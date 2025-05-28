A 10 legjobb Calendly-alternatíva és versenytárs 2026-ban

Ha már korábban is kellett találkozót szerveznie valakivel, akkor valószínűleg hallott már a Calendlyről. Az elmúlt években az egyik legnépszerűbb időpont-ütemező eszközzé vált, köszönhetően annak, hogy milyen könnyű használni.

Ez azonban nem egy olyan funkció, amely kizárólag a Calendly-re jellemző lenne. Számos Calendly-alternatíva és versenytárs létezik, amelyek hasonló vagy jobb élményt nyújtanak mind Önnek, mind potenciális ügyfeleinek és vásárlóinak.

Ha Calendly-alternatívát keres, jó helyen jár. Dőljön hátra, lazítson, és tekintse át a legjobb lehetőségekből álló listánkat. 📅

Miért vált a Calendly most fontosabbá, mint valaha?

A távmunka, a zsúfolt naptárak és a globális csapatok mai világában a Calendly népszerű online időpontfoglaló eszköze minden eddiginél fontosabbá vált.

via Calendly

Ami korábban egy egyszerű ütemezési alkalmazás volt, ma már egy hatékony eszköz az együttműködés egyszerűsítésére, az időmegtakarításra és a csapatok és időzónák közötti súrlódások csökkentésére. Ahogy a megbeszélések száma növekszik és a beérkező levelek elárasztják a postaládákat, a Calendlyhez hasonló naptáralkalmazások segítenek a szakembereknek visszanyerni az irányítást azáltal, hogy kiküszöbölik az ütemezéssel kapcsolatos oda-vissza levelezést.

A Calendly zökkenőmentesen szinkronizálódik a naptárakkal, automatikusan alkalmazkodik az időzónákhoz, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyértelmű rendelkezésre állási preferenciákat állítsanak be, így az ügyfelek, munkatársak vagy jelöltek könnyedén és gond nélkül foglalhatnak időpontot. Különösen az értékesítési, toborzási és ügyfélszolgálati csapatok számára gyorsítja a találkozók megszervezését, és mindenki számára zökkenőmentesebb élményt nyújt.

Ahogy a csapatok egyre több eszközt vesznek igénybe az ütemezéshez, az értekezletekhez, a nyomon követéshez és a feladatok nyomon követéséhez, a munka gyakran széttöredezik a egymástól független alkalmazások között. Ez a munkaterület-szétszóródás megnehezíti annak áttekintését, hogy az értekezletek célja mi volt, milyen döntések születtek, és mi a következő lépés.

A Calendly alternatívái és versenytársai egy pillanat alatt

Íme a legjobb Calendly-alternatívák, amelyeket érdemes megfontolnia az automatizált ütemezéshez és egyebekhez:

Eszköz Legjobb/legfontosabb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp – AI-alapú naptár és természetes nyelvű ütemezés – Űrlapok + automatizálás – Naptár, feladat és értekezlet integráció – Integrálható a Calendly, a Zoom, a Google és az Outlook alkalmazásokkal A legjobb megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek all-in-one ütemezésre, feladatkezelésre és automatizálásra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Google Naptár – Időpontok és foglalási oldalak – Google Workspace integráció – Beágyazható linkek Legalkalmasabb azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik már használják a Google Workspace-t A Google Workspace csomagban benne van: ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Doodle – Csoportos időpontfoglalás szavazással – Egyedi foglalási oldal és emlékeztetők – Naptárintegrációk A legjobb megoldás csapatok számára, akik csoportos megbeszéléseket szerveznek és időpontokról szavaznak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,95 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Setmore – Foglalási oldalak logókkal, értékelésekkel és közösségi média-bejegyzésekkel – Fizetések fogadása – Zoom/Teleport integrációk A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára, akik ügyfeleik időpontjait kezelik Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Acuity Scheduling – Egyéni rendelkezésre állás és önálló időpontfoglalás – SMS-emlékeztetők – Biztonságos fizetések és előfizetések Legalkalmasabb olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyeknek rugalmas foglalási és fizetési lehetőségekre van szükségük A fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik; vállalatok számára testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak YouCanBookMe – Foglalási korlátozások és kizárólag kérésre elérhető linkek – Időzóna-, nyelv- és pénznem-támogatás – Foglalás utáni automatizálások A legjobb választás azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik egy erősen márkás, testreszabható foglalási folyamatot szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta HubSpot Meeting Scheduler – Beágyazott naptárak – CRM-szinkronizálás a HubSpot-tal – Google/Office365-integráció A legjobb megoldás azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek a HubSpot CRM-et használják a kapcsolattartáshoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TimeTap – Kétirányú naptárszinkronizálás – Automatikus várólisták – Utazási idő a Google Maps segítségével A legjobb megoldás olyan vállalkozások számára, amelyek több helyszínen vagy több szolgáltatást nyújtó munkatársakkal dolgoznak A fizetős csomagok ára 28,45 dollártól kezdődik havonta; vállalati ügyfelek számára testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak Jotform – Időpontfoglalási űrlapok emlékeztetővel – Google Naptár integráció – Egyedi időintervallumok Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Jotformot űrlapokhoz, és beágyazott időpontfoglalási funkcióra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/hónaptól kezdődik; testreszabási lehetőségek vállalatok számára SimplyBook.me – Foglalás weboldalon, közösségi oldalakon vagy mobilalkalmazáson keresztül – Automatikus SMS/e-mail emlékeztetők – Fizetések, kuponok, HIPAA-kiegészítők Legalkalmasabb olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyeknek többcsatornás foglalásra és testreszabásra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,90 €/hó-tól kezdődik.

A 10 legjobb Calendly-alternatíva és versenytárs 2025-ben

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Több száz olyan eszköz létezik, amely naptárakat, online űrlapokat vagy ezek kombinációját kínálja, és azt állítja, hogy megkönnyíti a foglalási folyamatot.

Íme a legjobbak közül a legjobbak – a legjobb Calendly-alternatívák válogatása, amelyeket érdemes megfontolnia vállalkozása számára ebben az évben.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one ütemezéshez, feladatkezeléshez és automatizáláshoz)

Használja ki az AI-alapú ütemezés előnyeit a ClickUp segítségével A ClickUp Naptár nézet segítségével egy helyen szervezheti, ütemezheti és nyomon követheti a találkozókat nap, hét vagy hónap szerint.

A legjobb Calendly-alternatívák egyike a ClickUp, a munkahelyi teendők mindent magába foglaló alkalmazása. A ClickUp, amelyről köztudott, hogy hatékonyságnövelő erőgépként egyesíti a dokumentumokat, feladatokat és csevegéseket egy AI-alapú platformon, sok mindent kínál azoknak a csapatoknak is, amelyek egyszerűbb módszert keresnek a találkozók, megbeszélések és hívások szervezésére és megtekintésére.

Tartsa szemmel a naptárát a ClickUp AI-alapú naptárával. Ez egy helyen mutatja meg az összes feladatát, időpontját és találkozóját. Akár a feladatok ütemtervét is megtekintheti, vizualizálhatja a munkaterhelés-kezelését, és megoszthatja a naptárát a csapattagjaival vagy a nagyközönséggel.

💡 Profi tipp: Szinkronizálja a ClickUp-ot a Google Naptárral vagy az Outlookkal, hogy kezelhesse a rendelkezésre állást és elkerülje a dupla foglalásokat. A ClickUp-ban végzett módosítások megjelennek a külső naptárában, és fordítva (a beállításoktól függően).

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, hogy természetes nyelvi utasításokkal hozzon létre találkozókat és hívjon meg résztvevőket. Segít megtalálni a mindkét fél számára megfelelő időpontokat is, így elkerülhető a végtelen e-mail-váltás.

Tervezzen megbeszéléseket természetes nyelven a ClickUp AI-alapú naptárának és a ClickUp Brainnek a segítségével

És a legjobb az egészben? Ha csatlakoznia kell egy előre megbeszélt találkozóhoz, azt közvetlenül a ClickUpból teheti meg – nem kell alkalmazást váltania vagy lapok között ugrálnia.

A ClickUp Naptár segítségével közvetlenül a ClickUp-ból ütemezheti és csatlakozhat a találkozóihoz

Ha foglalások felvételéről és találkozók ütemezéséről van szó, használja a ClickUp Forms szolgáltatást a nehéz munkához. Készítsen felhasználóbarát űrlapokat, amelyek összegyűjtik a legfontosabb információkat, mint például a név, e-mail cím, a találkozó témája, a kívánt időpontok stb., és automatikusan továbbítják a válaszokat a megfelelő csapattagnak.

Automatizálja a nyomon követést vagy az emlékeztetőket a ClickUp Automations segítségével (pl. „Ha egy űrlapból feladatot hoznak létre, rendelje hozzá X-hez és értesítse Y-t”). Testreszabhatja az adatgyűjtő mezőket, és feltételes logikát használhat a foglalási élmény javítása érdekében.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan rendeljen csapattagokat és figyelőket az új feladatokhoz bármely Space-ben, mappában vagy listában.

Amint megérkeznek a válaszok, automatikusan átalakíthatja őket végrehajtható ClickUp-feladatokká. A ClickUp-ot feladatütemezésre és időgazdálkodásra fejlesztették ki, így Ön és csapata egy helyen kezelheti a találkozókat és az ügyfélkezelési folyamatot.

A ClickUp használatának egyik legnagyobb előnye a platform testreszabhatósága, de ha gyorsan szeretne elkezdeni, akkor egy hatalmas, előre elkészített sablonkönyvtár is a rendelkezésére áll, amely időgazdálkodási sablonokat is tartalmaz.

Ha még nem áll készen arra, hogy teljesen elbúcsúzzon a Calendly-től, örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp beépített Calendly-integrációval rendelkezik, így egy helyen élvezheti mindkét eszköz előnyeit. 🤩

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja az értekezleteket. Az értekezlet után ez segít összegyűjteni a legfontosabb tanulságokat, kiemelni a jegyzetekből az értekezletre vonatkozó információkat, és a cselekvési pontokat kijelölt feladatokká alakítani.

Ideális

Csapat mérete

5–20 fős kis csapatok, növekvő startupok, közepes méretű vállalatok vagy nagyvállalati szervezetek

Kinek ajánlott a ClickUp?

Bármilyen méretű csapatok, amelyek különböző méretű és összetettségű projekteket irányítanak, és amelyek gyakori megbeszéléseket igényelnek a funkciók közötti együttműködés érdekében

Funkciók

Tervezze meg a napirendjét a naptárában, majd könnyedén ossza meg másokkal

Tervezzen, szervezzen és kövesse nyomon a haladást a beépített feladatkezelő szoftver segítségével

Használja a ClickUp Forms szolgáltatást testreszabott foglalási és időpontfoglalási űrlapok létrehozásához

Alakítsa át az űrlapválaszokat feladatokká, hogy csapata ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem

Élvezze a zökkenőmentes integrációt a találkozószervezési munkafolyamatában használt egyéb eszközökkel, többek között a HubSpot, a Google Naptár, az Outlook, a Slack, a Microsoft Teams és a Zoom alkalmazásokkal.

Előnyök

Zökkenőmentesen integrálódik a naptárammal, és van egy kis sáv, amely megmutatja, mi következik a naptáramban, és mennyi időm van még a kezdésig. Az értesítési rendszer testreszabható és rendkívül hasznos a határidők nyomon követéséhez.

Csatlakozzon a beütemezett hívásokhoz közvetlenül a ClickUpból

Élvezze az AI-alapú időbeosztást, amely optimalizálja a napját

Testreszabhatja az értesítéseket, így soha nem marad le semmi fontosról

Hátrányok

Hátrány lehet, hogy rengeteg funkció van, és hasznos lenne, ha e-maileket küldenének a különböző funkciókról és azok használatáról, hogy minden kihasználható legyen, és ne maradjon ki semmi!

A rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek nagy száma miatt egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a ClickUp-ot

Bár a ClickUp segítségével is fogadhat foglalásokat és kezelheti a naptárát, ez nem pontosan ugyanúgy működik, mint a Calendly. Tehát, ha inkább a Calendly foglalási folyamatát részesíti előnyben, integrálhatja a Calendly-fiókját a ClickUp-ba.

Integrálható és nem integrálható

A ClickUp az alapvető funkciókat – naptárak, kommunikáció, fejlesztés, CRM és fájltárolás – azonnal biztosítja. Niche vagy személyes használatra szánt eszközök esetén támaszkodjon a Zapier/Make-re vagy egyéni API-csatlakozókra, amíg meg nem érkezik az elsődleges támogatás.

✅ Erős natív támogatás a főbb naptárakhoz (Google, Outlook), kommunikációs eszközökhöz (Slack, Teams, Zoom), fejlesztői platformokhoz (GitHub, Jira) és CRM/támogatási rendszerekhez (Zendesk, Intercom, Salesforce).

👉🏼 Kiváló összekapcsolhatóság a Zapier, Make stb. segítségével, amely a legtöbb más alkalmazást lefed.

⚠️ Nincs natív támogatás egyes személyes termelékenységi eszközökhöz (Reclaim, Readwise, Obsidian, WhatsApp integráció), ezért átmeneti megoldásokra van szükség.

Árak

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Ajánlom a ClickUp-ot?

Igen. A ClickUp tökéletes választás, ha többet szeretne, mint a Calendly alapvető ütemezési funkciói – beépített feladatkezelés, dokumentumok és automatizálás, hogy a nap minden percét a legjobban kihasználhassa!

📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 18%-a szeretné az AI segítségével naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével szervezni az életét. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz ezek közül egy-két lépést már megoldott. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a találkozók prioritási szintjük alapján könnyen hozzárendelhetők a naptár szabad időpontjaihoz. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a felesleges munkának!

2. Google Naptár (Legalkalmasabb azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik már használják a Google Workspace-t)

Szinte mindenki ismeri a Google Naptárat, amely mára az egyik legnépszerűbb eszközzé vált mind a magán-, mind az üzleti felhasználás terén. A Google Workspace-en belül a Google Naptár még hasznosabbá válik – olyan eszközökkel és funkciókkal, amelyek beépített időpont-ütemező rendszerré alakíthatják, amely felveszi a versenyt a Calendly-vel. 📆

A találkozóütemező eszköz elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek csapatok között is működő, népszerű megoldásokat keresnek.

Ideális

Csapat mérete

Google Workspace-t használó magánszemélyek vagy kis csapatok

Kinek ajánlott a Google Naptár?

Egyéni vállalkozók, szabadúszók, alapítók és csapatok, akiknek szükségük van egy eszközre belső megbeszélések, egyszerű egyéni találkozók, oktatási foglalások stb. kezeléséhez.

Funkciók

Állítsa be a rendelkezésre állását a Google Naptár beállításai alapján

Testreszabhatja az időintervallumokat és a találkozók időtartamát (ideális csoportos megbeszélésekhez)

Ossza meg professzionális megjelenésű foglalási oldalát egy időpontfoglalási linkkel, vagy ágyazza be weboldalába

Előnyök

A dokumentumok csatolása a naptármeghívókhoz nagyon megkönnyíti, hogy mindenki naprakész legyen, és az információk mindig egy helyen legyenek, ahol én és a kollégáim könnyen megtalálhatjuk őket.

Könnyedén csatolhat dokumentumokat a találkozó- és rendezvénymeghívókhoz a kontextus érdekében

Kezelje a naptárát bárhonnan a felhőalapú hozzáférés és az intuitív használat segítségével

Hátrányok

A legnagyobb problémám az, hogy a Workspace-szel nem tudok több domaint használni. Tehát ha további domaint szeretnék használni, akkor újabb csomagot kell vásárolnom. Ez nem az olcsóság miatt van, a havi díjjal nincs problémám, hanem inkább azzal, hogy mindkét domaint integrálni tudjam anélkül, hogy különböző bejelentkezésekkel kellene váltogatnom közöttük.

Több domain hozzáadása egy munkaterületen belül nem lehetséges

A találkozófoglalási oldalak jelenleg nem érhetők el a Google Workspace legolcsóbb csomagjában, a Business Starterben.

Ha már használ egy másik ökoszisztémát, például a Microsoft Office 365-öt, akkor felesleges lehet a Google Workspace-be is befektetni.

Árak

A Google Naptár a Google Workspace csomagok részeként elérhető:

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

A Google Naptárra nincs külön értékelés, de itt láthatja, hogyan értékelik a felhasználók a Google Workspace-t összességében:

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)

Ajánlom a Google Naptárat?

Csak alapvető ütemezési igényekhez ajánlott a Google ökoszisztémán belül, mivel hiányzik belőle a testreszabási lehetőség és a külső felhasználók számára szükséges finomítás az ügyfél-találkozókhoz.

3. Doodle (Legalkalmasabb csapatok számára, akik csoportos találkozókat szerveznek és időpontokról szavaznak)

A Doodle egy online eszköz, amely csoportos találkozók ütemezésére szolgáló funkciójával gyorsan népszerűvé vált, de most már rendelkezik egy foglalási oldallal is, amely helyettesítheti a Calendly-t. A csoportos ütemezés és időpontfoglalás eszköz integrálódik a választott naptár eszközével, hogy megjelenítse a rendelkezésre álló időpontokat és a találkozók típusait, és lehetővé tegye mások számára, hogy időpontokat foglaljanak Önnel. ✏️

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű csapatok

Kinek ajánlott a Doodle?

Csoportvezetők, kutatók és tanácsadók, akik forgalmas csoportok közötti találkozókat koordinálnak – különösen akkor, ha a rendelkezésre állás felmérése kulcsfontosságú

Funkciók

Állítsa be a rendelkezésre álló órákat a foglalási oldalán

Testreszabhatja a naponta fogadható foglalások számát, vagy hozzáadhat pufferidőket

Küldjön emlékeztetőket ügyfeleinek, hogy ne maradjanak le a találkozóról

Előnyök

A Doodle csoportos ütemezési funkciói segítségével időt takaríthatunk meg, és könnyedén módosíthatjuk a műszakokat és az időpontokat.

Egyszerűsítse a műszakok tervezését a beépített csoportos ütemezési funkciók segítségével

Könnyedén gyűjtsön adatokat olyan kérdőíveken keresztül, amelyek minden eszközön megoszthatók – a telefonoktól és táblagépektől a laptopokig és PC-kig.

Hátrányok

Nagyszerű lenne, ha a felhasználóknak lenne egy egyszerűbb módja arra, hogy egyszerre több eseményt is beütemezzenek, mivel ez nagyon időigényes lehet, ha nagy csoportokkal dolgoznak.

Egyes felhasználók csalódottan nyilatkoznak a Doodle szavazási funkcióiról és arról, hogy nem lehet egyszerre több eseményt is beütemezni

A Doodle-ban nincs beépített naptár, ezért össze kell kapcsolnia a Google Naptárral vagy a Microsoft Office 365 Naptárral.

Árak

Ingyenes

Professional: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Ajánlom a Doodle-t?

Ez egy remek eszköz csoportos időpontfoglaláshoz. De nem ideális ügyfélkapcsolati vagy ismétlődő időpontfoglalási folyamatokhoz.

4. Setmore (A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára, akik ügyfeleik időpontjait kezelik)

A Setmore egy ingyenes online időpontfoglaló szoftver, amely a Calendly alternatívájaként működik. Az alkalmazás lehetővé teszi az online foglalások fogadását, emlékeztető küldését és a fizetések kezelését, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, ügynökségeknek és szabadúszóknak, akik fizetős hívásokat vagy találkozókat szeretnének szervezni. 📞

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozások

Kinek ajánlott a Setmore?

Helyi szolgáltatók, például szépségszalonok, terapeuták, edzők és klinikák, akiknek egyszerű foglalási oldalra van szükségük, személyzeti beosztással és fizetési lehetőséggel

Funkciók

Hozzon létre és személyre szabjon online foglalási oldalt logókkal, közösségi média-bejegyzésekkel és értékelésekkel

Egy kattintással adjon hozzá online értekezlet-eszközöket , például Zoom- vagy Teleport-videokonferencia-linkeket a találkozókhoz

Fogadjon online fizetéseket a találkozóiért vagy hívásaiért

Előnyök

Több ütemezőt is kipróbáltam, mielőtt a Setmore mellett döntöttem a podcast-interjúk ütemezéséhez. Van egy ingyenes verziója, amely rendkívül funkcionális és mindenre képes, amire szükségem van.

Nagylelkű ingyenes verzió, amely nem terheli meg a pénztárcáját, de rengeteg funkcióval rendelkezik

Élvezze a gyors és pontos kétirányú szinkronizálást a Google Naptárral

Hátrányok

Szeretnék egy kicsit több testreszabási lehetőséget az ügyfelek számára látható funkciókhoz. Például az online foglalási oldal kinézete nem testreszabható – pl. a márka színei, az elrendezés stb.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a testreszabási lehetőségek rugalmasabbak lennének – például, hogy az egyes napok szabad időpontjait mutassák a teljes hét helyett

Lehet, hogy a jogosultsági szintek nem elég rugalmasak azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék, ha asszisztenseik foglalnák le a találkozókat, de nem szeretnék, hogy azok elutasíthassák vagy visszatéríthessék a foglalásokat.

Árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként (maximum két felhasználó)

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)

Ajánlom a Setmore-t?

Igen – értéket nyújt a szolgáltatóipari vállalkozások számára. A felhasználói felület kissé elavult, de jól végzi a dolgát.

5. Acuity Scheduling (Legalkalmasabb a rugalmas foglalási és fizetési lehetőségeket igénylő szolgáltató vállalkozások számára)

Az Acuity Scheduling egy népszerű ügyfél-időpontfoglalási eszköz a Squarespace csapatától. Az Acuity Scheduling segítségével foglalásokat vehet fel, biztonságosan kezelheti a fizetéseket, és a munkafolyamat-automatizálás segítségével javíthatja az időpontfoglalási folyamatot az elejétől a végéig. 📝

Ideális

Csapat mérete

Egyéni vállalkozóktól a közepes méretű csapatokig

Kinek ajánlott az Acuity Scheduling?

Edzők, tanácsadók és wellness-szakemberek, akiknek fejlett foglalási űrlapokra, ügyfélfelvételre és fizetési lehetőségekre van szükségük – mindez automatizáltan

Funkciók

Állítsa be elérhetőségét, és testreszabja, hogy az ügyfelek mikor és hogyan foglalhatnak időpontot Önnél, így prioritásokat állíthat fel a munkájában

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy maguk foglaljanak, módosítsanak vagy töröljenek időpontokat, valamint SMS-emlékeztetőket küldjön

Kínáljon ismétlődő előfizetéseket tagságokra vagy tanfolyamokra, fogadjon előlegeket, és tárolja biztonságosan a kártyaadatokat

Előnyök

Olyan funkciók segítségével, mint a dokumentumok és űrlapok csatolása a naptárhoz, valamint a nyomon követő és emlékeztető e-mailek küldése, amelyekkel a naptárak összehangolása sikeresen megvalósítható. Még nem találkoztam olyan eszközzel, amely ennyi szoftverrel integrálódna, mint az Acuity Scheduling. Szinkronizálható a Google Naptárral, a CRM-mel és a PayPal-lel, így zökkenőmentesen fogadhatjuk a fizetéseket az Acuity Scheduling-en keresztül.

A naptárak mellett könnyen integrálható fizetési eszközökkel is

Beágyazható, megosztható foglalási linkek, amelyeket a weboldalán is elhelyezhet

Könnyedén módosíthatja, áthelyezheti és frissítheti a találkozókat

Hátrányok

Az Acuity jelentéskészítése kissé nehézkes ahhoz képest, ahogyan mi használtuk a szoftvert. A csomagárak helyett az Acuity munkamenetenkénti árazást alkalmaz, ami miatt bevételi adataink remekül néznek ki, de pontatlanok. Ezen felül a foglalási oldalak testreszabási lehetőségei korlátozottak, hacsak nem rendelkezik fejlett CSS-stílusismeretekkel.

A felhasználók szerint a jelentéskészítés nehézkes lehet

Egyes felhasználók szeretnék, ha a foglalási oldal könnyebben testreszabható lenne az ütemtervezési igényeiknek megfelelően

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár-érték arány nem felel meg a magasabb árnak

Árak

Új: 20 USD/hó

Növekvő: 34 USD/hó

Powerhouse: 61 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5700 értékelés)

Ajánlom-e az Acuity Schedulinget?

Természetesen – ez az egyik leghatékonyabb eszköz a kategóriájában. Csak számoljon azzal, hogy eleinte egy kis tanulási időre lesz szüksége.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy ha tehetné, szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a megbeszélésekre. A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója tökéletes helyettesítője lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, miközben Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain által támogatott automatikus értekezlet-összefoglalók és feladatlétrehozás segítségével soha nem marad le a fontos információkról – még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp találkozókezelő funkcióit használó csapatok arról számolnak be, hogy a felesleges beszélgetések és találkozók száma óriási, 50%-os csökkenést mutat!

6. YouCanBookMe (Legalkalmasabb azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik egy erősen márkás, testreszabható foglalási folyamatot szeretnének)

A YouCanBookMe egy online ütemező eszköz, amely azt állítja, hogy a felhasználói élményt helyezi tevékenységének középpontjába. A platform lehetővé teszi személyre szabott foglalási űrlapok létrehozását, a rendelkezésre álló időpontok kezelését, valamint az automatizálás használatát az ügyfélélmény javítása érdekében. 🙌

Ideális

Csapat mérete

Egyének és kis csapatok

Kinek ajánlott a YouCanBookMe?

Oktatók, tanácsadók és szabadúszók, akik testreszabható foglalási oldalakat, időzóna-kezelést és olyan integrációkat szeretnének, mint a Zoom

Funkciók

Foglaljon időpontokat egyedi módon, beleértve az egyszer használatos linkeket, a kizárólag kérésre történő foglalásokat és a foglalási korlátozásokat

Személyre szabhatja foglalási oldalát a különböző elérhetőségi nézetek, pénznemek, időzónák és nyelvek támogatásával.

Küldjön emlékeztetőket, nyomon követő e-maileket és távolmaradásról szóló e-maileket, amelyek illeszkednek vállalatának arculatához

Előnyök

Nagyon tetszik az a funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy linket osszak meg sok emberrel, így beszélgetést kezdeményezhetek velük egy eseményen. Még az olyan összetett folyamatok is, mint az automatikus üzenetküldés a találkozó lefoglalása után, testreszabhatók a felhasználó által.

Testreszabhatja és automatizálhatja az olyan összetett folyamatokat, mint például az időpontfoglalás utáni üzenetküldés

Együttműködjön több emberrel ugyanazon a linken keresztül

Hátrányok

Bárcsak több lehetőség lenne a különböző órák és ajánlatok testreszabására ugyanazon a naptáron belül.

Egyes felhasználók szerint nehéz testreszabni a foglalási oldal megjelenését, beleértve a céglogók hozzáadását is

A YouCanBookMe már nem integrálható az Apple naptárakkal

Árak

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó

Professional : 13 USD/hó

Teams: 18 USD/tag/hónap

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Ajánlom-e a YouCanBookMe-t?

Bár hasznos az egyéni vállalkozók számára, a jelentések és a felhasználói felület inkább funkcionálisak, mint látványosak.

A HubSpot számos ingyenes eszközt és funkciót kínál marketing- és értékesítési csapatok számára, és a találkozóütemezőjük is ezek közé tartozik.

A HubSpot ingyenes találkozóütemező megoldásával megjelenítheti a rendelkezésre állást, foglalhat találkozókat oda-vissza e-mailek nélkül, kezelheti a körbefutó találkozófoglalásokat, és egyszerűsítheti az ütemezési folyamatot. 🐦

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok értékesítési vagy marketingcsapatai

Kinek ajánlott a HubSpot Meeting Scheduler?

Orvosok, értékesítési képviselők és marketingcsapatok, akik a HubSpot CRM-et használják, és automatizált találkozó-linkeket, körbefutó ütemezést és életciklus-szinkronizálást szeretnének

Funkciók

Beágyazhatja naptárát vagy időpontfoglaló eszközét a weboldalára

Szinkronizálja automatikusan a foglalásokat és az adatokat a HubSpot CRM-mel

Integrálja a Google Naptárral és a Microsoft Office 365 Naptárral

Előnyök

A beépített találkozóütemező – ezt használom állandóan. Szinkronizálódik az Outlook naptárammal, és rengeteg időt takarít meg a hívások lefoglalásakor. Már nem kell oda-vissza levelezni a szabad időpontokról.

Találkozzon gyorsabban a potenciális ügyfelekkel, és gyorsítsa fel az értékesítési ciklust azáltal, hogy elkerüli a találkozók ütemezésével kapcsolatos oda-vissza levelezést

Biztosítsa adatait a beépített adat-törlési védelemmel az egyes felhasználói jogosultsági szinteken

Hátrányok

Egy kisebb fejlesztés lehetne, ha egy külső naptárat összekapcsolhatnék az enyémmel egy találkozó link létrehozása érdekében. Például, ha külső szervezetekkel állsz partnerségben, és közös értékesítést szeretnétek folytatni, valamint a potenciális ügyfeleknek a közös rendelkezésre állást szeretnétek bemutatni, ezt jelenleg a HS találkozó linkjével nem tudod megtenni.

Egyes felhasználók szeretnék összekapcsolni egy külső naptárat a megosztott találkozó-linkekhez

A felhasználók szerint a naptár csak a „szabad” és a „foglalt” állapotok között tesz különbséget, és nem veszi figyelembe az olyan egyéb állapotokat, mint például az „irodán kívül”.

Egyes felhasználók szerint a HubSpot logó elrejtésének lehetősége a foglalási oldalon korlátozott a drágább pro csomagokhoz képest

Árak

A találkozóütemezőhöz a következő HubSpot Sales Hub csomagok részeként férhet hozzá:

Ingyenes

Starter: 20 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással

Professional: 100 USD/hónap/felhasználó, éves számlázás (testreszabási lehetőségek elérhetők)

Vállalati csomag: 150 USD/hó/felhasználó, éves fizetéssel (testreszabási lehetőségek elérhetők)

G2 és Capterra értékelések

A HubSpot találkozóütemezője a Sales Hub része. Íme a HubSpot Sales Hub jelenlegi értékelései:

G2: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 480 értékelés)

Ajánlom-e a HubSpot Meeting Scheduler alkalmazást?

Ha már használja a HubSpotot, akkor persze. Ellenkező esetben a CRM-integráció túlzásnak bizonyulhat.

8. TimeTap (Legalkalmasabb olyan vállalkozások számára, amelyek több helyszínen vagy több szolgáltatást nyújtó munkatársakkal dolgoznak)

A TimeTap egy online találkozóütemező eszköz, amellyel kezelheti a munkatársak közötti, az ügyfelekkel való és több helyszínen zajló foglalásokat. A platform célja, hogy csökkentse az adminisztratív feladatok, például a találkozók szervezésének terheit, és olyan hasznos funkciókat tartalmaz, mint az automatikus találkozóemlékeztetők. ⚒️

Ideális

Csapat mérete

Közepes és nagy szervezetek

Kinek ajánlott a TimeTap?

Egészségügyi csapatok, iskolák és nagyvállalatok, amelyeknek HIPAA/GDPR-kompatibilis foglalási, személyzeti menedzsment és több helyszínt érintő ütemezési megoldásokra van szükségük

Funkciók

Használja a kétirányú naptárszinkronizálást, így nem kell manuálisan frissítenie a TimeTap vagy a munkahelyi naptárát

Hozzon létre egy automatikus várólistát, hogy könnyebben pótolhassa a last minute lemondásokat

Használja ki a becsült utazási időket a Google Maps integrációnak köszönhetően

Előnyök

A TimeTap lehetővé teszi számunkra, hogy kezeljük és ütemezzük az ügyfeleinket, miközben megvédjük a legfontosabb adataikat.

Védje az érzékeny ügyféladatokat, miközben továbbra is képes időpontokat ütemezni és kezelni

Testreszabhatja a foglalási oldalakat és automatizálhatja az értesítéseket a könnyebb használat érdekében

Hátrányok

Bárcsak lenne egy egyszerű verzió azok számára, akiknek csak egy termékük vagy szolgáltatásuk van. Amikor elkezdtem, csak találkozókat kellett ütemeznem, így az egész rendszer ehhez kissé bonyolult volt.

Néhány felhasználó csalódottan jelezte, hogy a valós idejű értesítések nem érkeztek meg olyan hatékonyan, ahogy remélték

A felhasználók nehezen tudják beállítani az eszközt

Árak

Professional: 28,45 dollártól havonta

Üzleti: 50,95 dollártól havonta

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Ajánlom-e a TimeTap-et?

Igen – összetett és szabályozott ütemezési igények esetén. De drágább, és némi beállítási időt igényel.

9. Jotform (Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Jotformot, és beágyazott időpontfoglalási funkcióra van szükségük)

A Jotform egyszerű, de hatékony űrlapkészítő funkcióiról ismert, de a találkozóütemező funkciójával a Calendly alternatívájaként is használható. Használja a sablont online foglalások felvételéhez, a találkozóidőpontok testreszabásához és emlékeztetők küldéséhez az ügyfeleknek. 👀

Ideális

Csapat mérete

Egyének és kis csapatok

Kinek ajánlott a Jotform?

Adminisztrátorok, marketingesek és ügynökségek számára, akiknek űrlapokra és időpontfoglalásra van szükségük egyetlen testreszabható folyamatban – ideális lead generáláshoz, rendezvényfoglalásokhoz vagy szolgáltatási űrlapokhoz

Funkciók

Testreszabhatja a találkozók időtartamát és az időközöket

Küldjön automatikus emlékeztető e-maileket az ügyfeleknek

Bővítse a Jotform képességeit a beépített Google Naptár integrációval

Előnyök

Miután jobban megismerkedtem vele, nem csak kapcsolatfelvételi űrlapokhoz kezdtem használni. Használtam már időpontfoglaláshoz, tanúsítványok kiállításához, felhasználói felmérésekhez stb.

Sokoldalú felhasználási lehetőségek: a kapcsolatfelvételi űrlapoktól a felhasználói felmérésekig és az időpontfoglalásig – a Jotformmal mindent elintézhet.

Automatizálja az e-mailes értesítéseket és emlékeztetőket az ügyfelei számára

Megbízható ingyenes verzió

Hátrányok

A Jotformban ingyenesen elérhető naptáralkalmazást nem találtam túl könnyen kezelhetőnek és használhatónak. Ezért egy másik, több funkcióval rendelkező ütemezési rendszert használok.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Jotform egy robusztusabb beépített naptárrendszerrel rendelkezne

A rengeteg sablon és a Jotform Apps segítségével testreszabható felhasználói élmény miatt egyes felhasználóknak túlterhelőnek tűnhet a rendszer

Árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Ajánlom a Jotformot?

Igen – azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmas űrlaplogikára van szükségük az ütemezéshez. De előzetes konfigurációt igényel, és nem kizárólag foglalásra készült.

10. SimplyBook.me (A legjobb választás szolgáltató vállalkozások számára, amelyeknek többcsatornás foglalásra és testreszabásra van szükségük)

A SimplyBook.me egy sokoldalú online időpontfoglalási platform, amelyet szolgáltató vállalkozások számára terveztek. Testreszabható foglalási rendszert kínál, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy különböző csatornákon keresztül foglaljanak időpontot, beleértve egy dedikált foglalási weboldalt, közösségi média integrációkat és egy márkás ügyfélalkalmazást. Az automatikus emlékeztetők, a fizetésfeldolgozás és a számos egyedi kiegészítő funkciók segítségével a SimplyBook.me célja a foglalási folyamat egyszerűsítése és az ügyfél-elkötelezettség növelése.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű szolgáltató csapatok

Kinek ajánlott a SimplyBook.me?

Fitness stúdiók, szépségszalonok, terapeuták és egyéb, időpontfoglalás-intenzív vállalkozások, amelyeknek tagságokra, kuponokra vagy csoportos foglalásokra van szükségük

Funkciók

Fogadjon időpontokat weboldalán, Facebookon, Instagramon, Google-on vagy egy saját márkás ügyfélalkalmazáson keresztül

Készítsen mobilbarát foglalási weboldalt gazdag tervezési lehetőségekkel, hogy tükrözze márkáját

Küldjön automatikus e-mailes és SMS-es emlékeztetőket a foglalásokról, lemondásokról és átütemezésekről

Fogadjon fizetéseket, előlegeket és borravalókat különböző fizetési szolgáltatókon keresztül, például a PayPalon és a Stripe-en keresztül.

Bővítse a funkcionalitást olyan kiegészítőkkel, mint a kuponok, ajándékkártyák, HIPAA-megfelelés és még sok más

Előnyök

Az SBME egy rendkívül rugalmas platform, HATÉKONY csoportos foglalási funkciókkal! Szánjon rá időt az elején, hogy megismerje a működését, és nem fog csalódni.

Egyszerűsíti a csoportos foglalásokat

Megfizethetőbb, mint néhány fejlettebb/bonyolultabb ütemezési eszköz.

Hasznos oktatóanyagokat és lépésről lépésre szóló útmutatásokat kínál a foglalási oldalak személyre szabásához

Hátrányok

Néha nehéz megtalálni a dolgokat a weboldalon. Ilyenkor fel kell hívnom vagy csevegnem kell az ügyfélszolgálattal. Néha az adminisztrációs felület nem tűnik annyira intuitívnak, amennyire lehetne.

Nincs beépített integrációja egyes online konferenciaeszközökkel, ezért manuális beállításra vagy megoldásokra van szükség

Egyes felhasználók szerint az adminisztrációs felület kevésbé intuitív, ami a kezdeti beállítás során nehezebb tanulási folyamatot eredményez

Árak

Ingyenes

Alap : 9,90 €/hó

Standard : 29,90 €/hó

Premium: 59,90 €/hó

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Ajánlom-e a SimplyBook.me-t?

Ez jól illeszkedhet a szolgáltatóipari vállalkozásokhoz. Csak vegye figyelembe, hogy a felület nem olyan letisztult, mint az újabb eszközöké, és az ingyenes csomagnak vannak korlátai.

Végső ítélet: Válassza azt a naptárkezelőt, amely Önnel együttműködik, nem pedig Ön ellen dolgozik

A Calendly ugyan az egyik legismertebb online időpontfoglalási platform, de rengeteg alternatíva létezik, amelyek ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, vagy még vonzóbb módon kínálják az időpontok lefoglalását és kezelését.

Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, így egyszerűsítheti a találkozók szervezésének folyamatát, és jobb felhasználói élményt nyújthat ügyfeleinek. Ha önálló szolgáltatóként dolgozik, az Acuity vagy a SimplyBook.me olyan eszközök, amelyek gazdag funkciókkal rendelkeznek, és kifejezetten az ügyfelekkel való időpont-egyeztetésre vannak szabva. Csoportos szavazásokhoz és belső koordinációhoz a Doodle és a Google Naptár egyszerű, problémamentes megoldások, amelyekkel könnyedén elvégezheti a feladatot.

Ha azonban többet keres, mint egy egyszerű időpont-ütemező szoftvert, javasoljuk a ClickUp használatát. AI-alapú naptárával automatikusan ütemezheti a feladatokat és a megbeszéléseket a munkaterhelés, a prioritások és a rendelkezésre állás alapján. Ezen felül automatizált jegyzetelést, megbeszélés- és feladatkezelést, célkövetést, sőt, teljes körű projektmenedzsmentet is kap, anélkül, hogy több eszközre lenne szüksége. ✨

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Egy jó Calendly-alternatíva kezelnie kell az ütemezést, miközben csökkenti a nyomon követést, a kontextusváltást és a kézi munkát. A naptárszinkronizálás, az automatizálás, az integrációk és a munkafolyamat-támogatás olyan funkciók, amelyek a legfontosabbak.

Számos Calendly-alternatíva jobban megfelel csapatok számára, mivel támogatja a megosztott naptárakat, a feladatátadást és az együttműködést. Ezáltal hatékonyabbá válnak az értékesítés, a toborzás és a funkciók közötti munkafolyamatok terén.

Igen, a modern ütemezési eszközök kiküszöbölhetik a legtöbb oda-vissza levelezést azáltal, hogy valós időben megosztják a rendelkezésre állást, és automatizálják a visszaigazolásokat és emlékeztetőket. Egyes eszközök az ütemezést közvetlenül összekapcsolják a feladatokkal vagy a nyomon követéssel a jobb folytonosság érdekében.

Néhány Calendly-alternatíva ma már mesterséges intelligenciát használ a találkozók időpontjának javaslásához, a találkozókkal kapcsolatos feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, illetve a találkozók utáni teendők automatizálásához. Ez segít a felhasználóknak időt megtakarítani és a naptárakat intelligensebben kezelni.

A váltás akkor érdemes, ha az időpontfoglalás csak egy része a munkafolyamatának. Az all-in-one eszközök segítségével a találkozókat, feladatokat, jegyzeteket és nyomon követéseket egy helyen kezelheti, ahelyett, hogy több alkalmazás között kellene váltogatnia.