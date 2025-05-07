A 9 legjobb MediaWiki alternatíva, amelyekkel a wikik szervezése könnyebb, mint valaha!

Valószínűleg már számtalan alkalommal járt a Wikipédián. De mi teszi ezt a platformot olyan nagyszerűvé, hogy naponta több mint 60 millió ember használja?

Nos, a MediaWiki valószínűleg nagy szerepet játszott ebben. Sokan nem tudják, de a MediaWiki a Wikimedia Alapítvány számos weboldalát működteti, beleértve más wiki projekteket is, mint például a Wiktionary és a Wikiquote.

Kattintott már kedvenc sorozatának rajongói oldalára? Azok a wiki oldalak valószínűleg MediaWiki segítségével készültek! 🤔

Bármennyire is kiváló, a MediaWiki hosszú távon túl bonyolulttá válhat a beállítás és a kezelés szempontjából, ezért célszerű egy tartalék eszközzel rendelkezni a tudásbázis komplex, közös létrehozásához.

Ennek figyelembevételével összeállítottuk a kilenc legjobb MediaWiki alternatívát , hogy segítsünk Önnek a megfelelő döntés meghozatalában!

Mi az a MediaWiki?

A MediaWiki egy ingyenes, nyílt forráskódú szoftver, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy egyszerű, könnyen érthető formában hozzon létre, rendszerezzen és mutasson be információkat. Világszerte több ezer vállalkozás használja, és a PHP szkriptnyelvet használja az adatbázisok megjelenítéséhez.

A technológia terén kevésbé jártas csapatok számára a MediaWiki egy wikitext formátumot kínál, amely segít wiki létrehozásában anélkül, hogy bonyolult HTML- vagy CSS-kódokba kellene belemélyedni. A platform Sandbox funkciója kiválóan szolgál tesztelési felületként az újoncok számára. Ezen belül a felhasználók különböző funkciókat kipróbálva létrehozhatnak és módosíthatnak dummy oldalakat.

A MediaWiki forradalmasította az együttműködést és a tudásmegosztást, különösen az online enciklopédiák területén. Nyílt forráskódú jellege miatt azonban általában nem nyújt gazdag szerkesztési lehetőségeket a vállalatok számára. 🖥️

Mit kell keresnie egy MediaWiki alternatívában?

Íme néhány jellemző, amelyet érdemes szem előtt tartani, mielőtt elkezdené keresni a MediaWiki alternatíváját:

Skálázhatóság: Keressen olyan wiki-motort, amely elegendő tárhelyet biztosít a folyamatosan bővülő adatbázisok tárolásához. Biztonságos együttműködés: Szerezzen be egy tudásmegosztási megoldást, amely lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy kommunikáljon és együtt dolgozzon ugyanazon a wikiben. Még jobb, ha ez lehetővé teszi az adatbázis hozzáférési szintjeinek hierarchia vagy felhasználói szint alapján történő szabályozását. Felhasználóbarát: A legjobb, ha olyan dokumentumkezelő rendszert választ, amely egyszerű jelölőnyelvet használ és kódolás nélküli funkciókkal rendelkezik, például drag-and-drop. Többnyelvű támogatás: Ideális esetben többnyelvű wiki-motort érdemes választani, amely több nyelvet támogat, hogy szélesebb közönséget érhessen el. Szövegkeresés: Egy adott szó keresése a rengeteg bekezdés között rendkívül fárasztó lehet. A hatékony szövegkeresési opció gyorsabbá teszi a wikik böngészését és szerkesztését. Fájl címkézés: A fájl címkézéssel könnyedén címkéket rendelhet bármely dokumentumhoz, hogy könnyebben megtalálja őket, vagy további munkára kijelölje őket a munkatársainak. Verziókezelés: Lehet, hogy olyan platformot részesít előnyben, amely lehetővé teszi a változások nyomon követését, valamint a dokumentum korábbi verzióinak megtekintését és visszaállítását.

9 skálázható MediaWiki alternatíva sokoldalú projektekhez!

Összeállítottunk egy listát a kilenc legjobb MediaWiki alternatíváról, amelyeket ma találhat. Véleményeink segítenek megismerni az egyes megoldások konfigurációit, de ne feledje, hogy a végső döntés a létrehozni kívánt wiki típusától függ. Akkor lássunk hozzá! 🎉

Használja a ClickUp AI-t a dokumentumok tartalmának szerkesztéséhez, összefoglalásához, helyesírás-ellenőrzéséhez vagy hosszának módosításához.

A ClickUp egy komplex dokumentációs megoldás, amely kiváló funkciókkal rendelkezik a wikik és a projektdokumentációk létrehozásához, valamint az adatok szervezéséhez és a valós idejű együttműködéshez.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást kiterjedt tudásbázisok létrehozásához és karbantartásához, miközben dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat vagy projekteket is kezelhet. Ez az ingyenesen használható eszköz a következő lehetőségeket kínálja:

Egyszerű drag-and-drop művelettel hozhat létre beágyazott oldalakat a dokumentumokon belül.

Dokumentumok összekapcsolása

Az elemek archiválása a törlés helyett

Használja ki a gazdag szövegformázási lehetőségeket, hogy gyönyörű wikiket hozzon létre!

Bónusz tipp: Nem kell a nulláról kezdenie – használja a ClickUp Wiki sablont, hogy központosítsa az összes wiki feladatát, és hozzon létre egy hozzáférhető, vállalati márkájú tudásbázist bármilyen felhasználási esethez!

A ClickUp segítségével beállíthat egy munkaterület-hierarchiát, és módosíthatja a felhasználók megtekintési/szerkesztési jogosultságait. Az Everything View és a Spaces funkciók segítségével átfogó képet kaphat a wikikről, és láthatja, ki felel miért. A ClickUp univerzális keresőjével és praktikus fájlcímkéző funkcióival pillanatok alatt megtalálhatja a kívánt elemeket! 😍

A ClickUp Universal Search segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a feladatokat, dokumentumokat, fájlokat, felhasználókat, csevegéseket és irányítópultokat az egész munkaterületen, sőt más csatlakoztatott munkaalkalmazásokban is.

A ClickUp Docs beépített wiki eszköz, amelyet együttműködésre terveztek. Az Instant és Live Collaboration funkcióval több felhasználó is valós időben szerkesztheti a wikit. A névtáblákat és a több kurzort követve láthatják, hogy éppen min dolgoznak!

Szeretne wiki-projekteken ötletelni a csapatával? A ClickUp Whiteboards egy olyan hely, ahol a csapata összegyűlhet, hogy ötleteket gyűjtsön és lenyűgöző tudáselemeket hozzon létre. Lehetősége van arra is, hogy a csapattagokat megjelölje bizonyos megjegyzésekben, vagy rájuk bízza a munkafolyamatok ellenőrzését!

Időmegtakarítás érdekében használja ki a ClickUp AI erejét, és soha ne fogyjon ki az ötletekből a wiki elkészítéséhez! Csak adjon meg néhány utasítást ennek az AI-segédnek, és másodpercek alatt elkészülnek a hatalmas dokumentumok, például a projektleírások és a teszttervek! Emellett teljes munkaidős fordítóként is működik, több mint 10 nyelven.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp átfogó funkcióinak elsajátítása időbe telhet.

A felhasználók még nem láthatták a teljes funkcionalitású mobilalkalmazásokat

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. DokuWiki

A MediaWiki-hoz hasonlóan a DokuWiki is PHP programozási nyelven fut. Nem igényel adatbázist, mivel a munkádat egyszerű szöveges fájlokban menti. Tiszta és olvasható szintaxisa megkönnyíti az újoncok számára a wikik szervezését.

A DokuWiki beépített hozzáférés-vezérléssel és hitelesítési csatlakozókkal rendelkezik. Ezen felül a platformot belső tartalomkezelő rendszerként (CMS) vagy akár vállalata projektfejlesztési munkaterületeként is használhatja.

A felhasználók letölthetik és testreszabhatják a kívánt sablonokat, és létrehozhatnak wikiket egy adott felhasználási esethez. Ezek között megtalálhatók a tudásbázis, a WordPress és a weboldalak sablonjai is.

A DokuWiki legjobb funkciói

Egyszerű telepítés és beállítás

Alacsony rendszerkövetelmények

Több nyelvet támogat

Konkrét felhasználási esetekre vonatkozó sablonokat biztosít

Beépített hitelesítési csatlakozó

A DokuWiki korlátai

Azok számára, akik extra funkciókat keresnek, egyszerű eszköznek tűnhet.

A kezdeti renderelési folyamat kissé lassabb lehet.

DokuWiki árak

Ingyenes

DokuWiki értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10 értékelés alapján)

3. TiddlyWiki

A TiddlyWiki egy online, nem lineáris jegyzetfüzet, amely lehetővé teszi jegyzetek, emlékeztetők, történetek vagy bármilyen más dokumentum, beleértve a wikiket is, tárolását. Valójában azt is lehetővé teszi, hogy kiválassza, hová szeretné menteni az adatait, így biztosítva, hogy a wikik mindig elérhetők legyenek.

Engedélyezze az automatikus mentést, hogy megakadályozza a wikik és dokumentumok véletlen törlését. A szerkesztés során mind az Ok, mind a Delete gombok aktiválják, míg a drag-and-drop funkció lehetővé teszi a dokumentumok hordozhatóságát. 🆗

Ha kedve támad, és szeretne egy kis izgalmat vinni a wikijeibe, böngésszen a TiddlyWiki egyedi vektoros ikon galériájában. Különböző ikonokkal, például pipákkal, nyilakkal, sőt az eredeti Twitter logóval (ma X) is, szebbé teheti írásait. A platform továbbá lehetővé teszi a testreszabások korlátozását a Biztonságos mód segítségével.

A TiddlyWiki legjobb funkciói

Automatikus mentés funkció bizonyos gombok megnyomásával

Egyszerű szerkesztő drag-and-drop funkcióval

Hatalmas vektoros ikonok galériája

A biztonságos mód korlátozza a testreszabási lehetőségeket

A TiddlyWiki korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek professzionális wikiket igényelnek.

A közösségi támogatás korlátozott

A TiddlyWiki árai

Ingyenes

TiddlyWiki értékelések és vélemények

Még nincsenek vélemények

4. Nuclino

A MediaWiki alternatívájaként a Nuclino rendkívül könnyű, és elsősorban az alapvető funkciók biztosítására és a gyorsaságra összpontosít. Az egyszerű drag-and-drop szerkesztővel a csapatok zökkenőmentesen szerkeszthetik a munkaterületet.

A minimalista felület ellenére átfogó wikiket hozhat létre a platformon. Jegyzeteket fűzhet hozzá, feladatokat rendelhet hozzá, fájlokat ágyazhat be és még sok mást!

A többféle nézet segítségével bármit előhívhat, amire szüksége van, legyen az dokumentum vagy egy konkrét feladat. Ugyanez a funkció lehetővé teszi az adatok szűrését és pontosabb ismeretek megszerzését az összes csapattag számára.

A Nuclino lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket hagyjon és visszajelzést adjon a wikikre, így biztosítva a gyors elkészítést. Használhatja a Nuclino Sidekick nevű AI asszisztenst is, amely blogbejegyzéseket ír és leegyszerűsíti a technikai tartalmakat.

A Nuclino legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés

Drag-and-drop szerkesztő

Kommentek és visszajelzések hozzáadásának lehetősége

Több nézet a gyors kereséshez

AI írási asszisztens

A Nuclino korlátai

A verziókezelés fejlesztésre szorul

A korlátozott integrációk problémát jelenthetnek azok számára, akik importálni szeretnék munkájukat.

Nuclino árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó

Prémium: 10 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (70+ értékelés)

5. GitBook

A GitBook egy modern dokumentációs platform, ahol a műszaki csapatok mindent dokumentálhatnak, a termékbevezetésektől a különböző belső tudásbázisokig és API-kig. Tiszta felülettel rendelkezik, amely minimális beállítást igényel a futtatáshoz.

A GitBook elsősorban átfogó projektadatok tárolására szolgáló platformként használható, és támogatja az importálást más platformokról, például a Google Docs-ból. Ez segít abban, hogy pont ott folytathassa, ahol abbahagyta, ha a wiki-tartalmát a Google Docs-ban írta. 📝

A GitBook kiválóan alkalmas olyan csapatok számára, amelyek egyszerű és együttműködésen alapuló eszközt keresnek dokumentációk, például termékfejlesztési folyamatok vagy kutatási tervek létrehozásához, szervezéséhez és közzétételéhez.

Több integrációval a GitBookon belül más alkalmazásokból érkező értesítéseket kaphat, és a Discussions (Megbeszélések) opció alatt javaslatokat tehet változtatásokra.

A GitBook legjobb funkciói

Támogatja más eszközökből való importálást

Csapat tevékenységi hírcsatorna

Minimális beállítás

Integráció olyan platformokkal, mint a Slack, a Jira és mások

A GitBook korlátai

A felhasználóknak nehézséget okozhatnak a szerkesztő hibái, amelyek formázási problémákat okoznak.

A kezdeti szakaszban ez nem feltétlenül lesz intuitív.

GitBook árak

Ingyenes

Plusz: 6,70 USD/hó

Pro : 12,50 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

GitBook értékelések és vélemények

G2: 4,7 (130+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)

6. WackoWiki

A WackoWiki egy funkcionális wiki motor, amely intuitív WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztőt biztosít, hogy perceken belül módosíthassa a dokumentumokat. A platform több nyelvet támogat és kompatibilis a MariaDB/MySQL-lel.

Csapatának tagjai megjegyzéseket fűzhetnek az összes wikijéhez, hogy javításokat javasoljanak. A megjegyzések e-mail értesítéseket váltanak ki, így a készítők könnyen követhetik a fejleményeket.

Ráadásul a WackoWiki többféle tervezési témával rendelkezik, amelyeket felhasználhat projektjeihez és miniatűrjeihez. A technika iránt érdeklődők számára a platform több cache-szinttel rendelkezik, amelyek csökkentik a kattintásokra való reagálás idejét – ez a funkció gyors feldolgozási sebességgel optimalizálja a munkafolyamatot! 😏

A WackoWiki legjobb funkciói

WYSIWYG szerkesztő

Teljes ellenőrzés a változtatások felett

Több cache-szint biztosítja a hatékony feldolgozást

Együttműködés kommenteken keresztül

Gazdag miniatűrök létrehozása

A WackoWiki korlátai

Lehet, hogy ez nem a legjobb megoldás azoknak a csapatoknak, akik mélyreható wiki-szerkesztést keresnek.

Nincs integrációja

WackoWiki árak

Ingyenes

WackoWiki értékelések és vélemények

Még nincsenek vélemények

7. Walling

Ahogy a neve is sugallja, ez a platform lehetővé teszi, hogy fehér tábla-szerű vizuális terek formájában falakat hozzon létre, amelyeken Ön és csapata együtt dolgozhat. A Walling a Beauty Meets Function (A szépség találkozik a funkcionalitással) kifejezést használja magára. Aranyos, igaz? 😊

Legyen szó táblázatokról, feladatokról, dokumentumokról vagy wiki-tartalomról, szinte bármit megírhat és megtervezhet, ami csak eszébe jut. A termelékenységre helyezve a hangsúlyt, a felhasználók push értesítéseket kapnak a feladatok határidejéről a telefonjukra.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek segítségével mindent megváltoztathat, a háttér színéjétől kezdve az egyes szakaszokig és szövegekig. A felhasználók emellett a Walling AI asszisztens segítségével hatékonyabban oszthatják meg a feladatokat és állíthatják be vizuális táblájukat.

A Walling legjobb funkciói

AI asszisztens a feladatok elvégzéséhez

Felhasználóbarát vizuális terek

Lehetővé teszi táblázatok és naptárak hozzáadását a falakhoz

Személyre szabott értesítések a határidőkről

Walling AI a projektek tervezéséhez

Korlátok

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megismeri az eszközt.

Az ingyenes csomagban bizonyos funkciók, például a keresés, nem elérhetők.

Árak

Ingyenes

Prémium: 6 USD/hó

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Walling értékelések és vélemények

Product Hunt: 4. 9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

8. XWiki

Az XWiki egy Java nyelven írt, nyílt forráskódú wiki szoftvermegoldás. Egyszerű WYSIWYG szerkesztőt biztosít a felhasználók számára. CSV és Excel fájlokat importálhat, valamint exportálhat őket több formátumba, beleértve a PDF, RTF és XML fájlokat.

Az XWiki egyik fő jellemzője, hogy strukturált adatok tárolását teszi lehetővé relációs adatbázisokban, miközben RESTful API-t biztosít azok más alkalmazásokkal való integrálásához.

Az együttműködés terén az XWiki lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tagokat adjanak hozzá és távolítsanak el a wikiből, szerkesszék a jogosultságokat, és RSS-hírcsatornákon keresztül értesítéseket kapjanak a változásokról. A verziókezelés segítségével nyomon követheti a wikiben végzett szerkesztéseket, vagy akár visszaállíthatja a korábbi verziót.

Az XWiki legjobb funkciói

Támogatja a közös szerkesztést

Kapcsolati adatbázisokban tárolt strukturált információk

RESTful API-t biztosít az integrációhoz

WYSIWYG szerkesztő

Különböző fájltípusok importálása és exportálása

Támogatja a verziókezelést

Az XWiki korlátai

Az XWiki alapvető funkciói nem minden csapat igényeit kielégítik.

Előfordulhat, hogy a platform egész nap hibásan működik.

XWiki árak

Ingyenes

Standard Bronze : 1,92 €/hó felhasználónként

Pro Silver : 3,83 €/hó felhasználónként

Pro Gold : 19,17 €/hó felhasználónként

Pro Platinum: 38,33 €/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

XWiki értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

9. Wiki. js

Az AWS és a DigitalOcean piactereken elérhető Wiki.js egy wiki motor, amely node.js-en fut és Javascript nyelven íródott. Ez az ingyenes szoftver számos hatékony konfigurációt kínál, például a Pandoc használatát a jelölőformátumok közötti konvertáláshoz.

Itt többféle szerkesztőt is használhat, beleértve a WYSIWYG-et, a WikiTextet, vagy akár a jó öreg HTML-t is. A Wiki.js lehetővé teszi a wiki általános megjelenésének testreszabását is – beállíthatja világos vagy sötét módra, vagy tervezhet és beszúrhat vizuális elemeket, például folyamatábrákat és UML-diagramokat.

Lehetőséged van az adatok tárolására a felhőben, a GitHubon vagy a helyi tárolóeszközödön. Néhány kattintással hozzáadhatod a csapattagokat, szerkesztheted a jogosultságaikat, és a 2FA segítségével megerősítheted a biztonságot. 🔏

A Wiki.js legjobb funkciói

Többféle szerkesztő opció

Gazdag testreszabási lehetőségek

Többnyelvű támogatás

Diagramok készítésére is alkalmas

Kétfaktoros hitelesítés a fokozott biztonság érdekében

A Wiki.js korlátai

A felhasználói élmény javítható

Előfordulhat, hogy egy ideig tart, amíg megszokja a felületet.

Wiki. js árak

Ingyenes

Wiki. js értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

A legjobb MediaWiki alternatíva? Szervezze, szerkessze és használja ki az AI-t a ClickUp-ban!

Az általunk bemutatott MediaWiki alternatívák segítenek minimális erőfeszítéssel létrehozni a wikiket.

De ha még mindig bizonytalan, érdemes kipróbálni a ClickUp-ot! Használja ezt a projektmenedzsment eszközt a dokumentáció kezeléséhez, írásos tartalom létrehozásához AI segítségével, és tegye wikijét kiemelkedővé a többi közül!

Regisztrálj ingyenes fiókot, és kezdj el néhány perc alatt első osztályú wikiket létrehozni! 💃