Mi az a tartalomtérkép és hogyan készítsünk ilyet (+ sablon)

Naponta sok kiváló tartalom veszik el, nem azért, mert rossz lenne, hanem mert rossz időben jelenik meg (vagy egyáltalán nem jelenik meg). Itt jön be a tartalomtérkép. Segít összehangolni az Ön által létrehozott tartalmat a közönség tényleges igényeivel, pont akkor, amikor szükségük van rá.

Gondoljon bele: egy potenciális ügyfél rákattint az e-mailjére, de a link egy olyan kezdőknek szóló útmutatóra vezeti, amelyet már túllépett. Egy nagy szándékú látogató egy olyan céloldalra érkezik, amelyet a tudatosság szakaszához készítettek. Az eltérés nem nyilvánvaló, amíg az eredmények meg nem torpanak – alacsony elkötelezettség, magas kilépési arány, nincs mozgás.

És ez nem ritka.

A marketingesek mindössze 11%-a tartja kiválónak a tartalmi stratégiáját, annak ellenére, hogy 84%-uk rendelkezik stratégiával.

A legtöbb tartalom nem azért bukik meg, mert rosszul van megírva, hanem azért, mert elmulasztja a megfelelő pillanatot.

A tartalomtérkép ezt megoldja. Összekapcsolja ötleteit a vásárlói személyiségekkel, a döntési szakaszokkal és a valódi üzleti célokkal, így munkája nem csak jól megírt, hanem jól elhelyezett is lesz.

A kézikönyv végére megtanulja, hogyan lehet felismerni a tartalmi hiányosságokat, intelligens tartalomtérképet készíteni, és tartalmi stratégiáját olyanná alakítani, amely valóban előreviszi az embereket.

Mi az a tartalomtérkép?

A tartalomtérkép készítése az a folyamat, amelynek során minden tartalmat egy adott közönséghez, célhoz és a vásárlói út egy adott pillanatához igazítunk. Ahelyett, hogy olyan tartalmat hozna létre, amelyről úgy gondolja, hogy működni fog, azt a közönségének az ügyfélút adott pillanatában ténylegesen szükséges tartalomhoz igazítja.

Ha ezt jól csinálja, akkor releváns tartalmat tud nyújtani, amely minden érintkezési ponton támogatja a valódi döntéshozatalt.

A tartalomtérkép három rétege

A tartalomtérkép alapvetően három mozgó részt köt össze:

Közönség : problémáik, kérdéseik és motivációik

Időzítés : hol tartanak a vásárlók az utazásuk során, például a tudatosság, a mérlegelés vagy a döntés szakaszában.

Tartalom: a következő lépésüket támogató formátum és üzenet

Ha ezek összhangban vannak, a tartalom kevésbé tűnik zajnak, inkább jelzésnek.

Hogyan működik a tartalomtérkép a gyakorlatban?

Nem csak hosszú blogbejegyzések és e-könyvekről van szó. Egy intelligens tartalomtérkép a következőket tartalmazhatja:

Weboldal-tartalom térképezés : A termékoldalak és a céloldalak testreszabása a keresési szándéknak megfelelően

Közösségi média bejegyzések : A tudatosság szintjének összehangolása a hangnemmel és a CTA-val

E-mail kampányok : A viselkedés és a szakasz alapján a megfelelő üzenet közvetítése

Termékoldalak: A döntési szakaszban felmerülő legfontosabb ellenérvek megválaszolása

Ön nem csak publikál, hanem irányít is. A tartalomtérkép segít bizalmat építeni, a tartalom hiányosságait azonosítani, és tartalommarketing-tevékenységeit a közönség tényleges útjához igazítani.

Miért fontos a tartalomtérkép?

A térkép nélküli tartalom olyan, mint a iránytű nélküli navigáció. Mozog, de nem mindig a megfelelő irányba.

Tartalomtérkép nélkül még a kiváló tartalom is komoly problémákba ütközik:

Alacsony elkötelezettség : mert a tartalom nem felel meg a közönség tényleges igényeinek.

Elvesztett potenciális ügyfelek : mert a rossz üzenet jelenik meg a rossz időben

Duplikált munka : Mivel a csapatok nem látják, hogy mi már létezik

Nem egyértelmű prioritások : Mivel a tartalom találgatások alapján készül, nem pedig az ügyfelek igényei alapján.

Gyenge ROI: Mivel nincs közvetlen kapcsolat a tartalomra fordított erőfeszítések és az üzleti eredmények között.

A tartalomtérkép ezt megváltoztatja. Ezzel a tartalom közzétételétől a döntések irányítására térhet át, biztosítva, hogy minden blog, oldal vagy bejegyzésnek legyen célja a vásárlói úton.

A tartalomtérkép legfontosabb elemei

A tartalomtérkép csak akkor hasznos, ha megfelelő alapokra épül. A kiváló tartalomtérkép néhány kritikus elemből áll. Mindegyik biztosítja, hogy munkája a megfelelő személyt, a megfelelő időben, a megfelelő okokból mozgassa meg.

Ehhez a következőkre van szükséged:

Vásárlói személyiségek

Nem tudja feltérképezni a tartalmat, ha nem tudja, kinek szánja azt. A vásárlói személyiségek világos képet adnak a következőkről:

Kik az ideális ügyfelei?

Milyen problémákat próbálnak megoldani?

Hogyan keresnek, értékelnek és hoznak vásárlási döntéseket?

Ha részletes vásárlói profilokat dolgozol ki, a tartalmad személyessé válik, nem csak személyre szabottá. Egy adott közönséghez szól, ahelyett, hogy mindenkinek meg akarna felelni.

A vásárlói út szakaszai

Minden tartalomnak pontosan ott kell találnia a közönségét, ahol éppen vannak. Ez azt jelenti, hogy meg kell értenie:

Tudatosság szakasz : Amikor a vásárlók rájönnek, hogy problémájuk van, de nem tudják, hogyan oldják meg.

Megfontolási szakasz : Amikor a problémát már meghatározták, és megoldásokat keresnek.

Döntési szakasz: Amikor készen állnak a lehetőségek közül választani és elköteleződni

Ha nem igazítja a tartalmat a vásárlói út szakaszához, akkor kockáztatja, hogy elriasztja az új látogatókat, vagy nem szolgálja ki megfelelően a döntésre kész potenciális ügyfeleket.

Tartalomtípusok és formátumok

A vásárlói út minden szakasza másfajta kommunikációt igényel. A választott formátum felkeltheti a kíváncsiságot, segíthet a potenciális ügyfeleknek az opciók összehasonlításában, vagy döntéshozatalra ösztönözheti őket.

A vizuális elemek használata a történetmeséléshez nem új dolog.

Bár az „infografika" kifejezés az 1970-es években vált népszerűvé, a vizuális elemek felhasználása történetek elmesélésére több ezer évvel ezelőtt, a korai barlangfestmények idején kezdődött.

Ma a tartalomtérkép ugyanazt az elvet követi: a megfelelő formátumot a megfelelő pillanathoz illeszti. Íme, hogyan illeszkednek a különböző formátumok a vásárlási út során felmerülő szándékokhoz:

Tudatosság szakasz : Oktató jellegű blogbejegyzések, véleményvezér cikkek, infografikák és bemutató videók, amelyek segítenek a közönségnek felismerni a kihívásokat.

Megfontolási szakasz : Esettanulmányok, szakértői webináriumok, termékösszehasonlító útmutatók és részletes megoldási oldalak, amelyek segítenek a potenciális ügyfeleknek a lehetőségek mérlegelésében.

Döntési szakasz: Termékbemutatók, árlisták, ingyenes próbaverziók, ajánlások és ügyfelek sikertörténetei, amelyek bizalmat építenek és cselekvésre ösztönöznek.

A megfelelő formátum kiválasztásával biztosíthatja, hogy minden általad létrehozott eszköz közelebb hozza a közönségedet a következő lépéshez.

Tartalomhiányok és meglévő tartalomellenőrzések

Mielőtt tartalomtérképet készítene, tisztában kell lennie a következőekkel:

Milyen tartalommal rendelkezik már?

Hol vannak a tartalmi hiányosságok a vásárlói úton?

Hogyan illeszkedik vagy nem illeszkedik a meglévő tartalma a személyiségekhez és a szakaszokhoz?

Ha ezt a lépést kihagyja, akkor felesleges munkát végez és lehetőségeket szalaszt el. Egy alapos ellenőrzés segít azonosítani a hiányosságokat és prioritásokat felállítani a következő lépésekhez.

Üzleti célok és KPI-k

A tartalomtérkép nem csak az ügyfélélményről szól, hanem az üzleti eredmények eléréséről is. Minden feltérképezett elemnek összhangban kell lennie egy céllal, például:

Lehetséges ügyfelek generálása

A bemutató regisztrációk számának növelése

A termékoldalak látogatásainak növelése

Az ügyfélelvándorlás csökkentése

Ha a térképét nem köti össze a valós tartalmi KPI-kkel, könnyen szem elől tévesztheti, hogy miért is hoz létre tartalmat.

A feltérképezés nem csupán a már meglévő tartalmak rendszerezését jelenti. Olyan rendszer kidolgozását jelenti, amely összehangolja a tartalmakat a vásárlók igényeivel, a vállalat céljaival és a világos, mérhető eredményekkel.

Hogyan készítsünk tartalomtérképet 5 lépésben

A hatékony tartalomtérkép az ötleteket strukturált útvonalakká alakítja, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a közönséget a döntéshozatali folyamat minden lépésében kísérjék.

Így építheti fel célszerűen:

1. lépés: Határozza meg a közönségét és az ő útját

Minden a pontossággal kezdődik. Ha tudja, kik a közönsége tagjai és mi motiválja döntéseiket, akkor meg tudja különböztetni a jó tartalmat a valóban konverziót eredményező tartalomtól.

Fókuszáljon a következőkre:

Vizsgálja meg az ügyfelek viselkedését interjúk, felmérések és CRM-adatok segítségével.

Részletes vásárlói profilok létrehozása, amelyek tartalmazzák a motivációkat, az akadályokat és a döntési kritériumokat

Térképezze fel, hogyan haladnak a különböző személyiségek a vásárlói út különböző szakaszaiban, a korai kutatástól a végső vásárlásig.

2. lépés: Mérhető célok kitűzése minden feltérképezett eszközhöz

A világos célok a kreatív tartalmat üzleti stratégiává alakítják. Minden feltérképezett eszköznek közvetlen kapcsolata kell legyen az üzleti eredményekkel.

Határozza meg stratégiáját az alábbiak szerint:

Célok hozzárendelése az egyes eszközökhöz, például potenciális ügyfelek generálása, ügyféloktatás, ügyfélkapcsolatok ápolása vagy értékesítés támogatása.

A KPI-k (például minősített potenciális ügyfelek, demó regisztrációk vagy megtartási arányok) illesztése a feltérképezett tartalomcsoportokhoz

Prioritások meghatározása annak alapján, hogy hol érheted el a legnagyobb hatást az ügyfelek és az üzletág szempontjából

3. lépés: Igazítsa a tartalomtípusokat a vásárlói úthoz

A vásárlói út minden szakaszában speciális támogatásra van szükség. A kiváló tartalomtérképek nem csak a következő kattintást, hanem a következő kérdést is előre látják.

A tartalomötleteket a következőképpen szervezze:

Tudatosság szakasz : Oktató jellegű blogok, videók és közösségi tartalmak biztosítása, amelyek keretbe foglalják a problémát.

Megfontolási szakasz : Részletes útmutatók, webináriumok vagy összehasonlító táblázatok kínálata az értékeléshez.

Döntési szakasz: Esettanulmányok, termékleírások, bemutatók és társadalmi bizonyítékok bemutatása a bizalom építése érdekében

4. lépés: Készítsen strukturált tartalomnaptárat

Egy világos, stratégiai naptár segít csapatának a koncentrációban, és biztosítja, hogy tartalmi erőfeszítései a közönség valódi igényeihez igazodjanak. Ahelyett, hogy a határidők után rohanna, célok alapján tervezhet.

A produkció szervezése:

Személyiség, utazás szakasza és eszköz formátuma szerint szegmentált szerkesztői naptárak létrehozása

Az örökzöld oktatási tartalom és a kampányspecifikus bevezetések közötti egyensúly megteremtése

Jelölje ki egyértelműen a felelősöket, a határidőket és az ellenőrzési pontokat minden feltérképezett elemhez.

5. lépés: Kövesse nyomon a tartalom teljesítményét, és frissítse a térképét

Az aktív tartalomtérkép reagál a valódi ügyfelek viselkedésére, nem pedig arra, amit Ön feltételez róluk.

Tartsa élesnek az alábbiakkal:

Figyelje a forgalmat, az elkötelezettséget, a potenciális ügyfelek generálását és a konverziós mintákat a feltérképezett tartalmakon keresztül.

A tartalomhiányok azonosítása a kilépési pontok vagy a magas kilépési arányú oldalak alapján

Frissítse negyedévente a vásárlói profilokat, a vásárlói utazásokat és a feltérképezett tartalmakat a valós viselkedésbeli változások alapján.

A teljesítmény az a motor, amely a térképét a változó ügyféligényekhez igazítja.

A tartalomtérkép nulláról való felépítése nyomasztó feladatnak tűnhet. A megfelelő sablonok és eszközök megkönnyítik a strukturált tervezést, a csapatok közötti együttműködést és a tartalommarketing-tevékenységek méretezését anélkül, hogy kihagyná a kritikus lépéseket.

Íme néhány forrás, amely egyszerűsíti a folyamatot:

Okosabb ötletelés és térképezés

A tartalom leképezése a vásárlói személyiségek és az ügyfélutak között gyakran intenzív brainstormingot és kutatást igényel. Az AI-alapú eszközök felgyorsíthatják ezt a folyamatot anélkül, hogy a stratégiai minőséget feláldoznák.

Együttműködési terek a tartalom tervezéséhez és fejlesztéséhez

Az intelligens eszközök nem helyettesítik a kritikus gondolkodást. Lehetőséget adnak arra, hogy arra koncentráljon, ami valóban előreviszi a vásárlókat: a megfelelő üzenet megfelelő időben és megfelelő módon történő átadására.

Tartalomtérképek bevezetése marketingstratégiájába

A tartalomtérkép elkészítése egy jó kezdet. Az igazi lendület akkor jön el, amikor beépíted a mindennapi marketing munkádba, és gondoskodsz arról, hogy a feltérképezett ötletek, ütemtervek és ügyfél-megfigyelések vezessenek a valódi végrehajtáshoz.

Így valósíthatja meg ezt:

Tegye tartalomtérképét a tervezés alapjává!

A tartalomtérképnek a tervezési üléseid középpontjában kell állnia, nem pedig egy mappában elrejtve. Minden kampánynak, blogbejegyzésnek, ügyfélkapcsolat-ápoló e-mailnek és termékbevezetésnek közvetlenül kapcsolódnia kell a feltérképezett vásárlói személyiségekhez, az ügyfélút szakaszaihoz és a stratégiai célokhoz.

Erősítse a stratégia és a végrehajtás közötti kapcsolatot az alábbiakkal:

A feltérképezett tartalmi hiányosságok alapján rangsorolja a produkciót

A marketing naptárban szereplő tartalmi eszközök személyiség és utazási szakasz szerinti címkézése

Rendszeresen ellenőrizze a térképet, hogy újrakalibrálja és új lehetőségeket fedezzen fel.

Kövesse nyomon a feltérképezett tartalmakat valós idejű irányítópultokkal

A láthatóság nélküli végrehajtás a jelek elmulasztásához vezet. A feltérképezett tartalmak teljesítményének nyomon követése biztosítja, hogy proaktív maradjon, és ne reaktív.

Okos mérési módszerek:

Figyelje az elkötelezettséget és a potenciális ügyfelek generálását a vásárlói szakaszok feltérképezésével.

Kövesse nyomon a tudatossághoz, a mérlegeléshez és a döntési szakaszhoz kapcsolódó konverziós útvonalakat.

Fedezze fel a jól teljesítő tartalomcsoportokat és a kialakuló tartalomhiányokat!

Automatizálja a határidőket és a következő lépéseket, hogy fenntartsa a lendületet.

A feltérképezett tartalomnak a gyártás során folyamatosan, manuális beavatkozás nélkül kell áramlania. Az automatizálás segít megőrizni a tervezési szakaszban felépített lendületet.

Okosabb automatizálás módszerei:

Automatikus emlékeztetőket indítson el, amikor a vázlatok, felülvizsgálatok vagy jóváhagyások határideje közeledik.

Hozzon létre automatikusan követési feladatokat, amikor a tartalom átlép a gyártási szakaszok között.

Automatikusan módosítsa az ütemterveket vagy frissítse a felelősöket, ha a feltérképezett kampányok változnak.

Az élő tartalomtérkép dokumentálja és támogatja tartalomstratégiáját. Amikor a feltérképezett ötleteit összekapcsolja a valódi gyártással, mérési és automatizálási folyamatokkal, a tartalom már nem halmozódik fel, hanem a növekedés motorjává válik.

Élessze meg tartalomtérképét!

Egy erős tartalomtérkép az ötleteit egyértelmű cselekvéshez köti. Minden blogot, kampányt és bevezetést összekapcsol a valódi célközönség igényeivel, létrehozva egy rendszert, amely előreviszi a stratégiáját.

Ha a feltérképezett tartalom köré építed a munkafolyamatokat, megkapod a láthatóságot és a lendületet, amelyre szükséged van ahhoz, hogy minden szakaszban releváns élményt nyújthass. Az intelligens sablonok, a valós idejű irányítópultok és az automatizálási eszközök biztosítják a csapatodnak a gyorsabb tervezéshez, a gyors alkalmazkodáshoz és a hatások idővel történő növeléséhez szükséges struktúrát.

