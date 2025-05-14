Növelje a tartalom megosztását: a 10 legjobb link a bio eszköz a hatókör bővítéséhez

Közösségi média influencerként vagy tartalomalkotóként vállalkozása valószínűleg több platformra is kiterjed az Instagramon vagy a TikTokon túl. Valószínűleg blogokat, YouTube-ot vagy termékoldalakat használ, hogy további tartalmakat osszon meg és növelje közönségét.

De itt van a bökkenő: az Instagram és a TikTok korlátozza a biográfiádba beilleszthető linkek számát, ami megnehezíti, hogy követőidet naprakészen tartsd legújabb együttműködéseidről vagy üzleti lépéseidről. ?

Itt jönnek segítségedre a link in bio eszközök! Segítségükkel egyetlen céloldalt hozhatsz létre, amelyen minden fontos tartalmad megtalálható. Ezután hozzáadhatod az oldal linkjét a közösségi média profilodhoz, így egyszerűsítve a követőidnek az összes fontos oldaladra való eljutását.

Annyi eszköz közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ezért összeállítottuk a 10 legjobb link in bio eszközt, bemutatva azok előnyeit, hátrányait és árait.

Készen állsz a tökéletes megoldás megtalálására? Fedezzük fel együtt! ?

Amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb linket keres a bio eszközben, vegye figyelembe a következőket:

Testreszabhatóság: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel sablonokkal, színekkel és betűtípusokkal kísérletezhet, hogy az oldal illeszkedjen a márkája stílusához.

Könnyű használat: Olyan megoldásra lesz szüksége, amely könnyen érthető és kezelhető. A linket a bio oldalon gond nélkül beállíthatja és kezelheti.

Elemzés: Az eszköznek részletes információkat kell nyújtania a kattintásokról, megtekintésekről és egyéb fontos statisztikákról. Ez az áttekintés segít megérteni, hogy linkjei mennyire teljesítenek jól, és hogyan lehet javítani az eredményeken.

Integrációk: Egy praktikus eszköznek zökkenőmentesen kell működnie az összes népszerű közösségi média oldalon, mint például az Instagram és a TikTok.

Árak: Győződjön meg arról, hogy az eszköz ára illeszkedik a költségvetéséhez. Néhány eszköz ingyenes csomagokat kínál alapvető funkciókkal, míg mások kifinomultabb opciókkal és nagyobb választékkal rendelkeznek.

Növelje közösségi média befolyását villámgyorsan a kiváló link in bio eszközök segítségével, amelyeket gondosan válogattunk össze Önnek. Mélyrehatóan vizsgáljuk ezeknek a bio link eszközöknek az előnyeit, hátrányait és megfizethetőségét, hogy segítsünk megtalálni a céljainak leginkább megfelelőt.

Bónuszként egy praktikus alternatívát is adunk a csomaghoz. Nézzük meg! ?

1. Linktree

A Linktree több mint 40 millió felhasználóval a világ egyik legnépszerűbb link in bio eszközének számít. ?

Az eszköz segítségével kilenc használatra kész téma közül választhat, és azokat egy egyszerű drag-and-drop oldalépítővel módosíthatja. Ez a felhasználóbarát testreszabási eszköz lehetővé teszi, hogy a céloldalát a márkája színeivel, betűtípusaival és animációival személyre szabja, hogy a fontos linkek kiemelkedjenek.

A sablonkönyvtárban előre elkészített Linktree-oldalakat is találhat, amelyek különböző vizuális stílusokkal, integrációkkal és Link Apps alkalmazásokkal rendelkeznek. Ha megtalálta a stílusához illő oldalt, a page builder segítségével személyre szabhatja azt. ?

A hatékony marketing érdekében a Linktree zökkenőmentesen integrálódik olyan harmadik féltől származó szoftverekkel, mint az Amazon és a Mailchimp. Ezen felül beépítheti a Meta Pixel eszközt, amely segít a látogatók újracélzása a Facebook Ads, a Google és az Instagram (különösen az Instagram bio) oldalakon, hatékonyan összefogva marketingtevékenységeit.

A Linktree legjobb funkciói

Testreszabható Linktree oldalak több linkkel

Linkek ütemezése és prioritásainak meghatározása

Animációk a linkek kiemeléséhez

Részletes elemzés a Google Analytics és a Meta Pixel segítségével

Link megosztás QR-kód segítségével közösségi média platformokon

A Linktree korlátai

Az ingyenes alkalmazás bio eszköz verziója több testreszabási lehetőséget is kínálhatna.

Nincsenek fejlett funkciók, mint például a személyre szabott domainnevek vagy a videók beágyazása.

A Linktree árai

Ingyenes

Starter: 4 USD/hó

Pro: 7,5 USD/hó

Prémium: 19,5 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Linktree értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

2. Milkshake

A Milkshake valóban minden követőt a kertbe vonz! ?

Ez a művészek és tervezők kedvence, és Insta weboldal funkciójáról híres. Ezzel az eszközzel élénk miniweboldalt/landing oldalt hozhat létre okostelefonjáról. Az oldal arra irányítja követőit, hogy nézzék meg weboldalát, online áruházát és közösségi média csatornáit. ?

A Milkshake minisite-on a követők zökkenőmentesen lapozgathatnak a tartalmak között, mintha az Instagram Stories-t böngésznék. Ez egy remek hely a legújabb blogbejegyzéseid, YouTube-videóid vagy Instagram-tartalmaid bemutatására, amelyek mindegyike testreszabható a Milkshake szövegszerkesztő funkciójával. Ezenkívül felvehetsz egy „Rólunk” részt, üzleti adatokat és különböző linkeket is.

A statisztikák nyomon követése is gyerekjáték – a Milkshake részletes elemzéseket nyújt a napi vagy havi kattintásokról és megtekintésekről, akárcsak az Instagram sztori elemzései.

A Milkshake legjobb funkciói

Integráció különböző közösségi média platformokkal

Könnyen testreszabható sablonok

Teljesen optimalizált mobil eszközökhöz

Lehetőség a tervezői portfólió linkelésére

Kártya alapú felülettel rendelkezik.

Milkshake korlátozások

Csak egy fiókot hozhat létre a bio eszközökhöz.

Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak a sablonok és előnézetek betöltésekor.

Milkshake árak

Ingyenes

Milkshake értékelések és vélemények

Apple: 4,9/5 (több mint 12 000 értékelés)

Google Play: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)

3. elink

Az elink egy praktikus link a bio eszköz, amely egyszerűsíti a tartalomépítést, növeli a forgalmat, megosztja az erőforrásokat és fokozza a közönség elkötelezettségét. Kiválóan alkalmas marketingesek, értékesítési csapatok, kutatók, szabadúszók és webfejlesztők számára, mivel lehetővé teszi a tartalom mentésének, kutatásának, csomagolásának és megosztásának együttműködését a csapatával.

Több mint 50 reszponzív sablon segítségével könnyedén válthatsz a különböző elrendezések között, az egyoszlopos, többoszlopos, karusszeles vagy rácsos elrendezések között. Ráadásul ezeket a közzététel után is módosíthatod. ?

Az elink oldalt zökkenőmentesen beágyazhatja különböző webhelyekre, vagy e-mail szolgáltatások segítségével hírlevélként megoszthatja. Integrálja a Zapierrel, hogy tartalmát több mint 1000 népszerű alkalmazásban terjessze, és időt takarítson meg a tartalomkészítés és -közzététel automatizálásával.

Az elink legjobb funkciói

Egyszerű csapatmunka

RSS-hírcsatorna-olvasó

Tartalom automatizálás

Több mint 1000 integráció

Könyvjelzőkezelő

elink korlátozások

A felhasználói élmény javításra szorul.

Az alkalmazás tervezési lehetőségei némileg korlátozottak.

elink árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó

Auto Pilot: 36 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

elink értékelések és vélemények

G2: 4/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

4. LinkPilot

A LinkPilot egyszerűsíti a közösségi média platformokra szabott mikro céloldalak készítését. Az oldalak segítségével központosíthatja és kezelheti az összes tartalmát, például videókat, zenét és portfóliókat.

A LinkPilot integrálódik a Meta Pixel és a Google Analytics szolgáltatással, így részletes betekintést nyújt a látogatói statisztikákba. A Meta Pixel segítségével újra megcélozhatja azokat a felhasználókat, akik meglátogatják az oldalait vagy linkjeit. ?

Ezenkívül a LinkPilot ütemezett linkek funkciója lehetővé teszi, hogy a linkek megjelenését pontosan összehangolja az ütemezett bejegyzéseivel és tartalmaival.

A LinkPilot legjobb funkciói

Látogatók újracélzása

Integrálható a Google Analytics és a Meta Pixel szolgáltatással.

Ütemezett linkek

Egyedi bemutatkozó oldalak

Fejlett nyomon követés

A LinkPilot korlátai

Nincs elérhető értékelés

LinkPilot árak

Online nem elérhető

LinkPilot értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

5. Hopp by Wix

Akár a követőit a webhelyére, közösségi média profiljaira, online áruházába vagy konkrét tartalmakra szeretné irányítani, a Hopp by Wix biztosítja, hogy biztonságban és épségben odaérjenek. ?

Ez a platform korlátlan számú linket kínál, lehetővé téve minden tartalmának korlátok nélküli, zökkenőmentes promócióját. Kiemelkedő jellemzője a robusztus keresőmotor. A Hopp oldalához hozzáadott minden link kereshetővé válik, így a látogatók könnyedén megtalálhatják a kívánt tartalmat, legyen az termék, szolgáltatás vagy kuponkód.

Ezenkívül testreszabhatja és lerövidítheti az URL-eket , hogy azok illeszkedjenek a márkájához, indexelheti őket a személyes linkje a bio keresőmotorban, beállíthat automatikus promóciókat és hozzáférhet a teljesítményelemzésekhez.

A Hopp by Wix legjobb funkciói

Linkrövidítő

Mini céloldal-készítő

Testreszabható keresőmotor

Különböző widgetek és testreszabási lehetőségek

Pre-rollok

A Hopp by Wix korlátai

A felhasználói élmény és a munkafolyamatok javíthatók lennének.

A sablonok választéka kissé korlátozott.

Hopp by Wix árak

Ingyenes

Pro csomag: 8,33 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hopp by Wix értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (20+ értékelés)

Trustpilot: 4/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!

6. Lnk. Bio

A Lnk. Bio segít személyre szabott URL-eket létrehozni, linkeket nyomon követni és statisztikákat megtekinteni, miközben lehetővé teszi a közösségi médiák közötti keresztlinkelést. Esztétikája az Instagram felhasználói felületét tükrözi, testreszabási lehetőségei pedig különböző témákat és elrendezéseket tartalmaznak. ?️

Az oldal létrehozása csak néhány kattintást igényel – egyszerűen hozzáadhat linkeket és termékeket a képernyőn található gombok megnyomásával, és a lista vagy rács elrendezés közül választhat. Zenei számokat, videókat, testreszabható profilképeket és háttérképeket ágyazhat be a bio céloldalába.

Ezen felül a Lnk. Bio egy speciális adományozási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a követőknek, hogy díj vagy jutalék fizetése nélkül borravalót adjanak a tartalomkészítőknek.

A Lnk. Bio legjobb funkciói

Instagram API

Ingyenes borravaló

Korlátlan számú link

Személyes URL

Különböző sablonok

Lnk. Bio korlátozások

A testreszabható linkek hozzáadása előnyös lehet.

A linkkezelő felülethez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.

Lnk. Bio árak

Ingyenes

Havi mini: 0,99 USD/hó

Mini-egyszeri: 9,99 USD/hó

Egyszeri, egyedi: 24,99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Lnk. Bio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Google Play: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

7. Érintse meg a Bio gombot

A Tap Bio segítségével személyre szabhatja és márkázhatja azokat a miniweboldalakat, amelyek az Instagram-profiljához szükséges összes linket tartalmazzák. Felhasználóbarát felülete kiválóan alkalmas arra, hogy a linkek böngészését Instagram-szerű élménnyé tegye.

A mini-webhely létrehozása olyan egyszerű, mint a kártyák hozzáadása. Ezek a kártyák úgy működnek, mint az Instagram-sztorik, a felhasználók balra és jobbra csúsztathatnak közöttük. Minden kártya több linket is megjeleníthet, miközben egyetlen cselekvésre ösztönző felhívás marad, így nagyobb az esélye, hogy a követők bekapcsolódnak. ?

Nyomon követheti a részletes statisztikákat, például az egyes kártyák látogatóinak számát és a kattintások számát. Ezenkívül a linkre kattintókat hirdetésekkel újra megcélozhatja a Facebookon, az Instagramon és a Google-on, így hatékonyan bővítheti elérhetőségét.

A Tap Bio legjobb funkciói

Az Instagram-sztorikhoz hasonló kártyák

Dinamikus hírcsatornák

Statisztikák és linkkövetés

Retargeting

Testreszabható mini-weboldalak

Tap Bio korlátozások

Kriptovalutával történő fizetés nem elérhető.

A közönségnek nincs lehetősége adományozni vagy borravalót adni.

Tap Bio árak

Alapszintű: Ingyenes

Silver: 5 USD/hó

Gold: 12 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Érintse meg a Bio értékeléseket és véleményeket

Product Hunt: 4. 4/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

8. Stan Store

A Stan Store nem csak egy link a bio eszközben – e-kereskedelmi központként is működik, amely lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy digitális termékeket áruljanak, online tanfolyamokat tartsanak, e-mail regisztrációkat gyűjtsenek és találkozókat szervezzenek.

A Stan Store felhasználóbarát felülete drag-and-drop szerkesztővel megkönnyíti a termékek hozzáadását, kódolás nélkül, így kiváló választás kezdők számára. Könnyen megtekinthetők a jövedelem nyomon követésére, a termékértékesítés bemutatására, az e-mail regisztrációkra és a találkozókra szolgáló külön szakaszok.

A hab a tortán? Több Stan Store-t is létrehozhat, de mindegyikhez saját e-mail címre van szükség. Ez a rugalmasság különösen hasznos, ha több vállalkozást irányít, vagy különböző közönségeket szolgál ki. ?

A Stan Store legjobb funkciói

Drag-and-drop felület

Nincs szükség kódolásra.

Jövedelemkövetés

Egyszerű termékértékesítés

Több üzlet létrehozása is lehetséges

A Stan Store korlátai

A felhasználók nem adhatnak hozzá ügyfeleket manuálisan fizetési kérelem nélkül.

Az elemzések ellenőrzésekor nincs lehetőség a dátumtartomány testreszabására.

Stan Store árak

Alkotó: 29 USD/hó

Creator Pro: 99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Stan Store értékelések és vélemények

Trust Pilot: 4,9/5 (több mint 150 értékelés)

9. Linkin. bio

A Later Linkin. bio funkciója egy mini weboldal , amely zökkenőmentesen beágyazódik Instagram- és TikTok-profiljaiba, és kattintható, vásárlásra alkalmas linkekké alakítja tartalmát. Lehetővé teszi, hogy személyre szabott oldalt hozzon létre, a linket beilleszthesse a biojába, és lehetőséget nyújtson követőinek, hogy többet tudjanak meg Önről, termékeiről és márkájáról.

Ez a funkciókban gazdag eszköz nem csak weboldalak létrehozására szolgál, hanem forgalomnövelő eszköz is. A Linkin. bio segítségével kiemelheted a legfontosabb médiatartalmakat, linkelhetsz a weboldaladra, megoszthatod a blogbejegyzéseket, vagy irányíthatod a felhasználókat az online áruházadba.

A Linkin. bio zökkenőmentes integrációja az Instagram dizájnjával sima felhasználói élményt biztosít. Ráadásul, ha e-kereskedelmi vállalkozása van, az eszköz integrálható a Shopify-val, így közvetlenül az oldaláról is értékesítheti termékeit. ?

A Linkin. bio legjobb funkciói

Kiemelt banner widget a fontos linkek kiemeléséhez

Ütemezett közösségi média bejegyzések

Korlátlan számú link

Tartalomblokkok, posztonként legfeljebb öt linkkel

Fejlett elemzések a linkek teljesítményének nyomon követéséhez

A Linkin. bio korlátai

Az elemzési rész részletesebb lehetne.

Egyes funkciók hatékonyabbak lehetnének

Linkin. bio árak

Starter: 16,67 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 30 USD/hó három felhasználó esetén

Haladó: 53,33 USD/hó hat felhasználó esetén

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Linkin. bio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (300+ értékelés)

Getapp: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

10. Sked Link

A Sked Link, az Instagram ütemező eszköz, a Sked Social része, lehetővé teszi, hogy olyan céloldalt hozzon létre, amely tele van linkekkel az összes tartalmához. A Galéria funkció segítségével a felhasználók gyorsan rákattinthatnak az Instagram bio linkjére, miután a bejegyzései megjelennek, és felfedezhetik vagy megvásárolhatják a weboldalán található termékeket. ?

A Sked Link segítségével létrehozott oldalak villámgyors betöltésre vannak optimalizálva, így zökkenőmentes élményt nyújtanak a látogatóknak és növelik a konverziókat.

Az eszköz automatikusan hozzáadja a Google Analytics UTM (Urchin Tracking Module) címkéit, így láthatja, hogyan reagálnak és konvertálnak Instagram-követői. Emellett integrálódik a Meta Pixel-lel is, így újra megcélozhatja azokat a felhasználókat, akik korábban már megnézték a linkjét.

A Sked Link legjobb funkciói

Korlátlan linkkapacitás

Közösségi média bejegyzések ütemezése

Integráció a Meta Pixel és a Google Analytics szolgáltatással

Részletes elemzés

UTM-követett linkek monitorozása

Sked Link korlátozások

Nincs ingyenes csomag

Viszonylag drága

Sked Link árak

Alapok: 25 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 74 USD/hó

Professzionális: 133 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Sked Link értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

Bár sok link in bio eszköz arra összpontosít, hogy számtalan linket tároljon személyre szabott oldalakon, amelyeket Instagram és Facebook platformokon lehet megosztani, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok még egy lépéssel tovább mennek!

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket, felhasználóbarát marketing naptárakat és számos sablont kínál, amelyeket a közösségi média munkafolyamatához igazíthat. Fedezze fel, hogyan növelheti a ClickUp minimális erőfeszítéssel online jelenlétét és közösségi média projektjeinek kezelését.

Használja a ClickUp mesterséges intelligencia íróasszisztensét blogbejegyzések létrehozásához, ötletek kidolgozásához, e-mailek írásához és még sok máshoz.

A ClickUp nem egy átlagos projektmenedzsment platform – ez egy erőteljes eszköz marketingcsapatok, tartalomalkotók, bloggerek és influencerek számára, akik optimalizálni szeretnék online jelenlétüket és egyszerűsíteni szeretnék a tartalomalkotást. ✨

Blogbejegyzéshez keres inspirációt, vagy professzionális e-maileket szeretne írni? A ClickUp AI írási asszisztens felhasználóbarát segédként és közösségi média AI eszközkéntszerepkörspecifikus útmutatásokat kínál a tartalom minőségének javításához, mindezt időmegtakarítás mellett.

Ez a kiváló AI eszköz a következőkre használható:

Blogötletek brainstormingja

Közösségi média feliratok készítése

Szövegek összefoglalása

Az e-mailes kommunikáció tökéletesítése

A találkozók napirendjének felépítése

Rendezettség hiányát érzed a munkád során? A ClickUp Docs a tökéletes szervezési eszköz – ideális ötletek kidolgozásához, vázlatok készítéséhez és tartalmi stratégiák kidolgozásához. Akár videók forgatókönyvének írásáról, blogbejegyzések vázlatának elkészítéséről vagy közösségi média kampányok szervezéséről van szó, a Docs strukturált tartalomkészítési folyamatot biztosít.

Tartsa rendben a dolgait a Naptár nézetben, ütemezzen feladatokat húzással és elengedéssel, és kövesse nyomon könnyedén a céljait a ClickUp segítségével.

A pályafutásukat tervező, feltörekvő influencerek számára a ClickUp naptár nézet iránytűként szolgál! Segít a tartalmi stratégiák szervezésében, tervezésében és optimalizálásában, miközben alkalmazkodik a változó trendekhez és a közönség preferenciáihoz. ?

Tekintse meg tartalomnaptárát nap, hét vagy hónap szerint, hogy gondosan megtervezhesse a feltöltéseket. Szűrheti a feladatokat, hogy kiemeljen bizonyosakat, és azonnal ütemezheti a tartalom feltöltését, ha azokat a naptárra húzza.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A túl sok funkció túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

Előfordulhat, hogy a betöltés néha késik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Az ideális módszer megtalálása a tartalmak követőkkel való megosztására kihívást jelenthet, de gondosan összeállított listánk a 10 legjobb link in bio eszközről segít ebben.

Miután leszűkítette a választékot, fontolja meg a ClickUp ingyenes kipróbálását! Ez egy átfogó megoldás, amely kiemelkedik a tartalomoptimalizálás, a kommunikációs tervezés, az AI eszközökkel egyszerűsített marketing és a számos előre megtervezett sablon segítségével történő személyre szabás terén.

Csatlakozzon a ClickUp-hoz, hogy influencer karrierje zökkenőmentesen haladjon! ⛵