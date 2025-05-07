A 9 legjobb MediaWiki alternatíva, amelyekkel a wikik szervezése könnyebb, mint valaha!

Valószínűleg már számtalan alkalommal járt a Wikipédián. De mi teszi ezt a platformot olyan nagyszerűvé, hogy naponta több mint 60 millió ember használja?
Nos, a MediaWiki valószínűleg nagy szerepet játszott ebben. Sokan nem tudják, de a MediaWiki a Wikimedia Alapítvány számos weboldalát működteti, beleértve más wiki projekteket is, mint például a Wiktionary és a Wikiquote.
Kattintott már kedvenc sorozatának rajongói oldalára? Azok a wiki oldalak valószínűleg MediaWiki segítségével készültek! 🤔
Bármennyire is kiváló, a MediaWiki hosszú távon túl bonyolulttá válhat a beállítás és a kezelés szempontjából, ezért célszerű egy tartalék eszközzel rendelkezni a tudásbázis komplex, közös létrehozásához.
Ennek figyelembevételével összeállítottuk a kilenc legjobb MediaWiki alternatívát , hogy segítsünk Önnek a megfelelő döntés meghozatalában!
Mi az a MediaWiki?
A MediaWiki egy ingyenes, nyílt forráskódú szoftver, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy egyszerű, könnyen érthető formában hozzon létre, rendszerezzen és mutasson be információkat. Világszerte több ezer vállalkozás használja, és a PHP szkriptnyelvet használja az adatbázisok megjelenítéséhez.
A technológia terén kevésbé jártas csapatok számára a MediaWiki egy wikitext formátumot kínál, amely segít wiki létrehozásában anélkül, hogy bonyolult HTML- vagy CSS-kódokba kellene belemélyedni. A platform Sandbox funkciója kiválóan szolgál tesztelési felületként az újoncok számára. Ezen belül a felhasználók különböző funkciókat kipróbálva létrehozhatnak és módosíthatnak dummy oldalakat.
A MediaWiki forradalmasította az együttműködést és a tudásmegosztást, különösen az online enciklopédiák területén. Nyílt forráskódú jellege miatt azonban általában nem nyújt gazdag szerkesztési lehetőségeket a vállalatok számára. 🖥️
Mit kell keresnie egy MediaWiki alternatívában?
Íme néhány jellemző, amelyet érdemes szem előtt tartani, mielőtt elkezdené keresni a MediaWiki alternatíváját:
- Skálázhatóság: Keressen olyan wiki-motort, amely elegendő tárhelyet biztosít a folyamatosan bővülő adatbázisok tárolásához.
- Biztonságos együttműködés: Szerezzen be egy tudásmegosztási megoldást, amely lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy kommunikáljon és együtt dolgozzon ugyanazon a wikiben. Még jobb, ha ez lehetővé teszi az adatbázis hozzáférési szintjeinek hierarchia vagy felhasználói szint alapján történő szabályozását.
- Felhasználóbarát: A legjobb, ha olyan dokumentumkezelő rendszert választ, amely egyszerű jelölőnyelvet használ és kódolás nélküli funkciókkal rendelkezik, például drag-and-drop.
- Többnyelvű támogatás: Ideális esetben többnyelvű wiki-motort érdemes választani, amely több nyelvet támogat, hogy szélesebb közönséget érhessen el.
- Szövegkeresés: Egy adott szó keresése a rengeteg bekezdés között rendkívül fárasztó lehet. A hatékony szövegkeresési opció gyorsabbá teszi a wikik böngészését és szerkesztését.
- Fájl címkézés: A fájl címkézéssel könnyedén címkéket rendelhet bármely dokumentumhoz, hogy könnyebben megtalálja őket, vagy további munkára kijelölje őket a munkatársainak.
- Verziókezelés: Lehet, hogy olyan platformot részesít előnyben, amely lehetővé teszi a változások nyomon követését, valamint a dokumentum korábbi verzióinak megtekintését és visszaállítását.
9 skálázható MediaWiki alternatíva sokoldalú projektekhez!
Összeállítottunk egy listát a kilenc legjobb MediaWiki alternatíváról, amelyeket ma találhat. Véleményeink segítenek megismerni az egyes megoldások konfigurációit, de ne feledje, hogy a végső döntés a létrehozni kívánt wiki típusától függ. Akkor lássunk hozzá! 🎉
1. ClickUp
A ClickUp egy komplex dokumentációs megoldás, amely kiváló funkciókkal rendelkezik a wikik és a projektdokumentációk létrehozásához, valamint az adatok szervezéséhez és a valós idejű együttműködéshez.
Használja a ClickUp Docs alkalmazást kiterjedt tudásbázisok létrehozásához és karbantartásához, miközben dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat vagy projekteket is kezelhet. Ez az ingyenesen használható eszköz a következő lehetőségeket kínálja:
- Egyszerű drag-and-drop művelettel hozhat létre beágyazott oldalakat a dokumentumokon belül.
- Dokumentumok összekapcsolása
- Az elemek archiválása a törlés helyett
- Használja ki a gazdag szövegformázási lehetőségeket, hogy gyönyörű wikiket hozzon létre!
Bónusz tipp: Nem kell a nulláról kezdenie – használja a ClickUp Wiki sablont, hogy központosítsa az összes wiki feladatát, és hozzon létre egy hozzáférhető, vállalati márkájú tudásbázist bármilyen felhasználási esethez!
A ClickUp segítségével beállíthat egy munkaterület-hierarchiát, és módosíthatja a felhasználók megtekintési/szerkesztési jogosultságait. Az Everything View és a Spaces funkciók segítségével átfogó képet kaphat a wikikről, és láthatja, ki felel miért. A ClickUp univerzális keresőjével és praktikus fájlcímkéző funkcióival pillanatok alatt megtalálhatja a kívánt elemeket! 😍
A ClickUp Docs beépített wiki eszköz, amelyet együttműködésre terveztek. Az Instant és Live Collaboration funkcióval több felhasználó is valós időben szerkesztheti a wikit. A névtáblákat és a több kurzort követve láthatják, hogy éppen min dolgoznak!
Szeretne wiki-projekteken ötletelni a csapatával? A ClickUp Whiteboards egy olyan hely, ahol a csapata összegyűlhet, hogy ötleteket gyűjtsön és lenyűgöző tudáselemeket hozzon létre. Lehetősége van arra is, hogy a csapattagokat megjelölje bizonyos megjegyzésekben, vagy rájuk bízza a munkafolyamatok ellenőrzését!
Időmegtakarítás érdekében használja ki a ClickUp AI erejét, és soha ne fogyjon ki az ötletekből a wiki elkészítéséhez! Csak adjon meg néhány utasítást ennek az AI-segédnek, és másodpercek alatt elkészülnek a hatalmas dokumentumok, például a projektleírások és a teszttervek! Emellett teljes munkaidős fordítóként is működik, több mint 10 nyelven.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Docs lenyűgöző wikik létrehozásához és közös szerkesztéséhez
- Könnyű keresés és címkézés a folyamatok hatékonyságának javítása érdekében
- A dokumentumokat oldalakként/aloldalakként szervezheti meg egy drag-and-drop felület segítségével.
- Konvertálja és exportálja munkáját PDF, HTML vagy akár markdown formátumban
- A dokumentumok biztonságos felhőalapú tárolóban vannak elhelyezve
- Több mint 1000 platformmal integrálható
- A mobilalkalmazás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan kezeljék a wikiket.
- Egyszerű verziókezelés
- Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy visszajelzéseket osszanak meg és kommenteken, csevegéseken és említéseken keresztül kommunikáljanak egymással.
- Hierarchia alapú vezérlés és jogosultságok
- AI-támogatás projektek és tartalmak írásához, összefoglalásához és fordításához
- Skálázható tárolás
- Kódblokk formázási opció az olvashatóság javítása érdekében
A ClickUp korlátai
- A ClickUp átfogó funkcióinak elsajátítása időbe telhet.
- A felhasználók még nem láthatták a teljes funkcionalitású mobilalkalmazásokat
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. DokuWiki
A MediaWiki-hoz hasonlóan a DokuWiki is PHP programozási nyelven fut. Nem igényel adatbázist, mivel a munkádat egyszerű szöveges fájlokban menti. Tiszta és olvasható szintaxisa megkönnyíti az újoncok számára a wikik szervezését.
A DokuWiki beépített hozzáférés-vezérléssel és hitelesítési csatlakozókkal rendelkezik. Ezen felül a platformot belső tartalomkezelő rendszerként (CMS) vagy akár vállalata projektfejlesztési munkaterületeként is használhatja.
A felhasználók letölthetik és testreszabhatják a kívánt sablonokat, és létrehozhatnak wikiket egy adott felhasználási esethez. Ezek között megtalálhatók a tudásbázis, a WordPress és a weboldalak sablonjai is.
A DokuWiki legjobb funkciói
- Egyszerű telepítés és beállítás
- Alacsony rendszerkövetelmények
- Több nyelvet támogat
- Konkrét felhasználási esetekre vonatkozó sablonokat biztosít
- Beépített hitelesítési csatlakozó
A DokuWiki korlátai
- Azok számára, akik extra funkciókat keresnek, egyszerű eszköznek tűnhet.
- A kezdeti renderelési folyamat kissé lassabb lehet.
DokuWiki árak
- Ingyenes
DokuWiki értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (10 értékelés alapján)
3. TiddlyWiki
A TiddlyWiki egy online, nem lineáris jegyzetfüzet, amely lehetővé teszi jegyzetek, emlékeztetők, történetek vagy bármilyen más dokumentum, beleértve a wikiket is, tárolását. Valójában azt is lehetővé teszi, hogy kiválassza, hová szeretné menteni az adatait, így biztosítva, hogy a wikik mindig elérhetők legyenek.
Engedélyezze az automatikus mentést, hogy megakadályozza a wikik és dokumentumok véletlen törlését. A szerkesztés során mind az Ok, mind a Delete gombok aktiválják, míg a drag-and-drop funkció lehetővé teszi a dokumentumok hordozhatóságát. 🆗
Ha kedve támad, és szeretne egy kis izgalmat vinni a wikijeibe, böngésszen a TiddlyWiki egyedi vektoros ikon galériájában. Különböző ikonokkal, például pipákkal, nyilakkal, sőt az eredeti Twitter logóval (ma X) is, szebbé teheti írásait. A platform továbbá lehetővé teszi a testreszabások korlátozását a Biztonságos mód segítségével.
A TiddlyWiki legjobb funkciói
- Automatikus mentés funkció bizonyos gombok megnyomásával
- Egyszerű szerkesztő drag-and-drop funkcióval
- Hatalmas vektoros ikonok galériája
- A biztonságos mód korlátozza a testreszabási lehetőségeket
A TiddlyWiki korlátai
- Lehet, hogy nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek professzionális wikiket igényelnek.
- A közösségi támogatás korlátozott
A TiddlyWiki árai
- Ingyenes
TiddlyWiki értékelések és vélemények
- Még nincsenek vélemények
4. Nuclino
A MediaWiki alternatívájaként a Nuclino rendkívül könnyű, és elsősorban az alapvető funkciók biztosítására és a gyorsaságra összpontosít. Az egyszerű drag-and-drop szerkesztővel a csapatok zökkenőmentesen szerkeszthetik a munkaterületet.
A minimalista felület ellenére átfogó wikiket hozhat létre a platformon. Jegyzeteket fűzhet hozzá, feladatokat rendelhet hozzá, fájlokat ágyazhat be és még sok mást!
A többféle nézet segítségével bármit előhívhat, amire szüksége van, legyen az dokumentum vagy egy konkrét feladat. Ugyanez a funkció lehetővé teszi az adatok szűrését és pontosabb ismeretek megszerzését az összes csapattag számára.
A Nuclino lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket hagyjon és visszajelzést adjon a wikikre, így biztosítva a gyors elkészítést. Használhatja a Nuclino Sidekick nevű AI asszisztenst is, amely blogbejegyzéseket ír és leegyszerűsíti a technikai tartalmakat.
A Nuclino legjobb funkciói
- Valós idejű együttműködés
- Drag-and-drop szerkesztő
- Kommentek és visszajelzések hozzáadásának lehetősége
- Több nézet a gyors kereséshez
- AI írási asszisztens
A Nuclino korlátai
- A verziókezelés fejlesztésre szorul
- A korlátozott integrációk problémát jelenthetnek azok számára, akik importálni szeretnék munkájukat.
Nuclino árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó
- Prémium: 10 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Nuclino értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (70+ értékelés)
5. GitBook
A GitBook egy modern dokumentációs platform, ahol a műszaki csapatok mindent dokumentálhatnak, a termékbevezetésektől a különböző belső tudásbázisokig és API-kig. Tiszta felülettel rendelkezik, amely minimális beállítást igényel a futtatáshoz.
A GitBook elsősorban átfogó projektadatok tárolására szolgáló platformként használható, és támogatja az importálást más platformokról, például a Google Docs-ból. Ez segít abban, hogy pont ott folytathassa, ahol abbahagyta, ha a wiki-tartalmát a Google Docs-ban írta. 📝
A GitBook kiválóan alkalmas olyan csapatok számára, amelyek egyszerű és együttműködésen alapuló eszközt keresnek dokumentációk, például termékfejlesztési folyamatok vagy kutatási tervek létrehozásához, szervezéséhez és közzétételéhez.
Több integrációval a GitBookon belül más alkalmazásokból érkező értesítéseket kaphat, és a Discussions (Megbeszélések) opció alatt javaslatokat tehet változtatásokra.
A GitBook legjobb funkciói
- Támogatja más eszközökből való importálást
- Csapat tevékenységi hírcsatorna
- Minimális beállítás
- Integráció olyan platformokkal, mint a Slack, a Jira és mások
A GitBook korlátai
- A felhasználóknak nehézséget okozhatnak a szerkesztő hibái, amelyek formázási problémákat okoznak.
- A kezdeti szakaszban ez nem feltétlenül lesz intuitív.
GitBook árak
- Ingyenes
- Plusz: 6,70 USD/hó
- Pro: 12,50 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
GitBook értékelések és vélemények
- G2: 4,7 (130+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)
6. WackoWiki
A WackoWiki egy funkcionális wiki motor, amely intuitív WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztőt biztosít, hogy perceken belül módosíthassa a dokumentumokat. A platform több nyelvet támogat és kompatibilis a MariaDB/MySQL-lel.
Csapatának tagjai megjegyzéseket fűzhetnek az összes wikijéhez, hogy javításokat javasoljanak. A megjegyzések e-mail értesítéseket váltanak ki, így a készítők könnyen követhetik a fejleményeket.
Ráadásul a WackoWiki többféle tervezési témával rendelkezik, amelyeket felhasználhat projektjeihez és miniatűrjeihez. A technika iránt érdeklődők számára a platform több cache-szinttel rendelkezik, amelyek csökkentik a kattintásokra való reagálás idejét – ez a funkció gyors feldolgozási sebességgel optimalizálja a munkafolyamatot! 😏
A WackoWiki legjobb funkciói
- WYSIWYG szerkesztő
- Teljes ellenőrzés a változtatások felett
- Több cache-szint biztosítja a hatékony feldolgozást
- Együttműködés kommenteken keresztül
- Gazdag miniatűrök létrehozása
A WackoWiki korlátai
- Lehet, hogy ez nem a legjobb megoldás azoknak a csapatoknak, akik mélyreható wiki-szerkesztést keresnek.
- Nincs integrációja
WackoWiki árak
- Ingyenes
WackoWiki értékelések és vélemények
- Még nincsenek vélemények
7. Walling
Ahogy a neve is sugallja, ez a platform lehetővé teszi, hogy fehér tábla-szerű vizuális terek formájában falakat hozzon létre, amelyeken Ön és csapata együtt dolgozhat. A Walling a Beauty Meets Function (A szépség találkozik a funkcionalitással) kifejezést használja magára. Aranyos, igaz? 😊
Legyen szó táblázatokról, feladatokról, dokumentumokról vagy wiki-tartalomról, szinte bármit megírhat és megtervezhet, ami csak eszébe jut. A termelékenységre helyezve a hangsúlyt, a felhasználók push értesítéseket kapnak a feladatok határidejéről a telefonjukra.
A kiterjedt testreszabási lehetőségek segítségével mindent megváltoztathat, a háttér színéjétől kezdve az egyes szakaszokig és szövegekig. A felhasználók emellett a Walling AI asszisztens segítségével hatékonyabban oszthatják meg a feladatokat és állíthatják be vizuális táblájukat.
A Walling legjobb funkciói
- AI asszisztens a feladatok elvégzéséhez
- Felhasználóbarát vizuális terek
- Lehetővé teszi táblázatok és naptárak hozzáadását a falakhoz
- Személyre szabott értesítések a határidőkről
- Walling AI a projektek tervezéséhez
Korlátok
- Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megismeri az eszközt.
- Az ingyenes csomagban bizonyos funkciók, például a keresés, nem elérhetők.
Árak
- Ingyenes
- Prémium: 6 USD/hó
- Csapat: 6 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Walling értékelések és vélemények
- Product Hunt: 4. 9/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)
8. XWiki
Az XWiki egy Java nyelven írt, nyílt forráskódú wiki szoftvermegoldás. Egyszerű WYSIWYG szerkesztőt biztosít a felhasználók számára. CSV és Excel fájlokat importálhat, valamint exportálhat őket több formátumba, beleértve a PDF, RTF és XML fájlokat.
Az XWiki egyik fő jellemzője, hogy strukturált adatok tárolását teszi lehetővé relációs adatbázisokban, miközben RESTful API-t biztosít azok más alkalmazásokkal való integrálásához.
Az együttműködés terén az XWiki lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tagokat adjanak hozzá és távolítsanak el a wikiből, szerkesszék a jogosultságokat, és RSS-hírcsatornákon keresztül értesítéseket kapjanak a változásokról. A verziókezelés segítségével nyomon követheti a wikiben végzett szerkesztéseket, vagy akár visszaállíthatja a korábbi verziót.
Az XWiki legjobb funkciói
- Támogatja a közös szerkesztést
- Kapcsolati adatbázisokban tárolt strukturált információk
- RESTful API-t biztosít az integrációhoz
- WYSIWYG szerkesztő
- Különböző fájltípusok importálása és exportálása
- Támogatja a verziókezelést
Az XWiki korlátai
- Az XWiki alapvető funkciói nem minden csapat igényeit kielégítik.
- Előfordulhat, hogy a platform egész nap hibásan működik.
XWiki árak
- Ingyenes
- Standard Bronze: 1,92 €/hó felhasználónként
- Pro Silver: 3,83 €/hó felhasználónként
- Pro Gold: 19,17 €/hó felhasználónként
- Pro Platinum: 38,33 €/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
XWiki értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)
9. Wiki. js
Az AWS és a DigitalOcean piactereken elérhető Wiki.js egy wiki motor, amely node.js-en fut és Javascript nyelven íródott. Ez az ingyenes szoftver számos hatékony konfigurációt kínál, például a Pandoc használatát a jelölőformátumok közötti konvertáláshoz.
Itt többféle szerkesztőt is használhat, beleértve a WYSIWYG-et, a WikiTextet, vagy akár a jó öreg HTML-t is. A Wiki.js lehetővé teszi a wiki általános megjelenésének testreszabását is – beállíthatja világos vagy sötét módra, vagy tervezhet és beszúrhat vizuális elemeket, például folyamatábrákat és UML-diagramokat.
Lehetőséged van az adatok tárolására a felhőben, a GitHubon vagy a helyi tárolóeszközödön. Néhány kattintással hozzáadhatod a csapattagokat, szerkesztheted a jogosultságaikat, és a 2FA segítségével megerősítheted a biztonságot. 🔏
A Wiki.js legjobb funkciói
- Többféle szerkesztő opció
- Gazdag testreszabási lehetőségek
- Többnyelvű támogatás
- Diagramok készítésére is alkalmas
- Kétfaktoros hitelesítés a fokozott biztonság érdekében
A Wiki.js korlátai
- A felhasználói élmény javítható
- Előfordulhat, hogy egy ideig tart, amíg megszokja a felületet.
Wiki. js árak
- Ingyenes
Wiki. js értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)
A legjobb MediaWiki alternatíva? Szervezze, szerkessze és használja ki az AI-t a ClickUp-ban!
Az általunk bemutatott MediaWiki alternatívák segítenek minimális erőfeszítéssel létrehozni a wikiket.
De ha még mindig bizonytalan, érdemes kipróbálni a ClickUp-ot! Használja ezt a projektmenedzsment eszközt a dokumentáció kezeléséhez, írásos tartalom létrehozásához AI segítségével, és tegye wikijét kiemelkedővé a többi közül!
Regisztrálj ingyenes fiókot, és kezdj el néhány perc alatt első osztályú wikiket létrehozni! 💃