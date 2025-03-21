Ingyenes Google Sheets értékesítési sablonok

Minden értékesítési vezető arra törekszik, hogy több üzletet kössön, növelje az értékesítési bevételt, jobban kezelje az ügyfeleket és új piacokra terjeszkedjen.

A Gartner 2024-es értékesítési célokról szóló felmérése kiemeli az értékesítési részleg legfontosabb prioritásait: a bevételek növelése (52%), az ügyfélélmény javítása (50%), az értékesítési képviselők élményének javítása (32%) és a termelékenység növelése (24%).

Ezeknek a céloknak az eléréséhez azonban elengedhetetlen a releváns adatok elemzése, a láthatóság javítása, valamint az, hogy az értékesítési csapatok a repetitív feladatok helyett kreatív és stratégiai feladatokra koncentrálhassanak.

A hagyományos táblázatok ugyan hasznosak, de gyakran nehezen kezelik a nagy adathalmazokat, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet.

A megoldás? Speciális Google Sheets értékesítési sablonok, amelyek egyszerűsítik a műveleteket és növelik a termelékenységet.

Összeállítottunk egy listát hat ingyenes Google Sheets értékesítési sablonról. Megvitatjuk azok korlátait is, és megvizsgáljuk a Google Sheets érdemes alternatíváit, hogy időt takarítson meg és javítsa az értékesítők hatékonyságát.

Mi jellemzi a jó Google Sheets értékesítési sablont?

A kiváló Google Sheets értékesítési sablonok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

Könnyű használat: Győződjön meg arról, hogy a Google Sheets sablon könnyen kezelhető, így minden csapattag kiterjedt képzés nélkül is használni tudja.

Testreszabás: Lehetővé teszi az ügyfélmezők egyszerű módosítását, a KPI-k beállítását és az értesítések kezelését, hogy azok megfeleljenek az adott értékesítési igényeknek.

Együttműködés: Tegye lehetővé a zökkenőmentes együttműködést feladatok létrehozásával, műveletek nyomon követésével, megjegyzések hozzáadásával és értékesítési jelentések megosztásával az értékesítési csapattal.

Vizualizálás és jelentések: Jelentéskészítési funkciók segítségével az értékesítési adatokat diagramokban, oszlopdiagramokban vagy irányítópultokon jelenítheti meg, hogy azok könnyebben értelmezhetők legyenek.

Beépített számítások: Válasszon egy sablont beépített képletekkel és fejlett számításokkal, hogy automatizálja a teljes bevételt és az értékesítési előrejelzéseket, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a hibák számát.

Integráció: Gondoskodjon a meglévő CRM-ekkel, marketingeszközökkel és Gondoskodjon a meglévő CRM-ekkel, marketingeszközökkel és értékesítési termelékenységi platformokkal való kompatibilitásról a zökkenőmentes adatátvitel érdekében.

Google Sheets értékesítési sablonok

1. Google Sheets CRM sablon a Hubspot-tól

via Hubspot

Ha értékesítési feladatokat szeretne nyomon követni és ügyfélkapcsolatokat kezelni anélkül, hogy teljes mértékben befektetne CRM szoftverbe, akkor a Hubspot Google Sheets CRM sablonja lehet a megfelelő választás.

Letöltheti ezt az ingyenes Google Sheets sablont, és testreszabhatja úgy, hogy mezőket ad hozzá vagy távolít el, hogy az illeszkedjen az üzleti értékesítési folyamatához, és kihasználhassa annak teljes potenciálját.

Ezután adja meg az ügyfél adatait, például nevét, e-mail címét, fiókkezelőjét, kommunikációs csatornáját, weboldalát, dátumot és az értékesítés szakaszát.

Elemezze az értékesítési adatokat, és készítsen jelentést, hogy feltárja a vásárlói trendeket és mintákat, és javítsa az ügyfélkapcsolat-kezelést.

2. Google Sheets értékesítési lead tracker a Hubspot-tól

via Hubspot

A Hubspot Google Sheets Sales Lead Tracker segítségével nyomon követheti potenciális ügyfelei útját, és elemezheti az adatokat, hogy személyre szabhassa az ügyfélszerzési tevékenységeket, javítsa az értékesítési csatornát és növelje a konverziókat. Ha ezzel az ingyenes sablonnal szeretné nyomon követni a potenciális ügyfeleket, töltse le Google Sheets formátumban, és konfigurálja az értékesítési szakaszoknak megfelelően.

Lépjen az „Adatok” fülre, és töltse ki a potenciális ügyfelek adatait: név, kapcsolattartó személy, forrás, régió, e-mail cím, nyerési valószínűség, üzlet állapota és státusza, valamint becsült érték.

Ezután használhatja a sablon irányítópultját, amely betekintést nyújt a konverziós arányokba, az átlagos értékbe, az ügyfelek életciklusába és az üzletek méretébe. Ezekkel az információkkal értékesítési és működési stratégiákat hozhat létre az értékesítés növelése érdekében.

3. Google Sheets értékesítési irányítópult sablon a Hubspot-tól

via Hubspot

Nem mindig könnyű nyomon követni a KPI-ket és a mutatókat, valamint megosztani a jelentést a csapatok között a láthatóság és az átláthatóság növelése érdekében.

A Hubspot Google Sheets értékesítési irányítópult-sablonjával könnyedén nyomon követheti a havi értékesítési adatokat, elrendezheti az irányítópult elemeit, beállíthatja a szűrőket és azonosíthatja a mintákat.

Ahhoz, hogy betekintést nyerjen a jelentésébe, adja meg az értékesítési adatokat a Google Sheets sablonba, és állítsa be a kritikus értékesítési mutatókat, mint például a teljes értékesítés, a konverziós arány, az átlagos értékesítési érték, a heti és havi bevétel, valamint az ügyfélszerzési költségek.

A legjobb az egészben, hogy automatikus értesítéseket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az érintetteket, ha egy mutató túllépi vagy elmarad a előre meghatározott határértékektől. Ez lehetővé teszi, hogy ünnepelje az üzleti sikereket, és intézkedéseket tegyen az értékesítési folyamatok kihívásainak kezelésére.

4. Értékesítési hívásnapló sablon a Template.net webhelyről

A Template.net által készített Sales Call Log Template egy egyszerű, de hatékony Google Sheets sablon, amely segít elemezni az értékesítési hívásokat a csapat hatékonyságának javítása érdekében. Töltse le Google Sheets formátumban, és testreszabhatja, hogy elkezdhesse használni értékesítési munkafolyamataiban.

Ezenkívül különböző mezőket, például ügyfélnév, cég, dátum, idő és megjegyzések használhat az ügyféladatok rendezett tárolásához. A táblázatkezelő sablon beépített képleteket és vizuális elemeket, például diagramokat és oszlopokat tartalmaz az értékesítés hatékony előrejelzéséhez és az adatok nyomon követéséhez.

5. Napi értékesítési jelentés sablon a Template.net webhelyről

Szeretné rögzíteni a napi értékesítési tranzakciókat és értékelni az egyes értékesítők teljesítményét? A Template.net napi értékesítési jelentés sablonja kiváló választás.

Ez az ingyenes Google Táblázatok sablon lehetővé teszi, hogy napi értékesítési adatait egyetlen helyen rögzítse. Tartalmazza a legfontosabb részleteket, mint például az értékesítési képviselő neve, az idő, a termék neve, a mennyiség és az egységár. A táblázatsablon automatikusan kiszámítja az összeget, és oszlopdiagramban mutatja az egyes képviselők napi értékesítését.

Ezzel könnyedén nyomon követheti a teljesítményt, azonosíthatja a legkelendőbb termékeket, és mérheti a célokhoz viszonyított bevételt. Ez egy remek módszer a haladás nyomon követésére.

6. Lehetőségalapú értékesítési előrejelzési sablon a Template.net webhelyről

A pontos értékesítési előrejelzési folyamat elengedhetetlen a hatékony erőforrás-elosztás, a költségvetés-tervezés, a célok kitűzése és a készletgazdálkodás szempontjából. A Template.net által készített, lehetőségeken alapuló értékesítési előrejelzési sablon segítségével könnyedén összevonhatja az értékesítési lehetőségeket és pontosan előre jelezheti a jövőbeli bevételeket.

Ez a sablon olyan mezőket tartalmaz, mint az értékesítési ügynök, a helyszín, a fiókadatok, az előrejelzett összeg, a valószínűség és az előrejelzett zárás. Könnyedén előre jelezheti az értékesítést egy adott időszakra – egy hónapra, negyedévre vagy évre. A táblázatkezelő sablon beépített számításai ezután automatikusan kitöltik vállalkozása súlyozott előrejelzését és teljes értékét.

Ez a Google Táblázatok sablonja olyan fejlett funkciókat is kínál, mint az értékesítési folyamatok jelentése, időalapú előrejelzés és lehetőségalapú értékbecslés, amelyek segítségével előre jelezhető az értékesítési konverziók és a bevételek alakulása.

A Google Sheets értékesítési sablonok használatának korlátai

Bár funkcionálisak és felhasználóbarátok, ezek az ingyenes Google Sheets sablonoknak vannak korlátai. A Google Sheets-et használó értékesítőknek nehézséget okozhat:

Az automatizálás hiánya: A Google Sheets sablonok nem képesek automatizálni az értékesítési munkafolyamatokat e-mailek küldésével, feladatok létrehozásával és jelentések generálásával. Így az értékesítési csapatok nem tudnak időt megtakarítani és növelni a termelékenységet.

Korlátozott integráció: A Google Sheets integrálása még A Google Sheets integrálása még egyszerű értékesítési eszközökkel is gyakran további kiegészítőket igényel, amelyek nehézkesek lehetnek és korlátozhatják a zökkenőmentes adatátvitelt.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A testreszabási lehetőségek gyakran korlátozottak, ami megnehezíti a sablonok komplex értékesítési folyamatokhoz vagy egyedi üzleti igényekhez való igazítását.

Google Sheets értékesítési sablonok alternatívái

Most, hogy már ismeri a Google Sheets sablonok kínálatát, funkcióit és korlátait az értékesítési tevékenységek tekintetében, nézzünk meg néhány alternatívát.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amely fejlett feladatkezelést, valós idejű együttműködést, célkitűzést és KPI-követést tesz lehetővé.

A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje az összes értékesítési feladatot – a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az értékesítési csapattal való együttműködésen, a személyzet képzésén és az ügyfelek bevonásán át.

Lehetősége van a szilók lebontására és a terjedelmes Excel vagy Google Sheets programok lecserélésére.

Kezdje el a ClickUp használatát A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver segítségével egyetlen platformon kezelheti a potenciális ügyfelek nyomon követését, ápolását, az ügyfelek bevonását és az együttműködést.

A ClickUp Brain, a ClickUp neurális hálózata, mesterséges intelligenciát használ, hogy összekapcsolja az embereket a feladatokkal, dokumentumokkal, tudásbázisokkal és ügyféladatokkal, hogy feltárja a rejtett információkat és bevételi előrejelzéseket készítsen. Személyre szabja a kapcsolattartást, hogy növelje az elkötelezettséget, és érzelemelemzést végez a stratégiák finomításához.

Ráadásul a ClickUp előre elkészített, teljes mértékben testreszabható és ingyenes sablonokból álló könyvtárával elengedhetetlen eszköz az értékesítési technológiai eszköztárában.

1. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az összes ügyfelet és potenciális ügyfelet a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

Az értékesítési folyamat áttekinthető képet ad az egész értékesítési folyamatról – a potenciális ügyfelek felkutatásáról, a leadek minősítéséről, az ajánlatokról, a tárgyalásokról, az üzletek lezárásáról és a szerződések megkötéséről. Ez a áttekinthetőség segít javítani a termékfejlesztést, a készletgazdálkodást, a bevételek előrejelzését és a kihívások kezelését.

Például a ClickUp Sales Pipeline Template egy teljesen testreszabható sablon, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek adatainak kezelését és az értékesítési csatorna vizualizálását.

Több mint 30 egyéni állapot, négy különböző egyéni nézet, egyéni mezők és projektmenedzsment funkciók segítségével egyszerűsítheti az értékesítési folyamat minden szakaszát, javíthatja a kommunikációt és az együttműködést az értékesítési képviselők között, valamint fontossági sorrendbe állíthatja a potenciális ügyfeleket sürgősség, érték és potenciál alapján.

2. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Értékelje az értékesítési képviselők teljesítményét, és kezelje hatékonyabban az értékesítési folyamatot a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

Unod már, hogy több eszközt kell használnod az értékesítési adatok gyűjtéséhez?

Használja a ClickUp Sales Tracker sablont, hogy áttekinthető képet kapjon az értékesítési folyamat változó elemeiről.

Beállíthatja csapata heti és havi értékesítési céljait, és öt állapotba sorolhatja a feladatokat: „Cél elérve”, „Cél nem elérve”, „Befejezve”, „Nem kezdődött el” és „Folyamatban”, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Ez az ingyenes sablon lehetővé teszi az egyéni és csapat teljesítmény valós idejű nyomon követését, az adatok elemzését, azok összehasonlítását a korábbi adatokkal, valamint az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Az értékesítési adatok elemzése után ossza meg eredményeit jelentések vagy prezentációk formájában, hogy azokat áttekintse, jutalmazza az alkalmazottakat, és új heti/havi célokat tűzzön ki.

3. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze a legfontosabb értékesítési mutatókat, és nyerjen áttekinthetőséget a ClickUp értékesítési jelentés sablonjával.

A részletes értékesítési jelentések készítése és a mutatók nyomon követése nem feltétlenül bonyolult feladat. A ClickUp értékesítési jelentés sablon segítségével könnyedén nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, figyelemmel kísérheti az értékesítés előrehaladását és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Hozzon létre egyéni mezőket, például Értékesítési régió, Értékesítési eredmény, Értékesítési év, Értékesítési negyedév és másokat, hogy tárolja és vizualizálja a kritikus adatokat. Használja a ClickUp táblázatos nézetét az értékesítési teljesítmény mintáinak és tendenciáinak elemzéséhez, hogy jobban megértse az ügyfeleket és új növekedési lehetőségeket fedezzen fel.

Miután befejezte az adatok figyelemmel kísérését, ossza meg az eredményeket és a megállapításokat egy vizuális jelentésben az érdekelt felekkel.

💡Profi tipp: A kritikus értékesítési adatok és a csapat teljesítményének nyomon követésére a legokosabb módszer a ClickUp Dashboards használata. Hozzon létre egy testreszabott értékesítési irányítópultot a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és kiemeléséhez, valamint az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

4. ClickUp értékesítési KPI sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson fel mérhető célokat és kövesse nyomon a releváns KPI-ket a ClickUp értékesítési KPI-sablonjával.

A ClickUp értékesítési KPI sablon segít mérhető célokat kitűzni, nyomon követni a legfontosabb KPI-ket és mérni az értékesítési stratégia sikerét. Ez elengedhetetlen az értékesítési teljesítmény javításához, a lehetőségek kiaknázásához és a bevételek növeléséhez.

Az értékesítési teljesítmény vizualizálásához állítson be KPI-ket az egyéni mezők segítségével, például havi értékesítési bevétel, átlagos rendelési érték, konverziós arány, ügyfélélettartam-érték és ismételt értékesítés.

Tekintse ezt a sablont egy olyan térképnek, amely teljes átláthatóságot és egyértelműséget biztosít a KPI-k tekintetében, hogy megkönnyítse a gyorsabb döntéshozatalt és az üzleti értékesítési célok elérését.

5. ClickUp értékesítési hívások sablon

Ingyenes sablon letöltése Frissítse az egyes ügyfelek állapotát az értékesítési folyamatban, és kövesse nyomon az általános előrehaladást a ClickUp értékesítési hívások sablonjával.

Nehézségeket tapasztal az ügyfelekkel való kapcsolattartásban?

A ClickUp értékesítési hívás sablon segít rögzíteni a hívások részleteit, elemezni az értékesítési képviselők teljesítményét és kiosztani a követő feladatokat. Ennek eredményeként ellenőrizheti az értékesítési műveleteket, maximalizálhatja a hatékonyságot és időt takaríthat meg.

Ez a speciális értékesítési sablon segít nyomon követni az értékesítési hívásokat és mérni az értékesítők teljesítményét, hogy megtalálja a fejlesztésre szoruló területeket. Meghívhatja az értékesítőket az együttműködésre, és biztosíthatja, hogy minden érdekelt fél ugyanazon az oldalon álljon ezzel az összevont adattal.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy az összes szükséges értékesítési dokumentumot, például szkripteket, brosúrákat, prezentációkat és ingyenes anyagokat egy helyen tárolhassa. Hívja meg kollégáit, hogy a valós idejű együttműködési funkció segítségével megosszák javaslataikat.

6. ClickUp értékesítési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az értékesítési célokat és módosítsa stratégiáit a ClickUp értékesítési terv sablonjával.

Értékesítési vezetőként a megfelelő értékesítési terv kidolgozása, a világos célok meghatározása és a stratégiák kidolgozása megterhelő feladat lehet.

A ClickUp értékesítési terv sablon segít egy átfogó értékesítési terv elkészítésében, amely eredményeket hoz. Ez az egyszerűen használható sablon tökéletes azok számára, akik jobban meg akarják érteni az ügyfeleket, egyértelmű feladatstruktúrát szeretnének felállítani és növelni szeretnék az értékesítési folyamat átláthatóságát.

Öt egyéni státusszal, négy egyéni mezővel és öt különböző egyéni nézettel könnyedén hozzáférhet az adatokhoz, vizualizálhatja az értékesítési terv lépéseit és nyomon követheti az előrehaladást. Ezen felül finomított funkciókkal, például címkézéssel, beágyazott alfeladatokkal, több felelőssel és prioritási címkékkel javíthatja az értékesítési terv nyomon követését.

Összességében ez az ingyenes értékesítési terv sablon biztosítja, hogy a csapat tagjai az értékesítési folyamat során végig ugyanazon az oldalon álljanak – célokat tűzzenek ki, nyomon kövessék a teljesítményt, leküzdjék a lehetséges késedelmeket és kihívásokat, és sikert érjenek el.

7. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja az értékesítési folyamatokat és kössön több üzletet a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja útmutatást nyújt az értékesítési képviselőknek, vezetőknek és ügyfélszolgálati munkatársaknak a potenciális ügyfelek visszatérő ügyfelekké alakításában.

Ezzel a kezdőknek is könnyen használható sablonnal tisztázhatja értékesítési folyamatát, és struktúrát biztosíthat az értékesítési csapatok számára, hogy a következő lépésekre koncentrálhassanak. A sablon nemcsak a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és az értékesítési folyamat optimalizálását segíti elő, hanem az új értékesítési munkatársak beilleszkedését is megkönnyíti, mivel a sablon alapján azonnal megkezdhetik a munkát.

Ez az ingyenes sablon úgy lett kialakítva, hogy az értékesítési csapat minden tagjának segítsen az egész értékesítési folyamat gyorsabb és hatékonyabb irányításában. Az értékesítési folyamatot olyan fejlett funkciókkal egyszerűsítheti, mint a diagramok, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek stb.

8. ClickUp értékesítési bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyorsan képezze ki az értékesítőket, és lássa el őket a megfelelő ismeretekkel a ClickUp értékesítési bevezető sablonjának segítségével.

Az értékesítési bevezető anyagok nulláról történő elkészítése idő- és erőfeszítésigényes feladat.

Itt jön jól a ClickUp Sales Onboarding Template, amely leegyszerűsíti a folyamatot. Öt egyéni mező, például e-mail, telefonszám, foglalkoztatási típus, hivatalos kezdési dátum és orientációs dátum segít összegyűjteni a beilleszkedéshez szükséges információkat. A ClickUp Gantt Chart View megkönnyíti a beilleszkedési munkafolyamatok vizualizálását, a prioritási címkékkel ellátott feladatkezelést és a valós idejű haladás nyomon követését.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy megossza az új alkalmazottakkal az értékesítési folyamat dokumentációját, a termékinformációkat és a képzési anyagokat. A ClickUp Automation segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, hogy az értékesítési képviselőknek több ideje maradjon, és egyszerűsítse a projektmenedzsmentet az értékesítési csapatok számára.

A ClickUp értékesítési bevezető sablonjával zökkenőmentes bevezető folyamatot hozhat létre, amely segít az új alkalmazottaknak gyorsan felzárkózni, és maximalizálja a meglévő értékesítési személyzet termelékenységét.

9. ClickUp értékesítési CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen betekintést az ügyféladatokba, és hatékonyan kezelje ügyfeleit a ClickUp értékesítési CRM-sablonjával.

A ClickUp Sales CRM sablon segít a potenciális ügyfelek kezelésében, az értékesítési lehetőségek vizualizálásában, a kapcsolatok szervezésében és egyedi betekintések feltárásában.

Hozzon létre feladatokat több mint 20 egyéni státusszal, például „Aktív”, „Folyamatban”, „Tárgyalás alatt”, „Bevezetés” és „Zárva”.

A ClickUp Automation még tovább megy, automatizálva az e-mailes munkafolyamatot, hogy manuális beavatkozás nélkül küldjön időszerű frissítéseket.

Például, követő e-maileket kell küldenie azoknak a potenciális ügyfeleknek, akikkel a múlt héten felderítő beszélgetéseket folytatott. A ClickUp Brain személyre szabott e-maileket generálhat minden potenciális ügyfél számára. Ez órákat takarít meg Önnek, és lerövidíti az értékesítési ciklust a követő lépések automatizálásával.

Tanuljon meg tippeket és trükköket a hatékony e-mailek írásához a ClickUp Brain segítségével.

Egyszerűen írja be a keresési kifejezést, és személyre szabott útmutatást kap a saját AI-asszisztensétől.

Hatékony értékesítési stratégiák kidolgozása a ClickUp segítségével

Az értékesítési sablon segít nyomon követni az értékesítési csapat frissítéseit, kezelni a potenciális ügyfeleket, jobban megérteni az ügyfeleket és hatékony értékesítési terveket készíteni.

Mi teszi a ClickUp-ot kiemelkedővé? Fejlett funkciói lehetővé teszik az értékesítési csapaton belüli együttműködést, segítik a fenntartható növekedést és az értékesítési munkafolyamatok testreszabását.

A legjobb rész?

A ClickUp automatizálási és AI funkciói időt takarítanak meg, javítják a hatékonyságot és optimalizálják az egész értékesítési folyamatot, segítve Önt abban, hogy a potenciális ügyfeleket hűséges vásárlókká alakítsa.

Készen áll az értékesítési stratégiájának fejlesztésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy letöltse és használja ezeket a hatékony értékesítési sablonokat.