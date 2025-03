10 meilleurs logiciels de feedback 360 pour le feedback des employés

le logiciel de feedback 360 joue un rôle central dans la promotion d'une culture de travail positive. 🏅

Cette stratégie de feedback se concentre sur le développement de l'employé par le biais d'apports constructifs continus de la part de ses pairs et de ses superviseurs, ce qui conduit finalement à une main-d'œuvre plus engagée, plus productive et plus performante.

Grâce à des interfaces conviviales, des fonctionnalités dynamiques et des analyses avancées, les outils de feed-back à 360° sont conçus pour réduire le temps de travail des employés les frictions des exercices manuels de feed-back à 360 . Le bon produit vous aidera à établir un environnement de communication équitable et transparent. 🧑‍🤝‍🧑

Vous ne savez pas quel outil choisir ? Nous avons fait le travail sur ce Front pour vous présenter les 10 solutions logicielles de feedback 360 les plus performantes disponibles aujourd'hui.Utilisez-les pour permettre à votre organisation d'obtenir des informations exploitables, des évaluations de performance des employés en toute transparence et une compréhension plus approfondie du potentiel de votre équipe.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de feedback 360 ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/goals-in-clickup-1400x930.png Objectifs dans ClickUp /$$img/

Créez des Objectifs SMART dans ClickUp avec de multiples façons de suivre la progression et d'atteindre vos cibles

Avant d'investir dans n'importe quelle plateforme de retour d'information, recherchez un logiciel qui assiste ces qualités clés :

Facilité d'utilisation : Le logiciel doit avoir une interface utilisateur intuitive qui vous permet de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre organisation

: Le logiciel doit avoir une interface utilisateur intuitive qui vous permet de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre organisation Des rapports clairs et exploitables : Les gestionnaires et les employés devraient être en mesure de comprendre la perspective de rétroaction et de naviguer dans les fonctionnalités de rapports sans heurts

: Les gestionnaires et les employés devraient être en mesure de comprendre la perspective de rétroaction et de naviguer dans les fonctionnalités de rapports sans heurts Capacités d'intégration : Une intégration transparente avec les systèmes RH existants est essentielle pour la maintenance d'un flux de travail de rétroaction fluide qui s'harmonise avec vos processus établis

Des mesures de sécurité solides : Le logiciel devrait donner la priorité à la sécurité avec le cryptage des données et l'accès basé sur les rôles. Il doit protéger les informations sensibles des employés et maintenir la confidentialité dans le cas d'un cycle de feedback anonyme et constructif

: Le logiciel devrait donner la priorité à la sécurité avec le cryptage des données et l'accès basé sur les rôles. Il doit protéger les informations sensibles des employés et maintenir la confidentialité dans le cas d'un cycle de feedback anonyme et constructif Outils d'analyse approfondie : L'outil doit offrir une visualisation des données et des analyses significatives pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour le développement et la fidélisation des équipes

Les 10 meilleurs logiciels de feedback 360 à utiliser en 2024

Ces 10 plateformes de feedback 360 de pointe offrent des fonctionnalités pratiques pour une évaluation transparente des performances, chacune apportant quelque chose d'unique au tableau. Regardez de plus près et trouvez votre favori !

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un outil de productivité incroyablement versatile conçu pour centraliser votre travail à travers les applications et rationaliser les différents.. Processus de l'équipe RH -y compris les examens de performance et les évaluations. Cette puissante plateforme est dotée de centaines de fonctionnalités dynamiques permettant d'optimiser votre cycle de retour d'information interne et d'améliorer l'engagement des équipes. Définissez même des paramètres de performance et des échéanciers mesurables pour chaque employé à l'aide de Objectifs ClickUp et suivre leur progression grâce à des tableaux de bord hebdomadaires et d'autres indicateurs. 📈

Avec ClickUp's, les Affichage du formulaire grâce à la méthode 360°, vous pouvez dire adieu aux systèmes encombrants de saisie des évaluations. Créez des sondages complets pour recueillir les commentaires de tous les membres de l'équipe impliqués dans le processus de rétroaction à 360°. Même les nouveaux utilisateurs peuvent facilement créer des formulaires personnalisables sur la plateforme en quelques clics. Ajoutez des champs personnalisés pour structurer et organiser vos réponses, puis utilisez des Automatisations dans ClickUp pour distribuer automatiquement les formulaires aux bons coéquipiers en un rien de temps.

Besoin d'aide pour démarrer ? Utilisez l'outil ClickUp Examen des performances ou Modèle de formulaire de retour d'information pour concevoir un sondage qui fonctionne pour votre équipe. Le modèle de formulaire est préchargé avec des champs personnalisés polyvalents pour le type de service et la portée de l'amélioration afin de s'adapter à tout processus de retour d'information, interne ou externe.

ClickUp meilleures fonctionnalités

L'affichage du formulaire sert de générateur de formulaire intégré pour le retour d'information et les sondages

plus de 15 types d'affichages pour gérer votre travail sous tous les angles

Suivi des employés et outils d'engagement

Modèles adaptés aux RH pour gagner du temps (comme le Modèle Start-Stop-Continue )

Rapports détaillés sur la productivité et les performances

Intégrations avec plus de 1 000 autres outils de travail

ClickUp Docs pour créer des documents détaillés manuels de l'employé La version gratuite de ClickUp est plus performante que les versions payantes d'autres logiciels similaires



Les limites de ClickUp

L'apprentissage de toutes les fonctionnalités de ClickUp peut prendre un certain temps

Tous les affichages ne sont pas encore assistés sur l'application mobile ClickUp

Prix de ClickUp

Version gratuite

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (8 400+ commentaires)

: 4.7/5 (8 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Treillis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Lattice.jpg Treillis /$$$img/

Via : Treillis Lattice est la performance ultime système de gestion conçu pour révolutionner le suivi, l'engagement, la réussite et le développement des employés. Il combine la gestion continue des performances, les sondages, la rémunération et la carrière outils de développement en une solution connectée.

En tant que plateforme complète de gestion des personnes, elle rassemble des analyses puissantes pour cultiver une culture gagnante avec des employés engagés et performants. Avec ses capacités de rapports évolutifs, elle travaille parfaitement pour les entreprises en expansion et les équipes RH

Utilisez l'outil pour identifier les employés les plus performants, suivre les commentaires des employés et équiper chaque personne pour la réussite. Des évaluations à 360 degrés aux évaluations basées sur des projets, configurez et gérez sans effort des cycles de feedback que les employés et les managers adorent. 😊

Lattice meilleures fonctionnalités

Règles automatiques, notes en ligne et étiquettes

Modèles prêts à l'emploi

Intégration avec plus de 20 applications de RH et de productivité

Possibilité de récompenser les employés par des messages publics

Assistance à la planification orientée vers l'action et les objectifs

Suivi du temps

Limites de Lattice

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel est parfois déroutant et qu'il est difficile d'y naviguer

L'assistance client pourrait être meilleure

Prix de Lattice

Gestion de la performance & OKRs & Objectifs : 11 $/mois par utilisateur

: 11 $/mois par utilisateur Engagement : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Croissance : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Compensation: $6/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

: 4.7/5 (3 700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (110+ commentaires)

3. 360 Développer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/360-Develop-1400x715.png 360 Develop /$$$img/

Via : 360 Développez 360 Develop est un outil qui permet d'affiner la structure du feedback 360 ! Cette solution hautement personnalisée possède des fonctionnalités de conception, de livraison et de rapports axées sur la mise en place d'un solide processus d'évaluation par les pairs.

Cet outil puissant fait passer votre exercice d'évaluation interne au niveau supérieur en offrant des avantages par rapport à la communication à source unique traditionnelle. Vous pouvez vous attendre à des contributions précises et opportunes de diverses sources, y compris des responsables, des clients et des pairs, sans perturber les tâches quotidiennes de quiconque.

En ce qui concerne les rapports, 360 Develop fournit des scores résumés pour vos employés, mettant en évidence les comportements et les compétences les mieux notés et les moins bien notés. L'évaluateur peut également ajouter des commentaires qualitatifs pour aider l'employé à se développer à long terme.💡

360 Develop meilleures fonctionnalités

Outil dédié au feedback 360

Permet d'élaborer des sondages, des échelles d'évaluation et des questions ouvertes spécifiques

Mélange le feedback quantitatif et qualitatif

Offre des options de rapports polyvalentes

Les limites du développement 360

Ne fait pas l'objet d'une assistance pour les modèles de retour d'information polyvalents

Transparence limitée en matière de prix

Prix de 360 Develop

360 Direct : 380 $/an par utilisateur (prix de départ)

: 380 $/an par utilisateur (prix de départ) 360 Create : 500 $/an par utilisateur (prix de départ)

G2 : Pas d'évaluation

: Pas d'évaluation Capterra : Pas de commentaires

4. Trakstar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image6-6-1400x726.png Page d'accueil de Trakstar /$$$img/

Via : Trakstar En intégrant de manière transparente quatre produits de premier ordre dans une solution puissante, Trakstar empower les équipes RH tout au long du parcours de l'employé.

Trakstar Hire rationalise les procédures de recrutement, tandis que Trakstar Learn favorise la croissance et le développement professionnels.

Trakstar Perform est une solution complète de gestion des ressources humaines outil de gestion des performances qui fournit des évaluations en ligne illimitées, un flux de travail automatisé et des rapports pertinents. Il peut donner à vos employés une chance de polir les compétences existantes et de développer de nouvelles compétences. Motivez-les et engagez-les avec un retour d'information en temps réel ou à 360° si nécessaire. 🤝

Exploiter les la puissance des décisions basées sur les données avec Trakstar Insights, l'analyse des données sur les employés pour optimiser votre stratégie en matière de main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Trakstar

Fonctionnalité d'objectifs SMART pour définir des objectifs, suivre votre progression et évaluer la façon dont vos employés font leur travail

Suivi personnalisé des objectifs, évaluation des performances, cycles d'évaluation sans fin et retour d'information continu

le feedback 360 encourage l'engagement, le compte-rendu et le développement des employés grâce à une boucle de feedback en temps réel

Rappels automatiques par e-mail

Limites de Trakstar

Pas de suivi de la progression des objectifs

Difficile de savoir si un employé a pris connaissance de son évaluation

Prix de Trakstar

Sur demande

G2 : 4.4/5 (640+ commentaires)

: 4.4/5 (640+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (280+ commentaires)

5. Expérience des employés de Qualtrics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Qualtrics-Employee-Experience-1400x651.png Expérience des employés Qualtrics /$$$img/

Via : Qualtrics EmployeeXM Qualtrics EmployeeXM (EX) affiche une vue globale de l'ensemble du cycle de vie des employés, avec un focus sur la priorisation des facteurs clés de l'engagement et de l'expérience des employés. Il vous permet de constituer des équipes soudées, d'améliorer la productivité et de réduire efficacement les taux d'attrition.

Avec Qualtrics, vous pouvez adapter les programmes d'engagement à vos besoins spécifiques, allant des sondages réguliers sur le feedback des employés aux sondages ad hoc sur le pouls. 📊

Qualtrics 360 Development travaille à la fois pour les managers individuels et les employés à tous les niveaux, en leur donnant les outils, les évaluations et les rapports dont ils ont besoin pour faire progresser leur carrière. Ce logiciel de feedback à 360 degrés aide les subordonnés directs à développer leurs compétences en leadership et à maximiser leurs contributions à l'entreprise en recueillant des informations personnalisées, fondées sur des données et exploitables.

Qualtrics Employee Experience meilleures fonctionnalités

Excellent pour les responsables du marketing et des ressources humaines

Assistance au développement managérial

Excellent service d'assistance client

Les préréglages ont l'air bien, avec des options de personnalisation avancées

Limites de Qualtrics Employee Experience

Le processus d'exportation des données peut être difficile

L'interface utilisateur peut sembler encombrante, en particulier lors de la création de formulaires

Prix de Qualtrics Employee Experience

Demander un devis à Qualtrics Employee Experience

G2 : 4.4/5 (440+ commentaires)

: 4.4/5 (440+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

6. 15Five

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image1-1-1400x1062.png page d'accueil 15Five /$$$img/

Via : 15Cinq 15Five est un logiciel complet de gestion de la performance qui offre aux équipes RH une plateforme complète pour améliorer l'efficacité des managers, favoriser la haute performance et l'engagement, et stimuler la fidélisation.

Ce logiciel convivial de formation des managers aide les responsables RH à mesurer en permanence l'engagement et la performance, permettant ainsi aux dirigeants d'impulser des changements positifs. 💼

15Five est facile à paramétrer et à gérer. Il offre quatre produits uniques :

Engage: Contient des sondages d'engagement pour recueillir des commentaires Perform: Aide à évaluer la performance dans le contexte du rôle, du département et des données démographiques Transformer: Offre des fonctionnalités pour aider les employeurs à créer un programme de développement des employés Tableau de bord des résultats: Permet de suivre les indicateurs de performance de l'équipe

15Cinq meilleures fonctionnalités

Possibilité de créer des champs, des objets, des règles et des affichages personnalisés

Accès à des données, fonctionnalités ou objets spécifiques

Options pour l'examen des objectifs personnels et le retour d'information en temps réel

Suivi du temps de développement en temps réel

15Five limitations

Il n'y a pas de fonctionnalité statistique pour le suivi des objectifs

Ne convient pas au développement des compétences personnelles

Prix de 15Five

Engage: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Perform: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Total Platform: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Transformation : 99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (1 750+ commentaires)

: 4.6/5 (1 750+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (880+ commentaires)

7. Culture Amp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image34-1400x954.png Culture Amp /$$img/

Via : Culture Amp Grâce à cette plateforme intuitive, vous pouvez mettre en œuvre des programmes efficaces pour l'engagement des employés l'engagement des employés, la gestion de la performance et le développement des compétences, tout cela en un seul endroit. Responsabilisez les managers, les individus et les équipes avec un retour 360 orienté vers l'action pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Culture Amp simplifie le processus de construction d'une stratégie de personnes confiante et axée sur les données, qui profite aux employés et garantit la réussite de l'entreprise. 📈

L'interface est conviviale, et vous pouvez obtenir un retour d'information à tout moment et comparer vos objectifs à ceux de votre département et de l'ensemble de l'entreprise. Le laboratoire de compétences vous permet de suivre divers cours qui prennent cinq minutes par jour, ce qui est incroyablement pratique pour les intégrer dans une semaine chargée.

Culture Amp meilleures fonctionnalités

Permet une personnalisation pour répondre à des demandes spécifiques

Permet aux employés ou aux managers de demander un retour d'information à leurs collègues

Offre des outils d'analyse qui montrent les indicateurs cruciaux de l'entreprise et permettent de suivre le développement

Culture Amp limites

L'installation initiale peut s'avérer difficile

La taille d'apprentissage fixe par jour n'est pas optimale pour certains utilisateurs

Prix de Culture Amp

Développement : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Engage : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Performer : 11 $/mois par utilisateur

: 11 $/mois par utilisateur Employee Experience Platform : 16 $/mois par personne

G2 : 4.6/5 (650+ commentaires)

: 4.6/5 (650+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (90+ commentaires)

8. Spidergap 360 Feedback

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Spidergap-360-Feedback-1400x673.png Spidergap 360 Feedback /$$$img/

Via : Lacune de l'araignée Les fonctionnalités et les tarifs de Spidergap répondent à vos besoins, qu'il s'agisse d'un 360 outil de retour d'information qui est prêt à l'emploi ou préférer une procédure entièrement personnalisée. Spidergap offre flexibilité et personnalisation aux organisations qui souhaitent des rapports de feedback 360 contemporains, simples à consulter et exploitables pour leurs dirigeants. 💻

Pour les entreprises qui cherchent à recueillir des commentaires significatifs et à créer des rapports individuels agrégés pour la croissance professionnelle, Spidergap est une excellente option. La plateforme propose une checklist de bout en bout pour s'assurer que votre processus de feedback 360 s'aligne sur les bonnes pratiques du secteur.

En outre, vous obtenez également des experts en rétroaction pour vous guider avec des solutions personnalisées pour votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Spidergap 360 Feedback

Navigation aisée dans le processus de feedback, quelle que soit l'échelle

Interface attrayante, avec d'excellentes options de rapports et de personnalisation

Utile pour le développement professionnel et personnel et les objectifs à court et à long terme

Teams permet de mesurer le retour sur investissement du cycle de feedback pour votre équipe

Les limites de Spidergap 360 Feedback

les rapports et le feedback 360 sont encore en phase bêta

Prix de Spidergap 360 Feedback

Version gratuite

A partir de : 99 $/an

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

9. PerformYard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/performyard-dashboard.png Tableau de bord PerformYard /$$$img/

Via : PerformYard PerformYard est une boîte à outils complète destinée à améliorer les performances des employés. La gestion des objectifs, les évaluations des performances, les vérifications, le retour d'information continu et les sondages d'engagement sont disponibles en un seul emplacement, ce qui vous permet de créer une culture de haute performance.

Que vous ayez besoin de rationaliser un processus d'évaluation à 360° existant ou d'en développer un nouveau, PerformYard est suffisamment flexible pour répondre à vos besoins. Gérez le feedback continu, la définition des objectifs, les entretiens annuels, les évaluations basées sur des projets, la reconnaissance et le feedback des clients sur une seule et même plateforme ! 🎯

Les meilleures fonctionnalités de PerformYard

Assistance gratuite et illimitée

De nombreuses fonctionnalités qui vous aident à créer une retour d'information sur les performances boucle

Notifications et données de performance pour des rapports détaillés

Limites de PerformYard

N'envoie pas de rappels aux employés

Prix de PerformYard

Engagement: $1-$3/mois par utilisateur

$1-$3/mois par utilisateur Professionnel: 5-$10/mois par utilisateur

5-$10/mois par utilisateur Enterprise : Demander un devis à PerformYard

Evaluations et critiques de PerformYard :

G2 : 4.7/5 (690+ commentaires)

: 4.7/5 (690+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (90+ commentaires)

10. Hebdomadaire10

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Weekly10-1400x674.png Hebdomadaire10 /$$$img/

Via : Hebdomadaire10 Le point hebdomadaire 10 fournit l'espace idéal pour réfléchir à la progression, obtenir un retour d'information et aligner les objectifs, le tout en seulement 10 minutes. Les managers disposent des outils nécessaires pour offrir une assistance immédiate et les employés peuvent suivre leurs performances par rapport aux attentes.

Intégré à Microsoft Teams et Outlook, Weekly10 assure à votre équipe la maintenance d'un flux de travail ininterrompu, avec un accès facile aux vérifications, aux rencontres individuelles et aux objectifs.

Ce logiciel est simple à utiliser et à comprendre. Les employés remplissent sans effort l'agenda de leurs réunions en se basant sur leurs réflexions de check-in et en recevant des commentaires. Ce processus ingénieux permet de réduire de 90 % le temps consacré à la préparation des réunions. 🌞

Weekly10 présente votre agenda dynamique directement dans votre Microsoft Teamsmeeting, en se concentrant sur les résultats et les étapes exploitables pour les managers et les employés.

Et voici un avantage supplémentaire - les check-ins conduisent l'analyse alimentée par l'IA fournit une compréhension profonde des sentiments de votre peuple et des niveaux d'engagement des employés. Cela est possible grâce à des tableaux de bord en temps réel, offrant des informations précieuses.

Weekly10 meilleures fonctionnalités

Suivi du feedback, du développement et du moral en un seul endroit

Paramétrage d'objectifs clairs et raisonnables

Créer des OKR pour des membres spécifiques de l'équipe

Hebdomadaire10 limites

Il peut être difficile de savoir quelles questions poser

Certains utilisateurs signalent que le dépannage n'est pas satisfaisant

Prix de Weekly10

Connect2 : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Momentum : 12,5 $/mois par utilisateur

Weekly10 évaluations et critiques :

G2 : 4.5/5 (120 commentaires)

: 4.5/5 (120 commentaires) Capterra : 4.6/5 (15 commentaires)

Pourquoi adopter le logiciel de feedback 360 pour le feedback des employés ?

Fermé et plus objectif, le feedback 360 garantit une évaluation équitable de la part des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les employés concernés encourageant une communication ouverte et la collaboration, il cultive une culture d'amélioration continue au sein de l'équipe. 🤝

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-of-Adding-Conditional-Logic-to-ClickUp-Forms.gif Exemple d'ajout d'une logique conditionnelle aux formulaires ClickUp /$$img/

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

Les responsables peuvent identifier les forces et les faiblesses essentielles, tandis que les informations basées sur les données apportent une assistance aux décisions stratégiques de gestion des talents. Les employés engagés se sentent valorisés par des évaluations régulières et honnêtes, ce qui améliore la satisfaction au travail et les taux de rétention. Le travail télétravail étant de plus en plus répandu, les logiciels de feedback à 360° permettent de recueillir de manière transparente les commentaires d'équipes dispersées.

Si vous souhaitez essayer différents modèles de retour d'information, commencez par le haut de notre liste et inscrivez-vous à ClickUp pour que vos pratiques en matière de retour d'information atteignent de nouveaux sommets ! ⭐️