Hogyan készítsünk piacra lépési naptárat (+ sablon)

Öt különböző eszközt bámul. Az egyikben a kampány dátumai vannak. A másikban a feladatok nyomon követhetők. A harmadikban a visszajelzések találhatók. És valahogy a csapata még mindig nem tartja be a határidőket.

Ez nem koordinációs probléma, hanem naptárprobléma.

Egy valódi piacra lépési naptár nem a fejében vagy 10 különböző lapon található. Egy helyen található, ahol a stratégia, az ütemtervek, a feladatok és az emberek összekapcsolódnak.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a ClickUp segítségével történő GTM-naptár elkészítésén, így a következő bevezetése nem lesz többé másolás-beillesztés és reménykedés. Kezdjük!

Mi az a piacra lépési naptár?

A piacra lépési (GTM) naptár egy vizuális, dátumalapú terv, amely feltérképezi a termék vagy szolgáltatás bevezetéséhez szükséges minden fontos tevékenységet. Ezt a tervet a különböző funkciókat ellátó csapatok – marketing, értékesítés, termékfejlesztés, közkapcsolatok (PR) és ügyfélszolgálat – használják a feladatok koordinálására, az előrehaladás nyomon követésére és a bevezetési ütemterv betartására.

A naptár segít megerősíteni a márkamenedzsment stratégiákat és előnyt szerezni azáltal, hogy megválaszolja az alábbi kérdéseket: Ünnepnapokon indítjuk el a terméket? Terveztünk szezonális kampányokat? A fizetett hirdetések a hivatalos bevezetés előtt vagy után kezdődnek?

Pontosan tudni fogja, mikor kell elindítani a PR-tevékenységeket vagy az influencerekkel való kapcsolattartást, mely platformokat kell előnyben részesíteni a bejelentésekhez, és ki felelős a puzzle egyes darabjaiért.

A GTM-naptár néhány előnye:

Minden csapatot összehangol, így mindenki tudja, ki mit csinál és mikor.

Nyomon követi minden változást a bevezetés előtti tervezéstől a bevezetés utáni nyomon követésig.

Csökkenti a last minute meglepetéseket, tisztázza a határidőket, miközben elkerüli a kihagyott lépéseket vagy az átfedéseket.

Javítja a láthatóságot az érdekelt felek számára, akik így egy helyen láthatják az előrehaladást és az akadályokat.

Erősíti a marketingprojekt-menedzsmentet azáltal, hogy egy nézetben összekapcsolja az ütemterveket, a felelősségi köröket és a kampány mérföldköveit.

Egyszerűsíti a bevezetéssel kapcsolatos kommunikációt, megkönnyítve a márka üzeneteinek platformok közötti tervezését.

Kezelje a függőségeket, és gondoskodjon arról, hogy a kapcsolódó feladatok (például kreatív felülvizsgálatok vagy jogi jóváhagyások) figyelembe vételre kerüljenek.

⭐️ Kiemelt sablon A ClickUp piacra lépési stratégia sablonja rendszert ad termékének vagy szolgáltatásának bevezetéséhez. Segít elemezni az ügyfelek igényeit, a versenytársak ajánlatait és a termék pozicionálását. A keretrendszer lehetővé teszi az árak optimalizálását, ami maximalizálja az értéket és a bevételt, valamint stratégiák kidolgozását a promóció és a disztribúciós csatornák számára. Ingyenes sablon letöltése Kockázatmentesítse GTM stratégiáját és ütemtervét a ClickUp Go To Market Strategy Template segítségével.

🧠 Érdekesség: A ma már népszerű freemium stratégiát (ingyenes termék prémium fizetős funkciókkal) Fred Wilson kockázati tőke befektető találta ki 2006-ban – egy blogkommentben! Ma olyan cégek használják, mint a Spotify, a Zoom és természetesen a ClickUp! 🚀

A GTM-naptár alapvető elemei

A jól felépített GTM-naptár a bevezetési folyamatot világos, nyomon követhető elemekre bontja. Íme a GTM-naptárának tartalmaznia kell az alábbi alapvető elemeket:

📍 Főbb mérföldkövek: Ezek közé tartoznak a termék elkészülési dátumai, a belső felülvizsgálatok, a jóváhagyások, a bevezetés napja és a bevezetés utáni ellenőrzések. A mérföldkövek segítségével mindenki tisztában van azzal, hogy mit kell mikor elvégezni.

🤝 Funkciók közötti feladatok: Minden csapatnak megvan a maga szerepe – a marketing kampányokat hoz létre, az értékesítés terveket készít, a termékfejlesztés véglegesíti a funkciókat, a jogi osztály pedig a szabályoknak való megfelelést biztosítja. A naptárnak ezeket a felelősségi köröket egyértelműen fel kell vázolnia.

⏳ Határidők és függőségek: Sok feladat mások előzetes elvégzésétől függ. Például a hirdetés szövege nem kerülhet közzétételre, amíg a termék üzeneteit nem hagyják jóvá. A GTM naptár segít a csapatoknak nyomon követni ezeket a kapcsolatokat és elkerülni a szűk keresztmetszeteket.

📢 Csatornatervezés: Legyen szó e-mailről, közösségi médiáról, PR-ről vagy fizetett hirdetésekről, a naptárban meg kell határozni, hogy az egyes kampányok mikor és hol indulnak. Ez biztosítja a koordinált üzenetküldést az összes érintkezési ponton.

🗣️ Belső kommunikáció: A kulcsfontosságú összehangolásokat, próbákat vagy csapatfrissítéseket is be kell ütemezni, hogy a csapatok naprakészek legyenek és összehangoltan működjenek a bevezetés közeledtével.

🔍 Tudta? Amikor a PayPal elindult, szó szerint ingyen pénzt osztogattak a GTM stratégiájuk részeként. A felhasználók 10 dollárt kaptak a regisztrációért, és további 10 dollárt minden általuk ajánlott barátért. Ez a vírusos hurok robbanásszerűen megnövelte a felhasználók számát, mielőtt a PayPal globális fizetési óriássá vált.

Hogyan készítsünk piacra lépési naptárat

A GTM naptár csak annyira erős, mint a mögötte álló stratégia. Nem csak a dátumokat töltöd be a naptárba. Meghatározzuk a tempót, összeállítjuk a megfelelő lépéseket, és már a kezdetektől lendületet adunk a folyamatnak. Ez a stratégiával kezdődik, nem az ütemezéssel.

Pontosan ezért nem elég egy statikus táblára vagy egy egyszerű naptár eszközre támaszkodni.

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. A dedikált AI-naptár, a rugalmas nézetek és a valós idejű együttműködési eszközök előnyt biztosítanak Önnek, hogy a bevezetések pontosak, célzottak és egy lépéssel előrébb járjanak.

Próbálja ki a ClickUp for Marketing csapatokat, és nézze meg, hogyan működik a varázslat!

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverrel kombinálva segít összekapcsolni a stratégiát a végrehajtással, így a kampányok fókuszáltak, gyorsak és kaotikusak maradnak.

Végigmenjünk a GTM-naptár elkészítésének alapvető lépésein, példákkal és tippekkel, hogyan hajthatja végre mindegyiket a ClickUp segítségével.

1. lépés: Határozza meg a problémát és azt, hogy kinek oldja meg azt

Mielőtt bármit is ütemezhetne, meg kell határoznia, hogy a termék milyen problémát old meg, és kinek. Kezdje azzal, hogy azonosítja a legfontosabb problémákat – legyen az a munkafolyamat hatékonyságának hiánya, egy piaci rés vagy a gyorsabb alternatívák iránti növekvő igény.

Ezt követően határozza meg ideális ügyfélprofiljait (ICP-ket) és alkosson vásárlói személyiségeket, amelyek tükrözik a valódi motivációkat, viselkedésmódokat és vásárlási ösztönzőket.

ClickUp Docs

Hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, hogy egy helyen rögzíthesse a korai GTM-tervezést.

Használjon táblázatot a Doc-ban, hogy felvázolja a termék által megoldott legfontosabb problémákat. Ha például B2B automatizálási eszközt indít, soroljon fel olyan problémákat, mint „a kézi jelentések elkészítése hetente több mint 6 órát vesz igénybe”, majd rendelje hozzá azokat egy célszemélyhez, például közepes méretű technológiai vállalatok üzemeltetési vezetőinek.

Hozzon létre egy táblázatot a ClickUp Docs-ban, hogy a termék problémás pontjait közvetlenül összekapcsolja a felhasználói szerepkörökkel és forgatókönyvekkel.

Adjon hozzá egy részt az ideális ügyfélprofilokhoz. Osztja fel őket szerep, vállalatméret és problémák szerint, majd készítsen részletes személyiségprofilokat, amelyek tartalmazzák a motivációkat, a gyakori ellenérveket és a döntéshozatalt befolyásoló tényezőket.

Mivel a Docs a feladatok és az ütemtervek mellett működik, az üzenetei és a célzása a bevezetés során végig a valós betekintésen alapulnak.

Részletezze ICP-jeit a ClickUp Docs-ban, hogy a stratégia és a végrehajtás szorosan összehangolt legyen.

🔍 Tudta? Amikor a Coca-Cola 1886-ban először piacra került, gyógyhatású tonikként, nem pedig üdítőitalként forgalmazták. A GTM stratégiája megváltozott, miután az emberek inkább frissítő italként, nem pedig gyógyszerként kezdték fogyasztani.

2. lépés: Hangolja össze üzeneteit és térképezze fel az ügyfél utazását

Miután azonosította a célközönségét, készítsen egy üzenetkeretet, amely a termék jellemzőit egyértelmű ügyfélértékekké alakítja. Egy szilárd értékmátrix – amely összekapcsolja az ügyfelek problémáit a termék előnyeivel – irányítja az összes kampánytartalmat, a céloldalakat és az értékesítési tevékenységeket.

Az üzeneteinek következetességének biztosítása érdekében használjon márkairányelv-sablont. Ez garantálja, hogy minden eszköz, a közösségi grafikáktól az értékesítési prezentációkig, összhangban legyen márkájának hangvételével, stílusával és vizuális identitásával.

A marketingkampány-kezelés következő lépése a vásárlói út feltérképezése. Gondold át, milyen tartalomra lesz szükségük az egyes szakaszokban:

A vásárlási folyamat legeleje: Érdeklődést felkeltő gondolatvezetés és kampányötletek

Középső szakasz: Bizalomépítő e-mailek és esettanulmányok

Alsó csatorna: Értékesítési prezentációk, összehasonlító oldalak és ajánlatok, amelyek elősegítik a döntéshozatalt

ClickUp táblák

A ClickUp Whiteboards és Docs segítségével felvázolhatja üzenetküldési keretrendszerét és a vásárlói utat, majd közvetlenül összekapcsolhatja azokat a kampányokkal és tartalmakkal, amelyeket azok vezérelnek. A kampánynaptárak, brainstormingok és ütemtervek mind a csapata napi feladataival együtt jelennek meg.

Brainstorming a csapattagokkal, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével szilárd felhasználói térképészeti útitervet készítsenek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes marketing ütemterv sablonok és példák

3. lépés: Válassza ki a csatornákat és tervezze meg kampányának összetételét

Minden GTM-naptárban részletesen fel kell tüntetni, hogy mely kommunikációs csatornákat fogja használni és melyik kampányhoz.

Győződjön meg róla, hogy a következő kérdésekben egyetért: Termékvezérelt növekedéssel, kifelé irányuló promócióval vagy influencer kampányokkal fogja vezetni a piacra lépést? Üzeneteit a szezonális eseményekhez vagy a nagy forgalmú eseményekhez kell igazítania?

Ezeket a döntéseket annak alapján hozza meg, hogy hol a legaktívabb a közönsége, és mi illeszkedik leginkább az értékesítési stratégiájához (önkiszolgálás, belső értékesítés vagy partnervezérelt értékesítés).

Például, ha önkiszolgáló AI eszközt indít freelancerek számára, akkor a GTM naptárában elsőbbséget élvezhetnek a közösségi média hirdetések és az influencerekkel való együttműködések, amelyek a Product Hunt bevezetéséhez vezetnek. Ha azonban ugyanazt az eszközt belső értékesítés útján vállalati csapatoknak értékesíti, akkor e-mail sorozatokat, LinkedIn-kampányokat és élő bemutatókat tervezhet a költségvetési ciklusokhoz igazodva.

A kampánykeverék tervezésekor figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

👉🏻 Illessze minden csatornát a megfelelő vásárlói út szakaszához (pl. közösségi média a tudatosság növeléséhez, e-mail a kapcsolat ápolásához, értékesítési prezentációk a konverzióhoz).

👉🏻 Igazítsa a kampány időzítését az iparági eseményekhez, termékbevezetésekhez vagy szezonális piaci trendekhez.

👉🏻 Vegye figyelembe a belső erőforrásait; ne terhelje túl a csapatát!

👉🏻 Adjon elsőbbséget azoknak a csatornáknak, ahol már erős vonzerővel rendelkezik, vagy ahol már rendelkezik közönségadatokkal.

ClickUp Brain

Ha segítségre van szüksége annak eldöntésében, mely kommunikációs csatornákat részesítse előnyben, kérdezze meg a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensét, a ClickUp Brain-t. Az összes LLM, beleértve a GPT-4o, a Claude és a Gemini erejével egyben, professzionális módon tervezheti és testreszabhatja GTM stratégiáját.

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást, és tervezze meg GTM stratégiáját!

Hagyja, hogy a ClickUp Brain megtervezze a GTM ütemterv szakaszait és részleteit.

⚙️ Bónusz: Próbálja ki a tartalomnaptár-sablonokat, hogy még az utolsó pillanatban felmerülő problémák előtt felismerje a tartalomhiányokat, és biztosítsa, hogy csapata ugyanazokat a bevezetési célokat kövesse.

4. lépés: Készítsen reális ütemtervet célokkal és mérföldkövekkel

A piacra lépési stratégia kidolgozásához a naptárnak tartalmaznia kell a mérföldköveket, a függőségeket és az együttműködési ellenőrzési pontokat.

De ne álljon meg a határidőknél. Határozza meg, hogy mit jelent a siker, az alábbiakat figyelembe véve:

📌 MQL vagy SQL célok

📌 Kampányelérés vagy elkötelezettségi mutatók

📌 Termékregisztrációk vagy aktiválási arányok

📌 Az értékesítési folyamat befolyásolása

📌 Az engedélyezés befejezési aránya

ClickUp naptár

Kössd össze ezeket a mutatókat SMART célokkal vagy marketing KPI-kkal, hogy ne legyenek kétértelműségek azzal kapcsolatban, mit kell elérni. Innen kezdve a kihívás az, hogy mindent a terv szerint haladjon, miközben a prioritások változnak.

A ClickUp Calendar segít Önnek olyan ütemtervet készíteni, amely rugalmas marad, biztosítja a csapatok összehangoltságát, és a magas szintű célokat napi feladatokká alakítja.

Más marketingnaptár-szoftverekkel ellentétben a ClickUp Calendar intelligensen ütemezi a feladatokat, szinkronizálja a találkozókat, és a célokat tartja szem előtt. Így csapata folyamatos nyomon követés nélkül is a terv szerint haladhat.

A ClickUp naptár segítségével automatikusan ütemezheti a kiemelt fontosságú feladatokat, és időt szánhat a GTM mérföldkövekre.

Először határozza meg a bevezetés dátumát, majd visszafelé haladva állapítsa meg a legfontosabb határidőket: eszközök felülvizsgálata, kampányok jóváhagyása, belső felkészülés és az érdekelt felek összehangolása. A ClickUp drag-and-drop funkciójával dinamikusan módosíthatja a dátumokat, ha a prioritások vagy a függőségek változnak.

Tegyük fel, hogy hat hét múlva termékbevezetést tervez. Már feltérképezte a GTM naptárában a legfontosabb határidőket: kreatív eszközök áttekintése, belső értékesítési képzés, a bevezetésről szóló e-mailek jóváhagyása és egy élő webinárium a bevezetés előtti napon. Miután ezeket a feladatokat létrehozta és kiosztotta, a ClickUp Calendar automatikusan lefoglalja a naptárában a kampánytervek megírásához vagy a végleges hirdetések áttekintéséhez szükséges időt, anélkül, hogy azt manuálisan be kellene illesztenie. De ez még nem minden! Ha a kreatív csapat nem tartja be a makett elkészítésének határidejét, a ClickUp átütemezi a függő feladatokat, például a jóváhagyásokat és a bevezetési e-maileket, valós időben módosítva az ütemtervet, így ez a legjobb naptáralkalmazás marketingtevékenységeihez.

ClickUp Gantt-diagram nézet

A teljes bevezetési folyamat vizualizálásához használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét. Ez áttekintést ad arról, hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hol fordulhatnak elő szűk keresztmetszetek, és mi az, amit a változások miatt át kell rendezni.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a prioritások határidő, megbízott vagy feladatfüggőség szerint történő rendezéséhez.

Így a GTM naptár mindig összhangban marad a változó prioritásokkal, és csapata reális napi tervet kap, amely a bevezetés előrehaladásával együtt változik.

Ezenkívül integrálhatja a ClickUp naptárat a Google-lal vagy az Outlookkal, hogy zökkenőmentesen szinkronizálja a találkozókat és a feladatokat. Ez biztosítja, hogy minden csapattag összehangoltan dolgozzon, és tisztában legyen a marketing tervekkel és a közelgő határidőkkel.

📖 Olvassa el még: Ingyenes marketing naptár sablonok ütemezéshez

5. lépés: Határozza meg egyértelműen a felelősségi köröket és egyszerűsítse a végrehajtást

A többfunkciós bevezetések csak akkor működnek, ha mindenki pontosan tudja, mi a feladata. Rendeljen tulajdonosokat az egyes kampányelemekhez, a hirdetések kreatív elemeitől a céloldalak felépítéséig, és kövesse nyomon a csapatok közötti függőségeket. Ez segít elkerülni a last minute meglepetéseket és biztosítja a felelősségre vonhatóságot.

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével a bevezetési munkát kezelhető részekre bontja, határidőket, felelősöket, figyelemmel kísérőket és prioritási címkéket rendel hozzá. Támogatja a feladatok függőségét is, így az e-mail kampány nem indul el idő előtt, ha a termékoldal még nem került jóváhagyásra.

Marketing erőforrás-kezelő szoftverként a ClickUp biztosítja, hogy GTM-tervének minden mozgó része látható, kiosztott és előrehaladjon.

Hozzon létre ClickUp-feladatokat a teendők jelöléséhez és a projektvezetők megjelöléséhez.

🧠 Érdekesség: A legtöbb GTM-stratégia alapját – termék, ár, hely és promóció – 1960-ban E. Jerome McCarthy marketingprofesszor vezette be.

6. lépés: Automatizálja az ismétlődő feladatokat és szabványosítsa a munkafolyamatokat

A kampányok gyakran ismétlődő feladatokat tartalmaznak, mint például minőségbiztosítás, jóváhagyások, briefek készítése vagy jelentések. Ezen lépések automatizálása időt takarít meg, és lehetővé teszi, hogy csapata a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhasson.

ClickUp automatizálás

A ClickUp Automation segítségével olyan szabályokat hozhat létre, mint például „Ha egy feladat státusza befejezettként van jelölve, akkor helyezze át a következő megbízottnak” vagy „Ha új kampányfeladat jön létre, akkor automatikusan rendelje hozzá a csatorna vezetőjéhez”. Ez csökkenti a manuális nyomon követést és biztosítja a munkafolyamatok zavartalan működését.

Képzelje el például, hogy többcsatornás kampányt indít. Minden alkalommal, amikor új feladatot hoz létre a „Fizetett hirdetések” listában, az Automatizálás funkcióval a következőket teheti:

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, amelyek automatikusan hozzárendelik a feladatokat, frissítik az állapotokat és emlékeztetőket küldenek a ClickUp Automation segítségével.

Automatikusan rendelje hozzá a teljesítménymarketing vezetőjéhez.

Állítsa be a határidőt a feladat létrehozásától számított 3 napra.

Frissítse a kampány állapotát „Folyamatban” állapotra.

Ez biztosítja, hogy minden fizetett hirdetési feladat – függetlenül attól, hogy ki hozza létre – ugyanazt a munkafolyamatot kövesse, külön koordináció nélkül. Ezzel egy dologgal kevesebb, amit manuálisan kell kezelni, és egy újabb módszerrel biztosítható, hogy a GTM naptár időben működjön.

🔍 Tudta? Kezdetekben az Airbnb a Craigslist hirdetéseit gyűjtötte össze, és üzeneteket küldött a szállásadóknak, hogy hirdessék meg bérleményeiket. Ez a nem hivatalos (és kissé alattomos) GTM-taktika azonnali láthatóságot biztosított számukra több millió potenciális felhasználó számára, anélkül, hogy egy vagyont költöttek volna hirdetésekre.

7. lépés: Valós idejű együttműködés

A marketingkampányokban az értékesítési, a tervezési, az ügyfélszolgálati és a termékmarketing csapatok vesznek részt. Ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen működjön, olyan csapatkommunikációs rendszerre van szükség, amely mindenki összhangban tart, anélkül, hogy szétszórt e-mailekre vagy állandó megbeszélésekre kellene támaszkodni.

Tervezzen meg közös ellenőrzési pontokat, például:

Belső képzési ülések: Biztosítsa támogató és értékesítő csapatainak a szükséges ismereteket és eszközöket, hogy hatékonyan tudják kommunikálni a közelgő bevezetés értékét.

Érdekelt felek összehangolása: Rendszeresen tájékoztassa az összes érintett felet a haladásról, gyűjtsön visszajelzéseket, és gondoskodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen, ahogy közeledik a bevezetés dátuma.

ClickUp Chat

A legjobb megoldás ezeknek a ellenőrzési pontoknak a összekapcsolására? A ClickUp Chat.

Gyorsítsa fel a hatékony együttműködést a ClickUp Chat segítségével

A platformba közvetlenül integrált Chat funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy alkalmazások közötti váltás nélkül vegyenek részt az azonnali üzenetküldésben. Külön csevegőcsatornákat hozhat létre konkrét projektekhez vagy kampányokhoz, így biztosítva, hogy a beszélgetések szervezettek és kontextusspecifikusak maradjanak.

🔍 Tudta? A Gartner szerint a legtöbb szervezet a termékvezérelt növekedésre támaszkodik, stratégiájukat a termékek jellemzői és előnyei határozzák meg. Azonban a verseny fokozódásával a vállalkozások a személyre szabást és az adatokon alapuló döntéshozatalt tekintik a GTM sikerének jövőjének.

8. lépés: Végezzen próbaláncbevezetést, és készítse elő a támogatási intézkedéseket

A teljes bevezetés előtt tesztelje üzeneteit, rendszereit és támogatási munkafolyamatait egy kisebb közönségen. A soft launch vagy béta verzió olyan problémákat hozhat felszínre, amelyekkel nem számolt, például nem egyértelmű bevezetési lépéseket, hibákat vagy nem megfelelő üzeneteket.

ClickUp űrlapok

A ClickUp űrlapok segítségével könnyedén gyűjtheti a béta felhasználók strukturált visszajelzéseit. Adjon hozzá olyan kérdéseket, mint „Melyik része volt nem egyértelmű a bevezetésnek?” vagy „Melyik funkció nem felelt meg az elvárásoknak?”, majd ossza meg az űrlapot a tesztcsoportjával.

Minden válasz automatikusan feladattá válhat, így csapata gyorsan felismerheti a trendeket és közvetlenül a GTM szerkesztői naptárában végezheti el a frissítéseket.

A ClickUp Forms segítségével alakítsa a valódi béta visszajelzéseket megvalósítható feladatokká a GTM munkafolyamatán belül.

🧠 Érdekesség: A Google eredeti piacra lépési terve teljes mértékben egy kiváló keresőmotorral rendelkező felhasználói bázis kiépítésére összpontosított. Csak évekkel később vezették be az AdWords szolgáltatást, amely milliárd dolláros üzletté vált.

9. lépés: Kövesse nyomon a teljesítményt, és igazítsa a naptárát

A bevezetés után a naptárát teljesítmény módba kell állítania. Most itt az ideje, hogy figyelemmel kísérje kampányai teljesítményét a tartalom, a csatornák és a konverziós útvonalak tekintetében. Az emberek kattintanak, de nem konvertálnak? Van olyan szegmens, amelyik jobban vonzza a figyelmet, mint mások? Ezek az információk alakítják a GTM stratégiájának méretezését vagy finomítását.

Amikor a bevezetések miatt sok a dolgunk, és egyre több a mozgó alkatrész, az utolsó dolog, amire szükségünk van, az a jelentésekkel kapcsolatos zűrzavar. A központosított marketingjelentési szoftver segítségével láthatjuk, mi működik (és mi nem), anélkül, hogy órákat kellene töltenünk táblázatokkal vagy frissítések után kutatva.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards segítségével élő vizuális jelentéseket hozhat létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a GTM naptárához.

Tegyük fel például, hogy a GTM naptárában szerepel egy influencerek által vezetett márkaismertségi kampány a LinkedIn, Instagram, YouTube és TikTok platformokon. Egy nézetben a következőket követheti nyomon:

Heti benyomások az egyes influencerek posztjaiból és kampányeszközökből

Havi piaci teljesítménytrendek a láthatóság csúcsainak azonosításához

A tartalom minőségének értékeléséhez használható elkötelezettségi bontások, például a heti lájkolások száma.

Csatorna teljesítményének figyelemmel kísérése, hogy lássa, melyik platform biztosítja a legmagasabb ROI-t

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa a GTM mutatókat marketing cselekvési pontokká.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel kezelnek 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy Ön a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A hatékony GTM-naptár legjobb gyakorlata

Ha jól elkészítik, a GTM naptár segít a csapatnak koncentrálni, gyorsan haladni és zavartalanul alkalmazkodni. Ezek a bevált módszerek segítenek olyan marketingtervet készíteni, amely akkor is megállja a helyét, ha a tervek megváltoznak.

Rugalmasan tervezzen, ne mereven!

A legjobb GTM naptárak strukturáltak, de rugalmasak. A kampányok ritkán alakulnak pontosan a tervek szerint, ezért a rendszernek lehetővé kell tennie a gyors változtatásokat. Alkalmazzon ezeket a taktikákat, hogy rugalmasságot építsen be anélkül, hogy elveszítené a fókuszt:

Ossza fel az ütemtervet rövidebb szakaszokra, amelyek a kampány fázisaihoz kapcsolódnak.

Adjon hozzá puffereket a váratlan késések és piaci változások esetére.

A visszajelzések alapján szükség szerint vizsgálja felül és módosítsa a fontos dátumokat.

Tartsa ügyfeleit a középpontban

A GTM naptárát a vásárlói élményre kell felépíteni, nem pedig a belső kényelemre. Így tarthatja a fókuszt a célközönségén:

Igazítsa a kampányokat az ügyfelek igényeihez, viselkedéséhez és visszacsatolási ciklusaihoz

Vegye figyelembe az olyan érintési pontokat, mint a béta verziók bevezetése, a felhasználói visszajelzések időszakai vagy a támogatás bevezetése.

Kövesse nyomon az ügyfelek elkötelezettségét a különböző fázisokban, hogy felismerje a lemorzsolódási pontokat.

Használjon készen álló sablonokat

ClickUp piacra lépési stratégia sablon

A GTM-naptár nulláról történő elkészítése értékes időt vehet igénybe, különösen akkor, ha egyszerre kell foglalkoznia a kutatással, az árazással, az üzenetekkel és a kampánytervezéssel. A ClickUp piacra lépési stratégia sablonja strukturált, testreszabható kiindulási pontot biztosít, hogy kevesebb időt kelljen a beállításra fordítania, és többet a végrehajtásra.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp piacra lépési stratégiai sablonjával tartsa összhangban a közösségi média marketing naptárát a stratégiával.

Ez a sablon segítségével:

Elemezze az ügyfelek igényeit, a versenytársak pozicionálását és a piaci lehetőségeket egy helyen.

Tervezze meg és hasonlítsa össze az árazási stratégiákat, amelyek összhangban vannak a célszegmenseivel.

Tervezze meg a forgalmazási és promóciós csatornákat világos, megvalósítható lépésekkel.

Kövesse nyomon és mérje a sikert az idő múlásával, és a piac fejlődésével igazítsa GTM stratégiáját.

Ezen kívül a ClickUp számos sablont kínál, amelyekkel egyszerűsítheti a piacra lépési naptár tervezését és végrehajtását.

Például a ClickUp marketingnaptár-sablon segítségével gyorsan és egyszerűen nyomon követheti a közelgő kampányokat és eseményeket, automatizálással és emlékeztetőkkal kezelheti a feladatokat, valamint egy egyszerűsített, kódolás nélküli adatbázisban rangsorolhatja a nagy hatással bíró tevékenységeket. Ezenkívül a ClickUp piacra lépési stratégia kommunikációs sablonja segít abban, hogy céljait, szerepeit, felelősségeit és mutatóit tömören közölje a csapat minden tagjával. És ami még jobb? A ClickUp piacra lépési stratégia sablonja a Whiteboards alkalmazásban támogatja a közelgő termékbevezetéshez szükséges cselekvési terv kidolgozását.

🔍 Tudta? Az éves ismétlődő bevételek (ARR) növekedése lelassult, különösen az 25 millió dollár alatti ARR-rel rendelkező vállalatok esetében. A hosszabb értékesítési ciklusok, a óvatos vásárlók és a növekvő akvizíciós költségek miatt a bevételek növeléséhez most már pontosabb célzás, okosabb árazás és a piaci realitásokhoz igazodó GTM-stratégia szükséges.

A ClickUp segítségével alakítsa ki a megfelelő GTM stratégiát

A piacra lépési naptárnak világos képet kell adnia a termékmarketing csapatának arról, hogy a projekt indításához kapcsolódó tartalmak, kampányok és belső átadások hogyan illeszkednek össze a különböző csatornákon.

Gondoljon bele: a blogbejegyzés ugyanazon a napon jelenik meg, amikor az értékesítés engedélyt kap, és a támogatás előző napon tartja a képzést.

A ClickUp megkönnyíti ezt a koordinációt. A ClickUp Naptár mesterséges intelligenciával támogatott, összevont nézetet kínál a feladatokról, a csapat céljairól és az integrált értekezlet-platformokról, így a tervezés mindig összehangolt és naprakész marad.

Okosabb, automatizáltabb megközelítésre van szüksége?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!