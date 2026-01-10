25 ChatGPT-tipp, amelyek megváltoztatják a munkavégzés módját 2026-ban

Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki mindent elvégez, az adatelemzés egyszerűsítésétől és a hosszú dokumentumok összefoglalásától kezdve a kódolási feladatok automatizálásán át egészen a kávészünetek alatti történetek vagy viccek meséléséig!

De nem csak ennyi: ezt az asszisztenst zökkenőmentesen integrálhatja a munkafolyamatába, és a hétköznapi feladatokat hatékony és produktív élménnyé alakíthatja.

Mindezt és még többet is megtehet a ChatGPT segítségével. 🎉

A ChatGPT, az egyik első olyan AI-eszköz, amely széles körben ingyenesen elérhetővé vált, ma már számos feladat elvégzésére képes.

Bár egyes felhasználók kétségbe vonták hatékonyságát tartalomkészítő eszközként – és egyesek az eredetiségre jelentett fenyegetésnek tekintik –, a ChatGPT számos területen a szakemberek szövetségeseként bizonyult. Ezt bizonyítja az a több száz millió ember, aki hetente látogatja a weboldalt.

Vessünk egy pillantást a termelékenységét növelő különböző ChatGPT-tippekre.

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT egy ingyenesen használható csevegőrobot, amely az OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligencia rendszeren alapul. A csevegőrobot egy nagy nyelvi modellre (LLM) épül, amely képes megérteni a komplex nyelvi kifejezéseket és összefüggéseket, és természetes beszélgetést folytatni a felhasználóval.

A GPT kifejtése: „Generative Pre-trained Transformer” (generatív, előre betanított transzformátor). A „generatív” azt jelenti, hogy a nyelvi modell a bevitt adatok alapján koherens tartalmat vagy új szövegeket tud generálni; az „előre betanított” azt jelenti, hogy a modellt hatalmas mennyiségű, sokféle adaton képezték ki; a „transzformátor” pedig arra a neurális hálózati architektúrára utal, amelyre a ChatGPT épül.

A ChatGPT komplex szabályrendszerek segítségével képes megérteni és feldolgozni a természetes nyelvet, hogy mintákat találjon az adatokban, és azokat felhasználva válaszokat állítson elő. A chatbot reagál a felhasználók visszajelzéseire is, és egy adott beszélgetéssorozat alapján finomíthatja válaszait.

Az AI technológiát leíró terminológia bonyolult, de egyszerűen fogalmazva: a ChatGPT kiválóan képes emberhez hasonló beszélgetéseket folytatni és megérteni, mire gondol.

Íme például, hogyan mutatkozik be a ChatGPT: „Szia! Én vagyok a ChatGPT, az OpenAI által készített csevegőrobot. Azért vagyok itt, hogy megkönnyítsem az életedet és segítsek gyorsabban elvégezni a feladataidat. Segíthetek különböző feladatokban és hasznos információkat nyújthatok. Csak kérdezz tőlem bármit, vagy mondd el, mire van szükséged, és együtt egyszerűsítjük a munkádat és növeljük a termelékenységedet!” 💯

25 ChatGPT-tipp minden felhasználási esethez

Világszerte és gyakorlatilag minden iparágban szakemberek használják a ChatGPT-t a munkájuk egyszerűsítésére. A chatbotot e-mailek megírásához, tartalom generálásához, megoldások kidolgozásához, információk beszerzéséhez, kódíráshoz, sőt tanulási segédeszközként és szótárként is használják.

A ChatGPT egy tehetséges, segítőkész AI-asszisztensként is működik, hogy hatékonyabbá és kreatívabbá tegye Önt. Íme 25 ChatGPT-tipp a termelékenység és az általános munkakörnyezet javításához.

1. Sajátítsa el a promptok művészetét

A ChatGPT világos és részletes utasításokra támaszkodik, hogy választ adjon Önnek. Ezeket az utasításokat promptoknak hívják – és minél jobb a prompt, annál pontosabb a válasz.

Gondoskodjon arról, hogy a ChatGPT-nek adott utasításai világosak és konkrétak legyenek, és elegendő kontextust nyújtsanak ahhoz, hogy az eszköz teljes mértékben megértse az Ön igényeit. Ha kérdései vagy kérései összetettek, próbálja meg azokat a cél eléréséhez vezető, egyszerűbb utasítások sorozatára bontani.

Természetesen a parancsok elsajátítása kísérletezés kérdése.

2. Hozzon létre automatikus ütemterveket

A ChatGPT-t ütemezési asszisztensként használva pillanatok alatt megtervezheti a napját és a hetét.

Adja meg prioritásait és teendőit, és nézze meg, hogyan szervezi meg a napirendjét az eszköz. Kialakíthat koncentrált időtartamokat a mély munkához, beiktathat kávészüneteket, és emlékeztetőket is beállíthat, hogy ne hagyja ki az étkezéseket.

Íme egy példa arra, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből a ChatGPT-trükkből: „Készítsen napi ütemtervet egy elfoglalt projektmenedzser számára, rangsorolva a munkateendőket, a megbeszéléseket, a testmozgást és a személyes teendőket, miközben biztosítja a megfelelő időt a szünetekre és a pihenésre.”

3. Automatizálja az ismétlődő feladatokat

Az AI-modellek kiválóan képesek önállóan elvégezni az ismétlődő feladatokat.

A ChatGPT segítségével e-mail sablonokat készíthet, hosszú dokumentumokat összefoglalhat, prezentációkat készíthet és automatizálhatja a projektmenedzsment feladatait.

Például a projektmenedzserek rendszeresen kapnak üzeneteket, amelyek a projekthez kapcsolódó feladatok állapotáról számolnak be. A projektmenedzserek összeállítják ezeket az üzeneteket, elemzik a válaszokat, majd összefoglalják az elért eredményeket.

A ChatGPT segítségével pillanatok alatt elvégezheti ezt a teljes folyamatot.

Adja meg azokat az adatokat, amelyeket az eszköznek ki kell emelnie, és írja le, milyen formátumban szeretné az összefoglalót. Ettől kezdve csak annyit kell tennie, hogy üzeneteket ad be, és figyeli, ahogy az eszköz tökéletes, összefoglaló jelentéseket generál.

4. Használja a ChatGPT bővítményeket

A Gmail, az Expedia, a Zapier és még sok más szolgáltatáshoz elérhető számos ChatGPT-bővítménynek köszönhetően a munkafolyamatok automatizálása könnyebbé vált, mint valaha.

A Chrome-hoz elérhető különféle bővítmények segítségével utazási jegyeket kereshet és foglalhat, összefoglalókat használhat a PDF-ekből a legfontosabb pontok kivonásához, videókból átiratokat készíthet, több nyelven írhat kódot, sőt, a Canva segítségével képeket is generálhat.

Akár író, fejlesztő vagy marketinges, a ChatGPT-bővítmény segítségével kevesebb erőfeszítéssel többet érhet el.

Bónusz: Ismerje meg, hogyan készíthet képeket a ChatGPT segítségével!

5. Legyen az AI a mentora

A ChatGPT nemcsak remek asszisztens, hanem jó tanár is.

Egyszerűsített összefoglalásokkal, magyarázatokkal és tanulási útmutatókkal az eszköz segít jobban megérteni a szinte minden területen előforduló komplex témákat.

Íme egy példa: ha webfejlesztői állásinterjúra készül, használja az alábbi ChatGPT-tippet. A generált kérdések segítségével felmérheti képességeit és azonosíthatja a fejlesztendő területeket.

„Írjon gyakorló kérdéseket egy front-end webfejlesztői kódolási interjúra, összpontosítva a JavaScript és a HTML/CSS szintaxisra, valamint a problémamegoldási technikákra.”

Ismerje meg a kódoláshoz legalkalmasabb ChatGPT-alternatívákat!

6. Fordítson nyelvek között

Akár üzleti vagy utazási célból fordít, akár idegen nyelvű híreket olvas, vagy egy másik országból származó barátjával beszélget, a ChatGPT több mint 26 nyelv támogatásával áthidalja a nyelvi korlátokat.

Próbálja ki ezt a parancsot: „Fordítsa le ezt a cikket franciáról angolra úgy, hogy megőrizze a hangulatot és a stílust.” Vagy ezt: „Hogy mondják koreaiul, hogy »Hogy vagy?«”

7. Tegye színvonalasabbá prezentációit

A generatív mesterséges intelligencia megjelenése előtt egy jó prezentáció elkészítése órákig tartott. Vázlatot kellett készíteni, tartalmat hozzáadni, animációkat és átmeneteket kitalálni, képeket beilleszteni és a dizájnt finomítani, nem is beszélve a végén a beszélői jegyzetek összeállításáról.

Ez a ChatGPT-parancs segítségével sokkal gyorsabban készíthet prezentációs vázlatot. Mi több, tartalomkészítési tippeket és tervezési tanácsokat is ad.

Íme: „Készítsen egy diavetítés vázlatot, amely összefoglalja a fenntartható fejlődési célokat, különös tekintettel a felelősségteljes termelésre és fogyasztásra. Ez a diavetítés üzleti közönségnek szól, és ki kell emelnie a gyakorlati alkalmazásokat.”

Még egy lépéssel tovább is mehet: adjon meg részletes utasításokat, például a célközönségre, a fő üzenetre, az adatokra és statisztikákra, a tervezési témákra stb. vonatkozó részleteket. A ChatGPT ezután elkészít egy átfogó vázlatot, vizuálisan vonzó diákkal és diatartalommal.

8. Írjon kreatív tartalmakat

Az AI írási eszközök megjelenésével a tartalomkészítés egyszerűbbé és gyorsabbá vált.

A ChatGPT segítségével vonzó tartalmakat hozhat létre, a blogvázlatoktól és sajtóközlemény-tervezetektől kezdve a prezentációkon és közösségi média bejegyzéseken át egészen a teljes gondolatvezetői cikkekig. A chatbot emellett kiváló sparringpartner is, ha olyan új témákat és nézőpontokat szeretne kitalálni, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét. 💡

Próbálja ki ezt a parancsot: „Írjon egy blogbejegyzést az öt legfontosabb termelékenységi tippről elfoglalt szakemberek számára, gyakorlati lépésekkel és valós példákkal.” Kis kísérletezéssel tovább finomíthatja a parancsot, hogy különböző írásstílusokban lenyűgöző cikkeket hozzon létre.

9. Ötleteljen és finomítsa az ötleteket

Megkérheti a ChatGPT-t, hogy generáljon több kreatív koncepciót, amelyek mindegyike rendelkezik saját erősségeivel és gyengeségeivel. Ezután finomíthatja és továbbfejlesztheti ezeket az ötleteket, amíg meg nem találja azt, amelyik tökéletesen illeszkedik elképzeléseihez és céljaihoz.

Például megkérheti az eszközt, hogy „Találjon ki 10 kreatív termékbevezetési ötletet egy új, fenntartható divatkiegészítő-sorozathoz, amelynek célközönsége a környezettudatos millenniumi fogyasztók.”

Miután elkészült a lista, használhat egy második utasítást: „Rendezze az ötleteket a legígéretesebbtől és legmegvalósíthatóbbtól a legkevésbé ígéretesig, figyelembe véve, hogy [x] fős csapat vagyunk, és [y] dolláros bevezetési költségvetéssel rendelkezünk.”

Ezután válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.

10. A hangnem és a komplexitás módosítása

A kommunikáció terén az, ahogyan mondja a dolgokat, ugyanolyan fontos, mint (ha nem fontosabb) maguk a dolgok.

A hangnem döntő jelentőségű lehet a kapcsolatokban – mind a személyes, mind a szakmai életben.

Szerencsére a ChatGPT segítségével szinte bármilyen témában képes lesz meggyőző, megfelelő hangvételű üzeneteket megfogalmazni.

Íme egy remek ChatGPT-tipp, amivel ezt elérheti. Miután elkészítette az üzenetét, e-mailjét vagy akár egy teljes cikket, igazítsa a hangnemét és a bonyolultságát a közönséghez/címzetthez. Például: „Tegye az üzenet hangnemét formálisabbá, udvariasabbá és elismerőbbé.” Vagy: „Használjon más hangnemet, hogy ez a blogbejegyzés beszélgetősebb, barátságosabb és vonzóbb legyen. Hagyd el a szakzsargont, és használd az egyszerű, mindennapi nyelvet.”

A ChatGPT különösen hasznos a munkahelyi kommunikáció, például e-mailek, emlékeztetők, utasítások és jelentések megfelelő hangnemben és stílusban történő megfogalmazásához.

11. Írjon lenyűgöző szövegeket

Akár tévéreklámot, Instagram-reelt, podcast-forgatókönyvet vagy weboldalához készülő videót készít, a ChatGPT kreatív partnerként segít lenyűgöző történetet és forgatókönyvet létrehozni, amivel a közönségét már az első pillanattól fogva magával ragadhatja!

Próbálja ki például a következő parancsot: „Írjon forgatókönyvet egy új fertőtlenítősorozat 15 másodperces promóciós videójához, kiemelve az összetételüket és megfizethetőségüket.”

Lehet, hogy meg kell adnia bizonyos részleteket, például a termék specifikációit és a hirdetés formátumát, hogy az eszköz személyre szabott szöveget állítson össze.

12. Készítsen képeket és grafikákat

Bár a ChatGPT ingyenes verziója nem tartalmaz képalkotó eszközöket, a prémium verzió (ChatGPT-4) és a DALL-E 3 integrálásával élénk képeket és grafikákat hozhat létre.

Ha leírással vagy a koncepció részleteivel ellátja az AI modellt, a fejében lévő képeket a képernyőre varázsolhatja. Például írja be: „Rajzoljon egy lenyűgöző tájat lebegő szigetekkel és élénk növényzettel”, és nézze meg, ahogy a ChatGPT a szavakat magával ragadó képekké alakítja.

A képet szöveges utasításokkal tovább szerkesztheti, például így: „Adja hozzá a kép testébe a „Látogasson el a Bahamákra” feliratot dombornyomással.”

13. Végezzen kulcsszó-kutatást

Növelje tartalmának elérhetőségét az AI segítségével, amely támogatja SEO-tevékenységeit.

Adja meg a célszavakat vagy témákat a ChatGPT-nek, és az átfogó listát ad a kapcsolódó kulcsszavakról, beleértve a hosszú farkú és nagy forgalmú lehetőségeket is.

Megkérheti a ChatGPT-t, hogy azonosítsa a trendi kulcsszavakat és vizsgálja meg a keresési szándékot, így biztosítva, hogy tartalma összhangban legyen azzal, amit az olvasók keresnek.

14. Találja meg a megfelelő táblázati képletet

Ez a ChatGPT-tipp értékes perceket és rengeteg gondolkodási energiát takarít meg Önnek a táblázatok adatainak feldolgozásakor. Legyen szó MS Excelről vagy Google Sheetsről, a ChatGPT segítségével felfedezheti a képleteket és megtanulhatja azok használatát.

Egyszerűen magyarázza el az elemzési feladatot vagy a konkrét számítási követelményt, és az eszköz meghatározza a helyes képletet, valamint lépésről lépésre megadja az utasításokat.

Íme egy példa egy ilyen parancsra: „A táblázatomban ki kell számolnom az egyes termékkategóriák átlagos értékesítési adatait. Három termékkategória van, és körülbelül 1000 sor értékesítési adat. Segítsen megtalálni a megfelelő képletet, és vezessen végig a megvalósításán.”

15. Használjon egy kiváló alternatív keresőmotort

Választ keres egy bonyolult kérdésre? Unja már, hogy hosszú blogbejegyzéseket kell végiglapoznia, mire megtalálja a választ?

A ChatGPT felismeri a szándékát, és több forrásból származó információkat összegezve azonnal személyre szabott válaszokat ad. Ezzel nemcsak időt takarít meg, hanem személyre szabja az eredményeket, és csak a releváns információkat osztja meg, ellentétben a hagyományos keresőmotorokkal, mint például a Bing vagy a Google.

16. Végezzen üzleti trendelemzést

Használja az AI-t az adatelemzéshez, hogy betekintést nyerjen az üzleti trendekbe.

Csak annyit kell tennie, hogy releváns szervezeti vagy iparági adatokat, például piaci jelentéseket, pénzügyi kimutatásokat és ügyfélvisszajelzéseket ad meg a ChatGPT-nek. A chatbot azonosítja a mintákat, trendeket és a felmerülő lehetőségeket.

A megfelelő utasítással a ChatGPT személyre szabott ajánlásokat is adhat, és megoldásokat találhat konkrét problémákra. 🙌🏼

17. Végezzen érzelemelemzést

Szeretné egy pillanat alatt megérteni az ügyfelek visszajelzéseit? Ez lehetséges az AI-alapú érzelemelemzés segítségével.

Csak annyit kell tennie, hogy bevitelként megadja az ügyfélértékeléseket, a közösségi médiában írt hozzászólásokat vagy más formájú ügyfélvisszajelzéseket.

Az eszköz azonosítja és dokumentálja az ügyfelek általános hangulatát (pozitív, semleges vagy negatív), témák szerint kategorizálja a visszajelzéseket, és kivonja a legfontosabb pontokat. Ez a ChatGPT-tipp különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek kis mennyiségű ügyféladatot kell feldolgozniuk.

18. Információk áttekintése és lekérése

A ChatGPT-bővítmények segítségével alakítsa át fájljaiban található passzív adatokat rendkívül interaktív forrásokká!

Például használja az AskYourPDF-et a ChatGPT-vel, hogy elemezze bármely fájl tartalmát, választ kapjon kérdéseire, és kivonjon összefoglalókat.

Pluginek nélkül is utasíthatja a GPT-t, hogy kivonjon konkrét információkat egy szövegforrásból.

Használja ezt a GPT-parancs trükköt: Írja be a „Kivonja és sorolja fel a cikk legfontosabb tényadatait” parancsot, majd illessze be a cikk tartalmát a szövegmezőbe.

19. Videók összefoglalása a leiratból

A fájlok mellett a ChatGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hosszú videókból is kivonják a legfontosabb érzékeny információkat azáltal, hogy összefoglalja azok átiratát.

Ez különösen hasznos, ha megbeszélések, előadások és üzleti prezentációk jegyzőkönyveiből szeretne információkat kinyerni. A szöveges fájlokhoz hasonlóan írjon be egy parancsot, amelyben megkéri a GPT-t, hogy vonja ki a legfontosabb információkat a videó jegyzőkönyvéből.

20. Írjon kódot

A mesterséges intelligencia forradalmasítja a kódírás területét. Akár kezdő, akár szakértő programozó, csak írja le, mit kell a kódjának végrehajtania, milyen nyelvet szeretne használni, és milyen konkrét tulajdonságokra és funkciókra van szüksége – a ChatGPT elkezdi létrehozni a kódot, amelyet aztán Ön implementálhat.

Csak arra kell figyelnie, hogy az utasítás konkrét és logikus legyen. 🖥️

Íme egy jó példa: „Készítsen egy Python függvényt, amely egy karakterláncot vesz be bemenetként, és visszaadja a karakterláncban szereplő minden egyedi szó számát. Ne vegye figyelembe a kis- és nagybetűk közötti különbséget, és tekintse a szavakat szóközzel elválasztott egységeknek.”

21. Kód hibakeresés

Összetett kód írásakor gyakran előfordulhat, hogy néhány nehezen felismerhető hibába ütközik. A ChatGPT egy beszélgetős felületet biztosít a kódhibák azonosításához és kijavításához, így ezek megoldása gyerekjáték lesz.

Egyszerűen adja meg a ChatGPT-nek a kódrészletét vagy a hiba leírását, és az eszköz elemzi a kódot, meghatározza a probléma kiváltó okát, visszajelzést ad és lehetséges megoldásokat kínál. 📈

Növelje a kód olvashatóságát és karbantarthatóságát a ChatGPT segítségével, amely megjegyzéseket generál a kódjához.

Írja be a kódrészletet vagy a kód céljának és funkciójának részletes leírását, és az eszköz informatív megjegyzéseket készít, amelyek elmagyarázzák a kód logikáját, felépítését és szándékát.

23. Hatékonyan alakítsa ki az IT-infrastruktúrát

A kisvállalatoknál gyakran a szakemberek feladata az IT-infrastruktúra felállítása. Mostantól megkérheti a ChatGPT-t, hogy egyszerűsítse ezt a folyamatot, biztosítva ezzel a zökkenőmentes és hatékony átállást.

Átfogó útmutatással és problémamegoldási segítséggel a ChatGPT leegyszerűsítheti a hardver, szoftver és hálózati alkatrészek tervezésének, kialakításának, telepítésének, konfigurálásának és hibaelhárításának bonyolult feladatát.

24. Szórakozás a kávészünetben

Nem csak munka van, hanem szórakozás is! A ChatGPT-t szórakozásra is használhatja. És mi lehetne erre alkalmasabb, mint a kávészünet?

A megfelelő utasítással az eszköz személyre szabott kvízeket, találós kérdéseket és egyéb interaktív feladatokat kínál. Akár sakkozhat vagy háromszögöt is játszhat. Végre néhány jó alternatíva a végtelen görgetés helyett!

Ha lelkes olvasó, használja a ChatGPT prompt-trükköket, hogy saját novellákat generáljon gyors olvasmánynak. És a legjobb az egészben? Ön választhatja ki a műfajt (és a szereplők sorsát)! 💫

25. Motiválja magát

Mindenki érez néha hétfő reggeli lehangoltságot. Azok számára pedig, akik ügyfelekkel dolgoznak, természetes, hogy egy kis szorongást éreznek, mielőtt telefonálnak vagy személyes találkozóra mennek!

Használja a ChatGPT mesterséges intelligenciát motivációs guruként, és győzze le a termelékenységet gátló tényezőket.

Van egy egyszerű ChatGPT-trükk: „Nincs kedvem elkezdeni a napot. Kérlek, ossz meg néhány motiváló idézetet és történetet, hogy lendületbe jöjjek.”

Csak használja ennek a parancsnak valamelyik változatát, és fogalmazza meg céljait, kihívásait és törekvéseit. A chatbot személyre szabott bátorítást, testreszabott javaslatokat, tippeket, trükköket és inspiráló történeteket generál, hogy motivált maradjon.

Látja tehát, hogy a ChatGPT-vel a lehetőségek végtelenek. Csak néhány hatékony prompt-trükkre van szüksége, hogy elindulhasson.

A ChatGPT használatának korlátai

Bár a ChatGPT számos nagyszerű előnnyel jár, tisztában kell lennünk a korlátaival és a lehetséges hátrányaival is.

A generált tartalom feletti korlátozott ellenőrzés : A ChatGPT emberhez hasonló szövegek generálására való képessége abból fakad, hogy hatalmas szöveg- és kódadatbázison keresztül tanult. Ez az adatbázis tartalmazhat elfogultságokat, pontatlanságokat, vagy akár sértő tartalmakat is. Ennek eredményeként a generált szöveg tükrözheti ezeket az elfogultságokat, vagy tartalmazhat pontatlan vagy sértő információkat.

Etikai aggályok : A valósághű és meggyőző szövegek létrehozásának képessége aggodalmakat vet fel a téves információk terjedésének lehetőségével kapcsolatban. Például rosszindulatú szereplők felhasználhatják a ChatGPT-t hamis hírek és közösségi média bejegyzések írására, vagy akár teljes weboldalak tervezésére. Ez megnehezíti a valódi és a hamis tartalmak megkülönböztetését.

Az érzelmi intelligencia hiánya : A ChatGPT nem képes megérteni és reagálni az emberi érzelmekre. Ez félreértésekhez és frusztrációhoz vezethet, mivel a felhasználók elvárhatják, hogy a ChatGPT megértse az érzéseiket, vagy érzelmi támogatást nyújtson.

Adatvédelmi és biztonsági aggályok: A ChatGPT információkat gyűjt a felhasználóiról, beleértve a modellel való interakcióikat és az általuk megadott utasításokat. Sokan aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ezeket az adatokat felhasználhatják a felhasználók azonosítására, viselkedésük nyomon követésére vagy személyre szabott hirdetésekkel való megcélzására.

Fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel az adatvédelmi aggályokkal, és felelősségteljesen használjuk a ChatGPT-t.

Végül pedig, bár a ChatGPT kreatív ötleteket tud generálni, nem helyettesítheti az emberi kreativitást és eredetiséget.

