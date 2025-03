10 meilleurs constructeurs de sites Web IA & ; générateurs en 2025

Dans le domaine du développement web, l'intelligence artificielle (IA) joue un rôle majeur dans l'automatisation et la rationalisation des tâches. Les constructeurs de sites Web alimentés par l'IA rendent la création de sites Web plus facile que jamais tout en permettant aux développeurs de se concentrer sur des éléments importants tels que la personnalisation du design.

Pour vous aider à trouver le meilleur constructeur de sites Web IA pour vos besoins, nous avons compilé une liste de logiciels les mieux notés pour affiner votre recherche !

Que faut-il rechercher dans un constructeur de sites Web IA ?

Gardez un œil sur les fonctionnalités suivantes lorsque vous passez au crible le vaste océan de constructeurs de sites Web IA et leurs outils d'IA intégrés étendus :

Interface conviviale: Votre constructeur de sites Web alimenté par l'IA devrait donner la priorité à la facilité d'utilisation. Achevé un site web de base en quelques minutes à l'aide de l'outil devrait être un processus transparent

Votre constructeur de sites Web alimenté par l'IA devrait donner la priorité à la facilité d'utilisation. Achevé un site web de base en quelques minutes à l'aide de l'outil devrait être un processus transparent Adaptabilité: Choisissez un constructeur de sites Web IA qui peut s'adapter à vos préférences en matière de conception et intégrer les éléments de site Web que vous souhaitez

Choisissez un constructeur de sites Web IA qui peut s'adapter à vos préférences en matière de conception et intégrer les éléments de site Web que vous souhaitez Capacités d'intégration: Le constructeur de sites Web IA que vous avez choisi doit s'intégrer de manière transparente aux autres applications et outils que vous utilisez pour la création de sites Web

Le constructeur de sites Web IA que vous avez choisi doit s'intégrer de manière transparente aux autres applications et outils que vous utilisez pour la création de sites Web Personnalisation: Recherchez un constructeur de sites Web IA qui respecte votre vision unique et offre des options de personnalisation pour correspondre à vos éléments de conception

Recherchez un constructeur de sites Web IA qui respecte votre vision unique et offre des options de personnalisation pour correspondre à vos éléments de conception Évolutivité: Assurez-vous que le constructeur de sites Web IA peut se développer en même temps que votre entreprise. Votre sitesite web doit pouvoir s'étendre en douceur au fur et à mesure que votre entreprise se développe

Assurez-vous que le constructeur de sites Web IA peut se développer en même temps que votre entreprise. Votre sitesite web doit pouvoir s'étendre en douceur au fur et à mesure que votre entreprise se développe Cost-Effectiveness: Tout en considérant le prix, donnez la priorité à un constructeur de site Web IA qui offre une valeur substantielle pour l'argent que vous investissez

Les 10 meilleurs constructeurs de sites Web IA pour créer un site Web professionnel

1. ClickUp /$$$img/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Meilleure solution pour l'IA gestion de projet de site web ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour les équipes de toutes tailles afin de rationaliser la gestion des tâches, la gestion des projets et les

la productivité .

Le système intégré de Assistant alimenté par l'IA , un joyau au sein de la plateforme, apporte des capacités comme jamais auparavant. Il peut prédire les dates d'échéance, automatiser les tâches monotones ou offrir des aperçus pointus pour l'expérience des utilisateurs de sites Web à l'aide de l'IA. Aucune compétence en matière de code n'est requise !

Ce service a été conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs Outil d'IA pour le marketing c'est comme si vous aviez votre stratège numérique à bord pour compléter votre stratégie de marketing par l'IA outil de développement d'applications ou constructeur de site web IA. Plongez dans son vaste tableau de fonctionnalités, et découvrez comment ClickUp peut transformer votre processus de création de site web grâce à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Il s'agit d'un puissant outil tout-en-un Outil de gestion d'un projet d'IA . Avec plus de 1 000+ intégrations, dites adieu à la recherche d'applications lorsque vous créez un site web

Utilisez le rédacteur IA pour générer rapidement du contenu pour vos pages web

Gère tout, des RH aux indicateurs de performance de la gestion de projet

Outils de gestion des tâches sur mesure pour divers besoins de l'entreprise

Plongez dans le monde de applications sans code avec ClickUp

Faites-en plus vite grâce à l'IA avec des dispositions préconstruites comme celles-ci Modèles de lancement de produit .

Un hub pour la collaboration l'exécution de projets la création d'un site web en commun permet à tout le monde d'être sur la même page

Besoin d'une aide extérieure ? ClickUp dispose d'un guide pour l'externalisation de la gestion de projet Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage un peu abrupte en raison de l'étendue des fonctionnalités

Notifications parfois excessives

La version mobile ne reprend pas toutes les fonctions du bureau

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Wix ADI

Le meilleur pour la construction de sites web assistée par l'IA

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) est l'avenir de la conception intuitive de sites web. En fusionnant ses capacités de conception existantes avec la puissance de l'intelligence artificielle, il curie un constructeur de site Web IA unique basé sur des questions simples posées à l'utilisateur.

Le processus élimine la conception manuelle extensive ou votre site Web généré par l'IA, faisant du processus de construction de site Web un effort joyeux plutôt qu'une tâche.

Chaque site créé par le générateur de sites Web de Wix ADI se distingue des autres, ce qui garantit qu'il n'y a pas deux sites Web au design identique.

Les meilleures fonctionnalités de Wix ADI

Le générateur de sites Web IA crée des sites personnalisés instantanément avec l'option d'un domaine gratuit avec certains forfaits

L'optimisation mobile garantit que votre site Web généré par l'IA est impeccable sur tous les appareils

L'option one-pager incluse dans ce générateur de site Web est parfaite pour les portfolios ou les sites d'évènements

Utilisez la fonctionnalité pratique d'éditeur par glisser-déposer pour reprendre le contrôle total du processus à partir du générateur de site Web IA à tout moment

Le rédacteur de contenu IA propose des textes pour le site web

Outils d'IA pour la création de logos

Limites de Wix ADI

Les modèles peuvent être restrictifs pour les créateurs de sites web ayant des besoins de conception avancés

La migration de votre site web existant vers une autre plateforme peut s'avérer délicate

Pas de version gratuite de cet excellent générateur de sites Web IA

Prix de Wix ADI

Light : 16$/mois

: 16$/mois Core : 27$/mois

: 27$/mois Business : 32 $/mois

: 32 $/mois Business Elite : 159 $/mois

: 159 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (9 200+ avis)

3. GoDaddy IA

Le meilleur pour la construction de sites web assistée par l'IA

Naviguer dans le royaume en ligne est une affaire complexe, en particulier pour les petites entreprises. L'IA de GoDaddy apparaît comme une planche de salut, particulièrement adaptée à ces dernières.

Alors que GoDaddy est réputé pour ses services d'enregistrement de domaine et d'hébergement, son aventure dans le domaine de l'IA l'a positionné comme un fournisseur de solutions d'entreprise holistiques.

Les fonctionnalités pilotées par l'IA aident à créer des sites Web réactifs, suggèrent des améliorations de contenu et même des efforts de marketing numérique. Le point fort ? Son intégration transparente avec le vaste tableau d'autres services de GoDaddy.

Les meilleures fonctionnalités de GoDaddy IA

Suggestions de conception de site web sur mesure en fonction du type d'entreprise

Recommandations d'amélioration du contenu pour stimuler l'engagement des utilisateurs

Conseils en matière de marketing numérique pour une portée en ligne efficace

Intégration transparente avec les services d'hébergement et de domaine de GoDaddy

Conceptions d'expérience utilisateur personnalisées basées sur le comportement des visiteurs

Suggestions de référencement pilotées par l'IA pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche

Des analyses de site en temps réel pour suivre et optimiser les performances

Limites de l'IA de GoDaddy

Peut sembler restrictif pour les développeurs chevronnés à la recherche d'une personnalisation complexe

Outils marketing avancés limités par rapport aux plateformes autonomes

Certains utilisateurs pourraient trouver la transition entre les différents services de GoDaddy un peu lourde

Prix de l'IA de GoDaddy

Visitez la page de tarification de GoDaddy IA pour comprendre tous les différents forfaits et fonctionnalités disponibles à l'achat

Évaluations et critiques de GoDaddy IA

G2 : 3.9/5 (800+ commentaires)

: 3.9/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (1,100+ commentaires)

4. 10Web

Meilleur pour les sites WordPress

10Web est un constructeur de sites Web IA qui marie l'innovation à la praticité, offrant aux utilisateurs une expérience de conception Web rationalisée. Imaginez que vous combinez la flexibilité mondialement reconnue de WordPress avec la pure commodité d'un constructeur de sites Web IA. C'est ce que vous propose 10Web.

En quelques minutes, ce génial constructeur de sites Web IA peut répliquer et créer un site Web gratuit sur WordPress, éradiquant ainsi des heures de travail manuel.

Pour ceux qui aiment WordPress mais aspirent à des méthodes de construction de sites plus simples comme une interface glisser-déposer utilisant des outils IA, 10Web apparaît comme la solution parfaite pour les sites Web professionnels.

10Web meilleures fonctionnalités

Importer n'importe quel site web pour obtenir son jumeau WordPress

Construire des sites Web personnalisés avec des outils de génération de sites Web intuitifs

Il y a des plugins pour tout, des galeries de photos au référencement

Créez des sites web qui sont impeccables sur tous les types d'appareils

Des outils IA faciles à utiliser aident à stimuler la vitesse du site Web

Sauvegardes automatisées en temps réel et surveillance 24/7

Des outils pour améliorer la visibilité du site web sur les moteurs de recherche

10Limites de Web

Limité à la plateforme WordPress

Certaines fonctionnalités avancées du générateur de site web nécessitent une courbe d'apprentissage plus prononcée

Des problèmes de compatibilité avec les plugins peuvent survenir

10Web prix

Débutant : 10$/mois

: 10$/mois Premium : 15$/mois

: 15$/mois Ultimate : 23$/mois

10Web évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (80+ commentaires)

: 4.4/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (30+ commentaires)

5. CodeWP

Meilleur pour les sites WordPress

Dans le domaine des constructeurs de sites Web IA, CodeWP brille de mille feux. Ce constructeur de sites Web IA exploite la puissance de l'IA pour transformer les conceptions directement en thèmes WordPress réactifs.

Tout d'abord, donnez au générateur de site Web le design que vous souhaitez. Ensuite, regardez avec étonnement le constructeur de sites Web IA de CodeWP l'interpréter et le mouler dans un thème WordPress dynamique, prêt à enchanter les visiteurs.

C'est le meilleur constructeur de sites Web IA pour fusionner votre créativité avec la technologie de pointe.

Meilleures fonctionnalités de CodeWP

Bien que limité, CodeWP fait un constructeur de site IA gratuit

Transforme les designs en thèmes WordPress sans effort

Garantit des performances cohérentes sur tous les navigateurs

Priorise la vitesse du site pour une meilleure expérience utilisateur

Le générateur de site web se redimensionne pour les mobiles, les tablettes et les bureaux

Rationalisé pour l'intégration de WooCommerce

Les outils de référencement vous donnent une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche

Compatible avec les plugins WordPress les plus courants

Limites de CodeWP

Spécifiquement conçu pour WordPress ; pas aussi polyvalent que d'autres générateurs de sites Web IA

Les personnalisations avancées peuvent nécessiter des modifications manuelles du générateur de site Web

Divergences occasionnelles entre le design original et le thème converti

Prix de CodeWP

Free

Pro : 12$/mois

: 12$/mois Agence : 36$/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Hostinger

Le meilleur pour la création de sites web par glisser-déposer

Hostinger, bien qu'il soit surtout considéré comme un géant de l'hébergement Web, ne manque pas d'atouts grâce à l'intégration d'outils IA de création de sites Web à la pointe de la technologie.

Les outils de création de sites Web approfondissent les nuances de la performance des sites Web, garantissant une vitesse, une sécurité et une expérience utilisateur optimales.

Le constructeur de sites Web d'Hostinger fait le lien entre le prix abordable et la performance stellaire des sites Web grâce à ses forfaits économiques et à ses outils d'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Hostinger

Hébergement de qualité supérieure sans le prix du haut de gamme

Éditeur simple par glisser-déposer avec des informations de l'IA

Le constructeur de sites Web Hostinger est optimisé pour la création de sites Web avec WordPress

Installation de WordPress en un clic

Sécurité et performance accrues grâce à l'intégration de Cloudflare

Aperçus IA pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche

Sauvegardes quotidiennes automatisées pour la tranquillité d'esprit

Discuter avec de vrais humains à tout moment, n'importe où

Générer du texte rapidement avec l'éditeur IA

Les limites de Hostinger

Pas d'IP dédiée sur les forfaits d'hébergement mutualisé

La vente incitative pendant le processus de paiement peut être déroutante

Stockage limité sur les forfaits de base

Prix Hostinger

Premium : 2,99 $/mois

: 2,99 $/mois Business : 3,99 $/mois

: 3,99 $/mois Cloud Startup : 9,99 $/mois

G2 : 4.4/5 (370+ commentaires)

: 4.4/5 (370+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (250+ commentaires)

7. Jimdo

Le meilleur pour la construction de sites web par glisser-déposer

Lorsque le temps est compté, le constructeur de sites web Jimdo IA est à la hauteur. Alimentée par son système d'IA Dolphin, cette plateforme peut évoquer des sites Web personnalisés et réactifs en trois minutes.

Les outils IA de Jimdo analysent les préférences des utilisateurs en temps réel, garantissant ainsi que chaque site est conçu sur mesure pour trouver un écho auprès de son public. Malgré certaines fonctionnalités payantes, le constructeur de sites web IA gratuit proposé par Jimdo reste puissant.

Les meilleures fonctionnalités de Jimdo

Création rapide de sites en fonction du type d'entreprise et de ses préférences

Interface intuitive, même pour les débutants

Outils d'IA intégrés pour booster la visibilité sur les moteurs de recherche

Les sites s'adaptent automatiquement à tous les appareils

Noms de domaine personnalisés pour l'image de marque

Installation et gestion faciles de la boutique en ligne

Lié de manière transparente aux principales plateformes

Les limites de Jimdo

Liberté de création limitée par rapport aux constructeurs de sites IA traditionnels

Les fonctionnalités de commerce électronique pourraient être plus avancées

Pas de magasin d'applications tierces pour les intégrations

Prix Jimdo

Jouer : Free

: Free Listes d'entreprises : 4$/mois

: 4$/mois Démarrage : 9$/mois

: 9$/mois Croissance : 14$/mois

: 14$/mois Commerce électronique : 19$/mois

: 19$/mois Unlimited : 39$/mois

G2 : 3.9/5 (18+ commentaires)

: 3.9/5 (18+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (35+ commentaires)

8. Unbounce

Meilleur pour la création de pages d'atterrissage par l'IA

Créez des pages d'atterrissage visuellement attrayantes qui sont également optimisées pour la conversion avec l'outil IA d'Unbounce. Au fur et à mesure que les utilisateurs travaillent avec ce constructeur de sites Web IA, ses outils IA apprennent, s'adaptent et affinent leurs techniques d'optimisation avec diligence.

Unbounce comprend que le marché numérique actuel des sites Web générés par l'IA est férocement concurrentiel, et pour se démarquer, les entreprises ont besoin de plus qu'un constructeur d'IA et de designs attrayants.

Unbounce utilise ses capacités robustes de constructeur de sites Web IA pour analyser les comportements des visiteurs, suivre les indicateurs de conversion et suggérer des améliorations en temps réel qui sont faciles à mettre en œuvre sans codage ni expérience technique.

Que vous soyez un marketeur chevronné ou sur le point de générer un site Web pour la première fois, Unbounce est le meilleur constructeur de sites Web IA pour que vos pages d'atterrissage se démarquent et convertissent efficacement.

Les meilleures fonctionnalités d'Unbounce

Adapte la copie de la page d'atterrissage en fonction des critères de recherche des visiteurs

Recommandations alimentées par l'IA pour améliorer les taux de conversion

Génère un site web sans aucune connaissance en matière de code

plus de 100 modèles personnalisables pour diverses campagnes

Comparez les versions des pages pour des performances optimales

Pages mobiles ultra-rapides pour une expérience utilisateur améliorée

Assure la sécurité des données pour vous et vos visiteurs

Limites d'Unbounce

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs débutants

Les fonctionnalités avancées peuvent sembler complexes pour certains

Prix plus élevés par rapport à certains des meilleurs constructeurs de sites web IA

Prix d'Unbounce

Lancement : 99$/mois

: 99$/mois Optimisation : 145$/mois

: 145$/mois Accélérer : 240 $/mois

: 240 $/mois Concierge : 625 $/mois 625 $/mois

G2 : 4.4/5 (350 commentaires)

: 4.4/5 (350 commentaires) Capterra : 4.5/5 (250 commentaires)

9. Framer IA

Le meilleur pour les sites de commerce électronique

Dans le vaste océan d'outils de conception Web pour votre boutique en ligne, Framer IA émerge comme un phare de l'innovation dans l'espace des constructeurs de sites Web IA. Ce constructeur IA ne se contente pas de créer des designs, mais des expériences artisanales.

Pour les créateurs à la recherche d'un mélange d'art et de technologie, le générateur de site web Framer IA promet exactement cela.

Avec ses capacités d'IA avancées, ce constructeur de sites Web IA offre des fonctionnalités de conception prédictives, suggérant des améliorations et des améliorations pour votre site Web IA en cours de route.

Que vous ayez besoin d'un générateur de site Web IA pour une simple page d'accueil ou une application Web complexe, Framer IA s'assure que vos conceptions sont visuellement attrayantes et disposent d'une interface conviviale.

Les meilleures fonctionnalités de Framer IA

Générez un site Web, puis concevez, modifiez et révisez ce site IA dans un espace partagé

Utilisez le générateur de site Web IA pour ajouter facilement des composants interactifs tels que des effets de survol, des curseurs, etc

Validez les conceptions dans votre générateur de site web avant de procéder au développement complet

Le générateur de sites web IA convertit les sites web professionnels en code utilisable

Revenez à des conceptions antérieures dans votre générateur de site web d'un simple clic

Étendez les fonctions du site Web IA avec des plugins communautaires et des outils de marketing

Transition transparente de la conception au développement de votre site Web alimenté par l'IA

Limites de Framer IA

La myriade de fonctionnalités de l'IA nécessite un certain apprentissage pour commencer à construire des sites Web fonctionnels, en particulier pour les débutants

Plus adapté au prototypage qu'à la construction d'un site Web entièrement géré par l'IA

Certains composants interactifs peuvent apparaître différemment dans le produit final

Prix du Framer IA

**Free

Mini: 5$/mois

5$/mois Basic: 15$/mois

15$/mois Pro : 30$/mois

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.4/5 (20+ avis)

10. Shopify

Le meilleur pour les sites de commerce électronique

Le parcours de Shopify dans le monde du commerce électronique est légendaire, mais son incursion dans l'intégration de sites Web IA établit un nouveau paramètre.

Au-delà de la fourniture d'une plateforme pour créer des boutiques en ligne, les fonctionnalités IA de Shopify permettent désormais aux propriétaires de magasins de disposer d'informations basées sur des données pour leur site Web IA.

En tirant parti des fonctionnalités IA, il peut prédire les tendances d'achat, analyser le comportement des visiteurs et même automatiser les tâches de routine. Les propriétaires de magasins ont ainsi plus de temps pour se concentrer sur les produits et la stratégie plutôt que de se tracasser pour leur site web IA.

Les chatbots de Shopify pilotés par l'IA améliorent l'interaction avec les clients, en les guidant dans leurs sélections de produits et en répondant aux requêtes en temps réel.

Alors que le monde du commerce électronique devient de plus en plus complexe, le fabricant de sites Web IA de Shopify veille à ce que les propriétaires de magasins aient toujours une étape d'avance, en prenant des décisions d'entreprise étayées par des données et de l'intelligence.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Comprenez les comportements et les tendances des clients grâce aux fonctionnalités alimentées par l'IA

Utilisez le générateur de sites web IA pour personnaliser votre boutique en ligne sans codage

Créez un site web et bénéficiez d'un domaine personnalisé

Acceptez les paiements en toute transparence

Suivez les niveaux de stock en toute simplicité

Faites vos achats en déplacement grâce à des conceptions adaptées aux mobiles

Augmentez le trafic et les équipes commerciales

Obtenir de l'aide à tout moment de la part de personnes réelles

Limites de Shopify

Frais de transaction à moins d'utiliser Shopify Payments

Les fonctionnalités avancées du générateur de site Web IA peuvent être écrasantes pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de gérer des sites Web entiers

Certaines intégrations d'applications tierces ne sont pas incluses dans le générateur de site Web IA de base

Prix Shopify

Base : 39 $/mois

: 39 $/mois Shopify : 105 $/mois

: 105 $/mois Avancé : 399 $/mois

G2 : 4.4/5 (4 300+ avis)

: 4.4/5 (4 300+ avis) Capterra : 4.5/5 (6,100+ commentaires)

Pourquoi ClickUp règne en maître sur la gestion de projet par IA

Alors que de nombreuses plateformes offrent une myriade de fonctionnalités, ClickUp se distingue comme le meilleur constructeur de sites Web. Pourquoi ? Parce que l'IA de ClickUp n'est pas qu'une simple fonctionnalité, c'est une plateforme qui permet aux développeurs web de collaborer avec les équipes et les clients en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de répartir les tâches, de prédire les échéanciers d'un projet de création de site Web ou de plonger en profondeur dans l'expérience utilisateur d'un site Web, les informations pilotées par l'IA de ClickUp n'ont pas d'égal.

