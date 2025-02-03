A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás a hatékony időkövetéshez

Akár több projektet egyszerre kezelő szabadúszó, akár munkatársakat felügyelő csapatvezető, akár a maximális hatékonyságra törekvő vállalkozó vagy, egy dolog változatlan marad: az idő értéke.

Szerencsére a digitális innováció korában az idő nyomon követése és kezelése könnyebbé vált. A munkaidő-nyilvántartó alkalmazások forradalmasították az idő nyomon követésének, kezelésének és optimalizálásának módját. Segítenek nyomon követni az alkalmazottak különböző feladatokra vagy projektekre fordított idejét, és javítják a termelékenységet.

Ha a tökéletes módszert keresi az időgazdálkodáshoz és nyomon követéshez, akkor jó helyen jár. Az intuitív felületektől a robusztus funkciókig áttekintjük a legjobb szoftveropciókat, hogy megtalálja az ideális munkaidő-nyilvántartó alkalmazást.

Mit kell keresnie a munkaidő-nyilvántartó alkalmazásokban?

Az időkövetés, a jelentések, a megbízható ügyfélszolgálat és a széles körű integrációs lehetőségek olyan funkciók, amelyek elengedhetetlenek egy időnyilvántartó alkalmazásban. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a funkciókat, amelyekre figyelnie kell az alkalmazás kiválasztásakor:

Időkövető szoftver : Vegye figyelembe az alkalmazás által kínált időkövetési funkciók körét, beleértve a kézi időbevitelt, az időzítő funkciót, az automatikus időkövetést és az idő projekt, ügyfél vagy feladat szerinti kategorizálásának lehetőségét.

Jelentéskészítési funkciók: Értékelje az alkalmazás jelentéskészítési funkcióit, például a részletes munkaidő-nyilvántartások létrehozásának, az adatok különböző formátumokban (PDF, CSV, Excel) történő exportálásának, az időfelhasználás nyomon követésének és a csapat termelékenységére vonatkozó értékes információkat nyújtó elemzések elérésének lehetőségét.

Integrációk : Ellenőrizze, hogy az alkalmazás támogatja-e az integrációt olyan eszközökkel, mint a CRM, : Ellenőrizze, hogy az alkalmazás támogatja-e az integrációt olyan eszközökkel, mint a CRM, a számlázási szoftver , a projektmenedzsment és a feladatkezelő eszközök.

Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a munkavállalói munkaidő-nyilvántartó szoftver kompatibilis a különböző eszközökkel, platformokkal (Windows, iOS és Android) és böngészőkkel (Chrome, Edge és Firefox).

Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és amelynek segítségével Ön és csapata könnyedén rögzítheti az órákat, nyomon követheti a feladatokra fordított időt, és jelentéseket készíthet anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Árak: Keressen olyan alkalmazást, amely átlátható árazási lehetőségeket kínál. Ezenkívül gondosan ellenőrizze, hogy az alkalmazás megéri-e az árát. Ha alapvető időkövetésre van szüksége, akkor elegendőek lehetnek az ingyenes alkalmazottak munkaidő-nyilvántartó alkalmazások. Ha azonban fejlett funkciókra van szüksége, akkor lehet, hogy befektetnie kell egy fizetős verzióba.

A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás 2024-ben

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat kell keresnie, nézzük meg a 10 legjobb 2024-ben használható munkaidő-nyilvántartó szoftver listáját:

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely hatékony időkövetési funkciókkal segíti a hatékonyság és a termelékenység növelését.

Kövesse nyomon az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből

A ClickUp időgazdálkodási funkciójával rögzítheti az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből. Összekapcsolhatja az időkövetést a ClickUp-ban végzett feladataival, globális időzítővel ugorhat a feladatok között, és jegyzeteket fűzhet az időbejegyzésekhez referencia céljából.

Ezenkívül megjelölheti az időt számlázhatóként, szűrheti, címkéket alkalmazhat, és integrációk segítségével szinkronizálhatja a különböző eszközök között. Emellett elvárásokat is meghatározhat, és becsülheti az időigényt.

Átfogó áttekintést szeretne? Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy ellenőrizze, mennyi munkát terveztek az egyes csapattagok számára.

Használja a ClickUp Timesheets alkalmazást az idő rögzítéséhez és nyomon követéséhez

A ClickUp Timesheets segítségével könnyedén megtekintheti, nyomon követheti és felülvizsgálhatja az időkövetett feladatokat. Testreszabhatja a beállításokat, hogy megadja napi munkakapacitását, szerkesztheti a dátumtartományt, válthat a feladatok és az összes bejegyzés közötti nézetek között, és még sok más.

Töltse le ezt a sablont Használja a Services Timesheet sablont a munkaidő rögzítéséhez.

A ClickUp kész sablonokat is kínál, például a Szolgáltatások munkaidő-nyilvántartás sablont, amely megkönnyíti az idő nyomon követését. Segítségével rendszerezheti a számlázható órákat, eloszthatja az erőforrásokat és nyomon követheti a termelékenységét.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközön a globális időzítővel

Szűrje a munkaidő-nyilvántartást számlázás, címke és nyomon követési idő szerint.

Állítsa be a napi vagy heti kapacitást a jobb időgazdálkodás érdekében.

Készítsen és testreszabjon munkaidő-nyilvántartásokat az Ön igényeinek megfelelően.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Toggl-t, az Everhour-t stb.

Áttekintést kaphat csapattagjai időkövetéséről.

Jegyzeteket fűzhet az időbejegyzésekhez referencia céljából.

Szűrje a nyomon követett időt dátum, állapot, prioritás, címkék stb. szerint.

Részletes jelentéseket kaphat arról, hogy az alkalmazottak hogyan töltik az idejüket.

Automatikusan kövesse nyomon a számlázható és nem produktív órákat

Használjon munkaidő-nyilvántartási és időnapló-sablonokat a munkája strukturálásához.

A ClickUp korlátai

Az időnyilvántartás csak az üzleti csomagban és annál magasabb csomagokban érhető el.

Nem minden nézet elérhető mobil eszközökön.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jibble

via Jibble

A Jibble munkaidő-nyilvántartó alkalmazás tökéletes nagy csapatok és szervezetek számára, mivel korlátlan számú felhasználó számára kínál vonzó, örökre ingyenes csomagot. Átfogó funkciókat kínál, amelyek segítenek pontos munkaidő-nyilvántartást vezetni asztali, mobil és webes alkalmazásokból.

A munkaidő-nyilvántartó alkalmazás részletes elemzéseket és visszajelzéseket oszt meg, amelyek segítenek elemezni az eltöltött időt, bérszámfejtésre kész munkaidő-nyilvántartásokat készíteni, áttekintést kapni több száz időbejegyzésről, és azokat exportálni. Projektkövetést, bérszámfejtési integrációt, jóváhagyási munkafolyamatokat és munkaidő-nyilvántartási sablonokat kínál.

A Jibble legjobb funkciói

Használja ki az automatizált munkaidő-nyilvántartást, a jelentések ütemezését és a szabadságok kezelését!

Állítson be fix vagy rugalmas munkarendet tagok és csoportok szerint.

Használja a PTO időkövetőt a szabadságok automatikus kezeléséhez.

Állítsa be a túlórák és az egyéni díjakat, és frissítse munkaidő-nyilvántartásait valós időben.

Hozzáférés robusztus funkciókhoz a virtuális és helyszíni időfigyeléshez

Növelje az időkövetés pontosságát arcfelismeréssel és GPS-követéssel.

Exportáljon részletes jelentéseket a munkaidő-nyilvántartások alapján különböző formátumokban.

Gyorsan oldja meg problémáit a gyors ügyfélszolgálat segítségével.

A Jibble korlátai

Néhány felhasználó hibákkal szembesült a mobilalkalmazásból való kijelentkezéskor.

Panaszok érkeztek arra vonatkozóan, hogy az alkalmazás használat közben többször is összeomlott.

Jibble árak

Ingyenes

Prémium: 29 rúpia/hó felhasználónként

Ultimate: 49 rúpia/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 800 értékelés)

3. My Hours

via My Hours

A My Hours egy időkövető szoftver, amely tökéletes kisvállalkozások és szabadúszók számára. Lehetővé teszi az időkövetés automatizálását és a költségvetés betartását valós idejű betekintéssel. A generált jelentések professzionálisak; integrálhatók más alkalmazásokkal.

Az eszköz túlmutat a jó öreg Excel munkaidő-nyilvántartásokon, és gyors időnaplózást, opcionális stoppert, sablonokat, projektárak beállítását és feladatok delegálását kínál. Az ingyenes verzióban korlátlan számú felhasználót adhat hozzá, így megfizethetővé válik.

Az eszköz fizetős verziója fantasztikus funkciókat kínál, például havi és feladat-költségvetések létrehozását. Emellett logóját is hozzáadhatja a jelentésekhez.

A My Hours legjobb funkciói

Tegye hatékonnyá az időkövetési folyamatot egy könnyen használható időkövető alkalmazással.

Rendeljen minden taghoz egy munkaidő-nyilvántartást a pontos nyilvántartás érdekében.

Állítsa be a költségvetést órában, számlázható órában vagy költségben, és tekintse meg az időkövetés során elköltött költségvetést.

Elemezze a projekt költségeit a számlázási és munkaerő-költségek beállításával.

Kapjon napi és heti emlékeztetőket az időnaplózáshoz.

Kövesse nyomon az időt egy webalkalmazásból, böngészőből vagy mobilalkalmazásból.

Integrálja az összes eszközével a Zapier segítségével.

Használja ki a vállalati szintű biztonságot

Átlagosan 1 órán belül segítséget kaphat az ügyfélszolgálattól.

Őrizze meg csapata méltóságát és magánéletét olyan felügyeletmentes funkciókkal, mint a képernyőfigyelés.

A My Hours korlátai

Néhány felhasználó több ellenőrzést kért a projektek és a költségvetés felett.

Az ingyenes csomag csak öt felhasználóra korlátozódik.

My Hours árak

Ingyenes: Legfeljebb öt felhasználó

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

My Hours értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)

4. Toggl Track

A Toggl Track egy másik kiváló időkövető alkalmazás tanácsadók, szabadúszók és kis csapatok számára. Részletes időadatok elemzését és időkövetést biztosít egy adott munkafolyamaton belül. Könnyen láthatja, mely feladatok felelősek a legnagyobb bevételért.

Az eszköz GDPR-kompatibilis, és ügyfélszolgálata 3 órás válaszidővel rendelkezik. Több mint 100 eszközzel integrálható, például a Chrome-mal, a GitHubbal, az Asanával, a Todoisttal és még sok mással.

Míg az ingyenes verzió lehetővé teszi a korlátlan számú ügyfél és projekt időnyilvántartását, a fizetős csomagok segítségével nyomon követheti a számlázható órákat. Az eszköz emlékeztetőket is küld, ha az időzítőt bekapcsolása nélkül dolgozik.

A Toggl Track legjobb funkciói

Integrálja több mint 100 eszközzel a termelékenység növelése érdekében.

Tekintse meg időbejegyzéseit naptár nézetben

Kövesse nyomon az időt valós időben vagy offline módban

Szűrje és rendezze adatait ügyfélkész jelentésekhez

Rendelje hozzá a számlázható órákat csapattagok, projektek és munkaterületek szerint.

Kövesse nyomon az előrehaladást és a költségvetést a projekt irányítópultjával.

Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközről a desktop, webes vagy mobil alkalmazások segítségével.

Szerezzen be tétlen idő észlelést és automatikus időkövetési triggereket.

A Toggl Track korlátai

Az ingyenes csomag csak öt tagot engedélyez.

A számlázható árak csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Toggl Track árak

Ingyenes: Legfeljebb 5 felhasználó

Starter: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

5. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor egy remek online munkaidő-nyilvántartó alkalmazás távoli és elosztott csapatok számára, mivel mélyreható betekintést nyújt a munkaerőbe, így segít felismerni a munkaerőhiányokat. Automatikus időkövetést és manuális időszerkesztést kínál. A platform testreszabható és kompatibilis Android, Chrome, iOS, Mac és Windows rendszerekkel.

Az automatikus alkalmazotti időkövető szoftver a háttérben fut, és az alkalmazottak termelékenységét asztali képernyőképek segítségével figyelik. Ezek segítenek kiküszöbölni a hatékonysági hiányosságokat és javítani a termelékenységet. A funkció teljesen opcionális, így könnyen kikapcsolható.

A Time Doctor legjobb funkciói

Kapjon tevékenységi összefoglalókat, etikus videófelvételeket és opcionális képernyőképeket.

Küldjön inaktivitási riasztásokat, hogy a munkavállalók koncentráltak maradjanak

Jobb áttekinthetőséget biztosító valós idejű irányítópultok

Növelje a távoli, hibrid és irodai munkavállalók láthatóságát

Integrálja több mint 60 alkalmazással, például az Asana, Evernote, ClickUp, GSuite és másokkal.

Növelje az ügyfelek számlázásának pontosságát az automatizált időkövetéssel és az offline követéssel.

Részletes jelentéseket kaphat, beleértve a produktív és nem produktív időre vonatkozó jelentéseket is.

Hozzon létre egyedi munkarendeket

A Time Doctor korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a mobil és asztali kliensek közötti pontatlan időszinkronizálásra.

Ingyenes csomag nem elérhető.

A felhasználók szerint a felhasználói felület bonyolult.

A Time Doctor árai

Alap: 7 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

6. Everhour

az Everhour segítségével

Az Everhour az egyik legjobb időnyilvántartó alkalmazás szerkeszthető és interaktív időnyilvántartásokhoz. Megjegyzéseket fűzhet, kitöltheti és szerkesztheti az időnyilvántartásokat, új feladatokat adhat hozzá megjegyzésekkel, sőt szabadságkérelmeket is beilleszthet. Ezenkívül könnyedén letöltheti őket többféle formátumban.

További funkciók: megbízható feladatkezelő központ, élő munkavégzés-nyomon követés, költségvetés-figyelés és egyszerű számlázás. Emellett részletes elemzéseket is kínál, és az Ön igényeinek megfelelően testreszabja a jelentéseket.

Bár az eszköz integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Basecamp, a Jira, a Trello stb., nagy csapatok számára nem kínál elegendő funkciót. Ha tehát átfogóbb funkciókra van szüksége, érdemes megfontolnia az Everhour alternatíváit.

Az Everhour legjobb funkciói

Integrálható több mint 40 alkalmazással

Hozzon létre és szervezzen feladatokat, és adjon hozzá időbecsléseket mindegyikhez.

Áttekintést kaphat minden csapattag időbeosztásáról.

Kövesse nyomon a projekt költségvetését

Testreszabható és interaktív munkaidő-nyilvántartás

Naplózza az órákat manuálisan vagy használjon időzítőt

Kapjon emlékeztetőket az idő nyomon követéséhez

Kövesse nyomon a szabadságokat, beleértve a betegszabadságokat és a nyaralásokat is.

Ellenőrizze a csapat teljesítményét összefoglaló táblázatokkal

Kövesse nyomon a munkával kapcsolatos kiadásokat

Az Everhour korlátai

Számos alapvető funkció, például a korlátlan felhasználói szám, integrációk, időjóváhagyás, szabadság, számlázás és számlázás csak a fizetős verzióban érhető el.

Ha a beállított határértéknél több órát próbál rögzíteni, az Everhour hibaüzenetet jelenít meg.

Everhour árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó/hely, minimum 5 hely

Everhour értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (400+ értékelés)

7. DeskTime

via DeskTime

A DeskTime pontos időkövetési funkciókat kínál automatikus és manuális követési lehetőségekkel egyaránt. Automatikus képernyőképeket, offline időkövetést és integrált webes nyomkövetőt biztosít. Így a követés abban a pillanatban megkezdődik, amikor az alkalmazottai bekapcsolják eszközeiket.

A munkavállalói munkaidő-nyilvántartó alkalmazás segítségével átfogóbban értékelheti alkalmazottai teljesítményét, mivel pontosan megmutatja, mit csináltak és mennyi ideig. Nyomon követi a használt URL-eket és alkalmazásokat, a dokumentumok címét és a projekteket.

A platform kompatibilis a SaaS, Linux, Mac, iOS, Android és Windows rendszerekkel.

A DeskTime legjobb funkciói

Részletes jelentéseket kaphat és összehasonlíthatja az alkalmazottak teljesítményét.

Használja ki az olyan funkciókat, mint az automatikus képernyőképek, az URL-ek és alkalmazások nyomon követése, a dokumentumcímek nyomon követése és az integrált webes nyomkövető.

Szervezze meg munkaidejét a műszakbeosztással

A felhasználói irányítópulton keresztül részletes információkat szerezhet minden tag munkanapjáról.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Zapier, a Google Naptár, a Trello és a Jira.

A DeskTime korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak az elavult felhasználói felületre.

Korlátozott integrációs lehetőségek

DeskTime árak

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 14 USD/hó felhasználónként

DeskTime Lite: 0 dollár, csak egy felhasználó számára

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. Time Clock

a Google Playen keresztül

A Time Clock egy hatékony időkövető alkalmazás, amely egyszerűsíti az időkövetést, és megszünteti a zavaros papírmunkát. Tökéletes magánszemélyek és szabadúszók számára, mivel minden munkájához bejelentkezhet a munkaóráival.

Könnyedén létrehozhat és megoszthat időnyilvántartásokat XLSX formátumban. Az alkalmazás segítségével valós idejű becsléseket és áttekinthető információkat kaphat bevételeiről. Emellett heti és havi jelentéseket is kaphat az időfelhasználásáról.

Kisvállalkozások számára az alkalmazás lehetővé teszi a munkavállalók munkaidejének megtekintését, a számlázás egyszerűsítését, a GPS-helymeghatározás naplózását, a munkaerőköltségek nyomon követését és korlátlan számú felhasználó hozzáadását.

A Time Clock legjobb funkciói

iOS és Android felhasználók számára elérhető.

Korlátlan számú felhasználó hozzáadása

Költségek megtekintése fizetési időszakonként

Könnyű és biztonságos időkövetés, beleértve a felhőalapú biztonsági mentést is.

Készítsen jelentéseket meghatározott időszakokra, és ossza meg azokat e-mailben vagy SMS-ben.

Használjon időkártyákat a tervezéshez, és adja meg a szüneteket, visszatérítéseket, adókat, levonásokat, megjegyzéseket, valamint a kezdési és befejezési időpontokat.

Állítson be emlékeztető értesítéseket

Használjon widgeteket a gyors bejelentkezéshez

Engedélyezze a GPS-helymeghatározást

Az időmérő óra korlátai

Korlátozott funkciók az átfogó időkövetéshez

Néhány felhasználó zavaros felületekkel és pontatlan számításokkal szembesült a kéthetes fizetéssel kapcsolatban a frissítések után.

Time Clock árak

Ingyenes

Fizetős: NA

Időmérő értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

9. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime egy teljesen automatizált időkövető eszköz és időkövető alkalmazás, amely részletes jelentéseket nyújt arról, hogyan tölti az idejét. Az eszköz nyomon követi az alkalmazásokban, webhelyeken és bizonyos dokumentumokban töltött idejét, akár offline állapotban is.

Ezek a részletes jelentések segítenek megérteni a munkaidejét és szokásait, valamint célokat kitűzni a termelékenység javítása érdekében. A RescueTime Assistant figyelemmel kíséri viselkedését, és lehetővé teszi céljainak elérését.

Ezenkívül az eszköz figyelemelterelő riasztásokat küld, lehetővé teszi a webhelyek és alkalmazások blokkolását, valamint pontos munkaidő-nyilvántartásokat készít a Timesheets AI segítségével.

Szeretne többet megtudni a Rescue Time-ról? Olvassa el átfogó áttekintésünket!

A RescueTime legjobb funkciói

Készítsen alapos és pontos munkaidő-nyilvántartásokat

Átfogó képet kaphat arról, hogyan tölti az idejét.

Webhelyek, alkalmazások és dokumentumcímek nyomon követése

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és az Outlook.

Használjon innovatív coachingot, hogy lépést tartson a munkával

Használja ki a Focus Sessions funkciót a zavaró tényezők kiküszöbölésére.

Használja az asszisztenst a személyre szabott reggeli előrejelzéshez és a napi teendőkhöz.

Figyelmeztető jelzések a figyelemelterelő tényezőkről

Csatlakozzon a közösségi fókuszcsoportokhoz a motiváció és a termelékenység növelése érdekében.

A RescueTime korlátai

Ingyenes csomag nem elérhető.

A ingyenes munkaidő-nyilvántartó alkalmazás által generált hatalmas adatmennyiség nyomasztónak tűnhet.

Egyes felhasználók aggodalmukat fejezték ki a magánélet védelmével kapcsolatban.

RescueTime árak

RescueTime Lite: Örökre ingyenes

RescueTime Premium: 12 USD/hó

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. TimesheetsPro

via Monday

A TimesheetsPro egy kiváló online munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, amely segít megtervezni és nyomon követni az idődet a Monday platformon. Könnyedén létrehozhatsz munkaidő-nyilvántartásokat, értékes betekintést nyerhetsz, valamint benyújthatod és közzéteheted a munkaidő-nyilvántartásaidat.

Az eszköz értékes jelentéseket nyújt az egyedi Pivot Mode segítségével, amely lehetővé teszi az adatok legjobb módon történő vizualizálását.

A TimesheetsPro legjobb funkciói

Kapacitás és kihasználtságra vonatkozó betekintés

A munkaidő-nyilvántartási adatokat kényelmesen megjelenítheti.

Gyorsan áthelyezheti az elemeket a naptár nézet segítségével

Javítsa ki a hibákat egy kétlépcsős folyamattal

Szűrje munkáját a naptár nézetben bármely mező szerint.

A TimesheetsPro korlátai

Korlátozott funkciók az időkövetéshez

A frissítések után kevésbé lehet felhasználóbarát, és előfordulhat, hogy nem képes kezelni a komplex fizetési időszakokat.

TimesheetsPro árak

Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként, 200 bejegyzéssel

Bronz: 25 USD/hó felhasználónként, 2500 bejegyzéssel

Silver: 75 USD/hó felhasználónként, 7500 bejegyzéssel

Gold: 150 USD/hó felhasználónként, 15 000 bejegyzéssel

Platinum (korlátlan): 300 USD/hó felhasználónként, 200 bejegyzéssel

Timesheet Pro értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

Optimalizálja az időgazdálkodást a ClickUp segítségével

A megfelelő munkaidő-nyilvántartó alkalmazás jelentősen javíthatja termelékenységét és időgazdálkodását, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó, kisvállalkozás vagy nagy szervezet. Segítségével nyomon követheti az időt, hasznos információkat szerezhet a termelékenység javításáról, és akár el is kerülheti a figyelemelterelő tényezőket.

Az itt felsorolt alkalmazások különböző emberek és közönségek igényeit szolgálják. Van azonban egy, amely minden szervezetnek megfelel, legyen az kicsi vagy nagy.

A ClickUp segítségével nem csak rögzítheti és nyomon követheti az idejét, hanem meg is takaríthatja! A ClickUp kiváló időmegtakarító funkciókat kínál, például több száz sablont, testreszabható nézeteket, zökkenőmentes integrációkat és részletes jelentéseket. Regisztráljon ingyen!