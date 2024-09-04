Hogyan hozzunk létre közösségi média irányelveket (+példák)

Képzelje el a következő helyzetet: egy alkalmazott látszólag ártalmatlan bejegyzést oszt meg a munkahelyén eltöltött egy tipikus napjáról a személyes közösségi média fiókján, de ezzel véletlenül megsérti a vállalat titoktartási szabályait. A bejegyzés gyorsan terjed, és könnyen elkerülhető PR-válságot okoz. Ez a forgatókönyv nem csak figyelmeztető példa – valósággá is válhat az Ön számára.

Ahhoz, hogy elkerülje az ilyen (nagyobb vagy kisebb) közösségi média problémákat, szüksége van egy jó közösségi média politikára. Ebben a blogbejegyzésben elmagyarázzuk, hogyan lehet létrehozni egy közösségi média politikát, és világos lépéseket és példákat kínálunk olyan irányelvek kidolgozásához, amelyek összhangban állnak vállalatának értékeivel, és biztosítják, hogy csapata megértse az online részvétel határait.

Mi az a közösségi média szabályzat?

A közösségi média szabályzat egy irányelvekből álló dokumentum, amely felvázolja a vállalat elvárásait a munkavállalók közösségi média platformokon való viselkedésével kapcsolatban. Világos keretet biztosít ahhoz, hogy a munkavállalók hogyan képviseljék a márkát online, biztosítva ezzel a következetességet és védve a vállalat hírnevét. A jól kidolgozott közösségi média szabályzat úgy működik, mint a munkavállalói kézikönyv, csak a közösségi médiára vonatkozik.

A közösségi média politikát úgy tekintheti, mint egy útitervet, amely a következőket vázolja fel:

A vállalat hivatalos közösségi média fiókjainak használatára vonatkozó szabályok

Iránymutatások a munkavállalók személyes közösségi média fiókjainak használatához a vállalattal kapcsolatos bejegyzések vagy kommentek tekintetében

Mit szabad és mit nem szabad tenni a vállalattal kapcsolatos információk vagy tartalmak közösségi médiában történő megosztása során

A legjobb gyakorlatok az ügyfelekkel és a nyilvánossággal való online kapcsolattartáshoz

Fegyelmi intézkedések a vállalat közösségi média irányelveit megsértő alkalmazottak ellen

A közösségi média szabályzat biztonsági hálót jelent a márka online hírnevének. Íme, hogyan segít ez: Biztosítja márkája hangjának következetességét minden platformon

Megelőzi a kínos (és potenciálisan költséges) közösségi média baleseteket

Bizalmat ad csapatának, hogy online tevékenységet folytasson anélkül, hogy kétségei lennének.

Cselekvési tervet nyújt a negatív visszajelzések vagy PR-válságok kezeléséhez.

Biztosítja, hogy betartsa az iparági szabályozásokra vonatkozó előírásokat.

A közösségi média politikában szerepeltetendő szakaszok

A közösségi médiára vonatkozó vállalati irányelvek különböző elemeket tartalmaznak, többek között objektív és etikai normákat. Íme néhány fontos szakasz, amelyet feltétlenül fel kell vennie a közösségi média irányelveibe:

Cél és hatály

A cél és a hatály a közösségi média irányelv mögött álló „miért” és „ki” kérdések – miért van szükség ezekre a közösségi média irányelvekre, és kinek kell betartania őket. Ha mindenki ugyanazon az állásponton van, könnyebb fenntartani és megőrizni a márka online hírnevét.

Fiók tulajdonjoga

Ez a szakasz elmagyarázza, kié mi, amikor a közösségi média fiókokról van szó. Meghatározza a vállalat közösségi média jelenlétének kezelésében részt vevő minden személy egyértelmű szerepét. Kiemeli azt is, hogy ki nem jogosult a vállalat közösségi média fiókjainak használatára. Ez természetesen felelősségvállalást eredményez.

Például a közösségi média menedzser gondoskodhat arról, hogy a vállalat közösségi média fiókjain megjelenő összes tartalom megfeleljen a vállalat szabványainak és alkalmas legyen a célközönség számára. Az ügyfélszolgálati menedzser felelős lehet az összes ügyfélpanaszért és -kérdésért a közösségi médián keresztül, az IT-csapat pedig figyelemmel kísérheti a közösségi média fiókokat gyanús tevékenységek szempontjából.

Márka képviselete

Márkádnak megvan a maga személyisége, amely egyedi megjelenésből, hangulatból és hangból áll, és a szabályzat ezen része segít abban, hogy ezt minden közösségi média bejegyzésedben érvényesítsd. Ez hasonló a közösségi média stílusú útmutatójához. Akár a vállalat hivatalos fiókjain posztolsz, akár csak személyes bejegyzésekben említed a vállalatot, ezek az irányelvek biztosítják, hogy minden következetes és professzionális maradjon.

Íme néhány pont, amelyet felvehet ebbe a szakaszba:

Győződjön meg arról, hogy minden tartalom tükrözi a vállalat elkötelezettségét a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás iránt.

Kizárólag jóváhagyott logókat, színsémákat, betűtípusokat és egyéb vizuális elemeket használjon a közösségi média tartalmak létrehozásakor.

Összpontosítson a vállalat iparágához, termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó témákra. Kerülje a vállalat küldetésével nem kapcsolatos vitákba való bekapcsolódást és tartalom közzétételét.

Titoktartás és adatvédelem

A közösségi média irányelveinek ki kell emelniük azokat a szempontokat, amelyeket a munkavállalóknak bizalmasan kell kezelniük. Ez segít megvédeni az érzékeny információkat attól, hogy véletlenül online megosztásra kerüljenek. Ez a szakasz elengedhetetlen a szervezet tulajdonosi adatainak, valamint az ügyfelek és a munkavállalók magánéletének védelme szempontjából, ami viszont bizalmat épít a érdekelt felek körében.

A következő irányelveket adhatja hozzá a munkavállalók számára, hogy biztosítsa a titkosságot és a magánélet védelmét a közösségi médiában:

Ne osszon meg a közösségi médiában semmilyen bizalmas vagy védett információt, amely a vállalat üzleti titkaival, pénzügyi adataival, ügyféladatával, belső stratégiáival és termékfejlesztési terveivel kapcsolatos.

Kerülje a folyamatban lévő tárgyalásokkal, jogi ügyekkel, szabályozási kihívásokkal vagy bármely más érzékeny témával kapcsolatos információk megvitatását vagy megosztását, amelyek hatással lehetnek a vállalat biztonságára.

Ne hozza nyilvánosságra ügyfelekkel kapcsolatos információkat, beleértve az ügyfelek nevét vagy visszajelzéseit, az ügyfél és a vállalat előzetes engedélye nélkül.

A törvények és előírások betartása

A közösségi médiában való navigálás bonyolult lehet a szerzői jogi törvények tekintetében, de ez a szakasz segít ebben. Gondoskodnia kell arról, hogy mindenki betartsa a szabályokat – legyen szó a képek legális használatáról vagy az iparágra vonatkozó szabályok betartásáról. A teendők és a tilos dolgok kiemelésével tisztán tarthatja a dolgokat, és elkerülheti a későbbi jogi problémákat.

Hogyan lehet hatékony közösségi média politikát kidolgozni?

A közösségi média irányelvek kidolgozása kihívásnak tűnhet, de a megfelelő eszközökkel sokkal könnyebbé válhat. A ClickUp, egy all-in-one dokumentum- és projektmenedzsment platform, egyszerűsíti a közösségi média irányelvek kidolgozásának és kezelésének folyamatát azáltal, hogy zökkenőmentes együttműködést és mesterséges intelligencia használatát teszi lehetővé.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a hatékony közösségi média-irányelvek kidolgozásához, kiegészítve a ClickUp segítségével:

1. Határozza meg a szabályzat célját

Világos cél nélkül a közösségi média politikája iránytalan lehet, ami csökkenti annak hatékonyságát. Kezdje azzal, hogy összehívja a legfontosabb érdekelt feleket – HR, jogi, marketing és IT – és megvitatják, miért van szükség a közösségi média politikára és mit kell elérnie.

Hogyan kell csinálni:

A megbeszélés során ösztönözze a nyílt vitát arról, hogy mit kell elérnie a szabályzatnak. Íme néhány szempont, amelyet figyelembe vehet:

Szeretné védeni a vállalat érzékeny és bizalmas adatait , és elkerülni a biztonsági kockázatokat?

A márka konzisztenciája a közösségi média platformokon prioritás?

Szeretné biztosítani, hogy az alkalmazottak megértsék, hogyan kell viselkedniük az interneten, hogy az tükrözze vállalatának értékeit?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával pontosan meghatározhatja azokat a konkrét célokat, amelyekkel a szabályzatának foglalkoznia kell.

2. Határozza meg az elfogadható használatot

Ez a lépés magában foglalja az alkalmazottak számára a munkaidő alatt és a vállalat online képviselete során a személyes közösségi média fiókok használatára vonatkozó egyértelmű szabályok kidolgozását. Kiterjed arra, hogy mely platformok tartoznak ide, és milyen tartalom tekinthető megfelelőnek.

Hogyan kell csinálni:

Platformok: Azonosítsa a releváns közösségi média platformokat, mint például a LinkedIn, Instagram stb.

Tartalom: Határozza meg, hogy milyen típusú közösségi média bejegyzések és interakciók elfogadhatók.

Személyes vs. szakmai: Adjon útmutatást a személyes fiókok kezeléséről, különösen, ha azok hivatkoznak a vállalatra.

Munkaidő: Határozza meg a munkaidő alatt elfogadható közösségi média használatot.

Használja a ClickUp alkalmazottak kézikönyve, irányelvek és eljárások sablonját, hogy meghatározza az alkalmazottak közösségi média használatára vonatkozó irányelveket.

Töltse le ezt a sablont Készítse el közösségi média irányelveit a ClickUp alkalmazottak kézikönyve, irányelvek és eljárások sablonjával.

Ez egy szervezett struktúrát biztosít, amelyben a közösségi média-irányelv különböző elemeit oldalanként elhelyezheti. Például a következőképpen hozhat létre különálló oldalakat:

Bevezetés: Határozza meg a szabályzat célját és hatályát. Magyarázza el a felelősségteljes közösségi média használat fontosságát.

Általános irányelvek: Tiltja a vállalati erőforrások személyes közösségi média tevékenységekhez való visszaélésszerű felhasználását. Határozza meg az alkalmazottak közösségi médiában való megfelelő viselkedésére vonatkozó elvárásokat (pl. tiszteletteljes nyelvhasználat, zaklatás vagy diszkrimináció elkerülése). Foglalkozzon a vállalati logók, védjegyek és szellemi tulajdon használatával.

Alkalmazottak képviselete: Tisztázza, hogy az alkalmazottak képviselhetik-e a vállalatot a közösségi médiában. Adjon iránymutatásokat a vállalati márkajelzések vagy logók személyes profilokban való használatára vonatkozóan. Határozza meg a vállalat által szponzorált közösségi média fiókok jóváhagyásának eljárásait.

Bizalmas információk: Tiltja a bizalmas vagy védett információk megosztását a közösségi médiában. Vázolja fel a szabályzat megsértésének következményeit.

Zaklatás és diszkrimináció: Erősítse meg a vállalat elkötelezettségét a zaklatásmentes munkahely iránt. Tiltassa a diszkriminatív vagy sértő tartalmakat a közösségi médiában. Vázolja fel a szabályzat megsértésének következményeit.

Felügyelet és végrehajtás: Ismertesse a vállalat felügyeleti gyakorlatát (pl. a vállalat tulajdonában lévő eszközök felügyelete). Vázolja fel a közösségi média irányelv megsértésének következményeit. Ismertesse a fellebbezési eljárást.

A sablon minden oldalához külön tulajdonosokat és közreműködőket rendelhet.

3. Vegye figyelembe a jogi és etikai szempontokat

Nem szeretné, ha az alkalmazottak a vállalat hivatalos közösségi média fiókjain keresztül jogi vagy etikai normákat szegnének meg, mivel ez bajba sodorhatja a vállalatot. Ezért fontos, hogy a jogi és etikai normákat beépítsék a vállalat közösségi média politikájába.

Forduljon jogi szakértőhöz, hogy irányelvei összhangban legyenek a szólásszabadságra, a magánélet védelmére és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényekkel. Foglaljon bele egyértelmű irányelveket a bizalmas információk kezelésére vonatkozóan, és vázolja fel az online rágalmazás, zaklatás vagy diszkrimináció következményeit.

4. Tartalomra vonatkozó irányelvek kidolgozása

A következő lépés az, hogy egyértelmű szabványokat állítson fel a vállalata által a közösségi médiában megosztott tartalmakra vonatkozóan. Meg kell határoznia, hogy milyen típusú bejegyzések megfelelőek, és biztosítania kell, hogy azok hangneme, stílusa és hangvétele összhangban legyen a márka identitásával.

Hogyan kell csinálni:

Tartalom példák: Adjon konkrét példákat az elfogadható tartalmakra, például termékfrissítésekre vagy ügyfelek sikertörténeteire, és tisztázza, mit kell elkerülni, például vitatott vagy a márkától eltérő témákat.

Jóváhagyási folyamat: Vezessen be tartalomjóváhagyási folyamatot a hivatalos vállalati fiókok számára, hogy biztosítsa a következetességet és a minőséget.

Márka konzisztencia: Határozza meg a márkájához illő hangnemet, hangot és stílust, legyen az professzionális, barátságos vagy tekintélyt parancsoló.

A ClickUp Docs segítségével dokumentumokat hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg másokkal együttműködve. A közösségi média irányelvek kidolgozásához szükséges tartalmi irányelvek létrehozása tekintetében ezek a funkciók különösen hatékony választássá teszik ezt a megoldást:

Valós idejű együttműködés: Több csapattag is egyszerre dolgozhat a dokumentumon, így könnyebb összegyűjteni a hozzászólásokat és biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Verziótörténet: Kövesse nyomon a dokumentumban végzett módosításokat, és szükség esetén állítsa vissza a korábbi verziókat.

Feladatok integrálása: A szabályzattal kapcsolatos feladatokat (pl. A szabályzattal kapcsolatos feladatokat (pl. munkavállalói kézikönyv , felügyelet) közvetlenül a dokumentumhoz kapcsolja a jobb szervezés érdekében.

Megjegyzések és megbeszélések: Adjon hozzá megjegyzéseket és megbeszéléseket a dokumentum egyes szakaszaihoz, elősegítve ezzel a nyílt kommunikációt és visszajelzéseket.

Dokumentumok megosztása: Ossza meg a szabályzatot a releváns érdekelt felekkel, mind a szervezeten belül, mind azon kívül.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy létrehozzon egy speciális dokumentumot, amelynek segítségével együttműködhet a közösségi média irányelvek kidolgozásában.

A folyamat felgyorsításához dokumentációs célokra is felhasználhatja a mesterséges intelligenciát. A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligencia asszisztense rugalmas és együttműködésen alapuló munkaterületet kínál az Önéhez hasonló csapatok számára ötletek generálásához, szervezéséhez és kidolgozásához.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy ötleteket gyűjtsön a közösségi média politikájához, és közösen dolgozzák ki azt a semmiből.

Az AI asszisztensbe beírhat kérdéseket, és választ kaphat mindenre, amiben segítségre van szüksége. Azonban ügyeljen arra, hogy finomítsa az eredményeket, mielőtt azokat beépíti a szabályzatába. A ClickUp Brain segítségével akár teljesen új közösségi média szabályzatot is kidolgozhat.

5. Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket

Meg kell határoznia, ki felel a vállalat közösségi média politikájáért. Határozza meg egyértelműen a csapattagok szerepét – tudja, ki posztol, ki válaszol a kérdésekre, és ki felügyeli az egészet. Ezzel elkerülheti a zavarokat és megőrizheti online hírnevét.

Kezdje azzal, hogy kijelöl egy vagy több személyt vagy csapatot, akik felelősek a vállalat közösségi média fiókjainak kezeléséért és a tartalom létrehozásáért. Határozza meg, hogy ki jogosult hivatalos csatornákon posztolni, hogy biztosítsa a márka üzeneteinek következetességét és ellenőrzését.

Emellett szerepköröket is kioszthat az ügyfélkérdések kezelésére, és így biztosíthatja a gyors és pontos válaszadást. Végül határozza meg, hogy a munkavállalók hogyan jelentsék az online felmerülő problémákat vagy nem megfelelő tartalmakat, beleértve a folyamatot és azt, hogy kiket kell értesíteni.

6. Vázolja fel a felügyelet és a megfelelés folyamatát

Ez a lépés egy olyan rendszer felállításáról szól, amely figyelemmel kíséri a vállalatával kapcsolatos közösségi média tevékenységeket. Rendkívül fontos figyelemmel kísérni, hogyan jelenik meg a márkája, és biztosítani, hogy mindenki betartsa a megállapított irányelveket.

Dolgozzon ki egy folyamatot, amelynek segítségével rendszeresen ellenőrizheti a közösségi média csatornákat a vállalatát érintő bejegyzések, említések és interakciók tekintetében. Ehhez kijelölt csapattagok vagy a márka tevékenységét nyomon követő eszközök is szükségesek lehetnek. A problémák kezelésére szolgáló egyértelmű folyamat segítségével gyorsan orvosolhatja az esetleges problémákat, megőrizve online jelenlétének integritását és minimalizálva a potenciális kockázatokat.

A ClickUp folyamat- és eljárás sablonja segítségével részletesen leírhatja a vállalat folyamatait és eljárásait, beleértve a szervezet tagjai számára a közösségi média használatára vonatkozó folyamatok szabványosítását is. Minden elemhez kijelölhet felelősöket, osztályokat és dokumentációs szakaszokat.

Töltse le ezt a sablont Készítsen részletes folyamatokat a közösségi média politikájához a ClickUp folyamat- és eljárás sablonjának segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Központosítsa az összes folyamatot a különböző feladatokhoz

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat és felelősségeket minden feladathoz

A Kanban kártyák segítségével vizuálisan szervezheti az eljárásokat

💡Profi tipp: Használja a ClickUp marketingmenedzsment szoftverét az összes közösségi média marketingkampány nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy az alkalmazottak betartsák az irányelveket.

7. Hatékonyan kommunikálja a szabályzatot

Nem elég csak rendelkezni egy irányelvvel – azt egyértelműen és rendszeresen közölni kell, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen. Tegye a közösségi média irányelvet könnyen hozzáférhetővé, akár a vállalati intraneten, az alkalmazotti kézikönyvekben, akár egy megosztott online platformon keresztül.

Használjon belső kommunikációs csatornákat, például hírleveleket, csapatértekezleteket vagy e-mailes frissítéseket, hogy tájékoztassa alkalmazottait a politikáról, különösen frissítések vagy jelentős események után. Fontolja meg képzések szervezését a politika áttekintése és a kérdések megválaszolása érdekében, biztosítva a jogi és etikai normák teljes megértését és betartását.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp HR menedzsment platformját, hogy létrehozzon egy alkalmazotti kézikönyvet, és hatékony alkalmazotti kommunikációs folyamatokat állítson be a vállalat irányelveinek és eljárásainak megosztására.

Példák a közösségi média irányelvekre, amelyekből tanulhat

Íme néhány példa népszerű vállalatok közösségi média politikájára, amelyekből tanulhat, és amelyek inspirációként szolgálhatnak a saját politikájához:

Coca-Cola

via Coca Cola

A Coca-Cola irányelvei a átláthatóságot, a pontosságot és a tiszteletet hangsúlyozzák. A munkavállalókat arra ösztönzik, hogy a márkával kapcsolatos online beszélgetések során tegyék közzé a vállalattal fennálló kapcsolatukat.

Főbb elemek:

Legyen átlátható a Coca-Colával való kapcsolata tekintetében

Kövesse a vállalat üzleti magatartási kódexét

Győződjön meg arról, hogy bejegyzései pontosak és valósak

Tartsa tiszteletben a titkosságot és a tulajdonosi információkat

Használja a józan eszét, és legyen tiszteletteljes minden kommunikációban.

Intel

via Intel

Az Intel irányelvei arra irányulnak, hogy a munkavállalók aktívan részt vehessenek a közösségi médiában, miközben védik a vállalat érdekeit, és ösztönzik ezeknek a platformoknak a jó és pozitív célokra való felhasználását.

Főbb elemek:

Tegye közzé az Intelhez fűződő kapcsolatát

Győződjön meg arról, hogy bejegyzései tiszteletteljesek és őszinték

Az Intel tulajdonosi információinak titkosságának megőrzése

Kerülje az összeférhetetlenséget

Ne feledje, hogy bejegyzései hosszú távú hatással lehetnek a vállalat hírnevére.

Best Buy

via Best Buy

A Best Buy irányelvei egyértelműek és világos elvárásokat támasztanak a közösségi platformokon aktív alkalmazottakkal szemben.

Főbb irányelvek:

Védje a márkát: Ne osszon meg bizalmas információkat, például pénzügyi adatokat, promóciókkal kapcsolatos belső kommunikációt, ügyféladatokat vagy bármit, ami károsíthatja a vállalat imázsát.

Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat és a védjegyeket : Ne tegyen közzé semmit, ami más tulajdonát képezi, beleértve a zenét, kiadványokat, logókat, védjegyeket stb.

Tisztelje a közönséget: Ne használjon sértő nyelvet és ne osszon meg nem megfelelő tartalmakat.

Legyen átlátható: Ha a vállalatról beszél, fedje fel a Best Buy-nál betöltött szerepét.

Legyen felelősségteljes: Ne feledje, hogy a bejegyzései a Best Buy-ra is hatással vannak, és befolyásolhatják a márka hírnevét.

Dell

via Dell

A Dell irányelveinek célja, hogy a munkavállalók közösségi média tevékenységük során összhangban legyenek a vállalat értékeivel és céljaival.

Alapelvek:

Legyen kedves, szórakozzon és építsen kapcsolatokat: Tisztelje a sokszínűséget, és ne támogassa, illetve ne vegyen részt gyűlöletkeltő beszédben. Ne vegyen részt zaklatásban, megfélemlítésben vagy erőszakkal való fenyegetésben a közösségi médiában.

Információk védelme : A Dell bizalmas és tulajdonosi információinak védelme

Legyen átlátható és nyílt: Tárgyalja meg a Dell-lel fennálló kapcsolatát, amikor vállalattal kapcsolatos témákról beszél.

Tartsa be a törvényeket és a magatartási kódexet: Ne sértse meg a védjegyeket, szerzői jogokat vagy nyilvánossághoz való jogokat. Gondoskodjon arról, hogy idézeteit forrásmegjelöléssel lássa el, és kérje meg azok beleegyezését, akik a megosztott médiában megjelennek.

Legyen felelősségteljes: Használja jó ítélőképességét, és kerülje a nem megfelelő tartalmakat.

Adobe

via Adobe

Az Adobe irányelve arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy osszák meg a vállalat iránti lelkesedésüket, miközben figyelnek a lehetséges kockázatokra.

Főbb elemek:

Tegye közzé az Adobe-hoz fűződő kapcsolatát

Használja a józan eszét és legyen tiszteletteljes

Védje a bizalmas és tulajdonosi információkat

Tegye egyértelművé, hogy a véleményei a sajátjai

Vegyen részt olyan beszélgetésekben, amelyek hozzáadott értéket jelentenek az Adobe közösségének.

L’Oréal

A L’Oréal reklám- és marketingkommunikációs politikája a felelősségteljes kommunikációra összpontosít, hogy elkerülje a fogyasztók félrevezetését és a káros vagy diszkriminatív tartalmak közzétételét.

Főbb elemek:

Minden állítást és kijelentést adatokkal kell alátámasztani.

A tartalom nem kritizálhatja a versenytársakat vagy egy termékkategóriát.

Ne használjon szerzői joggal védett anyagokat a közösségi médiában

A megosztott tartalmaknak őszintének, valósnak, nem félrevezetőnek és tisztességesnek kell lenniük.

Nestlé

via Nestlé

A Nestlé közösségi média politikája a márkáról szóló tiszta és eredeti tartalmak népszerűsítésére összpontosít a közösségi médiában.

Főbb irányelvek:

Tegye közzé a Nestlé-hez fűződő kapcsolatát, amikor tartalmat tesz közzé vagy hozzászólásokat ír

Nincs rágalmazó, becsületsértő, zaklató, fenyegető vagy sértő bejegyzés

Nincs félrevezető vagy megtévesztő bejegyzés

Nincs helye illetlen, negatív vagy becsmérlő bejegyzéseknek

Készítse el és érvényesítse közösségi média politikáját a ClickUp segítségével

A szilárd vállalati közösségi média-irányelvek kidolgozása kulcsfontosságú ahhoz, hogy márkáját biztonságban tartsa az online közösségben, és csapata hatékonyan működhessen, miközben konzisztens és professzionális online jelenlétet biztosít. A ClickUp segítségével ez a folyamat sokkal egyszerűbbé válik.

A irányelvek és felelősségek megvitatásától a végleges szabályzat bevezetéséig a ClickUp testreszabható sablonokkal, könnyen használható feladatkezeléssel és olyan eszközökkel segíti Önt, amelyekkel az együttműködés gyerekjáték lesz.

Akár a nulláról indul, akár csak finomít a már meglévő szabályzaton, a ClickUp segít Önnek a helyes úton maradni és mindenkit bevonni a folyamatba. Akkor mire vár még? Kezdje el kidolgozni közösségi média szabályzatát, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra!