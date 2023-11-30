10 érdekes AI-subreddit szakértőknek és rajongóknak

Ha az interneten való információszerzésről van szó, kevés webhely olyan befolyásos, mint a Reddit. A platform több mint 100 000 aktív közösségével és több mint 16 milliárd beszélgetési szálával több millió felhasználót vonz! Bár vannak rajta aranyos macskás fotók és a termelékenységre fókuszáló csoportok is, ma néhány népszerű mesterséges intelligencia (AI) subredditot mutatunk be, amelyek mesterséges neurális hálózatokról, mélytanulásról, természetes nyelvfeldolgozásról és egyebekről folytatnak célzott beszélgetéseket.

Több száz AI-subreddit található, különböző tagszámmal, tartalomválasztékkal és aktivitási szinttel. A navigálás zavaros lehet, mivel sok csoport inkább az AI által generált tartalmak vagy adattudomány megosztására koncentrál, mint az AI fejlesztéseinek megvitatására.

Ezt szem előtt tartva összeállítottunk egy listát a 10 legnépszerűbb AI-vel kapcsolatos subredditről, amelyeket érdemes felfedeznie, ha hírekkel kapcsolatos tartalmakat szeretne olvasni, és trendi témákról, következményekről és ötletekről szeretne beszélgetni más AI-rajongókkal! 🤖

A 10 legjobb AI-subreddit, amelyet érdemes követni a magas színvonalú, informatív bejegyzések miatt

Több tucat subredditot átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobb lehetőséget, amelyek értékes információkat, trendekkel kapcsolatos betekintést és fantasztikus interakciós szintet kínálnak a mesterséges intelligencia technológiával kapcsolatos tartalmak terén. Az adatelemzőktől a számítógépes tudósokig, a kíváncsi elmékig és a tapasztalt szakértőkig mindenki megtalálja a számára érdekes tartalmakat!

Az r/OpenAI subreddit az OpenAI-ról, egy magán kutató laboratóriumról, valamint a ChatGPT, DALL·E 3 és GPT-4 népszerű mesterséges intelligencia termékek mögött álló vállalatról szóló beszélgetéseknek szentelt.

Ez a subreddit hatalmas közösséggel rendelkezik – több mint 730 000 taggal méretét tekintve a subredditek legjobb 1%-ába tartozik.

Az r/OpenAI az OpenAI-hoz kapcsolódó különböző témákat tárgyal, a legújabb eseményektől kezdve a laboratórium által fejlesztett technológia áttörő felfedezéseiig, alkalmazásaiig és következményeiig. Sok tag azért látogat ide, hogy tapasztaltabb felhasználóktól segítséget vagy tanácsot kapjon.

Mivel a közösség szakértőkből és mesterséges intelligencia rajongókból áll, konstruktív vitákat olvashat és vehet részt bennük. Ez segít új perspektívákat felfedezni és saját véleményt kialakítani a nagy mennyiségű információ alapján.

Például mióta az OpenAI 2023 novemberében elindította a GPT-ket – a ChatGPT egyedi felhasználási esetekhez igazított verzióit –, sok tag megosztotta a GPT-jét a subredditen, és megosztotta vele kapcsolatos benyomásait.

Íme, mit osztott meg egy tag egy GPT-kompatibilis, saját kalandot létrehozó chatbotról:

Az Epic Quest egy menő chatbot, amellyel saját kalandregényeket írhat. Belevetheti magát a fantasztikus világba, megoldhat nyomozós ügyeket, vagy megpróbálhat kijutni a szabadulószobákból. A program egyenes válaszokkal tartja fenn a feszültséget, és akár az egészségét is nyomon követi, mint a videojátékokban. A legmenőbb az, hogy a DALL-E segítségével képeket is beilleszt a fontos pillanatokba. Ön dönti el, mi történik tovább. Emellett nem fél néhány erős szót is bevetni, hogy a történet még valóságosabbnak tűnjön.

Nézze meg, és mondja el, mit gondol róla!

Eredeti bejegyzés linkje

Szeretné olvasni a mesterséges intelligencia területén megjelenő legfrissebb híreket, amelyek inkább általánosabb témákra koncentrálnak? Az r/artificial subreddit pontosan az, amire szüksége van.

Több mint 500 000 taggal ez a közösség naponta megvitatja az AI-vel kapcsolatos híreket, a legújabb fejlesztéseket, az AI-generátorokat és chatbotokat, valamint a területen működő vállalatokat. A felhasználók is bemutathatják munkáikat és segítséget kérhetnek.

A subreddit heti megathread-et tartalmaz, ahol kapszula-stílusú áttekintést kap a legújabb frissítésekről, de ezeken a szálakon általában kevés a részvétel. Élénkebb vitákat találhat az egyes bejegyzésekben az új modellekről, a vállalati fejlesztésekről és olyan koncepciókról, mint az AI-irányítás.

Itt van egy r/artificial bejegyzés, amely vállalatokról szóló tartalmakat mutat be:

A Google tárgyalásokat folytat, hogy több száz millió dollárt fektessen be a Character. AI-ba, mivel a gyorsan növekvő mesterséges intelligencia chatbot startup tőkét keres modellek képzéséhez és a felhasználói igények kielégítéséhez.

A Microsoft részvényei pénteken új rekordot döntöttek, miközben a vállalat a jövő héten tartandó konferencián készül bejelenteni legújabb fejlesztéseit a mesterséges intelligencia területén.

A vállalatok harmada már elbocsátott munkavállalókat az AI miatt.

Az agyi vizsgálatokat elemző mesterséges intelligencia ígéretes eredményeket hoz az Alzheimer-kór génjeinek felkutatásában.

Eredeti bejegyzés linkje

Érdekli az automatizálás minden formája? Ha igen, akkor biztosan szívesen látogatná rendszeresen az r/Automate subreddit oldalt. Ez a közösség több mint 125 000 taggal rendelkezik, és az automatizálással, a robotikával, az additív gyártással, a mesterséges intelligenciával és az alacsony vagy nulla kódszükségletű platformokkal foglalkozik. Mindenkinek szól, aki szeretné felfedezni a legújabb üzleti folyamatok automatizálásának trendjeit, vagy kutatást végezni ezen a területen.

Ez a subreddit fantasztikus hely személyes projektek megosztására és a felhasználók automatizálási megoldásainak kipróbálására. A közösségtől kapott támogatás általában konstruktív, célszerű és ösztönző jellegű.

Mivel az r/Automate-ot automatizálási szakértők és rajongók látogatják, kiváló helyszín projektpartnerek kereséséhez.

Üdvözlünk!

Most indítottam egy adatügynökséget; startupoknak és vállalkozásoknak segítünk az adatok automatizálásában, integrálásában, átalakításában és üzleti intelligenciájában. Kíváncsi vagyok, hogy van-e valaki, aki szeretne együttműködni egy projekten.

Üdvözlettel, Ibrahim

Eredeti bejegyzés linkje

Ez a subreddit akkor is érdemes meglátogatni, ha elakadt egy projekttel, és segítségre van szüksége egy probléma megoldásához. Példa:

Kérdés: Helló, van-e mód arra, hogy prioritást adjunk egy DPDT relének? Ajtónyitót építek, és szeretném, ha a relé visszaváltana „nyitott” állásba, ha éppen „zárási” műveletet hajt végre.

Válasz: Úgy tűnik, hogy egy SR reteszre van szüksége. Kaphat domináns beállítást vagy reset domináns beállítást. A nyitott állapotok a domináns oldalon vannak, és felülírják a nem domináns oldalt.

Eredeti bejegyzés linkje

Az AI egy széles körű terület, amely különböző fogalmakat és kifejezéseket foglal magában. Az r/ArtificialInteligence subreddit az AI-vel kapcsolatos mindenre kiterjedő portál. Itt a következőket teheti:

Ez a subreddit minden mesterséges intelligencia rajongónak szól. Azok, akik még újak a területen, kiváló kiindulási pontnak találják ezt a subredditet a bevezető fogalmak felfedezéséhez. A szakértők azért szeretik, mert itt hasonló gondolkodású emberekkel vitathatják meg az új ötleteket és trendeket.

Ha egy adott célra alkalmas mesterséges intelligencia eszközre van szüksége, forduljon a subreddit tagjaihoz. Íme egy felhasználó, aki mesterséges intelligencián alapuló jogi elemző eszközt keres:

Keresgéltem, de nem találtam semmit. Úgy tűnik, hogy az AI jelenleg képes egy sor körülményt figyelembe venni, majd elemzést adni arról, hogy a törvény hogyan alkalmazható a precedensek stb. alapján.

Természetesen kipróbáltam a ChatGPT-t, és valamennyire működik. De azt mondja, hogy nincs hozzáférése különböző dolgokhoz.

Kérem, van ilyen? Köszönöm

Eredeti bejegyzés linkje

A közösség egyben fórum is, ahol megvitatják a mesterséges intelligencia eredetét és a különböző fejlesztések kialakulását. Íme egy bejegyzés, amely élénk vitát váltott ki:

Kíváncsi vagyok – honnan jött ez az AI-fejlesztés? Egymás után jelentek meg (legalábbis én így fedeztem fel őket). A Chat GPT, a Google AI bétatesztje, a Quizlet AI kvízkészítője, a Grammarly AI-je stb. Volt valami igazán fontos AI-felfedezés, ami elindította ezt a folyamatot, vagy csak több figyelmet fordítottak rá? Melyek voltak azok a tényezők, amelyek mindezekhez az AI-szolgáltatásokhoz vezettek?

Eredeti bejegyzés linkje

A Midjourney egy népszerű mesterséges intelligencián alapuló program, amely a megadott szöveg alapján képeket generál. Az r/midjourney egy hivatalos subreddit, ahol a Midjourney által generált tartalmakat osztják meg több mint 960 000 tag!

Ez a dinamikus közösség elsősorban művészeti kiállításnak tekinthető. A tagok, akik főként szakértő vagy amatőr tervezők, megosztják a Midjourney segítségével készített képeiket, és reagálnak mások bejegyzéseire. Kérdéseket tehetsz fel az AI-eszköz használatával kapcsolatban, és gyakorlati tanácsokat is kaphatsz.

A subreddit szigorú szabályokat alkalmaz a posztolható tartalmakra vonatkozóan. Nem lehetnek NSFW tartalmak, erőszakos, politikai posztok vagy viták, valamint reklámok vagy spamek. Kerülje el mások munkáinak megosztását anélkül, hogy megjelölné őket vagy engedélyt kérne tőlük.

Csak kövesse a közösség irányelveit, és legyen tiszteletteljes a véleményével – és sok hasznos információt szerezhet ebből a szép subredditből. 🖼️

A Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) egy nagy nyelvi modell (LLM), amelyet az OpenAI fejlesztett ki, és amely ennek a több mint 590 000 tagot számláló subredditnek a fő témája.

Egyes tagok konkrét célra használják a GPT-3-at, míg mások a promptokat és a legújabb fejlesztéseket vitatják meg.

A subreddit neve alapján azt gondolhatnánk, hogy itt kizárólag a GPT-3-ról beszélnek, de ez már nem így van. Sok érdekes bejegyzést találhatunk a gépi tanulásról, a szöveggenerálásról, az automatizálásról, a ChatGPT-ről és az LLM-ekről. Ez a subreddit-et sokoldalú információforrássá teszi a mesterséges intelligencia területén.

A közösség konstruktív vitákat támogat, és alkalmas azoknak az újoncoknak is, akik nem rendelkeznek széleskörű AI-ismeretekkel. A tagok mindig készek válaszolni és megosztani véleményüket. Íme egy ilyen témájú bejegyzés:

Helló barátok! Elnézést a témával kapcsolatos tudatlanságomért, de az utóbbi időben a „Poe” programot használom, és nagyon jó programnak találom.

Kérdésem: Észrevettem, hogy a legtöbb chatbot 2021-es információkkal rendelkezik. Ahogy belépünk 2024-be, hogyan fog ez frissülni vagy változni? Vagy megjelenik a „GTP-5” chat, és az például 2023-ra frissül? Van olyan program, amely „valós idejű” adatokhoz fér hozzá?

Elnézést kérek az ilyen alapvető kérdésekért, de amikor aktuális eseményekről szeretnék információt kapni, a „valós idejű” adatlekérés nem tűnik megvalósíthatónak.

Eredeti bejegyzés linkje

Ez a subreddit a gépi tanulás (ML) körül forog, amely az AI egyik ága, és azt vizsgálja, hogyan elemzik és értelmezik a gépek az adatokat. Tökéletes azok számára, akik többet szeretnének megtudni az ML-ről, világos válaszokat kapni, és megvitatni a projekteket, a neurális hálózatokat és a területen aktuális híreket.

A r/MachineLearning csatlakozás előtt tisztában kell lennie bizonyos szabályokkal. A szokásos szabályok mellett, mint például a világos és átfogó hozzászólások írása és a hangnemre való odafigyelés (nincs sértegetés vagy támadás), ez a subreddit néhány további szabályt is tartalmaz. Például külön szálakat kell használnia a kezdőknek szóló és a karrierrel kapcsolatos kérdésekhez.

Emellett minden bejegyzést megfelelően meg kell jelölni az alábbiak egyikével:

D: Diszkusszió N: Hírek R: Kutatás P: Projekt

A moderátorok eltávolítják a címkézetlen bejegyzéseket.

Íme egy példa egy [D] jelöléssel ellátott, megvitatásra szánt bejegyzésre:

Van hozzáférésem egy 80 Gb-os A100 GPU-hoz, és szeretnék egy GPT-szerű architektúrájú LLM-et nulláról felépíteni. Tudja valaki, hogyan lehet kiszámítani a maximális modellméretet?

Eredeti bejegyzés linkje

Megjegyzés: Ez a subreddit ideiglenesen bezárt volt a cikk írásának idején – ha a helyzet nem változott, alternatívaként felfedezheti az r/learnmachinelearning subredditet, amely hasonló, bár kisebb méretű.

A promptok arra szolgálnak, hogy az AI-csevegőrobotokat és rendszereket a kívánt eredmények és válaszok megadására utasítsák. Az r/Promptdesign subreddit a különböző platformokhoz, többek között a Bing AI, a Dall-E és a Stable Diffusion kontextusfüggő promptjainak létrehozásáról szóló beszélgetésekkel foglalkozik.

Ez a hely alkalmas cikkek és elméletek megosztására is, amelyek a prompt design-nal vagy azzal foglalkoznak, hogy a nyelvi modellek általában hogyan értelmezik a szavak mögötti érzelmeket.

Több mint 8000 tagjával ez a subreddit viszonylag kicsi a listánkon szereplő többihez képest. De a közösség nagyon aktív és segítőkész. A feed tele van érdekes tanulmányokkal, és a feltett kérdésekre mindig értékes visszajelzéseket kapsz.

Amikor egylépéses prompttal próbálok szöveget összefoglalni, azzal a problémával szembesülök, hogy a hőmérséklet paraméter megváltoztatása ellenére a kimenet változatlan marad. Ráadásul a kimenet inkább a promptban megadott példát másolja, mintsem egyedi összefoglalót generálna. A promptban szereplő példa útmutatásként vagy inspirációként szolgál, nem pedig rögzített kimenetként. Hogyan lehet ezt megoldani?

Eredeti bejegyzés linkje

Az AI-vel kapcsolatos subredditek nem feltétlenül csak hírekről és fejlesztésekről szólnak! Ha kedveli az AI-alapú eszközökkel létrehozott művészetet, ne habozzon, csatlakozzon a laza r/AIGenArt subreddithez! 🎨

Ez a közösség egy mesterséges intelligenciával létrehozott műalkotások galériája. Görgessen végig rajta, és fedezze fel a legszebb képeket a legkülönbözőbb témákban, a természettől és az állatoktól az ikonikus szuperhősökig.

A képek böngészése mellett tippeket is kérhet a tervezési munkájának javításához, de reklámozni vagy értékesíteni nem szabad. A subredditben néha oktatóanyagokat is találhat a különböző mesterséges intelligencia alkalmazások használatáról.

Az r/aiArt egy másik subreddit, amely az AI által generált vizuális és digitális művészetnek szentelt. Több mint 190 000 tagja van, így minden nap rengeteg friss tartalmat élvezhet, és jó visszajelzéseket várhat a bejegyzéseire.

A subreddit egyértelmű szabályokat követ, például nem engedélyezett a NSFW, a deepfake, az értékesítés, a doxing és az önreklám. Ha posztolni szeretne, használjon flair-eket (címkéket), hogy a feed rendezett maradjon és könnyen navigálható legyen. Adjon hozzá egy flair-t, hogy megmutassa, melyik AI eszközt használta a műalkotás létrehozásához, vagy osztályozza a posztját vitának vagy kérdésnek.

Kezdje el használni az AI-t a mindennapi munkájában a ClickUp segítségével

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

Az AI használata szórakoztató lehet, de mindig felmerül a kérdés, hogy melyik AI eszközt érdemes kipróbálni.

Ha munkahelyi célokra szeretné kihasználni a mesterséges intelligencia erejét, akkor a ClickUp AI a legjobb választás! Ez az egyik legnépszerűbb funkciója a ClickUp-nak, egy első osztályú feladat- és projektmenedzsment eszköznek.

A ClickUp AI egy generatív írási asszisztens, amely segít ötleteket kidolgozni, írásos tartalmakat létrehozni különböző felhasználási esetekhez, valamint ellenőrizni a meglévő szövegek hangvételét és nyelvtanát. Ezt a tartalomgenerátort szakértők különböző szerepkörökben képezték ki. Segít optimalizálni az időigényes munkafolyamatokat, mint például:

Az AI-asszisztens szorosan együttműködik a ClickUp Docs platform tudásmenedzsment megoldásával, hogy összefoglalja a hosszú tartalmakat, például a projektdokumentumokat.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Íme egy tipp a maximális termelékenységhez: Megbízhatja az AI-t, hogy e-mailekből és értekezletek jegyzetéből cselekvési tételeket és alfeladatokat generáljon – így nem kell időt pazarolnia az összes dokumentum elolvasására!

Sokoldalúságának köszönhetően a ClickUp AI elengedhetetlen eszköz szabadúszók, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt. Hasznos lehet mindenki számára a marketing, a projektmenedzsment, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a mérnöki munka területén.

AI prompt sablonok

A ClickUp AI esetében nem kell aggódnia a prompt írás miatt, mivel több tucat előre megtervezett és testreszabható prompttal rendelkezik, amelyekkel konkrét eredményeket nyerhet ki az eszközből.

Ha azonban segítségre van szüksége a ChatGPT-hez hasonló eszközökhöz való promptok elkészítéséhez, a ClickUp megoldást kínál: AI prompt sablonok. Ezek a tervrajzok szakértők által összeállított promptokkal segítik Önt a generatív AI eszközökkel való kommunikációban, és pillanatok alatt megkapja a kívánt válaszokat.

Használja ki a mesterséges intelligencián alapuló tanácsokat és tartalmakat csapata számára a ClickUp ChatGPT Prompt Templates segítségével.

Különböző célokra szolgáló ingyenes prompt sablonokat találhat. Módosítsa, mentse és ossza meg a promptokat a csapatával, hogy egységes válaszokat kapjon! 🥰

Tegye a ClickUp AI-t az első számú mesterséges intelligencia asszisztensévé!

A ClickUp és mesterséges intelligencián alapuló asszisztense forradalmasítja munkafolyamatait, és segít elérni a kívánt termelékenységi szintet.

Akár a csapatmunkát szeretnéd javítani, akár a szervezeti hatékonyságot szeretnéd növelni, regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és élvezd a zökkenőmentes üzleti életet. Próbáld ki a projektmenedzsment funkciókat, és fedezd fel, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az eszközből! 🌻