. Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től

Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től
a Microsoft 365 -en keresztül

Ha egyszerű módszert keres a munkaidő nyomon követésére, a Microsoft 365 Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablonja a megoldás. Ez a strukturált táblázat megkönnyíti a kezdési és befejezési időpontok, valamint a szünetek beírását, miközben kiszámítja a hét végén ledolgozott összes órákat.

A be- és kijelentkezési idők, ebédszünetek, betegszabadságok és túlórák számára külön mezőkkel ellátott sablon biztosítja a rendszeres munkaidő pontos nyomon követését. Beépített képletekkel rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják az egyes hetek végén ledolgozott összes óraszámot, így nincs szükség kézi számításokra, és csökkennek a bérszámfejtési hibák.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Tartsa rendben a munkaidő-nyilvántartását egy tiszta, könnyen olvasható elrendezéssel.
  • Időt takaríthat meg a kitöltött munkaidő-nyilvántartások kinyomtatásával vagy exportálásával, hogy gyorsan áttekintse azokat.
  • Testreszabhatja a mezőket a munkarendjéhez, a túlórákra vonatkozó szabályokhoz vagy további részletekhez, például a fizetési időszakokhoz.

Ideális: Egyének és csapatok számára, akiknek nyomon kell követniük a hét folyamán különböző projektekre vagy feladatokra fordított időt, beleértve a túlórákat is.

💡 Profi tipp: Ha nehezen megy a munkaidő kézi nyomon követése, próbáljon ki egy munkaidő-nyilvántartó alkalmazást, amely segít rögzíteni az egyes feladatokra fordított tényleges időt, és mélyebb betekintést nyerhet a teljes termelékenység javításához.

3. Excel munkavállalói időkártya sablon a Microsoft365-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: Excel alkalmazotti munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től
a Microsoft365- en keresztül

A Microsoft 365 Employee Timecard Template (Munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sab lon) olyan vállalkozások számára készült, amelyek strukturált időkövetési módszert igényelnek. A sablon egyértelmű formátumot kínál a munkaidő, a szünetek és a túlórák rögzítéséhez.

A sablon részletes elrendezése lehetővé teszi a munkavállalók munkaidejének pontos nyomon követését, és tartalmaz mezőket a feladatokra vonatkozó információkhoz. Ennek eredményeként részletes adatokat kap az egyes tevékenységekre fordított időről. A munkavállalók könnyedén beírhatják műszakjaikat, biztosítva a pontos bérszámfejtést.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Rögzítse a napi be- és kijelentkezési időket strukturált formátumban.
  • Exportálja a munkaidő-nyilvántartásokat a bérszámfejtés és jóváhagyások egyszerű feldolgozása érdekében.
  • Módosítsa a sablont úgy, hogy tartalmazza a túlórákat, a fizetett szabadságot vagy a műszakpótlékokat.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyeknek részletes és pontos nyilvántartást kell vezetniük a munkavállalók munkaidejéről a bérszámfejtés és a jogszabályi előírások betartása érdekében.

📚 Olvassa el még: Hogyan számoljuk ki a ledolgozott órákat?

4. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon szünetekkel a Microsoft365-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon szünetekkel a Microsoft365-től
a Microsoft365- en keresztül

A szünetek nyomon követése ugyanolyan fontos, mint a munkaidő nyomon követése, és a Microsoft 36 Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablonja biztosítja, hogy mindkettő pontosan rögzítésre kerüljön. Ez a sablon tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek részletes időnaplókra van szükségük, lehetővé téve az alkalmazottak számára a kezdési és befejezési időpontok megadását, figyelembe véve a szüneteket is.

Ez a sablon a szünetek pontos rögzítésére is összpontosít, ami elengedhetetlen a munkaügyi törvények betartása és a tisztességes fizetés biztosítása szempontjából.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Rögzítse a fizetett és fizetés nélküli szüneteket a pontos nyilvántartás érdekében.
  • A szünetek időtartamát a vállalati irányelvekhez vagy a munkaügyi törvényekhez igazíthatja.
  • Az automatikus számításoknak köszönhetően egy pillanat alatt áttekintheti a teljes ledolgozott óraszámot.

Ideális: olyan iparágakban működő vállalkozások számára, ahol szigorú szünetre vonatkozó szabályok vannak érvényben, és ahol a szabályoknak való megfelelés és a bérszámfejtés érdekében pontos szünetidő-nyilvántartásra van szükség.

5. Excel kisvállalkozások heti munkaidő-nyilvántartási sablonja a Microsoft365-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: Excel kisvállalkozások számára készült heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től
a Microsoft365- en keresztül

A könnyen használható munkaidő-nyilvántartási eszközt kereső kisvállalkozás-tulajdonosok számára értékes segítséget nyújt a Microsoft 365 Excel kisvállalkozások számára készült heti munkaidő-nyilvántartási sablonja. Ez a sablon olyan csapatok számára készült, amelyek nem támaszkodnak bonyolult bérszámfejtési rendszerekre, és egyszerűségével és funkcionalitásával egyensúlyt teremt a heti munkaórák nyilvántartásában.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Tartsa kézben a heti munkaórákat drága szoftverek nélkül.
  • Tartson áttekinthető nyilvántartást egy jól strukturált munkaidő-nyilvántartási formátummal.
  • Módosítsa a sablont, hogy további részleteket is tartalmazza, például túlórák vagy projektalapú nyomon követés.

Ideális: Kisvállalkozások számára, amelyeknek egyszerű és hatékony módszerre van szükségük a munkavállalók heti munkaidő-nyilvántartásának követésére.

6. Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon a TimeDoctor-tól

Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon a TimeDoctor-tól
via TimeDoctor

Azok számára, akik kéthetente fizetik ki a béreket, a TimeDoctor Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonja strukturált módszert kínál a 14 napos munkaidő rögzítésére.

Ez a kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon előre beépített képletekkel rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják mindkét hét munkaidejét. A tiszta elrendezés megkönnyíti az adatok bevitelét és ellenőrzését, így ez a sablon ideális választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerű, de hatékony módszert keresnek a munkaidő nyomon követésére.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Naponta rögzítheti a munkaidőt és a szüneteket, miközben minden fizetési ciklus végén áttekintheti a teljes munkaidőt.
  • Csökkentse a hibák számát a rendes munkaidő és a túlórák pontos nyomon követésével.
  • A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja jóváhagyás vagy nyilvántartás céljából.

Ideális: A kéthetes bérszámfejtési ciklussal működő vállalkozásoknak egy kifejezetten erre a gyakoriságra tervezett sablonra van szükségük.

➡️ További információ: Tippek a munkahelyi időgazdálkodási készségek fejlesztéséhez

7. Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Vertex42-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Vertex42-től
via Vertex42

A Vertex42 heti munkaidő-nyilvántartási sablonja tiszta és professzionális kialakítású, a könnyű használatra összpontosítva. Lehetővé teszi a részletes időbejegyzéseket, beleértve a projektkódokat, a feladatleírásokat és a megjegyzéseket.

Ezenkívül bőséges helyet biztosít a részletes időbejegyzésekhez, lehetővé téve a felhasználók számára az idő pontos nyomon követését. Ez a sablon tökéletes magánszemélyek és vállalkozások számára, és praktikus módszert kínál a heti munkarendek strukturált, nyomtatható formátumban történő nyomon követésére.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Osztályozza az időt, és nyerjen betekintést a munkavégzési szokásokba a projektkódok és a feladatleírások segítségével.
  • Gyorsan kiszámíthatja a teljes munkaidőt, beleértve a túlórákat is.
  • A kitöltött munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén elmentheti, kinyomtathatja vagy e-mailben elküldheti.

Ideális: Magánszemélyek és vállalkozások számára, akik vizuálisan vonzó és jól szervezett munkaidő-nyilvántartást preferálnak a részletes heti időkövetéshez.

8. Excel munkaidő-nyilvántartó sablon a Vertex42-től

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Vertex42-től
via Vertex42

A Vertex42 Excel munkaidő-nyilvántartási sablonja kiváló eszköz azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akiknek automatikusan kell kiszámolniuk a teljes munkaidőt, a túlórákat és a fizetést. Az alapvető munkaidő-nyilvántartásokkal ellentétben ez a sablon beépített képletekkel rendelkezik, amelyek elvégzik a számításokat, csökkentve ezzel a hibák számát és időt takarítva meg.

A felhasználók beírják a munkaidő kezdetét és végét, és a heti munkaidő-nyilvántartási sablon azonnal kiszámítja a teljes ledolgozott óraszámot, a túlórákat, és ha óradíj is szerepel, akkor a bruttó bért is.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Automatizálja az óraszámításokat, hogy időt takarítson meg és elkerülje a hibákat.
  • Testreszabhatja a sablont, hogy az megfeleljen vállalatának időkövetési irányelveinek.
  • A beépített képletekkel nyomon követheti a túlórákat és a szünetek levonásait.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyeknek pontos bérszámfejtést kell biztosítaniuk és minimalizálniuk kell a hibák kockázatát.

➡️ További információ: Ingyenes munkarend-sablonok Excelben és ClickUpban

9. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Myhours-tól

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Myhours-tól
via Myhours

A Myhours Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonjai többféle formátumban érhetők el, így letöltheti a számára szükséges opciót. Akár havi, heti, kétheti vagy akár napi munkaidő-nyilvántartási sablonról van szó, olyan opciót kap, amely egyszerűsíti az időkövetést és pontos nyilvántartást biztosít a munkavállalók munkaidejéről.

Az egyszerűség és a hatékonyság jegyében tervezett sablonok lehetővé teszik a felhasználók számára a munkaidő, a szünetek és a túlórák zökkenőmentes bevitelét.

Íme, ami tetszeni fog:

  • Válasszon több formátum közül, beleértve a heti, kétheti és projektalapú nyomon követést.
  • Testreszabhatja a sablonokat, hogy azok különböző munkakörökhöz, iparágakhoz vagy számlázási struktúrákhoz illeszkedjenek.
  • A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja számlázás vagy bérszámfejtés céljából.

Ideális: szabadúszók és vállalkozások számára, akiknek különböző munkaidő-nyilvántartási sablonok közül kell választaniuk, és egyszerűsíteni szeretnék az időkövetést.

Dolgozzon hatékonyabban a ClickUp sablonokkal

A ClickUp mindenhez kínál sablont – projekttervezés, értekezletjegyzetek, kampánykövetés, értékesítési folyamatok, stb. Ezek a használatra kész sablonok segítségével kihagyhatja a beállítást, és azonnal belevághat a munkába. Testreszabhatja őket a csapata munkafolyamatához, és így hetente több órát spórolhat meg.

Az Excel használatának korlátai a munkaidő-nyilvántartási sablonok esetében

Az ingyenes Excel-munkaidő-nyilvántartások kényelmes és hozzáférhető megoldást kínálnak a munkavállalók munkaidejének nyomon követésére, de bizonyos korlátozásokkal is járnak. Ezek a korlátozások akadályozhatják a hatékonyságot, a pontosságot és a méretezhetőséget, különösen nagyobb csapatok vagy komplex munkaidő-nyomonkövetési igényekkel rendelkező vállalkozások esetében.

Ezek a korlátozások többek között a következők:

  • Valós idejű együttműködés hiánya: Mivel az Excel-fájlok vagy helyileg, vagy a felhőben vannak tárolva, több felhasználó számára nehéz egyszerre hozzáférni és frissíteni az Excel-táblázatot. Ez verziókezelési problémákhoz és az adatgyűjtés késedelméhez vezet.
  • Automatikus emlékeztetők hiánya: A naptáralkalmazásokkal és termelékenységi eszközökkel ellentétben az Excel nem nyújt automatikus emlékeztetőket. Ez megnehezítheti az összes alkalmazott időben történő frissítéseinek biztosítását.
  • Kézi hibák: Mivel a legtöbb Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon a munkaidő kézi bevitelén alapul, némi eltérés előfordulhat, különösen több projekt vagy ügyfélszámlázás nyomon követése esetén.
  • Elemzési funkciók hiánya: Bár a legtöbb Excel-táblázat segít a munkaidő, a betegszabadságok és a pihenőidők automatikus kiszámításában, nem rendelkeznek olyan robusztus jelentési és elemzési funkciókkal, mint a munkaerő-elemző eszközök.
  • Adatbiztonság: Az Excel táblázatot véletlenül törölhetik, elveszíthetik, vagy jogosulatlan felhasználók hozzáférhetnek hozzá, ha nem kezelik megfelelően. Ez nagy hiba, különösen mivel ezeket az adatokat számlázáshoz, bérszámfejtéshez és egyéb HR-követelményekhez használják.

💡 Profi tipp: Használjon munkaerő-elemző szoftvert a változó trendek gyors azonosításához, a kiváltó okok feltárásához és proaktív lépések megtételéhez a legjobb tehetségek megtartása érdekében, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

10 alternatíva az Excel munkaidő-nyilvántartási sablonokhoz

Ha hatékonyabb, automatizált és együttműködésen alapuló időkövetési módszert keres, akkor a ClickUp időkövetési sablonjaira való áttérés jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. A Microsoft Excel-lel ellentétben a ClickUp sablonjai és időkövetési kártyái valós idejű figyelést, automatikus számításokat és zökkenőmentes integrációt kínálnak a bérszámfejtési és projektkezelési eszközökkel a mindennapi munkához.

A ClickUp Project Time Tracking eszközökkel könnyedén nyomon követheti az egyes tevékenységekhez és több feladathez tartozó órákat.
A ClickUp Project Time Tracking eszközökkel könnyedén nyomon követheti az egyes tevékenységekhez és több feladat elvégzéséhez szükséges órákat.

Ha túl sok időt töltesz az adatok kézi bevitelével, a táblázatok közötti váltással vagy a verziókezelési problémák megoldásával, érdemes megfontolnod a ClickUp Project Time Tracking funkció használatát.

Ezzel az automatizált funkcióval megszűnik a kézi táblázatok szükségessége, és olyan fejlett funkciókhoz juthat, mint:

  • Indítsa el és állítsa le az időmérőket, hogy könnyedén nyomon követhesse az egyes feladatokra fordított időt, így nincs szükség kézi becslésekre vagy bejegyzésekre.
  • Készítsen valós idejű jelentéseket, hogy megértse, hova mennek a csapata munkaórái, és megkönnyítse az ügyfelek számlázását.
  • Szinkronizálja a nyomon követett időt a bérszámfejtéssel, a számlákkal és a termelékenységi eszközökkel, anélkül, hogy ez további gondot okozna.
  • Állítsa be az óradíjakat, kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat, és akár automatizálhatja a munkaidő-nyilvántartási emlékeztetőket is, hogy a munkaidő-nyilvántartás és a termelékenység-kezelés még hatékonyabbá váljon.

Mit mondanak erről a ClickUp felhasználói? Íme néhány vélemény: Gemma Kuenzi, a Kredo Inc. művészeti igazgatója így nyilatkozott:

A ClickUp a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A Kredo Inc. művészeti igazgatója vagyok, amely 3 leányvállalat anyavállalata. Tervezői csapatot vezetek, így a ClickUp segít a projektmenedzsmentben, az időgazdálkodásban, a munkák delegálásában és még sok másban!

A ClickUp a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A Kredo Inc. művészeti igazgatója vagyok, amely 3 leányvállalat anyavállalata. Tervezői csapatot vezetek, így a ClickUp segít a projektmenedzsmentben, az időgazdálkodásban, a munkák delegálásában és még sok másban!

Az alábbiakban felsoroltuk a legjobb ClickUp sablonokat, amelyek felváltják a hagyományos táblázatos sablonokat, és új szintre emelik a ClickUp projektmenedzsment funkcióit. Minden munkaidő-nyilvántartási sablon egy adott célra készült, hogy segítsen Önnek a munkaidő könnyed nyomon követésében, a termelékenység javításában és a bérszámfejtési folyamatok egyszerűsítésében.

1. ClickUp tanácsadó munkaidő-nyilvántartási sablon

ClickUp tanácsadó munkaidő-nyilvántartási sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp tanácsadói munkaidő-nyilvántartási sablonjával könnyedén kezelheti és nyomon követheti a tanácsadói munkaórákat.

A tanácsadók több ügyféllel, projekttel és számlázható órával foglalkoznak, ezért az időkövetés elengedhetetlen része a munkájuknak. A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon segítségével zökkenőmentesen rögzítheti az órákat, nyomon követheti a számlázható és nem számlázható időt, és pontos jelentéseket készíthet a táblázatokkal való bajlódás nélkül.

A statikus Excel-sablonokkal ellentétben ez a dinamikus eszköz valós idejű betekintést nyújt, segítve a tanácsadóknak az ütemtervük optimalizálását és a bevételek maximalizálását. A könnyen használható nyomonkövetési mezők és az automatizált számítások segítségével az időnaplókra való aggódás helyett az értékteremtésre koncentrálhat.

Mi fog tetszeni benne:

  • Automatizálja az időkövetést a beépített ClickUp funkciókkal, hogy csökkenthesse a kézi bejegyzések számát.
  • Azonnali bontást kap a számlázható és nem számlázható órákról a pontos számlázáshoz.
  • Tekintse meg munkáját többféle formátumban – lista, táblázat vagy naptár – a munkafolyamatához igazodva.
  • Szinkronizálja olyan integrációkkal, mint a Google Naptár, hogy zökkenőmentesen követhesse nyomon az időt az eszközök között.

Ideális: független tanácsadók, üzleti coachok és több ügyfélprojektet kezelő szabadúszók számára.

📚 Olvassa el még: Hogyan használjuk az automatizált munkaidő-nyilvántartásokat (bevált gyakorlatok és előnyök)

2. ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon

ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp Services Timesheet Template segítségével zökkenőmentesen figyelheti a munkaidőt és a szolgáltatási feladatokat.

A munkaidő kezelése egy szolgáltató vállalkozás számára bonyolult feladat. A ClickUp Services Timesheet Template segít pontosan rögzíteni az alkalmazottak munkaidejét, szüneteit és túlóráit egy központi helyen.

A sablon legjobb tulajdonsága, hogy egyszerűsíti a szolgáltatásalapú vállalkozások alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartását. Ezenkívül a sablon integrálása a ClickUp funkcióival, például a feladatkezeléssel és a kommunikációval, javítja a csapatok együttműködését és a projektek átláthatóságát.

Mi fog tetszeni benne:

  • A munkaidő-nyilvántartáson belül közvetlenül rendeljen hozzá feladatokat, hogy valós időben követhesse nyomon a munkát.
  • Állítson be automatikus időkövetést az ismétlődő feladatokhoz – nincs szükség manuális frissítésekre.
  • Másodpercek alatt készítsen ügyfélnek kész jelentéseket a számlázás egyszerűsítése érdekében.
  • Mobilbarát nyomon követéssel bárhonnan hozzáférhet a munkaidő-nyilvántartásához, akár útközben is.

Ideális: Szolgáltatásalapú vállalkozások, HR-vezetők és operációs csapatok számára, akik a munkavállalók munkaidejét nyomon követik.

3. ClickUp ügyvédi időkövetési sablon

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablon
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa szemmel a jogi számlázható órákat a ClickUp ügyvédi időkövetési sablonjával.

A jogi szakemberek tudják, hogy minden számlázható perc számít. A ClickUp ügyvédi időkövetési sablon segít az ügyvédi irodáknak, egyéni ügyvédeknek és jogi csapatoknak minden ledolgozott órát rögzíteni, biztosítva a pontos számlázást és időgazdálkodást anélkül, hogy a táblázatok lassítanák őket.

Ez a ClickUp sablon lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy nyomon kövessék az egyes ügyekhez kapcsolódó időt, munkaidő-nyilvántartást hozzanak létre a számlázható órák és a feladatok összekapcsolásához, valamint néhány kattintással jelentéseket készítsenek az ügyfelek számára.

Mi fog tetszeni benne:

  • A pontos nyomon követés érdekében rögzítse az időt közvetlenül az ügyiratokban.
  • Állítsa be az óradíjakat ügyfélként, és automatikusan számolja ki a számlázási összegeket.
  • Azonnali munkaidő-nyilvántartások létrehozása szűrőkkel az eset, az ügyfél vagy a dátumtartomány szerint.
  • Bármely eszközről lekérheti az időnaplókat, így biztosan nem marad ki egyetlen számlázható perc sem.

Ideális: ügyvédek, ügyvédi irodák és jogi szakemberek számára, akik több ügyfelet kezelnek

4. ClickUp személyes időgazdálkodási sablon

ClickUp személyes időgazdálkodási sablon
Ingyenes sablon letöltése
Vegye kézbe az irányítást a napja felett, növelje a termelékenységet, és kövesse nyomon minden percet a ClickUp személyes időgazdálkodási sablonjával.

Segítségre van szüksége személyes és szakmai céljaihoz szükséges időgazdálkodásában? A ClickUp személyes időgazdálkodási sablon segít felosztani a napját kezelhető blokkokra, fontossági sorrendbe állítani a fontos feladatokat és azonosítani az időpazarló tevékenységeket. Akár szabadúszó, vállalkozó vagy csak valaki, aki optimalizálni szeretné a napirendjét, ez a sablon minden igényét kielégíti!

Lehetővé teszi a feladatok egyszerű tervezését, az idő rögzítését és az időfelhasználás elemzését, segítve Önt a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. A sablon legnagyobb előnye, hogy könnyen alkalmazható és konfigurálható a heti vagy havi munkaidő-nyilvántartások kiszámításához, és automatikusan hasznosítható adatokat szolgáltat.

Mi fog tetszeni benne:

  • Tervezze meg napját egy intuitív időblokkoló rendszerrel
  • Kövesse nyomon a személyes és a szakmai időt a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében.
  • Automatizált betekintést nyerhet abba, hogy minden héten hova megy az ideje.
  • Testreszabhatja a kategóriákat az életmódjának megfelelően – munka, fitnesz, tanulás vagy szabadidő.

Ideális: szabadúszók, távmunkások, diákok és szakemberek számára, akik javítani szeretnék időgazdálkodásukat.

🧠 Érdekesség: Egy nemrégiben végzett felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele teendőlistát használ az időgazdálkodáshoz!

5. ClickUp időallokációs sablon

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: ClickUp időallokációs sablon
Ingyenes sablon letöltése
Optimalizálja ütemtervét és hatékonyan ossza be idejét a ClickUp időallokációs sablon segítségével.

Tegyük fel, hogy valaha is elgondolkodott azon, hová tűnik az ideje. Ebben az esetben a ClickUp időallokációs sablon segít a csapatoknak és az egyéneknek lebontani a különböző projektekre, ügyfelekre vagy feladatokra fordított időt, így adat alapú megközelítést biztosítva a termelékenységhez.

Ez a sablon megszabadítja Önt az Excel táblázatok végtelen sorainak gondjától, és világos, vizuális áttekintést nyújt az időfelhasználásáról, segítve Önt a források hatékonyabb elosztásában.

Mi fog tetszeni benne:

  • A könnyű nyomon követés érdekében kategorizálja az időt projekt, ügyfél vagy prioritás szerint.
  • A diagramok és grafikonok segítségével vizualizálhatja az időfelhasználást, így gyorsan áttekintheti az adatokat.
  • Azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat, és optimalizálja a munkafolyamatokat valós adatok alapján.
  • Állítson be riasztásokat, ha bizonyos feladatok vagy projektek túl sok időt vesznek igénybe.

Ideális: vállalkozók, projektmenedzserek, szabadúszók és mindenki számára, aki optimalizálni szeretné az időfelhasználását.

➡️ További információk: Ingyenes jelenléti űrlap sablonok

6. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon
Ingyenes sablon letöltése
Tartsa kézben napi, heti és havi feladatait a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával.

A ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a felhasználókat napi vagy heti ütemterveik elkészítésében és kezelésében. Strukturált keretrendszert biztosít a feladatok tervezéséhez, a határidők meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, elősegítve ezzel a jobb időgazdálkodást és a termelékenységet.

Ez a sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes ütemterveket készítsenek, feladatokat rendeljenek hozzá konkrét időintervallumokhoz, és nyomon kövessék azok előrehaladását. Ezenkívül segít biztosítani, hogy a feladatok időben elkészüljenek, és az idő hatékonyan legyen kihasználva.

Mi fog tetszeni benne:

  • Használja a naptár, tábla vagy lista nézeteket, hogy a saját igényeinek megfelelően strukturálja az ütemtervét.
  • Rendeljen prioritásokat és határidőket, hogy a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhasson.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy megszüntesse az unalmas folyamatokat és javítsa a hatékonyságot.
  • Szinkronizálja naptáralkalmazásaival és időkövető szoftvereivel a könnyű ütemezés érdekében.

Ideális: elfoglalt szakemberek, csapatvezetők, diákok és mindenki számára, aki hatékonyan szeretné megszervezni a napját.

Ismerje meg, hogyan lehet nyomon követni az időt a ClickUp segítségével 👇

7. ClickUp időkeret-sablon

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: ClickUp Time Box sablon
Ingyenes sablon letöltése
Növelje a termelékenységet a ClickUp Time Box sablon segítségével, amelynek segítségével időtartamokat oszthat be.

A time-boxing egy bevált technika a termelékenység növelésére, és a ClickUp Time Box Template segítségével könnyen megvalósítható. Tervezzen célorientált munkameneteket, állítson be időkorlátokat a feladatokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt egy strukturált ClickUp munkafolyamaton belül.

Az Excel-től eltérően, amely manuális adatbevitelt igényel, ez a sablon integrálódik a ClickUp automatizálási funkciójával, hogy segítsen betartani az időkorlátokat és optimalizálni a hatékonyságot.

Mi fog tetszeni benne:

  • Állítson be időblokkokat a feladatokhoz, hogy elkerülje a zavaró tényezőket és fokozza a koncentrációt.
  • Automatikus értesítést kap, amikor lejárt az idő, hogy a munkamenetek strukturáltak maradjanak.
  • Kövesse nyomon a befejezett és a tervezett feladatokat a jobb termelékenység érdekében.
  • A táblázatok újrarendezése nélkül dinamikusan módosíthatja az időallokációkat.

Ideális: távmunkások, szabadúszók, a termelékenység iránt érdeklődők és szoros határidőket kezelő szakemberek számára.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a prioritási rendszert használ a feladatok kezeléséhez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a a hatékony prioritásmeghatározás helyett a könnyen elérhető eredményeket részesíti előnyben a nagy értékű feladatokkal szemben.

A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyedén kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

8. ClickUp időelemzési sablon

ClickUp időelemzési sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp időelemzési sablon segítségével értékes betekintést nyerhet abba, hogyan tölti az idejét.

A ClickUp időelemzési sablon segít nyomon követni, kategorizálni és elemezni a napi tevékenységeit a termelékenység optimalizálása érdekében. Az időhasználati minták megértésével kiküszöbölheti a hatékonysági hiányosságokat, és adat alapú fejlesztéseket hajthat végre a munkafolyamatában.

Részletes jelentéseket és vizualizációkat is nyújt a feladatokra és projektekre fordított időről. Ez lehetővé teszi, hogy megértsd, hogyan töltöd a havi vagy heti óráidat, és ennek megfelelően módosítsd azokat.

Mi fog tetszeni benne:

  • Elemezze az időtrendeket vizuális jelentésekkel és valós idejű elemzésekkel.
  • Kövesse nyomon a projekt ütemtervét, hogy lássa, hol történnek késések.
  • Figyelje a csapat kapacitását, hogy megelőzze a kiégést és a túlterhelést.
  • Részletes jelentéseket exportálhat, hogy megoszthassa az eredményeket az érdekelt felekkel.

Ideális: tanácsadók, vállalkozók, termelékenység iránt érdeklődők és mindenki, aki javítani szeretne időhatékonyságán.

➡️ További információ: Hogyan optimalizálhatja csapata szabadságkezelési rendszerét?

9. ClickUp kitölthető ütemterv sablon

Excel munkaidő-nyilvántartási sablon: ClickUp kitölthető idővonal-sablon
Ingyenes sablon letöltése
Készítsen egyszerűen világos, strukturált ütemterveket a ClickUp kitölthető ütemterv sablonjával.

Az ütemtervek elengedhetetlenek a projekt előrehaladásának és a határidőknek a vizualizálásához, de manuális elkészítésük szinte mindig körülményes. A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon segítségével könnyedén megtervezhet strukturált ütemterveket projektekhez, eseményekhez és célokhoz – mindezt egy interaktív ClickUp nézetben.

Ez a sablon lehetővé teszi a határidők dinamikus módosítását, a függőségek nyomon követését és a változó ütemtervek egyszerű kezelését.

Mi fog tetszeni benne:

  • Hozzon létre állítható projektütemterveket a táblázatok újrarendezése nélkül.
  • Kössd össze a feladatokat a mérföldkövekkel, hogy nyomon követhesd az előrehaladást.
  • Használja a Gantt-diagramokat a határidők egyértelmű vizuális ábrázolásához.
  • Valós időben együttműködhet a csapatokkal, anélkül, hogy elavult fájlverziókat kellene használnia.

Ideális: projektmenedzserek, rendezvénytervezők, üzleti stratégák és határidőhöz kötött projekteket kezelő csapatok számára.

10. ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon

ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon segítségével pontosan nyomon követheti a munkaidőt.

Az óradíjas munkák kezelésénél a pontosság a legfontosabb. Akár szabadúszóként számlázol ügyfeleknek, akár menedzserként nyomon követed az alkalmazottak munkaidejét, a ClickUp óradíjas munkaidő-nyilvántartási sablonja egyszerűsíti a folyamatot.

Naplózza a munkaórákat, kategorizálja a feladatokat és készítsen jelentéseket könnyedén – mindezt egy helyen. A világos, vizuális elrendezésnek köszönhetően a csapatok és az egyének jobban megértik a munkafolyamatokat, elkerülik az ütemterv-ütközéseket, és mindenki összhangban marad a projekt ütemtervével.

Mi fog tetszeni benne:

  • Indítsa el és állítsa le az időmérőket közvetlenül a feladatokból a pontos naplózás érdekében.
  • Szerezzen valós idejű összefoglalót az egyes feladatokhoz vagy projektekhez teljesített összes munkaóráról.
  • Automatikusan számolja ki a számlázható órákat a könnyebb számlázás érdekében.
  • Készítsen azonnali jelentéseket a termelékenységi trendek áttekintéséhez.

Ideális: szabadúszók, tanácsadók, távoli csapatok és olyan vállalkozások számára, amelyeknek pontos óradíj-nyilvántartásra van szükségük.

Mi jellemzi a jó Excel-munkaidő-nyilvántartási sablont?

Egy jó Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon jelentősen megkönnyíti a munkát, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszóként számolja a számlázható órákat, vagy HR-esként kezeli a rendes és túlórákat. Íme néhány tényező, amely segít kiválasztani a legjobbat:

  • Egyértelmű időbeviteli mezők: Válasszon egy Excel munkaidő-nyilvántartási sablont, amely lehetővé teszi a munkaidő, a szünetek és a túlórák könnyű bevitelét, hasonlóan egy időkövető szoftverhez.
  • Automatikus számítások: Válasszon egy olyan munkaidő-nyilvántartási sablont, amely beépített képleteket tartalmaz a teljes ledolgozott óraszám, a túlórák és a bérek automatikus kiszámításához, hogy egyszerűsítse a bérszámfejtést.
  • Testreszabás: Válasszon egy testreszabási lehetőségekkel rendelkező Excel-munkaidő-nyilvántartási sablont, amelynek segítségével könnyedén módosíthatja a bejegyzéseket és a formátumot az Ön egyedi igényeinek megfelelően, például napi, heti, kétheti vagy havi munkaidő-nyilvántartáshoz.
  • Munkaidő-nyilvántartás megfelelősége: Tegye prioritássá a munkaügyi törvények betartását, hogy ha egy adott iparágban vagy földrajzi területen dolgozik, a munkaidő-nyilvántartási táblázata megfeleljen ezeknek a törvényeknek és támogassa a jogi megfelelőséget az Ön területén.
  • Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonokat, amelyek nemcsak az Excel rendszerben működnek, hanem integrálhatók más eszközökkel és alkalmazásokkal is, például beosztási szoftverekkel és projektkezelő eszközökkel.

🧠 Érdekesség: Az átlagember évente körülbelül 650 órát tölt az e-mail fiókjainak kezelésével, ami hetente körülbelül 13 órára jön ki, amit csak az e-mailekre fordít.

Hatékonyan kövesse nyomon az idejét a ClickUp segítségével

Az Excel munkaidő-nyilvántartási sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek a munkaidő nyomon követéséhez, de csak bizonyos mértékig. Néhány hátrány, amely lassítja a munkát és csökkenti a hatékonyságot, a kézi adatbevitel, a képlethibák kezelése és a korlátozott automatizálás.

Ha okosabb, gyorsabb és együttműködőbb módszert keres az időkövetéshez, itt az ideje áttérni a ClickUp-ra, a mindennapi munkához használható alkalmazásra! A ClickUp időkövető eszközei, automatizált jelentései és valós idejű betekintései megkönnyítik a munkaidő kezelését. Akár szabadúszó, HR-szakember vagy vállalkozó, a ClickUp zökkenőmentes időkövetést, pontos bérszámfejtést és fokozott termelékenységet biztosít!

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és búcsút inthet a kézi táblázatoknak, és üdvözölheti az időkövetés okosabb módját! 🚀

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp