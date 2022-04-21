Lean vs. Agile: Mi a különbség? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi a különbség a Lean és az Agile között?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az Agile folyamat a projekt fejlesztési folyamatának optimalizálásával foglalkozik. Célja, hogy a folyamat rugalmas, átlátható és alkalmazkodó legyen. A Lean megközelítés a gyártási folyamat optimalizálására összpontosít. A kockázat minimalizálása és a pazarlás kiküszöbölése (lean gyártás) a legfontosabb. " } } ] }

Nem tudja, mi a különbség az Agile és a Lean között?

Ha olvastál már a modern projektmenedzsment módszerekről, akkor biztosan hallottál már olyan keretrendszerekről, mint a Lean és az Agile... sőt, biztosan sokat!

Bár ezeket a két megközelítést gyakran együtt alkalmazzák, valójában nagyon különböző projektmenedzsment módszerekről van szó.

Szóval mik is ezek?

Ennél is fontosabb kérdés: miben különbözik a Lean a Agile módszertantól?

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk mindkét módszert, és bemutatjuk a megközelítésük, céljaik és egyéb szempontok tekintetében fennálló különbségeiket. Emellett bemutatjuk a legjobb projektmenedzsment szoftvereket is, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti mind a Lean, mind az Agile projekteket.

Kezdjük!

Lean vs. Agile: rövid történeti áttekintés

Először megnézzük, hogyan jöttek létre ezek a módszerek.

Végül is a Lean és az Agile közötti különbségek pont itt kezdődnek.

1. Agile

Az 1980-as években a számítógépes programozók hagyományos fejlesztési módszereket, például a Waterfall módszertant alkalmazták szoftverfejlesztési projektjeik kezelésére. Ez a folyamat nemcsak időigényes volt, hanem költséges is.

Hogyan?

A szoftverfejlesztés világa gyorsan növekedett.

A növekedés pedig általában a változásokhoz való alkalmazkodást jelenti.

A Waterfall módszernél egy termék fejlesztése hónapokig, néha akár évekig is eltarthat. Így mire a szoftver vagy termék megjelenik, már elavulttá válik a jelenlegi igényekhez képest.

Ennek leküzdésére született meg az Agile Manifesto.

Az Agile módszertan az Agile Manifesto-ban leírt 4 értékre és 12 alapelvre épül.

Az Agile segít a csapatoknak jobban alkalmazkodni a változásokhoz azáltal, hogy az érdekelt feleket bevonja a folyamatba. Így jobbá válik a működő szoftverek tervezése, fejlesztése és bevezetése.

2. Lean

Az 1970-es években Taiichi Ohno kifejlesztett egy rendszert, amelyet Toyota Termelési Rendszernek (TPS) neveztek el. Célja az volt, hogy mindenféle pazarlás kiküszöbölésével csökkentse a készletköltségeket és javítsa az autóipari ellátási lánc hatékonyságát.

A TPS-t a élelmiszerboltok készletgazdálkodási rendszere ihlette, és vizuális jelzéseket használt, hogy pontosan jelezze a készletigényeket, amikor az árukra szükség volt. Ez csökkentette az általános pazarlást és optimalizálta az egész gyártási folyamatot.

Ezt a rendszert később a Lean gyártási elvek kidolgozásához használták.

De hogyan jött létre a Lean szoftverfejlesztés ?

Mary és Tom Poppendiek a Lean gyártási elvek ihlette, átfogó útmutatót írtak a szoftverfejlesztésről.

Most nézzük meg, hogy pontosan mi is a Lean és az Agile.

Mi az Agile módszertan?

Az Agile egy szoftverfejlesztési módszertan, amely iteratív megközelítéssel segíti a projektek fejlesztését.

A hagyományos projektmenedzsment módszertantól eltérően az Agile megközelítésben egy nagy projektet rövidebb fejlesztési ciklusokra, úgynevezett sprintokra bontanak. Egy sprint általában 2-4 hétig tart.

Íme egy példa, amely illusztrálja ezt az Agile elvet:

Tegyük fel, hogy egy robotot építesz.

Egy hagyományos projektmenedzsment módszer, például a Waterfall esetében hónapokba telhet a robot tervezése és fejlesztése, mire végre bevethetővé válik.

Ez oda vezethet, hogy az AI funkció, amelyet nagyon klassznak tartottál, végül haszontalannak bizonyul. Az ügyfél valójában egy tökéletes egyensúlyú robotot akart.

Az Agile módszertannal ez elkerülhető lett volna.

Hogyan?

Az Agile módszernél az ügyfelek aktívan részt vesznek a fejlesztési folyamatban. Minden sprint végén visszajelzést adnak, és az Agile csapat a következő ciklusban végrehajtja a szükséges változtatásokat.

Ez a folyamatos fejlesztés kevesebb teret hagy a hibáknak, így segíti Önt abban, hogy olyan robotot építsen, amely tökéletesen megfelel ügyfelei igényeinek.

Ismerje meg, hogyan alkalmazzák az Agile szakértők az Agile projektmenedzsment folyamatot a munkafolyamatukban.

Mi a Lean módszertan?

A Lean szoftverfejlesztés a Lean módszertan elvein alapul.

A Lean módszertan hét alapelve a következő:

A pazarlás kiküszöbölése

Építsd be a minőséget

Tudás létrehozása

Halassza el a kötelezettségvállalást

Gyors szállítás

Tiszteld az embereket

Optimalizálja az egészet

A Lean minden elve a termelési folyamat optimalizálását célozza a pazarlás kiküszöbölésével. Emellett a kockázat minimalizálására és az ügyfelek számára nyújtott érték maximalizálására is törekszik.

Várj... mit jelent a „pazarlás kiküszöbölése”?

A pazarlás kiküszöbölése alatt minden olyan elem eltávolítását értjük, amely nem ad hozzá értéket a folyamathoz.

Ez lehet bármi, a felesleges értekezletektől és dokumentációtól kezdve a hatástalan módszerekig.

Az Agile és a Lean közötti legfontosabb különbségek

Most, hogy már tudja, mit jelent az Agile módszer és a Lean megközelítés, máris érzi, hogy különböznek egymástól, igaz?

A jobb érthetőség kedvéért itt van egy részletes lista az Agile és a Lean közötti legfontosabb különbségekről:

1. A módszertanok közötti különbségek

Nincs benne semmi meglepő.

Ez a legjelentősebb különbség az Agile módszertan és a Lean gondolkodásmód között.

A. Agile módszertan

Az Agile folyamat a projekt fejlesztési folyamatának optimalizálásával foglalkozik. Célja, hogy a folyamat rugalmas, átlátható és alkalmazkodó legyen.

Miért?

Az Agile fejlesztés a folyamatos fejlesztést és az elégedett ügyfeleket tartja szem előtt.

Ehhez az Agile projekt iteratív fejlesztési ciklusokon (sprintokon) megy keresztül, és az Agile csapat a kezdetektől a végéig aktívan bevonja az ügyfelet.

B. Lean módszertan

A Lean megközelítés a gyártási folyamat optimalizálására összpontosít. A cél a kockázatok minimalizálása és a pazarlás kiküszöbölése (lean gyártás).

Valójában a „pazarlás kiküszöbölése” a Lean módszer egyik alapelve.

Mivel kizársz mindent, ami nem járul hozzá a projekt végső eredményéhez, a gyártási folyamat automatikusan lerövidül és hatékonyabbá válik. Ez hosszú távon rengeteg értékes pénzt és időt takarít meg.

2. A megközelítés különbségei

Bár mind a Lean, mind az Agile módszer kiváló szoftverfejlesztési megközelítés, kissé eltérnek a fejlesztéshez való hozzáállásukban:

A. Agile megközelítés

Az Agile gyakorlatban a projektet rövid, fokozatos, iteratív ciklusokban vagy sprintben fejlesztik.

Az iteratív és inkrementális módszer egy projekt különböző fázisokra való felosztását jelenti, amelyek mindegyike tervezésből, megvalósításból, tesztelésből és értékelésből áll. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

B. Lean megközelítés

A Lean megközelítés célja, hogy kis, fokozatos változásokat vezessen be a gyártási folyamatba a hatékonyság növelése érdekében. Bár ez rövidebb fejlesztési ciklusokat eredményezhet, ez nem a Lean fő célja.

3. A projekt ütemtervének különbségei

Bár mind a Lean, mind az Agile módszer célja a termék minél korábbi elkészítése, a projekt ütemterveik eltérőek:

A. Agile projekt ütemterv

Az Agile vagy Scrum csapat rövid ciklusokban dolgozik, hogy gyorsan eredményt érjen el. Minden ciklus vagy sprint általában 2-4 hétig tart.

B. Lean projekt ütemterv

A Lean csapatok a folyamatok optimalizálásával rövidítik le a projekt időtartamát. Általában korlátozzák a folyamatban lévő munkákat, ami csökkenti a projekt teljes időtartamát. Az Agile-től eltérően azonban nincs meghatározott időkeret.

4. Különbségek a csapatokban

A Lean és az Agile módszerek különböző csapatstruktúrákat követnek:

A. Agile csapat

Az Agile csapat egy kis, önszerveződő, többfunkciós egyénekből álló csapat.

Mit jelent ez?

Önszerveződő : a csapatok maguk döntik el, hogyan végzik el a munkát.

Funkciók közötti együttműködés: a csapat tagjai különböző szakterületeken rendelkeznek szakértelemmel, de egy közös cél érdekében dolgoznak.

A csapat tagjai között található termékmenedzser (termék tulajdonos), Agile coach vagy Scrum master, fejlesztők, üzleti elemzők stb.

B. Lean csapat

A Lean projektmenedzsmentben több Lean csapatot hozol létre, amelyek a releváns részlegek tagjaiból állnak.

Minden csapatot egy csapatvezető irányít, aki a saját csapatát és az egyéni projekteket kezeli. A Lean csapat tagjainak képesnek kell lenniük a feladatok elvégzésére, de nem feltétlenül kell önszerveződőnek és többfunkciósnak lenniük.

5. Az általános célok közötti különbségek

Az Agile Lean fejlesztési módszerek különböző célok elérésére törekednek:

A. Az Agile célja

Az Agile fejlesztés célja olyan termék létrehozása, amely megfelel a végfelhasználók vagy az érdekelt felek követelményeinek.

B. Lean cél

A Lean fejlesztés célja minden olyan folyamat kiküszöbölése, amely nem ad hozzá értéket a termékfejlesztéshez.

6. Különbségek a fókuszterületeken

Íme, miben különbözik egymástól az Agile és a Lean:

A. Az Agile fókuszterülete

Az Agile fejlesztés a projekt hatókörére és az ügyfélértékre összpontosít.

Az Agile szoftverfejlesztésben a szoftvertermék hatóköre annak jellemzőire és funkcióira utal. Az ügyfélérték prioritást élvez, mivel minden sprint végén visszajelzéseket kapsz, és a következő ciklusban végrehajtod a változtatásokat.

B. A Lean fókuszterülete

A Lean szoftverfejlesztés viszont a folyamatok áramlásának és minőségének javítására irányul.

A hangsúly a folyamatok javításán és a minőségen van (a cél a hibamentesség).

Ez általában az úgynevezett értéklánc-térképészeti megközelítéssel érhető el.

Mi az értékáram-térkép?

Az értéklánc-térképészet egy olyan módszer, amelynek segítségével vizualizálható a termék létrehozása és a vevőnek történő leszállítása közötti eseménysorozat.

Kapcsolódó: Szoftverfejlesztő eszközök

Agile és Lean: mik a hasonlóságok?

Tudja, miért szokták az emberek gyakran egy csoportba sorolni az Agile keretrendszert és a Lean-t?

Ennek oka, hogy mindkét módszertan közös értékeket képvisel, például a változásokhoz való gyors alkalmazkodóképességet.

Íme néhány további hasonlóság a Lean és az Agile között:

Folyamatos fejlesztés : mindkét módszertan a munkamódszer rendszeres ellenőrzésére összpontosít a lehetséges fejlesztések érdekében.

Ügyfélérték prioritizálása : legyen szó az Agile aktív bevonásáról az ügyfelek visszajelzéseibe vagy a Lean minőségre való összpontosításáról, mindkettő célja, hogy nagyobb értéket nyújtson az ügyfeleknek.

Hatékony ütemtervek : Az Agile módszertan gyakori verziókiadásokkal hozza forgalomba a termékeket, míg a Lean projektmenedzsmentben a fejlesztési folyamat a lehető legkevesebb lépésből áll. Mindkét megközelítés a hatékonyság fenntartására összpontosít.

Folyamatos eredményáramlás: az Agile a fejlesztési folyamatot részekre osztva folyamatosan, fokozatosan teremt értéket, míg a Lean a pazarlás folyamatos kiküszöbölésével biztosít eredményeket.

Hogyan lehet hatékonyan kezelni az Agile és a Lean projekteket?

Hogyan fogja kezelni az Agile és a Lean módszereket?

Természetesen a megfelelő agilis eszközökkel!

Ööö... nem. Nem használhat bármilyen eszközt!

A projektek rugalmas kezeléséhez megfelelő projektmenedzsment szoftverre van szükség.

Általában egy projektmenedzsment szoftvernek képesnek kell lennie a következőkre:

Ezenkívül, legyen szó Agile-ről, Scrum módszertanról, Kanbanról, Leanről, Six Sigmáról vagy bármely projektmenedzsment módszertanról, a szoftverének képesnek kell lennie ezek kezelésére.

Miért?

Mindkét módszertan külön funkciókat igényel az eszközeitől.

Ráadásul nem minden csapat választ egy megközelítést, és ragaszkodik ahhoz örökre!

Így nem kell minden alkalommal új szoftvert vásárolnia, amikor csapata más projektmenedzsment módszertant alkalmaz.

Szerencsére olyan hatékony eszközök állnak rendelkezésére, mint a ClickUp, amelyekkel hatékonyan kezelheti minden feladatát és projektjét, függetlenül attól, hogy melyik módszertant részesíti előnyben.

De mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt Lean Agile projektmenedzsment szoftvere. Akár segítségre van szüksége a következő területeken:

Vezesse be az Agile, Lean, Scrum Kanban , Extreme Programming vagy bármely más módszertant!

Kövesse nyomon az összes Agile szoftverfejlesztési projektjét

Agile csapat vagy több Lean csapat vezetése

Sprint tervezés és egyéb Scrum megbeszélések ütemezése

A ClickUp az egyetlen szoftver, amire szüksége van!

Nézzük meg, hogyan segíthet a ClickUp a Lean és az Agile technikákhoz való alkalmazkodásban:

1. Egyedi feladatállapotok a különböző projektfázisokhoz

Minden projektnek megvan a maga státuszai.

Például egy szoftverfejlesztőnek a Lean UX projektjében lehetnek olyan szakaszok, mint a „Git Upload” és a „Debugging”. Ezzel szemben egy tartalomfejlesztési projektben lehetnek olyan lépések, mint a „Szerkesztés” és a „Minőség-ellenőrzés”.

A ClickUp Egyéni állapotok funkciójával ez nem jelent problémát.

Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy olyan egyéni állapotokat hozzon létre, amelyek pontosan tükrözik a projekt igényeit. Legyen olyan leíró és kreatív, amennyire csak akar!

A feladat állapotának gyors áttekintése elegendő ahhoz, hogy meghatározzuk, melyik szakaszban tart. Így a csapatvezető vagy a projekten dolgozó bárki azonnal ellenőrizheti a haladást.

2. Határozz meg célokat a sprintek eléréséhez

Függetlenül attól, hogy melyik projektmenedzsment módszertant részesíti előnyben, több projektcélja is lesz, például „a termék 20%-ának fejlesztése az 1. sprintben” vagy „a webhely forgalmának 10%-os növelése”.

Hogyan lehet nyomon követni őket?

Három szó: a ClickUp Célok funkciója!

A célok magas szintű keretek, amelyeket kisebb, mérhető célkitűzésekre bonthat.

Válasszon a célok mérésére szolgáló különböző egységek közül, például:

Pénznem: pénzösszeg

Szám: 0 és a végtelen közötti számok tartománya

Feladatok: a cél eléréséhez elvégzendő feladatok listája

Igaz/Hamis: csak két lehetséges kimenetel (elvégezve vagy el nem végezve)

A fejbólintás és az egy szavas válaszok nem igazán alkalmasak egy jó beszélgetéshez, ugye?

A csapatok hatékony kommunikációjának elősegítése érdekében minden ClickUp-feladat mellé külön megjegyzésmező tartozik.

Ez elősegíti a Lean vagy Scrum csapaton belüli, projekttel kapcsolatos kommunikációt.

Ezt a részt a következőkre használhatja:

Cserélj projektre vonatkozó információkat

Címkézd meg a tagokat, hogy kiemelhesd a fontos megjegyzéseket

Kezelje a problémákat és a holtpontokat a megfelelő kontextusban

Megoszthatod a releváns fájlokat és linkeket bármely feladat szakaszában.

Hozzárendelje a megjegyzéseket konkrét csapattagokhoz, hogy azok ne maradjanak észrevétlenek.

A jobb együttműködés és csapatépítés érdekében használd a Csevegés nézetet a feladatokkal nem kapcsolatos beszélgetésekhez.

4. Munkafolyamat-automatizálás több mint 50 ismétlődő feladat automatizálásához

Valószínűleg naponta rengeteg ismétlődő manuális feladatot kell elvégeznie.

És szinte biztosak vagyunk benne, hogy ezek azok a feladatok, amelyeket te is a legkevésbé szeretsz elvégezni.

De ne aggódj!

A ClickUp Automation funkciója rengeteg feladat automatizálási lehetőséget kínál a munkahelyén, hogy megoldja ezt a problémát.

Ezzel könnyedén automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, ami időt takarít meg és felszabadítja erőforrásait azoknak a feladatoknak, amelyekhez valóban szükség van rájuk.

Így működik a ClickUp munkafolyamat-automatizálása:

Ha egy trigger bekövetkezik és egy feltétel teljesül, akkor egy meghatározott művelet automatikusan végrehajtásra kerül.

Ez a sokoldalú szoftver több mint 50 előre elkészített automatizálási funkciót kínál, amelyek segítenek a kezdeti lépésekben.

Ezek közül néhány:

Amikor egy feladat állapota megváltozik, automatikusan megváltozik a felelős személy is.

Sablon alkalmazása feladat létrehozásakor

A feladat prioritásának frissítése, amikor a ellenőrzőlista teljesítésre került

A címkék megváltoztatása a feladat határidejének lejártával

Archívumba helyezze a feladatot, ha annak prioritása megváltozik

Akár saját igényeinek megfelelő egyedi automatizálásokat is létrehozhat.

5. Dashboardok a projekt vizuális áttekintéséhez

A ClickUp Dashboards funkciója gyors vizuális áttekintést nyújt az Agile szoftverfejlesztési vagy Lean projektekről. Olyan, mint egy űrhajó irányító központja.

Mi az előnye?

A csapatvezető, vagy akár az egész Scrum-csapat is világos képet kaphat a munkaterületen zajló eseményekről.

A maximális rugalmasság érdekében testreszabhatja a műszerfalat különböző grafikonokkal, például:

Sebességdiagramok : kiemelik a feladatok teljesítési arányát. kiemelik a feladatok teljesítési arányát.

Burnup Charts : megmutatja a projektben már elvégzett munka mennyiségét. megmutatja a projektben már elvégzett munka mennyiségét.

Burndown diagramok : megmutatják a projektben még hátralévő munkamennyiséget. megmutatják a projektben még hátralévő munkamennyiséget.

Kumulatív áramlási diagramok : megtekintheti, hogyan halad a projekt az idő múlásával. megtekintheti, hogyan halad a projekt az idő múlásával.

6. Gantt-diagramok a projekt ütemtervének egyszerű nyomon követéséhez

Unod már, hogy táblázatkezelő programmal kell nyomon követned a projekt ütemtervét vagy előrehaladását?

Búcsúzzon el a 90-es évek gondolkodásmódjától!

A ClickUp Gantt-diagramjai tökéletesek a projekt ütemtervének nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Egy pillantás a Gantt-diagramra elég ahhoz, hogy meghatározza, minden a terv szerint halad-e.

A legjobb rész?

Ezek a Gantt-diagramok rengeteg automatizált funkcióval rendelkeznek.

Ezek a módszerek:

A feladatok függőségeinek automatikus újraszabályozása az elemek átütemezésakor

Hasonlítsa össze a várt és a tényleges projektelőrehaladást

Számítsa ki a projekt előrehaladásának százalékát a befejezett feladatok/összes feladat alapján

Számítsa ki a kritikus utat , hogy azonosítsa a prioritást élvező feladatokat

Segítség az Agile munkafolyamat-kezelésben

Következtetés

Természetesen a Lean és az Agile gyakorlatok több szempontból is eltérnek egymástól.

Bár mindkét fejlesztési módszer különböző típusú projektekhez ideális, a megfelelő projektmenedzsment szoftverre továbbra is szükséged lesz a feladatok kezeléséhez.

Szerencsére mindössze annyit kell tenned, hogy használod a ClickUp-ot, a piac legjobb Agile és Lean szoftverét!

A ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy követni tudd az Agile gondolkodásmódot és ugrásszerűen növelhesd vállalkozásod agilitását.

Miért ne regisztrálna még ma ingyenesen, és miért ne lenne a projektmenedzsment tevékenységek mestere?