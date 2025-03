10 Meilleures alternatives et concurrents de Help Scout pour les PME

Vous recherchez un logiciel de service d'assistance qui accompagne votre croissance ? Bien que Help Scout ait fait des vagues dans l'industrie, il n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde.

Peut-être êtes-vous à la recherche d'un logiciel de service d'assistance avec un style différent ou quelques fonctionnalités supplémentaires ? Vous avez de la chance. Le monde numérique regorge d'alternatives robustes à Help Scout.

Si vous êtes prêt à découvrir le prochain logiciel d'aide à la décision de votre entreprise, nous vous invitons à consulter les pages suivantes logiciel d'assistance nous allons donc nous pencher sur ces principaux concurrents de Help Scout. Commençons par le début

Qu'est-ce que Help Scout ?

Voici Help Scout : un acteur clé dans l'univers du service client. Help Scout n'est pas un simple outil de service d'assistance, c'est une plateforme personnalisée pour favoriser des discussions authentiques et significatives avec les clients.

Avec des fonctionnalités facilitant une communication sans faille et une gestion intuitive des tickets, Help Scout a gagné sa place dans le cœur de nombreuses entreprises.

via Aide Scout Cependant, aussi diversifié que soit le monde des PME, il est rare qu'une taille unique convienne à tous. Certaines équipes peuvent trouver que Help Scout est presque parfait, mais il peut manquer une ou deux fonctionnalités qu'elles désirent, ou elles peuvent rechercher une expérience utilisateur différente.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises se lancent à la recherche d'alternatives à Help Scout qui correspondent mieux à leurs rythmes opérationnels et à leurs objectifs.

Alors, même si Help Scout est formidable, explorons ce qui existe d'autre et qui pourrait devenir la prochaine superstar de votre service client.

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Help Scout

Une expérience utilisateur sans faille: Les meilleurs outils d'aide à l'utilisation de Help Scout sont les suivants logiciel de service desk est facile à utiliser, et plus les équipes peuvent répondre rapidement aux besoins des clients. Recherchez des conceptions intuitives et des courbes d'apprentissage minimales pour stimuler la productivité de l'équipe

Assistance multicanal : Les clients d'aujourd'hui s'adressent aux équipes d'assistance à partir de plusieurs canaux : e-mails, médias sociaux, chat, etc. Un logiciel de service client idéal doit agréger ces canaux, en veillant à ce qu'aucune requête ne soit négligée

Des modèles de tarification abordables: Chaque dollar compte dans une PME. Recherchez des plateformes qui vous en donnent pour votre argent avec une tarification évolutive, de sorte que vous ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin

Un ensemble riche de fonctionnalités: Des entreprises différentes, des besoins différents. Achevez un outil qui offre une suite complète de fonctionnalités de bureau, comme des capacités de base de connaissances ou un logiciel d'assistance collaborative pour les demandes, ce qui vous permet de personnaliser votre suite et votre approche d'assistance client achevées

Intégration robuste: La force d'une plateforme réside souvent dans sa compatibilité avec d'autres outils de gestion de la relation client logiciels de réussite personnalisée que vos agents du service clientèle utilisent. Optez pour des solutions qui s'intègrent facilement à votre pile logicielle existante, en rationalisant les flux de travail et en travaillant avec plusieurs canaux

Commentaires positifs des clients: Le bouche à oreille est inestimable. Recherchez des plateformes dont les avis sont élogieux ; ils mettent souvent en évidence des avantages et des inconvénients réels que vous n'auriez peut-être pas pris en compte

Une équipe d'assistance client fiable: Qui assiste les agents d'assistance ? Une solution de service client doit également s'appuyer sur une équipe d'assistance solide. Assurez-vous que la solution que vous avez choisie vous apporte l'assistance d'agents réactifs et serviables, ainsi qu'une assistance multicanal, afin que vous ne soyez jamais laissé dans l'embarras

10 Best Help Scout Alternatives 2024

Maintenant que vous et votre équipe d'assistance savez ce qu'il faut surveiller dans la perspective d'un monde post-Help Scout, présentons les concurrents en matière d'assistance client.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/student-recurring.gif Tâches récurrentes dans ClickUp /$$$img/

Paramétrer les tâches récurrentes en fonction de l'heure ou de l'évènement dans ClickUp

ClickUp est plus qu'une alternative à Help Scout. C'est une solution holistique conçue pour les entreprises qui ont besoin d'organisation et d'efficacité.

Avec des fonctionnalités de bureau comme les assignés multiples, les champs personnalisés et la possibilité de hiérarchiser les tâches clickUp s'est positionné comme un acteur majeur dans le domaine de la productivité.

Particulièrement pour les équipes de service à la clientèle la plateforme offre une polyvalence inégalée par rapport aux autres solutions de Help Scout.

De l'allocation des ressources et des la gestion des clients au suivi des tickets d'assistance client, ClickUp assure la fluidité de chaque étape.

Son interface intuitive et ses intégrations robustes en font un choix remarquable pour les équipes d'assistance qui cherchent à aller au-delà de Help Scout.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Déléguez des tâches à plusieurs membres de l'équipe de manière efficace

Utilisez ClickUp Docs pour construire votre base de connaissances

Adaptez votre environnement de travail aux besoins de votre entreprise grâce aux outils suivants Champs personnalisés ClickUp Distinguez les tâches critiques de celles qui peuvent attendre

Assurer une approche structurée des tâches avec des Les checklists de tâches ClickUp Fusionnez toutes vos informations et liez l'ensemble de votre pile technologique avec des intégrations profondes

Créez rapidement un environnement de service d'assistance avec l'outil de gestion de l'assistanceModèle de centre d'assistance ClickUp Assurez-vous d'apporter une assistance à vos clients à chaque étape de la journée grâce aux outils suivants modèles de parcours client Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide pour les débutants

Les options de personnalisation peuvent être écrasantes pour certaines équipes d'assistance

L'intégration avec certaines applications tierces nécessite une mise au point

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk n'est pas seulement un autre nom dans l'industrie du service à la clientèle ; c'est l'un des logiciels de centre d'assistance les plus fiables. Fournissant des fonctionnalités d'assistance avancées, Zendesk est conçu dès le départ pour nourrir et améliorer les communications avec les clients.

Il se distingue des autres alternatives de Help Scout par sa simplicité, garantissant que chaque interaction avec le client est efficace tout en étant personnelle.

L'adaptabilité, l'évolutivité et les fonctionnalités d'analyse avancées de la plateforme en font un concurrent de choix pour les équipes d'assistance de toutes tailles à la recherche d'une solide alternative à Help Scout.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Intégrez de manière transparente tous les canaux de communication grâce à un logiciel de messagerie client complet

Responsabiliser les clients avec des options de libre-service en utilisant un outil de base de connaissances intégré

Le chatbot alimenté par l'IA fournit des réponses rapides à toute heure

Les affichages de tickets personnalisables vous aident à trier et à hiérarchiser les tickets sans effort, ce qui fait de Zendesk l'un des meilleurs logiciel de billetterie sur le marché

Compatible avec de nombreuses applications tierces

Obtenez des informations exploitables à partir des données pour améliorer la satisfaction des clients

Proposer une assistance in-app pour les utilisateurs mobiles

Limites de Zendesk

La tarification peut être élevée pour les petites équipes

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des intégrations

L'installation initiale peut sembler complexe

Prix de Zendesk

Teams: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Croissance: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Professionnel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Enterprise: À partir de 150 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.2/5 (400+ commentaires)

4.2/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

3. Intercom

via Intercom Intercom est une solution de bureau qui redéfinit les paradigmes de l'assistance client.

Axée sur les discussions en temps réel, cette alternative à Help Scout combine une assistance en ligne, des visites interactives de produits et des techniques d'engagement client nuancées.

Le paramètre qui la distingue est son engagement à favoriser des relations authentiques et durables. À une époque où l'immédiateté est clé, Intercom permet aux entreprises d'engager, d'assister et d'enchanter instantanément leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Discutez en direct avec les visiteurs en temps réel et améliorez l'expérience client

Assurez des réponses rapides 24 heures sur 24 grâce aux chatbots et aux articles de la base de connaissances

Les visites de produits vous permettent d'éduquer les utilisateurs directement dans votre application

Envoyez du contenu pertinent à des groupes d'utilisateurs spécifiques

Adaptez l'assistance en fonction du comportement de l'utilisateur

Fusionner de manière transparente avec des outils populaires

Comprendre les tendances et le comportement des clients

Limites de l'Intercom

Prix légèrement plus élevé pour les startups

Les appels audio et vidéo ne sont pas des fonctionnalités natives

Prix d'Intercom

Débutant: 74$/mois

74$/mois Pro: Contacter Intercom pour les tarifs

Contacter Intercom pour les tarifs Premium: Contacter Intercom pour les tarifs

G2 : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

: 4.5/5 (2 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (900+ commentaires)

4. Front

via Front Front révolutionne la communication par e-mail en la transformant en une centrale de collaboration.

Grâce à son approche unique, les équipes peuvent répondre sans effort aux e-mails, aux applications, aux messages sur les médias sociaux et même aux SMS, le tout à partir d'un hub centralisé.

La capacité à s'intégrer à d'autres outils, à suivre les analyses et à d'automatiser les flux de travail fait de Front un choix incontournable pour les équipes désireuses d'améliorer leur communication avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Combinez tous les canaux en un seul endroit

Collaborer en temps réel sur les réponses

Automatisation des e-mails de suivi pour gagner du temps

Programmation transparente sans quitter la plateforme

Examinez en profondeur les indicateurs de performance de l'équipe

Se synchroniser avec les CRM, les outils de gestion de projet, etc

Restez connecté en déplacement

Les limites de Front

Nécessite un changement d'état d'esprit par rapport à l'e-mail traditionnel

Les analyses avancées sont plus coûteuses

La courbe d'apprentissage peut être un peu difficile pour les nouveaux arrivants

Prix du Front

Débutant : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Croissance : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Echelle : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Premium : 299 $/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (plus de 1 800 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 1 800 commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

5. Hiver

via Hiver Hiver suralimente Gmail, le transformant en un hub personnalisé pour le service client.

Sans s'éloigner de la familiarité de Gmail, les équipes peuvent gérer des boîtes de réception partagées, assigner des tâches et même suivre les indicateurs de performance.

La fluidité du fonctionnement d'Hiver permet aux équipes de se concentrer sur la fourniture d'un service d'assistance client de premier ordre, ce qui en fait un outil inestimable pour les équipes centrées sur Gmail.

Les meilleures fonctionnalités d'Hiver

Centraliser la communication pour un travail d'équipe sans faille

Évitez les réponses qui se chevauchent grâce aux notifications en temps réel

Organiser et classer les e-mails pour un traitement simplifié

Suivre les performances de l'équipe et identifier les points à améliorer

Simplifier les tâches répétitives à l'aide de règles et de flux de travail

Garantir des réponses rapides même pendant les périodes de pointe

Teams est également le système de référence de votre équipe logiciel de base de connaissances afin que votre équipe puisse accéder rapidement à l'information

Limites de l'Hiver

Conçu spécifiquement pour Gmail, ce qui limite les utilisateurs d'autres plateformes d'e-mail

Les analyses avancées ne sont disponibles que dans les installations supérieures

Les options d'intégration sont moins nombreuses que chez certains concurrents

Tarifs Hiver

Lite : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Pro : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur Elite : 59$/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (800+ commentaires)

: 4.6/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

6. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk, de la maison personnalisée de Freshworks, est connu parmi les alternatives de Help Scout pour son service client rationalisé.

En tant que solution de help desk multicanal, elle offre de nombreux outils d'automatisation qui simplifient et amplifient les discussions avec les clients.

Qu'il s'agisse de gérer des tickets, de s'intégrer à des applications tierces ou de fournir une assistance multilingue, Freshdesk veille à ce que chaque interaction aboutisse à une résolution efficace.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Rationaliser et hiérarchiser les demandes des clients

Consolidation des e-mails, des discussions, des appels et des messages sociaux

Paramétrage de la répartition des tickets, de l'escalade et des notifications

Utiliser des réunions quotidiennes et des tickets liés pour un travail d'équipe efficace

Réduire les volumes de tickets grâce à des options en libre-service telles qu'une base de connaissances

Contrôler la productivité des agents et le temps de résolution des tickets

Obtenez des informations adaptées à vos besoins

Limites de Freshdesk

Certaines fonctionnalités peuvent être un peu trop lourdes pour les petites entreprises

La personnalisation peut nécessiter une courbe d'apprentissage

L'intégration avec des outils externes peut parfois être maladroite

Prix de Freshdesk

Free

Croissance : 15 $/agent par mois

: 15 $/agent par mois Pro : 49 $/agent par mois

: 49 $/agent par mois Enterprise : 79 $/agent par mois

G2 : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

: 4.4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

Bonus:_ *10 Meilleures alternatives et concurrents à Freshdesk en 2024*

7. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow va au-delà des alternatives traditionnelles de Help Scout, en offrant un large tableau de solutions cloud pour automatiser la communication avec les clients et moderniser la gestion des services informatiques.

Sa prouesse réside dans sa capacité à rationaliser les flux de travail complexes, en particulier dans les grandes organisations.

Avec une suite d'outils dédiés à l'amélioration des opérations, de la collaboration et du service client, ServiceNow est un choix complet pour les entreprises en quête de robustesse et d'évolutivité.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Résoudre et analyser efficacement les incidents

Introduction transparente de nouvelles mises à jour

Permettre aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes les problèmes courants grâce à la fonctionnalité de base de connaissances

Personnaliser et étendre les capacités de ServiceNow

Automatiser et optimiser les opérations informatiques avec l'IA

Plonger en profondeur dans les indicateurs et améliorer la prestation de services

Accéder aux fonctions de ServiceNow en déplacement

Limites de ServiceNow

C'est peut-être trop pour les petites et moyennes entreprises. Si c'est votre cas, jetez un coup d'œil à ce qui suit Les concurrents de ServiceNow L'installation initiale et la personnalisation peuvent être complexes

Les coûts peuvent s'accumuler avec les modules complémentaires et les fonctionnalités

Prix de ServiceNow

Contactez ServiceNow pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 700+ commentaires)

: 4.4/5 (1 700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

8. Helpwise

via Aide Helpwise est une bouffée d'air frais dans le domaine des boîtes de réception partagées.

En transformant la collaboration par e-mail en un effort facile, c'est un compagnon fiable pour les équipes commerciales, d'assistance et d'opérations.

Avec une myriade de fonctionnalités telles que les flux de travail automatisés, le chat intégré et l'automatisation, Helpwise permet aux petites entreprises de gérer efficacement les e-mails tout en gardant la satisfaction des clients au premier plan.

Les meilleures fonctionnalités de Helpwise

Fusionnez les communications des équipes pour une coordination fluide

Paramétrer les comportements pour l'étiquette automatique, l'assignation, et plus encore

Intégrer des applications populaires comme Slack, CRM, et plus encore

Prévenir les réponses simultanées pour une gestion efficace

Jaugez les performances de l'équipe avec des indicateurs puissants

Adaptez le tableau de bord aux besoins de chaque membre de l'équipe

Sachez quand vos e-mails sont lus

Les limites de Helpwise

Fonctionnalités limitées dans le forfait de base

Les intégrations avancées sont réservées aux niveaux supérieurs

L'interface utilisateur peut sembler moins intuitive pour certains

Prix de Helpwise

Standard : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Premium : 29$/mois par utilisateur

: 29$/mois par utilisateur Avancé : 50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

9. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub est un témoignage du service client intégré.

Au-delà des simples fonctions du service d'assistance, il offre un écosystème complet garantissant que les entreprises peuvent servir, satisfaire et fidéliser leurs clients.

Avec des fonctionnalités telles que les bases de connaissances, les sondages et les tableaux de bord de rapports, HubSpot Service s'assure que chaque point de contact est une opportunité de satisfaire les clients.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Service Hub

Intégrez les e-mails, les discussions et bien plus encore en un seul endroit

Rédiger des articles informatifs dans la base de connaissances pour répondre aux requêtes les plus courantes

Diriger rapidement les tickets d'assistance vers les bonnes équipes grâce aux outils de gestion des tickets de HubSpot

Comprenez les sentiments de vos clients

Analyser les indicateurs de service pour mieux les optimiser

S'engager en temps réel avec les clients

Organisez et traitez les problèmes des clients de manière efficace

Les limites de HubSpot Service Hub

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une courbe d'apprentissage plus prononcée

Les intégrations avec des outils autres que HubSpot sont parfois difficiles

La personnalisation peut être limitée par rapport aux solutions autonomes

Prix du HubSpot Service Hub

Free

Débutant: 18$/mois

18$/mois Professionnel: $450/mois

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

10. Zoho Desk

via Bureau Zoho Zoho Desk n'est pas seulement un outil de service à la clientèle, c'est une expérience.

En créant un environnement riche et contextuel pour les agents et les clients, Zoho Desk réimagine la façon dont les entreprises abordent l'assistance.

Grâce à l'assistance pilotée par l'IA, aux capacités multicanales et aux rapports avancés, Zoho Desk permet aux entreprises de forger des relations clients significatives et durables.

les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Engagez la conversation par e-mail, sur les médias sociaux, en discutant, etc

Organiser, prioriser et traiter les demandes de renseignements

Accélérer les réponses aux tickets d'assistance et l'assignation des tâches grâce à des automatisations intégrées

Permettre aux clients d'obtenir des réponses à la demande

Obtenir des informations pour une amélioration continue

Faire équipe pour accélérer l'assistance aux clients

Faire de Zoho Desk véritablement le vôtre grâce à une interface personnalisable

Limites de Zoho Desk

L'application mobile pourrait être plus intuitive

Nécessite une formation pour l'utilisation complète des fonctionnalités

L'installation initiale peut prendre un peu de temps

Prix de Zoho Desk

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: 40 $/mois par utilisateur

40 $/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

Pourquoi ClickUp est en tête de la liste des alternatives à Help Scout

ClickUp offre une solution tout-en-un qui dépasse les limites des autres alternatives à Help Scout pour l'assistance aux clients. Sa facilité de personnalisation et ses capacités d'intégration en font un choix de premier ordre pour les entreprises à la recherche d'une alternative robuste à Help Scout.

Avec la possibilité de tout gérer, des requêtes des clients aux tâches internes, il change la donne pour les petites et moyennes entreprises. Ajoutez à cela la pléthore de ressources disponibles sur Le blog de ClickUp et il est facile de comprendre pourquoi ClickUp se distingue. A partir de logiciel de service desk à modèles de parcours client clickUp est la solution holistique que les équipes recherchaient.