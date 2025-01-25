Calendly vs. Acuity Scheduling: melyik ütemezési eszköz a jobb?

Reggeli programjaink eltérőek lehetnek, de valószínűleg mindannyian megvan az a szokásunk, hogy megnézzük a naptárunkat, hogy milyen találkozóink vannak aznap.

Egy tanulmány szerint a vezetők idejük körülbelül 40%-át döntéshozatalra fordítják, amelynek nagy része megbeszéléseken történik.

Azonban a kézi időpontfoglalás rendkívül hatékonytalan, tekintve a napi találkozók hatalmas mennyiségét. Képzelje el, hogy órákat tölt azzal, hogy oda-vissza utazik, hogy megtalálja a mindkét fél számára megfelelő időpontot a találkozóra – teljes káosz!

Itt jönnek képbe az ütemezési eszközök és naptáralkalmazások, mint a Calendly és az Acuity Scheduling, amelyek egyszerűsítik a foglalási folyamatot.

De melyik a jobb? Összevetjük a két ütemező eszközt, hogy kiderítsük, melyik a nyertes. Kezdjük!

🧠 Érdekesség: A Netflix a hatástalan értekezletek problémáját úgy oldotta meg, hogy azok időtartamát 30 percre korlátozta. Ennek eredményeként a vállalat több mint 65%-kal csökkentette az értekezletek számát, és a munkavállalók több mint 85%-a támogatta a változást.

Mi az a Calendly?

A Calendly egy vezető időpont-ütemező szoftver, amely egyszerűsíti a találkozók koordinálását.

A Calendly szinkronizálja az összes naptárát – személyes és szakmai egyaránt –, így mások könnyen láthatják az elérhetőségét és ütemezhetik a találkozókat. Ön tartja kézben az irányítást, elkerülve a kettős foglalásokat. Egyszerű kialakítása magánszemélyek számára is megfelelő, funkciói pedig nagyvállalatok, köztük a Fortune 500-as cégek igényeinek is megfelelnek.

via Calendly

A Calendly funkciói

A Calendly erőssége abban rejlik, hogy könnyen beilleszthető a munkafolyamatába, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie. Íme, mit kínál:

1. funkció: Naptárintegráció

A Calendly szinkronizálja a Google Naptárat, az Outlook Naptárat és az Office 365 csomagot, hogy minden egy helyen legyen rendezve. Valós időben frissíti az elérhetőségét az összes összekapcsolt naptárban, így elkerülheti az ütemtervezési ütközéseket.

2. funkció: Elérhetőségi beállítások

Testreszabhatja elérhetőségét különböző típusú értekezletek vagy csapatok számára – megadhatja a munkaidőt, puffereket adhat az értekezletek közé, és beállíthatja a helyszínt vagy az időzónát. Az elérhetőség testreszabásával biztosíthatja, hogy csak akkor foglaljon értekezleteket, amikor elérhető, így a tervezés mindenki számára könnyebben kezelhetővé válik.

3. funkció: Videokonferencia-integráció

A Calendly integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és más videokonferencia-eszközökkel, így automatikusan hozzáadhatja a találkozók linkjeit a tervezett eseményekhez. Ezzel elkerülhető a manuális beállítás, és biztosítható, hogy a találkozó linkjei készen álljanak, amikor a találkozó megerősítésre kerül, így hatékonyabbá válik a távoli együttműködés.

4. funkció: Egyedi eseménytípusok

Az eseménytípusokat a szervezet igényeihez igazíthatja az időtartam, a helyszín és a résztvevőkkel kapcsolatos követelmények paramétereinek beállításával. Létrehozhat eseménytípusokat egyéni találkozókhoz, csoportos ülésekhez vagy webináriumokhoz. Adjon hozzá űrlapokat vagy kérdéseket a találkozó előtt szükséges információk összegyűjtéséhez, ezzel egyszerűsítve az ütemezési folyamatot.

5. funkció: Naptár link megosztása

A Calendly segítségével személyre szabott linket hozhat létre, amelyet megoszthat ügyfeleivel és csapattagjaival, vagy közzétehet weboldalán. Ez a link közvetlen hozzáférést biztosít másoknak az Ön szabad időpontjaihoz, így nincs szükség többé oda-vissza e-mailekre. Bárki könnyedén lefoglalhat egy találkozót az Ön rendelkezésre állása alapján, ami időt takarít meg és javítja az ütemezés hatékonyságát.

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatok : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 15 000 USD/évtől

💡Profi tipp: Adjon hozzá puffert az egyes találkozók közé, hogy elkerülje az ütközéseket és legyen ideje lélegzetet venni. A folyamatos találkozók kimeríthetik az energiáját, és a fáradtság miatt elmulaszthat fontos részleteket.

Mi az Acuity Scheduling?

Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási eszköz, amely túlmutat az alapvető ütemezésen.

Lehetővé teszi a meghívottak számára, hogy kiválasszák a rendelkezésre álló időpontokat, és Önnek, hogy kezelje a rendelkezésre állását. Emellett ügyféladatbázis-kezelést, testreszabható felvételi űrlapokat és számlázást is tartalmaz. Az Acuity Scheduling egyszerűsíti a foglalást és az ügyfelekkel való interakciót olyan kisvállalkozások tulajdonosai számára, mint a stylistok, edzők és terapeuták.

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling funkciói

Az Acuity Scheduling ötvözi az ütemezést az ügyfelek, a fizetések és a márkaépítés kezelésére szolgáló eszközökkel, így ideális megoldás a megbeszélésen alapuló üzleti tevékenységekhez.

1. funkció: Testreszabható ütemezési lehetőségek

Könnyedén ellenőrizheti elérhetőségét azáltal, hogy meghatározott foglalási időket állít be, virtuális találkozókat vagy órákat szervez, és személyes időt tart fenn.

Az Acuity Scheduling lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy preferenciáik alapján foglaljanak, így a tervezés rugalmas és hatékony lesz egy vagy több helyszín esetében.

2. funkció: Automatizált időpontkezelés

A beépített automatizálási funkciók, amelyek kezelik a találkozók foglalását, az emlékeztetőket és a nyugtákat, segítenek időt megtakarítani. Az ügyfelek online naptárak segítségével, az Ön beavatkozása nélkül törölhetik vagy átütemezhetik találkozóikat. Eközben az automatizált munkafolyamatok csökkentik a meg nem jelenéseket és biztosítják a zökkenőmentesebb ütemezési élményt.

3. funkció: Biztonságos fizetési integráció

Az Acuity Scheduling egyszerűsíti a fizetéseket a Stripe, Square és PayPal integrációival. Lehetővé teszi az előre fizetéseket, borravalókat és letéteket, miközben tárolja a hitelkártyákat, hogy megakadályozza a meg nem jelenéseket. Lehetővé teszi továbbá számlák és nyugták létrehozását, valamint szolgáltatások felárral történő értékesítését a fizetés során.

Személyre szabhatja az ügyfelek élményét egyedi felvételi űrlapokkal, amelyekkel a találkozók előtt összegyűjtheti a releváns információkat. Használjon hűségprogramokat, hogy ösztönözze a visszatérő foglalásokat, és kínáljon csomagokat, ajándékkártyákat vagy előfizetéseket, amelyek visszatérő ügyfeleket biztosítanak. Ezek a funkciók segítik az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítését és a hosszú távú növekedést.

5. funkció: Hatékony integrációk és hozzáférhetőség

Az Instagram, Google és Facebook közösségi platformok integrációja lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy közvetlenül az Acuity Scheduling segítségével foglaljanak időpontot. A platform harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Zapier, a MailChimp és a Google Analytics integrálható, ami javítja a munkafolyamatot.

Acuity Scheduling árak

Feltörekvő: 20 USD/hó

Növekvő: 34 USD/hó

Powerhouse: 61 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A ClickUp kutatása szerint, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére, a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a kommunikációs csatornákban, mint például a csevegések, e-mailek vagy táblázatok. A ClickUp segítségével a ClickUp naptár nézetéből közvetlenül feladatokká alakíthatja az értekezleteket. A beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Calendly vs. Acuity Scheduling: funkciók összehasonlítása

Mindkét eszköz az ütemezés igényeit szolgálja, de különböző erősségekre koncentrál. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében:

Funkciók/csomagok Calendly Acuity Scheduling Ütemezési típusok Korlátlan 1-1 (ingyenes), többféle típus Időpont-alapú (személyes vagy online) Integráció Több mint 100 integráció (Zoom, Stripe stb.) Stripe, Square, PayPal és egyéb integrációk Felhasználókezelés Alapvető és haladó funkciók Ügyfélkezelő eszközök, találkozók nyomon követése Mobil és kiterjesztéses hozzáférés Mobilalkalmazás és böngészőbővítmény Mobilalkalmazás Fejlett funkciók Jelentések, automatizálás (Teams/Enterprise) Fizetések, ügyfélkezelés, márkaépítési eszközök Próbaverzió elérhetősége Ingyenes alapcsomag, prémium próbaverzió Ingyenes próba a tervező szoftverhez, nem a találkozókhoz

1. funkció: Könnyű használat

A Calendly egyszerűségéről híres. A platform minimalista, intuitív felületet kínál, amelynek segítségével perceken belül elindulhat. A naptár weboldalra való beágyazásától a többféle eseménytípus beállításáig a Calendly rövid tanulási görbét biztosít.

Másrészt az Acuity Scheduling inkább azoknak a felhasználóknak szól, akik egyszerűsége ellenére fejlett testreszabási lehetőségeket igényelnek. Funkciói, mint például a felvételi űrlapok és az ügyfelek saját maguk által végzett ütemezés, első használatkor túlnyomóak lehetnek, de értékesek a vállalkozások számára.

🏆 Győztes: A Calendly egyszerű felülete és hozzáférhetősége miatt egyértelmű választás egyének és kisebb csapatok számára. Az Acuity Scheduling azonban azok számára jobb, akik az egyszerűségnél a testreszabhatóságot részesítik előnyben.

2. funkció: Testreszabás és márkaépítés

Bár a Calendly támogat néhány márkajelzési lehetőséget, testreszabási lehetőségei korlátozottak. A színeket módosíthatja és logót is hozzáadhat, de nem kínál mélyreható lehetőségeket az ügyfelek igényeire szabott interakciókhoz.

A tervezési élmény személyre szabása terén az Acuity Scheduling vezeti a mezőnyt. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy széles körben testreszabják a találkozók visszaigazolásait, emlékeztetőit és felvételi űrlapjait. A vállalkozások emellett egyedi márkaelemeket, például logókat és színsémákat is hozzáadhatnak, hogy egységes élményt nyújtsanak ügyfeleiknek.

🏆 Győztes: Acuity Scheduling robusztus testreszabási és márkaépítési funkciói miatt, amelyek azoknak a vállalkozásoknak szólnak, amelyek a márka identitásához illeszkedő foglalási élményt szeretnének.

3. funkció: Integrációk és automatizálás

Mindkét eszköz kiváló ebben a tekintetben, de a hangsúlyuk eltérő.

A Calendly integrálható a főbb naptárplatformokkal és eszközökkel, mint például a Zoom, a Slack és a Salesforce. Ha nagyobb csapatod van, amely több időzónában dolgozik és körbejáró ütemezésre van szüksége, a Calendly megkönnyíti a munkát.

Az Acuity Scheduling azonban egy szinttel magasabb szintre emeli az automatizálást olyan munkafolyamatokkal, mint az ügyfelek fizetésének megkövetelése vagy űrlapok kitöltése a találkozó megerősítése előtt. A Stripe és PayPal fizetési feldolgozókkal való integrációja előnyt jelent a tranzakciós igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Calendly jobb az általános ütemezéshez és a csapatmunka folyamataihoz. Másrészt az Acuity Scheduling integrációi és automatizálása inkább a szolgáltatásorientált vállalkozásoknak felel meg, amelyek előre fizetést vagy részletes ügyféladatokat igényelnek.

4. funkció: Fizetésfeldolgozás

A Calendly a Stripe és a PayPal segítségével fizetési lehetőséget is kínál. Funkciói azonban inkább az egyszerűbb tranzakciókhoz alkalmasak, és kevésbé sokoldalúak, mint az Acuity Schedulingé.

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek előre fizetést igényelnek, az Acuity Scheduling a jobb választás. A Stripe, Square és PayPal integrációjának köszönhetően a tervezés során díjakat vagy előlegeket is beszedhet. Ez a funkció ideális tanácsadók, terapeuták vagy bármely szolgáltatást nyújtó szakember számára.

🏆 Győztes: Acuity Scheduling, érett és rugalmas fizetési feldolgozási képességei miatt.

5. funkció: Csoportos ütemezés és órák

Az Acuity Scheduling fejlettebb funkciókat kínál csoportos ütemezéshez, így tökéletes választás olyan vállalkozások számára, amelyek tanfolyamokat, workshopokat vagy csoportos találkozókat szerveznek. Beállíthat kapacitáskorlátokat, kezelheti a várólistákat, és lehetővé teheti ügyfeleinek, hogy helyet foglaljanak megosztott ülésekre.

A Calendly csoportos eseményeket is támogat, de azok inkább alapszintűek. Hatékony csapatalapú események, például webináriumok vagy értekezletek szervezéséhez, de nem elég komplex ahhoz, hogy csoportos órákat kezeljen.

🏆 Győztes: Acuity Scheduling, a csoportos rendezvények és órák kezelésére szabott eszközei miatt.

6. funkció: Mobil hozzáférhetőség

Mindkét platform mobil ütemezési alkalmazásokat kínál, de a felhasználói élményük eltérő.

A Calendly alkalmazás könnyű és az alapvető funkciókra koncentrál, mint például az eseménytípusok, a rendelkezésre állás és az értesítések kezelése. Az Acuity Scheduling alkalmazás ugyan kissé bonyolultabb, de további funkciókat kínál, mint például ügyféladat-kezelő és hozzáférés a felvételi űrlapokhoz útközben.

🏆 Győztes: Calendly, egyszerű és felhasználóbarát mobilalkalmazása miatt.

7. funkció: Árak és érték

A Calendly egyszerű árstruktúrát kínál, ingyenes alapcsomaggal az egyéni felhasználók számára és megfizethető fizetős csapatcsomagokkal.

Az Acuity Scheduling nem rendelkezik ingyenes csomaggal. Azonban még az alapcsomag is olyan funkciókat tartalmaz, mint az ügyfélkezelés, az online értekezletekhez szükséges eszközök és a fizetések beszedése.

🏆 Győztes: Az Ön igényeitől függ. A Calendly ideális a költségtudatos felhasználók számára, míg az Acuity Scheduling többet nyújt a pénzéért, ha szüksége van a fejlett eszközeire.

Calendly vs. Acuity Scheduling a Redditen

A Reddit-en folyó vitákból kiderül, hogy a Calendly és az Acuity Scheduling egyaránt dicséretet és csalódást is kivált.

Sok Acuity Scheduling felhasználó értékeli a szoftver robusztus funkciókészletét, különösen azok a vállalkozások, amelyeknek ismétlődő időpontok, fizetésfeldolgozás és weboldal-integrációra van szükségük.

A közös téma azonban a reagáló ügyfélszolgálati csapat hiánya. Egy felhasználó, martinmick, így ír:

Körülbelül 4 éve használom az Acuity-t, és eddig jó volt. Akkoriban az ára ~200 dollár/év volt – én még a régi áron használom –, ami minden igényemet kielégítette. A WP-oldalamon használom, és könnyen integrálható. Emellett az ügyfelek ismétlődő ülést is beállíthatnak, mivel ez egy opció az ülések beállításakor. Az egyetlen hátrány az ügyfélszolgálat. Ha kérdést tesz fel az Acuity-nak, akkor az (ismétlődően) keresést futtat a GYIK-ben, mielőtt közvetlenül az Acuity munkatársainak küldhetné el a kérdést. Még akkor sem segít az Acuity, mivel igyekeznek elkerülni a kérdések megválaszolását. Ha pedig mégis válaszolnak, akkor az automatikus válasz.

Körülbelül 4 éve használom az Acuity-t, és eddig jó volt. Akkoriban az ára ~200 dollár/év volt – én még a régi áron használom –, ami minden igényemet kielégítette. A WP-oldalamon használom, és könnyen integrálható. Emellett az ügyfelek ismétlődő ülést is beállíthatnak, mivel ez egy opció az ülések beállításakor. Az egyetlen hátrány az ügyfélszolgálat. Ha kérdést tesz fel az Acuity-nak, akkor az (ismétlődően) keresést futtat a GYIK-ben, mielőtt közvetlenül az Acuity munkatársainak küldhetné el a kérdést. Még akkor sem segít az Acuity, mivel igyekeznek elkerülni a kérdések megválaszolását. Ha pedig mégis válaszolnak, akkor az automatikus válasz.

Eközben a Calendly a Redditen magasabb rangot kapott a könnyű használhatóságának és minimalista kialakításának köszönhetően. Azok a felhasználók, akik az egyszerű feladatütemező szoftvereket részesítik előnyben , inkább ezt az alkalmazást választják. Celeron Hubbard felhasználó így nyilatkozott :

… Összekapcsoltam az Exchange365 naptárammal. Ezután létrehoztam egy „30 percet foglaljon velem” elemet. Ennek állandó URL-je van. Amikor valaki meglátogatja, automatikusan ellenőrzi a naptáramat, hogy van-e szabad időpont, és lehetővé teszi a személy számára, hogy automatikusan lefoglaljon velem egy 30 perces időtartamot bármilyen célra. Megkapom a meghívót, elfogadom, és kész. Ingyenes csomagom van. Idén előtt még soha nem használtam, de nagyon tetszik.

… Összekapcsoltam az Exchange365 naptárammal. Ezután létrehoztam egy „30 percet foglaljon velem” elemet. Ennek állandó URL-je van. Amikor valaki meglátogatja, automatikusan ellenőrzi a naptáramat, hogy van-e szabad időpont, és lehetővé teszi a személy számára, hogy automatikusan lefoglaljon velem egy 30 perces időtartamot bármilyen célra. Megkapom a meghívót, elfogadom, és kész. Ingyenes csomagom van. Idén előtt még soha nem használtam, de nagyon tetszik.

Az Acuity Scheduling kedveltnek tűnik az ismétlődő találkozók és az órarendek tervezéséhez. A Calendly azonban előnyben van ingyenes csomagjával, amely elég robusztus ahhoz, hogy egyéni vállalkozók és kisebb cégek egyszeri találkozókat szervezzenek.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatívát a Calendly és az Acuity Scheduling között.

Ha a Calendly és az Acuity Scheduling korlátozottnak tűnik, mert kizárólag az ütemezésre koncentrálnak, akkor a ClickUp lehet a tökéletes megoldás. Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazás!

A ClickUp a foglalásokon túlmutat, olyan eszközöket kínál, amelyek ötvözik az ütemezést a feladatkezeléssel, a csapatmunkával és a projektmenedzsment naptárral.

Íme egy áttekintés arról, miért kiemelkedik a ClickUp, mint jó alternatíva a Calendly és az Acuity Scheduling mellett:

ClickUp előnye #1: ClickUp naptár nézet

Kezelje a feladatokat, eseményeket és határidőket egyetlen naptárban a ClickUp Naptár nézet segítségével.

A ClickUp naptárnézete nem csupán egy ütemezési eszköz, hanem egy központi hub az időd és feladataid számára. A Calendly vagy az Acuity Scheduling önálló ütemezési eszközökkel ellentétben a ClickUp naptára integrálódik a feladataidba, projektjeidbe és munkafolyamataidba.

Testreszabható szűrők : Események és feladatok megtekintése a felelősök, : Események és feladatok megtekintése a felelősök, a munka prioritása vagy a határidők alapján

Valós idejű frissítések : Tartsa dinamikusnak és pontosnak az ütemtervét a projektek előrehaladtával, a naptár automatikusan tükrözi az esetleges változásokat.

Több naptárnézet : Váltson nap, hét vagy hónap nézet között a tervezési igényeinek megfelelően, így rugalmasságot biztosítva a projektek terjedelmétől függetlenül.

Színkódolt naptári elemek : Testreszabható színes címkék segítségével különböztesse meg az eseményeket, feladatokat és emlékeztetőket.

Valós idejű együttműködés : Naptári eseményeket vagy határidőket rendelhet a csapattagokhoz, akik azokat valós időben frissíthetik, így mindenki ugyanazon az oldalon áll.

Zoom integráció: Ütemezzen megbeszéléseket, és csatlakozzon hozzájuk közvetlenül a naptárából, miközben csatolhatja a releváns projektfeladatokat vagy fájlokat.

A ClickUp a projekt végrehajtása során különböző funkciókat, például értesítéseket, naptárakat, e-maileket és munkafolyamatokat integrálva hatékonyan elérte, hogy a munkavállalók ne a különböző technológiai mechanizmusok folyamatos felülvizsgálatára koncentráljanak, hanem az értéket teremtő feladatokra.

A ClickUp a projekt végrehajtása során különböző funkciókat, például értesítéseket, naptárakat, e-maileket és munkafolyamatokat integrálva hatékonyan elérte, hogy a munkavállalók ne a különböző technológiai mechanizmusok folyamatos felülvizsgálatára koncentráljanak, hanem az értéket teremtő feladatokra.

ClickUp előnye #2: ClickUp Meetings

Kössön össze napirendeket, jegyzeteket és nyomon követéseket a feladatokhoz a ClickUp Meetings segítségével.

A ClickUp Meetings funkciói úgy lettek kialakítva, hogy minden találkozó célszerű és megvalósítható legyen, nem csupán egyszerű időpont-egyeztetés. Ez az all-in-one megközelítés biztosítja, hogy a találkozók ne legyenek többé elszigetelt események, hanem a munkafolyamat szerves részét képezzék.

Összekapcsolt feladatok és projektek : Kapcsolja össze a találkozók napirendjét közvetlenül a folyamatban lévő feladatokkal vagy projektekkel, hogy minden megbeszélés megvalósítható és nyomon követhető legyen.

Ismétlődő találkozók sablonjai : Használjon testreszabható : Használjon testreszabható napi tervező sablonokat a heti csapatértekezletekhez vagy az ügyfelekkel való találkozókhoz, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a következetességet.

Átfogó értekezletjegyzetek : Dolgozzon együtt dokumentumokon az értekezletek során , és kapcsolja őket projektekhez a kontextus és a felelősségre vonhatóság érdekében.

Cselekvésre ösztönző nyomon követés : A megbeszélés során rendeljen nyomon követési feladatokat vagy jegyzeteket konkrét csapattagokhoz, hogy semmi ne maradjon ki.

Ismétlődő találkozók kezelése: Könnyedén tervezze meg az ismétlődő találkozókat, miközben összekapcsolja őket nagyobb célokkal vagy feladatokkal, így elkerülve a kézi újbóli beviteleket.

ClickUp előnye #3: ClickUp naptártervező sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp naptártervező sablon segítségével okosabban tervezheti és követheti nyomon az előrehaladást.

A ClickUp naptártervező sablon egyszerűsíti a komplex ütemtervek kezelését, mivel különböző tervezési igényekhez használatra kész struktúrát kínál.

Marketingkampány-tervezés : Ütemezze és kövesse nyomon a marketingfeladatokat, a határidőket és a kampányindításokat, és szükség szerint módosítsa a dátumokat.

Eseménykoordináció : Könnyedén tervezzen eseményeket és kezelje a határidőket, konkrét feladatokat osztva a csapat tagjaira, miközben nyomon követi az előrehaladást.

Integrált feladatkövetés : Kapcsolja össze a tervezett naptári eseményeket szélesebb körű projektfeladatokkal, így biztosítva, hogy egyetlen határidő se maradjon figyelmen kívül.

Haladás nyomon követése: A feladatok teljesítési arányát közvetlenül a naptárban láthatja, így valós időben követheti a haladást.

A ClickUp előnye #4: ClickUp időgazdálkodás

Kövesse nyomon az időt, blokkolja az órákat és kezelje a munkaterhelést a ClickUp Time Management segítségével.

Az egyszerű ütemezési funkciókon túl a ClickUp Time Management holisztikus megközelítést kínál az idő és az erőforrások kezeléséhez.

Beépített időkövetés : kövesse nyomon az egyes feladatokra vagy projektekre fordított időt, ami különösen hasznos az ügyfelek számlázásához vagy az erőforrások tervezéséhez.

Időblokkolás : Rendeljen konkrét időintervallumokat : Rendeljen konkrét időintervallumokat a mély munkához vagy a megbeszélésekhez, így biztosítva, hogy napja strukturált és koncentrált legyen.

A munkaterhelés vizualizálása : Tekintse meg a csapattagok munkaterhelését és rendelkezésre állását, hogy optimalizálja az ütemezést és elkerülje az erőforrások túlterhelését.

Automatikus emlékeztetők: kapjon értesítéseket a közelgő határidőkről, találkozókról vagy lejárt feladatokról, így biztosan nem marad le semmiről.

ClickUp előnye #5: ClickUp Calendly integráció

Szinkronizálja a Calendly találkozókat a ClickUp feladat- és projektmenedzsmentjével a ClickUp Calendly integráció segítségével.

Már használja a Calendly-t? A ClickUp Calendly integrációjával folytathatja a találkozók ütemezését, és beágyazhatja azokat a ClickUp termelékenységi ökoszisztémájába.

Feladatok létrehozása a Calendly foglalásokból : automatikusan generáljon feladatokat a ClickUp-ban, amikor új időpontot foglalnak a Calendly-ben.

Naptárak szinkronizálása : Kapcsolja össze a Calendly eseményeket a ClickUp naptárával, hogy egységes képet kapjon az összes találkozóról, feladatról és határidőről.

Automatizálja a munkafolyamatokat: Használja : Használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy a Calendly-ben rögzített időpontok alapján követési feladatokat vagy emlékeztetőket indítson el.

Válassza a ClickUp-ot a Calendly és az Acuity Scheduling helyett

A Calendly és az Acuity Scheduling remek eszközök a találkozók szervezéséhez, de nem illeszkednek a termelékenység nagyobb képébe.

A ClickUp segítségével nem csak időpontokat ütemez, hanem azokat egy holisztikusabb rendszerbe ágyazza, amely integrálódik a többi munkájával. Minden találkozót összekapcsolhat végrehajtható feladatokkal, minden határidőt vizualizálhat a teljes munkaterhelése mellett, és minden percet nyomon követhet a maximális hatékonyság érdekében.

A Calendly és az Acuity Scheduling alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp dinamikus naptárnézeteket, beépített időgazdálkodási sablonokat és integrációkat kínál, amelyek összekapcsolják az ütemterveit a munkafolyamataival.

Ha olyan platformot keres, amely nem csak az idődet kezeli, hanem segít abban is, hogy többet érj el vele, akkor a ClickUp a nyilvánvaló választás. Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdj el használni!