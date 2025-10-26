A jegyzeteléshez legalkalmasabb 10 NotebookLM alternatíva

A NotebookLM ideális digitális jegyzetfüzetnek tűnhetett, de hiányosságai néha plusz munkát és időveszteséget okozhatnak. Ha Ön is szembesült ezekkel a kihívásokkal, akkor talán itt az ideje, hogy megvizsgálja azokat az alternatívákat, amelyek hatékonyabbá és egyszerűbbé teszik a jegyzetelést.

Annak érdekében, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, összeállítottuk a legjobb NotebookLM alternatívákat – a népszerű jegyzetalkalmazásoktól a fejlett AI-alapú eszközökig –, hogy javítsa munkafolyamatát és kreativitását. ✅

Mit kell keresnie a NotebookLM alternatívájában?

A NotebookLM alternatívájául szolgáló jegyzetelési szoftver kiválasztásakor több tényezőt is figyelembe kell vennie, amelyek segítenek javítani a termelékenységét és jobban rendszerezni a jegyzeteket. Ezek a funkciók a következők:

✅ Könnyű használat: Válasszon egy jegyzetelési szoftvert, amely könnyen használható és intuitív felülettel rendelkezik, így kevesebb időt kell szánnia a megszokására, és könnyedén leírhat bármit, az irodai munkától kezdve anyukája almás pitéjének receptjéig.

✅ Könnyű szervezés: Válasszon egy NotebookLM alternatívát, amely jegyzetek szervezésére szolgáló opciókat tartalmaz, például címkézést, jelölést és mappa opciókat.

✅ Együttműködési lehetőségek: Válasszon egy jegyzetelési alkalmazást, amelynek funkciói lehetővé teszik, hogy az Ön elsődleges tudáskezelő rendszerévé váljon. Ide tartozik a csapat tagokkal való együttműködés, a jegyzetek másokkal való szinkronizálása és a dokumentumok megosztása.

✅ Integráció más alkalmazásokkal: Elsőbbséget élvezzenek azok a NotebookLM alternatívák, amelyek tökéletesen szinkronizálódnak az Ön eszközeivel és más platformokkal, például dokumentumkezelő szoftverekkel vagy termelékenységi alkalmazásokkal, hogy Ön importálhassa jegyzetét és összes ötletét.

✅ Mesterséges intelligencia és automatizálás: Válasszon egy mesterséges intelligenciával működő NotebookLM alternatívát, amely egyszerűsíti az olyan folyamatokat, mint a jegyzetek összefoglalása, a teendők generálása, vagy akár a hangjegyzetek szöveggé alakítása.

🔎 Tudta? Az első számítógépekhez készült jegyzetelési alkalmazás a Windows Notepad volt, amelyet a Microsoft 1983-ban mutatott be az MS-DOS operációs rendszerhez.

A 10 legjobb NotebookLM alternatíva

A tökéletes jegyzetelési stratégiák alkalmazásával javíthatja termelékenységét, hatékonyan szervezheti megbeszéléseit, és biztosíthatja, hogy ötleteit mindig megvalósítsák.

Ennek érdekében összeállítottunk egy listát a legjobb jegyzetelési alkalmazásokról, amelyek könnyedén helyettesítik a NotebookLM-et, és fejlett AI funkcióikkal még egy lépéssel tovább mennek, hogy megvédjék az érzékeny jegyzeteket és kereshető jegyzeteket hozzanak létre.

A fenti videóban megtalálja az összes eszköz gyors összehasonlítását, míg az alábbiakban részletes értékeléseket talál. Olvasson tovább!

1. ClickUp (a legjobb mesterséges intelligenciával támogatott jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez)

A ClickUp valóban egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely messze túlmutat az egyszerű jegyzetelésen. Mesterséges intelligenciájának köszönhetően javítja a projektmenedzsmentet, a feladatok automatizálását és a csapatok közötti együttműködést, így központi csomóponttá válik a feladatok, projektek és az együttműködés számára.

A ClickUp AI Notetaker például automatikusan leírja és összefoglalja az összes virtuális találkozóját. És ami még jobb: segít azokat azonnal végrehajtható feladatokká alakítani, így soha többé nem kell fáradságosan jegyzőkönyvet írnia vagy a teendőket nyomon követnie.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói, az AI automatizálásával és elemzésével párosulva, lehetővé teszik a dokumentumkezelési feladatok hatékony koordinálását. Ezzel szemben a NotebookLM jegyzetközpontú megközelítése nem feltétlenül megfelelő a közös projektekhez.

A ClickUp fejlett AI asszisztense, a ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy. Használhatja hangjegyzetek leírására, vizsgafelkészülési jegyzetek rendezésére, kutatási jegyzetek összefoglalásának elkészítésére, sőt kézírásos jegyzetek vagy post-it cetlik gazdag jegyzetekké alakítására is. Ezenkívül több jegyzetet is összevonhat, végrehajtható feladatokat hozhat létre, sőt kiváló minőségű tartalmat is írhat e-mailekhez, feladatleírásokhoz vagy dokumentumokhoz.

A ClickUp fejlett megosztási és engedélyezési opcióival, mint például a feladatkiosztás, a megjegyzések és a valós idejű frissítések, a csapat gyorsan áttekintheti, megjegyzéseket fűzhet és frissítheti a dokumentumokat valós időben.

Címkézze meg másokat megjegyzésekkel, rendeljen hozzájuk teendőket, és alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy a ClickUp Docs segítségével mindig kézben tartsa az ötleteit

A NotebookLM potenciálisan elszigetelt megközelítésével ellentétben a ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába. A ClickUp Notepad egy személyes jegyzetfüzet ötletek rögzítésére, amely könnyen összekapcsolható feladatokkal, projektekkel és dokumentumokkal.

A Clickup Notepad segítségével egyetlen helyen szervezheti jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat

Ezenkívül integrációs képességeinek köszönhetően a ClickUp számos harmadik féltől származó alkalmazással összekapcsolható, és rugalmas együttműködési lehetőségeket kínál, így a csapatok könnyedén kezelhetik a fájlokat, megoszthatják az erőforrásokat és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk egy központi munkaterületen.

Míg a NotebookLM egyetlen adatkészleten belüli kutatásra összpontosít, a ClickUp Brain MAX , az asztali AI-társad, összekapcsolt keresést biztosít a ClickUp, a Google Drive, a Dropbox, a SharePoint, a GitHub és az interneten – így a „jegyzetfüzeted” az egész digitális munkaterületedet lefedi.

Adja hozzá a Talk to Text funkciót, és azonnal diktálhat jegyzeteket, megbeszélések tanulságait vagy ötleteket, amelyeket a Brain MAX leír, rendszerez és összekapcsol a megfelelő feladatokkal vagy dokumentumokkal. Az eredmény? Egyetlen AI-alapú munkaterület, ahol minden fájl, jegyzet és kimondott ötlet azonnal kereshető, kontextusérzékeny és készen áll a felhasználásra – eszközváltás nélkül.

A munkafolyamatok racionalizálását és az együttműködés javítását célul kitűző szervezetek számára a ClickUp vonzó választás. A legjobb megoldásnak valóban mindent tudnia kell, a jegyzetek feljegyzésétől a projektek zökkenőmentes végrehajtásáig. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik! Ez egy sokoldalú platform, amely ötvözi a hatékony elemzéseket, az egyszerű jegyzetelést és a szemet gyönyörködtető vizualizációkat, mindezt mesterséges intelligencia segítségével.

.

Termelékenyebb lettem, mert az összes jegyzetemet egy helyen tudom tárolni.

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglalhatja a jegyzeteket, leírhatja az audiót, létrehozhat teendőket, és akár tartalmat is generálhat a eszköz fejlett, AI-alapú funkcióival.

A ClickUp Docs segítségével jegyzeteket vagy dokumentumokat készíthet, formázhat és megoszthat egy közös munkaterületen, így egyetlen jegyzet vagy információ sem vész el.

Tartsa rendezett állapotban jegyzetét és ötleteit a ClickUp Task Tags segítségével, amely lehetővé teszi a mappák, dokumentumok és wikik egyedi címkézését, akár beágyazott struktúrákkal is, a maximális rugalmasság érdekében.

A mobilalkalmazás vagy a böngészőben elérhető opció segítségével bármilyen eszközön hozzáférhet jegyzetéhez a zökkenőmentes szinkronizálásnak köszönhetően.

Integrálja több mint 1000 termelékenységi eszközzel és platformmal, hogy minden művelet, a jegyzetektől a befejezésig, zökkenőmentesen nyomon követhető legyen.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Korábban a leírt jegyzeteimre támaszkodtam, de két napos ClickUp-tesztelés után rájöttem, hogy ez a megoldás nekem való.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgetős AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

2. Notion (a legjobb strukturált szöveges jegyzetekhez és szervezéshez)

via Notion

A Notion egy hatékony jegyzetelési alkalmazás, amely széles körű tartalmakat támogat, beleértve szöveget, képeket, videókat, kódot és könyvjelzőket. Intuitív kialakításának köszönhetően könnyedén áthúzhat elemeket a jegyzetekbe, vagy szlászparancsokat használhat a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Akár találkozók jegyzetének szervezéséről, csapat wiki létrehozásáról vagy projektek kezeléséről van szó, a Notion magas fokú testreszabhatóságot biztosít, hogy megfeleljen a személyes és szakmai igényeknek. A platform a legjobban értékelt a együttműködési eszközöket igénylő csapatok körében, valós idejű szerkesztést, kommentelést és megosztott munkaterületeket kínálva a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Emellett erős közösséggel is rendelkezik, amely segít Önnek minden igényének megfelelő jegyzetelési sablonokat szerezni – rendezze jegyzetét, hozzon létre hangulat táblákat, vagy akár kezelje zökkenőmentesen az összes dokumentumát egy helyen.

A Notion legjobb funkciói

Tervezze meg és személyre szabja a jegyzetek, feladatok és projektek munkaterületét egy rendkívül intuitív felhasználói felülettel és részletes utasításokkal.

Különböző tartalomtípusokat adhat hozzá és szervezhet, beleértve szöveget, képeket, kódot és könyvjelzőket.

Minimalizálja a zavaró tényezőket a magával ragadó írási élmény, a hatékony digitális jegyzetkártyák és a fejlett AI-asszisztens segítségével.

A Notion korlátai

Bár hihetetlen rugalmasságot kínál, a szervezeti struktúra néha túlterhelőnek tűnik.

A versenytársakhoz képest korlátozott offline funkcionalitás

Notion árak

Ingyenes: 0 USD

Plus : 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

A Notion egy hihetetlen szoftver. Szinte mindent meg lehet vele csinálni, amit csak el lehet képzelni a szervezés/termelékenység/stb. terén. De a program hatalmas mélysége és képességei egyfajta tanulási görbét eredményeznek, ami némileg ellentétes az általános termelékenységgel.

A Notion egy hihetetlen szoftver. Szinte bármit meg lehet vele csinálni, ami csak elképzelhető a szervezés/termelékenység/stb. terén. De a program hatalmas mélysége és képességei egyfajta tanulási görbét eredményeznek, ami némileg ellentétes az általános termelékenységgel.

3. Evernote (A legjobb eszközök közötti hozzáférhetőséghez)

Az Evernote egy másik remek eszköz jegyzetek írásához és szinkronizálásához, így minden egy helyen található. Régóta kedvelt eszköz azok számára, akik jegyzetüket és tudásmenedzsmentjüket szeretnék optimalizálni.

A részletes projektvázlatok készítésétől a tartalmi stratégiák kidolgozásáig az Evernote szervezési eszközei és fejlett keresési funkciói segítik a munkafolyamat optimalizálását. Ez csökkenti az információk keresésével töltött időt, és növeli az azok alapján történő cselekvésre fordított időt.

Az Evernote alapvető funkcióin túl integrációs képességei is kiváló alternatívává teszik a NotebookLM-hez képest. Különböző harmadik féltől származó alkalmazásokat támogat, és rugalmas együttműködési lehetőségeket kínál, lehetővé téve a csapatok számára a fájlok kezelését, az erőforrások megosztását és a megjegyzések hozzáadását egyetlen, központi munkaterületen belül.

Az Evernote legjobb funkciói

Rendezze jegyzetét jegyzetfüzetekbe és halmazokba, hogy kategóriákba sorolhassa és címkézheti őket a gyors hozzáférés és a jobb szervezés érdekében.

Keresd meg könnyedén a kézzel írt jegyzeteket és képeket a fejlett keresési funkció segítségével, amely még a fényképeket és vázlatokat is magában foglalja.

Weboldalak és cikkek mentése vagy kivágása későbbi olvasáshoz, beleértve a kutatási cikkek vagy dokumentumok rögzítésének vagy importálásának lehetőségét.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió csak két eszköz közötti szinkronizálást tesz lehetővé.

Az Evernote-ból hiányoznak az olyan fejlett, AI-alapú funkciók, mint a tartalom összefoglalása vagy az automatikus szervezés.

Evernote árak

Ingyenes: 0 USD

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális : 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

A zökkenőmentes szinkronizálás minden eszközömön. A telefonon jegyzetelhetek egy megbeszélés alatt, és később azonnal hozzáférhetek azokhoz a laptopomon. A címkézési rendszer és a jegyzetfüzetek megkönnyítik a szervezést.

A zökkenőmentes szinkronizálás minden eszközömön. A telefonon jegyzetelhetek egy megbeszélés alatt, és később azonnal hozzáférhetek azokhoz a laptopomon. A címkézési rendszer és a jegyzetfüzetek megkönnyítik a szervezést.

4. Obsidian (a legjobb Markdown jegyzetekhez és ötletek összekapcsolásához)

Az Obsidian egy jegyzetelési platform, amelyet helyi tárolás és markdown fájlok köré terveztek, így a szakemberek teljes ellenőrzést kapnak tudásbázisaik felett.

Ahelyett, hogy kizárólag a felhőalapú infrastruktúrára és a saját fejlesztésű felületekre támaszkodna, az Obsidian lehetővé teszi, hogy egy személyre szabott, offline-first munkaterületet hozzon létre, amely a projektjeivel együtt növekszik és fejlődik. Akár komplex ötleteket térképez fel, kutatásokat irányít, vagy termékbevezetéseket tervez, a platform rugalmassága és a helyi elsődlegesség elve hosszú távú stabilitást és nyugalmat biztosít.

Azok számára, akik a NotebookLM környezetét korlátozónak találják, az Obsidian intuitív keretrendszert kínál, ahol az ötletek és információk nem csak tárolódnak, hanem összekapcsolódnak is. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy egy pillanat alatt láthatóvá és érthetővé tegye a jegyzetek közötti kapcsolatokat.

Az Obsidian legjobb funkciói

Használja a fejlett kétirányú linkelés erejét a kapcsolódó jegyzetek összekapcsolásához és az egymással összekapcsolt ötletek hálózatának kiépítéséhez.

Formázza jegyzetét a Markdown segítségével az egyszerű strukturálás és testreszabás érdekében.

Testreszabhatja az Obsidian funkcióit a fejlesztők elkötelezett közössége által biztosított széles körű közösségi bővítményekkel.

Az Obsidian korlátai

Az Obsidian nem a kollaborációra lett kifejlesztve, ezért kevésbé alkalmas csapatmunkára.

A jegyzetek exportálása hagyományosabb formátumokba (például PDF vagy Word) kihívást jelent.

Obsidian árak

Személyes : Ingyenes

Kereskedelmi : 50 USD/év felhasználónként

Szinkronizálás : 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó webhelyenként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Kiváló jegyzetelési szoftver markdown jegyzetekhezElőnyök: Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához. Hátrányok: A markdown alapú szintaxishoz egy kis időbe telik megszokni

Kiváló jegyzetelési szoftver markdown jegyzetekhezElőnyök: Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához. Hátrányok: A markdown alapú szintaxishoz egy kis időbe telik megszokni

5. Roam Research (a legjobb hálózati jegyzeteléshez)

a Roam Research segítségével

A Roam Research egy hatékony jegyzetelési eszköz, amely hűséges követőket szerzett magának a tudásmunkások, kutatók és írók körében. Ahelyett, hogy az információkat statikus mappákba vagy jegyzetfüzetekbe kategorizálná, dinamikus, összekapcsolt megközelítést kínál a jegyzeteléshez, amely az ötletek közötti kapcsolatokat helyezi előtérbe.

Az eszköz egyedülálló megközelítést alkalmaz, amely a hálózati gondolkodásra összpontosít, ahol a felhasználók egymással zökkenőmentesen összekapcsolódó jegyzeteket hoznak létre. Ez a jegyzetelési módszer különösen népszerű azoknál a felhasználóknál, akik a nem lineáris, összekapcsolt megközelítést részesítik előnyben.

Így a NotebookLM alternatívájaként a Roam egy dinamikusabb és felfedezőbb jegyzetelési stílust tesz lehetővé, amely a gondolkodásoddal és a munkafolyamataiddal együtt fejlődik, ahelyett, hogy korlátozná őket.

A Roam legjobb funkciói

Beágyazhat más jegyzetek tartalmát duplikáció nélkül, inline hivatkozások használatával.

Hozzon létr -es napi jegyzeteket , és adja hozzá őket a meglévő keretrendszeréhez, hogy nyomon követhesse az előrehaladását és ötleteit.

Gyorsan szűkítse le a nagy, egymással összekapcsolt ötletek grafikonjait, miután szűrőkkel több szakaszt hozott létre a gyermekjegyzeteken belül.

Roam korlátai

A Roam egyedi felépítése és felülete nem annyira intuitív, mint egyes alternatíváké.

A Roam elsősorban a felhőben működik, és az offline hozzáférés némileg korlátozott.

Roam árak

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 dollár öt évre

Roam értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Afforai (A legjobb intuitív AI-alapú jegyzeteléshez)

via Afforai

Az Afforai egy jegyzetelési alkalmazás, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ a jegyzetelés és a tudáskezelés élményének javítására. A platform AI-képességei olyan intelligens funkciókat kínálnak, mint az automatikus jegyzetösszefoglalók, a multimédiás tartalmakból történő szövegkivonás és a kontextusérzékeny javaslatok.

Az Afforai különlegessége abban rejlik, hogy tanul a szokásaitokból, és alkalmazkodik a projektjeitek hullámzásához. Az AI-alapú jegyzetelő még a jegyzetek előkészítésében, összekapcsolásában és ember által készített jegyzőkönyvek generálásában is segít, így ideális megoldás a megbeszélésekhez vagy brainstorming üléseken.

Az Afforai NotebookLM alternatívájaként a szakemberek egy előremutató megoldást kapnak, amely összhangban áll a modern csapatok tudásgyűjtési és döntéshozatali módszereivel.

Az Afforai legjobb funkciói

Integráció népszerű projektmenedzsment eszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamat-összehangolás érdekében.

Az AI-támogatott funkciók segítségével kivonhatja és elemezheti a képekből, hangjegyzetekből és videókból származó információkat.

Tartsa jegyzetét naprakészen és több eszközön is elérhetővé.

Afforai korlátozások

Az AI-eszközökre való nagyobb mértékű támaszkodás esetenként kevésbé pontos kategorizálást eredményezhet.

A fejlett AI funkciók megtanulása időbe telhet azoknak a felhasználóknak, akik először használják jegyzetek írásához.

Afforai árak

Starter : Ingyenes

Diák : 4,99 USD/hó

Professzionális : 9,99 USD/hó

Korlátlan: 19,99 USD/hó

Afforai értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Használja ki a régi e-könyveket és PDF fájlokat!Összességében: Az általános tapasztalataim nagyon jók. Kiváló ügyfélszolgálat, könnyű beállítás és használat, valamint hasznos kutatási asszisztens eszköz.

Használja ki a régi e-könyveket és PDF fájlokat!Összességében: Az általános tapasztalataim nagyon jók. Kiváló ügyfélszolgálat, könnyű beállítás és használat, valamint hasznos kutatási asszisztens eszköz.

7. Tana (a legalkalmasabb a fejlett tudásszerkezetekhez)

via Tana

A szuperjegyzet-alkalmazásként hirdetett Tana egy új generációs jegyzetelési alkalmazás, amely új perspektívát kínál arra, hogy a szakemberek hogyan rögzítsék, összekapcsolják és osztályozzák tudásukat.

A Tana egy rugalmas információs ökoszisztéma, amelyet Ön alakíthat a projektjei komplexitásának és finomságainak megfelelően. Az adatvezérelt struktúrákon alapuló egyedi megközelítése miatt a Tana vonzó alternatívája a NotebookLM-nek azok számára, akiknek nem csak egy helyre van szükségük a jegyzetek tárolásához és szinkronizálásához.

Az alkalmazás egyik legfontosabb jellemzője, hogy innovatív, „blokkok” és „csomópontok” kombinált rendszerével képes vizualizálni az adatok közötti kapcsolatokat. Ezáltal tökéletes megoldás azok számára, akik komplex információkat kell kezelniük – például kutatók, tartalomkészítők és projektmenedzserek –, mivel intuitív, szinte gondolattérkép-szerű szervezési stílust kínál.

A Tana legjobb funkciói

Rendezze a tartalmat rugalmas, szűrhető táblázatokba és listákba a strukturált adatbázisok gyors áttekintése érdekében.

Hozzon létre komplex tudásrendszereket és kezelje információit a Supertags segítségével.

Alkalmazza a Tana-t az Ön egyedi igényeihez a sablonok, címkék és jegyzetstruktúrák testreszabásával.

Tana korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a rugalmas felépítés és a fejlett funkciók megértése.

Kevesebb integrációs lehetőség harmadik féltől származó eszközökkel, ami bizonyos szakmai környezetben korlátozza a használhatóságát.

Tana árak

Ingyenes: 0 USD

Alap: 1 USD/hó

Csapatok: Egyéni

Tana értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A kutatási projekt megkezdése gyakran azzal a nyomasztó érzéssel jár, hogy a fehér lap visszatartja Önt. A kutatási terv sablonok megszüntetik ezt a problémát azzal, hogy a kezdetektől fogva irányítják a munkáját, és a korábban nyomasztónak tűnő feladatot rendezett, magabiztos kezdetté alakítják.

8. Mem. ai (A legjobb dinamikus, AI-támogatott jegyzetekhez)

A Mem.ai egy innovatív jegyzetelési alkalmazás, amely ötvözi a hagyományos jegyzetelés egyszerűségét a hatékony AI-képességekkel, így az egyik legfejlettebb eszköznek számít ebben a területen. A modern felhasználók igényeinek figyelembevételével tervezett alkalmazás legfontosabb funkciója automatikusan rendszerezi és kategorizálja a jegyzeteket, csökkentve ezzel a kézi címkézés és mappakezelés nehézségeit.

Mesterséges intelligencia algoritmusokra támaszkodva ez az eszköz azonosítja a mintákat, feltárja a legfontosabb betekintéseket, és azokat akkor jeleníti meg, amikor relevánssá válnak. Ráadásul nem csak tárolja a jegyzeteket, hanem előre látja az Ön igényeit is. A Mem. ai csendben finomítja az Ön érdekei, feladatai és prioritásai megértését, miközben Ön dolgozik.

A Mem. ai legjobb funkciói

Az AI-alapú funkciók segítségével a jegyzetek strukturáltabb módon tárolhatók, a használati minták alapján kategorizálva, így csökken a kézi címkézés szükségessége.

Gyorsan ossza meg jegyzeteket és ötleteket kollégáival, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, anélkül, hogy nagy adminisztratív terhet jelentene.

Zökkenőmentesen integrálható különböző eszközökkel, például a Google Drive-val, a Slackkel és másokkal, hogy minden információját egy helyen tárolhassa.

Mem. ai korlátai

A Mem. ai adaptív rendszere szokatlan lehet azok számára, akik a mappákat és a lineáris vázlatokat részesítik előnyben.

Mivel a Mem. ai egy újabb alkalmazás, hiányoznak belőle azok a kifinomult funkciók és élmény, amelyek a régóta létező jegyzetelési alkalmazásokban megtalálhatók.

Mem. ai árak

Mem : 14,99 USD/hó

Mem Teams: Egyedi árazás

Mem. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. RemNote (A legjobb tanulóknak és a tudás megőrzéséhez)

a RemNote segítségével

A RemNote azzal tűnik ki, hogy a jegyzetelési folyamatot egyszerű információtárolás helyett hosszú távú tudásépítő rendszerré alakítja. A jegyzetelést a szórványos ismétléssel és a flashcardokkal ötvözve a RemNote biztosítja, hogy a fontos információk ne merüljenek feledésbe. Így ösztönzi Önt arra, hogy gondolkodásával együtt fejlődő, élő ötletek tárházát alakítsa ki.

A NotebookLM-mel ellentétben a RemNote a koncepció összekapcsolása, a hierarchikus szervezés és a beépített tanulási technikák alapú megközelítést alkalmaz. Amikor új ötleteket ad hozzá, kiemeli a legfontosabb pontokat vagy finomítja a komplex koncepciók megértését, a RemNote különböző funkciói biztosítják, hogy minden hozzáférhető és kontextusba helyezett maradjon.

Akár kutatási projektet vázol fel, olvasmányokat szintetizál, vagy stratégiai tervet készít, a RemNote segít a szakembereknek a szervezettségben, valamint a megértés folyamatos építésében és megerősítésében.

A RemNote legjobb funkciói

Az aktív tanulás és a szórványos ismétlés érdekében alakítsa jegyzetét kártyákká az automatikus coaching jegyzetek funkció segítségével.

Hozzon létre hierarchikus struktúrát a jegyzetekhez beágyazott formátumban, így könnyebb lesz kezelni és hivatkozni a kapcsolódó fogalmakra.

Szinkronizálja összes jegyzetét és kártyáját az összes eszközön, hogy bárhol tanulhasson és hozzáférhessen a jegyzetekhez.

A RemNote korlátai

A RemNote egyedülálló jegyzetelési alkalmazás-ökoszisztémájának elsajátítása időt igényel.

A RemNote korlátozott integrációt kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akik szélesebb technológiai ökoszisztémára támaszkodnak.

RemNote árak

Ingyenes : 0 USD

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Pro AI-vel: 20 USD/hó felhasználónként

RemNote értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Microsoft OneNote (a legjobb szabad formátumú jegyzeteléshez)

a OneNote segítségével

A Microsoft OneNote egy megbízható alternatíva a NotebookLM-hez azok számára, akik a Microsoft ökoszisztémában dolgoznak. Az Office 365 csomag részeként a OneNote könnyedén integrálható más Microsoft alkalmazásokkal, mint például a Word, az Excel és az Outlook, így olyan környezetet teremtve, ahol a jegyzetek természetesen kiegészítik a meglévő munkafolyamatokat.

Ahelyett, hogy a jegyzetelést teljesen újragondolná, a OneNote továbbfejleszti azt, amit a szakemberek már hatékonynak találnak: hierarchikus szakaszok, intuitív jegyzetfüzetek és oldalakon alapuló szervezés, amely könnyen megközelíthető és rugalmas.

A OneNote egyik kiemelkedő jellemzője a jegyzetek létrehozásának rugalmassága. Akár gépelést, kézírást vagy dokumentumok beágyazását részesíti előnyben, az alkalmazkodó felület különböző bevitel módszereket támogat, anélkül, hogy szigorú formátumokat vagy koncepcionális kereteket szabna. A érintésérzékeny eszközökön történő rajzolás vagy jegyzetek hozzáadása további kényelmet jelent azoknak a felhasználóknak, akik inkább vázlatot készítenek ötleteikről, vagy stylus-alapú bevitel módszert használnak.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Szinkronizálja összes jegyzetét Windows, macOS, iOS és Android rendszereken, így bármilyen eszközről hozzáférhet jegyzetéhez.

Rendezze jegyzeteket jegyzetfüzetekbe, szakaszokba és oldalakba a világos szerkezet és a könnyű navigáció érdekében.

Keresés az összes beágyazott képi anyagban, mivel a OneNote kivonja a szöveget a képekből a gyors visszakeresés érdekében.

A Microsoft OneNote korlátai

Az OneNote-ból hiányoznak azok az AI-alapú betekintések, amelyeket néhány újabb eszköz biztosít.

Az OneNote együttműködési funkciói nem annyira robusztusak és intuitívak, mint más jegyzetelési eszközöké.

A Microsoft OneNote árai

A Microsoft 365 előfizetésben benne van, 69,99 USD/év áron.

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Közel 3 éve használom a OneNote-ot. Alapvetően jó a napi feladatok nyomon követésére, a teendőlista kezelésére. Több szakaszt hozhatunk létre, és minden szakasz alatt több oldalt is létrehozhatunk. Vannak más funkciók is, például a szöveg különböző színekkel való kiemelése, képek beszúrása és még sok más. Összességében jó. Nagyon gyakran használom ezt az eszközt, szinte minden nap, mivel itt kezelem a teendőlistámat.

Közel 3 éve használom a OneNote-ot. Alapvetően jó a napi feladatok nyomon követésére, a teendőlista kezelésére. Több szakaszt hozhatunk létre, és minden szakasz alatt több oldalt is létrehozhatunk. Vannak más funkciók is, például a szöveg különböző színekkel való kiemelése, képek beszúrása és még sok más. Összességében jó. Nagyon gyakran használom ezt az eszközt, szinte minden nap, mivel itt kezelem a teendőlistámat.

A legjobb NotebookLM alternatíva? A ClickUp!

A jegyzetelés terén mindenkinek megvan a maga egyedi preferenciája – egyesek az egyszerűséget részesítik előnyben, míg másoknak fejlett együttműködési és szervezési eszközökre van szükségük.

A bemutatott alkalmazások számos előnyt kínálnak, a testreszabható munkaterületektől az AI-alapú jegyzetátírásig. Ha azonban a jegyzetelés, a feladatkezelés és a csapatmunka tökéletes kombinációját keresi, akkor a ClickUp kiemelkedik, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. ✅

A ClickUp nem csak jegyzetelésről szól, hanem a termelékenység új szintre emeléséről is. A Docs, Notepad, Brain és kiterjedt projektmenedzsment eszközökkel a ClickUp minden jegyzetét, feladatát és projektjét egy zökkenőmentes élményben egyesíti.

