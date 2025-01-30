A 10 legjobb alkalmazotti portál szoftver 2025-ben

A modern munkahelyek nyüzsgő folyosóin, ahol az időzónák elmosódnak és az együttműködés határokat lép át, a csapat hatékony irányítása már nem csupán feladat, hanem művészet. HR-szakemberként lehetetlen mindent egyedül kezelni – az új munkavállalók beillesztését, a juttatások kezelését, a teljesítményértékeléseket és még sok mást. Az alkalmazottak irányítására szolgáló szoftver a segédpilótája, miközben végigmegy a végtelen teendőlistán.

Egy hatékony munkavállalói portál nem csupán információkat tárol, hanem aktívan bevonja a munkavállalókat is.

Nem sok vállalat követi nyomon, hogy munkavállalói mennyire elkötelezettek, de egy kis teszt kimutatta, hogy ez jó ötlet lehet. Amikor egy vállalat boldogabbá tette munkavállalóit a munkahelyen, kevesebben maradtak távol a munkától, és a hiányzások száma 27,5%-kal csökkent.

A megfelelő alkalmazotti önkiszolgáló portál megtalálása átalakíthatja a HR-osztály hatékonyságát, megkönnyítheti és kezelhetőbbé teheti a napi feladatokat, miközben segít az embereknek élvezni a munkájukat. Az elmúlt évben a ClickUp-nál teszteltük és összeállítottuk a 10 legjobb alkalmazotti portál szoftver listáját 2024-re, amelyeket mind a termelékenység, a kommunikáció, az elkötelezettség és az általános humánerőforrás-menedzsment javítására való képességük alapján választottunk ki.

A kódolás nélküli munkavállalói portálkészítőktől a tudásmenedzsment és HR munkafolyamat-szoftverekig, ez az útmutató segít Önnek a szoftveropciók értékelésében, az egyes eszközök erősségeinek, árainak, alapvető funkcióinak és integrációinak gyors áttekintésével.

De először is, íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelnie kell az alkalmazotti portál szoftvereknél.

Mit kell keresnie az alkalmazotti portál szoftverben?

Kutatásaink alapján az alkalmazotti portál szoftvernek az alábbi funkciók mindegyikét vagy legalábbis egy részét tartalmaznia kell:

Dokumentumkezelés: Mindig olyan eszközöket keressen, amelyek könnyedén összeállítják a rutin HR-dokumentumokat , mint például adóbevallások, fizetési jegyzékek, ajánlatlevelek és juttatások összefoglalói. Nem akarja emlékezni arra, hogy melyik információ melyik eszközben található – egyesítse őket a gyors megtalálás érdekében.

Tudásmegosztás: Keressen olyan platformot, amely megosztható tudásbázissal rendelkezik, amely tartalmazza a vállalati kézikönyveket, irányelveket, képzési anyagokat és egyéb fontos információkat, hogy az alkalmazottak élete könnyebbé váljon.

Hirdetmények terjesztése: A vállalat minden szintjén történő hatékony kommunikáció érdekében válasszon olyan eszközt, amellyel könnyedén megoszthatja a vállalati hirdetményeket, emlékeztetőket és értesítéseket.

Munkavállalói adatbázis: Lehetőséget kell biztosítania a kapcsolattartási adatok, beosztások, helyszínek és egyéb információk központi tárolására. Ez megkönnyíti a különböző részlegek és helyszínek munkatársainak megkeresését és velük való kapcsolatfelvételt.

Juttatások kezelése: Keressen olyan eszközöket, amelyek önkiszolgáló lehetőségeket kínálnak az alkalmazottaknak a vállalati juttatások igénybevételéhez és kezeléséhez.

Integrációk: Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e a meglévő Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e a meglévő HRMS szoftverével , bérszámfejtő szoftverével és egyéb üzleti műveleti eszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Sablonok : Válasszon olyan megoldást, amely : Válasszon olyan megoldást, amely alkalmazotti kézikönyv-sablonokat és beilleszkedési sablonokat kínál, hogy egyszerűsítse a HR-folyamatokat és biztosítsa a szervezeten belüli egységességet.

Felhasználóbarát felület: A munkavállalók nagyobb valószínűséggel fogadják el a könnyen használható platformot.

Sok alkalmazotti portál szoftvereszköz óriásvállalatok számára készült, sok funkcióval és megfizethetetlen áron (az árat csak akkor tudhatja meg, ha végigcsinálja a bonyolult folyamatot). Vannak jobb választások, amelyek megfizethetőek és könnyebben használhatók.

Az év 10 legjobb alkalmazotti portál szoftvere

Íme az idei év legjobb munkavállalói portál szoftverei. Azért kerültek fel a listánkra, mert sokkal könnyebbé teszik a munkavállalók irányítását és velük való kapcsolattartást.

Kezdjük a ház kedvencével – a ClickUp-pal!

1. ClickUp – A legjobb a biztonságos munkavállalói hozzáféréshez

A ClickUp humánerőforrás-platformját azért szeretem a legjobban, mert minden könnyen megtalálható és használható egy helyen. Olyan, mintha egy szuper szervezett HR-iroda lenne egy számítógépes programban!

Szervezze és racionalizálja HR-folyamatait a ClickUp humánerőforrás-platformjával

Egyszerűsítse a mindennapi embermenedzsmentet és az új munkavállalók beillesztését, támogassa a munkavállalók fejlődését, vagy találjon új módszereket a csapat elkötelezettségének fenntartására – a ClickUp mindezt könnyedén megteheti, és csökkentheti a munkaterhelését!

Dokumentumkezelés

A ClickUp Docs segítségével minden fontos HR-dokumentumot egy helyen tárolhat, például az új munkavállalók beilleszkedését segítő útmutatókat, a munkavállalói kézikönyveket és a vállalati irányelveket.

Készítsen HR-folyamatokkal kapcsolatos dokumentumokat, és működjön együtt csapatával a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs is segíthet Önnek:

Dokumentumok létrehozása, szerkesztése és megosztása a csapattal. Legyen szó vállalati irányelvek, munkavállalói kézikönyvek vagy folyamatirányelvek megfogalmazásáról, több csapattag is együtt dolgozhat rajtuk valós időben.

Kövesse nyomon a változásokat és tartsa karban a dokumentumok különböző verzióit . Az HR-politikák vagy eljárások frissítésekor könnyedén visszatérhet a korábbi verziókhoz, és szükség esetén összehasonlíthatja a frissítéseket.

Ellenőrizze, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja az egyes dokumentumokat. HR-célokra ez azt jelenti, hogy az érzékeny információkat (például a munkavállalói szerződéseket vagy a teljesítményértékeléseket) biztonságban tarthatja, és csak az arra jogosult személyek láthatják őket.

Könnyen integrálható más eszközökkel, például , például a ClickUp Tasks és a ClickUp Reminders alkalmazásokkal, valamint a munkafolyamatokkal. Ha például egy új munkavállaló beillesztési folyamatáról tárgyal, a ClickUp Tasks segítségével feladatokkal láthatja el a különböző lépésekért felelős csapattagokat.

A forgalmas munka automatizálása

Ha ez sok (kézi) munkának tűnik, próbálja ki a ClickUp Brain AI Writer for Work alkalmazását, amellyel automatizálhatja a folyamat egyes részeit.

Jelentősen javítsa a HR-folyamatokat és a munkavállalók irányítását a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével ötleteket gyűjthet HR-dokumentumok, például munkavállalói kézikönyvek elkészítéséhez, finomíthatja a hivatalos e-mailek és emlékeztetők nyelvezete és hangvételét, összefoglalhatja a hosszú kommentárszálakat, hogy a legfontosabb információkat bemutassa az adatokon alapuló döntésekhez, és még sok minden mást.

Használhatja a beépített ClickUp Automations funkciót, vagy létrehozhat egyéni automatizálásokat a ClickUp Brain segítségével a következőkre:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat , mint például a munkavállalók szabadságkérelmeinek jóváhagyása, a szabadságok egyenlegének frissítése és a szabadságok nyomon követése.

Egyszerűsítse az új munkavállalók beillesztési folyamatát azáltal, hogy automatikusan elküldi a fontos dokumentumokat, biztosítja az IT-erőforrásokat és ütemezi a képzéseket az új munkavállalók számára.

Kövesse nyomon a munkavállalók munkaidejét, kezelje a műszakokat, és automatizálja a jelenléti folyamatokat a bérszámfejtéshez.

A folyamatok sablonosítása

A ClickUp ingyenes HR-sablonok könyvtárával segíti az indulást. Ez azt jelenti, hogy nem kell mindent a nulláról felépítenie, így órákat és energiát takaríthat meg.

Például a ClickUp munkavállalói kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonja segíthet jobban megszervezni és közölni vállalatának alapvető dokumentumait.

Töltse le ezt a sablont Tájékoztassa munkatársait vállalatának küldetéséről, eljárásairól és elvárásairól a ClickUp munkavállalói kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy minden fontos munkavállalói információt egy helyen tároljon, a kezdő lépésektől (beilleszkedés) a vállalati szabályokig (irányelvek). Mindenki könnyen megtalálja a legfrissebb információkat, és a vállalat növekedésével új információk hozzáadása is egyszerű.

A ClickUp munkavállalói kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonja a következőket kínálja:

17 részletes információs szakasz , például üdvözlő levél, az ideális csapat tagjának leírása, beilleszkedési részletek, vállalati kultúra, munkahelyi szabályzatok stb.

Testreszabható borító a könnyű nyomtatáshoz vagy PDF formázáshoz

Első oldalas irányítópult, amely az összes aloldalt megjeleníti, és helyet biztosít a szakaszok tulajdonosainak és közreműködőinek kijelöléséhez.

Több mint 100 beépített ClickUp Automations funkciót használhat, vagy saját funkciókat hozhat létre. Csapata értékelni fogja az automatizálás és a ismétlődő feladatok sablonokba rendezése által megtakarított időt, így az HR stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, amíg megtanulják a ClickUp összes funkciójának használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Simpplr – A legjobb a belső kommunikáció javításához

via Simpplr

A Simpplr olyan, mint egy digitális hirdetőtábla a vállalat számára. Lehetővé teszi, hogy hirdetményeket, naptárakat, valamint visszajelzéseket és elismeréseket tegyen közzé a munkatársainak egy platformon.

A platform személyre szabja a hírcsatornádat, hogy csak az érdekes frissítéseket mutassa meg neked. Megtekintheted a témák szerint, a népszerűség szerint vagy a saját választásod szerint.

A Simpplr mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense olyan, mint egy szuper keresőmotor a munkához. Szüksége van egy fájlra? Elakadt egy HR-feladatnál? Csak kérdezze meg az asszisztenst, és az segít megtalálni, amire szüksége van, vagy akár elindítja a munkafolyamatokat. Ez a digitális központ lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyen hozzáférjenek a vállalati bejelentésekhez, naptárakhoz, visszajelzések gyűjtéséhez és a kollégák elismeréséhez.

A Simpplr legjobb funkciói

Tájékoztassa a munkavállalókat a legfrissebb vállalati hírekről közvetlenül a vállalati intraneten keresztül.

Kapcsolatba léphet az alkalmazottakkal mobil eszközökön, asztali számítógépeken, csevegőprogramokon, e-mailben és digitális kijelzőkön keresztül.

Adjon a vezetőknek eszközöket az elkötelezettségi adatok és a megvalósítható ajánlások révén

A Simpplr korlátai

Nincs beépített tudás- és tartalomkezelő megoldás. Ehhez más integrációkra lesz szükséged.

Egyes felhasználók szerint az AI Assistant pontosságával kapcsolatban alkalmanként problémák merültek fel.

A Simpplr árai

Egyedi árazás

Simpplr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

3. Guru – A legjobb a tudásmenedzsmenthez és az információ megosztásához

via Guru

Ha AI-alapú vállalati keresőt, tudásbázist és intranetszoftvert keres, akkor érdemes megfontolnia a Guru használatát. A Guru középpontjában az AI-alapú tudásmenedzsment rendszer áll, amely könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba.

Csökkenti az információkereséssel töltött időt. A eszköz képessége, hogy valós időben rögzítse és rendszerezze a tudást, biztosítja, hogy a csapatok mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezzenek, javítva ezzel a döntéshozatali folyamatokat.

Emellett nyomon követheti, hogy az emberek hogyan használják a tudásbázist. Ezen minták elemzésével azonosíthatja az információhiányokat és megoldhatja azokat.

A Guru legjobb funkciói

Integrálja olyan együttműködési eszközökkel, mint a Slack, hogy releváns információkat nyújtson a munkafolyamatok során.

Használja az ellenőrzési funkciót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tárolt információk mindig naprakészek és pontosak.

Használja az AI-alapú keresést és ajánlásokat a tudáshiányok és a duplikált tartalmak azonosításához, valamint az alkalmazottak és a szakértők összekapcsolásához.

A guru korlátai

A mobilalkalmazás kevésbé intuitív lehet a desktop verzióhoz képest, ami korlátozhatja a mobil hozzáférést.

Egyes felhasználóknak eleinte nehézséget okozhat a felület. Lehet, hogy időre lesz szükségük, hogy megtanulják az összes funkció használatát.

Guru árak

Ingyenes próba 30 napig

All-in-one : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalat: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

4. Dayforce HCM – A legjobb átfogó humán tőke menedzsmenthez

via Dayforce HCM

A Dayforce HCM minden szükséges funkcióval rendelkezik a humán tőke menedzsmenthez. Vezeti a HR-osztályokat a munkavállalók teljes életciklusán, a toborzástól a kilépésig. A HR, a bérszámfejtés, a juttatások, a munkaerő és a tehetségmenedzsment funkciókat egyetlen alkalmazásban egyesíti.

A platform valós idejű hozzáférést biztosít az összes HR-adathoz egyetlen felületen, megkönnyítve a jelöltek felkutatását, a zökkenőmentes beilleszkedést, a kiegyensúlyozott ütemezést, a munkavállalók fejlesztését, a fizetések kezelését és a juttatások adminisztrációját.

Emellett könnyen használható, testreszabható munkavállalói portállal javítja az önkiszolgáló élményt. Ez a portál segít a munkavállalóknak a rutin feladatok önálló kezelésében, ami rengeteg időt takarít meg a HR-csapatoknak.

A Dayforce HCM legjobb funkciói

Javítsa a bérszámfejtési műveleteket több mint 200 országban és területen, egyszerűsítve a folyamatokat

Alkalmazzon mesterséges intelligenciát a tájékozott felvételi döntések, a munkafolyamatok optimalizálása és a tehetségek hatékony megtartása érdekében.

Építsen be adatbiztonsági ellenőrzőket az adatok biztonsága érdekében, minden szinten prioritásként kezelve a biztonságot.

A Dayforce HCM korlátai

Nagy, olvashatatlan jelentések keletkezhetnek

Az önkiszolgáló munkavállalói portálról azt jelentették, hogy elavult.

Dayforce HCM árak

Egyedi árazás

Dayforce HCM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (950+ értékelés)

5. Deel – A legjobb globális bérszámfejtéshez és megfeleléshez

via Deel

A különböző országokban történő bérszámfejtés és a szabályoknak való megfelelés kezelése nehéz lehet, mivel továbbra is távolról dolgozunk. A Deel megkönnyíti ezt a folyamatot, így Ön a nemzetközi HR-menedzsment bonyolultságai miatt nem kell aggódnia, és a fő üzleti tevékenységére koncentrálhat.

A platform több pénznem támogatását és globális bérszámfejtést biztosít több mint 150 országban, anélkül, hogy az egyes országok bonyolult bérszámfejtési szabályozását külön-külön kellene átnéznie. A Deel segítségével szerződéseket hozhat létre minden távmunkás számára, függetlenül attól, hogy azok teljes munkaidős alkalmazottak, alvállalkozók vagy szabadúszók.

A beépített, testreszabható sablonok segítségével biztos lehet benne, hogy minden szerződése megfelel a helyi törvényeknek, függetlenül attól, hogy alkalmazottai hol tartózkodnak.

A Deel legjobb funkciói

Biztosítson 24 órás ügyfélszolgálatot a globális műveletekhez

Automatizálja a számlázást és a kifizetéseket

Valós idejű betekintést nyerhet a munkaerő-adatokba, beleértve a létszámot, a bérszámfejtést és egyéb fontos mutatókat.

A Deel korlátai

Európában egyes funkciókhoz való hozzáférés korlátozott

Deel árak

Deel HR: Ingyenes

Deel Engage : 20 USD/alkalmazott havonta

Deel US Payroll : 19 USD/alkalmazott havonta

Deel Payroll : 29 USD/alkalmazott havonta

Deel US PEO : 79 USD/alkalmazott havonta

Deel Contractor management : 49 USD/hó

Deel EOR: 599 USD/hó

Deel értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (950+ értékelés)

6. Axero Copilot – A legjobb a munkavállalók termelékenységének javításához

via Axero Copilot

Az Axero Copilot egy fejlett, AI-alapú tudásmenedzsment eszköz, amely átalakítja a csapatok együttműködését és az információkhoz való hozzáférését. Intelligens kereső funkciója megérti a lekérdezések kontextusát, így gyorsan eredményeket kap. A tartalomajánló motor releváns cikkeket és dokumentumokat ajánl, és időszerű betekintést nyújtva javítja a termelékenységet.

Az automatizált tartalomkurátori funkció gondoskodik arról, hogy tudásbázisa rendezett és naprakész legyen. Felhasználói elemzési funkciója betekintést nyújt a tartalom használatába. Ez segít azonosítani a hiányosságokat és javítani az információ megosztását.

Az Axero Copilot legjobb funkciói

Hozzon létre digitális munkaterületeket az egyes részlegek számára, hogy az intranet szervezett maradjon.

Használjon együttműködési eszközöket a belső hálózatépítéshez, az álláslehetőségek megosztásához és a legtehetségesebb munkatársak irányításához.

Kövesse nyomon a kötelező képzéseket, irányelveket vagy egyéb fontos anyagokat a Kötelező olvasmány funkcióval.

Az Axero Copilot korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez

Axero Copilot árak

30 napos ingyenes próba

Cloud Standard : Egyedi árazás

Cloud Premium : Egyedi árazás

Cloud Enterprise : Egyedi árazás

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Axero Copilot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Zenefits – A legjobb all-in-one HR-megoldásokhoz

via Zenefits

A Zenefits segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat mind a HR-csapatok, mind az alkalmazottak számára. Például automatizálja az új munkavállalók beillesztésének folyamatát, beleértve a háttér-ellenőrzéseket, az ajánlatleveleket és az önálló beilleszkedést.

A beépített ütemezési eszköz könnyedén automatizálja a bérszámfejtés szinkronizálását, valós idejű figyelemmel kísérést biztosít, és kényelmes be- és kijelentkezési rendszereket kínál a csapatok számára.

A Zenefits támogatja a különböző platformokkal való integrációt, beleértve a Google Workspace-t és a Slacket, valamint a 401k szolgáltatókat az ellátások kezelése érdekében.

A Zenefits legjobb funkciói

Hozzáférés a beépített megfelelőségi naptárhoz és a hibák elkerüléséhez

Konfigurálja a prediktív elemzést a személyre szabott betekintés érdekében

Személyre szabott fizetési benchmark jelentések készítése

Használja a vizuális elemzési funkciót, hogy betekintést nyerjen a munkaerő-trendekbe anélkül, hogy több adatkészletet kellene kezelnie.

A Zenefits korlátai

A felhasználók számos hibát jelentettek

Nincs integrált nyugdíjazási funkció

A Zenefits árai

Alapvető funkciók : 10 USD/hó alkalmazottanként

Növekedés : 20 USD/hó alkalmazottanként

Zen: 33 USD/hó alkalmazottanként

Zenefits értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (800+ értékelés)

via Softr

A Softr egy testreszabható alkalmazotti portál szoftver, amely kisvállalkozások és ügynökségek számára ideális. Könnyedén átalakítja a táblázatokban vagy adatbázisokban található meglévő alkalmazotti adatokat egy teljes funkcionalitású alkalmazássá.

Ez segít megőrizni a jelenlegi technológiai háttér egyszerűségét és megtakarítani a felesleges kiadásokat. A Softr drag-and-drop kódolás nélküli építőjével és több mint 100 előre elkészített widgetjével személyre szabott alkalmazásokat hozhat létre, amelyek kifejezetten a vállalat alkalmazottai számára készültek.

Ha olyan funkciókra van szüksége, mint az alkalmazottak beillesztése, alkalmazotti névjegyzék, intranet, wiki vagy juttatások kezelése, a Softr segítségével könnyedén létrehozhat egy felhasználóbarát portált. Az összes alkalmazotti erőforrást, névjegyzéket és naptárat egyetlen, az üzleti igényeinek megfelelő alkalmazásba összpontosíthatja.

A Softr legjobb funkciói

Használjon sablonokat és logikai építőket a gyors alkalmazásfejlesztéshez

Integrálja a meglévő eszközökkel és adatbázisokkal, például a Google Sheets, a HubSpot és a SmartSuite alkalmazásokkal, hogy a munkafolyamataihoz illeszkedő alkalmazásokat hozhasson létre.

Együttműködés alkalmazások fejlesztésében és egyedi CSS- és JavaScript-kódok hozzáadása a funkcionalitás bővítéséhez

A Softr korlátai

Nem tökéletes helyettesítője a teljesen egyedi kódolású megoldásoknak

A Softr árai

Ingyenes

Alap : 59 USD/hó

Profi : 167 USD/hó

Üzleti : 323 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Softr értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

9. Staffbase – A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének elősegítéséhez

via Staffbase

Kezelje a HR-feladatokat és hozzon létre kommunikációs platformot a munkavállalók számára a Staffbase segítségével. Könnyen használható és számos funkcióval rendelkezik, hogy mindenki tájékozott és kapcsolatban maradjon.

A Staffbase azzal tűnik ki, hogy központosítja a peer-to-peer kommunikációt több csatornán keresztül. Ez megkönnyíti a fontos információk közzétételét és a munkavállalók bevonását valós idejű beszélgetésekbe.

A Staffbase segítségével külön csatornákat hozhat létre a különböző csapatok és részlegek számára, ami egyszerűsíti a kommunikációt és lebontja az információs korlátokat a szervezeten belül. Az olyan funkciók, mint a push értesítések, munkavállalói felmérések és célzott tartalomszolgáltatás lehetővé teszik a kommunikáció személyre szabását és a munkavállalók hatékony bevonását.

A Staffbase legjobb funkciói

Egyszerűsítse az együttműködést, és könnyedén férjen hozzá a vállalati dokumentumok legújabb verzióihoz

Professzionális és vonzó tartalmak létrehozása a munkavállalói kommunikációs szoftverben

Hozzáférés a háttérirodai adatokhoz a belső kommunikációs stratégiákkal kapcsolatos döntéshozatal javítása érdekében

A Staffbase korlátai

Jelentős informatikai erőfeszítést igényel, különösen a kezdeti beállítás során.

A munkavállalóknak képzésre lesz szükségük, hogy el tudják kezdeni a szoftver használatát.

A Staffbase árai

Starter : Egyedi árazás

Üzleti : Egyedi árazás

Vállalat: Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. PeopleOne – A legjobb az alkalmazottak együttműködésének integrálásához

via PeopleOne

A PeopleOne egy modern intranetes megoldás, amely életre kelti a munkahelyi kultúrát. A Microsoft SharePoint alapú szoftver különböző iparágak, például a gyártás, a logisztika, az építőipar, az egészségügy, a pénzügy és a szakmai szolgáltatások HR- és belső kommunikációs csapatai számára készült.

Kiváló eszköz azoknak a HR-csapatoknak, akik javítani szeretnék az alkalmazottak élményét és támogatni szeretnék a távmunka kezdeményezéseket.

A PeopleOne önkiszolgáló portálja zökkenőmentes hozzáférést biztosít a fontos HR-dokumentumokhoz asztali és mobil platformokon egyaránt.

A PeopleOne legjobb funkciói

Végezzen alkalmazotti pulzusfelméréseket, szervezzen szavazásokat és kezelje a jutalmazási programokat

Használja a Blog funkciót, hogy tájékoztassa a munkavállalókat és segítsen nekik feleleveníteni a releváns cikkeket.

A PeopleOne korlátai

Nincs HR-adminisztrációs funkciója, például bérszámfejtés, költségkezelés és szabadságkérelmek kezelése.

A fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók kevésbé kiterjedtek lehetnek, mint a speciális HR-szoftvermegoldásoké.

PeopleOne árak

Alapvető : Egyedi árazás

Standard : Egyedi árazás

Pro: Egyedi árazás

PeopleOne értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Növelje a munkaerő hatékonyságát az alkalmazotti portál szoftverrel

A munkavállalói portálok közül a legfontosabb az, hogy olyan portált válasszon, amely jól illeszkedik vállalkozása alapvető funkcióihoz, folyamataikhoz és eszközeihez. Még ha egy kiváló eszköz is növeli a termelékenységet, akkor sem fogja megtérülni a befektetése, ha rosszul valósítják meg, vagy a munkavállalók nem akarják használni, mert túl bonyolult.

Keressen olyan megoldást, amely megoldja a legfontosabb HR- és működési kihívásokat, ahelyett, hogy egy olyan funkciókban gazdag platformot választana, amely nem feltétlenül felel meg az Ön igényeinek. Egy rugalmas eszköz segít új folyamatokat bevezetni anélkül, hogy zavarná a termelékenységet, ugyanakkor rugalmasságot biztosít a jövőbeli képességeinek bővítéséhez.

Például a ClickUp ideális egyensúlyt kínál a funkcionalitás és az alkalmazkodóképesség között. Segít megoldani a működési szűk keresztmetszeteket és növeli a termelékenységet az átláthatóság és a funkciók közötti együttműködés javításával.

A People Piece, egy szervezeti fejlesztési tanácsadó cég, ezt első kézből tapasztalta meg. A ClickUp bevezetése előtt a Word-dokumentumok, táblázatok és a Slack használatával küszködtek, ami frusztrációhoz és hibákhoz vezetett. A ClickUp központi platformként való bevezetésével a People Piece biztosítani tudta, hogy minden munka egy központi helyen legyen rögzítve, és kezdeményezések és projektek szerint legyen szervezve. Ez segített nekik jobban nyomon követni az egyes feladatokat és elkerülni a hiányzó lépéseket, ami nagyobb átláthatóságot eredményezett a szervezeten belül. Részletes projekt- és listastruktúrákat hoztak létre a toborzás és az új munkatársak beillesztésehoz hasonló nagyszabású folyamatok kezeléséhez. Ez biztosította, hogy minden teendőnek konkrét helye legyen a munkafolyamatban.

A ClickUp kiterjedt munkavállaló-kezelési funkcióival megkönnyíti a humánerőforrás-menedzser munkáját.

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, és fedezd fel magad!