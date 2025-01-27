10 Accelo alternatíva az ügyfél- és munkamenedzsmenthez 2025-ben

Azok, akik az Accelót használják, egy dologban biztosak: ez egy kiváló szoftver a produktív és együttműködésen alapuló munkavégzéshez, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a projektmenedzsment területén.

Az Accelo az értékesítések, jegyek és számlák nyomon követésétől a megbeszélésekig, a munkaidő-nyilvántartásokig és az ütemezésig terjedő funkcióival automatizálja a rutin feladatokat, hogy időt takarítson meg Önnek. A széles körű népszerű integrációknak köszönhetően pedig úgy hangolhatja, hogy az üzleti műveletek racionalizálására alkalmas platformmá váljon.

De egy kesztyű nem biztos, hogy minden kézre jó! ?

Sokan keresnek Accelo alternatívákat, mert az Accelo néhány területen nem felel meg az elvárásoknak: a nem technikai csapatok számára nehéz lehet megtanulni, nem felel meg a niche vállalkozások igényeinek, és sokan elavultnak tartják az eszközeit és integrációit. Ráadásul további költségek merülnek fel a tárhelykorlátok növelése és az új funkciókhoz való hozzáférés miatt.

De a jó hír az, hogy rengeteg más projektmenedzsment eszköz is jobban megfelelhet az Ön igényeinek. Készen áll arra, hogy kipróbálja őket?

Mit kell keresned az Accelo alternatíváiban?

Egy jó üzleti automatizálási megoldásnak össze kell fogni a CRM analitikai képességeit és a projektmenedzsment csomag rugalmasságát. Emellett gondoskodnia kell az egész üzleti munkafolyamatáról, az árajánlat készítésétől a számlázásig.

Nem számít, hogy professzionális szolgáltató vállalkozás, gyártó vállalat vagy tehetségügynökség vagy – minden típusú és méretű vállalkozásnak szüksége van egy jó szoftvermegoldásra a alapvető operatív feladatok racionalizálásához.

A legtöbb Accelo alternatíva CRM-integrációval, ajánlatkészítéssel, ügyfélportállal és kommunikációs eszközökkel rendelkezik, de a szoftvernek rendelkeznie kell az üzleti igényeidnek megfelelő funkciókkal is.

Ha az Accelo alternatíváját fontolgatja, keresse meg a szoftver néhány fontos funkcióját és tulajdonságát. Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a megfelelő Accelo alternatívák kiválasztásakor:

Intuitív felület: Válassz tiszta elrendezésű és könnyen navigálható szoftvert. Egy jó üzleti Válassz tiszta elrendezésű és könnyen navigálható szoftvert. Egy jó üzleti operációs szoftvert szinte bárki képes teljes mértékben kihasználni.

Mobil hozzáférhetőség: Távoli csapatok vagy terepmunka esetén engedélyezze a mobil eszközökön történő hozzáférést és kezelést. Mivel a távoli és hibrid munkavégzés már nem kivétel, hanem a normává vált, a mobil és offline hozzáférhetőség ma már alapvető követelmény az Accelo alternatíváinak.

Testreszabási lehetőségek: Igazítsa a platformot a saját munkafolyamatához és preferenciáihoz. A szoftver magas fokú testreszabhatósága segít abban, hogy az eszközt pontosan úgy használja, ahogy szeretné.

Integráció a meglévő eszközökkel: Minden vállalkozás több eszközt használ a alapvető funkciókhoz. Győződjön meg arról, hogy az Accelo alternatívái könnyen integrálhatók a CRM-ekkel, a könyvelési szoftverekkel, a kommunikációs platformokkal és az Ön által használt egyéb alapvető eszközökkel.

Projektmenedzsment funkciók: A szerszám kiválasztása előtt vegye figyelembe projektjeinek összetettségét, az erőforrás-elosztás, az együttműködési eszközök és a jelentéskészítési funkciók szükségességét.

Időkövetés és számlázás: Győződjön meg arról, hogy a listáján szereplő Accelo alternatívák pontos időkövetést, zökkenőmentes számlázást különböző pénznemekben és adókban, valamint integrált fizetésfeldolgozást kínálnak.

Skálázhatóság: Válasszon olyan projekttervet, amely támogatja vállalkozása növekedését, anélkül, hogy gyakori frissítésekre vagy jelentős többletköltségekre lenne szükség.

Átlátható árak: Kerülje a rejtett díjakkal és bonyolult árstruktúrával rendelkező szoftvereket, amelyek váratlan költségekhez vezethetnek.

A 10 legjobb Accelo alternatíva

Összeállítottuk a 10 legjobb Accelo alternatíva listáját, hogy optimalizálja a munkafolyamatokat, javítsa a hatékonyságot és növelje a teljes szervezet jövedelmezőségét.

Nézzük meg, hogyan teljesítenek egymáshoz képest!

1. ClickUp

A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még hátralévő feladatokról.

Ha egy rendkívül használható és nagy teljesítményű platformot keres, válaszd a ClickUp-ot.

A legmodernebb funkciók és az intuitív felület kombinációjával a ClickUp projektmenedzsment szoftverének erejét a következő módokon használhatja ki:

A ClickUp CRM-jével kapott számos eszközzel az üzleti működés gyerekjáték lesz.

Készítsen munkaidő-nyilvántartást a ClickUp-ban, hogy összegyűjtse és megtekintse a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, és így gyorsan áttekintést kapjon az előrehaladásról.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be egyértelmű műveletsorrendet a feladatok függőségeivel, úgy, hogy a feladatokat „várakozó” vagy „blokkoló” státusszal jelöli meg.

Összevonja a számlázást, a számlák kiállítását és a jelentéstételt egyetlen, zökkenőmentes munkafolyamatba.

Használj egyedi sablonokat, mint például a ClickUp Project Charter sablonját , hogy meghatározd a projekt célját, delegáld a feladatokat és kezeljed a határidőket.

Egyszerűsítse napi ütemtervét, és tekintse meg előzetesen a naptárában szereplő találkozókat a termelékenység javítása érdekében.

Csoportosítsd az időbejegyzéseket, nézd meg a becsléseket, és szegmentáld a számlázható és nem számlázható bejegyzéseket.

Csatlakoztasson több mint 1000 eszközt és integrációt ingyenesen, például Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly és még sok más.

Sablon letöltése A ClickUp projektterv-sablonja minden szükséges információt megad a sikeres projektek tervezéséhez és megvalósításához.

A ClickUp korlátai

Az eszköz teljes potenciáljának kihasználása új felhasználók számára kihívást jelenthet.

Nem minden funkció került be a mobilalkalmazásba.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Scoro

via Scoro

A Scoro, egy felhőalapú munkamenedzsment megoldás, célja, hogy racionalizálja működésének és munkafolyamataik különböző részeit, végső soron növelve vállalkozása jövedelmezőségét és fenntartva az ügyfelek elégedettségét.

A Scoro egy központi platform, amely professzionális szolgáltatói vállalkozásának minden aspektusát kezeli, legyen az tanácsadó cég, ügynökség, szabadúszó vállalkozás stb. Az eszköz segítségével egyetlen helyen kezelheti pénzügyeit, ügyfeleit és projektjeit.

Ezenkívül az eszköz segít nyomon követni a projekt végrehajtását, javítani az ügyfelekkel való interakciókat és fontos információkat szerezni az adatokból. Mindez hozzájárul ügynöksége eredményességének növeléséhez.

A Scoro a tökéletes projektmenedzsment szoftver közepes méretű vállalatok számára.

A Scoro legjobb funkciói

Válaszd az AI-alapú Predictive Profitability funkciót a korábbi adatok elemzéséhez és a projekt jövedelmezőségének előrejelzéséhez.

Készíts ajánlatokat és becsléseket, kezelj projekteket az árajánlattól a fizetésig, és kövesd nyomon a feladatokat a határidőkkel és függőségekkel együtt.

Központi adatbázist tartson fenn a potenciális ügyfelekről és az ügyfelekről, beleértve a kommunikációs naplókat és a tevékenységek előzményeit.

Készítse el integrációit, és küldje el őket a Scoro Marketplace-re használatra!

Kezelje ügyfeleit az ismétlődő ügyfélmunkákhoz készült ügyfélkezelő szoftverrel

A Scoro korlátai

A felhasználók az erőforrás-tervezés, az agilis módszertanok működése vagy a bonyolult munkafolyamatok függőségkezelése terén tapasztalnak korlátozásokat.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a webes verzió.

Az adatközpontú csapatok korlátozott testreszabási lehetőségekkel szembesülnek

Korlátozott projektmenedzsment eszközök komplex vagy niche projektekhez

Scoro árak

Alapvető: 28 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 42 USD/hó felhasználónként

Előny: 71 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (230+ értékelés)

3. Avaza

via Avaza

Az Avaza egy egységes munka- és ügyfélkezelő szoftver. Erőforrás-kezelés, erőforrás-ütemezés, idő- és költségnyomon követés, árajánlatok és számlázás, valamint csapatcsevegés funkciókkal rendelkezik.

Használja ki az Avaza teljes képességeit, hogy növelje csapata termelékenységét és csökkentse a tanulási görbét a 24 órás azonnali online támogatással.

Míg más Accelo alternatívák hasonló funkciókat kínálnak, az Avaza különlegessége a generatív mesterséges intelligencia, a kontextusfüggő kommunikáció, az ügyfél-visszacsatolási ciklusok, a valós idejű pénzügyi menedzsment és a személyre szabott ügyfélélményre való összpontosításában rejlik.

Az Avaza megkönnyíti a csapat tagjai közötti interakciót és együttműködést azáltal, hogy valós idejű feladatkiosztást, fájlmegosztást és megjegyzések hozzáadását teszi lehetővé. Azonnali visszajelzést kaphatsz a feladatokról, és valós idejű csevegések és e-mailek segítségével kommunikálhatsz.

Emellett az intelligens e-mail integrációnak köszönhetően az e-maileket feladatokká alakíthatja. Ezzel minden szükséges feladat egy helyen marad, ami megkönnyíti a nyomon követést.

Az Avaza legjobb funkciói

Válaszd ki a legmegfelelőbb személyeket az egyes feladatokhoz az AI-alapú algoritmus ajánlásával, amely figyelembe veszi mind a projekt követelményeit , mind az egyéni szakértelmet.

Kapcsolja össze a szálakat és a csevegéseket konkrét projektelemekkel, elősegítve a releváns kommunikációt.

Valós idejű betekintést nyerhet a projekt jövedelmezőségébe és pénzügyi helyzetébe.

Hozzon létre személyre szabott „projekttermeket” minden ügyfél számára, és biztosítson biztonságos hozzáférést a projektinformációkhoz, frissítésekhez, dokumentumokhoz és kommunikációs csatornákhoz.

Bárkit meghívhatsz az időkövetésre, beállíthatod a projektenkénti vagy felhasználónkénti díjakat, és élvezheted az egyszerű számlázást és jelentéstételt.

Az Avaza korlátai

Korlátozott funkcionalitás és testreszabási lehetőségek más Accelo alternatívákhoz képest, amelyek dedikált munkafolyamat-kezelő eszközöket kínálnak.

A nem technikai felhasználók számára kihívást jelent a komplex vagy feltételes automatizálás beállítása.

A felhasználók teljesítményproblémákról és stabilitási aggályokról számolnak be nagyon nagy csapatok esetén vagy több projekt egyidejű kezelése során.

Az Avaza árai

Ingyenes

Startup: 11,95 USD/hó

Alap: 23,95 USD/hó

Üzleti: 47,95 USD/hó

Avaza értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (410+ értékelés)

4. Wrike

via Wrike

A Wrike egy rendkívül sokoldalú platform, amely maximalizálja csapata teljesítményét, felgyorsítja a növekedést és javítja az ügyfélélményt. Egyedülálló és kiterjedt testreszabási funkciói pedig a munkát kevésbé bonyolulttá és szórakoztatóbbá teszik.

Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a Wrike testreszabható az egyedi igényeidnek megfelelően.

Iparág-specifikus niche eszközökkel, több mint 400 népszerű alkalmazásintegrációval és nyílt API white labelinggel a Wrike egy minden típusú vállalkozás számára alkalmas projektmenedzsment megoldás.

A Wrike legjobb funkciói

Testreszabhatja munkáját a szokásos feladatokon és projektekön túl is a munkafolyamatok vizualizálásával, a hierarchia azonosításával és az üzleti célok nyomon követésével.

Elemezze a csapat tevékenységét és a munkaterhelés eloszlását, hogy azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket és javaslatokat tegyen a kiigazításokra.

A valós idejű közös szerkesztésnek köszönhetően nincs többé szükség a nehézkes fájlletöltésre és -feltöltésre.

Dolgozzon projektekben előre elkészített egyéni sablonokkal

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hozzon létre ismételhető folyamatokat, és szabványosítsa a legjobb gyakorlatokat a projektekben.

A Wrike korlátai

Nincs elérhető automatizált jegyzetkészítő eszköz

Korlátozott lehetőségek a vizuális projektkövető eszközök, például gondolattérképek vagy rugalmas egyéni nézetek tekintetében.

Nincs csevegési lehetőség a valós idejű kommunikációhoz

A felhasználóknak figyelniük kell a beérkező leveleiket, mivel egyes integrációk késleltetik az értesítéseket.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

5. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot egy nagyon népszerű és hatékony CRM-csomag.

Az eszköz segítségével egyetlen, az üzleti tevékenységével együtt bővíthető platformon összekapcsolhatja adatait, csapatait és ügyfeleit. Hat alapvető terméket és egyéb eszközöket kínál, amelyek különböző részlegeket támogatnak: marketing, értékesítés, szolgáltatás, CMS, műveletek és kereskedelem. Az ügyfelekre való összpontosítással elősegíti az üzleti növekedést.

A HubSpot platformon kiválaszthatja a szükséges termékeket. A platform minden terméke ugyanahhoz a CRM-adatbázishoz kapcsolódik, így hihetetlenül részletes betekintést nyerhet az értékesítési csatorna minden szakaszában lévő összes kapcsolattartóba.

A HubSpot legjobb funkciói

Kezelje kapcsolatait, ügyleteit, feladatait, és küldjön e-maileket egy ingyenes CRM-csomaggal.

Zökkenőmentes adatmegosztás és átfogó képet kapsz az ügyfél utazásáról egy központi CRM segítségével.

Készíts professzionális weboldalakat, tegyél közzé blogbejegyzéseket és kezelj céloldalakat könnyen hozzáférhető projektmenedzsment eszközökkel, mint például a weboldal-készítő és a HubSpot tartalomkezelő rendszer.

Különböző ügyfélszolgálati csatornákat kínál, beleértve az élő csevegést, az e-mailt és a telefont, valamint egy robusztus tudásbázist.

Vonzza az ügyfeleket értékes tartalommal és kapcsolatépítéssel, ahelyett, hogy hideg megkeresésekkel próbálkozna.

A HubSpot korlátai

A régi CRM-platformokról való áttérés nehézségekbe ütközhet, ami korlátozza a jegyzetek, e-mailek, mellékletek, idővonal-tevékenységek, korábbi kapcsolatok és ügyletek importálását.

Kevesebb ellenőrzés a hozzáférés korlátozása és a jogosultságok megadása felett

Korlátozott egyéni jelentéskészítő eszközök

Nincs natív időkövető eszköz

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Starter (Értékesítés): 20 USD/felhasználó havonta

Professzionális (értékesítés): 500 USD havonta

Vállalati (értékesítés): 1500 USD havonta, éves számlázással

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

6. SuiteDash

via SuiteDash

A SuiteDash egy all-in-one üzleti szoftver, amely ötvözi az ügyfélportál szoftver, a CRM, a projektmenedzsment, a számlázás és egyéb elemek előnyeit.

Ez egy üzleti menedzsment eszköz a belső műveletekhez és egy ügyfelek számára elérhető portál a kommunikációhoz és az együttműködéshez. Az integrált, automatizált platformnak köszönhetően a vállalkozások egyetlen irányítópultról kezelhetik teljes értékesítési és működési munkafolyamatukat, így nincs szükség több szoftver használatára.

A SuiteDash olyan funkciók kombinációját kínálja, mint például egy értékesítési csatorna-építő, fehér címkés ügyfélportálok, sőt egy fejlett marketingautomatizálási motor is, ami még egyedibbé teszi a kínálatot.

A SuiteDash legjobb funkciói

Tervezz több lépéses csatornákat, hogy a potenciális ügyfeleket ügyfelekké alakítsd, automatizáld a beiratkozási folyamatokat, és kövesd nyomon az egyes szakaszok előrehaladását.

Az ügyfélportált logójával és színeivel személyre szabhatja, hogy ügyfeleinek személyre szabott élményt nyújtson.

Konfigurálj komplex munkafolyamatokat elágazó logikával és feltételes kiváltókkal, hogy automatizáld a jóváhagyásokat, a költségvetés-kiigazításokat és az adatok frissítését meghatározott kritériumok alapján.

Biztosíts ügyfeleinek hozzáférést a projektinformációkhoz, fájlokhoz, frissítésekhez és számlákhoz.

Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és kommunikáció a csapattagokkal a beépített csevegő és beszélgetőfunkciók segítségével.

A SuiteDash korlátai

Egyes felhasználók eleinte ijesztőnek találják a funkciókban gazdag platform használatát.

A felhasználók egy kis késleltetést tapasztaltak a szoftver eszközök közötti váltáskor.

SuiteDash árak

14 napos ingyenes próba

Kezdő ár: 19 USD/hó

Thrive: 49 USD/hó

Pinnacle: 99 USD/hó

A VIP Power-Up minden fizetős csomagban elérhető, havi 50 dollárért.

SuiteDash értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (520+ értékelés)

7. BigTime

via BigTime

A BigTime szoftver egy felhőalapú professzionális szolgáltatások automatizálási (PSA) platform, amely minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Ez egy online idő- és számlázási megoldás, amelyet kifejezetten olyan professzionális szolgáltató cégek igényeire terveztek, mint a tanácsadó cégek, könyvelőirodák, jogi csapatok és mérnökirodák.

A BigTime a műveletek racionalizálására, az erőforrások felhasználásának optimalizálására és a pénzügyi átláthatóság javítására összpontosít ezekben a vállalkozásokban. Fejlett funkcióival nyomon követheti és kiaknázhatja működési mutatóit, hogy hatékonyan bővítse vállalkozását.

A BigTime legjobb funkciói

Standardizálja az ismétlődő projektfolyamatokat újrafelhasználható sablonok és útmutatók létrehozásával.

Csökkentse a várakozási időt azáltal, hogy a hangsúlyt a korábbi allokációkról a személyzet kihasználtságának előrejelzésére helyezi át.

Teljes AR-kezeléssel, bevételek elszámolásával és előrejelzésekkel nyerj betekintést a vállalkozás egészségi állapotába.

Használj időkövető eszközöket, például a munkahét alapján meghatározott munkaidő-nyilvántartásokat, és rugalmasabbá teheted a benyújtási időket az opcionális zárolási funkciókkal.

A BigTime korlátai

Az ügyfélszolgálat reagálóképessége javulhat

A felhasználók bizonyos alkalmazásintegrációkkal kapcsolatos problémákat jelentettek.

Nincs natív csapatcsevegési funkció

Nincs ingyenes csomag

BigTime árak

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/hó felhasználónként

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként

Premier: 45 USD/hó felhasználónként

Projector: 60 USD/hó felhasználónként

BigTime értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (630+ értékelés)

8. SmartSuite

via SmartSuite

A SmartSuite, egy együttműködésen alapuló munkamenedzsment platform, kielégíti a különböző részlegek igényeit, mint például a projektmenedzsment, az értékesítés, a HR és a toborzás, a kormányzás és a kockázatkezelés, az ügyfélsiker, a marketing és még sok más.

A SmartSuite több mint 5000 népszerű alkalmazással és eszközzel integrálható, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Jelentéseket is készíthet, és egyedi sablonokat használhat a jelentések ügyfeleinek történő bemutatásához.

A kis- és középvállalkozások számára a SmartSuite előre elkészített eszközöket kínál. A nagyvállalatok pedig a munkamenedzsment operációs szoftver (WorkOS) előnyeit élvezhetik, amely speciális projektmenedzsment eszközöket tartalmaz.

A SmartSuite legjobb funkciói

Dolgozz hatékonyabban a SmartSuite szorosan integrált környezetében, ahol a dokumentumok, táblázatok, prezentációk, naptárak és e-mailek zökkenőmentesen integrálódnak egymásba.

Készíts automatikus jelentéseket, ajánlatokat és számlákat előre meghatározott sablonok és valós idejű adatok alapján.

Használja az AI-t, hogy a készségek, szakértelem és munkaterhelés alapján ajánlja a feladatokhoz legalkalmasabb személyeket.

A SmartSuite korlátai

A nagy csapatok vagy a komplex projektek, amelyek nagy mennyiségű adatot használnak, teljesítményproblémákkal vagy a rendszer túlterhelésével szembesülhetnek.

A táblázatok képletkezelési képességei korlátozónak tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik komplex számításokra vagy fejlett adatkezelésre támaszkodnak.

Az ingyenes csomag korlátozott hozzáférést biztosít bizonyos projektfunkciókhoz és adatokhoz.

SmartSuite árak

Ingyenes

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 41 USD/hó felhasználónként

SmartSuite értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (21+ értékelés)

9. Plutio

via Plutio

Az eszköz automatizálást, együttműködést és dokumentumkezelést használ a csapat hatékonyságának és termelékenységének javítására. Könnyedén összevonhatja az összes projektkommunikációt egy helyen. Emellett a Plutio fejlett folyamatai segítenek automatikusan hozzáadni a projekt részleteit, például URL-eket, dátumokat, jelölőnégyzeteket, értékeléseket és csapattagokat.

A Plutio egy átfogó projektmenedzsment platform, amelyet különböző üzleti folyamatok racionalizálására terveztek, beleértve az ügyfelek bevonását, ajánlatok készítését, szerződéskezelést, projektmenedzsment megbeszéléseket, tervezést és projektkivitelezést.

A testreszabható interaktív irányítópult segítségével gyorsan előre elkészített sablonokat kaphatsz különböző projekttervezési és -kezelési igényekhez.

A Plutio legjobb funkciói

Kezelje az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokat, mint például az új ügyfelek bevonása, ajánlatok és szerződések

Használja a vizuális munkafolyamat-készítőt, hogy bármilyen üzleti folyamathoz testreszabott munkafolyamatokat hozzon létre.

Automatizáld az ismétlődő feladatokat és személyre szabhatod a kiváltókat, hogy azok az egyedi igényeidhez igazodjanak.

Biztonságos hozzáférést biztosítson ügyfeleinek a releváns dokumentumokhoz, a projektfrissítésekhez és a kommunikációs csatornákhoz egy márkás portálon keresztül.

Integrálja különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal, mint például CRM, számviteli szoftver és e-aláírási platformok, tovább racionalizálva a munkafolyamatot és megszüntetve az adatsilókat.

A Plutio korlátai

A felhasználók problémákat tapasztaltak a panaszok ügyfélszolgálattal való megoldásában.

Feladatkezelési funkciók hiánya

Korlátozott funkciók az időkövetéshez

Plutio árak

Solo: 19 USD/hó

Studio: 39 USD/hó

Ügynökség: 99 USD/hó

Plutio értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (155+ értékelés)

10. OmniFocus

via OmniFocus

Az OmniFocus egy hatékony feladatkezelő szoftver, amelyet elfoglalt szakemberek és magánszemélyek számára terveztek, akik rendkívül strukturált és testreszabható megközelítést keresnek a teendőlistáik kezeléséhez.

Mac és iOS felhasználóknak készült, zökkenőmentes platformszinkronizálással és egységes felhasználói élménnyel a személyes munkamenedzsmenthez.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Rögzítsd és rendszerezd minden tevékenységedet egy hatékony és könnyen karbantartható rendszerben.

Állítsd be az elemeket, hogy a valós világban is megismétlődjenek

Hozzon létre címkéket olyan dolgokhoz, mint a hely, a személy, az energiaszint, a prioritás stb.

A Custom Perspectives alkalmazkodik a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

Védje személyes adatait végpontok közötti titkosítással

Jegyzeteket fűzhetsz az elemekhez, így minden szükséges információ a rendelkezésedre áll, amikor egy feladatot végzel.

Az OmniFocus korlátai

Nincs együttműködési vagy projektmenedzsment eszköz a csapatok számára

Nem üzleti használatra

Nincs időkövetési funkció

Az eszköz csak Apple termékekkel kompatibilis.

OmniFocus árak

14 napos ingyenes próba

Előfizetés: 9,99 USD/hó (automatikus megújítás)

OmniFocus for the Web: 4,99 USD/hó (automatikus megújítás)

v4 Standard licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés

v4 Pro licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés

OmniFocus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Találd meg a tökéletes Accelo alternatívát!

Ez a tíz lehetőség véget vethet az Accelo alternatíváinak keresésének, hogy racionalizálja és javítsa üzleti tevékenységeit. Bár a listán szereplő minden eszköz jól teljesít, ha a megfelelő üzleti igényekhez illeszkedik, a ClickUp erőteljes, all-in-one eszközzel nem lehet hibázni!

A ClickUp segítségével egyetlen platformon integrálhatja a CRM-et, a munkafolyamat-automatizálást, az időgazdálkodást, a jelentéstételt és a kommunikációs funkciókat.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy racionalizáld a munkafolyamatokat, javítsd a termelékenységet és fokozd a csapatmunkát.