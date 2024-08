Le modèle de maturité de la gestion de projet et ce qu'il signifie pour votre entreprise

Le PMMM ou modèle de maturité de la gestion de projet est un concept qui permet aux organisations basées sur des projets d'évaluer leur réussite en matière de gestion de projet. Selon l'idéologie proposée par ce modèle, il existe cinq niveaux de maturité en matière de gestion de projet que chaque entreprise doit franchir sur le chemin de la réussite.

En outre, il existe cinq niveaux de maturité de gestion de projet que chaque entreprise doit franchir pour atteindre le succès, des études ont montré que que les entreprises dont la gestion de projet est médiocre sont plus susceptibles d'enregistrer des pertes financières en raison de l'augmentation des coûts par projet et de la faible qualité des résultats.

Par conséquent, si vous cherchez des moyens d'améliorer vos performances en matière de processus d'entreprise il peut être utile d'évaluer votre niveau actuel dans le PMMM et de trouver des moyens de passer à l'étape suivante. Dans l'article d'aujourd'hui, nous examinerons ces cinq niveaux et proposerons des suggestions faciles à comprendre sur la manière de gravir l'échelle du PMMM pour la réussite de la gestion de projet.

Les cinq niveaux du PMMM

Le PMMM est né d'un cadre développé par le Software Engineering Institute de l'Université Carnegie Mellon au milieu des années 1980. Son objectif était d'aider le gouvernement à évaluer les fournisseurs de logiciels afin de décider lesquels seraient les mieux à même de mener à bien des projets complexes. Le modèle a été conçu pour analyser les pratiques standard maintenues par une entreprise dans le cadre de son travail sur des projets logiciels.

Avec le temps, le cadre a été ajusté pour s'adapter à un intervalle plus large d'industries, c'est pourquoi il existe aujourd'hui plusieurs modèles de maturité. Toutefois, le PMMM est le seul qui s'aligne étroitement sur le modèle original, à ceci près qu'il se concentre sur l'évaluation des capacités de gestion de projet à l'aide des cinq étapes différentes mentionnées ci-dessous.

Niveau 1 : Le processus initial

À ce niveau, l'organisation fonctionne de manière assez aléatoire, avec une faible mise en œuvre des outils de contrôle (s'il y en a). Dans ce scénario, il est difficile de prédire une réussite future, car on ne peut pas savoir comment l'organisation se comportera en cas de crise.

Niveau 2 : Processus et normes structurés

Les entreprises qui se situent au niveau 2 mettent en œuvre des pratiques de gestion de projet de base, mais uniquement au niveau des projets individuels. Cela signifie qu'il n'y a pas d'approche générale concernant la réussite de la gestion de projet, qui dépend vraisemblablement des personnes clés de l'organisation.

Bien qu'il soit préférable d'avoir une certaine structure, ce niveau est encore faible lorsqu'il s'agit de faire face à une situation d'urgence et il est également difficile de prédire la réussite avec un certain degré de certitude.

Niveau 3 : Normes organisationnelles et processus institutionnalisé

Avec ce niveau, nous franchissons une étape dans une structure organisationnelle différente, avec des procédures bien définies qui sont considérées comme la manière standard de faire les choses. L'entreprise est bien organisée et la direction est impliquée dans la mise en œuvre et l'assistance à l'utilisation de ces procédures.

À ce niveau, l'organisation est prête à faire face à une crise car elle dispose des procédures documentées nécessaires qui guideront à la fois la direction et les employés vers les étapes à suivre. En outre, une organisation de niveau 3 a intérêt à créer une documentation qui aide à définir la relation entre la direction et les employés (et vice versa), ainsi qu'entre l'organisation et les clients.

Supposons que vous soyez propriétaire d'une entreprise de conseil. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un document bien rédigé de contrat de conseil pour définir clairement votre relation avec chaque client. Vous devriez également envisager de rédiger des NDA et d'autres types de documents qui facilitent la relation avec les employés.

Niveau 4 : Processus géré

Le niveau 4 introduit des indicateurs qui servent à évaluer le niveau actuel de productivité sur la base des procédures et des normes de gestion de projet en vigueur. De cette manière, la gestion peut savoir, à tout moment, si un projet est voué à la réussite ou si des problèmes doivent être résolus.

Niveau 5 : Optimisation du processus

Enfin, au niveau supérieur, l'accent est mis sur l'optimisation. Avec toutes les procédures adéquates en place et disponibles au niveau de l'organisation, la direction est intéressée par l'amélioration continue des performances de la gestion de projet sur la base de son expérience spécifique. Le niveau cinq parle également d'une ouverture vers des techniques innovantes non utilisées par d'autres organisations et qui pourraient apporter un avantage concurrentiel.

Comme vous pouvez le constater, le PMMM est basé sur l'utilisation de comportements organisationnels de plus en plus sophistiqués. Cependant, il est important de savoir qu'il ne s'agit pas d'une échelle rigide, mais plutôt d'une liste de lignes directrices qui peuvent aider les organisations dans leur quête de performance.

Il y aura donc des différences d'une Business à l'autre, en fonction de leur secteur d'activité principal, de leur culture organisationnelle et de leur volonté générale de s'améliorer. En outre, la taille de l'organisation peut avoir une incidence sur la manière dont la gestion de la performance est intégrée.

Par instance, une startup n'a pas besoin d'une structure complexe de procédures, car elle se concentre sur la croissance et le développement. Toutefois, lorsque l'entreprise commence à se développer, il est utile de créer un noyau de normes qui deviendront la force motrice de la réussite de la gestion de projet.

Maintenant que vous connaissez les cinq niveaux proposés par le modèle de maturité de la gestion de projet, il devrait être facile d'identifier la situation actuelle de votre entreprise. Examinons les étapes à envisager pour chaque situation.

Les deux premiers niveaux

Si vous n'avez pas de procédures bien conçues permettant aux employés et aux responsables de comprendre la bonne manière de gérer une situation (quel que soit le degré d'urgence), vous vous situez probablement aux deux premiers niveaux.

Dans ce cas, votre priorité doit être de créer les règles et les normes qui seront à la base de votre culture organisationnelle. Cela peut aller de "comment intégrer un nouvel employé" à la meilleure façon de créer de la documentation pour un nouveau produit.

Tout ce qui est important pour améliorer les processus de l'entreprise et éliminer les problèmes de productivité doit être documenté et facilement accessible pour étude et modification.

Le troisième niveau

Une entreprise à ce niveau est assez avancée en termes d'efficacité de la gestion de projet, mais il y a toujours de la place pour l'amélioration.

Par exemple, pour accélérer le processus de communication et s'assurer que personne ne manque de détails cruciaux, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet spécialisés tels que ClickUp . Il s'agit d'une plateforme qui vous permet de gérer un large intervalle d'équipes et de projets en une seule fois sans perdre trop de temps en logistique.

En outre, ce type de plateforme peut être intégré à d'autres processus d'entreprise, ce qui permet de créer une connexion entre les départements et d'améliorer le flux d'informations

Les quatrième et cinquième niveaux

Une fois que vous avez mis en place une bonne culture organisationnelle, avec des procédures bien conçues et une hiérarchie efficace, il est temps de travailler sur les facteurs qui peuvent rendre les choses encore meilleures. Pour cela, la plupart des entreprises, commencent par utiliser une plateforme de Business Intelligence adaptée à leurs besoins et s'appuient sur les analyses qu'elle fournit.

Bien que la Business Intelligence ne soit pas exactement une technologie innovante, c'est un merveilleux moyen d'évaluer la gestion des risques et de comprendre si votre entreprise va dans le bon sens.

Récapitulation

De nos jours, il existe une forte corrélation entre la technologie et le développement des entreprises. Cela devient encore plus visible quand il s'agit de l'amélioration de la gestion de projet, où les gestionnaires ont accès à un large domaine d'outils et de plates-formes qui peuvent automatiser les activités de routine, fournir des informations précieuses basées sur les données existantes, et améliorer la communication globale de l'équipe et obtenir partie prenante du projet l'adhésion.

Cependant, la technologie doit être assistée par des processus et des procédures d'entreprise bien conçus, afin de s'assurer que votre organisation est sur un titre ascendant. En conclusion, PMMM montre l'importance des facteurs humains et technologiques dans le développement des entreprises.