ServiceNow kontra SalesForce: melyik CRM a legjobb 2025-ben?

Úgy gondolja, hogy az üzleti siker csak attól függ, hogy mennyire kiváló a terméke vagy szolgáltatása? Nos, egy kiváló termék növeli a bevételt, a nyereséget és a szájreklámot, de ritkán elegendő ahhoz, hogy vállalatát a sikerhez vezesse.

Időt és figyelmet kell fordítania az ügyfelekkel való kapcsolatok kiépítésére és fenntartására is. Végül is ők azok, akik megveszik az Ön termékeit, visszatérnek, hogy újra vásároljanak, és másokat is meggyőznek, hogy tegyenek hasonlóan.

De ezeket a kapcsolatokat fenntartani, amikor több száz vagy ezer ügyfele van, nem könnyű feladat. Nem lehet manuálisan és nem lehet félgőzzel csinálni.

Itt jönnek képbe az olyan ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformok, mint a ServiceNow és a Salesforce. Segítségükkel a kis- és nagyvállalatok egyaránt valódi kapcsolatokat építhetnek ki, megérthetik az ügyfelek igényeit, és vonzó ügyfélélményt nyújthatnak. Számos praktikus funkcióval és automatizálási lehetőséggel rendelkeznek, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik az ügyfélkapcsolat-kezelést.

A Salesforce és a ServiceNow egyaránt neves szereplők a CRM piacon. Ha nem biztos benne, melyik CRM platform illik jobban az Ön vállalkozásához, olvassa el ezt a Salesforce és ServiceNow összehasonlító elemzést, amelyben értékeljük a két szoftver legfontosabb funkcióit, képességeit és általános alkalmasságát azoknak a vállalkozásoknak, amelyek CRM stratégiájukat szeretnék fejleszteni.

Mi az a ServiceNow?

A ServiceNow egy vállalati szintű CRM-platform, amely az IT-szolgáltatások menedzsmentjére (ITSM) és az IT-műveletek menedzsmentjére (ITOM) összpontosít. Segít a szervezeteknek automatizálni és egyszerűsíteni IT-folyamataikat, megkönnyítve az incidensek, problémák, változások és szolgáltatási kérelmek kezelését.

A ServiceNow kibővítette képességeit, hogy automatizált és integrált megközelítést nyújtson a vállalati szolgáltatások kezeléséhez. Fő termékei most már az IT-szolgáltatások kezelése, az IT-műveletek kezelése és az IT-üzleti menedzsment mellett az ügyfélszolgálat kezelését, a humánerőforrás-kezelést és még sok mást is magukban foglalnak.

A platform célja, hogy egységes architektúrával konszolidálja és automatizálja a munkafolyamatokat a szervezeten belül.

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyszerűsítsék az ügyfélkapcsolatok kezelését azáltal, hogy optimalizálják belső üzleti folyamataikat a hatékonyság növelése és a hosszú távú növekedés érdekében.

A ServiceNow funkciói

A ServiceNow számos funkcióval segíti a vállalkozásokat a belső és külső folyamatok integrálásában, az ügyfelek jobb megértésében és a szervezet egészére kiterjedő munkafolyamatok egyszerű, egy helyen történő kezelésében.

Íme néhány fontos funkciója a ServiceNow CRM-képességeinek:

Egységes platform a holisztikus CRM-hez

Képzelje el, hogy minden – az ügyfélszolgálati eszközöktől az operatív folyamatok kezeléséig – egy helyen található.

A ServiceNow pontosan ezt teszi egységes platformjával, amely egyetlen adatmodellt alkalmaz az összes termékben, így az adatok zökkenőmentesen megoszthatók.

Megszünteti az adatsilókat, biztosítva az információk összefüggő áramlását a részlegek között.

Ez javítja az együttműködést és elősegíti a CRM holisztikus megközelítését, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy az összekapcsolt folyamatokból nyert betekintés alapján megalapozottabb döntéseket hozzanak.

360 fokos ügyfélnézet

A ServiceNow átfogó, 360 fokos képet nyújt az ügyfelek interakcióiról, preferenciáiról és korábbi adatairól. Ehhez az ügyfél életciklusának különböző pontjairól gyűjt adatokat, beleértve az ügyfélszolgálati interakciókat, a vásárlási előzményeket és a visszajelzéseket.

Ezzel a funkcióval jobban megértheti az ügyfelek viselkedését, és pontosabban és relevánsabban szabhatja testre termékeit, szolgáltatásait és kommunikációs stratégiáit.

Automatizálás és munkafolyamatok a hatékonyság növelése érdekében

A ServiceNow automatizálási képességei túlmutatnak a feladatok gyorsításán; gondosan úgy lettek kialakítva, hogy optimalizálják a CRM-folyamatokat.

A ServiceNow automatizálása nem egy univerzális megoldás, hanem egy testreszabható eszközkészlet. Az Ön igényeinek megfelelő munkafolyamatokat tervezhet, automatizálva a rutin feladatokat, mint például az ügyek megoldása és nyomon követése.

Ez felgyorsítja a válaszadási időket és minimalizálja az emberi hibákat, javítva a CRM keretrendszer működési hatékonyságát.

Önkiszolgáló portálok az ügyfelek felhatalmazásához

A ServiceNow önkiszolgáló portálokat kínál ügyfeleinek, amelyek strukturált és intuitív felületek a problémák önálló megoldásához.

Ezek a portálok nem csupán információtárolók, hanem interaktív platformok is, amelyek végigvezetik a felhasználókat a hibaelhárításon, és hozzáférést biztosítanak a releváns támogatási forrásokhoz.

A vállalkozások csökkenthetik a támogatási jegyek számát és javíthatják az általános ügyfél-elégedettséget azáltal, hogy lehetővé teszik az ügyfelek számára a problémák önálló megoldását.

A ServiceNow önkiszolgáló portáljai a felhasználói élményt szem előtt tartva lettek kialakítva, így biztosítva a hozzáférhetőséget és a könnyű navigációt a különböző felhasználói demográfiai csoportok számára.

A ServiceNow árai

Egyedi árazás

Mi az a Salesforce?

A Salesforce a globális vállalati SaaS-szolgáltatások piacvezetője, amely az értékesítés, a szolgáltatás, a marketing és a kereskedelem munkafolyamataiban a vevői kapcsolatok kezelésére összpontosít. Úttörő szerepet játszott a CRM- és üzleti alkalmazások felhőalapú szállítási modelljének kidolgozásában.

CRM-sablonokat, eszközöket és szolgáltatásokat kínál, amelyek segítenek az ügyfélkapcsolatok, az értékesítési folyamatok és a marketingtevékenységek kezelésében. A platformhoz webböngészőn keresztül férhet hozzá, nincs szükség helyszíni hardverre vagy szoftver telepítésére.

A platform nagymértékben testreszabható, és a vállalkozások gyakran saját igényeikhez és munkafolyamataikhoz igazítják. Megoldásai az értékesítésre, az ügyfélszolgálatra, a marketing automatizálására, az ügyfélszegmentálásra és még sok másra összpontosítanak.

A Salesforce funkciói

A Salesforce az egyik vezető CRM-platform világszerte, amely számos funkcióval segíti a vállalati szolgáltatásokat működésük egyszerűsítésében. Íme néhány a Salesforce legfontosabb CRM-szolgáltatásai közül:

Customer 360

A Salesforce Customer 360 funkciója a CRM-képességeinek középpontjában áll.

Lehetővé teszi a különböző érintkezési pontokról származó ügyféladatok összevonását, így átfogó képet kaphat minden egyes ügyfélről.

Ez az egységes nézet tartalmaz információkat a potenciális ügyfelekről, a kapcsolattartókról, az üzleti lehetőségekről és az interakciókról. Az adatok központosítása javíthatja az ügyfelek preferenciáinak, előzményeinek és igényeinek megértését, lehetővé téve a személyre szabottabb és célzottabb kapcsolattartást.

Sales Cloud

A Sales Cloud leadkezelési, lehetőségkövetési és értékesítési előrejelzési funkciókat kínál.

Ez az eszköz lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék a folyamatokat, rangsorolják a potenciális ügyfeleket és zökkenőmentesen együttműködjenek.

A Sales Cloud és más Salesforce-komponensek integrálása biztosítja a szervezeten belüli információáramlás zökkenőmentességét, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak és hatékonyabban kössenek üzleteket.

Service Cloud

A Service Cloud a Salesforce ügyfélszolgálati és támogatási megoldása.

Olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügykezelés, a tudásbázis és az ügyfélszolgálati portálok.

A Service Cloud lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékony és személyre szabott ügyfélszolgálatot nyújtsanak, javítva az ügyek megoldási idejét és az ügyfelek elégedettségét.

Az összes ügyfélszolgálati eszköz, szolgáltatási kérelem és interakció egységes platformjával konzisztens támogatást nyújthat különböző csatornákon keresztül, ami erősebb ügyfélkapcsolatokhoz vezet.

Salesforce CRM árak

Starter: 25 USD/felhasználó havonta (havi vagy éves számlázással)

Professional: 80 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Unlimited +: 500 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

ServiceNow kontra Salesforce: funkciók összehasonlítása

A ServiceNow és a Salesforce közötti választás a szervezet igényeitől függ.

A ServiceNow kiváló választás azoknak a vállalatoknak, amelyek jelentős beruházásokat hajtanak végre az IT-szolgáltatások menedzsmentjében és a vállalat egészét érintő munkafolyamatokban. A Salesforce viszont elsősorban az értékesítésre, marketingre és ügyfélszolgálatra összpontosító vállalkozások számára ideális megoldás.

Vegye figyelembe szervezetének konkrét követelményeit, hogy eldöntse, melyik ügyfélkapcsolat-kezelő és incidenskezelő platform felel meg leginkább céljainak.

Íme egy funkciók szerinti összehasonlítás a ServiceNow és a Salesforce CRM-képességei között, hogy segítsen a döntésben:

ITSM támogatás

A ServiceNow erősebb natív képességekkel rendelkezik az IT-szolgáltatáskezelési munkafolyamatokhoz, mint például az incidenskezelés, a problémakezelés, a változáskezelés, a tudáskezelés stb. Ez magában foglalja a készre szabott bevált gyakorlatokat és sablonokat is.

A ServiceNow előnyösebb lehet, ha szervezete nagymértékben támaszkodik az ITSM-re, és egységes IT- és ügyfélszolgálati platformot szeretne. A Salesforce ugyan robusztus CRM-megoldás, de az IT-folyamatokkal való hasonló szintű összehangolás elérése érdekében további integrációs erőfeszítésekre lehet szükség.

Digitális ökoszisztéma

A Salesforce AppExchange piactere hatalmas ökoszisztémát kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal és integrációkkal, amelyek kiterjesztik a platform funkcionalitását. Ez a kiterjedt piactér lehetővé teszi, hogy egyedi igényeinek megfelelően testreszabja és fejlessze CRM-megvalósítását. Az egyszerű integráció és a deklaratív testreszabás szintén elősegíti az ökoszisztéma növekedését.

A ServiceNow kisebb, de gyorsan növekvő ökoszisztémával rendelkezik, amelyet a Now Platform képességei is támogatnak. A Salesforce azonban továbbra is előnyben van a rendelkezésre álló alkalmazások és integrációs partnerek tekintetében.

Testreszabhatóság és rugalmasság

Mindkét platform jelentős testreszabási és konfigurációs lehetőségeket kínál. A ServiceNow-t gyakran kedvelik rugalmassága és könnyű testreszabhatósága miatt. A ServiceNow platformja alkalmasabb lehet, ha nagyon testreszabott megoldásokra van szüksége az üzleti követelményeknek való megfeleléshez.

A Salesforce deklaratív, kód nélküli/alacsony kódszükségletű testreszabási modellje azonban nagyobb rugalmasságot biztosít az üzleti felhasználóknak és a nem fejlesztőknek, hogy az alkalmazásokat igényeikhez igazítsák, kemény kódolás nélkül. A Lightning platform és a Visual Workflow szintén lehetővé teszi a pont-és-kattintásos testreszabást.

Egységes platform többféle folyamat számára

A ServiceNow egy vállalati szolgáltatáskezelési platformként lett kialakítva, amely a CRM és az ITSM mellett számos egyéb üzleti folyamatot is magában foglal. Egységes környezetet biztosít a munkafolyamatok kezeléséhez, a folyamatok automatizálásához és a különböző szolgáltatási igények kezeléséhez. Ez zökkenőmentesebb, osztályok közötti munkafolyamatokat és „egységes felületet” tesz lehetővé.

A Salesforce több integrációt és köztes szoftvert igényel az adatok és a munkafolyamatok egységesítéséhez a különböző felhőalapú termékei között.

Értékesítési és marketing funkciók

A Salesforce az értékesítési és marketing funkcióiról ismert, amelyek között megtalálható a hatékony automatizálás, az üzleti lehetőségek kezelése, az értékesítési előrejelzés, a marketing automatizálás, a kampánykezelés, a potenciális ügyfelek pontozása, az ügyfélszegmentálás és az elemzési funkciók.

Ha szervezeted nagy hangsúlyt fektet az értékesítési és marketingfolyamatok optimalizálására, akkor a Salesforce CRM-je funkciókban gazdagabbnak és ezekre a speciális funkciókra jobban alkalmasnak tekinthető. A Salesforce átfogó eszközkészlete hatékonyan támogatja a szervezeteket értékesítési folyamatok és marketingkampányok kezelésében.

Integrációs képességek

Mind a ServiceNow, mind a Salesforce kiváló integrációs képességekkel rendelkezik. A ServiceNow robusztus integrációs funkciókat kínál, különösen az IT területén, míg a Salesforce az AppExchange piactéren keresztül kiterjedt integrációs lehetőségeket biztosít, támogatva a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes összeköttetést.

A Salesforce piaci jelenléte integrációs előnyöket biztosít, de a ServiceNow felzárkózik.

Felhasználói felület

Mindkét platform modern és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. A ServiceNow felülete elsősorban a könnyű navigációra lett tervezve, míg a Salesforce tiszta és intuitív felületet kínál, különösen a Lightning Experience verzióban, ami javítja a felhasználói elfogadottságot és a termelékenységet.

Elkötelezettség a CRM kiválóság iránt

A Salesforce a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) területén úttörőként és piacvezetőként ismert. A platformot kifejezetten CRM funkciókhoz tervezték és fejlesztették, és elsősorban az értékesítésre, a marketingre és az ügyfélszolgálatra összpontosít.

Azok a szervezetek, amelyek egy átfogó CRM-megoldást részesítenek előnyben, gazdag alkalmazás- és integrációs ökoszisztémával, a Salesforce-t találhatják leginkább igényeiknek megfelelőnek.

ServiceNow kontra Salesforce a Redditen

Hogy jobban megértsük, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ServiceNow és a Salesforce, átnéztük a Reddit fórumon folyó vitákat. Hamar rájöttünk, hogy a Salesforce gyakran a felhasználók preferált választása, köszönhetően átfogó CRM funkcióinak, erős ökoszisztémájának és felhasználóbarát felületének.

Íme egy Reddit-felhasználó, aki megosztja tapasztalatait a ServiceNow és a Salesforce használata után:

„Egy ideig a ServiceNow-val dolgoztam, és szerintem ez messze nem ér fel a Salesforce-szal. Elvégzi a feladatát, de ennyi is minden. A felhasználói felület olyan, mintha valami Microsoft-terméket használna. A ServiceNow felhasználói felületéről és felhasználói élményéről nem is érdemes beszélni.”

A Reddit felhasználói a Salesforce-t dicsérték fejlett leadkezelési, lehetőségkövetési és marketingautomatizálási képességeiért, amelyek holisztikus megoldást nyújtanak az ügyfélkapcsolat-kezeléshez.

Sok felhasználó értékeli a Salesforce tiszta és intuitív felületét is, különösen a Lightning Experience-ben, ami hozzájárul a pozitív általános felhasználói élményhez.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a ServiceNow és a Salesforce legjobb alternatíváját

Tudjuk, hogy a Salesforce és a ServiceNow a legnépszerűbb CRM szoftverek közé tartoznak. De gondolt már arra, hogy a ClickUp-ot más eszközökkel együtt használja?

Először is, a ClickUp egy olyan átfogó megoldás, amely helyettesítheti a vállalkozásában eddig használt szoftverek nagy részét. Az ügyfélszolgálatot helyezi előtérbe, és olyan egyedi funkciókat kínál, mint az egyszerű feladatátadás, a személyre szabott munkafolyamatok és az egyszerű feladatprioritizálás.

A ClickUp ügyes automatizálási és zökkenőmentes integrációs funkcióival a vevői kapcsolatok kezelése is gyerekjáték, így ez a platform a csapatmunka elengedhetetlen eszközévé vált.

A következő funkciók különböztetik meg a ClickUp-ot a versenytársaitól:

CRM platform

A ClickUp CRM célja, hogy segítse a vállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok kezelésében és fejlesztésében. Gyorsítja az ügyfélszám növekedését és növeli az ügyfelek elégedettségét, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy vizualizálják folyamatokat, egyszerűsítsék az ügyfél-munkafolyamatokat és zökkenőmentesen együttműködjenek csapataikkal.

Több mint 10 rendkívül rugalmas nézet segítségével a felhasználók könnyedén áttekinthetik az értékesítési folyamatokat, kezelhetik az ügyfélkapcsolatokat és nyomon követhetik a megrendeléseket.

Több mint 800 000 rendkívül produktív csapat használja, és egy örökre ingyenes csomaggal könnyen kipróbálható. Hitelkártyaadatok megadása nem szükséges.

Használja a ClickUp CRM nézetét, és navigáljon az interaktív funkciók között a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés érdekében.

A ClickUp Dashboards több mint 50 widgetet tartalmaz az adatok elemzéséhez, amelyek értékes ügyfél-információkat nyújtanak, és lehetővé teszik magas szintű nézetek létrehozását olyan mutatók figyelemmel kíséréséhez, mint az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések mérete.

Fedezze fel a ClickUp teljesítmény-dashboardjait, amelyek vizuálisan elemzik a mutatókat az általános üzleti teljesítmény javítása és optimalizálása érdekében.

A ClickUp e-mailkezelő funkciójával e-maileket küldhet a ClickUp alkalmazáson belülről. Ez lehetővé teszi, hogy egy egységes e-mailközponton keresztül együttműködjön az üzleteknél, elküldje a projektfrissítéseket és bevonja az ügyfeleket.

Használja a ClickUp e-mailkezelő eszközeit, amelyekkel rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja a kommunikációt, így egyszerűbbé és hatékonyabbá téve az e-mailek kezelését.

A ClickUp Relationships optimális ügyféladatbázist hoz létre, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek tárolását és elemzését. Mindezt úgy teheti meg, hogy a feladatok és dokumentumok között kapcsolatokat hoz létre a könnyű nyomon követhetőség érdekében.

A ClickUp kapcsolattartási funkcióival erős és tartós kapcsolatokat építhet ki ügyfeleivel és kapcsolataival.

A platform automatizálási és űrlapkezelési funkciói automatizálják a feladatkiosztást, elindítják az állapotfrissítéseket, és testreszabott feltételek alapján rangsorolják a tevékenységeket, így egyszerűsítve a folyamatok kezelését.

A ClickUp Automation & Forms segítségével egyszerűsítheti a feladatokat, automatizálhatja a folyamatokat és testreszabható űrlapokat hozhat létre a hatékony munkafolyamat érdekében.

A ClickUp skálázható mappa- és lista-hierarchiájával az ügyfélkezelés egyszerűbbé válik. Használjon szervezett struktúrákat a projektek ügyfelekkel való megosztásához és a hozzáférési jogosultságok zökkenőmentes beállításához.

Ismerje meg a ClickUp fiókkezelő eszközeit, amelyekkel szervezett és hatékony üzleti menedzsmentet biztosíthat.

Aggódik, hogy a meglévő CRM-ökoszisztémáját összehangolja a ClickUp-pal?

Ne aggódjon! A ClickUp könnyedén integrálható más CRM-eszközökkel, így az összes fontos alkalmazásának központi eleme lesz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélszolgálati sablon segítségével figyelemmel kísérheti a beérkező ügyfélszolgálati jegyeket, és kezelheti azok megoldását a kezdetektől a végéig.

A felhasználók a kész ClickUp ügyfélszolgálati sablon segítségével indíthatják el CRM-útjukat, amely szilárd alapot biztosít a hatékony és személyre szabott CRM-műveletekhez.

De ez még nem minden. A ClickUp ingyenes képzést és 24 órás támogatást is kínál, miközben kiemelten kezeli a biztonságot és az adatvédelmet, és a legmagasabb szintű rendelkezésre állást biztosítja.

Érdekel? Akkor nézzük meg közelebbről a ClickUp CRM-funkcióit!

Ügyfélszolgálat

A ClickUp ügyfélszolgálati megoldása szervezett és hatékony munkafolyamatokkal támogatja az ügyfelek sikerét. A ClickUp több felhasználónak történő feladatok kiosztása funkciójával hatékonyan delegálhatja a feladatokat, és közösen megbeszélheti a jegyeket.

Egyszerűsíti a munkafolyamatok testreszabását a ClickUp speciális egyéni mezőivel, amelyek a projekthez kapcsolódó problémák, ügyfelek vagy jegytípusok alapján készültek.

A ClickUp testreszabási funkcióival zökkenőmentesen alakíthatja munkafolyamatait.

A ClickUp Priorities funkciója biztosítja, hogy soha ne veszítse szem elől a fontos dolgokat, és könnyedén eldöntse, mivel foglalkozzon legközelebb.

Koncentráljon a legfontosabb dolgokra a ClickUp intuitív eszközeivel, amelyekkel prioritásokat állíthat be.

A platform megkönnyíti a problémák megoldását is, mivel címkékkel jelöli a gyakori problémákat és összekapcsolja a különböző projektek feladatait.

A ClickUp címkéinek segítségével egyszerűsítheti a kategorizálást a problémák szervezett kezelése érdekében.

A CRM alapvető funkcióinak összefogása érdekében a ClickUp integrálható különböző eszközökkel, például a Google Naptárral, a Slackkel, a Google Drive-val, a Dropboxszal és még sok mással.

A ClickUp még ennél is jobb: sablonokat és saját fejlesztésű funkciókat kínál a termelékenység további növelése érdekében.

CRM-sablonok

Töltse le ezt a sablont Növelje hatékonyságát a ClickUp CRM-sablonjával az ügyfélkapcsolatok egyszerűsített kezeléséhez.

A ClickUp CRM-sablonja hatékony eszközöket kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a kapcsolattartási adatok központosított szervezéséhez és a feladatok prioritásainak az értékesítési szakaszok alapján történő rangsorolásához. Ez egyszerűsíti az ügyfélkapcsolat-kezelést minden méretű vállalkozás számára.

A sablon olyan előnyökkel jár, mint az egyszerűsített kommunikáció, a feladatok automatizálása és a vevői adatokból nyerhető hasznos információk.

A ClickUp egyéni állapotokkal jelölheti a feladatok előrehaladását. A ClickUp 8 egyéni mezőt kínál, beleértve a CRM-elem típusát, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, az iparágat és a munkakört.

Személyre szabhatja a projektkövetést a ClickUp egyéni állapotokkal.

Aggódik, hogy nem fog megfelelő rálátást kapni a CRM-adatokra? A ClickUp négy különböző nézet segítségével biztosít hozzáférést az összes információhoz. Emellett emlékeztetőkkal, automatizálással, feladatfüggőségekkel és még sok mással is javíthatja CRM-munkafolyamatait.

A ClickUp CRM-sablonjának használata szintén nagyon egyszerű.

Először is, össze kell gyűjtenie az ügyféladatokat a ClickUp Dashboards segítségével. Ezután a ClickUp feladatkezelési funkcióinak segítségével be kell állítania az egyes ügyfelek igényeinek megfelelő feladatokat és célokat.

Ezután a ClickUp Gantt-diagram nézetével nyomon követheti a folyamat előrehaladását.

Tervezze és kövesse nyomon hatékonyan a feladatokat a ClickUp Gantt-diagram nézetével, amely világos projektütemtervet biztosít.

A ClickUp Automation segítségével automatizálhatja a folyamatokat és az értesítéseket, így gyorsan és hatékonyan végezheti el a feladatokat.

Végül, a ClickUp táblázatos nézetének segítségével betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe, és ez alapján alakíthatja marketing- és értékesítési stratégiáit.

A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén elemezheti az ügyféladatokat a strukturált információkezelés érdekében.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp nem csak egy újabb CRM-platform, hanem egy olyan megoldás, amely átalakítja a munkavégzés és az ügyfélkapcsolatok kezelésének módját. Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a ClickUp alkalmazkodik az Ön igényeihez, és egy könnyen használható platformot kínál, amely egyszerűsíti a CRM-et és növeli az általános munkahatékonyságot.

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, mert miért érné be a jóval, ha kiváló is lehet?