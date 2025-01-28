A 5 legjobb Roam Research alternatíva és versenytárs 2025-re (jellemzők, árak)

Legyen szó termékbemutatókról, szerződésekről vagy a Netflix legújabb dokumentumfilm-sorozatáról, mindannyian rengeteg információval kell nap mint nap megbirkóznunk.
És ha nem akar elmerülni a szavak tengerében, akkor szüksége van egy olyan szoftverre, mint a Roam Research, hogy ezeket az információkat megfelelően tárolja és kezelje. Az eszköz kiválóan alkalmas ötleteinek, gondolatainak, jegyzeteinek stb. lejegyzésére és hatékony szervezésére.
Ez az egyik oka annak, hogy valószínűleg Roam Research alternatívákat keres!
De ne aggódjon!
A keresés itt véget ér.
Ebben a cikkben bemutatjuk a Roam öt legnépszerűbb alternatíváját, azok legfontosabb jellemzőit, előnyeit, korlátait, árait és felhasználói értékeléseit.
Akkor lássunk hozzá!
Mi az a Roam Research?
A Roam Research egy online munkaterület-eszköz információk szervezésére és értékelésére. Magát „hálózatos gondolkodáshoz való jegyzetelési eszköznek” és „kollektív intelligenciának” nevezi.
Ez egy elegáns módja annak, hogy elmondjuk: a Roam használatának elsődleges oka az, hogy az összes adatát egy helyen tudja kezelni és összevonni!
Néhány főbb jellemzője:
- A Roam grafikon olyan, mint egy pókháló 🕸 vagy egy tudáshálózat. Itt a felhasználók könnyedén mozoghatnak és összekapcsolhatják az ötleteiket.
- Egy gráf adatbázis, amely rendszerezi az összes jegyzetét, dokumentumát és mindent, ami a Roam adatbázisában található.
- Kétirányú linkelés , ahol az oldalak vagy a kapcsolódó ötletek nem hierarchikus struktúrában, hanem gondolattérképek formájában vannak szervezve, mint például egy mappában lévő dokumentum, egy mappában lévő mappa stb.
Mit kell keresni egy Roam Research alternatívában?
Ha Roam Research alternatívát keres, figyeljen a következőkre:
- Különböző dokumentumokból származó jegyzetek összekapcsolásának lehetősége
- Részletes engedélybeállítások minden dokumentumhoz
- Intuitív felhasználói felület, amely megkönnyíti a navigációt és a szükséges információk megtalálását.
- Fejlett címkézési funkciók jegyzetek vagy dokumentumok belsejében található konkrét témákhoz és ötletekhez
- Automatikus emlékeztetők és értesítések, amikor feladatok vagy események közelednek
A 5 legjobb Roam Research alternatíva
Íme a Roam alternatívái, amelyek szerintünk pontosan megfelelnek az Ön igényeinek:
1. ClickUp
A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt termelékenységi eszköze, amelyet kis-, közép- és nagyvállalatok csapata is használ.
A jegyzeteléstől a dokumentumok, erőforrások és projektek kezeléséig a ClickUp az all-in-one megoldás.
Nem hisz nekünk? Íme néhány szilárd bizonyíték:
A ClickUp legfontosabb jellemzői
Dokumentumok
A ClickUp Docs az integrált dokumentumkezelés és együttműködés következő generációja. Átfogó funkcióival és együttműködési képességeivel a ClickUp Docs megkönnyíti a dokumentumok nyomon követését, szervezését, tárolását és megosztását egy központi helyen.
Kezelje dokumentumait magabiztosan, és gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzáférjen a legújabb verzióhoz. Készítsen könnyedén gyönyörű dokumentumokat, működjön együtt valós időben, és tartsa kézben a változásokat a ClickUp Docs segítségével!
A Docs segítségével a következőket teheti:
- Oss za meg őket munkatársaival és másokkal is!
- Testreszabhatja a fejlécet, a leírásokat, a betűtípusokat és még sok mást.
- Szószám megtekintése
- Készítsen felsorolást, táblázatot, ellenőrzőlistát stb.
- Korlátlan számú oldal és beágyazott oldal elérése
- És még sok minden más
Ha valaha is játszott már többjátékos játékkal 🎮, akkor a Docs-ban való együttműködés valami hasonló.
Valós időben láthatja, ki szerkeszt, így biztos lehet benne, hogy nem lesznek ütközések!
Jegyzettömb
A ClickUp Notepad ideális jegyzetelő eszköz csapatok és egyének számára. Hatékony funkciók kombinációját kínálja, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen létrehozhat, rendszerezhet és megoszthat jegyzeteket.
Kövesse nyomon a feladatokat ellenőrzőlisták segítségével, és valós időben működjön együtt dokumentumok, kérések, erőforrások és egyebek terén. A ClickUp Notepad biztonságos felhőalapú tárolójával jegyzetei bármely eszközről elérhetők, így bárhová is megy, produktív maradhat.
És képzelje el, hogy a rich text szerkesztésnek köszönhetően nem kell unalmas jegyzeteket készítenie.
A ClickUp néhány kattintással akár a jegyzeteket is feladatokká alakíthatja, hogy segítsen Önnek a teendők létrehozásában. A jegyzet címe lesz a feladat neve, a jegyzet tartalma pedig a feladat leírása.
Fehér táblák
A ClickUp Whiteboard lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen egy virtuális táblán, és ötleteket vázoljon fel egy üres vásznon. Tökéletes brainstorminghoz, vázlatok készítéséhez vagy a következő projekt megtervezéséhez a csapatával.
A legjobb az egészben, hogy valós időben együttműködhet és szinkronizálhatja az eszközöket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen! A ClickUp Whiteboard segítségével a kreativitás csak a képzeleted által korlátozott.
A ClickUp előnyei
- Dolgozzon akkor is, ha nincs wifi-kapcsolat az offline móddal
- Kezelje projektjeit egy fillér kiadás nélkül az örökre ingyenes csomagunkkal!
- Kövesse nyomon a feladatok időtartamát a natív időkövető funkcióval
- Több emberrel dolgozzon együtt egy adott feladaton, több felelős személy bevonásával.
- Hozzon létre saját munkafolyamatokat a feladatállapotok segítségével
- Használja a markdown gyorsbillentyűket a szövegek gyors formázásához az egér használata nélkül.
- Dolgozzon útközben a ClickUp mobilalkalmazásokkal iOS (iPhone, iPad) és Android rendszereken egyaránt.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp nézetek egy része még nem érhető el a mobilalkalmazásban... egyelőre!
De ez nem baj. Csapatunk nyolc különböző időzónában dolgozik, hogy biztosítsa, hogy javaslatait meghallgassák és problémáit megoldják.
Vessen egy pillantást a fejlesztési ütemtervünkre , hogy megtudja, mi várható.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra)
- Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap)
- Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap)
ClickUp felhasználói értékelések
- Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)
- g2: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)
2. Evernote
Ezt mindannyian ismerjük.
Evernote, a zöld elefánt logóval ellátott jegyzetelő alkalmazás. 🐘
Ez a Roam Research alternatíva lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen, azokat rendszerezze, projektjeit kezelje és termelékenységét növelje. Akár személyes tudásmenedzsmenthez, akár munkához van szüksége rá, az Evernote megfelelő platform lehet.
Vannak azonban jegyzetelési és projektmenedzsment alkalmazások, amelyek olcsóbbak és sokkal több funkciót kínálnak, mint az Evernote.
Olvassa el átfogó Evernote-áttekintésünket és a legjobb alternatívákat .
Az Evernote legfontosabb jellemzői
- Webkivágó képernyőképek készítéséhez
- Sablonok értekezletjegyzetekhez, projektmenedzsmenthez stb.
- Keresés szövegekben PDF-fájlokban, beolvasott dokumentumokban és képekben a gyors megtalálás érdekében
Az Evernote előnyei
- Az iOS (iPhone és iPad) és Android alkalmazásokkal útközben is beolvashatja a dokumentumokat.
- Offline hozzáférés a jegyzetekhez
- Könnyen integrálható népszerű alkalmazásokkal, például a Gmail, a Salesforce, a Slack stb.
Az Evernote korlátai
- Az ingyenes csomag csak 60 MB havi feltöltést támogat.
- Egyszerű számításokat nem lehet elvégezni egy táblázatban.
- Linux rendszeren nem működik.
Evernote árak
Az Evernote három árazási lehetőséget kínál:
- Alap (ingyenes): 25 MB-os jegyzetméret Legfeljebb két eszköz szinkronizálása Keresés és címkék a gyors megtaláláshoz
Evernote felhasználói értékelések
- Capterra: 4,5/5 (6700+ értékelés)
- g2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
3. Notion
A harmadik alternatíva a Notion , egy termelékenységi alkalmazás, amelynek célja a vállalat munkaprosesszeinek egységesítése. Alapvetően egy jegyzetelő eszköz, egy munkaterület és egy megosztási rendszer keveréke, amely lehetővé teszi a csapatával való együttműködést.
A Notion sötét és világos móddal is rendelkezik, ha ez fontos Önnek.
Sajnos a Notion nem teszi lehetővé saját irányítópultok létrehozását!
Nos, ez egy projektmenedzser legrosszabb rémálma.
Nézze meg a legjobb Notion alternatívákat, és hasonlítsa össze a Notiont az Evernote-tal (a listánk második eszközével)
A Notion legfontosabb jellemzői
- Wikik dokumentumok könyvtárainak létrehozásához
- Többféle adatbázis-nézet, beleértve az idővonalat, a naptárat stb.
- Zárja le az oldal tartalmát, hogy megakadályozza a véletlen szerkesztéseket
A Notion előnyei
- Valós idejű szerkesztés és csapatmunka oldalakon vagy adatbázisokban
- Támogatja a szintaxis kiemelését
- Többféle sablon projektmenedzserek, startupok, HR-esek stb. számára.
A Notion korlátai
- Nincs Gantt-diagram funkció
- Korlátozott jelentési lehetőségek
- Nincs gondolattérkép funkció
Notion árak
A Notion három árazási lehetőséget kínál:
- Személyes (ingyenes): Szinkronizálás minden eszközön Korlátlan számú oldal Megosztás legfeljebb öt vendéggel
Notion felhasználói értékelések
- Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)
- g2: 4,5/5 (150+ értékelés)
Olvassa el teljes Notion vs Roam útmutatónkat!
4. DocuWiki
Ha nyílt forráskódú alternatívákat keres a Roam Research helyett, a DokuWiki egy remek eszköz, amelyhez nincs szükség adatbázisra. Imádni fogja a DocuWiki funkciókészletét kibővítő számos bővítményt, amelyeket a nyüzsgő közösség hozott létre.
Azonban nehéz túllépni a megjelenésén.
Vizuálisan olyan valamihez ragadt, ami úgy néz ki, mintha akkor készült volna, amikor a Mac még Macintosh néven volt ismert. 🤦
A DokuWiki legfontosabb jellemzői
- Tartalomjegyzék automatikus generálása
- Spam-feketelista opció nyílt internetes ökoszisztémákhoz
- Szekciószerkesztés a hosszú dokumentumok egyes szakaszainak egyszerű szerkesztéséhez
A DokuWiki előnyei
- Markdown támogatás
- Rengeteg plugin opció a szintaxishoz, adminisztrációhoz stb.
- Sablonok az elrendezés testreszabásához
A DokuWiki korlátai
- A nem technikai felhasználók számára nehéz lehet a bevezetés.
- A szoftver elavultnak tűnik.
- Nincs feladatkezelési képesség
A DokuWiki árai
A DokuWiki egy ingyenes, nyílt forráskódú szoftver.
DokuWiki felhasználói értékelések
- Capterra: 4/5 (N/A)
- g2: 3,8/5 (10+ értékelés)
5. TiddlyWiki
A TiddlyWiki egy ingyenes, nyílt forráskódú, saját szerveren futó alkalmazás, amelynek neve nagyon könnyen megjegyezhető. Lehetővé teszi, hogy minden gondolatot rögzítsen, összetett információkat rendszerezzen és megosszon a csapatával.
Regényt tervez? Teendőlistát készít? A TiddlyWiki a barátja lehet.
Funkciói azonban csak a „szavakra” korlátozódnak.
Tehát ha feladatokat szeretne kezelni vagy emlékeztetőket beállítani a jegyzetekhez...
A TiddlyWiki legfontosabb jellemzői
- Testreszabható billentyűparancsok
- Szerkesztő eszköztár a gyors szövegformázáshoz
- TiddlyMap kiegészítő az oldalak egyszerű grafikonon történő összekapcsolásához
A TiddlyWiki előnyei
- Nyelvi bővítményeket telepíthet a felhasználói következtetés nyelvének megváltoztatásához.
- Lehetővé teszi az oldal és a tiddler elrendezésének testreszabását.
- Támogatja a MathML jelölőnyelvet matematikai jelölésekhez (változók, egyenletek stb.).
A TiddlyWiki korlátai
- Nincs együttműködési lehetőség
- Korlátozott feladatkezelés
- Adatvesztés kockázata, ha nem készít biztonsági másolatot olyan alkalmazásokban, mint a Dropbox
A TiddlyWiki árai
A TiddlyWiki mindenki számára ingyenes.
TiddlyWiki felhasználói értékelések
- Capterra: N/A
- g2: N/A
A jegyzetelés egyszerűbbé válik a Roam Research alternatívával
A Roam Research kiváló eszköz jegyzetek készítéséhez, tudás tárolásához és különböző adategységek közötti kapcsolatok létrehozásához egy dinamikus hálózatban (a pókháló).
Azonban feladatkezelési képességei korlátozottak, és nincs ingyenes csomagja.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy ez egy jegyzetelő eszköz, amelynek nincs mobilalkalmazása.
Pontosan ezért van szüksége egy olyan hatékony projektmenedzsment eszközre, mint a ClickUp.
Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és tegye minden jegyzetét célszerűvé.