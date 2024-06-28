Hogyan értékesítsünk a millenniumi generáció számára?

Ah, a millenniumi generáció – azok, akik 1981 és 1996 között születtek, és akik átálltak a vezetékes telefonról az okostelefonra, a VHS-kazettáról a streaming szolgáltatásokra. Ez a generáció ma már kulcsfontosságú célcsoport, és erre jó okuk van: vásárlóerejüket és márkahűségüket nem lehet alábecsülni.

A Z generációval (1997 és 2012 között születettek) ellentétben, akik teljes mértékben az internetes kultúrában nőttek fel, a millenniumi generáció az analóg múlt és a digitális jelen között egyensúlyozik, ami egyedülálló perspektívát ad nekik a technológiára és a fogyasztói magatartásra vonatkozóan.

Ahhoz, hogy megtanulja, hogyan kell a millenniumi generációhoz fordulni, először meg kell értenie az ő értékeiket, mint például az eredetiség, a fenntarthatóság és a jelentőségteljes élmények. Az olyan márkák, mint a Chipotle, a Netflix és az Uber sikeresen felkeltették a millenniumi generáció érdeklődését, és a megfelelő stratégiával Ön is megteheti!

A millenniumi célközönség megértése

A millenniumi generáció (más néven Y generáció) formálódó éveiben számos hullámvölgyet élt át: a 9/11-es terrortámadást, a nagy gazdasági válságot, több súlyos piaci összeomlást, és legutóbb a COVID-19-járványt és a megélhetési költségek válságát. Ez a generáció valóban mindent látott már. Emellett hatalmas diákhitel-adósságokkal is küszködhetnek, ami megnehezíti a pénzügyi stabilitás fenntartását az emelkedő infláció mellett.

Ezek a tapasztalatok másképp formálták őket. Vásárlási szokásaik, pénzhez való viszonyuk és életfelfogásuk messze eltér elődeikétől. Társadalmi tudatosságuk erős, és olyan márkákat keresnek, amelyek összhangban vannak az értékeikkel. Támogatják azokat a vállalatokat, amelyek fenntarthatóak, etikusak és visszaadnak a közösségnek. Értékorientált vásárlásokra törekednek és értelmes élményeket keresnek.

Most pedig nézzük meg, mi teszi a millenniumi generációt, nos, millenniumi generációvá.

Miért fontosak ők a marketingesek számára? A millenniumi generáció már 2016-ban az Egyesült Államok legnagyobb generációs munkaerejévé vált, 2022-ben pedig vált, 2022-ben pedig az Egyesült Államok népességének legnagyobb részét képezte. A baby boom generáció nyugdíjba vonulásával a millenniumi generáció aránya tovább fog növekedni. Ez a puszta demográfiai méret miatt fontos piaci szegmenssé teszi őket.

A millenniumi generáció tagjai nagyobb valószínűséggel vannak állásban, rendelkeznek saját pénzzel, és nem függnek senkitől, ha nagyobb vásárlást terveznek . Gyorsan meg tudják hozni a vásárlási döntést, ha a márka sikeresen lenyűgözi őket.

Ahogy a millenniumi generáció tagjai előrelépnek a karrierjükben és vagyont halmoznak fel, vásárlóerejük is folyamatosan növekszik . Ha ezt a demográfiai csoportot célozza meg és elnyeri a lojalitásukat, jelentős hozamot érhet el, amikor ők a legjobb éveikbe lépnek.

A millenniumi generáció tagjai digitális bennszülöttek. Új technológiák korai felhasználói, aktívan használják a közösségi média platformokat, így a marketingesek könnyen elérhetik őket a digitális marketing csatornákon keresztül.

A millenniumi generáció vásárlási és kiadási preferenciái

Most pedig nézzük meg, milyen vásárlási és kiadási szokásai vannak ennek a generációnak:

1. Tapasztalatok a anyagi javak előtt

Az Eventbrite egy közel tíz évvel ezelőtti felmérése szerint a millenniumi generáció 78%-a inkább költött pénzt egy rendezvényre (koncert, komédiás előadás) vagy egy élményre (utazás, kalandsportok), mint hogy megvásároljon valamit, amit szeretett volna.

Ennek két lehetséges oka lehet:

A millenniumi generáció olyan kultúrában nőtt fel, ahol a anyagi javakkal mutogatták a gazdagságot, és ők ellenszenvvel viszonyultak ehhez a gyakorlathoz.

A gazdasági zavarok és a diákhitel-adósságok miatt nehéz saját házat vagy új autót vásárolni, ezért inkább olyan dolgokba fektetnek be, amelyeket megengedhetnek maguknak és élveznek, azaz értelmes élményekbe.

2. Az online vásárlás preferenciája

A CouponFollow Millennial Shopping Habits Report (Millenniumi vásárlási szokásokról szóló jelentés) szerint a millenniumi generáció 80%-a online vásárol.

Technológia iránti érdeklődésük és a világjárványt túlélő tapasztalatuk miatt a millenniumi generáció tagjai természetesen vonzódnak az e-kereskedelmi webhelyekhez. Itt a rendelkezésre álló ajánlatok és a vásárlói értékelések alapján hoznak döntéseket.

Hajlam a előfizetésekre: A Netflix-től, az Amazon Prime-tól és a Spotify Premium-tól a B2B termékekig a millenniumi generáció tagjai mélyen elkötelezettek a digitális előfizetési modell iránt, mivel kedvelik az általa biztosított rugalmasságot. Ugyanakkor a magas infláció idején tudatosan költik el a pénzüket. A Deloitte 2023-as felmérése szerint A Netflix-től, az Amazon Prime-tól és a Spotify Premium-tól a B2B termékekig a millenniumi generáció tagjai mélyen elkötelezettek a digitális előfizetési modell iránt, mivel kedvelik az általa biztosított rugalmasságot. Ugyanakkor a magas infláció idején tudatosan költik el a pénzüket. A Deloitte 2023-as felmérése szerint a millenniumi generáció tagjainak 32%-a lemondta fizetős szórakoztató szolgáltatásait, hogy pénzt takarítson meg.

A fenntarthatóság előnyben részesítése: A millenniumi generációhoz tartozó vásárlók a klímaváltozás miatt etikus módon előállított, környezetbarát termékeket keresnek. A McKinsey 2020-as amerikai kohort felmérése szerint A millenniumi generációhoz tartozó vásárlók a klímaváltozás miatt etikus módon előállított, környezetbarát termékeket keresnek. A McKinsey 2020-as amerikai kohort felmérése szerint a millenniumi generációhoz tartozó válaszadók 75%-a azt állítja, hogy luxustermékek vásárlásakor figyelembe veszi a fenntarthatóságot

A millenniumi generáció médiafogyasztási szokásai

A millenniumi generáció érdekei és értékei

Céltudatos: A millenniumi generációt személyes és szakmai életében a célok vezérlik. A Deloitte 2024-es felmérése szerint A millenniumi generációt személyes és szakmai életében a célok vezérlik. A Deloitte 2024-es felmérése szerint a millenniumi válaszadók többsége (89%) számára a célok megléte a munkahelyi elégedettség és a jóllét egyik legfontosabb mozgatórugója. Törődnek a társadalmi és környezeti kérdésekkel, és érdeklődnek azok iránt a márkák iránt, amelyek tudatos erőfeszítéseket tesznek a társadalom javára.

Értékeikről nyíltan beszélnek: A közösségi média születését megélt generációként a millenniumi generáció tagjai tudják, hogyan fejezzék ki véleményüket a számukra fontos kérdésekben. Támogatják a mentális egészségről, az inkluzivitásról és a nemek közötti egyenlőségről szóló nyílt beszélgetéseket, és inkább olyan márkáktól vásárolnak, amelyek víziója összhangban van ezekkel az értékekkel.

Kapcsolat fenntartása: A millenniumi generáció tagjai sok időt töltenek a telefonjukkal, aktívak a közösségi médiában, és az online kommunikációt részesítik előnyben a személyes interakciókkal szemben. Ez a változás ugyan csökkenti a személyes találkozások számát, de megkönnyíti a gyorsabb és gyakoribb kommunikációt. Ahhoz, hogy hatékonyan értékesítsenek a millenniumi generáció tagjainak, a vállalkozásoknak az általuk preferált platformokon kell velük kapcsolatba lépniük.

Pénzügyi tudatosság: A millenniumi generációt gyakran bírálják azért, hogy nem bánnak felelősségteljesen a pénzükkel, de a valóságban ez messze nem így van. Kutatások szerint : A millenniumi generációt gyakran bírálják azért, hogy nem bánnak felelősségteljesen a pénzükkel, de a valóságban ez messze nem így van. Kutatások szerint a millenniumi generáció 78%-a készít kiadási költségvetést és tartja is magát ahhoz (szemben a baby boom generáció 59%-ával). A millenniumi generáció tagjai emellett elég korán, 23 évesen kezdenek el megtakarítani a nyugdíjra, míg a baby boom generáció esetében az átlagos életkor 40 év.

A millenniumi felhasználói személyiség megcélzása

Ahhoz, hogy a millenniumi generáció elfogadja és megszeresse a vállalkozásokat, azoknak először meg kell érteniük a generáció preferenciáit és azokat a tényezőket, amelyek ezeket alakítják. Mivel a millenniumi generáció korosztálya rendkívül széles, különbségek lehetnek a 28 évesek és a 30-as évek végén vagy 40-es évek elején járók igényei és szükségletei között.

Ha vállalkozó vagy marketinges vagy, és a millenniumi generációt szeretnéd megcélozni, hozz létre egy egyértelmű felhasználói profilt.

Miért fontos ez?

Ez segít jobban megérteni a célközönségét, és tájékozott üzleti döntéseket hozni az ő igényeik, céljaik, viselkedésük és vásárlási preferenciáik alapján. Az ideális ügyfélprofil (ICP) kialakítása során értékes információkat szerezhet a demográfiai adataikról, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét.

A ClickUp, egy projekt- és marketingmenedzsment eszköz, hasznos lehet ebben. A ClickUp User Persona Whiteboard Template sablonjával információkat gyűjthet, az ICP igényeinek megfelelő termékeket tervezhet és valós felhasználói helyzeteket vizualizálhat.

Töltse le ezt a sablont Ötleteljen csapatával, és hozzon létre pontos felhasználói profilokat a ClickUp felhasználói profil sablonjával.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a sablon használatához millenniumi felhasználói személyiségek létrehozásához:

Brainstormingozzon csapatával, hogy meghatározzák a célközönséget – életkorukat, jellemzőiket, érdeklődési körüket és motivációikat a ClickUp Whiteboard segítségével. Töltse ki a sablont az ICP adataival, például életkor, lakhely, nem, beosztás és jövedelmi profil. Gyűjtse össze a csapat visszajelzéseit, és használja a ClickUp Board View funkcióját a felhasználói személyiségek áttekintéséhez és módosításához. Véglegesítse a személyiségeket, és integrálja őket terméktervezési folyamatába és marketingkampányaiba. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást , hogy egy helyen tekintse át az összes személyiséget, és hasonlítsa össze őket egymással.

A sablon biztosítja, hogy erőfeszítései eljussanak a megfelelő millenniumi közönséghez, és megnyerje bizalmukat azzal, hogy az ő nyelvükön beszél.

Marketingstratégiák a millenniumi generáció eléréséhez

A millenniumi generáció sikeres megcélzásához olyan speciális marketingstratégiákra van szükség, amelyekkel kapcsolatot lehet teremteni velük. Íme néhány bevált módszer:

1. A közösségi média a millenniumi generáció marketingjében

A millenniumi generáció 95%-a használja a közösségi médiát, 86%-uk pedig naponta. Mondani sem kell, hogy a közösségi média a legjobb digitális csatorna a marketinghez. A kérdés most az, hogy melyek a kedvenc platformjaik? A HubSpot legújabb tanulmánya szerint a millenniumi generáció legnagyobb része (68%) a YouTube-ot választja kedvenc platformjának, majd a Facebook, az Instagram, a TikTok és az X következik.

via HubSpot

A közösségi média már nem csak a barátokkal és a családdal való kapcsolattartásra korlátozódik. Kiterjedt az informális tanulás, a szórakozás, a hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolattartás, valamint a legfrissebb hírek és események nyomon követésének módjára is. Mint médium, nagy hatással van a millenniumi generáció gondolkodásmódjára, cselekedeteire és döntéseire.

Kövesse ezeket a tippeket, hogy szándékosabbá tegye közösségi média marketing stratégiáját: Feltétel nélkül nyújtson értéket (pl. ha hajápolási terméket reklámoz, ossza meg az egyszerű hajápolási rutinokat, vagy kínáljon ingyenes tartalomnaptár-sablonokat , ha egy közösségi média ütemező alkalmazást reklámoz).

Készítsen rövid, hasznos és humoros videókat!

Tartsa fenn a márka hangjának hitelességét és egységességét

Készítsen vizuálisan vonzó bejegyzéseket, amelyek azonnal magukra vonják a figyelmet.

Dolgozzon együtt mikroinfluencerekkel, hogy bővítse márkája elérhetőségét és növelje hitelességét az influencer marketing segítségével.

A Mailchimp közösségi média stratégiája remek példa lehet erre. Ha megnézi a LinkedIn vagy X fiókjaikat, lenyűgöző, barátságos vizuális elemeket, éles videókat és rengeteg ingyenes, hasznos forrást talál.

Sablonok használata a közösségi média kezeléséhez

Szeretne vonzó közösségi média tartalmakat létrehozni nagy léptékben? Használja a ClickUp közösségi média sablonját, hogy tartalmakat csoportosan tervezzen, vizuális és üzenetküldési szempontból konzisztens márkaidentitást tartson fenn a különböző platformokon, és posztjait rendezett állapotban tartsa.

Töltse le ezt a sablont Készítsen ötleteket, tervezzen és szervezzen közösségi média bejegyzéseket, és tartsa fenn a koherens üzeneteket a különböző platformokon a ClickUp közösségi média sablonjának segítségével.

A beágyazott űrlap segítségével egy helyen gyűjtheti össze a csapattagok ötleteit, együttműködhet új kampányokban és figyelemmel kísérheti a kampányok teljesítményét. A korábbi és a jövőbeli bejegyzések áttekintésével könnyen felismerheti a márka irányelveitől eltérő bejegyzéseket, és változtatásokat hajthat végre az egységesség biztosítása érdekében.

Ez ideális megoldás a több csatornát és kampányt kezelő, elfoglalt közösségi média marketingesek számára. A használatra kész sablon időt takarít meg, ugyanakkor elegendő szabadságot biztosít a márkára szabott testreszabások beépítéséhez, hogy az jól illeszkedjen a munkafolyamatához.

Használhatja a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonját is, amely egy másik hasznos ingyenes forrás a ClickUp könyvtárából.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és szervezze meg a különböző közösségi média csatornák tartalmi naptárát a ClickUp közösségi média tartalmi terv sablonjának segítségével.

Ez inkább az egyfős közösségi média csapatok számára alkalmas, ahol egy marketingesnek több szerepet is be kell töltenie.

Így egyszerűsítheti a közösségi média projektmenedzsmentet a sablon segítségével:

Ötleteljen, tervezzen, hozzon létre és rangsoroljon bejegyzéseket több közösségi média platformra

Használja fel újra a tartalmakat egyik platformról a másikra megfelelő formátumban.

Határidőket állítson be , hogy soha ne maradjon le az időérzékeny frissítések közzétételéről.

Adjon feladatokat a kreatívoknak (ha vannak csapattagjai, akik segítenek Önnek), hogy a tartalom időben elkészüljön, vagy adjon feladatokat magának, hogy időben emlékeztetőket kapjon.

2. Mobil-első marketing

A millenniumi fordulón, amikor a mobiltelefonok először jelentek meg a piacon, a legkorábbi millenniumi generáció tagjai éppen felnőtté váltak, míg a többiek még tizenévesek vagy tizenévesek előtti korosztályba tartoztak. Ennek köszönhetően természetesen megismerkedtek a mobil technológiákkal, és ez az affinitás az idő múlásával csak erősödött.

A millenniumi generáció tagjai átlagosan napi 3,53 órát töltenek a telefonjukon, szemben a PC-n, laptopon vagy táblagépen töltött 2,5 órával. Éppen ezért marketingesként érdemes a mobil elsőbbségi megközelítést alkalmaznia, hogy ugyanazon a terepen találkozzon ügyfeleivel.

Íme néhány gyors tipp, hogy mobil marketing stratégiája célba érjen:

Készítsen vizuálisan vonzó és mobil képernyőkön könnyen fogyasztható tartalmakat.

Optimalizálja tartalmát függőleges nézetre – ezek több helyet foglalnak a képernyőn, és jobban lekötik a mobil felhasználók figyelmét.

Győződjön meg arról, hogy webhelye és céloldalai gyorsan betöltődnek a mobil eszközökön , hogy alacsony maradjon a kilépési arány.

Készítsen kifejezetten mobil felhasználóknak szabott hirdetéseket (például fontolóra veheti a Facebook és az Instagram karusszelhirdetéseit, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyetlen hirdetésben több képet vagy videót is végiglapozzanak).

Használja a helyalapú célzási lehetőségeket , hogy elérje a mobil felhasználókat meghatározott földrajzi helyeken.

Építsd be marketingstratégiádba az olyan üzenetküldő alkalmazásokat, mint a WhatsApp és a Facebook Messenger, és használd őket ügyfélszolgálati, támogatási és személyre szabott kommunikációs célokra.

A mobil-first marketing remek példája az IKEA mobilalkalmazásába beépített kiterjesztett valóság (AR) funkció. A vásárlók az AR segítségével megnézhetik, hogyan mutatna egy bútor a szobájukban, és így gyorsan meghozhatják a vásárlási döntést anélkül, hogy el kellene menniük a boltba.

3. Bejövő marketing és tartalomterjesztés

Olyan tartalmat hozzon létre, amely vonzza a millenniumi generációt, ahelyett, hogy reklámokat nyomna rájuk. Ez a tartalomnak összhangban kell lennie az érdeklődésükkel, törekvéseikkel és kihívásaikkal. Ha például környezetbarát termékeket árul, tartalma tartalmazhat tippeket a fenntartható életmódhoz, DIY újrahasznosítási projekteket vagy útmutatókat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Próbálja meg ösztönözni az elkötelezettséget a saját, megszerzett és fizetett médiacsatornákon, hogy elérje azt a nagyobb közönséget, akiket érdekelhet az Ön kínálata.

A HubSpot, a vezető bejövő marketing és értékesítési szoftvercég, a bejövő marketing terén is azt gyakorolja, amit hirdet. Blogján, e-könyveiben, webináriumain és ingyenes eszközein keresztül a HubSpot értékes tartalmakat nyújt marketinggel, értékesítéssel és ügyfélszolgálattal kapcsolatos témákban. Tartalmaik oktató jellegűek, és a célközönségük – amely főként marketingesekből, értékesítési szakemberekből és vállalkozókból áll – problémáira és kihívásaira koncentrálnak.

4. A márkaértékek hatása

Kommunikálja márkája értékeit és küldetését. Legyen szó fenntarthatóságról, sokszínűségről vagy társadalmi felelősségvállalásról, ha márkáját olyan ügyekhez köti, amelyek fontosak a millenniumi generáció számára, az jelentősen befolyásolhatja a márkájáról kialakult képet.

Azonban nem elég csak beszélni róla. Értékeit értelmes cselekedetekkel is alátámasztania kell. Például, ha alapértéke a fenntarthatóság, akkor fenntartható beszerzési gyakorlatokat kell alkalmaznia, etikus munkakörülményeket kell biztosítania az egész ellátási láncban, és jótékonysági kezdeményezésekben kell részt vennie.

A Patagonia, a vezető outdoor ruházati és felszerelési vállalat, márkáját a környezeti és társadalmi felelősségvállalás köré építette. Aktívan támogatják a fenntarthatóságot azáltal, hogy újrahasznosított anyagokat használnak, csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat, és nyereségük egy részét környezetvédelmi célokra fordítják.

5. A felhasználók által generált tartalom (UGC) ereje

Ösztönözze a millenniumi generációt, hogy hozzon létre és osszon meg a márkájával kapcsolatos tartalmakat. Például szervezhet UGC-versenyeket, kihívásokat vagy kampányokat, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy fotókat, videókat vagy ajánlásokat osszanak meg a termékeiről vagy márkájával kapcsolatos élményeikről, cserébe egy ösztönzőért.

Azáltal, hogy a weboldalán és a közösségi média csatornáin bemutatja a felhasználók által létrehozott tartalmakat, növelheti márkája elérhetőségét, és valós példákkal mutathatja be, hogyan használják és élvezik termékeit vagy szolgáltatásait a valódi emberek. Ez a társadalmi bizonyíték rendkívül meggyőző lehet a millenniumi fogyasztók számára, akik a „képek, vagy nem történt meg!” elvet vallják.

A népszerű akciókamera-márka, a GoPro sikeresen kihasználta a felhasználók által létrehozott tartalmakat termékeinek marketingjéhez. A GoPro közösségi média csatornái, weboldala és marketing kampányai tele vannak a felhasználók által készített fotókkal és videókkal, amelyek lélegzetelállító tájakat, adrenalinpumpáló tevékenységeket és megható pillanatokat ábrázolnak.

6. Az omnichannel és az e-kereskedelem szerepe a millenniumi generáció marketingjében

Használjon e-kereskedelmi platformokat vagy speciális mobilalkalmazásokat, hogy zökkenőmentes vásárlási élményt nyújtson, személyre szabott termékajánlásokkal a böngészési és vásárlási előzmények alapján, valamint egyszerű fizetési folyamattal.

Ez egy win-win helyzet a márkák és a millenniumi generáció számára. A millenniumi generáció szereti ezeknek a médiumoknak a kényelmét és személyre szabott élményét, míg Ön, mint márka, értékes adatokat gyűjthet preferenciáikról és viselkedésükről.

Ugyanezt az élményt a fizikai üzletekben is meg kell teremtenie. Az üzleteknek élményközpontként kell működniük, ahol a vásárlók interaktív kijelzők, termékbemutatók és rendezvények révén kapcsolatba léphetnek a márkával. Ha a vásárlási élmény minden csatornán egyformán zökkenőmentes, a millenniumi generáció tagjai gyorsan válthatnak a digitális és a fizikai érintkezési pontok között.

A Nike sikeresen alkalmazta ezeket a stratégiákat azáltal, hogy egységes vásárlási élményt kínált több csatornán keresztül, beleértve e-kereskedelmi platformját, mobilalkalmazását és fizikai üzleteit.

Fokozza millenniumi marketingstratégiáját a ClickUp segítségével

Ahhoz, hogy hatékony millenniumi marketingstratégiát hozzon létre, többletmunkát kell végeznie, és bele kell helyezkednie a célcsoportja helyzetébe. Használjon átfogó eszközt, például a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvert, hogy jobban megértse millenniumi közönségét, és biztosítsa, hogy márkaépítési erőfeszítései visszhangra találjanak náluk.

Készítsen átfogó tervet a millenniumi közönség számára a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével.

Így használhatja ki a ClickUp funkcióinak előnyeit:

Dolgozzon együtt távoli csapattagokkal (különösen a millenniumi generáció tagjaival) valós időben, hogy meghatározza márkájának felhasználói személyiségét, különböző marketing anyagokon dolgozzon (például push értesítések, brosúrák, e-mailek, közösségi média bejegyzések, blog bejegyzések, céloldalak és esettanulmányok), összegyűjtse az összes releváns piackutatási adatot és projektdokumentációt egy helyen, és ossza meg/fogadja a visszajelzéseket (különösen a millenniumi generáció tagjaival) valós időben, hogy meghatározza márkájának felhasználói személyiségét, marketing terveket készítsen, marketing stratégiákat finomítson,(például push értesítések, brosúrák, e-mailek, közösségi média bejegyzések, blog bejegyzések, céloldalak és esettanulmányok),egy helyen, és ossza meg/fogadja a visszajelzéseket a ClickUp Docs segítségével.

Dolgozzon csapatával valós időben, végezzen szerkesztéseket és adjon visszajelzéseket a ClickUp Docs-ban hozzárendelt megjegyzések segítségével.

Gondolkodjon el új marketingstratégiákról, célzott kampányokról, tartalmi ötletekről és egyebekről a ClickUp Whiteboards segítségével, egy virtuális vászonnal, amely az ötleteket és a megbeszéléseket cselekvési tételekké alakítja.

Tegye brainstorming üléseit cselekvésorientálttá a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kezelje a komplex, hosszú távú stratégiafejlesztési projekteket a ClickUp Tasks segítségével. Ossza fel munkáját kisebb, kezelhetőbb részekre, adjon hozzá alfeladatokat, rendeljen hozzá egy vagy több csapattagot, rangsorolja a sürgős feladatokat (pl. időérzékeny kampányok, mint a július 4-i akció), és adjon hozzá egyedi címkéket a feladatokhoz a gyors kategorizálás érdekében.

Állítson be feladatfüggőségeket, hogy a ClickUp feladatokban korán felismerje az akadályokat.

meghatározza a rövid és hosszú távú marketingcéljait. Adjon meg egyértelmű határidőket, ossza fel céljait sprint célokra, heti célokra vagy havi célokra, hozzon létre KPI-ket és alkalmazotti teljesítményértékelő lapokat a teljesítmény méréséhez, és csoportosítsa céljait mappákba, hogy gyorsan áttekintse, hol tart. Használja a ClickUp Goals alkalmazást , hogyés alkalmazotti teljesítményértékelő lapokat a teljesítmény méréséhez, és csoportosítsa céljait mappákba, hogy gyorsan áttekintse, hol tart.

Állítsa be céljait, és kövesse nyomon az azok elérésében elért haladást a ClickUp Goals segítségével.

Vizualizálja marketingkampányait a kívánt módon Kövesse nyomon a marketingkezdeményezések előrehaladását és konverzióját a ClickUp Dashboards segítségével, mérje az online közzétett tartalmak elérhetőségét és vonzerejét, ismerje meg a generált MQL-ek számát, és értékelje, hogy azok mennyire konvertálnak értékesítésre. a kívánt módon a több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel a ClickUp Dashboards segítségével, mérje az online közzétett tartalmak elérhetőségét és vonzerejét, ismerje meg a generált MQL-ek számát, és értékelje, hogy azok mennyire konvertálnak értékesítésre.

A ClickUp Dashboards segítségével érthető betekintést nyerhet a marketingkampányokba.

Végezzen elsődleges kutatást és gyűjtsön adatokat ügyfelektől, potenciális ügyfelektől, alkalmazottaktól vagy külső érdekelt felektől, kérjen visszajelzéseket és véleményeket marketingkampányai javítása érdekében, és alakítsa a válaszokat nyomon követhető feladatokká , kérjen visszajelzéseket és véleményeket marketingkampányai javítása érdekében, és alakítsa a válaszokat nyomon követhető feladatokká a ClickUp Forms segítségével.

Gyűjtsön adatokat, és nyerjen értékes betekintést a válaszokból a ClickUp Forms segítségével.

A millenniumi generáció bevonása élmények és értékek révén

Fedezzük fel, hogyan vonhatja be a millenniumi generációt különböző élmények és értékek révén:

A szórakozás helyett a kiváló digitális élményeket népszerűsítse

A millenniumi generáció tagjai olyan digitális interakciókat keresnek, amelyek túlmutatnak a puszta szórakozáson; olyan értelmes élményekre vágynak, amelyek hozzáadott értéket jelentenek az életükhöz. A vállalkozásoknak elsődleges fontosságot kell tulajdonítaniuk olyan digitális platformok, alkalmazások és tartalmak létrehozásának, amelyek oktatják, inspirálják vagy felhatalmazzák a felhasználókat, miközben szórakoztatóak is maradnak.

Vegyük példának a Duolingo alkalmazást. Gamifikált konzolja és vizuálisan vonzó felhasználói felülete arra ösztönzi a tanulókat, hogy kitartóan folytassák az új nyelv tanulását. Ráadásul ott van még a márka kabalája, Owl Duo, aki passzív-agresszív (és gyakran vicces) emlékeztető üzenetekkel bombázza a felhasználókat a közösségi médiában, hogy folytassák a tanulást. Valóban emlékezetes!

Az eredetiség és a hiteles márkaimázs előtérbe helyezése

A millenniumi generációt azok a márkák vonzzák, amelyek nem félnek megmutatni valódi arcukat. A vállalkozásoknak arra kell törekedniük, hogy bizalmat építsenek ki azáltal, hogy átláthatóak az értékeik, gyakorlataik és eredetük tekintetében. Az eredetiséget történetmeséléssel, kulisszák mögötti tartalmakkal, felhasználók által készített ajánlásokkal vagy azzal tudják közvetíteni, hogy a közösségi médiában a alapítókat, vezérigazgatókat és alkalmazottakat a márka nagyköveteivé teszik.

Lehet, hogy ijesztőnek tűnik egy márkamenedzsment stratégia nulláról történő kidolgozása, mivel több mozgó elem is van, és mindet helyesen szeretné megalkotni. Testreszabható márkázási sablonokat használhat az üzenet és a kiemelni kívánt történet strukturálására.

A ClickUp márkaépítési sablonja egy ilyen keretrendszer. Ezzel a sablonnal a vállalkozások egységes vizuális identitást hozhatnak létre minden marketinganyagban és terjesztési csatornában.

Töltse le ezt a sablont Tartsa szemmel vállalkozása vizuális megjelenésének, üzeneteinek és hangvételének fejlődését, és hozzon létre konzisztens márkaélményt a ClickUp márkaépítési sablonjával.

Meghatározhatja márkája stílusát, hangvételét, logóját, színeit, nyelvét, hangulatát és egyebeket, és személyiséget adhat neki. A sablon lehetővé teszi, hogy egyetlen platformon belül nyomon kövesse a márkaépítési folyamat különböző aspektusait, ahol Ön és más döntéshozók nyomon követhetik az előrehaladást, javaslatokat tehetnek és jóváhagyásokat adhatnak.

A márkaimázs kialakításakor könnyű elveszíteni a fonalat, mert annyi teendő van, de ez a sablon segít megszervezni a dolgokat.

Hangsúlyozza azokat a társadalmi ügyeket és értékeket, amelyek rezonálnak a millenniumi generációval.

A millenniumi generáció tagjai társadalmi tudatossággal rendelkeznek, és olyan márkák felé vonzódnak, amelyek támogatják az általuk fontosnak tartott ügyeket. A vállalkozások a társadalmi ügyek (például a környezeti fenntarthatóság, a sokszínűség és a befogadás, vagy a közösségi kapcsolatok) és a konkrét cselekvések, például adományok, önkéntes munka vagy környezetbarát kezdeményezések összehangolásával vonzhatják ezt a demográfiai csoportot. Ezek az erőfeszítések azt mutatják, hogy a vállalat a profiton túlmutató hatások elérésére is törekszik.

Humor beépítése a marketingbe

A millenniumi generáció tagjai értékelik, ha mosolyt csal az arcukra – a humor felkelti a figyelmüket és közelebb hozza őket a márkához. A vállalkozások humorral fűszerezhetik marketingkampányaikat, közösségi média bejegyzéseiket és hirdetéseiket, hogy emlékezetes élményeket teremtsenek és ösztönözzék a bevonódást.

A népszerű SEO szoftver, a Semrush tökéletesen elsajátította ezt a stratégiát. Íme az egyik sok közül, amely a Semrush közösségi médiás bejegyzései közül mosolyt csalt az arcunkra:

via Semrush

Legyen elérhető és nyújtson jó ügyfélszolgálatot

A millenniumi generáció gyors és személyre szabott ügyfélkezelést vár el. A vállalkozásoknak diverzifikálniuk kell kommunikációs csatornáikat, beleértve a live chatet, a közösségi médiát, az e-mailt és a telefonos ügyfélszolgálatot, hogy kielégítsék a különböző preferenciákat. A gyors reagálás, az empátiával való foglalkozás a problémákkal és az értéket hozzáadó megoldások nyújtása javítja az általános ügyfélélményt. Mindez a millenniumi generációt hűséges márka-támogatókká teszi.

Mesterséges intelligencia használata

Azonban a kérések nagy léptékű kezelése a szolgáltatás minőségének romlása nélkül megterhelő lehet. Itt jön a segítségére a ClickUp Brain.

Hozzon létre tudásbázist projektjeihez, hogy a ClickUp Brain segítségével kapcsolatba lépjen a millenniumi generációval.

Az ügyfélszolgálati csapatok az alábbi célokra használhatják ezt az AI-alapú segédprogramot:

Frissített információkkal rendelkező tudásbázis létrehozása , hogy az ügyfelek maguk találhassanak megoldást kérdéseikre.

Releváns tudásbázis-források ajánlása az ügynököknek csevegés vagy telefonhívás során

A ClickUp Brain segítségével azonnali, pontos válaszokat kaphat a ClickUp-on belüli és ahhoz kapcsolódó bármely munkából, a kontextus alapján.

Az ügyfelekkel való interakciók elemzése útmutatók, hibaelhárítási anyagok és GYIK-ek vázlatainak elkészítéséhez

A szolgáltatási kérelmek állapotának nyomon követése

Ismétlődő feladatok automatizálása, például a nyomon követések ütemezése, a jegyek megoldási idejének nyomon követése , a gyakran ismételt kérdések megválaszolása és visszajelzések kérése

Személyre szabott csevegőüzenetek és e-mail válaszok az ügyféladatok felhasználásával

Fordítsa le a kérdéseket/válaszokat különböző nyelvekre , hogy világszerte kielégíthesse az ügyfelek igényeit.

Ügyfélszolgálati sablonok használata

Az AI segítségével nemcsak gyorsíthatja ügyfélszolgálatát, hanem a használatra kész ügyfélszolgálati sablonokkal simábbá és strukturáltabbá teheti a munkafolyamatokat is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonjával az ügyfélszolgálati csapatok gyorsabban tudnak minőségi megoldásokat kínálni.

Például a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja segít nyomon követni a beérkező támogatási jegyeket, együttműködni a csapatokkal a megoldások megtalálásában és időben megoldásokat kínálni.

Négy testreszabható nézet (lista, tábla, dokumentum és űrlap nézet) segítségével könnyedén nyomon követheti az új, függőben lévő, folyamatban lévő és megoldott támogatási kérelmeket, és biztosíthatja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Az előre elkészített egyéni mezők lehetővé teszik, hogy fontos részleteket adjon hozzá a jegyhez, például a probléma típusát, a befejezés állapotát, a kérelmező e-mail címét és az ügyfél elégedettségi értékelését.

Könnyítse meg az ügyfélszolgálatot ezzel a sablonnal, és szerezzen plusz pontokat az ügyfelektől!

Legyen kreatív és oldjon meg nagyobb problémákat

A millenniumi generációt azok a vállalkozások vonzzák, amelyek kreatív módon foglalkoznak a nagyobb társadalmi vagy környezeti kihívásokkal. Az innováció előtérbe helyezése és a valós problémákra hatékony megoldások kidolgozása megfelel a millenniumi generáció célszerű fogyasztás iránti igényének.

A Dove bőrápolási márka ezt a stratégiát alkalmazta 2019-es #ShowUs kampányában. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a hétköznapi nők alulreprezentáltságára a mainstream reklámokban. Kampányt indítottak, amelynek keretében sokszínű stock fotókat készítettek valódi nőkkel. Ez a gyűjtemény, amely ma a világ legnagyobbja, több mint 10 000 fotót tartalmaz, amelyek a Getty Images-en elérhetők, és a képek eladásából származó bevétel 10%-át újra befektetik a #ShowUs projekt fenntartásába. A projekt hatalmas sikert aratott, és a márka iránti elismerés növekedéséhez vezetett.

Az empátia és a személyre szabás értéke

A Y generáció azokat a márkákat értékeli, amelyek empatikusak az egyedi körülményeikkel szemben, és megértik egyéni igényeiket és preferenciáikat. A személyre szabott technikák, mint például a célzott kampányok, a személyre szabott ajánlások és a testreszabott kommunikáció, vonzóbbá teszik a marketing tevékenységeket és csökkentik az eladásokat a millenniumi generáció számára.

Íme egy példa: a Hoxton Hotels releváns hirdetésekkel célozza meg az utazás szerelmeseit.

via The Hoxton

Tartalommarketing a millenniumi generáció számára

Az eddigiekből biztonsággal következtethetünk arra, hogy a millenniumi generációt vonzó tartalom létrehozásához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

Szórakoztató: Ez a típusú tartalom célja, hogy a millenniumi generációt szórakoztassa és lekösse, gyakran humorral, szellemességgel vagy izgalmas történetmeséléssel. Példa: Ez a típusú tartalom célja, hogy a millenniumi generációt szórakoztassa és lekösse, gyakran humorral, szellemességgel vagy izgalmas történetmeséléssel. Példa: Buzzfeed listái és kvízei

Érzelmi: Az érzelmi tartalom empátiát, nosztalgiát vagy inspirációt kelt, olyan témákat érintve, amelyekkel a millenniumi generáció azonnal azonosulni tud. Példa: Az érzelmi tartalom empátiát, nosztalgiát vagy inspirációt kelt, olyan témákat érintve, amelyekkel a millenniumi generáció azonnal azonosulni tud. Példa: Az Upworthy videói , amelyek inspiráló történeteket vagy megható pillanatokat osztanak meg.

Hiteles: Valódinak, szimpatikusnak és átláthatónak tűnik; gyakran valódi embereket, valódi élményeket és szűrőmentes nézőpontokat mutat be. Példa: Valódinak, szimpatikusnak és átláthatónak tűnik; gyakran valódi embereket, valódi élményeket és szűrőmentes nézőpontokat mutat be. Példa: A Glossier marketingkampányai, amelyekben valódi vásárlók és retusálatlan képek szerepelnek.

Vizuális: A vizuális tartalom nagymértékben támaszkodik képekre, rövid videókra és infográfiákra, hogy gyorsan és hatékonyan közvetítse az üzeneteket. Példa: A vizuális tartalom nagymértékben támaszkodik képekre, rövid videókra és infográfiákra, hogy gyorsan és hatékonyan közvetítse az üzeneteket. Példa: A Tasty főzővideói a Facebookon és az Instagramon, amelyek lenyűgöző felülnézeti felvételekkel és fülbemászó zenével rendelkeznek.

Ha szem előtt tartja ezt a négy tényezőt, könnyebben kiemelkedhet a versenytársak közül, és megérinti célcsoportját, azaz a millenniumi generációt.

ClickUp sablonok

Kész sablonokat is felfedezhet, amelyekkel tovább egyszerűsítheti a tartalommarketing menedzsmentjét:

1. ClickUp tartalommarketing-terv sablonja

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon tartalom-marketing kezdeményezéseinek előrehaladását és teljesítményét a ClickUp tartalom-marketing terv sablonjával.

Határozza meg célközönségét és céljait, majd dolgozzon ki átfogó tervet, amely iránymutatást ad a tartalomkészítéshez és a csatornák közötti terjesztéshez. Hívja össze csapattagjait, hogy együttműködjenek és ötleteket gyűjtsenek ennek a sablonnak a segítségével. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

Prioritizálja a feladatokat, állítson be határidőket és rendeljen hozzájuk felelősöket

Lássa át a haladást és az akadályokat

Kövesse nyomon a tartalom teljesítménymutatóit (posztmegjelenítések, webhelyforgalom és minősített potenciális ügyfelek) az összes csatornán

Értékelje és javítsa tartalmi tervét

Akár most először készít tartalmi stratégiát, akár strukturáltabb megközelítést szeretne alkalmazni a meglévő folyamatokban, ez a keretrendszer kiváló forrás, amelyet mindenképpen ki kell próbálnia.

2. A ClickUp tartalomkezelési sablonja

Töltse le ezt a sablont Kezeljen nagy mennyiségű tartalmat, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp tartalomkezelési sablonjával.

Ez az egyetlen hely, ahol megtervezheti és kezelheti az omnichannel tartalmakat, a webes tartalmaktól, blogoktól és közösségi média bejegyzésektől a hírlevelekig. Ez a keretrendszer különösen hasznos nagy tartalomcsapatok számára, amelyeknek több érdekelt féllel és több csatornával kell foglalkozniuk.

Használja a sablont, hogy kreatív ötleteket kérjen a csapattagoktól, valós időben tervezzen és együttműködjön, szerkesztői naptárat vezessen, és időben tegye közzé/szállítsa a tartalmakat.

Nagy mennyiségű tartalom szervezése

Tartsa következetes formátumban és stílusban az összes tartalmat

A tartalom egyszerű frissítése és módosítása

Konfigurálja a sablont egyedi állapotokkal, nézetekkel és mezőkkel, és tartsa be a tartalomnaptárát.

Túl a kézi munkán

Marketingstratégaként gyakran kell versenyeznie az idővel. Csúcsidőben pedig előfordulhat, hogy elkapja a rettegett kreatív blokk. Ilyenkor (és minden más napon, amikor profi módon több feladatot végez egyszerre) a ClickUp Brain bizonyul hasznosnak. Segítségével:

Ötleteket generálhat és tartalmakat hozhat létre blogbejegyzésekhez, közösségi média bejegyzésekhez, e-mailekhez, célzott kampányokhoz és hirdetésekhez.

Kifogytál az új ötletekből? Hagyd, hogy a ClickUp Brain kitaláljon valamit a tartalommarketing igényeidhez!

Finomítsa az AI válaszait további információk és kontextus megadásával.

Szerkessze a marketingkampányok szövegét vagy tartalmát, és győződjön meg arról, hogy azok hibátlanok.

Összegezze a blogbejegyzéseket rövid, könnyen emészthető posztokká a LinkedIn, X vagy Instagram számára.

Mivel ezeket a feladatokat az AI végzi el, Ön több időt fordíthat a stratégia kidolgozására.

Hogyan lehet a marketingtartalmakat megoszthatóvá tenni? Ösztönözze a felhasználók által generált tartalmakat (UGC) versenyek, kihívások vagy kampányok szervezésével, amelyek arra invitálják a millenniumi generációt, hogy saját tartalmakat hozzanak létre és osszanak meg. Készítsen olyan narratívákat, amelyek érzelmileg és intellektuálisan is hatnak, legyen szó kihívások leküzdéséről, szenvedélyek követéséről vagy a világ megváltoztatásáról. Tartsa a kapcsolatot a millenniumi generációt megérintő aktuális trendekkel, mémekkel és kulturális utalásokkal. Keltse a sürgősség vagy az exkluzivitás érzését, hogy kihasználja a millenniumi generáció FOMO-ját (Fear of Missing Out, azaz a lemaradás félelmét) korlátozott idejű ajánlatokkal vagy exkluzív akciókkal.

A SEO és a céloldal optimalizálásának fontossága

Tekintettel arra, hogy elsősorban digitális keresőket használnak, nem meglepő, hogy a magas SEO (keresőmotor-optimalizálás) rangsor bizalmat épít a millenniumi generáció körében, akik ezt a legitimitás jeleként értelmezik. A releváns kulcsszavakkal ellátott SEO előtérbe helyezheti márkáját, amikor a millenniumi generáció megoldásokat keres problémáira.

A beszélgetésszerű keresés egyre népszerűbbé válásával a természetes beszédet utánozó hosszú farkú kulcsszavak optimalizálása segíthet a márkáknak a millenniumi generáció hangalapú kereséseinek megragadásában.

A keresési szándékot (a keresés okát) közvetlenül megcélzó céloldalak szintén vonzóak a millenniumi generáció számára, akik nagyra értékelik az idejüket. A világos, tömör információk és az egyszerű konverziós lehetőségek elengedhetetlenek. A millenniumi generáció óvatos a értékesítési taktikákkal szemben, és értékeli a nyílt kommunikációt, ahogy azt már megállapítottuk.

A SEO-ra és a céloldalak optimalizálására való összpontosítás biztosíthatja, hogy marketingtevékenységei összhangban legyenek a millenniumi generáció keresési szokásaival és döntéshozatali folyamataival.

Növelje nyereségét egy sikeres millenniumi marketingstratégiával

A Y generáció szereti az eredetiséget, törődik a társadalmi és környezeti kérdésekkel, és személyre szabott élményekre vágyik.

Ahhoz, hogy kapcsolatba lépj velük, aktívnak kell lenned a digitális csatornákon, különösen a közösségi médiában, és értékes, vizuálisan vonzó tartalommal kell lekötnöd őket. Mutasd meg nekik, hogy márkád valami értelmeset képvisel, és hogy gyakorlatodban átlátható vagy. Figyeld a trendeket, és légy készen az alkalmazkodásra.

Ezeknek a stratégiáknak a követésével tartós lojalitást építhet ki a legnagyobb demográfiai csoport körében, és hosszú távú sikert biztosíthat márkájának. Ehhez pedig használhatja a ClickUp eszközt, amellyel mindezt szervezett módon végezheti el.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és használja annak átfogó funkcióit, hogy üzleti stratégiáit a millenniumi generáció számára népszerűsítse.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a legjobb módja a millenniumi generáció elérésének?

Ahhoz, hogy hatékonyan elérjék a millenniumi generációt, a márkáknak elsőbbséget kell adniuk a digitális platformoknak és a közösségi média csatornáknak, mint például az Instagram, a TikTok és a YouTube, ahol a millenniumi generáció jelentős időt tölt. Vonzó tartalomformátumok, például videók, mémek és interaktív bejegyzések felhasználásával könnyebben felkeltheti a figyelmüket.

2. Mi érdekli leginkább a millenniumi generációt?

A millenniumi generáció tagjai értékorientált fogyasztási szokásaikról ismertek. Elsődleges fontosságot tulajdonítanak az eredetiségnek, és valódi kapcsolatot keresnek a márkákkal és termékekkel. A fenntarthatóság számukra fontos kérdés, ezért sokan közülük környezetbarát és etikus forrásból származó termékeket választanak.

Ők a technológia korai felhasználói is, folyamatosan innovatív termékeket és élményeket keresnek. Az élményalapú vásárlások, mint például az utazások és rendezvények, gyakran előnyt élveznek a tárgyi javakkal szemben.

3. Mi a millenniumi generáció demográfiai összetétele?

A millenniumi generáció tagjai 1981 és 1996 között születtek, bár a pontos meghatározás eltérő lehet. 2024-ben a legidősebb millenniumi generációs tagok a 40-es éveik elején járnak, míg a legfiatalabbak a 20-as éveik végén.

4. Milyen típusú reklámokat preferálnak a millenniumi generáció tagjai?

A millenniumi generáció jól reagál a személyre szabott és hiteles reklámokra. Értékelik azokat a tartalmakat, amelyek közvetlenül az érdeklődésükhöz és értékeikhez szólnak, legyen szó célzott közösségi média hirdetésekről, influencerekkel való együttműködésről vagy felhasználók által generált tartalmakról.

5. Miért célozzák meg a márkák a millenniumi generációt?

A márkák a millenniumi generációt célozzák meg, mert ők jelentik a fogyasztói piac jelentős részét, és jelentős vásárlóerővel rendelkeznek. A millenniumi generáció nagy hatással van a fogyasztói trendekre, gyakran alakítja az idősebb és fiatalabb generációk preferenciáit is. A millenniumi generáció lojalitásának megszerzésével a márkák hosszú távú kapcsolatokat építhetnek ki és biztosíthatják piaci pozíciójukat.

6. Millenniumi vagyok, ha 26 éves vagyok?

Ha 2024-ben 26 éves, akkor valószínűleg a Z generációhoz tartozik. De hé, még mindig azonosulhat a millenniumi generációval, vagy magát is annak tagjának tekintheti, mivel a generációkat meghatározó korhatárok meglehetősen rugalmasak.