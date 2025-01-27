10 Accelo alternatíva az ügyfél- és munkamenedzsmenthez 2025-ben

Azok, akik az Accelót használják, egy dologban biztosak: ez egy kiváló szoftver a produktív és együttműködésen alapuló munkavégzéshez, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a projektmenedzsment területén.
Az Accelo az értékesítések, jegyek és számlák nyomon követésétől a megbeszélésekig, a munkaidő-nyilvántartásokig és az ütemezésig terjedő funkcióival automatizálja a rutin feladatokat, hogy időt takarítson meg Önnek. A széles körű népszerű integrációknak köszönhetően pedig úgy hangolhatja, hogy az üzleti műveletek racionalizálására alkalmas platformmá váljon.
De egy kesztyű nem biztos, hogy minden kézre jó! ?
Sokan keresnek Accelo alternatívákat, mert az Accelo néhány területen nem felel meg az elvárásoknak: a nem technikai csapatok számára nehéz lehet megtanulni, nem felel meg a niche vállalkozások igényeinek, és sokan elavultnak tartják az eszközeit és integrációit. Ráadásul további költségek merülnek fel a tárhelykorlátok növelése és az új funkciókhoz való hozzáférés miatt.
De a jó hír az, hogy rengeteg más projektmenedzsment eszköz is jobban megfelelhet az Ön igényeinek. Készen áll arra, hogy kipróbálja őket?
Mit kell keresned az Accelo alternatíváiban?
Egy jó üzleti automatizálási megoldásnak össze kell fogni a CRM analitikai képességeit és a projektmenedzsment csomag rugalmasságát. Emellett gondoskodnia kell az egész üzleti munkafolyamatáról, az árajánlat készítésétől a számlázásig.
Nem számít, hogy professzionális szolgáltató vállalkozás, gyártó vállalat vagy tehetségügynökség vagy – minden típusú és méretű vállalkozásnak szüksége van egy jó szoftvermegoldásra a alapvető operatív feladatok racionalizálásához.
A legtöbb Accelo alternatíva CRM-integrációval, ajánlatkészítéssel, ügyfélportállal és kommunikációs eszközökkel rendelkezik, de a szoftvernek rendelkeznie kell az üzleti igényeidnek megfelelő funkciókkal is.
Ha az Accelo alternatíváját fontolgatja, keresse meg a szoftver néhány fontos funkcióját és tulajdonságát. Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a megfelelő Accelo alternatívák kiválasztásakor:
- Intuitív felület: Válassz tiszta elrendezésű és könnyen navigálható szoftvert. Egy jó üzleti operációs szoftvert szinte bárki képes teljes mértékben kihasználni.
- Mobil hozzáférhetőség: Távoli csapatok vagy terepmunka esetén engedélyezze a mobil eszközökön történő hozzáférést és kezelést. Mivel a távoli és hibrid munkavégzés már nem kivétel, hanem a normává vált, a mobil és offline hozzáférhetőség ma már alapvető követelmény az Accelo alternatíváinak.
- Testreszabási lehetőségek: Igazítsa a platformot a saját munkafolyamatához és preferenciáihoz. A szoftver magas fokú testreszabhatósága segít abban, hogy az eszközt pontosan úgy használja, ahogy szeretné.
- Integráció a meglévő eszközökkel: Minden vállalkozás több eszközt használ a alapvető funkciókhoz. Győződjön meg arról, hogy az Accelo alternatívái könnyen integrálhatók a CRM-ekkel, a könyvelési szoftverekkel, a kommunikációs platformokkal és az Ön által használt egyéb alapvető eszközökkel.
- Projektmenedzsment funkciók: A szerszám kiválasztása előtt vegye figyelembe projektjeinek összetettségét, az erőforrás-elosztás, az együttműködési eszközök és a jelentéskészítési funkciók szükségességét.
- Időkövetés és számlázás: Győződjön meg arról, hogy a listáján szereplő Accelo alternatívák pontos időkövetést, zökkenőmentes számlázást különböző pénznemekben és adókban, valamint integrált fizetésfeldolgozást kínálnak.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan projekttervet, amely támogatja vállalkozása növekedését, anélkül, hogy gyakori frissítésekre vagy jelentős többletköltségekre lenne szükség.
- Átlátható árak: Kerülje a rejtett díjakkal és bonyolult árstruktúrával rendelkező szoftvereket, amelyek váratlan költségekhez vezethetnek.
A 10 legjobb Accelo alternatíva
Összeállítottuk a 10 legjobb Accelo alternatíva listáját, hogy optimalizálja a munkafolyamatokat, javítsa a hatékonyságot és növelje a teljes szervezet jövedelmezőségét.
Nézzük meg, hogyan teljesítenek egymáshoz képest!
1. ClickUp
Ha egy rendkívül használható és nagy teljesítményű platformot keres, válaszd a ClickUp-ot.
A legmodernebb funkciók és az intuitív felület kombinációjával a ClickUp projektmenedzsment szoftverének erejét a következő módokon használhatja ki:
- Egyszerűsítse a feladatkezelést: Valós időben delegálja a munkát csapattagjainak.
- Hatékony időkövetés: Mérje az egyes feladatokhoz szükséges időt, és globálisan hozzáférjen a munkarendekhez a ClickUp időkövetési funkcióival, például a kézi munkaidő-nyilvántartással.
- Automatizált munkafolyamatok: Válasszon több mint 100 automatizálási lehetőség közül, hogy időt takarítson meg és racionalizálja a munkafolyamatokat, a rutin feladatokat és a projektátadásokat.
- Kommunikáció és együttműködés: Adj visszajelzést valós időben és működj együtt a dokumentumokon. A ClickUp Docs segítségével minden fájlod és dokumentumod egy helyen található, és minden csapattag könnyen hozzáférhet. Ezenkívül a csapat hatékonyan kommunikálhat a beépített csevegő és megjegyzésfunkciók segítségével.
- Testreszabás: Egyszerűsítse napi feladatait egyedi nézetekkel és sablonokkal, és kerülje az alkalmazások közötti váltást a külső eszközökhöz készült több mint 200 natív integrációval.
- Rugalmasság: Használja a ClickUp több mint 15 rendkívül rugalmas nézetét és valós idejű elemzési irányítópultját, hogy igényeinek megfelelően áttekintést nyerjen a projektekről.
A ClickUp CRM-jével kapott számos eszközzel az üzleti működés gyerekjáték lesz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítson be egyértelmű műveletsorrendet a feladatok függőségeivel, úgy, hogy a feladatokat „várakozó” vagy „blokkoló” státusszal jelöli meg.
- Összevonja a számlázást, a számlák kiállítását és a jelentéstételt egyetlen, zökkenőmentes munkafolyamatba.
- Használj egyedi sablonokat, mint például a ClickUp Project Charter sablonját, hogy meghatározd a projekt célját, delegáld a feladatokat és kezeljed a határidőket.
- Egyszerűsítse napi ütemtervét, és tekintse meg előzetesen a naptárában szereplő találkozókat a termelékenység javítása érdekében.
- Csoportosítsd az időbejegyzéseket, nézd meg a becsléseket, és szegmentáld a számlázható és nem számlázható bejegyzéseket.
- Csatlakoztasson több mint 1000 eszközt és integrációt ingyenesen, például Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly és még sok más.
A ClickUp korlátai
- Az eszköz teljes potenciáljának kihasználása új felhasználók számára kihívást jelenthet.
- Nem minden funkció került be a mobilalkalmazásba.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
Nézze meg ezeket a projektterv-sablonokat!
2. Scoro
A Scoro, egy felhőalapú munkamenedzsment megoldás, célja, hogy racionalizálja működésének és munkafolyamataik különböző részeit, végső soron növelve vállalkozása jövedelmezőségét és fenntartva az ügyfelek elégedettségét.
A Scoro egy központi platform, amely professzionális szolgáltatói vállalkozásának minden aspektusát kezeli, legyen az tanácsadó cég, ügynökség, szabadúszó vállalkozás stb. Az eszköz segítségével egyetlen helyen kezelheti pénzügyeit, ügyfeleit és projektjeit.
Ezenkívül az eszköz segít nyomon követni a projekt végrehajtását, javítani az ügyfelekkel való interakciókat és fontos információkat szerezni az adatokból. Mindez hozzájárul ügynöksége eredményességének növeléséhez.
A Scoro a tökéletes projektmenedzsment szoftver közepes méretű vállalatok számára.
A Scoro legjobb funkciói
- Válaszd az AI-alapú Predictive Profitability funkciót a korábbi adatok elemzéséhez és a projekt jövedelmezőségének előrejelzéséhez.
- Készíts ajánlatokat és becsléseket, kezelj projekteket az árajánlattól a fizetésig, és kövesd nyomon a feladatokat a határidőkkel és függőségekkel együtt.
- Központi adatbázist tartson fenn a potenciális ügyfelekről és az ügyfelekről, beleértve a kommunikációs naplókat és a tevékenységek előzményeit.
- Készítse el integrációit, és küldje el őket a Scoro Marketplace-re használatra!
- Kezelje ügyfeleit az ismétlődő ügyfélmunkákhoz készült ügyfélkezelő szoftverrel
A Scoro korlátai
- A felhasználók az erőforrás-tervezés, az agilis módszertanok működése vagy a bonyolult munkafolyamatok függőségkezelése terén tapasztalnak korlátozásokat.
- A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a webes verzió.
- Az adatközpontú csapatok korlátozott testreszabási lehetőségekkel szembesülnek
- Korlátozott projektmenedzsment eszközök komplex vagy niche projektekhez
Scoro árak
- Alapvető: 28 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 42 USD/hó felhasználónként
- Előny: 71 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (230+ értékelés)
3. Avaza
Az Avaza egy egységes munka- és ügyfélkezelő szoftver. Erőforrás-kezelés, erőforrás-ütemezés, idő- és költségnyomon követés, árajánlatok és számlázás, valamint csapatcsevegés funkciókkal rendelkezik.
Használja ki az Avaza teljes képességeit, hogy növelje csapata termelékenységét és csökkentse a tanulási görbét a 24 órás azonnali online támogatással.
Míg más Accelo alternatívák hasonló funkciókat kínálnak, az Avaza különlegessége a generatív mesterséges intelligencia, a kontextusfüggő kommunikáció, az ügyfél-visszacsatolási ciklusok, a valós idejű pénzügyi menedzsment és a személyre szabott ügyfélélményre való összpontosításában rejlik.
Az Avaza megkönnyíti a csapat tagjai közötti interakciót és együttműködést azáltal, hogy valós idejű feladatkiosztást, fájlmegosztást és megjegyzések hozzáadását teszi lehetővé. Azonnali visszajelzést kaphatsz a feladatokról, és valós idejű csevegések és e-mailek segítségével kommunikálhatsz.
Emellett az intelligens e-mail integrációnak köszönhetően az e-maileket feladatokká alakíthatja. Ezzel minden szükséges feladat egy helyen marad, ami megkönnyíti a nyomon követést.
Az Avaza legjobb funkciói
- Válaszd ki a legmegfelelőbb személyeket az egyes feladatokhoz az AI-alapú algoritmus ajánlásával, amely figyelembe veszi mind a projekt követelményeit, mind az egyéni szakértelmet.
- Kapcsolja össze a szálakat és a csevegéseket konkrét projektelemekkel, elősegítve a releváns kommunikációt.
- Valós idejű betekintést nyerhet a projekt jövedelmezőségébe és pénzügyi helyzetébe.
- Hozzon létre személyre szabott „projekttermeket” minden ügyfél számára, és biztosítson biztonságos hozzáférést a projektinformációkhoz, frissítésekhez, dokumentumokhoz és kommunikációs csatornákhoz.
- Bárkit meghívhatsz az időkövetésre, beállíthatod a projektenkénti vagy felhasználónkénti díjakat, és élvezheted az egyszerű számlázást és jelentéstételt.
Az Avaza korlátai
- Korlátozott funkcionalitás és testreszabási lehetőségek más Accelo alternatívákhoz képest, amelyek dedikált munkafolyamat-kezelő eszközöket kínálnak.
- A nem technikai felhasználók számára kihívást jelent a komplex vagy feltételes automatizálás beállítása.
- A felhasználók teljesítményproblémákról és stabilitási aggályokról számolnak be nagyon nagy csapatok esetén vagy több projekt egyidejű kezelése során.
Az Avaza árai
- Ingyenes
- Startup: 11,95 USD/hó
- Alap: 23,95 USD/hó
- Üzleti: 47,95 USD/hó
Avaza értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (410+ értékelés)
4. Wrike
A Wrike egy rendkívül sokoldalú platform, amely maximalizálja csapata teljesítményét, felgyorsítja a növekedést és javítja az ügyfélélményt. Egyedülálló és kiterjedt testreszabási funkciói pedig a munkát kevésbé bonyolulttá és szórakoztatóbbá teszik.
Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a Wrike testreszabható az egyedi igényeidnek megfelelően.
Iparág-specifikus niche eszközökkel, több mint 400 népszerű alkalmazásintegrációval és nyílt API white labelinggel a Wrike egy minden típusú vállalkozás számára alkalmas projektmenedzsment megoldás.
A Wrike legjobb funkciói
- Testreszabhatja munkáját a szokásos feladatokon és projektekön túl is a munkafolyamatok vizualizálásával, a hierarchia azonosításával és az üzleti célok nyomon követésével.
- Elemezze a csapat tevékenységét és a munkaterhelés eloszlását, hogy azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket és javaslatokat tegyen a kiigazításokra.
- A valós idejű közös szerkesztésnek köszönhetően nincs többé szükség a nehézkes fájlletöltésre és -feltöltésre.
- Dolgozzon projektekben előre elkészített egyéni sablonokkal
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hozzon létre ismételhető folyamatokat, és szabványosítsa a legjobb gyakorlatokat a projektekben.
A Wrike korlátai
- Nincs elérhető automatizált jegyzetkészítő eszköz
- Korlátozott lehetőségek a vizuális projektkövető eszközök, például gondolattérképek vagy rugalmas egyéni nézetek tekintetében.
- Nincs csevegési lehetőség a valós idejű kommunikációhoz
- A felhasználóknak figyelniük kell a beérkező leveleiket, mivel egyes integrációk késleltetik az értesítéseket.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (3500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)
5. HubSpot
A HubSpot egy nagyon népszerű és hatékony CRM-csomag.
Az eszköz segítségével egyetlen, az üzleti tevékenységével együtt bővíthető platformon összekapcsolhatja adatait, csapatait és ügyfeleit. Hat alapvető terméket és egyéb eszközöket kínál, amelyek különböző részlegeket támogatnak: marketing, értékesítés, szolgáltatás, CMS, műveletek és kereskedelem. Az ügyfelekre való összpontosítással elősegíti az üzleti növekedést.
A HubSpot platformon kiválaszthatja a szükséges termékeket. A platform minden terméke ugyanahhoz a CRM-adatbázishoz kapcsolódik, így hihetetlenül részletes betekintést nyerhet az értékesítési csatorna minden szakaszában lévő összes kapcsolattartóba.
A HubSpot legjobb funkciói
- Kezelje kapcsolatait, ügyleteit, feladatait, és küldjön e-maileket egy ingyenes CRM-csomaggal.
- Zökkenőmentes adatmegosztás és átfogó képet kapsz az ügyfél utazásáról egy központi CRM segítségével.
- Készíts professzionális weboldalakat, tegyél közzé blogbejegyzéseket és kezelj céloldalakat könnyen hozzáférhető projektmenedzsment eszközökkel, mint például a weboldal-készítő és a HubSpot tartalomkezelő rendszer.
- Különböző ügyfélszolgálati csatornákat kínál, beleértve az élő csevegést, az e-mailt és a telefont, valamint egy robusztus tudásbázist.
- Vonzza az ügyfeleket értékes tartalommal és kapcsolatépítéssel, ahelyett, hogy hideg megkeresésekkel próbálkozna.
A HubSpot korlátai
- A régi CRM-platformokról való áttérés nehézségekbe ütközhet, ami korlátozza a jegyzetek, e-mailek, mellékletek, idővonal-tevékenységek, korábbi kapcsolatok és ügyletek importálását.
- Kevesebb ellenőrzés a hozzáférés korlátozása és a jogosultságok megadása felett
- Korlátozott egyéni jelentéskészítő eszközök
- Nincs natív időkövető eszköz
HubSpot árak
- Ingyenes eszközök
- Starter (Értékesítés): 20 USD/felhasználó havonta
- Professzionális (értékesítés): 500 USD havonta
- Vállalati (értékesítés): 1500 USD havonta, éves számlázással
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)
6. SuiteDash
A SuiteDash egy all-in-one üzleti szoftver, amely ötvözi az ügyfélportál szoftver, a CRM, a projektmenedzsment, a számlázás és egyéb elemek előnyeit.
Ez egy üzleti menedzsment eszköz a belső műveletekhez és egy ügyfelek számára elérhető portál a kommunikációhoz és az együttműködéshez. Az integrált, automatizált platformnak köszönhetően a vállalkozások egyetlen irányítópultról kezelhetik teljes értékesítési és működési munkafolyamatukat, így nincs szükség több szoftver használatára.
A SuiteDash olyan funkciók kombinációját kínálja, mint például egy értékesítési csatorna-építő, fehér címkés ügyfélportálok, sőt egy fejlett marketingautomatizálási motor is, ami még egyedibbé teszi a kínálatot.
A SuiteDash legjobb funkciói
- Tervezz több lépéses csatornákat, hogy a potenciális ügyfeleket ügyfelekké alakítsd, automatizáld a beiratkozási folyamatokat, és kövesd nyomon az egyes szakaszok előrehaladását.
- Az ügyfélportált logójával és színeivel személyre szabhatja, hogy ügyfeleinek személyre szabott élményt nyújtson.
- Konfigurálj komplex munkafolyamatokat elágazó logikával és feltételes kiváltókkal, hogy automatizáld a jóváhagyásokat, a költségvetés-kiigazításokat és az adatok frissítését meghatározott kritériumok alapján.
- Biztosíts ügyfeleinek hozzáférést a projektinformációkhoz, fájlokhoz, frissítésekhez és számlákhoz.
- Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és kommunikáció a csapattagokkal a beépített csevegő és beszélgetőfunkciók segítségével.
A SuiteDash korlátai
- Egyes felhasználók eleinte ijesztőnek találják a funkciókban gazdag platform használatát.
- A felhasználók egy kis késleltetést tapasztaltak a szoftver eszközök közötti váltáskor.
SuiteDash árak
- 14 napos ingyenes próba
- Kezdő ár: 19 USD/hó
- Thrive: 49 USD/hó
- Pinnacle: 99 USD/hó
- A VIP Power-Up minden fizetős csomagban elérhető, havi 50 dollárért.
SuiteDash értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (520+ értékelés)
7. BigTime
A BigTime szoftver egy felhőalapú professzionális szolgáltatások automatizálási (PSA) platform, amely minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Ez egy online idő- és számlázási megoldás, amelyet kifejezetten olyan professzionális szolgáltató cégek igényeire terveztek, mint a tanácsadó cégek, könyvelőirodák, jogi csapatok és mérnökirodák.
A BigTime a műveletek racionalizálására, az erőforrások felhasználásának optimalizálására és a pénzügyi átláthatóság javítására összpontosít ezekben a vállalkozásokban. Fejlett funkcióival nyomon követheti és kiaknázhatja működési mutatóit, hogy hatékonyan bővítse vállalkozását.
A BigTime legjobb funkciói
- Standardizálja az ismétlődő projektfolyamatokat újrafelhasználható sablonok és útmutatók létrehozásával.
- Csökkentse a várakozási időt azáltal, hogy a hangsúlyt a korábbi allokációkról a személyzet kihasználtságának előrejelzésére helyezi át.
- Teljes AR-kezeléssel, bevételek elszámolásával és előrejelzésekkel nyerj betekintést a vállalkozás egészségi állapotába.
- Használj időkövető eszközöket, például a munkahét alapján meghatározott munkaidő-nyilvántartásokat, és rugalmasabbá teheted a benyújtási időket az opcionális zárolási funkciókkal.
A BigTime korlátai
- Az ügyfélszolgálat reagálóképessége javulhat
- A felhasználók bizonyos alkalmazásintegrációkkal kapcsolatos problémákat jelentettek.
- Nincs natív csapatcsevegési funkció
- Nincs ingyenes csomag
BigTime árak
- Alapvető szolgáltatások: 20 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 35 USD/hó felhasználónként
- Premier: 45 USD/hó felhasználónként
- Projector: 60 USD/hó felhasználónként
BigTime értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (630+ értékelés)
8. SmartSuite
A SmartSuite, egy együttműködésen alapuló munkamenedzsment platform, kielégíti a különböző részlegek igényeit, mint például a projektmenedzsment, az értékesítés, a HR és a toborzás, a kormányzás és a kockázatkezelés, az ügyfélsiker, a marketing és még sok más.
A SmartSuite több mint 5000 népszerű alkalmazással és eszközzel integrálható, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Jelentéseket is készíthet, és egyedi sablonokat használhat a jelentések ügyfeleinek történő bemutatásához.
A kis- és középvállalkozások számára a SmartSuite előre elkészített eszközöket kínál. A nagyvállalatok pedig a munkamenedzsment operációs szoftver (WorkOS) előnyeit élvezhetik, amely speciális projektmenedzsment eszközöket tartalmaz.
A SmartSuite legjobb funkciói
- Dolgozz hatékonyabban a SmartSuite szorosan integrált környezetében, ahol a dokumentumok, táblázatok, prezentációk, naptárak és e-mailek zökkenőmentesen integrálódnak egymásba.
- Készíts automatikus jelentéseket, ajánlatokat és számlákat előre meghatározott sablonok és valós idejű adatok alapján.
- Használja az AI-t, hogy a készségek, szakértelem és munkaterhelés alapján ajánlja a feladatokhoz legalkalmasabb személyeket.
A SmartSuite korlátai
- A nagy csapatok vagy a komplex projektek, amelyek nagy mennyiségű adatot használnak, teljesítményproblémákkal vagy a rendszer túlterhelésével szembesülhetnek.
- A táblázatok képletkezelési képességei korlátozónak tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik komplex számításokra vagy fejlett adatkezelésre támaszkodnak.
- Az ingyenes csomag korlátozott hozzáférést biztosít bizonyos projektfunkciókhoz és adatokhoz.
SmartSuite árak
- Ingyenes
- Csapat: 12 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 28 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 41 USD/hó felhasználónként
SmartSuite értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (21+ értékelés)
9. Plutio
Az eszköz automatizálást, együttműködést és dokumentumkezelést használ a csapat hatékonyságának és termelékenységének javítására. Könnyedén összevonhatja az összes projektkommunikációt egy helyen. Emellett a Plutio fejlett folyamatai segítenek automatikusan hozzáadni a projekt részleteit, például URL-eket, dátumokat, jelölőnégyzeteket, értékeléseket és csapattagokat.
A Plutio egy átfogó projektmenedzsment platform, amelyet különböző üzleti folyamatok racionalizálására terveztek, beleértve az ügyfelek bevonását, ajánlatok készítését, szerződéskezelést, projektmenedzsment megbeszéléseket, tervezést és projektkivitelezést.
A testreszabható interaktív irányítópult segítségével gyorsan előre elkészített sablonokat kaphatsz különböző projekttervezési és -kezelési igényekhez.
A Plutio legjobb funkciói
- Kezelje az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokat, mint például az új ügyfelek bevonása, ajánlatok és szerződések
- Használja a vizuális munkafolyamat-készítőt, hogy bármilyen üzleti folyamathoz testreszabott munkafolyamatokat hozzon létre.
- Automatizáld az ismétlődő feladatokat és személyre szabhatod a kiváltókat, hogy azok az egyedi igényeidhez igazodjanak.
- Biztonságos hozzáférést biztosítson ügyfeleinek a releváns dokumentumokhoz, a projektfrissítésekhez és a kommunikációs csatornákhoz egy márkás portálon keresztül.
- Integrálja különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal, mint például CRM, számviteli szoftver és e-aláírási platformok, tovább racionalizálva a munkafolyamatot és megszüntetve az adatsilókat.
A Plutio korlátai
- A felhasználók problémákat tapasztaltak a panaszok ügyfélszolgálattal való megoldásában.
- Feladatkezelési funkciók hiánya
- Korlátozott funkciók az időkövetéshez
Plutio árak
- Solo: 19 USD/hó
- Studio: 39 USD/hó
- Ügynökség: 99 USD/hó
Plutio értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (155+ értékelés)
10. OmniFocus
Az OmniFocus egy hatékony feladatkezelő szoftver, amelyet elfoglalt szakemberek és magánszemélyek számára terveztek, akik rendkívül strukturált és testreszabható megközelítést keresnek a teendőlistáik kezeléséhez.
Mac és iOS felhasználóknak készült, zökkenőmentes platformszinkronizálással és egységes felhasználói élménnyel a személyes munkamenedzsmenthez.
Az OmniFocus legjobb funkciói
- Rögzítsd és rendszerezd minden tevékenységedet egy hatékony és könnyen karbantartható rendszerben.
- Állítsd be az elemeket, hogy a valós világban is megismétlődjenek
- Hozzon létre címkéket olyan dolgokhoz, mint a hely, a személy, az energiaszint, a prioritás stb.
- A Custom Perspectives alkalmazkodik a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.
- Védje személyes adatait végpontok közötti titkosítással
- Jegyzeteket fűzhetsz az elemekhez, így minden szükséges információ a rendelkezésedre áll, amikor egy feladatot végzel.
Az OmniFocus korlátai
- Nincs együttműködési vagy projektmenedzsment eszköz a csapatok számára
- Nem üzleti használatra
- Nincs időkövetési funkció
- Az eszköz csak Apple termékekkel kompatibilis.
OmniFocus árak
- 14 napos ingyenes próba
- Előfizetés: 9,99 USD/hó (automatikus megújítás)
- OmniFocus for the Web: 4,99 USD/hó (automatikus megújítás)
- v4 Standard licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés
- v4 Pro licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés
OmniFocus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
Találd meg a tökéletes Accelo alternatívát!
Ez a tíz lehetőség véget vethet az Accelo alternatíváinak keresésének, hogy racionalizálja és javítsa üzleti tevékenységeit. Bár a listán szereplő minden eszköz jól teljesít, ha a megfelelő üzleti igényekhez illeszkedik, a ClickUp erőteljes, all-in-one eszközzel nem lehet hibázni!
A ClickUp segítségével egyetlen platformon integrálhatja a CRM-et, a munkafolyamat-automatizálást, az időgazdálkodást, a jelentéstételt és a kommunikációs funkciókat.
