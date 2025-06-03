Ingyenes Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonok a munkaidő és a bérszámfejtés nyomon követéséhez

Egy jól felépített Excel munkaidő-nyilvántartási sablon segítségével könnyedén rögzítheti az alkalmazottak jelenlétét, nyomon követheti a számlázható órákat és biztosíthatja a pontos kifizetéseket anélkül, hogy drága szoftverekbe kellene befektetnie. Akár kisvállalkozást, távoli csapatot vagy személyes munkarendet kezel, a megfelelő Excel sablon egyszerűsítheti az időkövetési folyamatot.

Azonban a rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül felmerül a fontos kérdés: melyik Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonok ideálisak az Ön konkrét igényeinek? Ebben a blogban megválaszoljuk ezt a kérdést, és megvizsgáljuk az Excel-munkaidő-nyilvántartások jobb alternatíváit is, hogy segítsünk Önnek a hatékonyság javításában és a folyamat további automatizálásában.

🔎 Tudta? A munkaidő-nyilvántartások meglepően régi eredetűek! Az egyik legkorábbi munkaidő-nyilvántartási rendszer i. e. 1772-ben, Hammurabi törvénykönyvében jelent meg, egy babiloni szövegben, amely a bérekkel és a munkával kapcsolatos szabályokat vázolta fel! 📜

9 Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon

Annyi Excel-alapú munkaidő-nyilvántartási sablon közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ezért összeállítottunk egy listát a legjobb lehetőségekről, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál a munkavállalók munkaidejének nyomon követéséhez.

Akár heti, kétheti vagy havi munkaidő-nyilvántartási sablonra van szüksége, nálunk megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.

1. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től

A Microsoft 365 egy alapvető, de hatékony és egyszerű Excel munkaidő-nyilvántartási sablont kínál, amely egyéni felhasználók és kis csapatok számára is alkalmas.

Munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonként is használható, egyszerű elrendezést kínál a napi időbejegyzésekhez. A felhasználók rögzíthetik a munka kezdetét és végét, valamint a szüneteket. Gyorsan bevihetik napi óráikat, és kiszámíthatják a heti vagy havi teljes munkaidőt.

Íme, ami tetszeni fog:

Testreszabhatja a mezőket jegyzetek hozzáadásához, képletek módosításához vagy a sablon saját igényeihez való igazításához.

A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja és megoszthatja, ha PDF- vagy Excel-fájlként menti őket a vezetők vagy ügyfelek számára.

Használja offline módban, megszakítás nélkül, bármikor és bárhol hozzáférve és frissítve a munkaidő-nyilvántartását.

Ideális: Egyének és kis csapatok számára, akiknek alapvető, könnyen használható munkaidő-nyilvántartásra van szükségük a napi óraszámok nyomon követéséhez.

2. Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Microsoft365-től

Ha egyszerű módszert keres a munkaidő nyomon követésére, a Microsoft 365 Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablonja a megoldás. Ez a strukturált táblázat megkönnyíti a kezdési és befejezési időpontok, valamint a szünetek beírását, miközben kiszámítja a hét végén ledolgozott összes órákat.

A be- és kijelentkezési idők, ebédszünetek, betegszabadságok és túlórák számára külön mezőkkel ellátott sablon biztosítja a rendszeres munkaidő pontos nyomon követését. Beépített képletekkel rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják az egyes hetek végén ledolgozott összes óraszámot, így nincs szükség kézi számításokra, és csökkennek a bérszámfejtési hibák.

Íme, ami tetszeni fog:

Tartsa rendben a munkaidő-nyilvántartását egy tiszta, könnyen olvasható elrendezéssel.

Időt takaríthat meg a kitöltött munkaidő-nyilvántartások kinyomtatásával vagy exportálásával, hogy gyorsan áttekintse azokat.

Testreszabhatja a mezőket a munkarendjéhez, a túlórákra vonatkozó szabályokhoz vagy további részletekhez, például a fizetési időszakokhoz.

Ideális: Egyének és csapatok számára, akiknek nyomon kell követniük a hét folyamán különböző projektekre vagy feladatokra fordított időt, beleértve a túlórákat is.

💡 Profi tipp: Ha nehezen megy a munkaidő kézi nyomon követése, próbáljon ki egy munkaidő-nyilvántartó alkalmazást, amely segít rögzíteni az egyes feladatokra fordított tényleges időt, és mélyebb betekintést nyerhet a teljes termelékenység javításához.

3. Excel munkavállalói időkártya sablon a Microsoft365-től

A Microsoft 365 Employee Timecard Template (Munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sab lon) olyan vállalkozások számára készült, amelyek strukturált időkövetési módszert igényelnek. A sablon egyértelmű formátumot kínál a munkaidő, a szünetek és a túlórák rögzítéséhez.

A sablon részletes elrendezése lehetővé teszi a munkavállalók munkaidejének pontos nyomon követését, és tartalmaz mezőket a feladatokra vonatkozó információkhoz. Ennek eredményeként részletes adatokat kap az egyes tevékenységekre fordított időről. A munkavállalók könnyedén beírhatják műszakjaikat, biztosítva a pontos bérszámfejtést.

Íme, ami tetszeni fog:

Rögzítse a napi be- és kijelentkezési időket strukturált formátumban.

Exportálja a munkaidő-nyilvántartásokat a bérszámfejtés és jóváhagyások egyszerű feldolgozása érdekében.

Módosítsa a sablont úgy, hogy tartalmazza a túlórákat, a fizetett szabadságot vagy a műszakpótlékokat.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyeknek részletes és pontos nyilvántartást kell vezetniük a munkavállalók munkaidejéről a bérszámfejtés és a jogszabályi előírások betartása érdekében.

📚 Olvassa el még: Hogyan számoljuk ki a ledolgozott órákat?

4. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon szünetekkel a Microsoft365-től

A szünetek nyomon követése ugyanolyan fontos, mint a munkaidő nyomon követése, és a Microsoft 36 Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablonja biztosítja, hogy mindkettő pontosan rögzítésre kerüljön. Ez a sablon tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek részletes időnaplókra van szükségük, lehetővé téve az alkalmazottak számára a kezdési és befejezési időpontok megadását, figyelembe véve a szüneteket is.

Ez a sablon a szünetek pontos rögzítésére is összpontosít, ami elengedhetetlen a munkaügyi törvények betartása és a tisztességes fizetés biztosítása szempontjából.

Íme, ami tetszeni fog:

Rögzítse a fizetett és fizetés nélküli szüneteket a pontos nyilvántartás érdekében.

A szünetek időtartamát a vállalati irányelvekhez vagy a munkaügyi törvényekhez igazíthatja.

Az automatikus számításoknak köszönhetően egy pillanat alatt áttekintheti a teljes ledolgozott óraszámot.

Ideális: olyan iparágakban működő vállalkozások számára, ahol szigorú szünetre vonatkozó szabályok vannak érvényben, és ahol a szabályoknak való megfelelés és a bérszámfejtés érdekében pontos szünetidő-nyilvántartásra van szükség.

5. Excel kisvállalkozások heti munkaidő-nyilvántartási sablonja a Microsoft365-től

A könnyen használható munkaidő-nyilvántartási eszközt kereső kisvállalkozás-tulajdonosok számára értékes segítséget nyújt a Microsoft 365 Excel kisvállalkozások számára készült heti munkaidő-nyilvántartási sablonja. Ez a sablon olyan csapatok számára készült, amelyek nem támaszkodnak bonyolult bérszámfejtési rendszerekre, és egyszerűségével és funkcionalitásával egyensúlyt teremt a heti munkaórák nyilvántartásában.

Íme, ami tetszeni fog:

Tartsa kézben a heti munkaórákat drága szoftverek nélkül.

Tartson áttekinthető nyilvántartást egy jól strukturált munkaidő-nyilvántartási formátummal.

Módosítsa a sablont, hogy további részleteket is tartalmazza, például túlórák vagy projektalapú nyomon követés.

Ideális: Kisvállalkozások számára, amelyeknek egyszerű és hatékony módszerre van szükségük a munkavállalók heti munkaidő-nyilvántartásának követésére.

6. Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon a TimeDoctor-tól

Azok számára, akik kéthetente fizetik ki a béreket, a TimeDoctor Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablonja strukturált módszert kínál a 14 napos munkaidő rögzítésére.

Ez a kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon előre beépített képletekkel rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják mindkét hét munkaidejét. A tiszta elrendezés megkönnyíti az adatok bevitelét és ellenőrzését, így ez a sablon ideális választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerű, de hatékony módszert keresnek a munkaidő nyomon követésére.

Íme, ami tetszeni fog:

Naponta rögzítheti a munkaidőt és a szüneteket, miközben minden fizetési ciklus végén áttekintheti a teljes munkaidőt.

Csökkentse a hibák számát a rendes munkaidő és a túlórák pontos nyomon követésével.

A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja jóváhagyás vagy nyilvántartás céljából.

Ideális: A kéthetes bérszámfejtési ciklussal működő vállalkozásoknak egy kifejezetten erre a gyakoriságra tervezett sablonra van szükségük.

➡️ További információ: Tippek a munkahelyi időgazdálkodási készségek fejlesztéséhez

7. Excel heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Vertex42-től

A Vertex42 heti munkaidő-nyilvántartási sablonja tiszta és professzionális kialakítású, a könnyű használatra összpontosítva. Lehetővé teszi a részletes időbejegyzéseket, beleértve a projektkódokat, a feladatleírásokat és a megjegyzéseket.

Ezenkívül bőséges helyet biztosít a részletes időbejegyzésekhez, lehetővé téve a felhasználók számára az idő pontos nyomon követését. Ez a sablon tökéletes magánszemélyek és vállalkozások számára, és praktikus módszert kínál a heti munkarendek strukturált, nyomtatható formátumban történő nyomon követésére.

Íme, ami tetszeni fog:

Osztályozza az időt, és nyerjen betekintést a munkavégzési szokásokba a projektkódok és a feladatleírások segítségével.

Gyorsan kiszámíthatja a teljes munkaidőt, beleértve a túlórákat is.

A kitöltött munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén elmentheti, kinyomtathatja vagy e-mailben elküldheti.

Ideális: Magánszemélyek és vállalkozások számára, akik vizuálisan vonzó és jól szervezett munkaidő-nyilvántartást preferálnak a részletes heti időkövetéshez.

8. Excel munkaidő-nyilvántartó sablon a Vertex42-től

A Vertex42 Excel munkaidő-nyilvántartási sablonja kiváló eszköz azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akiknek automatikusan kell kiszámolniuk a teljes munkaidőt, a túlórákat és a fizetést. Az alapvető munkaidő-nyilvántartásokkal ellentétben ez a sablon beépített képletekkel rendelkezik, amelyek elvégzik a számításokat, csökkentve ezzel a hibák számát és időt takarítva meg.

A felhasználók beírják a munkaidő kezdetét és végét, és a heti munkaidő-nyilvántartási sablon azonnal kiszámítja a teljes ledolgozott óraszámot, a túlórákat, és ha óradíj is szerepel, akkor a bruttó bért is.

Íme, ami tetszeni fog:

Automatizálja az óraszámításokat, hogy időt takarítson meg és elkerülje a hibákat.

Testreszabhatja a sablont, hogy az megfeleljen vállalatának időkövetési irányelveinek.

A beépített képletekkel nyomon követheti a túlórákat és a szünetek levonásait.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyeknek pontos bérszámfejtést kell biztosítaniuk és minimalizálniuk kell a hibák kockázatát.

9. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a Myhours-tól

A Myhours Excel-munkaidő-nyilvántartási sablonjai többféle formátumban érhetők el, így letöltheti a számára szükséges opciót. Akár havi, heti, kétheti vagy akár napi munkaidő-nyilvántartási sablonról van szó, olyan opciót kap, amely egyszerűsíti az időkövetést és pontos nyilvántartást biztosít a munkavállalók munkaidejéről.

Az egyszerűség és a hatékonyság jegyében tervezett sablonok lehetővé teszik a felhasználók számára a munkaidő, a szünetek és a túlórák zökkenőmentes bevitelét.

Íme, ami tetszeni fog:

Válasszon több formátum közül, beleértve a heti, kétheti és projektalapú nyomon követést.

Testreszabhatja a sablonokat, hogy azok különböző munkakörökhöz, iparágakhoz vagy számlázási struktúrákhoz illeszkedjenek.

A munkaidő-nyilvántartásokat könnyedén exportálhatja számlázás vagy bérszámfejtés céljából.

Ideális: szabadúszók és vállalkozások számára, akiknek különböző munkaidő-nyilvántartási sablonok közül kell választaniuk, és egyszerűsíteni szeretnék az időkövetést.

Az Excel használatának korlátai a munkaidő-nyilvántartási sablonok esetében

Az ingyenes Excel-munkaidő-nyilvántartások kényelmes és hozzáférhető megoldást kínálnak a munkavállalók munkaidejének nyomon követésére, de bizonyos korlátozásokkal is járnak. Ezek a korlátozások akadályozhatják a hatékonyságot, a pontosságot és a méretezhetőséget, különösen nagyobb csapatok vagy komplex munkaidő-nyomonkövetési igényekkel rendelkező vállalkozások esetében.

Ezek a korlátozások többek között a következők:

Valós idejű együttműködés hiánya : Mivel az Excel-fájlok vagy helyileg, vagy a felhőben vannak tárolva, több felhasználó számára nehéz egyszerre hozzáférni és frissíteni az Excel-táblázatot. Ez verziókezelési problémákhoz és az adatgyűjtés késedelméhez vezet.

Automatikus emlékeztetők hiánya : A : A naptáralkalmazásokkal és termelékenységi eszközökkel ellentétben az Excel nem nyújt automatikus emlékeztetőket. Ez megnehezítheti az összes alkalmazott időben történő frissítéseinek biztosítását.

Kézi hibák : Mivel a legtöbb Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon a munkaidő kézi bevitelén alapul, némi eltérés előfordulhat, különösen több projekt vagy ügyfélszámlázás nyomon követése esetén.

Elemzési funkciók hiánya : Bár a legtöbb Excel-táblázat segít a munkaidő, a betegszabadságok és a pihenőidők automatikus kiszámításában, nem rendelkeznek olyan robusztus jelentési és elemzési funkciókkal, mint a munkaerő-elemző eszközök.

Adatbiztonság: Az Excel táblázatot véletlenül törölhetik, elveszíthetik, vagy jogosulatlan felhasználók hozzáférhetnek hozzá, ha nem kezelik megfelelően. Ez nagy hiba, különösen mivel ezeket az adatokat számlázáshoz, bérszámfejtéshez és egyéb HR-követelményekhez használják.

💡 Profi tipp: Használjon munkaerő-elemző szoftvert a változó trendek gyors azonosításához, a kiváltó okok feltárásához és proaktív lépések megtételéhez a legjobb tehetségek megtartása érdekében, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

10 alternatíva az Excel munkaidő-nyilvántartási sablonokhoz

Ha hatékonyabb, automatizált és együttműködésen alapuló időkövetési módszert keres, akkor a ClickUp időkövetési sablonjaira való áttérés jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. A Microsoft Excel-lel ellentétben a ClickUp sablonjai és időkövetési kártyái valós idejű figyelést, automatikus számításokat és zökkenőmentes integrációt kínálnak a bérszámfejtési és projektkezelési eszközökkel a mindennapi munkához.

A ClickUp Project Time Tracking eszközökkel könnyedén nyomon követheti az egyes tevékenységekhez és több feladat elvégzéséhez szükséges órákat.

Ha túl sok időt töltesz az adatok kézi bevitelével, a táblázatok közötti váltással vagy a verziókezelési problémák megoldásával, érdemes megfontolnod a ClickUp Project Time Tracking funkció használatát.

Ezzel az automatizált funkcióval megszűnik a kézi táblázatok szükségessége, és olyan fejlett funkciókhoz juthat, mint:

Indítsa el és állítsa le az időmérőket, hogy könnyedén nyomon követhesse az egyes feladatokra fordított időt, így nincs szükség kézi becslésekre vagy bejegyzésekre.

Készítsen valós idejű jelentéseket, hogy megértse, hova mennek a csapata munkaórái, és megkönnyítse az ügyfelek számlázását.

Szinkronizálja a nyomon követett időt a bérszámfejtéssel, a számlákkal és a termelékenységi eszközökkel, anélkül, hogy ez további gondot okozna.

Állítsa be az óradíjakat, kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat, és akár automatizálhatja a munkaidő-nyilvántartási emlékeztetőket is, hogy a munkaidő-nyilvántartás és a termelékenység-kezelés még hatékonyabbá váljon.

Mit mondanak erről a ClickUp felhasználói? Íme néhány vélemény: Gemma Kuenzi, a Kredo Inc. művészeti igazgatója így nyilatkozott:

A ClickUp a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A Kredo Inc. művészeti igazgatója vagyok, amely 3 leányvállalat anyavállalata. Tervezői csapatot vezetek, így a ClickUp segít a projektmenedzsmentben, az időgazdálkodásban, a munkák delegálásában és még sok másban!

Az alábbiakban felsoroltuk a legjobb ClickUp sablonokat, amelyek felváltják a hagyományos táblázatos sablonokat, és új szintre emelik a ClickUp projektmenedzsment funkcióit. Minden munkaidő-nyilvántartási sablon egy adott célra készült, hogy segítsen Önnek a munkaidő könnyed nyomon követésében, a termelékenység javításában és a bérszámfejtési folyamatok egyszerűsítésében.

1. ClickUp tanácsadó munkaidő-nyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tanácsadói munkaidő-nyilvántartási sablonjával könnyedén kezelheti és nyomon követheti a tanácsadói munkaórákat.

A tanácsadók több ügyféllel, projekttel és számlázható órával foglalkoznak, ezért az időkövetés elengedhetetlen része a munkájuknak. A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon segítségével zökkenőmentesen rögzítheti az órákat, nyomon követheti a számlázható és nem számlázható időt, és pontos jelentéseket készíthet a táblázatokkal való bajlódás nélkül.

A statikus Excel-sablonokkal ellentétben ez a dinamikus eszköz valós idejű betekintést nyújt, segítve a tanácsadóknak az ütemtervük optimalizálását és a bevételek maximalizálását. A könnyen használható nyomonkövetési mezők és az automatizált számítások segítségével az időnaplókra való aggódás helyett az értékteremtésre koncentrálhat.

Mi fog tetszeni benne:

Automatizálja az időkövetést a beépített ClickUp funkciókkal, hogy csökkenthesse a kézi bejegyzések számát.

Azonnali bontást kap a számlázható és nem számlázható órákról a pontos számlázáshoz.

Tekintse meg munkáját többféle formátumban – lista, táblázat vagy naptár – a munkafolyamatához igazodva.

Szinkronizálja olyan integrációkkal, mint a Google Naptár, hogy zökkenőmentesen követhesse nyomon az időt az eszközök között.

Ideális: független tanácsadók, üzleti coachok és több ügyfélprojektet kezelő szabadúszók számára.

2. ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Services Timesheet Template segítségével zökkenőmentesen figyelheti a munkaidőt és a szolgáltatási feladatokat.

A munkaidő kezelése egy szolgáltató vállalkozás számára bonyolult feladat. A ClickUp Services Timesheet Template segít pontosan rögzíteni az alkalmazottak munkaidejét, szüneteit és túlóráit egy központi helyen.

A sablon legjobb tulajdonsága, hogy egyszerűsíti a szolgáltatásalapú vállalkozások alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartását. Ezenkívül a sablon integrálása a ClickUp funkcióival, például a feladatkezeléssel és a kommunikációval, javítja a csapatok együttműködését és a projektek átláthatóságát.

Mi fog tetszeni benne:

A munkaidő-nyilvántartáson belül közvetlenül rendeljen hozzá feladatokat, hogy valós időben követhesse nyomon a munkát.

Állítson be automatikus időkövetést az ismétlődő feladatokhoz – nincs szükség manuális frissítésekre.

Másodpercek alatt készítsen ügyfélnek kész jelentéseket a számlázás egyszerűsítése érdekében.

Mobilbarát nyomon követéssel bárhonnan hozzáférhet a munkaidő-nyilvántartásához, akár útközben is.

Ideális: Szolgáltatásalapú vállalkozások, HR-vezetők és operációs csapatok számára, akik a munkavállalók munkaidejét nyomon követik.

3. ClickUp ügyvédi időkövetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa szemmel a jogi számlázható órákat a ClickUp ügyvédi időkövetési sablonjával.

A jogi szakemberek tudják, hogy minden számlázható perc számít. A ClickUp ügyvédi időkövetési sablon segít az ügyvédi irodáknak, egyéni ügyvédeknek és jogi csapatoknak minden ledolgozott órát rögzíteni, biztosítva a pontos számlázást és időgazdálkodást anélkül, hogy a táblázatok lassítanák őket.

Ez a ClickUp sablon lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy nyomon kövessék az egyes ügyekhez kapcsolódó időt, munkaidő-nyilvántartást hozzanak létre a számlázható órák és a feladatok összekapcsolásához, valamint néhány kattintással jelentéseket készítsenek az ügyfelek számára.

Mi fog tetszeni benne:

A pontos nyomon követés érdekében rögzítse az időt közvetlenül az ügyiratokban.

Állítsa be az óradíjakat ügyfélként, és automatikusan számolja ki a számlázási összegeket.

Azonnali munkaidő-nyilvántartások létrehozása szűrőkkel az eset, az ügyfél vagy a dátumtartomány szerint.

Bármely eszközről lekérheti az időnaplókat, így biztosan nem marad ki egyetlen számlázható perc sem.

Ideális: ügyvédek, ügyvédi irodák és jogi szakemberek számára, akik több ügyfelet kezelnek

4. ClickUp személyes időgazdálkodási sablon

Ingyenes sablon letöltése Vegye kézbe az irányítást a napja felett, növelje a termelékenységet, és kövesse nyomon minden percet a ClickUp személyes időgazdálkodási sablonjával.

Segítségre van szüksége személyes és szakmai céljaihoz szükséges időgazdálkodásában? A ClickUp személyes időgazdálkodási sablon segít felosztani a napját kezelhető blokkokra, fontossági sorrendbe állítani a fontos feladatokat és azonosítani az időpazarló tevékenységeket. Akár szabadúszó, vállalkozó vagy csak valaki, aki optimalizálni szeretné a napirendjét, ez a sablon minden igényét kielégíti!

Lehetővé teszi a feladatok egyszerű tervezését, az idő rögzítését és az időfelhasználás elemzését, segítve Önt a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. A sablon legnagyobb előnye, hogy könnyen alkalmazható és konfigurálható a heti vagy havi munkaidő-nyilvántartások kiszámításához, és automatikusan hasznosítható adatokat szolgáltat.

Mi fog tetszeni benne:

Tervezze meg napját egy intuitív időblokkoló rendszerrel

Kövesse nyomon a személyes és a szakmai időt a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében.

Automatizált betekintést nyerhet abba, hogy minden héten hova megy az ideje.

Testreszabhatja a kategóriákat az életmódjának megfelelően – munka, fitnesz, tanulás vagy szabadidő.

Ideális: szabadúszók, távmunkások, diákok és szakemberek számára, akik javítani szeretnék időgazdálkodásukat.

🧠 Érdekesség: Egy nemrégiben végzett felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele teendőlistát használ az időgazdálkodáshoz!

5. ClickUp időallokációs sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja ütemtervét és hatékonyan ossza be idejét a ClickUp időallokációs sablon segítségével.

Tegyük fel, hogy valaha is elgondolkodott azon, hová tűnik az ideje. Ebben az esetben a ClickUp időallokációs sablon segít a csapatoknak és az egyéneknek lebontani a különböző projektekre, ügyfelekre vagy feladatokra fordított időt, így adat alapú megközelítést biztosítva a termelékenységhez.

Ez a sablon megszabadítja Önt az Excel táblázatok végtelen sorainak gondjától, és világos, vizuális áttekintést nyújt az időfelhasználásáról, segítve Önt a források hatékonyabb elosztásában.

Mi fog tetszeni benne:

A könnyű nyomon követés érdekében kategorizálja az időt projekt, ügyfél vagy prioritás szerint.

A diagramok és grafikonok segítségével vizualizálhatja az időfelhasználást, így gyorsan áttekintheti az adatokat.

Azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat, és optimalizálja a munkafolyamatokat valós adatok alapján.

Állítson be riasztásokat, ha bizonyos feladatok vagy projektek túl sok időt vesznek igénybe.

Ideális: vállalkozók, projektmenedzserek, szabadúszók és mindenki számára, aki optimalizálni szeretné az időfelhasználását.

➡️ További információk: Ingyenes jelenléti űrlap sablonok

6. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben napi, heti és havi feladatait a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával.

A ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a felhasználókat napi vagy heti ütemterveik elkészítésében és kezelésében. Strukturált keretrendszert biztosít a feladatok tervezéséhez, a határidők meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, elősegítve ezzel a jobb időgazdálkodást és a termelékenységet.

Ez a sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes ütemterveket készítsenek, feladatokat rendeljenek hozzá konkrét időintervallumokhoz, és nyomon kövessék azok előrehaladását. Ezenkívül segít biztosítani, hogy a feladatok időben elkészüljenek, és az idő hatékonyan legyen kihasználva.

Mi fog tetszeni benne:

Használja a naptár, tábla vagy lista nézeteket, hogy a saját igényeinek megfelelően strukturálja az ütemtervét.

Rendeljen prioritásokat és határidőket, hogy a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhasson.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy megszüntesse az unalmas folyamatokat és javítsa a hatékonyságot.

Szinkronizálja naptáralkalmazásaival és időkövető szoftvereivel a könnyű ütemezés érdekében.

Ideális: elfoglalt szakemberek, csapatvezetők, diákok és mindenki számára, aki hatékonyan szeretné megszervezni a napját.

Ismerje meg, hogyan lehet nyomon követni az időt a ClickUp segítségével 👇

7. ClickUp időkeret-sablon

Ingyenes sablon letöltése Növelje a termelékenységet a ClickUp Time Box sablon segítségével, amelynek segítségével időtartamokat oszthat be.

A time-boxing egy bevált technika a termelékenység növelésére, és a ClickUp Time Box Template segítségével könnyen megvalósítható. Tervezzen célorientált munkameneteket, állítson be időkorlátokat a feladatokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt egy strukturált ClickUp munkafolyamaton belül.

Az Excel-től eltérően, amely manuális adatbevitelt igényel, ez a sablon integrálódik a ClickUp automatizálási funkciójával, hogy segítsen betartani az időkorlátokat és optimalizálni a hatékonyságot.

Mi fog tetszeni benne:

Állítson be időblokkokat a feladatokhoz, hogy elkerülje a zavaró tényezőket és fokozza a koncentrációt.

Automatikus értesítést kap, amikor lejárt az idő, hogy a munkamenetek strukturáltak maradjanak.

Kövesse nyomon a befejezett és a tervezett feladatokat a jobb termelékenység érdekében.

A táblázatok újrarendezése nélkül dinamikusan módosíthatja az időallokációkat.

Ideális: távmunkások, szabadúszók, a termelékenység iránt érdeklődők és szoros határidőket kezelő szakemberek számára.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a prioritási rendszert használ a feladatok kezeléséhez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a a hatékony prioritásmeghatározás helyett a könnyen elérhető eredményeket részesíti előnyben a nagy értékű feladatokkal szemben. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyedén kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

8. ClickUp időelemzési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp időelemzési sablon segítségével értékes betekintést nyerhet abba, hogyan tölti az idejét.

A ClickUp időelemzési sablon segít nyomon követni, kategorizálni és elemezni a napi tevékenységeit a termelékenység optimalizálása érdekében. Az időhasználati minták megértésével kiküszöbölheti a hatékonysági hiányosságokat, és adat alapú fejlesztéseket hajthat végre a munkafolyamatában.

Részletes jelentéseket és vizualizációkat is nyújt a feladatokra és projektekre fordított időről. Ez lehetővé teszi, hogy megértsd, hogyan töltöd a havi vagy heti óráidat, és ennek megfelelően módosítsd azokat.

Mi fog tetszeni benne:

Elemezze az időtrendeket vizuális jelentésekkel és valós idejű elemzésekkel.

Kövesse nyomon a projekt ütemtervét, hogy lássa, hol történnek késések.

Figyelje a csapat kapacitását, hogy megelőzze a kiégést és a túlterhelést.

Részletes jelentéseket exportálhat, hogy megoszthassa az eredményeket az érdekelt felekkel.

Ideális: tanácsadók, vállalkozók, termelékenység iránt érdeklődők és mindenki, aki javítani szeretne időhatékonyságán.

➡️ További információ: Hogyan optimalizálhatja csapata szabadságkezelési rendszerét?

9. ClickUp kitölthető ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerűen világos, strukturált ütemterveket a ClickUp kitölthető ütemterv sablonjával.

Az ütemtervek elengedhetetlenek a projekt előrehaladásának és a határidőknek a vizualizálásához, de manuális elkészítésük szinte mindig körülményes. A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon segítségével könnyedén megtervezhet strukturált ütemterveket projektekhez, eseményekhez és célokhoz – mindezt egy interaktív ClickUp nézetben.

Ez a sablon lehetővé teszi a határidők dinamikus módosítását, a függőségek nyomon követését és a változó ütemtervek egyszerű kezelését.

Mi fog tetszeni benne:

Hozzon létre állítható projektütemterveket a táblázatok újrarendezése nélkül.

Kössd össze a feladatokat a mérföldkövekkel, hogy nyomon követhesd az előrehaladást.

Használja a Gantt-diagramokat a határidők egyértelmű vizuális ábrázolásához.

Valós időben együttműködhet a csapatokkal, anélkül, hogy elavult fájlverziókat kellene használnia.

Ideális: projektmenedzserek, rendezvénytervezők, üzleti stratégák és határidőhöz kötött projekteket kezelő csapatok számára.

10. ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp óradíj-nyilvántartási sablon segítségével pontosan nyomon követheti a munkaidőt.

Az óradíjas munkák kezelésénél a pontosság a legfontosabb. Akár szabadúszóként számlázol ügyfeleknek, akár menedzserként nyomon követed az alkalmazottak munkaidejét, a ClickUp óradíjas munkaidő-nyilvántartási sablonja egyszerűsíti a folyamatot.

Naplózza a munkaórákat, kategorizálja a feladatokat és készítsen jelentéseket könnyedén – mindezt egy helyen. A világos, vizuális elrendezésnek köszönhetően a csapatok és az egyének jobban megértik a munkafolyamatokat, elkerülik az ütemterv-ütközéseket, és mindenki összhangban marad a projekt ütemtervével.

Mi fog tetszeni benne:

Indítsa el és állítsa le az időmérőket közvetlenül a feladatokból a pontos naplózás érdekében.

Szerezzen valós idejű összefoglalót az egyes feladatokhoz vagy projektekhez teljesített összes munkaóráról.

Automatikusan számolja ki a számlázható órákat a könnyebb számlázás érdekében.

Készítsen azonnali jelentéseket a termelékenységi trendek áttekintéséhez.

Ideális: szabadúszók, tanácsadók, távoli csapatok és olyan vállalkozások számára, amelyeknek pontos óradíj-nyilvántartásra van szükségük.

Mi jellemzi a jó Excel-munkaidő-nyilvántartási sablont?

Egy jó Excel-munkaidő-nyilvántartási sablon jelentősen megkönnyíti a munkát, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszóként számolja a számlázható órákat, vagy HR-esként kezeli a rendes és túlórákat. Íme néhány tényező, amely segít kiválasztani a legjobbat:

Egyértelmű időbeviteli mezők : Válasszon egy Excel munkaidő-nyilvántartási sablont, amely lehetővé teszi a munkaidő, a szünetek és a túlórák könnyű bevitelét, hasonlóan egy : Válasszon egy Excel munkaidő-nyilvántartási sablont, amely lehetővé teszi a munkaidő, a szünetek és a túlórák könnyű bevitelét, hasonlóan egy időkövető szoftverhez.

Automatikus számítások : Válasszon egy olyan munkaidő-nyilvántartási sablont, amely beépített képleteket tartalmaz a teljes ledolgozott óraszám, a túlórák és a bérek automatikus kiszámításához, hogy egyszerűsítse a bérszámfejtést.

Testreszabás : Válasszon egy testreszabási lehetőségekkel rendelkező Excel-munkaidő-nyilvántartási sablont, amelynek segítségével könnyedén módosíthatja a bejegyzéseket és a formátumot az Ön egyedi igényeinek megfelelően, például napi, heti, kétheti vagy havi munkaidő-nyilvántartáshoz.

Munkaidő-nyilvántartás megfelelősége : Tegye prioritássá a munkaügyi törvények betartását, hogy ha egy adott iparágban vagy földrajzi területen dolgozik, a munkaidő-nyilvántartási táblázata megfeleljen ezeknek a törvényeknek és támogassa a jogi megfelelőséget az Ön területén.

Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonokat, amelyek nemcsak az Excel rendszerben működnek, hanem integrálhatók más eszközökkel és alkalmazásokkal is, például : Válasszon olyan ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonokat, amelyek nemcsak az Excel rendszerben működnek, hanem integrálhatók más eszközökkel és alkalmazásokkal is, például beosztási szoftverekkel és projektkezelő eszközökkel.

🧠 Érdekesség: Az átlagember évente körülbelül 650 órát tölt az e-mail fiókjainak kezelésével, ami hetente körülbelül 13 órára jön ki, amit csak az e-mailekre fordít.

Hatékonyan kövesse nyomon az idejét a ClickUp segítségével

Az Excel munkaidő-nyilvántartási sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek a munkaidő nyomon követéséhez, de csak bizonyos mértékig. Néhány hátrány, amely lassítja a munkát és csökkenti a hatékonyságot, a kézi adatbevitel, a képlethibák kezelése és a korlátozott automatizálás.

Ha okosabb, gyorsabb és együttműködőbb módszert keres az időkövetéshez, itt az ideje áttérni a ClickUp-ra, a mindennapi munkához használható alkalmazásra! A ClickUp időkövető eszközei, automatizált jelentései és valós idejű betekintései megkönnyítik a munkaidő kezelését. Akár szabadúszó, HR-szakember vagy vállalkozó, a ClickUp zökkenőmentes időkövetést, pontos bérszámfejtést és fokozott termelékenységet biztosít!

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és búcsút inthet a kézi táblázatoknak, és üdvözölheti az időkövetés okosabb módját! 🚀