Növelje a tartalom megosztását: a 10 legjobb link a bio eszköz a hatókör bővítéséhez

Közösségi média influencerként vagy tartalomalkotóként vállalkozása valószínűleg több platformra is kiterjed az Instagramon vagy a TikTokon túl. Valószínűleg blogokat, YouTube-ot vagy termékoldalakat használ, hogy további tartalmakat osszon meg és növelje közönségét.
De itt van a bökkenő: az Instagram és a TikTok korlátozza a biográfiádba beilleszthető linkek számát, ami megnehezíti, hogy követőidet naprakészen tartsd legújabb együttműködéseidről vagy üzleti lépéseidről. ?
Itt jönnek segítségedre a link in bio eszközök! Segítségükkel egyetlen céloldalt hozhatsz létre, amelyen minden fontos tartalmad megtalálható. Ezután hozzáadhatod az oldal linkjét a közösségi média profilodhoz, így egyszerűsítve a követőidnek az összes fontos oldaladra való eljutását.
Annyi eszköz közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ezért összeállítottuk a 10 legjobb link in bio eszközt, bemutatva azok előnyeit, hátrányait és árait.
Készen állsz a tökéletes megoldás megtalálására? Fedezzük fel együtt! ?
Mit kell keresnie a link in bio eszközökben?
Amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb linket keres a bio eszközben, vegye figyelembe a következőket:
- Testreszabhatóság: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel sablonokkal, színekkel és betűtípusokkal kísérletezhet, hogy az oldal illeszkedjen a márkája stílusához.
- Könnyű használat: Olyan megoldásra lesz szüksége, amely könnyen érthető és kezelhető. A linket a bio oldalon gond nélkül beállíthatja és kezelheti.
- Elemzés: Az eszköznek részletes információkat kell nyújtania a kattintásokról, megtekintésekről és egyéb fontos statisztikákról. Ez az áttekintés segít megérteni, hogy linkjei mennyire teljesítenek jól, és hogyan lehet javítani az eredményeken.
- Integrációk: Egy praktikus eszköznek zökkenőmentesen kell működnie az összes népszerű közösségi média oldalon, mint például az Instagram és a TikTok.
- Árak: Győződjön meg arról, hogy az eszköz ára illeszkedik a költségvetéséhez. Néhány eszköz ingyenes csomagokat kínál alapvető funkciókkal, míg mások kifinomultabb opciókkal és nagyobb választékkal rendelkeznek.
A 10 legjobb link a bio eszközök használatához
Növelje közösségi média befolyását villámgyorsan a kiváló link in bio eszközök segítségével, amelyeket gondosan válogattunk össze Önnek. Mélyrehatóan vizsgáljuk ezeknek a bio link eszközöknek az előnyeit, hátrányait és megfizethetőségét, hogy segítsünk megtalálni a céljainak leginkább megfelelőt.
Bónuszként egy praktikus alternatívát is adunk a csomaghoz. Nézzük meg! ?
1. Linktree
A Linktree több mint 40 millió felhasználóval a világ egyik legnépszerűbb link in bio eszközének számít. ?
Az eszköz segítségével kilenc használatra kész téma közül választhat, és azokat egy egyszerű drag-and-drop oldalépítővel módosíthatja. Ez a felhasználóbarát testreszabási eszköz lehetővé teszi, hogy a céloldalát a márkája színeivel, betűtípusaival és animációival személyre szabja, hogy a fontos linkek kiemelkedjenek.
A sablonkönyvtárban előre elkészített Linktree-oldalakat is találhat, amelyek különböző vizuális stílusokkal, integrációkkal és Link Apps alkalmazásokkal rendelkeznek. Ha megtalálta a stílusához illő oldalt, a page builder segítségével személyre szabhatja azt. ?
A hatékony marketing érdekében a Linktree zökkenőmentesen integrálódik olyan harmadik féltől származó szoftverekkel, mint az Amazon és a Mailchimp. Ezen felül beépítheti a Meta Pixel eszközt, amely segít a látogatók újracélzása a Facebook Ads, a Google és az Instagram (különösen az Instagram bio) oldalakon, hatékonyan összefogva marketingtevékenységeit.
A Linktree legjobb funkciói
- Testreszabható Linktree oldalak több linkkel
- Linkek ütemezése és prioritásainak meghatározása
- Animációk a linkek kiemeléséhez
- Részletes elemzés a Google Analytics és a Meta Pixel segítségével
- Link megosztás QR-kód segítségével közösségi média platformokon
A Linktree korlátai
- Az ingyenes alkalmazás bio eszköz verziója több testreszabási lehetőséget is kínálhatna.
- Nincsenek fejlett funkciók, mint például a személyre szabott domainnevek vagy a videók beágyazása.
A Linktree árai
- Ingyenes
- Starter: 4 USD/hó
- Pro: 7,5 USD/hó
- Prémium: 19,5 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Linktree értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
2. Milkshake
A Milkshake valóban minden követőt a kertbe vonz! ?
Ez a művészek és tervezők kedvence, és Insta weboldal funkciójáról híres. Ezzel az eszközzel élénk miniweboldalt/landing oldalt hozhat létre okostelefonjáról. Az oldal arra irányítja követőit, hogy nézzék meg weboldalát, online áruházát és közösségi média csatornáit. ?
A Milkshake minisite-on a követők zökkenőmentesen lapozgathatnak a tartalmak között, mintha az Instagram Stories-t böngésznék. Ez egy remek hely a legújabb blogbejegyzéseid, YouTube-videóid vagy Instagram-tartalmaid bemutatására, amelyek mindegyike testreszabható a Milkshake szövegszerkesztő funkciójával. Ezenkívül felvehetsz egy „Rólunk” részt, üzleti adatokat és különböző linkeket is.
A statisztikák nyomon követése is gyerekjáték – a Milkshake részletes elemzéseket nyújt a napi vagy havi kattintásokról és megtekintésekről, akárcsak az Instagram sztori elemzései.
A Milkshake legjobb funkciói
- Integráció különböző közösségi média platformokkal
- Könnyen testreszabható sablonok
- Teljesen optimalizált mobil eszközökhöz
- Lehetőség a tervezői portfólió linkelésére
- Kártya alapú felülettel rendelkezik.
Milkshake korlátozások
- Csak egy fiókot hozhat létre a bio eszközökhöz.
- Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak a sablonok és előnézetek betöltésekor.
Milkshake árak
- Ingyenes
Milkshake értékelések és vélemények
- Apple: 4,9/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Google Play: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)
3. elink
Az elink egy praktikus link a bio eszköz, amely egyszerűsíti a tartalomépítést, növeli a forgalmat, megosztja az erőforrásokat és fokozza a közönség elkötelezettségét. Kiválóan alkalmas marketingesek, értékesítési csapatok, kutatók, szabadúszók és webfejlesztők számára, mivel lehetővé teszi a tartalom mentésének, kutatásának, csomagolásának és megosztásának együttműködését a csapatával.
Több mint 50 reszponzív sablon segítségével könnyedén válthatsz a különböző elrendezések között, az egyoszlopos, többoszlopos, karusszeles vagy rácsos elrendezések között. Ráadásul ezeket a közzététel után is módosíthatod. ?
Az elink oldalt zökkenőmentesen beágyazhatja különböző webhelyekre, vagy e-mail szolgáltatások segítségével hírlevélként megoszthatja. Integrálja a Zapierrel, hogy tartalmát több mint 1000 népszerű alkalmazásban terjessze, és időt takarítson meg a tartalomkészítés és -közzététel automatizálásával.
Az elink legjobb funkciói
- Egyszerű csapatmunka
- RSS-hírcsatorna-olvasó
- Tartalom automatizálás
- Több mint 1000 integráció
- Könyvjelzőkezelő
elink korlátozások
- A felhasználói élmény javításra szorul.
- Az alkalmazás tervezési lehetőségei némileg korlátozottak.
elink árak
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó
- Auto Pilot: 36 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
elink értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (10 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
4. LinkPilot
A LinkPilot egyszerűsíti a közösségi média platformokra szabott mikro céloldalak készítését. Az oldalak segítségével központosíthatja és kezelheti az összes tartalmát, például videókat, zenét és portfóliókat.
A LinkPilot integrálódik a Meta Pixel és a Google Analytics szolgáltatással, így részletes betekintést nyújt a látogatói statisztikákba. A Meta Pixel segítségével újra megcélozhatja azokat a felhasználókat, akik meglátogatják az oldalait vagy linkjeit. ?
Ezenkívül a LinkPilot ütemezett linkek funkciója lehetővé teszi, hogy a linkek megjelenését pontosan összehangolja az ütemezett bejegyzéseivel és tartalmaival.
A LinkPilot legjobb funkciói
- Látogatók újracélzása
- Integrálható a Google Analytics és a Meta Pixel szolgáltatással.
- Ütemezett linkek
- Egyedi bemutatkozó oldalak
- Fejlett nyomon követés
A LinkPilot korlátai
- Nincs elérhető értékelés
LinkPilot árak
- Online nem elérhető
LinkPilot értékelések és vélemények
- Nincs elérhető értékelés
5. Hopp by Wix
Akár a követőit a webhelyére, közösségi média profiljaira, online áruházába vagy konkrét tartalmakra szeretné irányítani, a Hopp by Wix biztosítja, hogy biztonságban és épségben odaérjenek. ?
Ez a platform korlátlan számú linket kínál, lehetővé téve minden tartalmának korlátok nélküli, zökkenőmentes promócióját. Kiemelkedő jellemzője a robusztus keresőmotor. A Hopp oldalához hozzáadott minden link kereshetővé válik, így a látogatók könnyedén megtalálhatják a kívánt tartalmat, legyen az termék, szolgáltatás vagy kuponkód.
Ezenkívül testreszabhatja és lerövidítheti az URL-eket , hogy azok illeszkedjenek a márkájához, indexelheti őket a személyes linkje a bio keresőmotorban, beállíthat automatikus promóciókat és hozzáférhet a teljesítményelemzésekhez.
A Hopp by Wix legjobb funkciói
- Linkrövidítő
- Mini céloldal-készítő
- Testreszabható keresőmotor
- Különböző widgetek és testreszabási lehetőségek
- Pre-rollok
A Hopp by Wix korlátai
- A felhasználói élmény és a munkafolyamatok javíthatók lennének.
- A sablonok választéka kissé korlátozott.
Hopp by Wix árak
- Ingyenes
- Pro csomag: 8,33 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Hopp by Wix értékelések és vélemények
- Product Hunt: 5/5 (20+ értékelés)
- Trustpilot: 4/5 (kevesebb mint 10 értékelés)
Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!
6. Lnk. Bio
A Lnk. Bio segít személyre szabott URL-eket létrehozni, linkeket nyomon követni és statisztikákat megtekinteni, miközben lehetővé teszi a közösségi médiák közötti keresztlinkelést. Esztétikája az Instagram felhasználói felületét tükrözi, testreszabási lehetőségei pedig különböző témákat és elrendezéseket tartalmaznak. ?️
Az oldal létrehozása csak néhány kattintást igényel – egyszerűen hozzáadhat linkeket és termékeket a képernyőn található gombok megnyomásával, és a lista vagy rács elrendezés közül választhat. Zenei számokat, videókat, testreszabható profilképeket és háttérképeket ágyazhat be a bio céloldalába.
Ezen felül a Lnk. Bio egy speciális adományozási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a követőknek, hogy díj vagy jutalék fizetése nélkül borravalót adjanak a tartalomkészítőknek.
A Lnk. Bio legjobb funkciói
- Instagram API
- Ingyenes borravaló
- Korlátlan számú link
- Személyes URL
- Különböző sablonok
Lnk. Bio korlátozások
- A testreszabható linkek hozzáadása előnyös lehet.
- A linkkezelő felülethez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.
Lnk. Bio árak
- Ingyenes
- Havi mini: 0,99 USD/hó
- Mini-egyszeri: 9,99 USD/hó
- Egyszeri, egyedi: 24,99 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Lnk. Bio értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)
- Google Play: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
7. Érintse meg a Bio gombot
A Tap Bio segítségével személyre szabhatja és márkázhatja azokat a miniweboldalakat, amelyek az Instagram-profiljához szükséges összes linket tartalmazzák. Felhasználóbarát felülete kiválóan alkalmas arra, hogy a linkek böngészését Instagram-szerű élménnyé tegye.
A mini-webhely létrehozása olyan egyszerű, mint a kártyák hozzáadása. Ezek a kártyák úgy működnek, mint az Instagram-sztorik, a felhasználók balra és jobbra csúsztathatnak közöttük. Minden kártya több linket is megjeleníthet, miközben egyetlen cselekvésre ösztönző felhívás marad, így nagyobb az esélye, hogy a követők bekapcsolódnak. ?
Nyomon követheti a részletes statisztikákat, például az egyes kártyák látogatóinak számát és a kattintások számát. Ezenkívül a linkre kattintókat hirdetésekkel újra megcélozhatja a Facebookon, az Instagramon és a Google-on, így hatékonyan bővítheti elérhetőségét.
A Tap Bio legjobb funkciói
- Az Instagram-sztorikhoz hasonló kártyák
- Dinamikus hírcsatornák
- Statisztikák és linkkövetés
- Retargeting
- Testreszabható mini-weboldalak
Tap Bio korlátozások
- Kriptovalutával történő fizetés nem elérhető.
- A közönségnek nincs lehetősége adományozni vagy borravalót adni.
Tap Bio árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Silver: 5 USD/hó
- Gold: 12 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Érintse meg a Bio értékeléseket és véleményeket
- Product Hunt: 4. 4/5 (kevesebb mint 10 értékelés)
8. Stan Store
A Stan Store nem csak egy link a bio eszközben – e-kereskedelmi központként is működik, amely lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy digitális termékeket áruljanak, online tanfolyamokat tartsanak, e-mail regisztrációkat gyűjtsenek és találkozókat szervezzenek.
A Stan Store felhasználóbarát felülete drag-and-drop szerkesztővel megkönnyíti a termékek hozzáadását, kódolás nélkül, így kiváló választás kezdők számára. Könnyen megtekinthetők a jövedelem nyomon követésére, a termékértékesítés bemutatására, az e-mail regisztrációkra és a találkozókra szolgáló külön szakaszok.
A hab a tortán? Több Stan Store-t is létrehozhat, de mindegyikhez saját e-mail címre van szükség. Ez a rugalmasság különösen hasznos, ha több vállalkozást irányít, vagy különböző közönségeket szolgál ki. ?
A Stan Store legjobb funkciói
- Drag-and-drop felület
- Nincs szükség kódolásra.
- Jövedelemkövetés
- Egyszerű termékértékesítés
- Több üzlet létrehozása is lehetséges
A Stan Store korlátai
- A felhasználók nem adhatnak hozzá ügyfeleket manuálisan fizetési kérelem nélkül.
- Az elemzések ellenőrzésekor nincs lehetőség a dátumtartomány testreszabására.
Stan Store árak
- Alkotó: 29 USD/hó
- Creator Pro: 99 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Stan Store értékelések és vélemények
- Trust Pilot: 4,9/5 (több mint 150 értékelés)
9. Linkin. bio
A Later Linkin. bio funkciója egy mini weboldal , amely zökkenőmentesen beágyazódik Instagram- és TikTok-profiljaiba, és kattintható, vásárlásra alkalmas linkekké alakítja tartalmát. Lehetővé teszi, hogy személyre szabott oldalt hozzon létre, a linket beilleszthesse a biojába, és lehetőséget nyújtson követőinek, hogy többet tudjanak meg Önről, termékeiről és márkájáról.
Ez a funkciókban gazdag eszköz nem csak weboldalak létrehozására szolgál, hanem forgalomnövelő eszköz is. A Linkin. bio segítségével kiemelheted a legfontosabb médiatartalmakat, linkelhetsz a weboldaladra, megoszthatod a blogbejegyzéseket, vagy irányíthatod a felhasználókat az online áruházadba.
A Linkin. bio zökkenőmentes integrációja az Instagram dizájnjával sima felhasználói élményt biztosít. Ráadásul, ha e-kereskedelmi vállalkozása van, az eszköz integrálható a Shopify-val, így közvetlenül az oldaláról is értékesítheti termékeit. ?
A Linkin. bio legjobb funkciói
- Kiemelt banner widget a fontos linkek kiemeléséhez
- Ütemezett közösségi média bejegyzések
- Korlátlan számú link
- Tartalomblokkok, posztonként legfeljebb öt linkkel
- Fejlett elemzések a linkek teljesítményének nyomon követéséhez
A Linkin. bio korlátai
- Az elemzési rész részletesebb lehetne.
- Egyes funkciók hatékonyabbak lehetnének
Linkin. bio árak
- Starter: 16,67 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 30 USD/hó három felhasználó esetén
- Haladó: 53,33 USD/hó hat felhasználó esetén
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Linkin. bio értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (300+ értékelés)
- Getapp: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
10. Sked Link
A Sked Link, az Instagram ütemező eszköz, a Sked Social része, lehetővé teszi, hogy olyan céloldalt hozzon létre, amely tele van linkekkel az összes tartalmához. A Galéria funkció segítségével a felhasználók gyorsan rákattinthatnak az Instagram bio linkjére, miután a bejegyzései megjelennek, és felfedezhetik vagy megvásárolhatják a weboldalán található termékeket. ?
A Sked Link segítségével létrehozott oldalak villámgyors betöltésre vannak optimalizálva, így zökkenőmentes élményt nyújtanak a látogatóknak és növelik a konverziókat.
Az eszköz automatikusan hozzáadja a Google Analytics UTM (Urchin Tracking Module) címkéit, így láthatja, hogyan reagálnak és konvertálnak Instagram-követői. Emellett integrálódik a Meta Pixel-lel is, így újra megcélozhatja azokat a felhasználókat, akik korábban már megnézték a linkjét.
A Sked Link legjobb funkciói
- Korlátlan linkkapacitás
- Közösségi média bejegyzések ütemezése
- Integráció a Meta Pixel és a Google Analytics szolgáltatással
- Részletes elemzés
- UTM-követett linkek monitorozása
Sked Link korlátozások
- Nincs ingyenes csomag
- Viszonylag drága
Sked Link árak
- Alapok: 25 USD/hó
- Alapvető szolgáltatások: 74 USD/hó
- Professzionális: 133 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Sked Link értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)
Egyéb közösségi média eszközök
Bár sok link in bio eszköz arra összpontosít, hogy számtalan linket tároljon személyre szabott oldalakon, amelyeket Instagram és Facebook platformokon lehet megosztani, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok még egy lépéssel tovább mennek!
A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket, felhasználóbarát marketing naptárakat és számos sablont kínál, amelyeket a közösségi média munkafolyamatához igazíthat. Fedezze fel, hogyan növelheti a ClickUp minimális erőfeszítéssel online jelenlétét és közösségi média projektjeinek kezelését.
ClickUp
A ClickUp nem egy átlagos projektmenedzsment platform – ez egy erőteljes eszköz marketingcsapatok, tartalomalkotók, bloggerek és influencerek számára, akik optimalizálni szeretnék online jelenlétüket és egyszerűsíteni szeretnék a tartalomalkotást. ✨
Blogbejegyzéshez keres inspirációt, vagy professzionális e-maileket szeretne írni? A ClickUp AI írási asszisztens felhasználóbarát segédként és közösségi média AI eszközkéntszerepkörspecifikus útmutatásokat kínál a tartalom minőségének javításához, mindezt időmegtakarítás mellett.
Ez a kiváló AI eszköz a következőkre használható:
- Blogötletek brainstormingja
- Közösségi média feliratok készítése
- Szövegek összefoglalása
- Az e-mailes kommunikáció tökéletesítése
- A találkozók napirendjének felépítése
Rendezettség hiányát érzed a munkád során? A ClickUp Docs a tökéletes szervezési eszköz – ideális ötletek kidolgozásához, vázlatok készítéséhez és tartalmi stratégiák kidolgozásához. Akár videók forgatókönyvének írásáról, blogbejegyzések vázlatának elkészítéséről vagy közösségi média kampányok szervezéséről van szó, a Docs strukturált tartalomkészítési folyamatot biztosít.
A pályafutásukat tervező, feltörekvő influencerek számára a ClickUp naptár nézet iránytűként szolgál! Segít a tartalmi stratégiák szervezésében, tervezésében és optimalizálásában, miközben alkalmazkodik a változó trendekhez és a közönség preferenciáihoz. ?
Tekintse meg tartalomnaptárát nap, hét vagy hónap szerint, hogy gondosan megtervezhesse a feltöltéseket. Szűrheti a feladatokat, hogy kiemeljen bizonyosakat, és azonnal ütemezheti a tartalom feltöltését, ha azokat a naptárra húzza.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 1000 előre elkészített sablon
- AI-alapú írási asszisztens
- Egyszerű célkitűzés a ClickUp Goals segítségével
- Kreatív ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével
- Egyszerű munkafolyamat-automatizálás
- Több mint 15 testreszabható ClickUp nézet, hogy a munkádat a saját módszered szerint tekinthesd meg
- Több mint 1000 integráció olyan eszközökkel, mint a Facebook, a YouTube és a Discord.
- ClickUp Dashboards a tartalom teljesítményének figyelemmel kíséréséhez
- Könnyű munkaprioritizálás
A ClickUp korlátai
- A túl sok funkció túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
- Előfordulhat, hogy a betöltés néha késik.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
Növelje online jelenlétét a hatékony link a bio eszközökkel
Az ideális módszer megtalálása a tartalmak követőkkel való megosztására kihívást jelenthet, de gondosan összeállított listánk a 10 legjobb link in bio eszközről segít ebben.
Miután leszűkítette a választékot, fontolja meg a ClickUp ingyenes kipróbálását! Ez egy átfogó megoldás, amely kiemelkedik a tartalomoptimalizálás, a kommunikációs tervezés, az AI eszközökkel egyszerűsített marketing és a számos előre megtervezett sablon segítségével történő személyre szabás terén.
Csatlakozzon a ClickUp-hoz, hogy influencer karrierje zökkenőmentesen haladjon! ⛵