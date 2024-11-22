Hogyan szerezhetsz több megtekintést a TikTokon

Az emberek gyakran azt gondolják, hogy tartalomkészítőnek lenni gyerekjáték. De aki már foglalkozott a közösségi médiával, az tudja, hogy komoly munkát igényel videókat közzétenni és megtekintéseket gyűjteni.

Vegyük például a TikTokot. Persze, havonta több mint egymilliárd felhasználótól kap forgalmat.

De a több mint 50%-os kilépési arány (ami más közösségi média platformokhoz képest magas) miatt nagy az esélye, hogy még ha a TikTok vírusvideói is megjelennek valakinek a hírfolyamában, akkor is egyszerűen tovább görgetnek, ha azok nem elég vonzóak.

Hogyan hozhat létre vonzó tartalmakat és kiváló minőségű videókat a TikTok-fiókján, és hogyan tűnhet ki a többi TikTok-alkotó közül?

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan szerezhet több megtekintést a TikTokon bevált TikTok marketing stratégiák és egy fantasztikus eszköz (tipp: ez a ClickUp ) segítségével, amely segít elkészíteni a következő virális videóját.

Felkészülés a sikerre a TikTokon

Rendben, mielőtt belevágnánk, nézzünk át néhány alapvető dolgot: Mi számít valójában megtekintésnek a TikTokon, és mennyit fizet a TikTok az üzleti fiókodon történő megtekintésenként?

A TikTok videókon a „megtekintés” akkor kerül számításba, amikor a videó lejátszása megkezdődik.

Ha automatikusan lejátszódik, ismétlődik, vagy a nézők többször visszatérnek megnézni, akkor ezek mind összeadódnak (nézd meg a TikTok elemzéseidet a teljes lebontásért).

Most pedig térjünk rá a lényegre: hogyan szerezhet több megtekintést a saját videóira, és hogyan vonzhatja magára a közönség figyelmét?

Világos célok kitűzése

Maradjon koncentrált és tartsa szem előtt céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladásfrissítésekkel

Beszéljünk a célok kitűzéséről – ezek nélkül csak a semmibe posztolod a TikTok-videóidat.

Ha komolyan szeretnél több megtekintést szerezni a TikTokon, akkor először is meg kell határoznod, mit szeretnél elérni.

Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a ClickUp Goals.

A ClickUp célkövető funkciójával nyomon követheti az előrehaladását idővonalak, mérhető célok és automatikus nyomon követés segítségével, így könnyen koncentrálhat a céljaira.

Először döntsd el, mit akarsz valójában elérni a TikTok-tartalmaiddal. Ezután kövesd más alkotók virális TikTok-trendjeit, és készíts ezek alapján videótartalmakat (ekkor ügyelj arra, hogy betartsd a TikTok közösségi irányelveit).

📝 Ne feledd: Céljaidnak konkrétnak és elérhetőnek kell lenniük. Például az „Növelni a TikTok követőinek számát” kifejezés túl homályos. Jobb cél lenne például: „A következő három hónapban 1000-rel növelni a TikTok-követőket”. Az ilyen konkrét célok világos irányt adnak, amelyet követni lehet.

Fontolja meg a SMART célok keretrendszerének használatát a TikTok stratégiájának finomításához.

Ez azt jelenti, hogy konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat kell kitűznie. Elengedhetetlen, hogy meghatározza a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket), mint például a hatótávolság, az elkötelezettség és a közönség növekedése a közösségi média platformján.

Ezeknek a mutatóknak a figyelemmel kísérésével felmérheti, hogy mennyire halad a céljai elérése felé, és megláthatja, hol kell esetleg módosítania a megközelítését.

➡️ Olvassa el még: 10 TikTok növekedési trükk, hogy márkája virálissá váljon

A célközönség azonosítása

Képzelje el, hogy főzőtanfolyamot tart kezdőknek. Nem egy bonyolult étellel kezdené, igaz?

Maradjon valami egyszerűnél, például egy egyszerű tésztareceptnél, táncos videóknál vagy oktatóvideóknál, hogy a közönsége élvezze az élményt és tanuljon valami újat.

Minőségi tartalom létrehozása egy adott közönség számára mindig fontos a TikTok alkalmazáson elért megtekintések számának növelése érdekében. Ismétlődő hangklipeket vagy más népszerű hangklipeket is használhatsz, hogy új közönségeket érj el.

Hasonlóképpen, a TikTok-on olyan tartalmak létrehozásához, amelyek visszhangot keltenek, ismernie kell a közönség ízlését és képzettségi szintjét – ellenkező esetben kockáztatja, hogy elveszíti az érdeklődésüket.

Ehhez nyújt segítséget a ClickUp felhasználói személyiség sablonja.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp felhasználói személyiség sablonjával mélyreható ismereteket szerezhet felhasználóiról.

A felhasználói profil létrehozása segít jobban megérteni a TikTok közönségét, így olyan tartalmat hozhat létre, amely valóban kapcsolódik a nézőihez.

Ezzel a sablonnal gyorsan összeállíthatja a nézőivel kapcsolatos alapvető adatokat, például érdeklődési körüket, demográfiai adataikat és azt, hogy általában hogyan reagálnak a tartalmakra. Ez segít különböző felhasználói profilokat létrehozni, amelyek segítségével speciális tartalmakat készíthet a közönségének.

Ezeknek a személyiségeknek a feltérképezésével világosabb irányt kapsz a TikTok-tartalom létrehozásához, amely visszhangot kelt, kiemelkedik a tömegből, és végső soron segít növelni a megtekintések számát.

Stratégiák a TikTok-on való megtekintések számának növelésére

Szóval, elkezdtél TikTok-tartalmakat posztolni, és egyelőre jól megy.

De most már készen állsz arra, hogy egy szinttel feljebb lépj, és növeld a TikTok-megtekintések számát.

Íme néhány stratégia, amely segít több megtekintést szerezni a TikTokon és növelni tartalmának elérhetőségét.

1. A TikTok algoritmusának megértése

Ahhoz, hogy legyőzze a rendszert, tudnia kell, hogyan működik.

A TikTok algoritmusa egy finoman hangolt rendszer, amely több tényező alapján ajánl videókat. Ezek közé tartozik a felhasználói aktivitás, a személyes preferenciák, a videó részletei és még az eszköz beállításai is.

A TikTok algoritmusa folyamatosan tanul arról, hogy a TikTok felhasználók, mint te, mit szeretnek, hogy olyan feedet hozzon létre a „For You Page” oldalon, amelyet folyamatosan görgetni akarsz.

Az Instagram-sztorikhoz és más népszerű közösségi médiaplatformokhoz hasonlóan a TikTok is elemzi a felhasználók interakcióit a tartalommal, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson.

A „For You Page” oldal a követők, a TikTok influencerekkel való interakciók és egyéb tényezők által generált elkötelezettségre épül.

Az algoritmus a következőket keresi: 🕰️ Mennyi ideig nézik a nézők a videóidat, mivel a hosszabb nézettségi idő nagyobb érdeklődést jelez. 💬 Videókra adott lájkolások, megosztások és kommentek 🚶🏼‍➡️ A követett fiókok és az Ön által létrehozott tartalom 💜 Befejezett, kedvencnek jelölt vagy „Nem érdekel” jelöléssel ellátott videók

A közelmúltban a TikTok algoritmusa is előnyben részesíti azoknak a tartalomalkotóknak a tartalmait, akikkel gyakran lép kapcsolatba a nézők, ahelyett, hogy csak követné őket.

Ezeknek a jelzéseknek a ismerete segíthet olyan tartalmakat készíteni, amelyek összhangban vannak a TikTok algoritmusával, növelve ezzel az esélyét, hogy több megtekintést szerezzen a TikTokon, és több „For You Pages” oldalon megjelenjen.

2. Készíts vonzó tartalmakat

A jó tartalom mindig a videokészítő javára válik.

De nem árt, ha van néhány eszköz a TikTok-arsenáljában, például a ClickUp.

Hogy jobban megértsük a funkcióit, nézzük meg a felhasználó szemszögéből.

Jennifer egy divatos divatmárka közösségi média menedzsere. Célja, hogy növelje márkája láthatóságát és több megtekintést szerezzen a TikTokon.

És itt jön be a képbe a ClickUp Brain.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével hozzon létre a közönségéhez szabott tartalmi ötleteket

Jennifer először a ClickUp Brain AI funkcióit használja, hogy ötleteket generáljon a közelgő TikTok-bejegyzéseihez. Másodpercek alatt elkészül a vonzó koncepciók listája – a márka legújabb fotózásának kulisszái mögötti videóktól a következő szezon stílus tippjeiig.

A ClickUp Brain új ötleteket ad neki, és segít neki olyan figyelemfelkeltő feliratok készítésében, amelyek másodpercek alatt magukra vonják a figyelmet.

Jennifer azonban tudja, hogy a TikTok-tartalom létrehozása csapatmunka, ezért a ClickUp Docs -ba látogat, hogy kollégáival együttműködjön.

Létrehoz egy megosztott dokumentumot, amelyben felvázolja a TikTok tartalmi tervét, és ahová csapata ötleteket adhat hozzá, megjegyzésekkel visszajelzéseket adhat, és valós időben szerkesztheti a tartalmat.

Hozzon létre egy dedikált dokumentumot a ClickUp Docs-ban, hogy együttműködhessen a közösségi média tartalmain

Mivel együtt dolgoznak, Jennifer a ClickUp Tasks segítségével közvetlenül a dokumentumból delegálja a feladatokat: a videószerkesztést a tartalomkészítőjének, a feliratozást a szövegírójának, a végső jóváhagyást pedig a márkamenedzsernek.

A ClickUp Tasks lehetővé teszi számára, hogy alfeladatokat, prioritási szinteket, határidőket, függőségeket és egyebeket adjon hozzá, így a csapat egy összehangolt stratégia részeként együtt haladhat előre.

A ClickUp segítségével a feladatok áttekinthetően vannak szervezve, így nem lehet zavar, hogy ki mit csinál.

Jennifer a folyamat során a ClickUp Chat funkciót használja, hogy csapata mindig naprakész legyen. Ha gyors visszajelzésre van szüksége egy forgatókönyvvel kapcsolatban, megjelöli a megfelelő csapattagokat a csevegésben, akik azonnal beléphetnek és elvégezhetik a szerkesztést.

Javítsd a csapatmunkát és a hatékonyságot a ClickUp Chat együttműködési eszközzel

Mivel a ClickUp integrálja a feladatokat konkrét csevegési szálakkal, könnyedén bármilyen visszajelzést cselekvési tétellé alakíthat, így mindenki tudja, mit kell tennie.

Jennifer a ClickUp modern közösségi média naptár sablonját is felhasználja, hogy TikTok-bejegyzései következetesek legyenek.

Töltse le ezt a sablont Takarítson meg időt és maradjon szervezett a ClickUp közösségi média naptárával!

Ez a sablon segít neki a bejegyzések tervezésében, a határidők kijelölésében és a legújabb trendek alapján a szükséges módosítások elvégzésében. Nincs többé kapkodás az utolsó pillanatban TikTok-videók közzétételével – Jennifernek minden tartalomra vonatkozóan világos terve van, az ötlettől a közzétételig.

Természetesen Jennifer nem csak a tartalom létrehozása miatt csinálja ezt.

Tudja, hogy a TikTok algoritmusa a rövid videókat részesíti előnyben, ezért a ClickUp eszközeit használja a videóinak rövidítéséhez és optimalizálásához, hogy azok a lehető legtöbb nézettséget érjék el.

💡 Profi tipp: A rövidebb videókat nagyobb valószínűséggel nézik végig, ami növeli a befejezési arányt és a For You Page-re való felkerülés esélyét. Nézze meg, milyen módszert követünk, amikor a ClickUp TikTok-tartalmán dolgozunk.

Jennifer nem áll meg ennél. A ClickUp Brain elemző eszközt is használja, amely segít neki megtalálni a megfelelő kulcsszavakat és elemezni a versenytársakat.

A közzététel előtt Jennifer és csapata átnézi az összes anyagot a ClickUp Docs-ban, hogy a feliratok és a képek minden szempontból megfelelőek legyenek.

Jól megtervezett ütemtervvel és a megfelelő eszközökkel folyamatosan olyan tartalmakat állíthatunk elő, amelyek maximalizálják az elérésünket, és több ezer lájkot és kommentet szereznek.

A ClickUp együttműködési és tartalomkészítési funkcióinak kihasználásával finomhangolhatjuk megközelítésünket és fenntarthatjuk az elkötelezettséget.

➡️ Olvassa el még: A 10 legjobb AI közösségi média menedzser eszköz

3. Használja ki a TikTok funkcióit

A lényeg a következő: ne tekints a TikTokra csak egy videomegosztó platformként.

A TikTok a Z generáció kedvenc keresőjévé válik, 40%-uk a hagyományos keresőmotorok, például a Google helyett a TikTokot használja.

Tehát, ha növelni szeretnéd a TikTok-nézettségedet, okosan kell használnod a funkcióit – hashtageket, hangokat, feliratokat és átfedéseket –, hogy a lehető legnagyobb elérést érhesd el.

Kezdjük a hashtagekkel. Ezek olyanok, mint apró morzsák, amelyek új nézőket vezetnek a tartalmához. A TikTokon a hashtagek csodákat tehetnek. Vannak iparági vagy témaspecifikus hashtagek, mint például a #beauty vagy a #ferrari, amelyek segítenek kategorizálni a tartalmát.

Ezenkívül vannak videó-specifikus hashtagek, mint például #skincareroutine vagy #newborntips, amelyekkel niche nézőket vonzhat.

via TikTok

A márkakülönleges hashtagek kiválóak, ha Ön egy jól ismert név, és a TikTok Trend Discovery eszközével folyamatosan kihasználhatja az aktuális trendeket, hogy megtalálja a legnépszerűbb hashtageket.

Egy hashtag, amelyet soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, az #FYP, ami a For You Page (Neked szóló oldal) rövidítése. Ez a TikTok szent grálja – az az oldal, amelyet mindenki lát, amikor megnyitja az alkalmazást. A #FYP hashtaggel ellátott videók összesen több milliárd megtekintést értek el.

Trendek az audió területén

Ezenkívül ott van még a TikTok kreatív eszköztára, kezdve a hangokkal. A TikTok otthont ad néhánynak a legismertebb hangrészleteknek.

Kiválaszthat népszerű hangokat, hogy népszerűsítse videóját, mivel minden hangnak megvan a saját eredményoldala.

Ha trendben lévő hangot használ, videóját egy nagyobb potenciális nézői kör elé helyezi, különösen azok elé, akik ugyanazt az audiót tartalmazó videókat nézik meg.

💈Bónusz: Így csináljuk mi a ClickUpnál. PS: A közösségi média marketingeseinket HR-eseknek is nevezik!

HR-megbeszélés, amit soha nem fogok elfelejteni 1. rész: @ClickUp 2. rész: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

HR-megbeszélés, amit soha nem fogok elfelejteni 1. rész: @ClickUp 2. rész: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

Feliratok és alfeliratok

A videó feliratok és alfeliratok jelentősen hozzájárulnak a TikTok-on elért megtekintések számának növeléséhez.

A feliratok automatikusan megjelennek a videó alatt, hogy a beszélt szavakat szöveggé alakítsák, segítve a nézőknek a tartalom megőrzését.

Ráadásul, ha a nézők emlékeznek a tartalmára, nagyobb eséllyel térnek vissza többért.

A feliratok viszont közvetlenül a videóba vannak beépítve. Hozzáférhetővé teszik a tartalmát azoknak a felhasználóknak, akik kikapcsolták a hangot, más nyelvet beszélnek vagy nehezen hallanak.

Tehát a feliratok hozzáadásával videódat szélesebb közönség számára teszed elérhetővé.

via TikTok

➡️ Olvassa el még: Hogyan végezzen közösségi média auditot (sablonokkal)

4. Alkalmazzon stratégiai posztolási technikákat

A stratégiai posztolás kulcsfontosságú a TikTokon való megtekintések számának növeléséhez, és figyelmet kell fordítani az időzítésre, a következetességre és akár az élő közvetítésre is. Tanulmányok szerint a posztolás legjobb időpontja naponta változik :

Hétfő : 6 óra, 10 óra, 15 óra és 22 óra

Kedd : 9:00, 15:00 – 19:00

Szerda : 7 óra, 8 óra, 15 óra és 23 óra

Csütörtök : 9 óra, 12 óra, 15 óra és 19 óra

Péntek : 5 óra, 12 óra, 13 óra és 15 óra

Szombat : 11 óra, 19 óra és 20 óra

Vasárnap: 7 óra, 8 óra, 10 óra és 16 óra

Ha ezekben az időpontokban posztol, akkor a közönségét akkor érheti el, amikor az a legaktívabb, így TikTok-videói nagyobb eséllyel kerülnek megtekintésre.

A posztolással kapcsolatban még egy dologra érdemes figyelni: posztolj rendszeresen. A TikTok Live funkciója hatékony kiegészítője lehet a tartalmi stratégiádnak.

Az élő közvetítés lehetővé teszi a közönséggel való valós idejű interakciót kommentek, lájkolások és virtuális ajándékok formájában, növeli az elkötelezettséget és erősebb kapcsolatokat épít ki.

Az élő közvetítések tervezéséhez és szervezéséhez használhatja a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonját. Ez a sablon segít egy helyen összefoglalni az összes tartalmát, így könnyen fenntarthatja a rendszeres posztolási ütemtervet és követheti a stratégiáját.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre strukturált megközelítést a közösségi média tartalmához a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával.

Miért ne automatizálná az egész közösségi média naptárát és tartalmát?

A ClickUp automatizálási funkciójával egyedi szabályokat hozhat létre vagy előre elkészített sablonokat használhat olyan feladatok automatizálásához, mint a csapattagok kijelölése, a feladatok prioritásának frissítése vagy értesítések küldése.

Például beállíthatja az automatizálást, hogy értesítse Önt, amikor egy bejegyzést közzé kell tenni, vagy amikor eljött az idő a közvetítésre.

A ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával pedig beállíthatja, hogy a feladatok naponta, hetente vagy akár a hónap bizonyos napjain ismételjék magukat, így a tartalomkészítés és -közzététel zökkenőmentes folyamat lesz.

Ismétlődő feladatok ütemezése a ClickUp-ban az ismétlődő munkafolyamatok automatizálása érdekében

5. Építsd ki és vonzd be a közösségedet

A TikTok olyan, mint egy folyamatos beszélgetés, ahol a hangsúly az elkötelezettségre helyeződik.

A közösségi marketing a TikTokon a hagyományos marketing egy új változata. Ahelyett, hogy egyszerűen csak tartalmakat tennél közzé, kapcsolatokat építesz és passzív nézőket aktív résztvevőkké alakítasz.

Íme néhány fontos módszer a közösség felépítéséhez és bevonásához a TikTokon:

✅ Válaszoljon a megjegyzésekre: A bevonás egyszerűen a válaszadással kezdődik. A megjegyzésekre való rendszeres válaszadásnak köszönhetően a követők úgy érzik, hogy figyelnek rájuk és meghallgatják őket. Ha pedig a TikTok „válasz videóval” funkcióját használja, az olyan személyes hangulatot kölcsönöz a bejegyzésnek, amelyet a szöveg önmagában nem tudna elérni.

✅ Használj szavazásokat és kérdéseket-válaszokat: Ösztönözd követőidet, hogy vegyenek részt szavazásokban és kérdések-válaszokban. Ez egy egyszerű módja annak, hogy bevonj a közönségedet a folyamatba, és megmutasd nekik, hogy véleményük fontos.

✅ Élő közvetítés: Az élő közvetítésekkel valós időben léphetsz kapcsolatba a közönségeddel. Legyen szó termékbemutatókról, kötetlen beszélgetésekről vagy élő kérdések-válaszokról, az élő közvetítés emberi arcot ad a márkádnak, ami mélyíti a bizalmat és az elkötelezettséget.

✅ Lovagoljon a trend hullámán: A TikTok a trendekből él, és ha felkapaszkodik rájuk, releváns maradhat és növelheti láthatóságát.

✅ Ösztönözze a felhasználók által generált tartalmakat: Az UGC és a duettek arra invitálják a követőket, hogy közösen alkossanak Önnel. A kihívások és versenyek bevonják a közösségét, és a nézőket közreműködőkké alakítják (erről később bővebben ⏬).

Annak érdekében, hogy az összes TikTok-tartalmad összhangban legyen a márkád identitásával, használd a ClickUp márkairányelvek sablonját.

Töltse le ezt a sablont Vázolja fel márkája identitásának alapvető elemeit ezzel a márkairányelvek dokumentummal.

Ez a sablon segít meghatározni azokat az elemeket, amelyek a márkád megjelenését, hangulatát és hangját alkotják, biztosítva az összes tartalmad következetességét. A logókra, színekre, betűtípusokra és egyebekre vonatkozó részletes irányelvek segítségével maximalizálhatod TikTok-tartalmad hatását, miközben hű maradsz a márkád identitásához.

A marketingcsapatok a ClickUp Board View funkcióját is használhatják a feladatok húzásával és elhelyezésével, hogy azonnal frissítsék azok állapotát, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat. Ez a struktúra időt takarít meg és javítja a csapaton belüli együttműködést.

A ClickUp Kanban-szerű táblázatos nézetével könnyedén vizualizálhatja projektje előrehaladását és frissítheti a feladatok állapotát.

➡️ Olvassa el még: Hogyan készítsünk közösségi média irányelveket (+példák)

6. Népszerűsítse TikTok-tartalmát

Ez egyszerű: a TikTok-tartalmak népszerűsítése elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyobb közönséget érj el.

A TikTok Promote egy egyszerű módja a kezdésnek. Ez egy alkalmazáson belüli funkció, amely lehetővé teszi, hogy a természetes videókat gyorsan hirdetésekké alakítsa.

Pár kattintással célokat állíthat be – például több megtekintés, webhelylátogatás, követő, üzenet vagy profilnézet –, meghatározhatja a közönségét, és beállíthatja a költségvetést és az időtartamot.

A TikTok Promote alapvető elemzéseket nyújt a megtekintések, lájkolások, megosztások, sőt a videóddal interakcióba lépő emberek életkora és neme nyomon követéséhez.

💸 Gyors pénzszámítás: A TikTok Promote használatához nyissa meg azt egy videóból, a Creator Tools (Alkotói eszközök) vagy a Business Suite (Üzleti csomag) menüpontból. Ezután válassza ki a promóciós célját, határozza meg a célközönségét, állítsa be a költségkeretet, majd kattintson a fizetés gombra a kampány elindításához. A TikTok Promote kampányok ára napi 3 és 1000 dollár között mozog, a költségvetésedtől függően, így rugalmas megoldást kínál mind a tartalomkészítők, mind a márkák számára.

Ha úgy dönt, hogy közösségi média kampányt indít, a ClickUp közösségi média kampány sablonja tökéletes a kampány részleteinek megszervezéséhez.

Töltse le ezt a sablont Fejleszd közösségi média stratégiádat a ClickUp közösségi média kampány sablonjával!

Ez a sablon segít gyorsan elkészíteni, stratégiát kidolgozni és ütemezni a bejegyzéseidet, így növelheted a TikTok-on való jelenlétedet és nyomon követheted a platformok közötti keresztpromóciós tevékenységeket.

7. Használjon felhasználók által létrehozott tartalmakat

A #TikTokMadeMeBuyIt hashtag, amely egy hét alatt 10 millió megtekintést ért el, bizonyítja a TikTok erejét az UGC és az autentikus elkötelezettség ösztönzésében.

A felhasználók által generált tartalom (UGC) kiváló lehetőséget kínál a kisebb márkáknak, hogy kapcsolatba lépjenek a közönségükkel. Kivéve a TikTokot, amely megőrizte a jó öreg szájpropagandát.

A kisebb márkák nagy marketingbüdzsé nélkül is pozitív ROI-val gyűjthetnek tartalmakat közvetlenül a felhasználóktól.

A ClickUp segítségével az UGC kampányok kezelése még egyszerűbbé válik. Könnyedén nyomon követheti a beküldött anyagokat, figyelemmel kísérheti az elkötelezettséget, és rendezett állapotban tarthatja a kampány összes részletét.

Használja a ClickUp naptár nézetét a kampány ütemtervének megtervezéséhez, a mérföldkövek meghatározásához és a határidők nyomon követéséhez.

Például, ha UGC-kampányt futtat, akkor minden lépést felvázolhat egy tartalomnaptárban, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, és biztosíthatja, hogy mindenki összhangban maradjon.

A ClickUp naptár nézetével világosan láthatja a TikTok munkafolyamatát.

➡️ Olvassa el még: 18 legjobb ingyenes közösségi média sablon posztokhoz, kampányokhoz és tartalmakhoz

8. Elemezze teljesítményét

Hé, ha már a teljesítményről beszélünk, a ClickUp még sok másban is segíthet a TikTok-tartalomstratégiád elemzésében és optimalizálásában.

Először is, meg kell határozni a siker mérésére szolgáló megfelelő mutatókat. A marketing KPI-knek közvetlenül összhangban kell állniuk a céljaival. A ClickUp Dashboards segítségével ezeket a mutatókat egy magas szintű áttekintésben összegyűjtheti.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat munkájáról

Ha részletesebb információkra van szüksége, abban is segítünk!

A ClickUp közösségi média mutatók sablonja egy hatékony eszköz, amellyel egy helyen dokumentálhatja a betekintéseket, elemezheti a trendeket és optimalizálhatja stratégiáját.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a közösségi média elemzését egy központi irányítópulttal

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Mérőszámok táblázatos nézet a legfontosabb mérőszámok, például a követők száma, az elkötelezettség és a megjelenítések nyomon követéséhez.

Metrikus jelentés űrlap megtekintése a teljesítmény értékeléséhez és jelentések létrehozásához, amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel.

A Social Media View egy dedikált felületet biztosít az összes közösségi média bejegyzésének tárolásához és rendszerezéséhez.

9. Fejlessze egyedi márkaidentitását

Trendfigyelés: egy kifejezés, amely a piaci változások előrejelzésére és beépítésére utal. A trendfigyelés a közösségi médiára is vonatkozik.

A TikTok trendjeinek követése fontos ahhoz, hogy a márka releváns maradjon.

Így tartjuk lépést a trendekkel a ClickUp irodában:

📌 Gyakran lépjen kapcsolatba a közönségével: A rendszeres interakciók révén felfedezheti a kialakulóban lévő preferenciákat. Például, ha több kommentet észlel a környezetbarát anyagokról, az azt jelezheti, hogy az Ön iparágában a fenntarthatóság felé mozdul el a trend. A ClickUp Docs segítségével ezeket az információkat szisztematikusan dokumentálhatja és elemezheti, így mindig naprakész maradhat és gyorsan reagálhat.

Hozzon létre egy központi adattárat az ügyfelek visszajelzéseinek tárolására

📌 Állítsd be a közösségi médiafigyelést kulcsszavakra és hashtagekre: Az egyes kulcsszavakkal kapcsolatos beszélgetések figyelemmel kísérése lehetővé teszi a trendek korai felismerését. Integráld a közösségi médiafigyelő eszközöket a ClickUp Dashboards-ba, hogy láthatóvá tedd a trendeket, a hangulatot és a kulcsszavakkal kapcsolatos beszélgetéseket.

📌 Végezzen rendszeres versenytárselemzést: A versenytársak lépéseinek, például termékbevezetéseknek vagy marketingstratégiáknak a nyomon követésével azonosíthatja a piaci változásokat. A ClickUp Goals segítségével ezeket az információkat alapul véve célokat állíthat fel és követhet nyomon.

Optimalizáld versenyképességi elemzési folyamatodat a ClickUp Goals használatával

📌 Elemezze saját trendtartalmát: A tartalom teljesítményének áttekintése rávilágíthat arra, mi találja meg a közönségét. Használja a ClickUp Dashboards eszközt a mutatók nyomon követéséhez és a sikeres bejegyzések mintáinak azonosításához.

📌 Hálózz az iparág befolyásos szereplőivel: A befolyásos személyek gyakran rendelkeznek belső információkkal a feltörekvő trendekről. Használd a ClickUp Whiteboards alkalmazást a trendekkel kapcsolatos tartalmi ötletek brainstormingjához, és a ClickUp Docs alkalmazást a befolyásos személyekkel való együttműködések nyomon követéséhez.

Legyen mindig egy lépéssel előrébb az ötletek brainstormingjával és az iparági betekintések nyomon követésével a ClickUp Whiteboards segítségével

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp automatizálási funkcióit a trendek nyomon követésének egyszerűsítéséhez! Állítson be automatizált munkafolyamatokat, amelyek jelzik és kategorizálják az új információkat vagy népszerű kulcsszavakat, így csapata mindig naprakész lesz a legújabb TikTok trendekkel kapcsolatban, és nem marad le semmiről.

A TikTok pénzügyi aspektusának megértése a megtekintések számának növelésével

Annyi kemény munka, mi van a jutalmakkal?

Beszéljünk a pénzről.

2020-ban a TikTok elindította a Creator Fund programot, amelynek keretében a tartalomkészítők 1000 megtekintésenként 0,02–0,04 dollárt kapnak.

2023-ban azonban ezt felváltotta a Creator Rewards Program, amely akár 20-szor magasabb potenciális bevételt kínál, és az eredeti, hosszabb tartalmakra összpontosít.

Azóta a TikTok a kreatívok összbevételének 250%-os növekedéséről és a magas bevételű kreatívok számának ugrásszerű emelkedéséről számolt be.

💸 Gyors pénzszámítás: Ahhoz, hogy jogosult legyél a Creator Rewards Programra, legalább 10 000 követőre, 100 000 megtekintésre az elmúlt 30 napban, személyes fiókra és bizonyos országokban való lakóhelyre van szükséged. A jogosult tartalomnak el kell érnie az 1000 megtekintést a For You oldalon, kerülnie kell a Duets és Stitches funkciókat, és meg kell felelnie a TikTok irányelveiben meghatározott egyéb kritériumoknak.

De nem csak egyféleképpen lehet pénzt keresni a TikTokon.

💰 Márkapartnerségek: A szponzorált márkapartnerség keretében a tartalomkészítő a TikTok-videóiban bemutatja a márka termékeit vagy szolgáltatásait. Ezek a partnerségek segítenek a márkáknak új közönségeket elérni, növelni az elkötelezettséget és potenciálisan ösztönözni az értékesítést.

💰TikTok shopping: A TikTok Shopping elindításával a platform belépett a közösségi kereskedelem területére, lehetővé téve a tartalomkészítőknek, hogy termékeiket közvetlenül a videóikban jelöljék meg. A TikToknak ebben egyedülálló előnye van, mivel a felhasználók hajlamosabbak megvásárolni a platformon látott termékeket, gyakran impulzusvásárlásként.

💰 Élő ajándékok: A TikTok Live Gifts segítségével a tartalomkészítők gyémántokat gyűjthetnek a nézőktől, akik virtuális ajándékokat küldenek nekik az élő közvetítések során. Ez a funkció valós idejű interakciót biztosít, mivel a nézők ajándékokkal fejezik ki elismerésüket, amelyek pénzügyi jutalmakká alakíthatók, így a tartalomkészítőknek további bevételi forrást biztosítanak.

➡️ Olvassa el még: Hogyan lehet a millenniumi generációt megcélozni marketinggel?

Ezeknek a különböző bevételi forrásoknak a kezeléséhez és nyomon követéséhez a ClickUp költségvetés-nyomkövetőként is használható. Használd a következőkre:

A projekt vázlatos leírása : Kezdje egy részletes projekttervvel, amely lebontja az egyes bevételi forrásokat. Ez magában foglalhatja a márkapartnerségekhez tartozó tartalom létrehozását, a merchandising felállítását és az élő közvetítések tervezését.

Szükséges erőforrások listája : Határozza meg az összes szükséges erőforrást, a videókészítéshez szükséges szerkesztőeszközöktől a termékek promóciójához szükséges marketingeszközökig.

Költségek hozzárendelése : Minden bevételi forráshoz becsülje meg a költségeket. : Minden bevételi forráshoz becsülje meg a költségeket. A ClickUp Workload View funkciójával hatékonyan oszthatja el a csapat erőforrásait, és szükség szerint módosíthatja azokat a költségvetése alapján.

Figyelje és módosítsa: A ClickUp irányítópultjával könnyedén nyomon követheti bevételeit, kiadásait és az általános előrehaladást. A rendszeres ellenőrzések lehetővé teszik stratégiáinak módosítását és a költségvetés betartását, így biztosítva, hogy maximalizálja TikTok-monetizációs erőfeszítéseit.

A ClickUp átfogó mutatóival valós időben nyerhet betekintést projektje előrehaladásába

Olvassa el még: Hogyan készítsünk marketingkampány-ellenőrzőlistát

Gyakori kihívások leküzdése

Negatív visszajelzések kezelése

A TikTokon a kommentekre való válaszadás művészet, különösen a negatív kommentek kezelése. Íme öt aranyszabály, hogy válaszaid mindig találóak legyenek:

Megjegyzés: „Ez úgy tűnik, mintha [versenytárs] múlt heti tevékenységének másolata lenne. Miért nem lehet eredeti?”

Válasz: „Köszönjük a visszajelzést! Mindig arra törekszünk, hogy sajátos megközelítéssel és új ötletekkel álljunk elő. Szívesen meghallgatjuk, mit szeretne látni tőlünk legközelebb. ”

📀 Válaszolj videóval

Megjegyzés: „Őszintén szólva, ez zavaros volt és egyáltalán nem segített. ”

Válasz: (Videóválasz) „Sajnálom, hogy ezt hallom! Értékelem az őszinteségét, és szeretném tisztázni a dolgokat. Hadd magyarázzam el lépésről lépésre ebben a videóban. Köszönjük, hogy lehetőséget ad nekünk a fejlődésre.”

🌻 Legyen szórakoztató és hiteles!

Kommentár: „Hű, ezzel elvéttétek a célt. Gondolkodott valaki ezen át?”

Válasz: „Jegyzetelünk a következő alkalomra! Köszönjük, hogy ébren tartasz minket – ígérjük, hogy a legjobb formánkat fogjuk hozni. ”

🎧 Rendszeresen figyelje a hangulatot

Megjegyzés: „A jelenlegi helyzetben ez nagyon érzéketlennek tűnik. Nem túl jó ötlet.”

Válasz: „Meghallgatjuk Önt és értékeljük visszajelzését. Egy lépést hátralépünk, hogy jobban megértsük a kontextust és biztosítsuk, hogy tiszteletteljesek legyünk. Köszönjük, hogy felelősségre von minket.”

⏰ Legyen következetes és időszerű

Hozzászólás: „Legutóbb itt kommenteltem, de nem kaptam választ. Gondolom, valójában nem olvassa el a kommenteket. ”

Válasz: „Ó, ne! Sajnáljuk, hogy legutóbb lemaradtunk rólad. Most itt vagyunk, és szívesen beszélgetnénk veled. Visszajelzésed fontos számunkra, és a jövőben is figyelni fogunk a megjegyzésekre.”

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a negatív kommentek gyors azonosításához és megválaszolásához. Ez segít felismerni a hangulatbeli trendeket, így még a kemény visszajelzések esetén is be tud avatkozni és átgondoltan reagálni.

A tartalom telítettségének kezelése

Amikor a TikTok-tartalmak kezdnek ismétlődőnek tűnni, az azt jelzi, hogy a kreativitás kimerülése léphet be. Íme néhány további, a TikTok-on megfigyelhető, a kreativitás kimerülésének jele:

Kattintási arány (CTR) : Ha a CTR-je csökkenni kezd, az azt jelentheti, hogy hirdetése vagy tartalma már nem vonzza a figyelmet úgy, mint korábban.

Cost Per Mille (CPM) : Amikor a TikTok felfelé módosítja a CPM-et, az általában azt jelzi, hogy a hirdetésed elveszti a vonzerejét.

Gyakoriság : Ez a mutató azt mutatja, hogy egy hirdetés milyen gyakran jelenik meg egy adott felhasználó számára. A magas gyakoriság túlzott expozíciót jelenthet.

Elérés: Ha az elérés stagnál vagy csökken, az gyakran azt jelenti, hogy a tartalma már nem éri el az új felhasználókat.

Ezeknek a problémáknak a leküzdésére használja a ClickUp Brain alkalmazást brainstorming üléseken. Íme, hogyan segíthet ez:

Marketingkampányok

A ClickUp Brain képes elemezni a közösségi média bejegyzéseit, az online véleményeket és a fogyasztói felméréseket, hogy azonosítsa a közönség értékeit és aggályait.

Ez lehetővé teszi, hogy olyan üzeneteket alkosson, amelyek érzelmileg hatnak, és konkrét igényeket céloznak meg.

Például, ha környezetbarát tisztítószereket dob piacra, az AI segíthet olyan kampányok létrehozásában, mint a „Tisztítsd meg otthonodat, tisztítsd meg a bolygót”, amelyekben termékét környezetbarátként pozícionálja.

Fedezzen fel új lehetőségeket és hozzon megalapozott döntéseket a ClickUp Brain azonnali kutatási eredményeivel

Tartalomkészítés

Az AI egyszerűsítheti a tartalom ötletelését azáltal, hogy feltérképezi a trendi hashtageket, elemzi a népszerű blogokat és feltárja a tartalmi hiányosságokat.

Például az utazási szegmensben a ClickUp Brain javasolhatja, hogy készítsen útmutatókat környezetbarát úti célokról, vagy készítsen interjúkat az ökoturizmus támogatóival.

🌈 Extrák: Ha inspirációt keres, itt van egy újabb gyöngyszem a közösségi csapatunktól!

Az a HR-megbeszélés, ami egész életemre megsebezett #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Az a HR-megbeszélés, ami egész életemre megsebezett #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

TikTok az órára: ClickUp a vírusos terjedéshez

Legyen ez rövid és velős – pont mint a TikTok-tartalmaid!

A ClickUp egy eszközkészletet kínál, amely segítségével könnyedén megtervezheti, létrehozhatja és nyomon követheti TikTok-tartalmait, a ClickUp Brain brainstormingjától a Dashboards mutatóinak figyeléséig.

A kirakós utolsó darabja? Egy erős cselekvésre ösztönző felhívás (CTA).

Irányítsd a nézőidet egy céloldalra, és növeld az elkötelezettségüket egy világos következő lépéssel. Íme egy élő példa.

A ClickUp a TikTok-tartalmakhoz ideális projektmenedzsment eszköz, emellett pedig segít lépést tartani a trendekkel, így biztosítva, hogy követői feedjeiben továbbra is virális maradjon.

Készen állsz a belevágásra? Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-on, és kezdd el megvalósítani TikTok-álmaidat!