NotebookLM és OneNote: melyik jegyzetelő alkalmazás a jobb?

Hova jegyzi le hajnali 3 órakor felmerülő ötleteit? A csapatával folytatott brainstorming-mániát? Hogyan rendezi gondolatai kavargó tömegét egy koherens stratégiává?

Akár egy megbeszélést foglal össze, stratégiát készít, vagy elment egy elolvasásra érdemes cikket, a jegyzetelő alkalmazás segít rendezni a zűrzavaros gondolatokat.

Ebben a bejegyzésben összehasonlítjuk két népszerű jegyzetelő alkalmazást, a NotebookLM-et és az OneNote-ot, és részletesen bemutatjuk azok funkcióit, hogy segítsünk Önnek kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő jegyzetelő eszközt.

Ráadásul érdemes megnézni a ClickUp bónuszát, egy ingyenes alternatív AI eszközt, amely javítja a jegyzetelést.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Vessen egy gyors pillantást arra, hogy a NotebookLM és az OneNote mely felhasználási esetekhez a legalkalmasabb: Felhasználói profil NotebookLM OneNote Kutatók Ideális irodalomáttekintésekhez, kutatási cikkek elemzéséhez és több forrásból származó betekintések létrehozásához. Kutatási jegyzetek rendszerezésére használható, de hiányoznak belőle a NotebookLM fejlett AI funkciói. Diákok Kiváló tanuláshoz, előadási jegyzetek összefoglalásához és komplex témák megértéséhez különböző tanulási anyagok elemzésével. Hasznos jegyzeteléshez az órán, tanulási anyagok rendszerezéséhez és projektekben való együttműködéshez. Írók/tartalomkészítők Hasznos témák kutatásához, ötletek rendszerezéséhez és forrásanyagok alapján vázlatok készítéséhez. Hasznos brainstorminghoz, cikkek vázlatának elkészítéséhez és a kutatások nyomon követéséhez. Projektmenedzserek Segíthet a projektdokumentáció elemzésében és a jelentések elkészítésében Kiválóan alkalmas projekttervek, értekezletek jegyzetének és feladatlisták szervezésére. Az Outlook integráció további előnyt jelent. AI-alapú elemzésre szoruló felhasználók A legfőbb erőssége az AI-alapú dokumentumelemzés és -összefoglalás. Nincs meg a NotebookLM fejlett AI képességei

Mi az a NotebookLM?

via NotebookLM

A NotebookLM egy Google Gemini AI-alapú alkalmazás, amelyet személyes AI-kutatási asszisztensként terveztek. Segít a felhasználóknak a dokumentumaikkal való interakcióban azáltal, hogy a feltöltött tartalom alapján összefoglalásokat, magyarázatokat és válaszokat generál.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy minden fontos információt egy helyen gyűjtsön össze, létrehozva egy központi „jegyzetfüzetet”, ahová adatokat gyűjthet olyan forrásokból, mint a Google Drive-dokumentumok, bármely URL-ről származó cikkek, YouTube-videók, PDF-fájlok és akár MP3-hangklipek is.

Adja hozzá kutatásait a NotebookLM-hez – osztályjegyzeteket, kutatási cikkeket, YouTube-ról származó oktatóvideókat és korábbi előadásokról készült hangfelvételeket –, és a program egy Harvard-szintű osztályt hoz létre Önnek.

A legjobb rész? Nem az AI irányít, hanem Ön!

👀 Tudta? A NotebookLM-et eredetileg 2023-ban indította el a Google kísérleti projektként „Project Tailwind ” néven, és „virtuális kutatási asszisztensként” írták le.

A NotebookLM funkciói

A NotebookLM olyan eszközöket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a tartalom megértését, elemzését és létrehozását. A források egyszerű feltöltésétől a testreszabott kimenetek gyors létrehozásáig – íme, miben tűnik ki:

1. funkció: Személyre szabott tudásbázis

via NotebookLM

A NotebookLM a Google Gemini 1. 5 Pro nyelvi modelljén alapul, amely lenyűgöző kétmillió token kontextust képes kezelni. Ez a nagy nyelvi modell több száz oldalnyi szöveget képes átnézni, hogy új tartalmat generáljon, például tájékoztató dokumentumokat, ütemterveket és tanulási útmutatókat.

A NotebookLM előnye az AI által generált tartalomhoz való hozzáállása: kizárólag az Ön által feltöltött anyagokból merít információkat, így azok a lehető legmegbízhatóbbak és legalaposabbak. Az AI még a kézzel írt jegyzeteket is feldolgozza, így szinte bármilyen forráshoz alkalmazható.

Töltsön fel adatokat különböző forrásokból, például Google Docs-ból, YouTube-videókból, PDF-ekből, linkekből és egyebekből. Ezek a források jegyzetfüzetekbe vannak rendezve, így minden, amire egy adott projekthez vagy témához szüksége van, egy helyen található, ami ideális tudáskezelő rendszerré teszi.

💡Profi tipp: Ha jegyzeteket szeretne készíteni a megbeszélések során, használhatja a Google mesterséges intelligenciájának „Take Notes for Me” funkcióját. Ez automatikusan rögzíti a megbeszélés jegyzetét a Google Docs-ban, és elmenti a megbeszélés tulajdonosának Google Drive-jába, amelyet megoszt az összes résztvevővel. Ezt feltöltheti a NotebookLM-be, és azonnal betekintést nyerhet.

2. funkció: Csevegés a mélyebb betekintésért

via NotebookLM

Igen, beszélgethet a Google NotebookLM-mel. Ha kérdései vannak a feltöltött anyagokkal kapcsolatban, a program kutatást végez a forrásokban, hogy személyre szabott válaszokat adjon. Az AI közvetlenül kapcsolódik a tartalmához, így nem kap általános válaszokat – azok mindig az Ön által megadott alapokon nyugszanak.

📌 Példa: Töltsön fel egy folyóiratcikket a klímaváltozásról, és tegye fel a kérdést: „Melyek a cikkben kiemelt legsürgetőbb kihívások?” A NotebookLM megtalálja a válaszokat, és egy kattintással visszatérhet a forrás szöveghez.

Még azt is megadhatja, hogy bizonyos forrásokra összpontosítson, így pontosabb válaszokat kap.

Bulletin board stílusú felületet biztosít, amelyen AI által generált tartalmakat és jegyzeteket rögzíthet. Ezzel rendkívül egyszerűen rendszerezheti az összes tartalmat, és kéznél lehet minden, ahelyett, hogy végtelenül görgetne a csevegőfelületen.

3. funkció: A tartalom átalakítása használható formátumokká

via NotebookLM

Előfordult már, hogy egy halom jegyzetet bámult, és azon töprengett, hogyan lehetne értelmet találni benne? A NotebookLM segít Önnek. A NotebookLM Audio Overview funkciója olyan, mintha saját podcastja lenne, ahol a jegyzetek és források két AI-házigazda dinamikus beszélgetése révén életre kelnek.

Ez nem csak egy száraz, szöveg-beszéd narráció – ezek az AI hangok vonzóak és utánozzák a valódi emberi beszélgetéseket. Az AI nem csak tényeket olvas fel, hanem érzelmeket is hozzáad – meglepetést, kíváncsiságot, sőt frusztrációt is –, miközben a műsorvezetők vitatják és megbeszélik a komplex témákat.

A beszélgetés során észreveheti, hogy az AI-hangok reagálnak egymásra, megerősítéseket adnak, kérdéseket tesznek fel, és szükség esetén még kínosan nevetnek is. Ezek a kis pillanatok, mint például a „mm-hmm” és „oh, yes” hangok, valódi beszélgetés érzetét keltik, nem pedig robotikus szavalást.

4. funkció: Zökkenőmentes integráció a munkafolyamatba

A NotebookLM úgy lett kialakítva, hogy Önnel együtt működjön. Integrálható más, már használt eszközökkel, például a Google Docs-szal, így zökkenőmentesen válthat a tervezés és a végrehajtás között.

Exportálja a betekintéseket vagy vázlatokat közvetlenül szerkesztés, megosztás vagy véglegesítés céljából. Tegyük fel, hogy éppen befejezte a marketingkampány brainstormingját. A NotebookLM rendszerezi a jegyzeteket, és létrehoz egy megvalósítható vázlatot, amelyet azonnal megoszthat a csapatával.

🧠 Érdekesség: A NotebookLM „LM” betűi a „Language Model” (nyelvi modell) rövidítését jelentik, utalva az AI-alapú alapjaira. De kutatási fókuszát tekintve ugyanolyan jól jelenthetné a „Learning Machine” (tanuló gép) rövidítését is.

NotebookLM árak

NotebookLM: Ingyenes

NotebookLM Plus: Ingyenes a Google Workspace előfizetéssel

NotebookLM Plus vállalatok számára: A Google Cloudon keresztül érhető el (ha a Cloud rendszergazda hozzáférést biztosít).

Mi az a OneNote?

via OneNote

Szeretné, ha a megbízható régi jegyzetfüzete többet tudna – például varázslatos módon rendszerezni magát, végtelen számú oldalt befogadni, és mindent kezelni, a firkálmányoktól a részletes tervekig?

Ismerje meg a Microsoft OneNote-ot, a szuperhatékony digitális jegyzetfüzetét.

Gondoljon rá úgy, mint egy fizikai jegyzetfüzet menőbb, technológiailag fejlettebb testvérére. Arra készült, hogy összegyűjtse zseniális ötleteit, rendezze őket áttekinthető szakaszokba és oldalakba, és könnyedén megossza őket.

Akár egy millió dolláros ötleten töri a fejét, részletes ellenőrzőlistát készít, vagy következő nagy kalandját tervezi, a OneNote rendelkezik a szükséges területtel és intelligenciával, hogy mindezt kezelje – toll nélkül.

A OneNote funkciói

A OneNote az alábbi funkciókkal segít javítani jegyzetelési stratégiáit:

via OneNote

Ha úton van, szüksége van egy jegyzetelő szoftverre, amely bárhol és bármikor jól működik. Néha kedve van gépelni, máskor viszont vissza kell térnie az alapokhoz, és kézzel írt jegyzetekre kell támaszkodnia.

A OneNote mindkét feladatot nagyon jól elvégzi. Van érintőképernyője vagy érintőceruzája? Akkor jó hírünk van. Még egérrel is kiválóan működnek az eszközök, amelyek segítségével digitális jegyzeteket élénk, új ötletekkel teli vászonná alakíthat.

Ráadásul az Ink to Text funkcióval a kézzel írt jegyzeteket tiszta, kereshető szöveggé alakíthatja.

Az alapvető jegyzeteken túl – illusztrálja gondolatait, jegyzeteljen képekre, vagy színekkel jelölje meg az adatokat a jobb érthetőség érdekében. A különböző színek és íráseszközök segítségével jegyzetelése szórakoztatóvá válhat (miközben funkcionális marad).

2. funkció: Személyre szabott matematikai asszisztens

via OneNote

Nem kell iskolába járnia ahhoz, hogy segítségre legyen szüksége matematikából. Lehet, hogy egy üzleti megállapodás árréseit számolja ki, vagy a hirdetési kiadások megtérülését próbálja megérteni.

A OneNote megmenti Önt a fejben nem elvégezhető bonyolult számításoktól.

A Math Assistant nem csak egy számológép, hanem egy teljes értékű matematika tanár. Írjon be egy egyenletet, és ez a funkció megoldja, ábrázolja, és még lépésről lépésre elmagyarázza, hogy jobban megérthesse az eredményeket.

3. funkció: Gondolkodjon a szövegen túl

via OneNote

A OneNote nem csak gépelt vagy kézzel írt jegyzeteket tárol, hanem több formátumot támogató munkaterület is.

Miért állna meg egy szöveges fájlnál, amikor PowerPoint-prezentációkat, PDF-fájlokat és akár képeket is beágyazhat? Jegyzeteljen közvetlenül ezekre a fájlokra anélkül, hogy megváltoztatná az eredeti dokumentumfájlt.

Kutasson anélkül, hogy 75 nyitott lap okozott káoszt! A OneNote Web Clipper segítségével szöveget, képeket vagy egész weboldalakat menthet közvetlenül a jegyzetfüzetébe, így minden szükséges információ egy helyen található.

Fel kell vennie egy megbeszélést vagy hangosan kell ötletelni? Az OneNote hangrögzítő eszköze valós időben rögzíti gondolatait, így könnyebben visszatérhet hozzájuk.

4. funkció: Minden sablon

a Microsoft támogatásán keresztül

Nem mindenki szereti az üres lapot, és a OneNote ezt megérti.

A Microsoft 365 OneNote számos beépített sablont tartalmaz, amelyeket tanulmányi, üzleti és személyes célokra terveztek. Akár értekezletjegyzeteket készít, projektet tervez, vagy csak gondolatai nyomon követésére van szüksége, ezek a sablonok strukturált formátumot biztosítanak, hogy gyorsabban haladjon a munkájával.

A OneNote sablonok időt és energiát takarítanak meg, miközben jegyzeteknek professzionális megjelenést kölcsönöznek. Teljesen testreszabhatók, így igényeinek és preferenciáinak megfelelően alakíthatja őket.

💡Profi tipp: A OneNote sablonok csak olyan új oldalakra alkalmazhatók, amelyek még nem tartalmaznak jegyzeteket. Ha sablont szeretne használni egy már jegyzeteket tartalmazó oldalhoz, hozzon létre egy új oldalt a kívánt sablonból, majd másolja át a meglévő jegyzeteket az új oldalra.

5. funkció: Jegyzeteinek integrálása az Outlookba

via OneNote

Az OneNote és az Outlook zökkenőmentes együttműködést biztosít a feladatkezelés egyszerűsítése, a termelékenység növelése és a határidők betartása érdekében.

A OneNote jegyzetkészítő funkcióinak és az Outlook robusztus feladat- és naptárfunkcióinak kombinálásával hatékonyan áthidalhatja a brainstorming és a végrehajtás közötti szakadékot.

Az Outlook-feladatok létrehozása a OneNote-ban gyors és zökkenőmentes. Jelölje ki a jegyzetekben a szöveget, kattintson az Outlook-feladatok gombra, és rendeljen hozzá egy határidőt – ma, holnap vagy egy egyéni idővonalat.

A feladatok azonnal szinkronizálódnak a OneNote, az Outlook és a Microsoft To Do között, így az egyik eszközben végzett frissítések minden platformon megjelennek. Ez a kétirányú integráció biztosítja a termelékenységi eszközök harmonikus működését.

💡Profi tipp: Adjon emlékeztetőket a teendőlistájához, hogy semmi ne maradjon ki – legyen az jelentés benyújtása, ügyfél utánkövetés vagy vizsgára való felkészülés.

OneNote árak

Ingyenes

NotebookLM és OneNote: funkciók összehasonlítása

A NotebookLM és az OneNote egyaránt kiváló a saját területén, de funkcióik különböző igényeket elégítenek ki:

Funkció NotebookLM OneNote Alapvető funkciók AI-alapú kutatási asszisztens: elemzi és összefoglalja a feltöltött dokumentumokat Digitális jegyzetfüzet: jegyzetek, ötletek és multimédiás tartalmak szervezése AI integráció A Gemini 1. 5 Pro összefoglalásokat, magyarázatokat és válaszokat generál a feltöltött tartalmakból; AI-alapú csevegés betekintéshez; Audio Overview AI-alapú tartalomvitákhoz. Math Assistant egyenletek megoldásához és magyarázatához; Ink to Text kézírás digitalizált szöveggé alakításához Tartalomforrások Támogatja a PDF-eket, a Google Docs-ot, a weboldalakat, a Google Slides-t, a YouTube-videókat és az MP3-hangfájlokat. Támogatja a gépelt és kézzel írt jegyzeteket, képeket, hangfelvételeket, beágyazott fájlokat (PowerPoint, PDF) és webes kivágásokat. Szervezés A forrásokat jegyzetfüzetekbe rendezi konkrét projektek vagy témák szerint A jegyzeteket szakaszokba és oldalakba rendezi a jegyzetfüzeteken belül. Sablonok elérhetők Együttműködés Integrálható a Google Workspace-szel; az adatok exportálhatók a Google Docs-ba Integrálható az Outlook programmal a feladatkezelés, a megosztás és az együttműködés funkciókhoz. Jegyzetelési stílus Elsősorban a meglévő tartalom elemzésére és az azon alapuló új tartalom létrehozására összpontosít. Támogatja a gépelt és a kézzel írt jegyzeteket is, így szabadabb formában készíthet jegyzeteket. Multimédiás támogatás Erős multimédiás támogatás, különösen az AI által generált audio áttekintésekkel Robusztus multimédiás támogatás, beleértve hangfelvételt, beágyazott fájlokat és webes kivágásokat Matematikai képességek Nincs külön matematikai funkció, de az AI valószínűleg képes elemezni a feltöltött dokumentumok matematikai tartalmát. A Math Assistant egyenletmegoldást, grafikonok készítését és lépésről lépésre történő utasításokat kínál. Kézzel írás támogatása Az AI képes feldolgozni a kézzel írt jegyzeteket Az Ink to Text funkció kézírást gépelt szöveggé alakít Feladatkezelés Integrálható a Google Workspace-szel Integrálható az Outlook programmal a feladatok létrehozásához és kezeléséhez

Most nézzük meg részletesen a funkcióikat:

1. funkció: AI-alapú elemzés és összefoglalás

A NotebookLM legfőbb erőssége a Gemini 1. 5 Pro által működtetett kifinomult mesterséges intelligenciában rejlik. Elemezi és összefoglalja a feltöltött dokumentumokat, betekintést nyújt és kérdésekre válaszol a megadott tartalom alapján. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megértsék a nagy mennyiségű információ lényegét, azonosítsák a legfontosabb témákat és kapcsolatokat teremtsenek a különböző források között.

Bár képes az információk szervezésére, a OneNote nem rendelkezik ezzel a fejlett, AI-vezérelt elemzési funkcióval. A jegyzetek összefoglalását és értelmezését a felhasználóra bízza.

🏆 Győztes: A NotebookLM nyert, mivel kiválóan érti és összefoglalja a dokumentumokat, ami a OneNote-nak hiányzik.

2. funkció: Jegyzetek szervezése és multimédiás támogatás

A NotebookLM képes a forrásokat jegyzetfüzetekbe rendezni, de inkább a meglévő tartalom elemzésére összpontosít, mint szabad formátumú jegyzetek létrehozására. Bár különböző formátumokat támogat, erőssége nem a multimédiás integráció széles skálájában rejlik, hanem az AI és ezek a formátumok közötti interakcióban.

A OneNote sokoldalú szervezési rendszerével tűnik ki, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket jegyzetfüzetekbe, szakaszokba és oldalakba rendezzenek. Robusztus multimédiás támogatása lehetővé teszi különböző tartalomtípusok zökkenőmentes integrálását, beleértve a gépelt és kézzel írt jegyzeteket, képeket, hangfelvételeket, beágyazott fájlokat (például PowerPoint- és PDF-fájlokat) és webes kivágásokat.

🏆 Győztes: A OneNote nyert, köszönhetően kiváló szervezési rendszerének és a különböző tartalomtípusok szélesebb körű multimédiás támogatásának.

3. funkció: Kézírás és tintás írás funkciók

Bár a NotebookLM kézzel írt jegyzeteket is feldolgoz, nem elsődleges célja a teljes körű kézírási élmény biztosítása. Az OneNote speciális kézírási eszközei és kézírás-felismerő funkciója egyértelműen vezetővé teszik ebben a kategóriában.

A OneNote tollaszkövei kiemelkedő funkciók, amelyek gazdag felületet biztosítanak kézírásos jegyzetek, vázlatok és megjegyzések számára. Az Ink to Text funkció tovább javítja ezt az élményt azzal, hogy a kézírást kereshető gépelt szöveggé alakítja. Ez különösen értékes azoknak a felhasználóknak, akik kedvelik a tapintható írásélményt, vagy vizuális ötleteket kell rögzíteniük.

🏆 Győztes: A OneNote nyert, köszönhetően a speciális tolleszközöknek és a kézírás-szöveggé alakítás funkciónak.

4. funkció: Feladatkezelés és integráció

Bár a NotebookLM integrálódik a Google Workspace-szel, feladatkezelési képességei nem kapcsolódnak közvetlenül egy dedikált feladatkezelő alkalmazáshoz. Ezért a OneNote hatékonyabb eszköz azoknak a felhasználóknak, akik jegyzetelési munkafolyamatuk során nagyban támaszkodnak a feladatkezelésre.

A OneNote zökkenőmentesen integrálódik az Outlookba, így a felhasználók közvetlenül a jegyzetekből hozhatnak létre és kezelhetnek feladatokat. Ez a szoros integráció egyszerűsíti a munkafolyamatot és összekapcsolja a jegyzetelést a teendőkkel.

🏆 Győztes: A OneNote nyert, mivel zökkenőmentesen integrálható az Outlookba a feladatok létrehozása és kezelése érdekében.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

5. funkció: Árak és hozzáférhetőség

Funkció NotebookLM OneNote Alapcsomag Ingyenes Ingyenes Prémium csomag NotebookLM Plus Microsoft 365 előfizetés Prémium költség A fogyasztói verzió még nem került teljes mértékben nyilvánosságra. Változó (általában a Microsoft 365 előfizetés része) Vállalati lehetőségek A Google Workspace és a Google Cloud szolgáltatásokon keresztül érhető el. A Microsoft 365 Enterprise csomagok keretében elérhető Használati korlátozások (ingyenes) Akár 100 jegyzetfüzet, 50 forrás jegyzetfüzetenként, 50 napi csevegési lekérdezés Általában az OneDrive tárhelye korlátozza Prémium használati korlátozások Akár 500 jegyzetfüzet, 300 forrás jegyzetfüzetenként, 500 napi csevegési lekérdezés Megnövelt tárhely és együttműködési funkciók Prémium szolgáltatások elérhetősége 2025 elején bekerül a Google One AI Premium szolgáltatásba. A Microsoft 365 előfizetésekhez tartozik

A OneNote korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes verziót kínál, így sok felhasználó számára elérhető. A fizetős verziók, amelyek a Microsoft 365 előfizetéshez tartoznak, további funkciókat kínálnak.

A NotebookLM viszont jelenleg fizetős Google Workspace/Cloud előfizetésekhez van kötve, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi az egyéni felhasználók vagy a korlátozott költségvetéssel rendelkezők számára.

🏆 Győztes: OneNote, mivel ingyenes verziója is elérhető

NotebookLM és OneNote a Redditen

A NotebookLM és az OneNote is rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, és a felhasználók preferenciái is nagyon eltérőek. Megnéztük a Reddit oldalon, hogy mit gondolnak az emberek a NotebookLM és az OneNote programokról.

A NotebookLM mesterséges intelligenciájának funkciói ígéretesek, de teljesítményük nem egyenletes: egyes felhasználók rendkívül hasznosnak tartják őket, míg mások csalódottak.

A NotebookLM-et az első jogi egyetemi félévközi vizsgáim előtt nem sokkal fedeztem fel. Biztosan állíthatom, hogy ez jelentősen megkönnyítette a jegyzetek vázlatának elkészítését és összefoglalását.

A NotebookLM-et az első jogi egyetemi félévközi vizsgáim előtt nem sokkal fedeztem fel. Biztosan állíthatom, hogy ez jelentősen megkönnyítette a jegyzetek vázlatának elkészítését és összefoglalását.

A generatív mesterséges intelligencia elméletben jól hangzik, de a gyakorlatban nem működik.

A generatív mesterséges intelligencia elméletben jól hangzik, de a gyakorlatban nem működik.

Bár a OneNote egy jobban bevált platform, szintén vegyes értékeléseket kap. Egyesek értékelik szervezési funkcióit és más Microsoft termékekkel való integrációját, míg mások zavarosnak találják vagy szinkronizálási problémákat tapasztalnak.

Az Onenote nem megy sehova, már egy ideje nem használtam, de átalakították. Nekem mindig voltak szinkronizálási problémáim, és biztos vagyok benne, hogy sokan mások is így vannak ezzel. Nekem kissé zavaros a fülek és mappák elrendezése, de hozzá lehet szokni.

Az Onenote nem megy sehova, már egy ideje nem használtam, de átalakították. Nekem mindig voltak szinkronizálási problémáim, és biztos vagyok benne, hogy sokan mások is így vannak ezzel. Nekem kissé zavaros a fülek és mappák elrendezése, de hozzá lehet szokni.

Végül is a „legjobb” eszköz az Ön igényeitől és preferenciáitól függ, mindkét eszköznek megvan a maga rajongótábora.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a NotebookLM és az OneNote legjobb alternatíváját

A jegyzetelésre szolgáló legtöbb AI-eszköz elfelejti egy egyszerű tényt: az embereknek különböző a termelékenységi stílusuk.

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, a munkához szükséges minden funkcióval rendelkező alkalmazást, amely hatékony projektmenedzsment szoftverfunkciókkal rendelkezik. Az alkalmazás egyesíti a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és tudását egy mesterséges intelligenciával működő platformon, így a legproduktívabbá válhat, anélkül, hogy tucatnyi termelékenységi alkalmazás között kellene váltogatnia.

Felhasználóbarát felülete és intuitív AI jegyzetelési funkciója több szempontból is felülmúlja a NotebookLM és az OneNote programokat.

Íme, miért jobb alternatíva a NotebookLM és az OneNote programoknál:

ClickUp előnye #1: ClickUp Notepad

A legjobb ötletek a legfurcsább pillanatokban jönnek – például kutyasétáltatás közben vagy öt perccel egy megbeszélés előtt. De hogyan lehet ezeket a véletlenszerűen elhelyezett alkalmazások, jegyzetfüzetek vagy papírfecnik között kezelni? Káosz.

Ismerje meg a ClickUp Notepad alkalmazást – az ötletek rögzítésére és megvalósítására szolgáló egyedi megoldást.

Készíts interaktív jegyzeteket, és alakítsd őket feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.

Tegyük fel, hogy egy jelentéshez ötleteket gyűjt. Nyissa meg a Jegyzettömböt, jegyezze le gondolatait, és ha megérkezik az ihlet, alakítsa a legfontosabb ötleteket feladatokká. Határozzon meg határidőket, kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa össze az összes adatot – mindezt anélkül, hogy elhagyná a Jegyzettömböt.

A ClickUp Notepad segít megszervezni a dolgokat, hatékonyabbá tenni a munkát és kézben tartani a dolgokat – nincs szükség online jegyzetlapokra.

💡 Profi tipp: Ha AI-eszközöket használ a tudáskezeléshez, rendezze a jegyzeteket olyan címkékkel, mint „Ötletek”, „Teendők” vagy „Prioritás”, hogy másodpercek alatt megtalálja, amit keres, és ne órákat kelljen rá várnia.

ClickUp előnye #2: ClickUp Docs

Kutatások, jegyzetek és feladatok kezelése egy helyen – álomszerű, igaz? Más jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Docs ezt az álmot új rutinjává teszi, zökkenőmentesen ötvözve a dokumentumokat a feladataival és projektjeivel.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy közösen jegyzeteket készítsen, és azokat teljes értékű tervekké, adattárakká és egyebekké alakítsa.

Tegyük fel, hogy termékbevezetést tervez. Kezdje azzal, hogy egy dokumentumban felvázolja a legfontosabb fázisokat, például a marketinganyagok elkészítését vagy egy e-mail kampány megtervezését. Ezután néhány kattintással rendeljen feladatokat az egyes fázisokhoz, hogy a kontextus és a végrehajtás együtt maradjon.

Használjon beágyazott oldalakat, gazdag formázást és beágyazásokat a jegyzetek strukturálásához. A jegyzeteket a csapattal együtt is szerkesztheti, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és visszajelzésért megjelölheti csapattársait. Végül bármilyen eszközről hozzáférhet a jegyzetekhez, a felhőalapú szinkronizálás pedig biztosítja, hogy semmi ne vesszen el.

📖 Olvassa el még: Hogyan szünteti meg a hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia a szilókat, hogy időt takarítson meg a valódi munkához?

ClickUp előnye #3: ClickUp Brain

Összegezze jegyzetéből a legfontosabb gondolatokat a ClickUp Brain segítségével

Szeretné, ha jegyzetei azonnal kereshetőek, összekapcsolhatóak és felhasználhatóak lennének? Próbálja ki a ClickUp Brain hatékony mesterséges intelligenciáját. Egyszerűen kérdezze meg a ClickUp Brain-től, mire van szüksége, és az másodpercek alatt kiemeli a jegyzetekből a legfontosabb információkat. Megérti a dokumentumokat, feladatokat és csevegéseket, összefoglalja a releváns információkat, és intelligens javaslatokat oszt meg.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat találhat a munkaterületén található jegyzetek, dokumentumok és feladatok között.

Az AI a jegyzetekből közvetlenül cselekvési tételeket is létrehoz, és a jegyzetek és feladatok alapján proaktív ajánlásokat oszt meg.

A ClickUp Brain segítségével a jegyzetek nem csak ott vannak, hanem Önnek dolgoznak, és a szétszórt információkat strukturált, használható tudássá alakítják.

ClickUp előnye #4: ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker nem csak egy újabb AI jegyzetelő eszköz – ez a beépített meeting asszisztens, amely elvégzi a nehéz munkát helyetted. Ahelyett, hogy jegyzeteket készítenél vagy hosszú felvételeket hallgatnál végig, másodpercek alatt világos, hasznos információkat kapsz.

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Így könnyíti meg az életét:

Automatikusan csatlakozik a megengedett értekezletekhez, és valós időben leírja a beszélgetéseket a beszélők jelölésével, így soha nem marad le a legfontosabb pontokról.

Azonnali összefoglalás , így a lényeget megismerheti anélkül, hogy újra végighallgatná az egészet vagy elolvasná a teljes átiratot.

Kiemeli a teendőket és megjelöli a felelősöket , így pontosan tudhatja, mit kell tenni és ki a felelős érte.

Szinkronizálható a ClickUp feladataival és dokumentumaival, és egyetlen kattintással lehetővé teszi, hogy az ötleteket tettekre váltsa.

A NotebookLM-mel vagy az OneNote-tal ellentétben, ahol a kontextust manuálisan kell megosztani/feltölteni, a ClickUp AI Notetaker ott működik, ahol a csapata már dolgozik. Így a jegyzetek nem csak tárolódnak, hanem kontextusba kerülnek és azonnal felhasználhatók.

👀 Tudta? 1945-ben Vannevar Bush elképzelte a „Memex” nevű eszközt, amely képes volt az ismeretek azonnali tárolására és visszakeresésére – ez volt az AI-alapú jegyzetelési eszközök korai elképzelése.

ClickUp előnye #5: Összekapcsolt keresés

A ClickUp Connected Search segítségével gyorsan megtalálhat bármilyen jegyzetet, dokumentumot, feladatot vagy projektet az egész digitális munkaterületén (ClickUp és az integrált alkalmazások) – ez meghaladja a OneNote szervezési képességeit. Biztosítja, hogy minden, amire szüksége van, csak néhány másodpercre legyen, így értékes időt takaríthat meg.

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén megtalálhatja a jegyzeteket és a releváns információkat.

Ezen felül a ClickUp számos előre megtervezett jegyzetkészítő sablont kínál, amelyek projektmenedzsmenthez és többfeladatos munkavégzéshez lettek kialakítva. Segítségükkel rögzítheti a megbeszélések jegyzetét, a napirendet, a projekt vázlatát és még sok mást, így racionalizálva a munkafolyamatot és csökkentve az előkészítési időt.

Akár a ClickUp Daily Notes Template segítségével jegyzi le a napi feladatokat, akár a ClickUp Project Note Template segítségével rögzíti a brainstorming eredményeit, a ClickUp gondoskodik arról, hogy jegyzetek strukturáltak és könnyen hozzáférhetők legyenek.

A ClickUp Integrations segítségével harmadik féltől származó AI-eszközökkel és több mint 1000 alkalmazással integrálható, így soha többé nem kell aggódnia a szilárd információk vagy munkafolyamatok miatt. Akár brainstormingot végez, akár feladatokat hajt végre, maradjon a ClickUp ökoszisztémában, és minden zökkenőmentesen fog működni.

„Korábban a jegyzetek alapján éltem, de miután két napig kipróbáltam a ClickUp-ot, tudtam, hogy ez a megoldás nekem való.”

„Korábban a jegyzetek alapján éltem, de miután két napig kipróbáltam a ClickUp-ot, tudtam, hogy ez a megoldás nekem való.”

A jegyzetektől a következő lépésekig: a ClickUp mindent összeköt

Míg a Microsoft OneNote kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és információk rendszerezésére, addig nem rendelkezik a sok felhasználó számára szükséges projektmenedzsment funkciókkal, valós idejű együttműködési lehetőségekkel és termelékenységet növelő eszközökkel. Ugyanakkor a NotebookLM ugyan büszkélkedhet a Google ökoszisztéma hatékony AI funkcióival, de messze nem olyan all-in-one munkaterület, amely összekapcsolja a tudását és feladatait.

A ClickUp azonban mindezt egybefogja. A fejlett jegyzetelési funkcióival, amelyek egy átfogó, AI-alapú projektmenedzsment platformba vannak integrálva, a ClickUp nemcsak az ötletek szervezésében segít, hanem a feladatok kezelésében, a zökkenőmentes együttműködésben és a haladás nyomon követésében is – mindezt egy helyen.

Váltson át a ClickUp-ra, és élvezze az egységes munkaterület előnyeit, ahol saját tudása, jegyzetei, feladatai és projektjei összefonódnak a maximális termelékenység érdekében.