A 15 legjobb értékesítési eszköz 2025-ben

Az értékesítés célok alapján működik – mekkora a generált értékesítési csatorna, mennyit ér az ügyfél, mennyi lesz a jutalékod. Ezért tűnik a legtöbb értékesítési lehetőség felkutatásának erőfeszítése számok játékának. Csak egy újabb potenciális ügyfél. Csak egy újabb e-mail.

Az eredmény? Sok értékesítési csapat a mennyiséget helyezi előtérbe az értékkel szemben, és gyakran kihagyja a hasznosítható adatok rögzítéséhez szükséges rendszert. Ez azt jelenti, hogy elmulasztják a trendeket, nem követik nyomon a teljesítményt, és végső soron elveszítik a stratégiák finomításának és a konverzió növelésének lehetőségét.

Az értékesítési prospektáló eszközök segíthetnek ebben. Pontos adatokat gyűjtenek, nyomon követik az elkötelezettséget és azonosítják a nagy értékű potenciális ügyfeleket, hogy intelligensebb és stratégiaibb elérést biztosítsanak.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a 15 legjobb értékesítési prospektáló eszközt és azok legfontosabb funkcióit, amelyek segítenek az értékesítési szakembereknek egy erősebb értékesítési csatorna kiépítésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Válasszon a 15 legjobb értékesítési prospektáló szoftver közül, hogy minden potenciális ügyfél számít: ClickUp : A legjobb értékesítési projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolat-kezeléshez A legjobb értékesítési projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolat-kezeléshez LinkedIn Sales Navigator: A legjobb B2B potenciális ügyfelek azonosításához és megszólításához Apollo. io: A legjobb megoldás több csatornán keresztül hitelesített potenciális ügyféladatokhoz való hozzáféréshez. ZoomInfo: A legjobb megoldás a szándék alapján minősített potenciális ügyfelek megtalálásához UpLead: A legjobb a potenciális ügyfelek e-mail címeinek ellenőrzéséhez Cognism: A legjobb eszköz potenciális ügyfelek kereséséhez AI segítségével 6Sense: A legjobb eszköz a vásárlói szándékok megértéséhez prediktív elemzések segítségével Seamless. ai: A legjobb valós idejű kapcsolatfelvételhez Lusha: A legjobb az elérhetőség automatizálásához LeadIQ: A legalkalmasabb a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek prioritásba helyezésére SalesIntel: A legjobb emberi ellenőrzésű adatok beszerzéséhez Leadfeeder: A legjobb megoldás a webhely látogatóinak értékesítési leadekké alakításához Kaspr: A legjobb a LinkedIn-ről történő kapcsolattartási adatok kinyeréséhez Érdeklődők elérése: A legjobb többcsatornás elérési lehetőségekhez HubSpot Sales Hub: A legjobb a potenciális ügyfelek értékeléséhez

A legjobb ügyfélszerzési eszközök hidat képeznek a vállalkozások és a potenciális ügyfelek között. A megfelelő értékesítési ügyfélszerzési eszközök a hideg leadeket meleg lehetőségekké alakíthatják. Íme, mire kell figyelni az eszköz kiválasztásakor:

Zökkenőmentes CRM munkafolyamat : Az eszköznek beépített Az eszköznek beépített CRM szoftverrel vagy CRM integrációval kell rendelkeznie, hogy központi adatbázist tudjon fenntartani a potenciális ügyfelekről.

Mesterséges intelligenciával támogatott, hasznosítható betekintés: Elemeznie kell a potenciális ügyfelek viselkedését és elkötelezettségi mintáit, és javaslatot kell tennie a legjobb időpontokra, csatornákra és üzenetekre a hatékonyság növelése érdekében. Ez lehetővé teszi a hiper-személyre szabott potenciális ügyfelek felkutatását.

Omnichannel elkötelezettség: Az eszköznek lehetővé kell tennie, hogy több csatornán keresztül is kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel, beleértve az e-mailt, a telefonhívásokat, a LinkedIn-t és más közösségi platformokat.

Fejlett prediktív elemzés: Egy kiváló értékesítési prospektáló eszköznek fel kell ismernie a prospektálás teljesítményének mintáit és tendenciáit, segítve ezzel az értékesítési csapatokat stratégiáik finomításában.

Lead scoring: A legjobb eszköznek a potenciális ügyfeleket konverziós esélyeik, szándékuk jelei és elkötelezettségük alapján kell értékelnie, hogy Ön bölcsen fektethesse be erőforrásait.

Adatgazdagítás: A hiányzó adatok, például a beosztás, e-mail cím, telefonszám és a vállalat bevételeinek kitöltésével egy jó értékesítési prospektáló eszköz biztosítja, hogy a potenciális ügyfelek listája teljes és naprakész legyen.

Firmográfiai és technográfiai betekintés: Az értékesítési prospektáló eszköznek firmográfiai (a vállalat mérete, iparága, helye és bevétele) és technográfiai (a vállalat által használt Az értékesítési prospektáló eszköznek firmográfiai (a vállalat mérete, iparága, helye és bevétele) és technográfiai (a vállalat által használt technológiai eszközök ) betekintést kell nyújtania, hogy segítsen az ideális vállalkozások megcélzásában.

Értékesítési automatizálás: Az eszköznek Az eszköznek automatizálnia kell az értékesítési projektmenedzsmentet , például biztosítania kell a megfelelő időben történő visszajelzések elküldését, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül.

Ezt a ellenőrzőlistát szem előtt tartva értékeljük a piacon elérhető legjobb ügyfélszerzési eszközöket, amelyekkel zökkenőmentessé teheti értékesítési ciklusát.

Akár vizuális pipeline-kezelést, akár egyszerűbb kapcsolatfelvételt és elérhetőséget keres, az alábbi értékesítési prospektáló eszközök mindegyike egyedi, Önre szabott USP-vel rendelkezik. Olvassa el, és találja meg a legmegfelelőbbet!

1. ClickUp (A legjobb értékesítési projektmenedzsment és ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

Kezelje értékesítési projektjeit a ClickUp segítségével Kezelje az értékesítési projekteket és az ügyfélkapcsolatokat egy helyen a ClickUp segítségével.

A potenciális ügyfelei részletes táblázatban vannak rendezve, de amint megkezdi a kapcsolatfelvételt, a folyamat megszakad. Ha egy potenciális ügyfél további kutatást vagy e-mail felülvizsgálatot igényel, akkor folyamatosan az alkalmazások között kell ugrálnia.

Az elérhetőségek egy helyen, a kutatási jegyzetek egy másikban, a kampányok pedig egy teljesen máshol találhatók. Ez a szétkapcsolt munkafolyamat az egyszerűnek kellő feladatot frusztráló és kaotikus élménnyé változtatja.

Pontosan ebben a tekintetben tűnnek ki az olyan értékesítési és ügyfélkezelő eszközök, mint a ClickUp: zökkenőmentesen racionalizálják az elérhetőségét, és egységes kezelést biztosítanak az értékesítési folyamatában.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és a dokumentációt az értékesítési csapat számára – mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

A ClickUp for Sales Teams segít vizualizálni a folyamatokat, kezelni a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartást és automatizálni az ismétlődő munkafolyamatokat.

Vizualizálja az értékesítési folyamatot és automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat a ClickUp for Sales Teams segítségével

Kezdje azzal, hogy összegyűjti az összes potenciális ügyfelet és azok elérhetőségi adatait egy helyen. A ClickUp CRM ezt lehetővé teszi. Segít összeállítani a közösségi médiából, weboldalakról, űrlapokról és más helyekről származó potenciális ügyfeleket egyetlen platformon. Miután megvan az adat, a ClickUp Tasks segítségével kioszthatja a listán szereplő különböző potenciális ügyfeleket a csapattagok között kutatás, kapcsolatfelvétel és elérhetőség céljából. Állítson be egyéni feladatállapotokat a ClickUp-ban, például „Új potenciális ügyfél”, „Kutatás” és „Kampány elküldve”, hogy nyomon követhesse az egész értékesítési folyamatot. Akár feladatprioritásokat is beállíthat, hogy a nagy értékű ügyfelekkel lépjenek kapcsolatba elsőként.

A ClickUp Tasks segítségével rendelje hozzá és kövesse nyomon az elérési feladatokat

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Most itt az ideje, hogy kidolgozz egy személyre szabott elérési stratégiát. A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony AI asszisztense lehetővé teszi, hogy személyre szabott üzeneteket írj minden potenciális ügyfélnek.

👀 Tudta? A marketingesek 75%-a úgy véli, hogy a személyre szabás elengedhetetlen az értékesítés és az ismételt vásárlások ösztönzéséhez.

Személyre szabott üzenetek a jobb értékesítési lehetőségekért a ClickUp Brain segítségével

Szeretné megtudni, hogyan használhatja az AI-t az értékesítésben, hogy hatékonyabbá tegye folyamatait? Ezzel a rövid magyarázattal segítünk Önnek👇

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és tovább egyszerűsítheti az értékesítési folyamatot. Lehetővé teszi, hogy triggereket állítson be a munkafolyamatok automatizálásához. Például beállíthat triggereket, hogy előre meghatározott szabályok (iparág, régió stb.) alapján rendeljen leadeket az értékesítési képviselőkhöz. Vagy ha egy potenciális ügyfél nem válaszol, beállíthat egy automatikus emlékeztetőt, hogy egy hét múlva visszahívja.

Automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy gyors intézkedéseket vagy utánkövetéseket biztosítson a potenciális ügyfelekkel kapcsolatban

A ClickUp értékesítési és CRM sablonokat is kínál, amelyek egyszerűsítik az értékesítési folyamatot:

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, és amelynek köszönhetően a digitális értékesítésünk a világjárvány után 2%-ról 65%-ra nőtt.

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, és amelynek köszönhetően a digitális értékesítésünk a világjárvány után 2%-ról 65%-ra nőtt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Számos funkciója miatt megtanulása meglehetősen bonyolult.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként Business: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp használatára való áttérés minden csapatunk számára központi hubot biztosított, ahol minden csapatunk és felhasználónk létezhet, és szervezheti a saját munkáját, miközben nyomon követheti a többi csapat projektjeit is. A ClickUp által biztosított funkciók és eszközök kiválóan alkalmasak a CS, az értékesítési és a fejlesztési csapatunk számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a vállalat egészének projektjeit!

A ClickUp használatára való áttérés minden csapatunk számára központi hubot biztosított, ahol minden csapatunk és felhasználónk létezhet, és szervezheti a saját munkáját, miközben nyomon követheti a többi csapat projektjeit is. A ClickUp által biztosított funkciók és eszközök kiválóan alkalmasak a CS, az értékesítési és a fejlesztési csapatunk számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a vállalat egészének projektjeit!

2. LinkedIn Sales Navigator (a legjobb B2B potenciális ügyfelek azonosításához és megszólításához)

via LinkedIn Sales Navigator

A LinkedIn Sales Navigator egy kiemelkedő értékesítési prospektáló eszköz, amely segít azonosítani a potenciális ügyfeleket és rangsorolni a fiókokat. A Lead Spotlights eszközzel könnyebben megtalálhatja a potenciális ügyfeleket és a döntéshozókat a célfiókokban.

A CRM-integráció segítségével megtalálhatja azokat a korábbi ügyfeleket, akik új szervezetekhez kerültek, így relevánsabb potenciális ügyfeleket szerezhet. A Sales Navigator emellett olyan adatokkal is szolgál, mint a vállalatok létszáma és növekedési trendjei, így könnyedén azonosíthatja a nagy értékű B2B potenciális ügyfeleket.

A LinkedIn Sales Navigator legjobb funkciói

Használjon fejlett szűrőket, például munkaköröket, szervezetek méretét és iparágakat a zökkenőmentes leadkezeléshez

Vonzza be a potenciális ügyfeleket személyre szabott elérhetőséggel a LinkedIn e-mailen keresztül

Állítsa be az ideális ügyfélprofilt, hogy a beosztás vagy a beosztás alapján találjon potenciális ügyfeleket.

Fedezze fel potenciális kapcsolatait bármely szervezetnél a Relationship Explorer segítségével.

A LinkedIn Sales Navigator korlátai

Korlátozott exportálási képességekkel rendelkezik, és további eszközökre van szükség az e-mailek megtalálásához.

Kisvállalkozások számára drága lehet

LinkedIn Sales Navigator árak

30 napos ingyenes próba

Sales Navigator Core (Professional): 99,99 USD/hó felhasználónként

Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 USD/hó felhasználónként

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): 1600 USD/év/felhasználó áron

LinkedIn Sales Navigator értékelések

G2: 4,6/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a LinkedIn Sales Navigatorról a valós felhasználók?

Tetszik, hogy a LinkedIn Sales Nav lehetővé teszi a csapatomnak, hogy fejlett keresési szűrőket használjon a keresett potenciális ügyfelek típusainak leszűkítésére. Az is tetszik, hogy integrálható a HubSpot-tal. Egy olyan kis csapat számára, mint az enyém, elég drága.

Tetszik, hogy a LinkedIn Sales Nav lehetővé teszi a csapatomnak, hogy fejlett keresési szűrőket használjon a keresett potenciális ügyfelek típusainak leszűkítésére. Az is tetszik, hogy integrálható a HubSpot-tal. Egy olyan kis csapat számára, mint az enyém, elég drága.

3. Apollo. io (A legjobb megoldás több csatornán keresztül hitelesített potenciális ügyféladatokhoz való hozzáféréshez)

Az Apollo. io egy vezető értékesítési prospektáló szoftver, amely hozzáférést biztosít a LinkedIn, a Salesforce, a Gmail vagy bármely vállalati weboldalról származó, ellenőrzött potenciális ügyféladatokhoz. A potenciális ügyfelek megtalálásához szűrhet a potenciális ügyfelek vásárlási szándéka, álláshirdetések és a vállalat növekedése alapján. Az Apollo mesterséges intelligenciával működő eszköze képes azonosítani a magas minőségű potenciális ügyfeleket, pontszámokat adni nekik és találkozókat lefoglalni.

Ennek az eszköznek az a legjobb tulajdonsága, hogy nyomon követheti webhelye egyedi látogatóit, és megnézheti, mely oldalakat tekintik meg. Ez segít elemezni a felhasználói viselkedést, és személyre szabottabb elérési stratégiát kidolgozni.

Az Apollo.io legjobb funkciói

Szerezzen be egy kiterjedt potenciális ügyfél-adatbázist, amely pontos elérhetőségi adatokkal, például e-mail címekkel, telefonszámokkal és vállalati információkkal van kiegészítve.

A Zapier segítségével zökkenőmentesen integrálhatja az értékesítési és marketing eszközöket a hatékony munkafolyamat-automatizálás érdekében.

Használjon automatikusan kitöltött űrlapokat a beérkező potenciális ügyfelek gyorsabb konverziójához.

Az Apollo.io korlátai

Egyes felhasználók szerint az Apollo.io pontatlan lead-adatokat és elavult kapcsolattartási adatokat kínál.

Apollo. io árak

Ingyenes

Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag: 99 USD/hó felhasználónként

Szervezeti terv: 149 USD/hó felhasználónként

Apollo. io értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6 (több mint 350 értékelés)

Mit mondanak az Apollo.io-ról a valós felhasználók?

Értékesítési képviselőként az Apollo segítségével könnyedén hasznos és pontos információkat szerezhet a potenciális ügyfeleiről és vállalatokról. A próbaidőszak alatt kapott kreditek remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerje a szoftver működését. Az egyetlen két hátrány a költség és az értékesítési támogatás részéről érkező hívások. A költségek kissé magasak, ha kisebb vállalatról van szó, vagy csak egy-két fős az értékesítési csapat.

Értékesítési képviselőként az Apollo segítségével könnyedén hasznos és pontos információkat szerezhet a potenciális ügyfeleiről és vállalatokról. A próbaidőszak alatt kapott kreditek remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerje a szoftver működését. Az egyetlen két hátrány a költség és az értékesítési támogatás részéről érkező hívások. A költségek kissé magasak, ha kisebb vállalatról van szó, vagy csak egy-két fős az értékesítési csapat.

4. ZoomInfo (a legjobb a szándék alapján minősített potenciális ügyfelek megtalálásához)

via ZoomInfo

A ZoomInfo egy B2B értékesítési prospektáló eszköz, amely vállalati és kapcsolattartási információkat nyújt értékesítési, marketing és tehetségkutató csapatok számára. Mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ az üzleti adatok, például a vállalat mérete és a felvételi trendek összeállításához.

A ZoomInfo segítségével hozzáférhet a szervezeti ábrákhoz, hogy többet tudjon meg a döntéshozókról, és közvetlenül felveheti velük a kapcsolatot. A Guided Intent funkciója elemzi a CRM-adatokat, és azonosítja azokat a témákat, amelyeket a potenciális ügyfelek gyakran keresnek. Ez megkönnyíti az elérhetőség testreszabását és a gyorsabb konverziókhoz szükséges személyre szabott megoldások kínálását.

A ZoomInfo legjobb funkciói

Készítse el ideális ügyfélprofilját (ICP), hogy jobban megértse a potenciális ügyfeleket és azonosítsa az ideális vásárlókat.

Hozzáférés vállalati, technológiai, pénzügyi és kapcsolattartási adatokhoz a jobb potenciális ügyfelekről való betekintés érdekében

Szerezzen előrejelző jelzéseket és szándékra vonatkozó információkat, hogy előre láthassa a vállalatok viselkedését és lépéseit.

Kövesse nyomon a webhely látogatóit, és gyűjtsön több potenciális ügyfelet

A ZoomInfo korlátai

Kapcsolatonként díjat számol fel, ami kisebb csapatok számára költséges lehet.

ZoomInfo árak

Egyedi árazás

ZoomInfo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (8800+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a ZoomInfo-ról a valós felhasználók?

A ZoomInfo Sales segítségével új kampánycélokat alakítunk ki, valamint ellenőrizzük azokat a potenciális ügyfeleket, akik meglátogatják weboldalunkat vagy vásárlási szándékot jeleznek. A Copilot hozzáadásával még mélyebbre áshatunk az egyes potenciális ügyfelek fiókjaiba, és háttérinformációkkal láthatjuk el értékesítési csapatunkat, amelyek segítenek nekik bejutni az ajtón.

A ZoomInfo Sales segítségével új kampánycélokat alakítunk ki, valamint ellenőrizzük azokat a potenciális ügyfeleket, akik meglátogatják weboldalunkat vagy vásárlási szándékot jeleznek. A Copilot hozzáadásával még mélyebbre áshatunk az egyes potenciális ügyfelek fiókjaiba, és háttérinformációkkal láthatjuk el értékesítési csapatunkat, amelyek segíthetnek nekik bejutni az ajtón.

5. UpLead (a legjobb a potenciális ügyfelek e-mail címeinek ellenőrzéséhez)

via UpLead

Az UpLead egyszerűsíti a potenciális ügyfelek felkutatását azáltal, hogy ellenőrzött kapcsolattartási adatokat és intelligens keresőeszközöket biztosít. Több mint 50 szűrővel a valós idejű e-mail ellenőrzéshez és a részletes adatok kiegészítéséhez segít abban, hogy magabiztosan elérje a megfelelő potenciális ügyfeleket. Szűrheti a kapcsolattartókat iparág, pozíció vagy helyszín alapján, így pontosabbá téve a célzást.

Szeretne olyan vállalatokat megkeresni, amelyek versenytársai eszközeit használják? Az UpLead több mint 1600 adatpontot kínál, amelyek segítségével azonosíthatja azokat a vállalkozásokat, amelyek versenytársai szoftvereit használják, így testre szabhatja elérhetőségét és megnyerheti őket. Emellett lehetővé teszi bizonyos szoftvereket használó vállalatok kizárását is, így kiszűrheti az irreleváns fiókokat.

Az UpLead legjobb funkciói

Ellenőrizze az e-maileket valós időben, hogy biztosítsa a magas adatpontosságot

Gyűjtsön információkat a vállalatokról az UpLead Chrome-bővítményével

Töltsd fel a vállalat URL-jeit, hogy betekintést nyerj

Az UpLead korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozott funkciókkal rendelkeznek; a teljes funkcionalitáshoz frissítés szükséges.

UpLead árak

7 napos ingyenes próba

Essentials : 99 USD/hó

Plusz : 199 USD/hó

Professzionális: Egyedi árazás

UpLead értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

🧠 Érdekesség: John H. Patterson, a National Cash Register Company (NCR) alapítója, gyakran az 1800-as évek végén a személyes hideghívások úttörőjeként emlegetik. Értékesítői házról házra jártak, és meggyőzték a vállalkozásokat, hogy szükségük van pénztárgépekre, ezzel forradalmasítva az értékesítési taktikákat.

6. Cognism (a legjobb az AI segítségével történő potenciális ügyfelek kereséséhez)

via Cognism

A Cognism egy értékesítési intelligencia platform, amely AI segítségével segít megtalálni a megfelelő potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamatához. Beírhatja vagy hangkeresést használhat a releváns potenciális ügyfelek megkereséséhez. A Cognism firmográfiai (üzleti jellemzők), technográfiai (a vállalat technológiai eszközei) és vásárlói szándék adatokat kombinálva nyújt értékes információkat.

A platform integrálható olyan CRM-rendszerekkel, mint a Salesforce és a HubSpot, így könnyebb kezelni a potenciális ügyfeleket. A Cognism emellett a potenciális ügyfelek listájának bővítését is kínálja. Ez biztosítja, hogy csak a legfrissebb, naprakész potenciális ügyféladatokat adja hozzá a CRM-hez.

A Cognism legjobb funkciói

Készítsen potenciális ügyfelek listáját ellenőrzött e-mail címekkel és telefonszámokkal az ideális ügyfélprofilok alapján.

Exportálja a LinkedIn-ről a névjegyeket, és a Chrome-bővítmény segítségével helyezze át őket a CRM-be.

A Bombora integrációval azonosítsa a piacon jelen lévő potenciális ügyfeleket a szándékadatok figyelemmel kísérésével.

Hozzáférés globális B2B adatokhoz a NAM, APAC és EMEA régiókból, hogy hatékonyan célozza meg a döntéshozókat.

A Cognism korlátai

Ez az eszköz a LinkedIn állásleírásain alapul, ami befolyásolhatja az adatok pontosságát.

Cognism árak

Egyedi árazás

Cognism értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

7. 6Sense (A legjobb a vevői szándékok megértéséhez prediktív elemzések segítségével)

via 6Sense

A 6sense elsősorban egy bevételi intelligencia platform, amely részletes betekintést nyújt a teljes vásárlói útvonalba. Valós idejű adatokat, például kampányteljesítményt és vásárlási szándékot használ, hogy személyre szabott potenciális ügyfelek listáját állítsa össze.

A platform mesterséges intelligenciával működő eszköze prediktív elemzéseket használ a korábbi lehetőségek adatainak, a profilok megfelelőségének, a fiókok elérhetőségének és a valós idejű vásárlási jelzéseknek az elemzésére. Ezután megjósolja a legmagasabb konverziós eséllyel rendelkező potenciális ügyfeleket, lehetővé téve az értékesítési csapat számára, hogy a nagy értékű fiókokra összpontosítson.

A 6Sense legjobb funkciói

A vásárlói magatartás alapján azonosítsa a fiókokat a célzott megközelítés érdekében

Készítsen részletes közönségszegmenseket a firmográfiai és elkötelezettségi adatok felhasználásával a kampány hatékonyságának növelése érdekében.

Hozzon létre személyre szabott e-maileket, hogy kapcsolatba lépjen a legfontosabb döntéshozókkal.

A 6Sense korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform használata kezdetben bonyolult lehet.

6Sense árak

Egyedi árazás

6Sense értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

A Seamless. ai több mint 100 szűrőt kínál, amelyekkel meghatározhatja ideális ügyfélprofilját és szűkítheti keresését. AI-eszköze valós időben keres adatokat, hogy segítsen megszerezni a potenciális ügyfelek e-mail címeit és telefonszámait, így kevesebb időt kell fordítania elavult információkra.

Az AI eszközzel részletes információkat szerezhet potenciális ügyfeleiről, beleértve a közösségi médiában megjelent bejegyzéseiket, alkalmazottaik értékeléseit, a legfrissebb híreket, díjakat és technológiai háttérüket. Ez lehetővé teszi a személyre szabottabb üzenetek és a célzottabb elérést.

Végül, a Seamless. ai lehetővé teszi automatizált tömeges listák létrehozását is a kimenő értékesítéshez. Ez a funkció azonban csak a prémium csomagokban érhető el.

A Seamless.ai legjobb funkciói

Keressen B2B-kapcsolatokat és vállalatokat AI-alapú, valós idejű adatkereséssel

Hozzáférés közvetlen és mobil telefonszámokhoz a könnyebb elérhetőség érdekében

Zökkenőmentesen integrálható a Salesforce, a HubSpot és más népszerű CRM-ekbe.

Azonosítsa a vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfeleket, hogy felgyorsítsa értékesítési folyamatát.

Seamless. ai korlátai

Nem kínál egyedi irányítópultokat az elemzéshez és a jelentésekhez.

Seamless. ai árak

Ingyenes: A próba verzió 50 ingyenes kreditpontot tartalmaz.

Előnyök: napi kreditek; egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Seamless. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Seamless.ai-ról a valós felhasználók?

A listák létrehozásának, az adatok megtalálásának és a napi 1000 potenciális ügyfél-kreditnek a könnyűsége óriási, különösen ha megnézzük más adatkezelő szoftverek terveit, amelyek tízszer annyiba kerülnek, mint a Seamless. ai, és ez napi 1000 potenciális ügyfelet biztosít az SDR-nek. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, hogy a lead-információk pontosságának minőségét nem lehet beállítani a lekérdezés előtt. Így naponta 1000 kreditjét kell elköltenie a rossz vagy jó lead-ek lekérdezésére, és csak a lekérdezés után tudja szűrni az eredményeket.

A listák létrehozásának, az adatok megtalálásának és a napi 1000 potenciális ügyfél-kreditnek a könnyűsége óriási, különösen ha megnézzük más adatkezelő szoftverek terveit, amelyek tízszer annyiba kerülnek, mint a Seamless. ai, és ez napi 1000 potenciális ügyfelet biztosít az SDR-nek. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, hogy a leadek pontosságának minőségét nem lehet beállítani a lekérdezés előtt. Így naponta 1000 kreditjét kell elköltenie a rossz vagy jó leadek lekérdezésére, és csak a lekérdezés után tudja szűrni az eredményeket.

9. Lusha (a legjobb az elérhetőség automatizálásához)

via Lusha

A Lusha egy értékesítési intelligencia szoftver, amely API-jával bármely rendszer, adatbázis vagy alkalmazás adatait gazdagítja, értékes betekintést nyújtva a vásárlók szándékaiba. Részletes kapcsolattartási információkat kínál, beleértve a potenciális ügyfelek szerepét és beosztását a vállalatokon belül. Ezen felül a Lusha AI-generált e-mail sorozatokat biztosít, amelyek automatizálják az elérhetőségét és javítják az értékesítési termelékenységet.

A Lusha tartalmaz egy Google Chrome kiterjesztést és egy Email Finder eszközt is, amelyek segítségével közvetlenül a LinkedInről gyűjtheti össze a kapcsolattartási adatokat és a vállalati információkat. A platform ingyenes verziót kínál alapvető funkciókkal, de a fejlett eszközök, például a finanszírozási adatok keresése használatához prémium csomagra kell váltania.

A Lusha legjobb funkciói

Érje el közvetlenül a potenciális ügyfeleket a közvetlen hívások hatalmas könyvtárának segítségével

Célzottan keresse meg a legfontosabb ügyfeleket a fejlett vállalati attribútumszűrők segítségével

Szerezzen be AI által ajánlott potenciális ügyfeleket az értékesítési tevékenység optimalizálása érdekében

A Lusha korlátai

Főként az Egyesült Államokból és Európából származó potenciális ügyfeleket talál.

Lusha árak

Ingyenes

Pro: 36 USD/hó felhasználónként

Prémium: 59 USD/hó felhasználónként

Lusha értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4/5 (370+ értékelés)

Mit mondanak a Lusha-ról a valódi felhasználók?

Pontos és megbízható B2B kapcsolattartói adatbázis, amely mind a Lusha Saas platformjáról, mind a LinkedIn kiegészítőjéből könnyen használható. Az ügyfélszolgálat is nagyon jó. Az egyes potenciális ügyfelekről rögzített adatok egy része hibás, ami kreditpazarlás.

Pontos és megbízható B2B kapcsolattartói adatbázis, amely mind a Lusha Saas platformjáról, mind a LinkedIn kiegészítőjéből könnyen használható. Az ügyfélszolgálat is nagyon jó. Az egyes potenciális ügyfelekről rögzített adatok egy része hibás, ami kreditpazarlás.

10. LeadIQ (a legalkalmasabb a nagy potenciállal rendelkező ügyfelek prioritásba helyezésére)

via LeadIQ

A LeadIQ Chrome-bővítménye segít pontos adatokat rögzíteni a CRM-ben, a LinkedIn Sales Navigatorban vagy az interneten található potenciális ügyfelekről. A LeadIQ mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a Scribe segítségével könnyedén személyre szabott e-maileket generálhat minden egyes fiókhoz.

A LeadIQ adatbázisával azonnal gazdagíthatja a Salesforce-ban tárolt kapcsolatait és potenciális ügyfeleit. A rendszer megszünteti az adatduplikációt, így biztosítva a világos és szervezett értékesítési folyamatot. Ezenkívül a platform értesíti Önt, ha a döntéshozók vagy a vásárlók munkahelyet váltanak. Emellett „Hot Lead” jelzést is kap, hogy prioritást adhasson a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleknek.

A LeadIQ legjobb funkciói

Valós időben nyerjen ki ellenőrzött e-mail címeket és közvetlen telefonszámokat a LinkedIn profilokból.

Kövesse nyomon és szinkronizálja automatikusan a potenciális ügyfelek tevékenységét több elérési csatornán keresztül

Automatizálja a személyre szabott utánkövetéseket AI-alapú elkötelezettségi eszközökkel

A LeadIQ korlátai

A korlátozott ingyenes kreditek korlátozzák a kisebb csapatok hozzáférését.

LeadIQ árak

Ingyenes

Starter: 45 USD/hó felhasználónként

Pro: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

LeadIQ értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az értékesítési technikák Aristotelész retorikai elveire vezethetők vissza: ethosz (hiteleség), pathosz (érzelem) és logosz (logika). A modern értékesítési stratégiák még mindig ezekre a meggyőzési taktikákra támaszkodnak!

11. SalesIntel (a legjobb emberi ellenőrzésű adatok beszerzéséhez)

via SalesIntel

A SalesIntel ötvözi az értékesítés automatizálását az emberi ellenőrzéssel, hogy magasabb pontosságot biztosítson a potenciális ügyfelek adatainak. 90 naponta frissíti a kapcsolattartási adatokat, hogy mindig naprakész listája legyen a potenciális ügyfelekről. A platform frissíti az elavult telefonszámokat és LinkedIn-profilokat is, megkönnyítve ezzel az ügyfelek felkutatását.

Használja arra, hogy több forrásból származó szándékjelzéseket kövessen nyomon, így láthatja versenytársai célcsoportját. Ezen felül megkapja a legfrissebb iparági híreket, a megfelelőségi követelményeket és a feltörekvő trendeket, hogy javítsa elérhetőségét.

A SalesIntel legjobb funkciói

Részletes betekintést nyerhet a potenciális ügyfelekről az on-demand kutatási szolgáltatás segítségével.

Célzott hirdetéseket küldhet ügyfeleinek, hogy javítsa értékesítési csatornáját.

A lead enrichment funkcióval tiszta és frissített adatokat exportálhat a CRM-be.

A SalesIntel korlátai

A fejlett funkciók, mint például a webhely látogatóinak nyomon követése és a hirdetések újracélzása, kiegészítő fizetést igényelnek.

SalesIntel árak

Egyedi árazás

SalesIntel értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a SalesIntelről a valódi felhasználók?

A Research On Demand szolgáltatás nagyon hasznos. A feldolgozási idő rövid, és a SalesIntel csapata biztosítja a kért információkat, gyakran túlteljesítve az elvárásokat azzal, hogy további, a kért iparágakhoz és pozíciókhoz illeszkedő potenciális ügyfeleket is felvesz a listára.

A Research On Demand szolgáltatás nagyon hasznos. A feldolgozási idő rövid, és a SalesIntel csapata biztosítja a kért információkat, gyakran túlteljesítve az elvárásokat azzal, hogy további, a kért iparágakhoz és pozíciókhoz illeszkedő potenciális ügyfeleket is felvesz a listára.

12. Leadfeeder (A legjobb a weboldal látogatóinak értékesítési leadekké alakításához)

via Leadfeeder

A Leadfeeder nyomon követi a vállalatneveket, hogy segítsen Önnek a webhely látogatóit potenciális ügyfelekké alakítani. Emellett kiemeli a látogatók legfontosabb érdeklődési köreit és elkötelezettségi mintáit. Az automatizált ügyfélértékelés és CRM-integráció segítségével az értékesítési csapatok gyorsan a nagy értékű potenciális ügyfelekre koncentrálhatnak. Személyre szabott értesítéseket kap, amelyek jelzik, ha a célvállalatok meglátogatják webhelyét, így időben küldhet releváns visszajelzéseket. A Leadfeeder segít a potenciális ügyfelek szűrésében a látogatások száma és hossza alapján is. Ez segít az ügyfelek elkötelezettségük alapján történő értékelésében.

A Leadfeeder legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhely látogatóit valós időben, és elemezze a webhelyen tanúsított viselkedésüket.

A potenciális ügyfeleket automatikusan értékelje és minősítse az elkötelezettségük és a vállalati adataik alapján.

Könnyen integrálható CRM-ekkel és más eszközökkel, például a HubSpot, a Salesforce és a Google Ads szolgáltatással.

Szegmentálja a potenciális ügyfeleket iparág, földrajzi elhelyezkedés és webes aktivitás alapján, hogy személyre szabhassa az elérési e-maileket.

A Leadfeeder korlátai

A lead-követés néha tévesen tulajdonítja a látogatásokat a megosztott IP-címek miatt.

Leadfeeder árak

Ingyenes

Fizetős: 103,69 USD (99 EUR)/hónap, éves számlázással

Leadfeeder értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LeadFeederről a valós felhasználók?

Viszonylag könnyű beállítani, és betekintést nyújt a webhelyére érkező potenciális ügyfelekről. Ez az információ rendkívül hasznos a webhely látogatásainak növelésére és az oldalak optimalizálására irányuló stratégiák kidolgozásához.

Viszonylag könnyű beállítani, és betekintést nyújt a webhelyére érkező potenciális ügyfelekről. Ez az információ rendkívül hasznos a webhely látogatásainak növelésére és az oldalak optimalizálására irányuló stratégiák kidolgozásához.

via Kaspr

A Kaspr segít az értékesítési csapatoknak gyorsabban elérni a megfelelő potenciális ügyfeleket több mint 150 forrásból származó, ellenőrzött telefonszámok és e-mail címek segítségével. Chrome-bővítménye egyszerűsíti az elérhetőséget azáltal, hogy automatizálja a nyomon követést, nyomon követi a potenciális ügyfeleket, és integrálódik olyan CRM-ekkel, mint a Salesforce és a HubSpot.

A Kaspr segít megtalálni a potenciális ügyfelek telefonszámát, e-mail címét és vállalati adatait a LinkedIn-en, így hatékonyabban használhatja a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást. A Kaspr azonban elsősorban európai vállalkozásokra vonatkozó naprakész adatokat nyújt. Ha más régiót céloz meg, a Kaspr nem biztos, hogy megfelelő megoldás.

A Kaspr legjobb funkciói

Valós időben ellenőrizhető kapcsolattartási adatokat nyerhet ki a LinkedIn-ről, beleértve e-mail címeket és telefonszámokat.

Automatizálja a potenciális ügyfelek minősítését AI-alapú betekintéssel, hogy a nagy értékű potenciális ügyfeleket helyezze előtérbe.

A gazdagított potenciális ügyféladatokat azonnal szinkronizálhatja CRM-jével a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció érdekében.

A Kaspr korlátai

A LinkedIn-en kívüli funkcionalitás korlátozott, ezért több platformon történő ügyfélszerzéshez kevésbé hatékony.

Kaspr árak

Ingyenes

Starter : 47,13 USD (45 EUR)/hó felhasználónként

Üzleti: 82,75 USD (79 EUR)/hó felhasználónként

Kaspr értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az átlagos leadköltség iparáganként változik. 2025-ben a legmagasabb a felsőoktatásban volt, 982 dollár, a legalacsonyabb pedig az e-kereskedelemben, 91 dollár.

14. Outreach (a legjobb többcsatornás elérhetőséghez)

via Outreach

Az Outreach egy értékesítési platform, amely segít a csapatoknak a potenciális ügyfelek felkutatásának, az ügyfelekkel való kapcsolattartásnak és az üzletek kezelésének racionalizálásában. Mesterséges intelligencián alapuló eszközöket kínál többcsatornás kapcsolattartáshoz, értékesítési coachinghoz és előrejelzéshez. Az automatizált munkafolyamatok, az A/B tesztelés és a beszélgetésekkel kapcsolatos betekintés segítségével az értékesítési csapatok javíthatják hatékonyságukat és több üzletet köthetnek.

Ez a platform leginkább olyan nagyvállalatok számára alkalmas, amelyek konszolidált értékesítési megoldásra szorulnak. A kisebb csapatok azonban egyszerűbb automatizálási eszközöket részesíthetnek előnyben. Felhasználóbarát felülete és adatközpontú megközelítése miatt hatékony választás az értékesítési tevékenységek bővítéséhez és a csapat termelékenységének javításához.

A legjobb elérhetőségi funkciók

Automatizálja az értékesítési tevékenységet AI-alapú szekvenciákkal

Egyszerűsítse a találkozók ütemezését integrált naptár eszközökkel

Növelje az e-mailek hatékonyságát intelligens, AI-támogatott válaszokkal

Elérhetőségi korlátok

Időre van szükség az egyes értékesítési folyamatokhoz igazított munkafolyamatok testreszabásához.

Érdeklődők árazása

Egyedi árazás

Elérhetőségi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

15. HubSpot Sales Hub (a legjobb a potenciális ügyfelek pontozásához)

via HubSpot Sales

A HubSpot Sales Hub személyre szabott e-mail sablonok és automatizált nyomon követések küldésével segít potenciális ügyfeleket szerezni. A/B tesztelést kínál, hogy megérthesse, melyik elérési kampány teljesít jobban. A HubSpotban személyre szabott értékesítési munkaterületet hozhat létre, ahol kezelheti potenciális ügyfelei adatait és értékesítési tevékenységeit. A HubSpot mesterséges intelligencia eszköze minden potenciális ügyfélnek pontszámot ad, értékesítési előrejelző eszköze pedig előre jelzi az értékesítési eredményeket. Ez segít csökkenteni a találgatásokat, és lehetővé teszi, hogy a fontos potenciális ügyfelekre koncentráljon.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket valós időben, hogy lássa a webhely látogatásokat és interakciókat.

Automatizálja az e-mailes elérhetőséget AI-vezérelt lead generálással

Egyszerűsítse az értékesítési folyamatokat a potenciális ügyfelek pontozásával és nyomon követésével

Sablonok segítségével hozza létre weboldalait, és rögzítse a weboldal látogatóinak adatait, hogy azokat potenciális ügyfelekké alakítsa.

A HubSpot Sales Hub korlátai

Korlátozott lehetőségeket kínál a műszerfal testreszabásához.

HubSpot Sales Hub árak

Ingyenes

Sales Hub Starter: 15 USD/hó/felhasználó

Starter Customer Platform: 15 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Professional: 90 USD/hó/felhasználó

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Sales Hub-ról a valós felhasználók?

A HubSpot Sales Hub-ban leginkább azt szeretem, hogy kiválóan kezeli a hosszú és összetett értékesítési folyamatokat. Robusztus funkciói a több lépésből álló ügyletek bonyolultságának kezelésére vannak szabva, így könnyen nyomon követhető minden interakció, az első kapcsolatfelvételtől az ügylet lezárásáig. A HubSpot Sales Hub egyik fejlesztésre szoruló területe a felhasználóbarát kezelhetőség, ami a műszerfalak létrehozását illeti. Bár a platform hatékony jelentéskészítő és elemző eszközöket kínál, a műszerfal testreszabási folyamata kissé nehézkes és kevésbé intuitív, mint lehetne.

A HubSpot Sales Hub-ban leginkább azt szeretem, hogy kiválóan kezeli a hosszú és összetett értékesítési folyamatokat. Robusztus funkciói a több lépésből álló ügyletek bonyolultságának kezelésére vannak szabva, így könnyen nyomon követhető minden interakció, az első kapcsolatfelvételtől az ügylet lezárásáig. A HubSpot Sales Hub egyik fejlesztésre szoruló területe a felhasználóbarát kezelhetőség, ami a műszerfalak létrehozását illeti. Bár a platform hatékony jelentéskészítő és elemző eszközöket kínál, a műszerfal testreszabási folyamata kissé nehézkes és kevésbé intuitív, mint lehetne.

A potenciális ügyfelektől az üzletekig: gyorsabb értékesítési lehetőségek a ClickUp segítségével

A megfelelő értékesítési eszköz kiválasztása jelentősen javíthatja a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel képességét. Az összes fent említett eszköz sokféle megoldást kínál az értékesítési tevékenység optimalizálására és automatizálására.

A SalesIntel segítségével ember által ellenőrzött adatokat szerezhet az értékesítési hívásokhoz. A LinkedIn Sales Navigator a B2B potenciális ügyfelek kezeléséhez a legalkalmasabb. A 6Sense a prediktív elemzésekhez hasznos. Ha azonban átfogó értékesítési prospektáló és értékesítési elkötelezettségi platformot keres, akkor a ClickUp az, amire szüksége van.

A ClickUp for Sales Teams egy helyen központosítja a potenciális ügyfelek adatait, kezeli az elérhetőséget, és egyedi irányítópultokat hoz létre az értékesítési folyamat vizualizálására. A ClickUp Brain segítségével személyre szabott értékesítési anyagokat és elérhetőségi e-maileket is létrehozhat.

Szeretnéd egy helyen összefogni értékesítési folyamatodat, feladataidat és kommunikációdat? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!