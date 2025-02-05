A 15 legjobb projektmenedzsment szoftver magánszemélyek számára

A statisztikák szerint a projektmenedzserek 85%-a egyszerre több projektet is irányít.

Ha Ön is közéjük tartozik, akkor tudja, milyen fontos, hogy hatékony és egyszerű projektmenedzsment eszközöket találjon. Én is ugyanabban a helyzetben voltam, és kerestem a tökéletes egyensúlyt. ⚖️

De itt van a bökkenő: a legtöbb projektmenedzsment szoftver bonyolítja a dolgokat. Bár a „robusztus funkciók” remekül hangzanak, gyakran nehezen megtanulhatók és feleslegesen bonyolultak. 😮‍💨

De nem minden eszköz ilyen.

Ebben a blogban bemutatom a 15 legjobb projektmenedzsment szoftvert, amelyet személyesen teszteltem – ezek egyszerű, hatékony eszközök, amelyek megfelelő funkciókkal rendelkeznek mind szakmai, mind személyes projektek kezeléséhez.

💡Bónusz: Én sokat dolgozom a ClickUp-pal (ez nem meglepő), és ez az egyetlen projektmenedzsment eszköz a listán, amely egyesíti a munka összes kulcsfontosságú elemét: Feladatok és projektmenedzsment

Dokumentumok és tudásmenedzsment

Csevegés és együttműködés ...mindez AI-val összekapcsolva.

Miért van szüksége személyes projektmenedzsment szoftverre magánszemélyek számára?

Az egyszerűség mellett van még néhány más jó ok is, amiért úgy gondolom, hogy a személyes projektmenedzsment szoftverek értékes kiegészítői lehetnek az eszköztárának: ⚒️

Szervezés: A személyes projektmenedzsment alkalmazások lehetővé teszik, hogy a komplex projekteket kisebb feladatokra bontsa és szervezze, így biztosítva a jobb menedzsmentet 😎

Időgazdálkodás: A személyes projektmenedzsment eszközök megkönnyítik az időgazdálkodást. A határidők és emlékeztetők funkciók segítségével segítik Önt a különböző projekt ütemtervek betartásában ⏱

Növekedett termelékenység: Központosítják az összes projektet, feladatot, erőforrást stb., hogy minimalizálják az időveszteséget és Központosítják az összes projektet, feladatot, erőforrást stb., hogy minimalizálják az időveszteséget és maximalizálják a termelékenységet

Együttműködés: Ha csapatban dolgozik, ezek az eszközök segítenek Önnek a velük való együttműködésben, hogy Ha csapatban dolgozik, ezek az eszközök segítenek Önnek a velük való együttműködésben, hogy a projektet hatékonyabban hajthassa végre 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Profi tipp: Új a projektmenedzsment világában? Nézze meg az ingyenes projektmenedzsment sablonokat, így nem kell a nulláról kezdenie! A számos sablon közül biztosan talál valamit, ami megfelel az igényeinek, és amit könnyen testreszabhat a saját preferenciái szerint.

Mit kell keresnie egy magánszemélyek számára készült projektmenedzsment szoftverben?

A megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor a legtöbb projektmenedzser csak a legfontosabb funkciók, például a feladatok szervezése, prioritások meghatározása stb. hatékonyságára figyel. Ez ugyan elengedhetetlen, de én egy kicsit átfogóbb megközelítést alkalmazok.

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor projektmenedzsment szoftvert választ magának: 📋

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan projektmenedzsment szoftvert, amely egyszerű, könnyen kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik. Ez megkönnyíti a projektek kezelését 😊

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan eszközt, amellyel testreszabhatja a fontos szempontokat, mint például a feladatkategóriák, címkék, nézetek stb. Így egyszerre tud majd könnyedén kezelni mind a személyes, mind a szakmai projekteket 😎

Átfogó jelleg: Válasszon olyan projektmenedzsment eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint Válasszon olyan projektmenedzsment eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az időkövetés , az együttműködés stb., így nem kell az alkalmazások között váltogatnia ✌🏻

Integrációs képességek: Válasszon olyan eszközt, amely könnyen integrálható a munkafolyamatában használt egyéb eszközökkel. Ez javítja az általános projektmenedzsment élményét 🔌

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan eszközt, amely rendelkezik egy reszponzív projektmenedzsment mobilalkalmazással, hogy bármikor, bárhol könnyedén nyomon követhesse a haladást 📲

Tudta-e: A PMI kutatása szerint a projektek 37%-a a meghatározott projektcélok és mérföldkövek hiánya miatt bukik meg!

A 15 legjobb projektmenedzsment szoftver magánszemélyek számára

Nehéznek találja a projektek hatékony kezelését? Nézze meg ezt a 15 projektmenedzsment szoftver megoldást:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez)

A ClickUp-ot használom minden munkámhoz szerkesztőként, tartalommarketingesként, valamint személyes projektjeim nyomon követéséhez. Az egyik legmegbízhatóbb projektmenedzsment szoftverként átfogó, sokoldalú és könnyen használható funkciókkal rendelkezik.

Miután áttértem olyan eszközökről, mint a Jira és az Asana, izgatottan vártam, hogy kipróbálhassam a ClickUp-ot. Tiszta, gazdag és sokszínű funkciói kiváló első benyomást keltettek.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot a projektek kezeléséhez! Tekintse meg összes feladatát, erőforrásait és teendőit egy helyen a ClickUp Teams for Project Management alkalmazásban.

Először is, a ClickUp elsajátította az egyszerűsítés művészetét. A ClickUp Teams for Project Management segítségével könnyedén nyomon követheti a projekteket, feladatokhoz rendelheti az erőforrásokat és kioszthatja azokat.

Válasszon a táblázat, idővonal, munkaterhelés és tevékenység nézetek közül, hogy mindent láthasson és a legjobb döntést hozhassa.

De ez még nem minden: a ClickUp számos más fejlett funkcióval is rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a projektmenedzsmentet. Az egyik személyes kedvencem a szilárd együttműködési eszközök.

🚀 ClickUp Docs

További információk Készítsen projektdokumentumokat, és dolgozzon rajtuk együtt csapattagjaival a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs több, mint egy virtuális dokumentum jegyzetek és projekttervek készítéséhez. Gondoljon rá úgy, mint egy közös munkaterületre, ahol Ön és csapattagjai ötleteket vitathatnak meg, projektfrissítéseket jegyezhetnek fel és teendőlistákat készíthetnek – mindezt valós időben.

Mivel minden létrehozott dokumentum automatikusan kapcsolódik a munkafolyamatához, nem kell aggódnia a kézi kezelés miatt – még a legkisebb változtatások miatt sem.

🚀 ClickUp Chat

További információk Készítsen listákat, szinkronizálja a feladatokat, és használja az AI-t – az új és továbbfejlesztett ClickUp Chat segítségével kétszer olyan hatékonyan együttműködhet csapatával.

Egy másik említésre méltó funkció ebben a tekintetben a ClickUp Chat. Ez a funkció valóban a ClickUp-ot a munka mindenre kiterjedő alkalmazássá teszi, mivel a projektmenedzsmentet és a csevegést egyesíti egyben. Imádom, hogy a ClickUp Chat funkciója megkönnyíti a csapatok számára a feladatok összehangolását.

Támogatja a projektnézeteket, a nyomon követést, a szinkronizálást és a ClickUp natív AI-integrációját. Ez azt jelenti, hogy kommunikálhat a csapattagjaival, dokumentumokat, feladatokat és listákat hívhat elő, AI segítségével teendőket hozhat létre, és mindezt ugyanabból a csevegőablakból szervezheti.

Íme, mit mondott erről az egyik felhasználó:

A ClickUp nemcsak az én részlegem projektjeit, hanem az egész szervezetem OKR-jait is racionalizálja. A ClickUp valóban megérti a projektmenedzsmentet, és valóra váltja a projektmenedzserek álmait.

A ClickUp nemcsak az én részlegem projektjeit, hanem az egész szervezetem OKR-jait is racionalizálja. A ClickUp valóban megérti a projektmenedzsmentet, és valóra váltja a projektmenedzserek álmait.

🚀 AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével

További információk Használja a ClickUp Brain alkalmazást az ismétlődő feladatok automatizálásához, és tegye a projektmenedzsmentet gyerekjátékká!

A ClickUp Brain nem egy átlagos AI-asszisztens. Ez egy platformon belüli eszköz, amely összeköti Önt az alkalmazás minden elemével. Dokumentumok? Igen. Emberek? Természetesen. Feladatok? Semmi gond. A ClickUp Brain segítségével mindig csak egy parancsra van szüksége ahhoz, hogy minden működőképes legyen.

Emellett említettem már, hogy ez az AI milyen hihetetlenül ígéretes projektmenedzser? Egyetlen kattintással automatizálja az ismétlődő feladatokat, megosztja a frissítéseket és emlékeztetőket küld!

De az AI ennél többet is tud. A Connected Search segítségével hozzáférhet a munkaterületén található összes listában, mappában és dokumentumban, valamint az integrált alkalmazásokban tárolt kollektív tudáshoz. Beszélgető stílusú nyelvhasználattal bármit megtalálhat, szó szerint bárhol.

🚀 ClickUp projektmenedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon projektjeit és határidőit a ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével.

És ez még nem minden! A ClickUp számos ingyenes, intuitív projektsablont kínál, amelyek segítségével pillanatok alatt beállíthatja projektjét. Például a ClickUp projektmenedzsment sablon útitervet készít minden projektjéhez, kiemelve az összes lépést a kezdetektől a befejezésig.

Ezenkívül:

A feladatokat áttekinthető módon szervezi, így zökkenőmentesen navigálhat a projektben.

Automatizálja a munkafolyamatok nyomon követését, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Fokozza a csapat együttműködését, így hatékonyabban oszthatja el a feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási görbével kell szembenézniük.

Korlátozott offline funkcionalitás mobil felhasználók számára

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Bár rengeteg oka van annak, hogy a felhasználók szeretik a ClickUp-ot, a legtöbbjük számára a testreszabhatósága emeli ki a többi közül – például ez:

A ClickUp számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok apró részletet is figyelembe véve. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatokra való együttműködésre rendkívül egyszerű. Számos alkalmazás segítségével harmadik féltől származó eszközökkel is integrálható. A Datadog és a ClickUp integrációk nagy segítséget nyújtanak a ClickUp-ban az intézkedést igénylő eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, majd a csapat megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

A ClickUp számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok apró részletet is figyelembe véve. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatokra való együttműködésre rendkívül egyszerű. Számos alkalmazás segítségével harmadik féltől származó eszközökkel is integrálható. A Datadog és a ClickUp integrációk nagy segítséget nyújtanak a ClickUp-ban az intézkedést igénylő eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, majd a csapat megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

2. Asana (A legjobb feladatkezeléshez és csapatmunkához)

via Asana

Az Asana egy népszerű projektmenedzsment platform, amely összeköti a különböző részlegek csapatait. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a feladatkezelésben, az erőforrások elosztásában, az együttműködésben és a projektmenedzsment egyéb elemeiben.

Különösen tetszik a szoftver mesterséges intelligenciával ellátott asszisztense. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, így időt és energiát takaríthat meg. Ezenkívül az Asana jól működő mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy bárhonnan dolgozhasson!

Az Asana legjobb funkciói

Lehetővé teszi a feladatok kezelését kilenc projektnézetben, beleértve a táblát, a listát és az idővonalat.

Időkövetési és munkaterhelés-kezelési lehetőségeket kínál csapatok számára

Portfóliókezelési funkciókat kínál, amelyekkel egyszerre több projektet is nyomon követhet.

Integrálható más projektmenedzsment eszközökkel, mint például a Trello és az Instagantt.

Az Asana korlátai

Túl sok funkció, ami megzavarhatja az első használatkor

Egyszerre csak egy feladatot lehet hozzárendelni, ami kontraproduktív lehet.

Az Asana árai

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,21 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 660 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Ez a felhasználó kedveli az Asanát, mert egyszerűsíti a munkafolyamatát, és segít neki a gyorsabb beilleszkedésben.

Intuitív, egyszerűsített, és segít abban, hogy a feladatok elvégzésére koncentráljak, ahelyett, hogy végtelenül konfigurálnám, de végül feladnám. Csapatunk gyorsabban tud beilleszkedni, további útmutatás nélkül. Most már csapatunk minden nap használja.

Intuitív, egyszerűsített, és segít abban, hogy a végtelen konfigurálásra fordított idő helyett a feladatok elvégzésére koncentráljak. Csapatunk gyorsabban tud beilleszkedni, további útmutatás nélkül. Most már minden nap használjuk.

3. Wrike (a legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és projektkövetéshez)

via Wrike

A listám következő helyén a Wrike áll, amely segít testreszabni a munkafolyamatot és felgyorsítani a projekteket. Ez a projektmenedzsment eszköz különösen hasznosnak bizonyul a személyes projektek kezelésében.

Néhány remek erőforrás-kezelési funkcióval rendelkezik. Nekem például tetszik a csapat terhelésének optimalizálási képessége. Világos áttekintést nyújt a kezelhető feladatokról és a rendelkezésre álló erőforrásokról, túlmutatva a projekttervezésen, és így a projekt végrehajtása gyerekjáték lesz.

A Wrike legjobb funkciói

Fejlett elemző eszközökkel valós idejű jelentéseket generál

Dinamikus Gantt-diagramok segítségével vizualizálja az ütemterveket és az erőforrásokat.

A beépített tervezőeszközökkel nyomon követi az időt és kiegyensúlyozza a munkaterhelést.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Google Drive és a Salesforce.

A Wrike korlátai

A platform meredek tanulási görbét kínál a tapasztalatlan felhasználók számára.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak.

A Wrike árai

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3730+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2720+ értékelés)

4. Trello (a legjobb vizuális feladatkezelés Kanban táblákkal)

via Trello

A Trello egy sokoldalú személyes projektmenedzsment alkalmazás. Leginkább azoknak ajánlott, akik több projektet is hatékonyan kezelnek. Az eszköz vizuálisan funkcionális, kártyákkal, listákkal és táblákkal, amelyek segítségével gyorsan áttekintheti a dolgokat.

Feladatokat rendelhet és szervezhet, nyomon követheti azok előrehaladását, és időben teljesítheti a szállításokat – mindezt egy interaktív Kanban táblán. De ez még nem minden. A Trello ösztönzi az együttműködést is, mivel integrálható olyan fontos kommunikációs eszközökkel, mint a Gmail és a Slack.

A Trello legjobb funkciói

Vizuálisan intuitív, Kanban-stílusú táblát biztosít a feladatkezeléshez.

A Butler parancsok és egyéni szabályok segítségével automatizálja a munkafolyamatokat.

Valós idejű együttműködést kínál a feladatokban, megjegyzésfunkciókkal

Több platformmal integrálható, például a Google Drive-val, az MS Teams-szel és a Dropboxszal.

A Trello korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, ami korlátozó lehet a különböző igényű csapatok számára

Az alkalmazás nem rendelkezik natív időkövetési funkcióval.

A Trello árai

Örökre ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 630 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 290+ értékelés)

Ahogy végiglapoztam a véleményeket, nagyon pozitív értékeléseket találtam a Trello egyszerű használatáról, például ezt:

Az egyik legjobb szoftver, amellyel cégünk rendelkezik. Nagyon könnyű megtanulni és használni. A felhasználói felület nagyon barátságos, így könnyű benne navigálni.

Az egyik legjobb szoftver, amellyel cégünk rendelkezik. Nagyon könnyű megtanulni és használni. A felhasználói felület nagyon barátságos, így könnyű benne navigálni.

5. Basecamp (A legjobb egyszerű projektkommunikációhoz és fájlmegosztáshoz)

via Basecamp

A Basecamp egy másik ideális szoftver személyes projektek kezeléséhez. Minden tetszik ebben az eszközben, a funkcióitól kezdve a felületéig. És igen, könnyű vele dolgozni.

A Basecamp valós idejű együttműködési és kockázatértékelési funkciói különösen lenyűgözőek. A projektmenedzsment szoftver emellett megbízható nyomonkövetési rendszereket is biztosít a projekt előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez.

A Basecamp legjobb funkciói

Megkönnyíti a napi haladás nyomon követését automatikus bejelentkezésekkel és feladatfrissítésekkel.

A munkafolyamatok testreszabása feladatkiosztásokkal és ismétlődő feladatopciókkal

Korlátlan fájltárolást és dokumentummegosztást támogat a csapatok között

Integrálható a Google Drive, a Slack és a Zapier alkalmazásokkal a további funkciók érdekében.

A Basecamp korlátai

Nincs ingyenes csomag, ami egyes felhasználók számára drágának bizonyulhat.

Nincs fejlett feladatfüggőség, ezért nem alkalmas hosszabb projektciklusokhoz.

A Basecamp árai

Felhasználónként: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5310+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (14 460 értékelés)

Tudta? A Wellingtone Project Management jelentése szerint a vállalatok 42%-a jelentette , hogy projektmenedzsment szoftverbe történő befektetésükből a legtöbb vagy az összes előnyt ki tudták aknázni.

6. Smartsheet (A legjobb projekttervezéshez, táblázatos felülettel)

via Smartshee t

Ha olyan projektmenedzsment eszközt keres, amely hasonlít egy táblázathoz, akkor a Smartsheet lehet a megfelelő választás. A szoftver projekttervezési funkciója a fő USP-je. Interaktív irányítópultokkal és grafikonokkal egyszerűsíti a komplex projekteket az elejétől a végéig.

Ezen kívül tetszenek a Smartsheet költségvetés-kezelési funkciói. Nyomon követik a kiadásait, hogy segítsenek a projekt pénzügyi keretein belül maradni.

A Smartsheet legjobb funkciói

Több projekt kezelése portfólió nézetekkel a haladás nyomon követéséhez

Automatizálja a munkafolyamatokat egyedi indítók és riasztások segítségével, hogy időt takarítson meg.

Támogatja a dokumentumkezelést verziókezeléssel és fájlcsatolásokkal

Részletes jelentéseket biztosít valós idejű frissítésekkel és testreszabható irányítópultokkal.

A Smartsheet korlátai

A felület túlterhelő lehet, ami megnehezíti a használatát a tapasztalatlan felhasználók számára.

Magasabb árak szűkös költségvetéssel rendelkező magánszemélyek számára

A Smartsheet árai

Pro: 9 USD/hó/tag

Üzleti: 19 USD/hó/tag

Vállalatok: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (17 755 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3380+ értékelés)

A Smartsheet projektmenedzsment sablonjai nagy népszerűségnek örvendenek az olyan felhasználók körében, mint ez:

Nagyon tetszik a sablonok sokfélesége és az a lehetőség, hogy saját sablonokat is létrehozhatok. Szeretem az automatizálást, amely lehetővé teszi például emlékeztetőket beállítani. Gyakran használom a Dashboardokat, amelyek segítségével áttekinthető képet kapok a projekt állásáról. Nagyra értékelem, hogy a projektcsapat hozzáférhet ezekhez és valós időben láthatja a frissítéseket.

Nagyon tetszik a sablonok sokfélesége és az a lehetőség, hogy saját sablonokat is létrehozhatok. Szeretem az automatizálást, amely lehetővé teszi például emlékeztetőket beállítani. Gyakran használom a Dashboardokat, amelyek segítségével áttekinthető képet kapok a projekt állásáról. Nagyra értékelem, hogy a projektcsapat hozzáférhet ezekhez és valós időben láthatja a frissítéseket.

🔍 Tudta? A projektmenedzserek 55%-a állítja, hogy sok projekt triviális költségvetési hibák miatt bukik meg! Szóval, jobb, ha minden centet jól megfontol! 💸

7. Nifty (A legjobb eszköz feladatok, célok és mérföldkövek kezeléséhez egyetlen eszközben)

via Nifty

A Nifty kiváló munkaterület kis csapatok vagy egyéni vállalkozók számára. Akár csoportos megbeszéléseket szeretne tartani, akár útitervet készíteni a következő projektjéhez, ez a személyes projektmenedzsment szoftver mindezt megkönnyíti.

Bár tetszik ez a sokoldalúság, a Nifty intuitív kialakítása viszi el a pálmát. Ez a projektmenedzsment szoftver zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatához, és több mint 2000 integrációval rendelkezik!

A legjobb funkciók

Automatizálja a projekt munkafolyamatokat egyedi kiváltó események és feladatfüggőségek segítségével.

Testreszabható irányítópultok a csapat előrehaladásának nyomon követéséhez és a projekt állapotának ellenőrzéséhez

Integrált eszközökkel támogatja az időkövetést és a költségvetés-kezelést

Integrálható különböző projektmenedzsment alkalmazásokkal, mint például a Miro és a Jira.

Nifty korlátozások

Nincsenek fejlett erőforrás-kezelő eszközök

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, ami magánszemélyek számára hátrányos lehet.

Kedvező árak

Örökre ingyenes

Starter: 39 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Üzleti: 124 USD/hó

Korlátlan: 399 USD/hó

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (430 értékelés)

8. Monday. com (A legjobb csapatmunkához és a vizuális haladás nyomon követéséhez)

Kétségtelen, hogy a Monday kissé fejlett lehet a személyes projektmenedzsmenthez! Azonban ez a megfelelő választás, ha összetett projekteket vállal, vagy olyan szoftvert szeretne, amely személyes és szakmai projekteket is kezel.

Ez a projektmenedzsment eszköz a hatékonyságra lett tervezve. Az automatizálási funkciók, mint például a munkafolyamatok és az egyéni kiváltók, csökkentik a kézi beviteleket. Ezen kívül a Monday időkövetési funkciója a legtöbb típusú projektnél kiválóan működik.

Monday.com legjobb funkciói

Több mint 20 testreszabható táblázati nézetet kínál, beleértve a Kanban, az Idővonal és a Naptár nézeteket.

Fejlett projektelemzést és jelentéstételt kínál vizuális irányítópultokkal

A feladat részleteit prioritási beállításokkal, határidőkkel és felelősökkel testreszabhatja.

Integrálható más projektmenedzsment szoftverekkel, mint például a Workflow és a TeamBoard.

Monday.com korlátai

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott, ezért nem alkalmas azok számára, akik sokat utaznak és nem tudnak minden pillanatban a laptopjuk előtt ülni.

Kis csapatok vagy egyéni felhasználók számára drága lehet.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 9 USD/hó/felhasználó

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Pro: 19 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 650 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5320 értékelés)

9. Microsoft Project (a legjobb a fejlett projektütemezéshez és erőforrás-kezeléshez)

via Microsoft Project

A következő a listámon egy másik fejlett projektmenedzsment megoldás, a Microsoft Project. Ez az eszköz rendkívül együttműködésorientált és sokoldalú. All-in-one megoldásként működik a projektek kezeléséhez.

A szoftver legjobb tulajdonsága az erőforrás-kezelési funkciója. A feladatok vizualizálásával és a követelmények becslésével zökkenőmentesen automatizálja az erőforrások elosztását, ami nulla hibát jelent.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Részletes projekttervezést és nyomon követést biztosít Gantt-diagramokkal és feladatfüggőségekkel.

Lehetővé teszi a feladatok prioritásainak meghatározását és ütemezését drag-and-drop felületen.

Átfogó jelentéskészítési funkciókkal követi nyomon a projekt költségvetését, költségeit és időtartamát.

Integrálható a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például az Excel, a OneDrive és a Teams alkalmazásokkal.

A Microsoft Project korlátai

A meredek tanulási görbe miatt ez a szoftver bonyolult választás azok számára, akiknek korlátozott ismereteik vannak a projektmenedzsment szoftverek használatáról.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak, ezért mindig a laptopja közelében kell lennie.

A Microsoft Project árai

1. projektterv: 10 USD/hó felhasználónként

3. projektterv: 30 USD/hó felhasználónként

Project Plan 5: 55 USD/hó felhasználónként

Project Standard: 679,99 USD (egyszeri)

Project Professional: 1129,99 USD (egyszeri)

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1980+ értékelés)

Sok felhasználó számára az MS Project egyik legjobb tulajdonsága a funkciók átfogó csomagja – ahogyan ez a felhasználó is:

A kapacitástervezés praktikus funkciója egyszerűsíti a források hatékony elosztását. Emellett a ütemezés és tervezés eszközei is kiválóak – vizuális ütemtervek (Gantt-diagramok) és függőségek nyomon követése, amelyek segítenek a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérésében. Végül, a szoftver könnyen integrálható más Microsoft termékekkel, például az Excel és a Power BI programokkal, ami javítja az adatelemzési és jelentéskészítési képességeinket.

A kapacitástervezés praktikus funkciója egyszerűsíti a források hatékony elosztását. Emellett a ütemezés és tervezés eszközei is kiválóak – vizuális ütemtervek (Gantt-diagramok) és függőségek nyomon követése, amelyek segítenek a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérésében. Végül, a szoftver könnyen integrálható más Microsoft termékekkel, például az Excel és a Power BI programokkal, ami javítja az adatelemzési és jelentéskészítési képességeinket.

🧠 Érdekes tény: Ön is kíváncsi arra, hogy Bill Gates és Paul Allen miért nevezték el cégüket „Microsoft”-nak? Nos, ez két szó kombinációja: mikrokomputer és szoftver. Tehát Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (A legjobb brainstorminghoz és közös vizuális tervezéshez)

via Miro

Projektmenedzsment alkalmazásként a Miro kiváló választás. Olyan projektmenedzsment funkciókat tartalmaz, amelyeknek van értelme. Ha olyan eszközt keres, amely a feladatok állapotának vizualizálására specializálódott, akkor a Miro különböző feladatnézetei előnyösnek bizonyulnak. Az együttműködés egy másik terület, ahol a szoftver kiemelkedik.

De számomra a Miro mesterséges intelligenciája a legjobb. Asszisztensként működik, és segít a többi szoftverfunkció maximális kihasználásában.

A Miro legjobb funkciói

Interaktív online táblát biztosít brainstorminghoz és csapatmunkához.

Támogatja a valós idejű együttműködést korlátlan táblaterülettel és jegyzetekkel.

Vizuális jelzőkkel és valós idejű frissítésekkel követi nyomon a projekt előrehaladását

Integrálható más eszközökkel, például a Google Drive-val, a Slackkel és a Microsoft Teams-szel.

A Miro korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver kezelése nem egyszerű, ami sok időt vehet igénybe.

Az ingyenes csomag korlátozott, ezért a fejlett funkciók használatához fizetnie kell.

A Miro árai

Örökre ingyenes

Starter: 8 USD/hó/tag

Üzleti: 16 USD/hó/tag

Vállalatok: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1590+ értékelés)

11. Jira (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a problémák nyomon követéséhez)

via Jira

Hadd mutassak be egy projektmenedzsment eszközt, amelyről valószínűleg már hallott: a Jira. Átfogó jellege miatt a Jira hasznos személyes projektmenedzser lehet.

A feladat bonyolultságától függetlenül az eszköz lépésről lépésre segíthet a tervezésben, a szervezésben és a végrehajtásban. A Jira másik előnye, amit nagyon szeretek, a függőségkezelő rendszere. Ez egyszerűsíti a projekt szűk keresztmetszeteinek azonosítását és megszüntetését.

A Jira legjobb funkciói

Probléma- és projektkövetés testreszabható munkafolyamatokkal az agilis csapatok számára

Automatizálja az ismétlődő feladatokat egyedi munkafolyamatokkal és szabálykonfigurációkkal

Megkönnyíti a valós idejű együttműködést megjegyzésekkel, mellékletekkel és említésekkel

Integrálható a Bitbucket, Confluence, GitHub és Slack alkalmazásokkal a zökkenőmentes fejlesztési munkafolyamatok érdekében.

A Jira korlátai

Komplex felülettel rendelkezik, ezért időt kell szánnia a platform megértésére.

Korlátozott testreszabási lehetőségek, így csak az alapvető projektmenedzsment igényeket kielégítő megoldásokat kap.

A Jira árai

Örökre ingyenes

Standard: 7,53 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6030+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (14 920+ értékelés)

Ennek a felhasználónak a Jira együttműködési hatékonysága tűnik ki a legjobban:

A Jira-val kapcsolatos általános tapasztalataim nagyon pozitívak. Segített nekem és a csapatomnak a zökkenőmentes együttműködésben, az összes feladat nyomon követésében és a termelékenység növelésében.

A Jira-val kapcsolatos általános tapasztalataim nagyon pozitívak. Segített nekem és a csapatomnak a zökkenőmentes együttműködésben, az összes feladat nyomon követésében és a termelékenység növelésében.

via ProofHub

Ha olyan feladatkezelő szoftvert kellene ajánlanom, amely kifejezetten kisebb szervezetek számára készült, az a ProofHub lenne. Ez az eszköz lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy feladatokat hozzanak létre, azokat kiosztják, nyomon kövessék és az erőforrásokat kényelmesebben és együttműködőbb módon osszák el.

A teljes folyamat vizualizálásához használjon különböző nézeteket, táblázatokat, grafikonokat stb. De számomra a legjobb funkció a ProofHub beépített ellenőrző eszközei, amelyek egyszerűsítik a felülvizsgálatokat és jóváhagyásokat.

A ProofHub legjobb funkciói

Feladatokat szervez teendőlisták, projekt ütemtervek és megbeszélések segítségével.

Megkönnyíti a valós idejű kommunikációt csoportos csevegésekkel és beszélgetésekkel

A munkafolyamatok testreszabása feladatkiosztásokkal és ismétlődő feladatokkal

Integrálható a Google Drive, a Dropbox és az OneDrive szolgáltatással a zökkenőmentes fájlmegosztás érdekében.

A ProofHub korlátai

Nincsenek Gantt-diagramok vagy fejlett projektmegjelenítések

Az integrációk száma korlátozott, ezért bizonyos pontokon korlátozottnak érezheti magát.

A ProofHub árai

Ultimate Control: 99 USD/hó

Essential: 50 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)

13. TeamGantt (a legjobb Gantt-diagramokhoz és vizuális projektütemtervekhez)

Via TeamGantt

Ha egyszerű, de intuitív projektmenedzsment funkciókkal rendelkező eszközt keres, akkor a TeamGantt-ot ajánlom. Ez a szoftver könnyen érthető Gantt-diagramokat hoz létre a projektek vizuális nyomon követéséhez.

Ha még nem jártas a projektmenedzsmentben, olyan funkciók, mint a drag-and-drop építő és a mérföldkőkövetés egyszerűsítik a folyamatot. Tetszik a szerszám interaktív felhasználói felülete is, amely könnyen kezelhető és kezdőbarát.

A TeamGantt legjobb funkciói

Vizuális haladáskövetést kínál a feladatok állapotának és az erőforrások felhasználásának hatékony nyomon követéséhez.

Nyomon követi a munkaterhelést, hogy megakadályozza a csapat tagjainak túlterhelését a feladatok elosztásának vizualizálásával.

Megkönnyíti a feladatokkal kapcsolatos kommunikációt a diagramokban elhelyezett megjegyzésekkel, így biztosítva a zökkenőmentes csapatmunkát.

Integrálható olyan eszközökkel, mint az ActiveCampaign és a 123FormBuilder, a funkcionalitás bővítése érdekében.

A TeamGantt korlátai

Minimális mobilalkalmazás-funkcionalitás

A fejlett jelentéskészítési funkciók néha elégtelennek tűnhetnek.

TeamGantt árak

Pro: 49 USD/hó menedzserenként

Korlátlan minden: Egyedi árazás

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mint korábban említettem, a TeamGantt egyszerű használatát és intuitív felületét sokan szeretik. Nézze meg, mit mond erről ez a felhasználó:

A TeamGantt segítségével mindenki könnyen és gyorsan hozzáférhet a projektekkel kapcsolatos információkhoz egy helyen. Tetszik a funkció egyszerűsége, mivel lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan beállítsak új projekteket, így sok időt spórolok. A TeamGantt segítségével nagyon könnyű határidőket beállítani az egész csapat számára.

A TeamGantt segítségével mindenki könnyen és gyorsan hozzáférhet a projektekkel kapcsolatos információkhoz egy helyen. Tetszik a funkció egyszerűsége, mivel lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan beállítsak új projekteket, így sok időt spórolok. A TeamGantt segítségével nagyon könnyű határidőket beállítani az egész csapat számára.

🔍 Tudta? Henry Gantt a modern projektmenedzsment atyjaként ismert. Az amerikai gépészmérnök és menedzsment tanácsadó Gantt az 1900-as években fejlesztette ki a Gantt-diagramot, amely egy projekt fázisait ábrázolja vizuálisan.

14. Zoho Projects (A legjobb költségvetés-nyomon követéshez és projekt automatizáláshoz)

via Zoho Projects

A következő a listámon a Zoho Projects, amelynek célja a felhasználók termelékenységének növelése egy átfogó irányítópult segítségével, amelyen minden feladat, mérföldkő, ütemterv stb. megjelenik.

A fejlettebb funkciók között szerepel a problémák nyomon követése, tervrajzok és jelentések. Bár a maximális előnyök kihasználásához egy kis tanulási folyamatra van szükség, ez egy megfelelő projektmenedzsment eszköz, különösen távoli és költségtudatos csapatok számára.

A Zoho Projects legjobb funkciói

A feladatok automatizálása egyedi munkafolyamatokkal az ismétlődő folyamatok racionalizálása érdekében

Egyedi irányítópultokat biztosít a legfontosabb mutatók valós idejű megjelenítéséhez.

Beépített időkövetés a pontos számlázás és a termelékenység figyelemmel kísérése érdekében.

Integrálható Zoho alkalmazásokkal, mint például a Zoho CRM, a Zoho Books, valamint harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Slack és a Google Workspace.

A Zoho Projects korlátai

Elavult felhasználói felület, ami kihívást jelenthet a technológia iránt érdeklődő csapat tagok számára

Az alkalmazás korlátozott integrációkat kínál.

A Zoho Projects árai

Örökre ingyenes

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 9 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (720+ értékelés)

💡 Profi tipp: Szeretné felgyorsítani a projektmenedzsmentet? Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja a feladatokat az automatizálással, így időt takaríthat meg az ismétlődő feladatokon, mint például emlékeztető küldése, találkozók szervezése stb.

15. Airtable (A legjobb rugalmas adatbázis-rendszerrel rendelkező, testreszabott munkafolyamatok létrehozásához)

via Airtable

Végül, de nem utolsósorban, az Airtable is szerepel a listámon.

Ez a projektmenedzsment eszköz számos alapvető és fejlett funkcióval rendelkezik a projektmenedzsment folyamatok racionalizálása érdekében. A felhasználók feladatok kiosztására, azok előrehaladásának nyomon követésére, a felhasznált erőforrások megtekintésére és még sok másra is lehetőségük van. Az Airtable a projektmenedzsment különböző területein is segítséget nyújt, például a terméküzemeltetés, a marketing, a pénzügyek és a HR területén.

Az Airtable legjobb funkciói

Ötvözi a táblázatok egyszerűségét az adatbázisok funkcionalitásával a sokoldalú projektkövetés érdekében.

Támogatja a Kanban, Naptár és Rács nézeteket, hogy alkalmazkodjon a különböző munkafolyamat-stílusokhoz.

Gazdag adatmezőket kínál, például mellékleteket, legördülő menüket és jelölőnégyzeteket az egyéni nyomon követéshez.

Integrálható más projektmenedzsment eszközökkel, mint például az Asana, a Trello és a Jira.

Az Airtable korlátai

Nehéz kezelni, mivel inkább nagyvállalatok számára alkalmas.

Minimális natív időkövetést kínál

Airtable árak

Örökre ingyenes

Csapat: 24 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 54 USD/hó/felhasználó

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Az Airtable nagy csapatok számára is hasznosnak bizonyul, mint például ebben az esetben:

Az Airtable nagyon szép vizuális felülettel és néhány remek együttműködési funkcióval rendelkezik, ami megkönnyíti a csapatmunkát. Az is nagy előny, hogy kódolás nélkül lehet egyedi alkalmazásokat létrehozni.

Az Airtable nagyon szép vizuális felülettel és néhány remek együttműködési funkcióval rendelkezik, ami megkönnyíti a csapatmunkát. Az is nagy előny, hogy kódolás nélkül lehet egyedi alkalmazásokat létrehozni.

Válassza a ClickUp-ot, a legjobb projektmenedzsment szoftvert magánszemélyek számára

A projektek kezelése kimerítő lehet, különösen, ha önálló vállalkozó vagy sok ügyféllel rendelkező szabadúszó. Több feladat, csapat és határidő egyidejű kezelése megterhelő lehet.

Szerencsére a megfelelő projektmenedzsment szoftver a káoszt átláthatósággá változtatja. Bár rengeteg projektmenedzsment eszköz létezik, nem mindegyik kínál átfogó funkciókat a hatékony projektmenedzsmenthez.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. Intuitív felületével, fejlett projektmenedzsment rendszereivel és az Ön igényeihez való rugalmas alkalmazkodóképességével kétségkívül az egyik legjobb eszköz, amely ma elérhető.

Ne várjon tovább a projektmenedzsment átalakításával! Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon most ingyenesen!