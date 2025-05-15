60+ exemples d'OKR – ; Comment rédiger des OKR efficaces 2025

Les OKR - l'une des méthodologies de gestion des objectifs les plus populaires, utilisée par des entreprises telles que Google, Netflix et Twitter - sont la sauce secrète pour créer un alignement autour des objectifs de l'entreprise d'objectifs et de buts mesurables dans une organisation.

Lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée, les équipes peuvent atteindre les objectifs d'aujourd'hui tout en progressant pour relever les défis de demain. Dans le cas contraire, cela créera des obstacles à la gestion de projet et nuira en fin de compte à la réussite d'une entreprise.

La mise en œuvre d'un système de définition d'objectifs tel que les OKR peut s'avérer intimidante. à faire ? Quels sont les bons objets sur lesquels se concentrer ? À faire pour mesurer les résultats ? À faire des OKR de l'entreprise, des OKR individuels, ou les deux ? 🤔

Que vous soyez en pleine restructuration de votre entreprise, à la recherche d'une entreprise.. objectifs vous avez besoin d'inspiration pour le prochain trimestre ou vous cherchez des conseils de rédaction pour améliorer vos objectifs et vos résultats clés ? Nous avons tout ce qu'il vous faut !

Si vous êtes plutôt du genre à apprendre visuellement, jetez un coup d'œil à ce vlog sur la rédaction d'OKR efficaces !

C'est parti !

Que sont les OKR ?

Les OKR (objectifs et résultats clés) sont un paramètre de fixation des objectifs qui aide une entreprise à définir des objectifs individuels et des objectifs d'entreprise tout en concevant un moyen de les mesurer.

Le cadre des OKR comporte deux éléments :

Objectifs: Objectifs qui précisent ce que vous voulez atteindre

Objectifs qui précisent ce que vous voulez atteindre **Les résultats clés : des indicateurs qui permettent de suivre la progression vers la réunion des objectifs

En une phrase : Vous achevez un ensemble de résultats clés pour atteindre votre objectif. (en anglais)

60+ exemples d'OKRs d'équipe

Parcourez notre bibliothèque d'exemples d'OKR ci-dessous, et n'hésitez pas à utiliser n'importe quel exemple comme point de départ pour les OKR de votre équipe !

Exemples d'OKR de marketing de contenu

🏆 Créer des articles de blog utiles et informatifs

Interviewer 20 leaders d'opinion du secteur Conduire 1M de visiteurs organiques sur le blog en \N-[date\N-] Obtenir 400 téléchargements de PDF ce trimestre

🏆 Optimiser le SEO (Search Engine Optimization) de chaque article de blog

Inclure au moins sept liens internes par article de blog Atteindre 80-100 dans Score SEO par article de blog Inclure un texte alt descriptif pour chaque image statique et GIF par article de blog

🏆 Améliorer la documentation sur les processus du blog

Auditer le processus de blog actuel toutes les deux semaines Réduire les boucles de retour d'information des chefs de service de cinq jours à deux jours Créer un tableau de bord du processus de blog afin d'éliminer 100 % des goulets d'étranglement

Exemples d'OKR pour les opérations créatives

**Mettre en place un processus de demandes créatives à l'échelle de l'entreprise

Utiliser un tableau de bord équilibré pour identifier les 10 à 15 demandes les plus courantes et créer des modèles de tâches Réduire de 60 % l'arriéré des demandes dans tous les services Augmenter le nombre de points de satisfaction de l'équipe de 85% d'ici la fin de l'année [date de fin]

🏆 Créer un Wiki d'apprentissage créatif comme source unique de vérité pour tous les membres de l'équipe créative

Diminuer de 55% les demandes d'e-mails ponctuels dans la boîte de réception partagée Développer trois tutoriels vidéo pour réduire les réunions de formation en personne Identifier un propriétaire et trois coauteurs pour optimiser le site web document wiki 🏆 Maximiser la productivité des équipes créatives Réduire le délai moyen d'approbation des demandes des départements de trois jours à un jour Vérifier le calendrier de l'équipe toutes les deux semaines pour s'assurer de la pertinence des réunions Augmenter le taux d'achèvement des tâches dans les délais de 60% à 90%

Exemples d'OKR pour la réussite des clients

🏆 Améliorer les capacités et la formation des membres de l'équipe Customer Sucess

Construire des forfaits de développement personnel avec 100% de l'équipe Augmenter le taux de réussite des tâches de 80% à 95% Proposer 5 à 8 opportunités de formation et de coaching

🏆 Assister nos clients en tant que voix interne afin de garantir que leur contribution stimule les résultats de l'entreprise

Interroger 30 clients chaque mois afin de recueillir des suggestions pour améliorer l'utilisation des produits/services Diminuer les plaintes liées aux produits de 45 à 20 Embaucher deux responsables de la réussite des clients

🏆 Fournir à l'équipe l'assistance nécessaire pour réussir et atteindre les objectifs de l'entreprise

Aider à l'organisation de quatre sessions de formation Maintenir un temps de réponse maximal de 24 heures dans la file d'attente de l'assistance Réussir 12 nouveaux clients ### Exemples d'OKR pour l'assistance client

🏆 Créer un paramètre pour la formation afin de promouvoir l'évolution de carrière et la promotion

Documentation définie de 3 responsabilités principales : Responsable, Gestionnaire et Spécialiste Département d'assistance au lancement forfait de croissance et structure organisationnelle par \N[date\N] ( Consultez ces modèles de procédures opératoires normalisées & Procédures opératoires normalisées !) Lancement de la "certification" des responsables et des gestionnaires et renforcement continu des compétences/formation par \N[date\N]

🏆 Suivi efficace de la cohérence de l'Assistance avec les mesures de performance

Construire un tableau de bord en boucle entre les responsables, les chefs de file et les membres de l'équipe Augmentation du taux d'évaluation des clients de 8,9 à 9,9 Améliorer le taux de satisfaction des employés de 7,6 à 8,9

🏆 Maximiser l'efficacité de l'équipe d'assistance pour répondre aux clients avec urgence et optimisme 24/7/365

Lancer le forfait de réorganisation de l'équipe en [date] Promouvoir deux Leads Augmenter le pourcentage de tickets d'assistance résolus par semaine de 60% à 80%

Exemples d'OKR pour l'ingénierie

🏆 Réduire le nombre de tâches de bug rapportées par les clients après les lancements majeurs

Trouver 30 à 50 volontaires dans toute l'organisation pour tester les fonctionnalités avant le lancement Réduire le temps de correction des bugs critiques en production de 24 heures à 16 heures Audit Tests d'assurance qualité toutes les trois semaines pour plus d'efficacité

🏆 Mettre en place un management Agile au sein de l'équipe d'ingénierie

Piloter un projet test au cours des quatre premiers mois pour obtenir un retour d'expérience et des résultats individuels Mettre en œuvre des rapports de performance automatisés par trimestre et par année Lancer un tableau de bord de communication pour tous les problèmes et les risques d'ici au [trimestre et année] (Consultez les documents suivants modèles de forfaits de communication )

🏆 Améliorer le taux de réponse pour les bugs critiques dans les tests

Embaucher sept ingénieurs d'ici à [date] Améliorer le temps de réponse de 20 à 10 minutes Vérifier toutes les deux semaines les réunions non critiques du calendrier de l'équipe pour déterminer si elles sont nécessaires

Exemples d'OKR d'évènements

🏆 Organiser une conférence réussie en personne dans l'industrie en \N[année]

Atteindre 40 000 participants Obtenir une évaluation de 9,5 participants Scanner 1 200 badges pendant l'évènement

🏆 Créer une équipe événementielle performante

Embaucher quatre nouveaux coordinateurs d'évènements d'ici la fin du trimestre Participer à 3-5 classes de formation sur les évènements tous les deux mois Paramétrer et suivre 8 à 10 tâches de contribution individuelle d'ici à [date]

🏆 Obtenir un retour sur investissement record de l'évènement marketing

Augmenter le pourcentage d'engagement post-spectacle de 12% à 40% Organiser des sessions de formation pour tous les bénévoles sur place un mois avant l'évènement Générer 500 000 euros d'équipes commerciales grâce à l'évènement d'ici à [date]

Opérations de bureau exécutif OKR Exemples

🏆 Développer et aligner l'ensemble de l'organisation par le biais de réunions mensuelles de l'entreprise

Créer 5 à 7 sujets mensuels pour une transparence de haut niveau Recueillir 10 à 15 sondages post-réunion à des fins d'évaluation (consultez les documents suivants Les alternatives de SurveyMonkey ) Augmenter le taux de participation de 70 % à 90

**Améliorer les procédures de gestion de l'information d'ici la fin du [trimestre et de l'année]

Rechercher et tester un logiciel basé sur le cloud pour le lancer en \N[date] Traiter les changements de politique en passant de 24 heures à 8 heures Augmenter le taux de satisfaction des employés au bureau de 7,8 à 9,8

Lancer un programme de cadeaux d'entreprise réussi et passionnant pour les employés du bureau et les employés à distance

Proposer une nouvelle option de produit chaque trimestre Expédiez les colis dans les 11 jours ouvrables Mettre en place un système de points de récompense pour les cadeaux de l'entreprise

Exemples d'OKR pour les installations

🏆 Maintenance d'un bureau de classe mondiale

Mettre en place une formation trimestrielle pour le personnel des installations Augmenter l'évaluation de la satisfaction du bureau de 88% à 98% Réduire les dépenses en fournitures de bureau de 20 % à 10 %

🏆 Mettre en œuvre un système réussi de réservation en ligne de salles de conférence d'ici à [trimestre et année]

Rechercher et tester 3 à 5 logiciels de réservation avec des capacités mobiles Évaluer l'utilisation actuelle des salles afin de proposer 5 à 8 solutions pour l'aménagement du lieu de travail et les coûts Réduire les conflits de réservation de 20 % à 12 % d'ici la fin du trimestre

🏆 Rationaliser toutes les demandes d'opérations départementales en ticketing system pour la gestion et le suivi

Diminution du temps passé à basculer entre les boîtes de réception et les messages vocaux de 14 % à 5 % Réduction du temps de résolution de 24 heures à 10 heures Créer une base de connaissances pour les 10 à 20 demandes les plus courantes qui peuvent être résolues sans créer de ticket

Exemples d'OKR financiers

🏆 Stimuler la croissance de la carrière individuelle

Offrir un seul programme de formation personnalisé aux membres de l'équipe éligibles Proposer chaque mois à deux membres de l'équipe d'observer les membres de l'équipe dirigeante Organiser des séminaires de formation gratuits pour tous les membres de l'équipe toutes les six semaines

🏆 Mettre en place un processus de gestion des achats

Intégrer toutes les demandes d'achat à un logiciel basé sur le cloud par \N[date] Présenter 3 à 6 offres pour les achats de plus de 10 000 euros Ajuster les niveaux de dépenses dans tous les départements de 30% sans sacrifier la qualité

🏆 Maintenir une comptabilité précise à tout moment

Diminuer le temps de chargement des contrats et des paiements de deux heures à 30 minutes Obtenir un score de 89 ou plus lors des audits externes Diminution du temps passé à retracer les reçus et les journaux de deux semaines à trois jours

OKR des ressources humaines Exemples

🏆 Interviewer des candidats de qualité

Développer 5 à 7 supports de formation pour les coordinateurs RH afin de renforcer les compétences en matière d'entretien Proposer 7 à 10 tâches manuelles à automatiser à l'aide de Logiciel RH Mise en place d'unprogramme d'orientation des employés avant la fin du trimestre

🏆 Renforcer la communication pour les mises à jour de la politique des employés

Diminuer le nombre de tickets d'aide de 20 % à 8 % Créer une vidéo de 2 à 4 minutes pour la mise à jour de la politique et la sensibilisation Trouver et lancer un canal de communication dans les 20 premiers jours de travail

🏆 Proposer des programmes de développement pour aider tous les membres de l'équipe à atteindre leur* objectifs de carrière

Lancer cinq feuilles de route de carrière par mois Maintenir un taux de rétention des employés supérieur à 80% Créer des programmes professionnels en ligne gratuits et disponibles 24/7/365 pour les 10 rôles les plus importants

Exemples d'OKR pour les technologies de l'information

🏆 Devenir un lieu de travail mobile-first

Trouver et mettre en œuvre un logiciel adapté aux mobiles dans les 30 premiers jours de \N-[date\N] Diminuer le temps de réponse moyen aux tickets via mobile d'une heure à 15 minutes Augmenter le nombre de vidéos et de supports de formation de un à quatre

🏆 Optimiser les coûts des logiciels

Paramétrer, suivre et gérer les conditions de suivi des prix pour les 3 principaux systèmes critiques de l'entreprise Proposer 3 à 5 modèles d'exploitation cibles à adopter d'ici à [date] Réduire les dépenses mensuelles en logiciels de 10 000 $ à 5 000

🏆 Réduire la pile de technologies de communication

Réduire l'utilisation de logiciels et d'applications de 12 à 3 Effectuer des audits toutes les quatre semaines pour évaluer les charges de travail individuelles et l'utilisation des logiciels Améliorer l'efficacité opérationnelle de 78 % à 89 %

Exemples d'OKR juridiques

🏆 Aligner les communications des départements internes

Publier 5 à 8 aides visuelles sur le flux de travail Proposer 3 à 5 solutions pour un outil de communication mobile-first Obtenir un score de 90 dans les sondages sur la communication interne

🏆Deliver on strategic initiatives and activities (Réaliser des initiatives et des activités stratégiques)

Augmenter le taux d'achèvement des objectifs de 74 % à 89 % Rencontrer 10 à 15 membres de l'équipe pour des besoins et problèmes spécifiques à leur rôle Créer un forfait d'utilisation des données et le publier dans les 30 premiers jours de l'année [quarter]

🏆 Mettre en œuvre un processus d'examen initial

Faire passer le délai d'approbation de trois jours à un jour Créer quatre niveaux pour catégoriser le type de demande Développer de nouveaux accords de formulaires à lancer d'ici à [date]

Exemples d'OKR marketing

🏆 Lancement de la nouvelle marque le \N[date\N]

Augmenter le Net Promoter Score (NPS) de 30 à 45 ou plus Trouver 3 à 5 agences de marketing pour les actifs et les messages Organiser quatre avant-premières publiques avant la date de lancement

🏆 Lancement réussi de la campagne de podcast en \N[année et trimestre]

Rédiger 15 articles de blog pour aider à promouvoir le podcast Gagner 5 000 abonnés au podcast au cours du premier mois de lancement Trouver 40 invités potentiels en [date]

🏆 Améliorer la fidélisation des clients et la valeur à vie du client (CLV)

Partagez 20 études de cas personnalisées en cliquant sur [date] Augmentation lettre d'information par e-mail de 40 % à 60 % Augmentation des mentions positives des clients de 50 à 80

Onboarding OKR Exemples

🏆 Offrir une expérience d'intégration positive pour les employés à distance

Envoyer tous les accès au matériel et aux applications dans les trois jours suivant leur date de début Remplacer les manuels et guides textuels par des aides visuelles en [date] Mettre en place un tableau de bord d'intégration pour réduire le travail de chevauchement de 12 % à 5 %

🏆 Renforcer l'équipe d'intégration

Embaucher deux coordinateurs d'ici à [date] Proposer 5 à 7 cours en ligne pour une croissance continue Organiser une formation spécifique au rôle tous les huit semaines

🏆 Concevoir un programme d'intégration

Rationaliser toutes les tâches et la paperasserie RH en une liste de tâches par rôle en [date] Développer des outils de formation sur les produits d'ici à [date] Désigner un coordinateur de l'intégration pour superviser les activités d'intégration de chaque département

Exemples d'OKR pour les produits

Mettre en place des tests de produits détaillés pour chaque lancement important

Améliorer le nombre d'inscriptions aux essais de 20 % à 35 % Réaliser des entretiens de test avec dix comptes clés Augmenter la vitesse de résolution des bugs de 75%

🏆 Construire et diriger une équipe produit de classe mondiale

Embaucher 2 concepteurs UX et 3 chefs de produit d'ici \N[date\N] Effectuer six sessions de formation produit individuelles pour les nouvelles recrues dans les 60 jours suivant leur date de début Évaluer 3 à 5 collaborateurs individuels allant au-delà de leur rôle pour améliorer les processus et le produit

🏆 Augmenter l'apprentissage des produits dans l'ensemble de l'organisation

Organiser cinq sessions de déjeuner et d'apprentissage pour présenter les nouvelles fonctionnalités avant le lancement tardif Augmenter le temps d'apprentissage avec chaque département de 5% à 15% Organiser cinq réunions interfonctionnelles partage des connaissances sessions

Exemples d'OKR pour les relations publiques et la communication

🏆 Créer une stratégie de préparation de la promotion des prix

Publier trois articles originaux sur la marque chaque semaine Assurer la promotion par le biais de 5 nouvelles de l'industrie communiqués de presse Augmenter la présence sur Reddit de 15% à 28

🏆 Améliorer les propositions de partenariat

Créer un kit collatéral créatif modèle par $$$$a Vérifier les actifs toutes les quatre semaines pour effectuer les mises à jour nécessaires Augmenter les activités de sensibilisation de 20 % à 40

🏆 Améliorer les mises à jour du programme d'affiliation

Convertir les influenceurs en affiliés de 8 % à 20 % Interroger dix affiliés actuels pour obtenir leur avis Générer plus de 90K$ de revenus grâce à \N-[date\N-]

Exemples d'OKR pour l'assurance qualité

🏆 Achevé de définir des politiques claires pour l'achevé des tâches

Publier un guide officiel des critères d'ici à [date] Augmenter le score des tests d'automatisation de 75% à 89% La validation des données est achevée dans l'heure qui suit le test

🏆 Améliorer les réunions et les fonctions transversales

Identifier un responsable dans chaque département pour recueillir le retour d'information sur la communication toutes les deux semaines Partager la progression du travail inachevé et achevé deux heures avant la fin de la journée de travail Réduire les réunions d'équipe de deux fois par jour à une fois par jour sans sacrifier la qualité

🏆 Mettre en place un processus d'attribution des bugs

Maintenir un temps de réponse inférieur à huit heures pour chaque tâche Créer une liste maîtresse des fonctionnalités et des chefs d'équipe par [date] Identifier 5 à 7 catégories de gravité des bugs d'ici le [date]

Exemples d'OKR de l'équipe commerciale

🏆 Augmenter la réussite des démonstrations entrantes

Effectuer trois tests de bouton de demande chaque mois Augmenter les envois de formulaires de demande de démonstration de 40% à 60% Recueillir 20 témoignages d'utilisateurs

Augmenter les activités d'embauche et de formation

Embaucher quatre responsables d'équipes commerciales d'ici à [date] Exiger la participation à un webinaire commercial entreprise et à un webinaire commercial startup par mois Collaborer avec l'équipe produit pour produire un wiki de connaissances d'ici $$$$

🏆 Augmenter l'engagement des clients

Augmenter le score de satisfaction des clients de 50 % à 89 % Publier 15 FAQ pour les clients d'ici à \N[date\N] Mettre en œuvre 5 à 7 stratégies de plans de présentation personnalisés pour les entreprises clientes

Exemples d'OKR pour les médias sociaux

🏆 Améliorer le contenu et l'engagement sur Linkedin

Augmenter le nombre de posts mensuels de 20 à 50 Augmenter le nombre d'impressions du public de 16 00 à 20 000 Maintien du nombre de contenus vidéo à 4 par semaine

🏆 Augmenter la notoriété de la marque et l'engagement

Augmenter le taux de réponse aux commentaires sur les médias sociaux de 45% à 65% Augmenter le nombre de mentions et de réponses sur Twitter de 2 000 à 4 000 par \N[date\N] Source 3-5 outils potentiels de gestion des médias sociaux par \N-[date\N]

🏆 Améliorer la stratégie de contenu des médias sociaux

Augmenter le score de satisfaction des clients de 78 à 89 Embaucher deux spécialistes du contenu social d'ici à \N[date] Proposer 2 à 4 stratégies d'ici à [date] pour promouvoir et distribuer le contenu

Exemples d'OKR sur les talents et le développement

🏆 Créer des programmes de développement pour les managers 🏆 Créer des programmes de développement pour les managers

Proposer un forfait financier pour la mise en œuvre des coûts et des ressources technologiques par [date] Interviewer 20 managers pour déterminer les lacunes dans le développement de carrière Utiliser logiciel de gestion des talents pour identifier cinq rôles de premier plan en vue d'un essai[date]

🏆 Boost l'engagement des employés

Lancer un programme de coaching de performance par \N[date\N] Interroger 200 membres de l'équipe pour recueillir leur avis sur les possibilités d'apprentissage Allouer 20 heures par membre de l'équipe T&L et par mois pour la conformité de la formation

🏆 Construire une marque employeur forte

Atteindre un score hebdomadaire de satisfaction des employés >8 Effectuer un sondage auprès de dix candidats et de 100 nouveaux employés en vue d'apporter des améliorations Collaborer avec les équipes marketing et créatives pour relooker les sites les plus affichés les plus consultés le prix de l'eau de pluie est de 1,5 million d'euros

Exemples d'OKR pour la production vidéo

🏆 Maintenance d'un studio de classe mondiale

Concevoir un studio de mixage sonore par $$$a] Construire dix paramètres durables pour une utilisation perpétuelle Développer des supports de formation pour la manipulation des équipements par \N[date\N]

Conseils pour la rédaction des OKR

Quel que soit votre secteur d'activité ou votre marché, vos concurrents saisissent sans cesse les opportunités qui s'offrent à vous pour résoudre les problèmes de votre cible commune. Si vous prévoyez de garder une longueur d'avance sur la concurrence, votre équipe doit disposer d'une orientation, de ressources et d'indicateurs très clairs.

C'est pourquoi il est important de rédiger des OKR efficaces pour comprendre l'impact de leur travail et de leurs performances quotidiennes sur la situation dans son ensemble. Personne ne veut passer du temps sur des projets qui n'auraient pas dû être lancés. Ou perdre des heures à chercher des informations pour achever ses tâches.

Avant de voir comment créer des OKR, examinons la différence entre les objectifs, les résultats clés et les tâches.

les résultats clés ne sont-ils pas la même chose que les tâches ?

Les résultats clés sont des résultats, pas des tâches. (Indice : c'est ici que vous convertirez les bons OKR en OkR efficaces)

Vous avez probablement déjà vu cette formule d'OKR : ⬇️

Je vais \N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N (objectif), comme mesuré par \N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N\N (résultat clé).

Un truc pour aider à différencier un résultat clé et une tâche est de se rappeler :

Résultat clé = l'objectif 🥅

Tâche = les tactiques/activités pour y parvenir 🤾‍♀️

Maintenant que nous connaissons la distinction entre un objet, un résultat clé et une tâche, plongeons dans les conseils de rédaction !

🏆 Conseil n°1 : Choisissez entre 3 et 5 objectifs

Un objectif répond à la question suivante : Quel est le problème immédiat, le changement ou le résultat souhaité ?

Visez des objectifs trimestriels plutôt qu'annuels pour gérer plus facilement les cibles

Encouragez vos équipes à vous envoyer leur liste de problèmes et de problèmes classés par ordre de priorité

À fait l'objectif écrit ne laisse-t-il aucune place à l'interprétation ? (Si chacun répond différemment, cela signifie que l'objectif n'est pas aligné)

🎯 Conseil n°2 : choisissez entre 3 et 5 résultats clés par objectif

Un résultat clé répond à la question suivante : Comment saurons-nous si nous avons atteint notre objectif ?

Chaque résultat clé est limité dans le temps, spécifique et comprend un nombre

Ce sont les équipes qui doivent concevoir et rédiger les résultats clés, et non la direction. Les équipes sont les experts en la matière et les propriétaires du travail

Désigner un champion des résultats clés qui assurera le suivi et dirigera les réunions hebdomadaires/mensuelles de contrôle des OKR

📘 Conseil n° 3 : utiliser une terminologie distincte et élémentaire

Les objectifs et les résultats clés doivent être faciles à comprendre pour les autres. Malheureusement, le jargon de l'entreprise exclut les personnes qui n'ont pas les ressources nécessaires pour décoder, et il n'est pas productif (ni juste !) de compter sur les employés pour demander ce que cela signifie.

💬 Conseil n° 4 : Communiquer pour favoriser une excellente culture d'entreprise

Les entreprises devraient utiliser une plateforme de communication avec les employés disponible à la fois sur mobile et sur bureau pour répondre à la besoins d'une main-d'œuvre hybride . C'est aussi l'occasion pour les employés de découvrir les petites et grandes réussites des différents départements. Voici quelques endroits où mentionner les OKR :

Outil de gestion de projet

Townhall/ réunions à bâtons rompus Réunions de service hebdomadaires/mensuelles

Forfaits de performance individuelle

Fonds d'écran du bureau

Bulletins d'information internes

