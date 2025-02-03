A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás a hatékony időkövetéshez

Akár több projektet egyszerre kezelő szabadúszó, akár munkatársakat felügyelő csapatvezető, akár a maximális hatékonyságra törekvő vállalkozó vagy, egy dolog változatlan marad: az idő értéke.
Szerencsére a digitális innováció korában az idő nyomon követése és kezelése könnyebbé vált. A munkaidő-nyilvántartó alkalmazások forradalmasították az idő nyomon követésének, kezelésének és optimalizálásának módját. Segítenek nyomon követni az alkalmazottak különböző feladatokra vagy projektekre fordított idejét, és javítják a termelékenységet.
Ha a tökéletes módszert keresi az időgazdálkodáshoz és nyomon követéshez, akkor jó helyen jár. Az intuitív felületektől a robusztus funkciókig áttekintjük a legjobb szoftveropciókat, hogy megtalálja az ideális munkaidő-nyilvántartó alkalmazást.
Mit kell keresnie a munkaidő-nyilvántartó alkalmazásokban?
Az időkövetés, a jelentések, a megbízható ügyfélszolgálat és a széles körű integrációs lehetőségek olyan funkciók, amelyek elengedhetetlenek egy időnyilvántartó alkalmazásban. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a funkciókat, amelyekre figyelnie kell az alkalmazás kiválasztásakor:
- Időkövető szoftver : Vegye figyelembe az alkalmazás által kínált időkövetési funkciók körét, beleértve a kézi időbevitelt, az időzítő funkciót, az automatikus időkövetést és az idő projekt, ügyfél vagy feladat szerinti kategorizálásának lehetőségét.
- Jelentéskészítési funkciók: Értékelje az alkalmazás jelentéskészítési funkcióit, például a részletes munkaidő-nyilvántartások létrehozásának, az adatok különböző formátumokban (PDF, CSV, Excel) történő exportálásának, az időfelhasználás nyomon követésének és a csapat termelékenységére vonatkozó értékes információkat nyújtó elemzések elérésének lehetőségét.
- Integrációk: Ellenőrizze, hogy az alkalmazás támogatja-e az integrációt olyan eszközökkel, mint a CRM, a számlázási szoftver, a projektmenedzsment és a feladatkezelő eszközök.
- Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a munkavállalói munkaidő-nyilvántartó szoftver kompatibilis a különböző eszközökkel, platformokkal (Windows, iOS és Android) és böngészőkkel (Chrome, Edge és Firefox).
- Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és amelynek segítségével Ön és csapata könnyedén rögzítheti az órákat, nyomon követheti a feladatokra fordított időt, és jelentéseket készíthet anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.
- Árak: Keressen olyan alkalmazást, amely átlátható árazási lehetőségeket kínál. Ezenkívül gondosan ellenőrizze, hogy az alkalmazás megéri-e az árát. Ha alapvető időkövetésre van szüksége, akkor elegendőek lehetnek az ingyenes alkalmazottak munkaidő-nyilvántartó alkalmazások. Ha azonban fejlett funkciókra van szüksége, akkor lehet, hogy befektetnie kell egy fizetős verzióba.
A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás 2024-ben
Most, hogy már tudja, milyen funkciókat kell keresnie, nézzük meg a 10 legjobb 2024-ben használható munkaidő-nyilvántartó szoftver listáját:
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely hatékony időkövetési funkciókkal segíti a hatékonyság és a termelékenység növelését.
A ClickUp időgazdálkodási funkciójával rögzítheti az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből. Összekapcsolhatja az időkövetést a ClickUp-ban végzett feladataival, globális időzítővel ugorhat a feladatok között, és jegyzeteket fűzhet az időbejegyzésekhez referencia céljából.
Ezenkívül megjelölheti az időt számlázhatóként, szűrheti, címkéket alkalmazhat, és integrációk segítségével szinkronizálhatja a különböző eszközök között. Emellett elvárásokat is meghatározhat, és becsülheti az időigényt.
Átfogó áttekintést szeretne? Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy ellenőrizze, mennyi munkát terveztek az egyes csapattagok számára.
A ClickUp Timesheets segítségével könnyedén megtekintheti, nyomon követheti és felülvizsgálhatja az időkövetett feladatokat. Testreszabhatja a beállításokat, hogy megadja napi munkakapacitását, szerkesztheti a dátumtartományt, válthat a feladatok és az összes bejegyzés közötti nézetek között, és még sok más.
A ClickUp kész sablonokat is kínál, például a Szolgáltatások munkaidő-nyilvántartás sablont, amely megkönnyíti az idő nyomon követését. Segítségével rendszerezheti a számlázható órákat, eloszthatja az erőforrásokat és nyomon követheti a termelékenységét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközön a globális időzítővel
- Szűrje a munkaidő-nyilvántartást számlázás, címke és nyomon követési idő szerint.
- Állítsa be a napi vagy heti kapacitást a jobb időgazdálkodás érdekében.
- Készítsen és testreszabjon munkaidő-nyilvántartásokat az Ön igényeinek megfelelően.
- Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Toggl-t, az Everhour-t stb.
- Áttekintést kaphat csapattagjai időkövetéséről.
- Jegyzeteket fűzhet az időbejegyzésekhez referencia céljából.
- Szűrje a nyomon követett időt dátum, állapot, prioritás, címkék stb. szerint.
- Részletes jelentéseket kaphat arról, hogy az alkalmazottak hogyan töltik az idejüket.
- Automatikusan kövesse nyomon a számlázható és nem produktív órákat
- Használjon munkaidő-nyilvántartási és időnapló-sablonokat a munkája strukturálásához.
A ClickUp korlátai
- Az időnyilvántartás csak az üzleti csomagban és annál magasabb csomagokban érhető el.
- Nem minden nézet elérhető mobil eszközökön.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Jibble
A Jibble munkaidő-nyilvántartó alkalmazás tökéletes nagy csapatok és szervezetek számára, mivel korlátlan számú felhasználó számára kínál vonzó, örökre ingyenes csomagot. Átfogó funkciókat kínál, amelyek segítenek pontos munkaidő-nyilvántartást vezetni asztali, mobil és webes alkalmazásokból.
A munkaidő-nyilvántartó alkalmazás részletes elemzéseket és visszajelzéseket oszt meg, amelyek segítenek elemezni az eltöltött időt, bérszámfejtésre kész munkaidő-nyilvántartásokat készíteni, áttekintést kapni több száz időbejegyzésről, és azokat exportálni. Projektkövetést, bérszámfejtési integrációt, jóváhagyási munkafolyamatokat és munkaidő-nyilvántartási sablonokat kínál.
A Jibble legjobb funkciói
- Használja ki az automatizált munkaidő-nyilvántartást, a jelentések ütemezését és a szabadságok kezelését!
- Állítson be fix vagy rugalmas munkarendet tagok és csoportok szerint.
- Használja a PTO időkövetőt a szabadságok automatikus kezeléséhez.
- Állítsa be a túlórák és az egyéni díjakat, és frissítse munkaidő-nyilvántartásait valós időben.
- Hozzáférés robusztus funkciókhoz a virtuális és helyszíni időfigyeléshez
- Növelje az időkövetés pontosságát arcfelismeréssel és GPS-követéssel.
- Exportáljon részletes jelentéseket a munkaidő-nyilvántartások alapján különböző formátumokban.
- Gyorsan oldja meg problémáit a gyors ügyfélszolgálat segítségével.
A Jibble korlátai
- Néhány felhasználó hibákkal szembesült a mobilalkalmazásból való kijelentkezéskor.
- Panaszok érkeztek arra vonatkozóan, hogy az alkalmazás használat közben többször is összeomlott.
Jibble árak
- Ingyenes
- Prémium: 29 rúpia/hó felhasználónként
- Ultimate: 49 rúpia/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Jibble értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 800 értékelés)
3. My Hours
A My Hours egy időkövető szoftver, amely tökéletes kisvállalkozások és szabadúszók számára. Lehetővé teszi az időkövetés automatizálását és a költségvetés betartását valós idejű betekintéssel. A generált jelentések professzionálisak; integrálhatók más alkalmazásokkal.
Az eszköz túlmutat a jó öreg Excel munkaidő-nyilvántartásokon, és gyors időnaplózást, opcionális stoppert, sablonokat, projektárak beállítását és feladatok delegálását kínál. Az ingyenes verzióban korlátlan számú felhasználót adhat hozzá, így megfizethetővé válik.
Az eszköz fizetős verziója fantasztikus funkciókat kínál, például havi és feladat-költségvetések létrehozását. Emellett logóját is hozzáadhatja a jelentésekhez.
A My Hours legjobb funkciói
- Tegye hatékonnyá az időkövetési folyamatot egy könnyen használható időkövető alkalmazással.
- Rendeljen minden taghoz egy munkaidő-nyilvántartást a pontos nyilvántartás érdekében.
- Állítsa be a költségvetést órában, számlázható órában vagy költségben, és tekintse meg az időkövetés során elköltött költségvetést.
- Elemezze a projekt költségeit a számlázási és munkaerő-költségek beállításával.
- Kapjon napi és heti emlékeztetőket az időnaplózáshoz.
- Kövesse nyomon az időt egy webalkalmazásból, böngészőből vagy mobilalkalmazásból.
- Integrálja az összes eszközével a Zapier segítségével.
- Használja ki a vállalati szintű biztonságot
- Átlagosan 1 órán belül segítséget kaphat az ügyfélszolgálattól.
- Őrizze meg csapata méltóságát és magánéletét olyan felügyeletmentes funkciókkal, mint a képernyőfigyelés.
A My Hours korlátai
- Néhány felhasználó több ellenőrzést kért a projektek és a költségvetés felett.
- Az ingyenes csomag csak öt felhasználóra korlátozódik.
My Hours árak
- Ingyenes: Legfeljebb öt felhasználó
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
My Hours értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)
4. Toggl Track
A Toggl Track egy másik kiváló időkövető alkalmazás tanácsadók, szabadúszók és kis csapatok számára. Részletes időadatok elemzését és időkövetést biztosít egy adott munkafolyamaton belül. Könnyen láthatja, mely feladatok felelősek a legnagyobb bevételért.
Az eszköz GDPR-kompatibilis, és ügyfélszolgálata 3 órás válaszidővel rendelkezik. Több mint 100 eszközzel integrálható, például a Chrome-mal, a GitHubbal, az Asanával, a Todoisttal és még sok mással.
Míg az ingyenes verzió lehetővé teszi a korlátlan számú ügyfél és projekt időnyilvántartását, a fizetős csomagok segítségével nyomon követheti a számlázható órákat. Az eszköz emlékeztetőket is küld, ha az időzítőt bekapcsolása nélkül dolgozik.
A Toggl Track legjobb funkciói
- Integrálja több mint 100 eszközzel a termelékenység növelése érdekében.
- Tekintse meg időbejegyzéseit naptár nézetben
- Kövesse nyomon az időt valós időben vagy offline módban
- Szűrje és rendezze adatait ügyfélkész jelentésekhez
- Rendelje hozzá a számlázható órákat csapattagok, projektek és munkaterületek szerint.
- Kövesse nyomon az előrehaladást és a költségvetést a projekt irányítópultjával.
- Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközről a desktop, webes vagy mobil alkalmazások segítségével.
- Szerezzen be tétlen idő észlelést és automatikus időkövetési triggereket.
A Toggl Track korlátai
- Az ingyenes csomag csak öt tagot engedélyez.
- A számlázható árak csak fizetős csomagok esetén érhetők el.
Toggl Track árak
- Ingyenes: Legfeljebb 5 felhasználó
- Starter: 9 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Toggl Track értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
5. Time Doctor
A Time Doctor egy remek online munkaidő-nyilvántartó alkalmazás távoli és elosztott csapatok számára, mivel mélyreható betekintést nyújt a munkaerőbe, így segít felismerni a munkaerőhiányokat. Automatikus időkövetést és manuális időszerkesztést kínál. A platform testreszabható és kompatibilis Android, Chrome, iOS, Mac és Windows rendszerekkel.
Az automatikus alkalmazotti időkövető szoftver a háttérben fut, és az alkalmazottak termelékenységét asztali képernyőképek segítségével figyelik. Ezek segítenek kiküszöbölni a hatékonysági hiányosságokat és javítani a termelékenységet. A funkció teljesen opcionális, így könnyen kikapcsolható.
A Time Doctor legjobb funkciói
- Kapjon tevékenységi összefoglalókat, etikus videófelvételeket és opcionális képernyőképeket.
- Küldjön inaktivitási riasztásokat, hogy a munkavállalók koncentráltak maradjanak
- Jobb áttekinthetőséget biztosító valós idejű irányítópultok
- Növelje a távoli, hibrid és irodai munkavállalók láthatóságát
- Integrálja több mint 60 alkalmazással, például az Asana, Evernote, ClickUp, GSuite és másokkal.
- Növelje az ügyfelek számlázásának pontosságát az automatizált időkövetéssel és az offline követéssel.
- Részletes jelentéseket kaphat, beleértve a produktív és nem produktív időre vonatkozó jelentéseket is.
- Hozzon létre egyedi munkarendeket
A Time Doctor korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodtak a mobil és asztali kliensek közötti pontatlan időszinkronizálásra.
- Ingyenes csomag nem elérhető.
- A felhasználók szerint a felhasználói felület bonyolult.
A Time Doctor árai
- Alap: 7 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
6. Everhour
Az Everhour az egyik legjobb időnyilvántartó alkalmazás szerkeszthető és interaktív időnyilvántartásokhoz. Megjegyzéseket fűzhet, kitöltheti és szerkesztheti az időnyilvántartásokat, új feladatokat adhat hozzá megjegyzésekkel, sőt szabadságkérelmeket is beilleszthet. Ezenkívül könnyedén letöltheti őket többféle formátumban.
További funkciók: megbízható feladatkezelő központ, élő munkavégzés-nyomon követés, költségvetés-figyelés és egyszerű számlázás. Emellett részletes elemzéseket is kínál, és az Ön igényeinek megfelelően testreszabja a jelentéseket.
Bár az eszköz integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Basecamp, a Jira, a Trello stb., nagy csapatok számára nem kínál elegendő funkciót. Ha tehát átfogóbb funkciókra van szüksége, érdemes megfontolnia az Everhour alternatíváit.
Az Everhour legjobb funkciói
- Integrálható több mint 40 alkalmazással
- Hozzon létre és szervezzen feladatokat, és adjon hozzá időbecsléseket mindegyikhez.
- Áttekintést kaphat minden csapattag időbeosztásáról.
- Kövesse nyomon a projekt költségvetését
- Testreszabható és interaktív munkaidő-nyilvántartás
- Naplózza az órákat manuálisan vagy használjon időzítőt
- Kapjon emlékeztetőket az idő nyomon követéséhez
- Kövesse nyomon a szabadságokat, beleértve a betegszabadságokat és a nyaralásokat is.
- Ellenőrizze a csapat teljesítményét összefoglaló táblázatokkal
- Kövesse nyomon a munkával kapcsolatos kiadásokat
Az Everhour korlátai
- Számos alapvető funkció, például a korlátlan felhasználói szám, integrációk, időjóváhagyás, szabadság, számlázás és számlázás csak a fizetős verzióban érhető el.
- Ha a beállított határértéknél több órát próbál rögzíteni, az Everhour hibaüzenetet jelenít meg.
Everhour árak
- Ingyenes
- Csapat: 10 USD/hó/hely, minimum 5 hely
Everhour értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (400+ értékelés)
7. DeskTime
A DeskTime pontos időkövetési funkciókat kínál automatikus és manuális követési lehetőségekkel egyaránt. Automatikus képernyőképeket, offline időkövetést és integrált webes nyomkövetőt biztosít. Így a követés abban a pillanatban megkezdődik, amikor az alkalmazottai bekapcsolják eszközeiket.
A munkavállalói munkaidő-nyilvántartó alkalmazás segítségével átfogóbban értékelheti alkalmazottai teljesítményét, mivel pontosan megmutatja, mit csináltak és mennyi ideig. Nyomon követi a használt URL-eket és alkalmazásokat, a dokumentumok címét és a projekteket.
A platform kompatibilis a SaaS, Linux, Mac, iOS, Android és Windows rendszerekkel.
A DeskTime legjobb funkciói
- Részletes jelentéseket kaphat és összehasonlíthatja az alkalmazottak teljesítményét.
- Használja ki az olyan funkciókat, mint az automatikus képernyőképek, az URL-ek és alkalmazások nyomon követése, a dokumentumcímek nyomon követése és az integrált webes nyomkövető.
- Szervezze meg munkaidejét a műszakbeosztással
- A felhasználói irányítópulton keresztül részletes információkat szerezhet minden tag munkanapjáról.
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Zapier, a Google Naptár, a Trello és a Jira.
A DeskTime korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodtak az elavult felhasználói felületre.
- Korlátozott integrációs lehetőségek
DeskTime árak
- Pro: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 7 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: 14 USD/hó felhasználónként
- DeskTime Lite: 0 dollár, csak egy felhasználó számára
DeskTime értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
8. Time Clock
A Time Clock egy hatékony időkövető alkalmazás, amely egyszerűsíti az időkövetést, és megszünteti a zavaros papírmunkát. Tökéletes magánszemélyek és szabadúszók számára, mivel minden munkájához bejelentkezhet a munkaóráival.
Könnyedén létrehozhat és megoszthat időnyilvántartásokat XLSX formátumban. Az alkalmazás segítségével valós idejű becsléseket és áttekinthető információkat kaphat bevételeiről. Emellett heti és havi jelentéseket is kaphat az időfelhasználásáról.
Kisvállalkozások számára az alkalmazás lehetővé teszi a munkavállalók munkaidejének megtekintését, a számlázás egyszerűsítését, a GPS-helymeghatározás naplózását, a munkaerőköltségek nyomon követését és korlátlan számú felhasználó hozzáadását.
A Time Clock legjobb funkciói
- iOS és Android felhasználók számára elérhető.
- Korlátlan számú felhasználó hozzáadása
- Költségek megtekintése fizetési időszakonként
- Könnyű és biztonságos időkövetés, beleértve a felhőalapú biztonsági mentést is.
- Készítsen jelentéseket meghatározott időszakokra, és ossza meg azokat e-mailben vagy SMS-ben.
- Használjon időkártyákat a tervezéshez, és adja meg a szüneteket, visszatérítéseket, adókat, levonásokat, megjegyzéseket, valamint a kezdési és befejezési időpontokat.
- Állítson be emlékeztető értesítéseket
- Használjon widgeteket a gyors bejelentkezéshez
- Engedélyezze a GPS-helymeghatározást
Az időmérő óra korlátai
- Korlátozott funkciók az átfogó időkövetéshez
- Néhány felhasználó zavaros felületekkel és pontatlan számításokkal szembesült a kéthetes fizetéssel kapcsolatban a frissítések után.
Time Clock árak
- Ingyenes
- Fizetős: NA
Időmérő értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
9. RescueTime
A RescueTime egy teljesen automatizált időkövető eszköz és időkövető alkalmazás, amely részletes jelentéseket nyújt arról, hogyan tölti az idejét. Az eszköz nyomon követi az alkalmazásokban, webhelyeken és bizonyos dokumentumokban töltött idejét, akár offline állapotban is.
Ezek a részletes jelentések segítenek megérteni a munkaidejét és szokásait, valamint célokat kitűzni a termelékenység javítása érdekében. A RescueTime Assistant figyelemmel kíséri viselkedését, és lehetővé teszi céljainak elérését.
Ezenkívül az eszköz figyelemelterelő riasztásokat küld, lehetővé teszi a webhelyek és alkalmazások blokkolását, valamint pontos munkaidő-nyilvántartásokat készít a Timesheets AI segítségével.
Szeretne többet megtudni a Rescue Time-ról? Olvassa el átfogó áttekintésünket!
A RescueTime legjobb funkciói
- Készítsen alapos és pontos munkaidő-nyilvántartásokat
- Átfogó képet kaphat arról, hogyan tölti az idejét.
- Webhelyek, alkalmazások és dokumentumcímek nyomon követése
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és az Outlook.
- Használjon innovatív coachingot, hogy lépést tartson a munkával
- Használja ki a Focus Sessions funkciót a zavaró tényezők kiküszöbölésére.
- Használja az asszisztenst a személyre szabott reggeli előrejelzéshez és a napi teendőkhöz.
- Figyelmeztető jelzések a figyelemelterelő tényezőkről
- Csatlakozzon a közösségi fókuszcsoportokhoz a motiváció és a termelékenység növelése érdekében.
A RescueTime korlátai
- Ingyenes csomag nem elérhető.
- A ingyenes munkaidő-nyilvántartó alkalmazás által generált hatalmas adatmennyiség nyomasztónak tűnhet.
- Egyes felhasználók aggodalmukat fejezték ki a magánélet védelmével kapcsolatban.
RescueTime árak
- RescueTime Lite: Örökre ingyenes
- RescueTime Premium: 12 USD/hó
RescueTime értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
10. TimesheetsPro
A TimesheetsPro egy kiváló online munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, amely segít megtervezni és nyomon követni az idődet a Monday platformon. Könnyedén létrehozhatsz munkaidő-nyilvántartásokat, értékes betekintést nyerhetsz, valamint benyújthatod és közzéteheted a munkaidő-nyilvántartásaidat.
Az eszköz értékes jelentéseket nyújt az egyedi Pivot Mode segítségével, amely lehetővé teszi az adatok legjobb módon történő vizualizálását.
A TimesheetsPro legjobb funkciói
- Kapacitás és kihasználtságra vonatkozó betekintés
- A munkaidő-nyilvántartási adatokat kényelmesen megjelenítheti.
- Gyorsan áthelyezheti az elemeket a naptár nézet segítségével
- Javítsa ki a hibákat egy kétlépcsős folyamattal
- Szűrje munkáját a naptár nézetben bármely mező szerint.
A TimesheetsPro korlátai
- Korlátozott funkciók az időkövetéshez
- A frissítések után kevésbé lehet felhasználóbarát, és előfordulhat, hogy nem képes kezelni a komplex fizetési időszakokat.
TimesheetsPro árak
- Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként, 200 bejegyzéssel
- Bronz: 25 USD/hó felhasználónként, 2500 bejegyzéssel
- Silver: 75 USD/hó felhasználónként, 7500 bejegyzéssel
- Gold: 150 USD/hó felhasználónként, 15 000 bejegyzéssel
- Platinum (korlátlan): 300 USD/hó felhasználónként, 200 bejegyzéssel
Timesheet Pro értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
Optimalizálja az időgazdálkodást a ClickUp segítségével
A megfelelő munkaidő-nyilvántartó alkalmazás jelentősen javíthatja termelékenységét és időgazdálkodását, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó, kisvállalkozás vagy nagy szervezet. Segítségével nyomon követheti az időt, hasznos információkat szerezhet a termelékenység javításáról, és akár el is kerülheti a figyelemelterelő tényezőket.
Az itt felsorolt alkalmazások különböző emberek és közönségek igényeit szolgálják. Van azonban egy, amely minden szervezetnek megfelel, legyen az kicsi vagy nagy.
A ClickUp segítségével nem csak rögzítheti és nyomon követheti az idejét, hanem meg is takaríthatja! A ClickUp kiváló időmegtakarító funkciókat kínál, például több száz sablont, testreszabható nézeteket, zökkenőmentes integrációkat és részletes jelentéseket. Regisztráljon ingyen!