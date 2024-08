10 meilleures alternatives à Habitica pour suivre ses habitudes en 2024

Peu de choses sont aussi gratifiantes que de remplacer de mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Il est encore plus satisfaisant d'achever des tâches en ayant l'impression de s'amuser et d'être facile.

Habitica est une application de suivi des habitudes basée sur le jeu qui permet d'atteindre facilement des objectifs en formant de nouvelles habitudes. Et elle est populaire pour une bonne raison. À faire en sorte que ce soit l'outil de suivi des habitudes idéal pour tout le monde ? Pas nécessairement.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures alternatives à Habitica et comment elles pourraient travailler pour vous. Nous examinerons leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations de produits afin que vous puissiez trouver le meilleur traqueur d'habitudes pour vous.

Qu'est-ce que Habitica, et pourquoi la productivité gamifiée fait-elle son travail ?

Habitica est une application de gestion des tâches qui permet d'améliorer votre productivité grâce à la gamification liste à faire . Au lieu de faire ressembler vos tâches quotidiennes à la liste de corvées de votre enfance, vous les vivez comme un jeu de rôle où vous gagnez des récompenses et faites monter un personnage de niveau en achevant ces tâches dans la vie réelle.

Ainsi, au lieu de suivre une liste ennuyeuse de tâches, il est plus intéressant et plus motivant de les accomplir. En retour, il est plus facile de maintenir les bonnes habitudes et de suivre la progression - le suivi des habitudes par le jeu, c'est gagné !

Vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul non plus. Vous pouvez faire équipe avec vos amis pour achever des défis et des quêtes, ce qui donne une toute autre dimension à la gestion des tâches.

En outre, la gestion des tâches est totalement différente la productivité gamifiée mon travail.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Analytiques et aperçus approfondis: Vous êtes curieux de savoir comment votre santé mentale influe sur vos habitudes, ou vous voulez voir les tendances et les modèles se développer au fil du temps ? Alors cherchez une application de suivi des habitudes qui vous fournit des données détaillées

Vous êtes curieux de savoir comment votre santé mentale influe sur vos habitudes, ou vous voulez voir les tendances et les modèles se développer au fil du temps ? Alors cherchez une application de suivi des habitudes qui vous fournit des données détaillées Fonctionnalités communautaires: S'il s'agit d'aller au-delà du simple suivi des habitudes et de la progression, recherchez une application dotée de fonctionnalités communautaires. L'interaction et la collaboration avec d'autres personnes peuvent ajouter un aspect positif à la gestion des tâches

S'il s'agit d'aller au-delà du simple suivi des habitudes et de la progression, recherchez une application dotée de fonctionnalités communautaires. L'interaction et la collaboration avec d'autres personnes peuvent ajouter un aspect positif à la gestion des tâches Confidentialité et sécurité: Les données personnelles sont un problème sensible. Si vous y attachez de l'importance, recherchez des applications qui traitent vos données personnelles de manière transparente

10 Best Habitica Alternatives 2024

Il existe des dizaines d'applications de suivi des habitudes parmi lesquelles choisir, que vous recherchiez une version gratuite ou une option payante premium avec beaucoup de personnalisation et tout ce qui se trouve entre les deux.

Consultez notre liste des meilleures alternatives Habitica pour atteindre des objectifs, gérer des tâches et plus encore.

Stockez et catégorisez proprement les objectifs similaires dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp

ClickUp est un outil très polyvalent et robuste que vous pouvez utiliser aussi bien pour la gestion de projet que pour le suivi des habitudes. Sa personnalisation en fait une excellente alternative à Habitica et signifie que vous pouvez l'adapter à vos besoins, en vous donnant une approche nuancée du suivi des habitudes et en vous aidant à trouver des opportunités d'amélioration de la productivité.

Si vous avez besoin de plus qu'une application de liste de tâches basique, ClickUp, avec son interface facile à utiliser, est une solution naturelle.

Avec La fonctionnalité de la tâche ClickUp clickUp permet de décomposer les projets en sous-tâches, ce qui simplifie un projet complexe (ou une habitude) en le ramenant à une taille plus facile à gérer. Avec la fonction Modèle simple de gestion des tâches des champs personnalisés et la possibilité de programmer des tâches récurrentes, vous pourrez facilement garder le contrôle de chaque détail avec la plus grande précision.

Vous pouvez rendre l'installation encore plus facile grâce à un modèle ClickUp, comme le modèle Modèle simple de gestion des tâches ou le Modèle de suivi des habitudes personnelles . 🙌

Les fonctionnalités du bloc-notes vous donnent la possibilité de noter toutes les notes ou idées au sein de ClickUp, afin que vous puissiez tout organiser et rationaliser en un seul endroit. Vous avez besoin de plus d'espace pour créer des idées ? Pas de problème.

Capturez des notes sans effort, modifiez-les avec un formatage riche et convertissez-les en tâches suivies accessibles de n'importe où dans ClickUp Notepad ClickUp Documents vous permettent de créer le document ou le wiki parfait où vous pouvez ajouter des tableaux, intégrer des signets et collaborer avec d'autres personnes. Il est facile de convertir un texte en une tâche traçable, de sorte que vous ne manquiez jamais rien.

Une fois que vous avez fini de créer des tâches, vous pouvez utiliser la fonction La fonctionnalité Objectifs de ClickUp . Fixez des paramètres selon un calendrier qui vous convient et restez organisé grâce à des dossiers faciles à utiliser pour chaque objectif. Au fur et à mesure que vous achevez vos tâches, vous pouvez facilement visualiser la progression avec des pourcentages, même sur plusieurs objectifs, le tout dans un seul affichage.

Prêt à en faire plus ? Constatez la progression en temps réel grâce à Tableaux de bord de ClickUp . Il s'agit du contrôle de la mission pour toute habitude ou tout projet que vous développez. Suivez les tâches et obtenez des informations détaillées sur la progression des choses.

Vous pouvez voir où les choses se passent bien ou repérer une inefficacité avant qu'elle ne crée un goulot d'étranglement dans un projet ou un objectif. De plus, plus de 50 widgets vous permettent de créer un tableau de bord parfaitement adapté à vos besoins.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Grâce à la gestion complète des tâches de ClickUp, vous avez la liberté d'opter pour le niveau le plus bas ou le plus élevé que vous souhaitez. Restez simple et ajoutez des tâches au fur et à mesure de vos besoins, ou définissez un projet complet et voyez comment créer une habitude souhaitée, étape par étape

Vous préférez quelque chose de plus visuel ? Fonctionnalité des Tableaux blancs de ClickUp vous aide à voir comment transformer votre idée en un forfait d'action, ce qui facilite la création et la connexion de vos idées

Avec l'introduction du lien bidirectionnel, vous pouvez facilement créer des connexions entre différentes tâches et documents, ce qui vous permet de savoir où en sont les choses et de naviguer rapidement et efficacement

Contrairement à d'autres alternatives à Habitica, la version gratuite de ClickUp offre une multitude de fonctionnalités et propose un nombre illimité d'utilisateurs

Toutes vos tâches dans ClickUp se synchronisent de manière transparente avec Google Agenda, Apple Agenda, Outlook Calendrier et d'autres logiciels tels qu'Evernote et Calendly

Les limites de ClickUp

Avec autant d'intégrations, d'applications et d'automatisations, il peut y avoir une certaine courbe d'apprentissage pour un nouvel utilisateur

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que via l'application bureau ou navigateur

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7 (3,000+ reviews)

2. Habiter

via Habiter Habitify est un autre application de suivi des habitudes conçue pour vous aider à créer de bonnes habitudes et à laisser les mauvaises derrière vous. Ce suivi des habitudes quotidiennes vous aide à garder une trace de toutes vos habitudes car il vous permet de diviser votre journée en matinée, après-midi et soirée.

Cette application de gestion des tâches est disponible sur plusieurs plateformes, notamment iOS, macOS et Android. Elle se synchronise également avec Apple Health et Google Fit. 🤩

L'une des fonctionnalités de l'appli comprend de multiples façons d'afficher et de suivre vos progrès, de sorte que vous pouvez afficher les séries d'habitudes ainsi que la progression hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitify

Des analyses détaillées vous indiquent votre progression, ce qui vous permet de voir concrètement les nouvelles habitudes qui prennent forme et.. suivi des objectifs * L'engagement de la communauté vous offre la possibilité de défier vos amis, de grimper dans les classements lors des défis mensuels ou de servir de système de compte rendu

Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi de l'humeur, des notes intégrées, un chronomètre intégré et un verrou de confidentialité, vous maîtrisez parfaitement la manière dont vous souhaitez suivre vos tâches

Limites d'Habitify

Le suivi des habitudes est limité avec la version gratuite ; la seule façon de profiter d'habitudes illimitées et du mode sombre est d'opter pour la version Premium

Des utilisateurs ont rapporté que le suivi de plusieurs habitudes peut s'avérer fastidieux, et qu'il conviendrait donc mieux à une personne souhaitant créer moins d'habitudes

Habitify facilite la mise en place de notifications illimitées, qui peuvent devenir écrasantes si elles ne sont pas correctement gérées

Prix d'Habitify

Free

Premium: À partir de 4,99 $ par mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

via Trackabi Trackabi peut être l'une des meilleures alternatives à Habitica si vous êtes à la recherche d'un suivi du temps et de rapports conviviaux dans le cadre de votre suivi des habitudes. Cette application donne la priorité à la fonction et à la facilité d'utilisation, ce qui, selon les utilisateurs, est l'une de ses principales fonctionnalités.

Lorsque vous voulez faire des choses terminées et rester sur la tâche, Trackabi vous aide à le faire de manière simple, car les projets peuvent être décomposés en tâches et sous-tâches. Il en va de même pour le suivi des habitudes, en particulier si vous souhaitez consacrer un temps spécifique à certaines activités.

Ainsi, que vous souhaitiez consacrer 15 minutes à la méditation le matin ou 30 minutes à l'apprentissage d'une nouvelle langue, Trackabi peut vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Trackabi

Les tableaux de bord privés et d'entreprise vous donnent des résumés détaillés par semaine et par mois

Il offre un aperçu détaillé de la façon dont le temps est dépensé (durée enregistrée vs. activité de temps vs. loisir)

Un essai gratuit de 30 jours permet d'explorer toutes les fonctionnalités de Trackabi

Limites de Trackabi

Principalement axé sur les entreprises plutôt que sur le suivi des habitudes personnelles

L'accent est mis sur le suivi du temps, contrairement à d'autres applications de suivi des habitudes

Absence de certaines fonctionnalités offertes par d'autres outils de suivi des habitudes

Prix de Trackabi

Débutant: 0

0 Business: 16$/mois

16$/mois Business Plus: 20$/mois

20$/mois Enterprise: Appelez-nous pour connaître les tarifs

Trackabi évaluations et critiques

G2: 4.7 (40+ reviews)

4.7 (40+ reviews) Capterra: 4.7 (50+ avis)

4. Ourson Focus

via Focus Bear Focus Bear est une application de productivité et de suivi des habitudes qui va guider l'utilisateur dans chacune de ses habitudes et bloquer l'accès à des sites web et autres applications pendant.. temps de concentration blocs, y compris votre téléphone. De plus, il a été conçu par une équipe atteinte de TDAH et s'appuie sur les principes des neurosciences. 🧠

Vous pouvez créer vos propres routines personnalisées, ce qui vous permet de voir ce que vous avez accompli ce jour-là pour rester motivé.

Focus Bear meilleures fonctionnalités

L'application est disponible sur Mac, Windows, Android et iOS

Elle se synchronise en toute sécurité sur le cloud afin que vous puissiez conserver vos paramètres sur n'importe quel appareil

Focus Bear est suffisamment intelligent pour ne pas surgir pendant les visioconférences, donc pas d'interruptions gênantes

Limites de Focus Bear

Il n'existe pas de version gratuite

Certains utilisateurs signalent que les notifications peuvent être confondues avec des erreurs système

Prix de Focus Bear

4,99 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. À faire

via À faireÀ faire est une application polyvalente de gestion des tâches et de productivité qui permet aux utilisateurs de garder leurs listes de choses à faire, leurs tâches et leurs rappels organisés en un seul endroit. Elle offre une intégration de calendrier, des fonctionnalités collaboratives et la possibilité de personnaliser votre expérience.

Meilleures fonctionnalités d'À faire

Abibliothèque de modèles permet aux utilisateurs de choisir parmi de nombreuses options et de gérer n'importe quel projet ou flux de travail

Même si vous utilisez d'autres applications, vous pouvez facilement importer toutes vos données dans À faire

La gestion de votre suivi d'habitude et de regarder dans les projets est disponible sur n'importe quelle plate-forme ; déplacer de façon transparente à partir de votre bureau, iPad, iPhone, et même Apple Watch

Limites d'Any.do

Certains utilisateurs estiment qu'il est mieux adapté à l'usage personnella gestion des tâches plutôt qu'à un outil de gestion de projet dans une entreprise

Il n'y a pas assez de personnalisation pour certains utilisateurs

Prix d'À faire

Personnel: 0

0 Premium: 3$/mois

3$/mois Teams: 5$/mois par utilisateur

G2: 4.0 (190+ avis)

4.0 (190+ avis) Capterra: 4.4 (160+ avis)

6. HabitudesQuotidiennes

via Habitudes quotidiennes DailyHabits est peut-être l'application de productivité la plus simple de notre liste pour créer de nouvelles habitudes. Définissez sans effort des objectifs et organisez votre routine quotidienne. L'application est suffisamment simple et facile pour que vous puissiez vous y plonger dès que vous êtes prêt à commencer le suivi, afin d'atteindre vos objectifs en toute simplicité. ✨

Les meilleures fonctionnalités de DailyHabits

Examinez rapidement les habitudes d'un mois entier et voyez où vous aimeriez vous améliorer

Au lieu de se concentrer sur une série, cette application encourage la cohérence tout en permettant à la vie de se dérouler

Une option permet de prendre des notes en guise de rappel ou de réflexion sur une tâche

Limites de DailyHabits

Il s'agit d'une application de suivi des habitudes extrêmement simple ; si vous recherchez beaucoup de personnalisation, elle ne vous conviendra probablement pas

L'application ne comporte pas d'aspect communautaire pour ceux qui souhaitent rester motivés grâce à une compétition amicale

Prix de DailyHabits

Free

2,99 $/mois ou 17,99 $/an

Évaluations et critiques de DailyHabits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

via Toggl Avec un excellent service client et une interface facile à utiliser, Toggl est un choix populaire pour le suivi du temps et la création de meilleures habitudes. Achevé avec des notifications et la possibilité de définir des rappels, Toggl permet de rester concentré et de voir où va votre temps.

Toggl meilleures fonctionnalités

Tous les forfaits sont accompagnés d'un essai gratuit de 30 jours avec une option pour un forfait entièrement gratuit

La version gratuite de suivi des habitudes offre de nombreuses fonctionnalités

Vous pouvez voir exactement comment vous passez votre temps et sur quoi vous vous concentrez

Limites de Toggl

Vous ne pouvez pas mettre les sessions en pause, ce qui signifie qu'il faut recommencer à chaque fois

Les utilisateurs signalent qu'il peut y avoir des problèmes pour synchroniser entre l'application mobile et d'autres appareils

Prix de Toggl

Free: 0 $ pour un maximum de cinq utilisateurs

0 $ pour un maximum de cinq utilisateurs Débutant: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Premium: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5 (1,500+ reviews)

4.5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7 (2,200+ reviews)

8. Traînées

Via Traits Une autre alternative directe à Habitica, Streaks est un compteur d'heures de travail. Recevez de gentils nudges vous aidant à vous souvenir d'achever votre tâche avant que votre compteur ne se remette à zéro. 🛠

Il peut être facile de prendre des habitudes, et cette application vous montre comment.

Les meilleures fonctionnalités de Streaks

Vous pouvez personnaliser les habitudes à prendre chaque jour et celles qui ne le sont pas

Les indicateurs vous montrent les tâches qui restent à achever et votre progression

Vous pouvez choisir parmi 24 tâches ou créer les vôtres

Limites de Streaks

L'application n'est pas assez robuste pour la gestion de projet, vous devrez donc choisir une autre application si c'est votre objectif

Il n'y a pas de système de récompenses dans le jeu

Le type de tâches que Streaks peut vous aider à suivre est limité

Prix de Streaks

4,99 $ par mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. À faire maintenant

via À faire maintenant Comme Habitica, Do It Now est une application de productivité gamifiée qui vous aidera à créer des habitudes et à suivre vos habitudes quotidiennes. Gagnez des points d'expérience en accomplissant des tâches de la vie réelle. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous voudrez continuer à améliorer votre vie.

Meilleures fonctionnalités d'À faire Now

Les tâches quotidiennes sont rendues plus intéressantes grâce à des thèmes de couleur et à un système de récompenses

Différentes options pour afficher votre progression vous permettent de voir où vous en êtes et où vous pourriez avoir besoin d'un peu plus d'aide

Vous pouvez combiner des tâches dans un groupe, ce qui permet de garder les choses bien rangées

Limites de À faire maintenant

Certains utilisateurs trouvent que les paramètres des tâches ne sont pas aussi intuitifs qu'ils le pensaient

Désolé pour les utilisateurs d'iPhone, ceci est seulement pour Android

Prix de Do It Now

2,49 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. La vie en niveau

via Google Play Construire de bonnes habitudes a ses propres récompenses, et une application de productivité gamifiée fait vraiment passer le suivi des habitudes et la gestion des tâches à un niveau supérieur. Et avec une grande variété d'objectifs, vous en trouverez plus d'un à viser.

Meilleures fonctionnalités de Level Up Life

Une façon ludique d'achever des tâches, sur le plan personnel ou professionnel

Personnalisez vos objectifs et vos tâches

Favorisez la connaissance de soi en examinant vos indicateurs et en apprenant vos propres habitudes

Limites de la vie de Level Up

Les utilisateurs ont parfois l'impression que la navigation n'est pas aussi intuitive qu'elle pourrait l'être

Certains utilisateurs estiment qu'il est difficile de suivre toutes les tâches disponibles

Prix de Level Up Life

Prix non disponible

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Find a Better Habitica Alternative

Il est parfois difficile de prendre des habitudes saines. Mais trouver la bonne application de suivi des habitudes (qu'il s'agisse d'une application payante ou d'un forfait gratuit) peut vous aider à vous sentir accompli en cochant les tâches achevées ou en bénéficiant de l'assistance de la communauté. ✅

C'est encore mieux si elle dispose d'une interface intuitive avec de nombreuses personnalisations pour que vous puissiez vous l'approprier. Astuces de productivité peuvent faire la différence, et si vous avez encore besoin d'aide pour savoir par où commencer, réservez un peu de temps pour travailler à le paramétrage des objectifs avant de créer votre propre univers avec la productivité gamifiée.

Si vous êtes prêt à suivre vos habitudes, à mettre de l'ordre dans vos listes à faire et à gérer tous vos projets, ClickUp est la meilleure option. La possibilité de vraiment personnaliser votre expérience facilite la création de nouvelles habitudes. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .