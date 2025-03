10 Best GTD Apps & ; Software for Getting Things Terminé (en anglais)

Vous nagez dans une mer de rappels sous forme de $$$a ? Toujours en train de s'ajouter à une liste interminable de liste de choses à faire ? Il peut être décourageant de rester au courant de toutes ses tâches, mais il est possible de se transformer en une une véritable centrale de productivité . La méthode "Faire les choses" (GTD) pourrait en être la clé.

David Allen, un consultant américain en productivité, a mis au point l'approche GTD de la gestion du temps et de la productivité. Au titre de la méthode GTD, Allen est convaincu que plus vous avez d'informations en tête, plus il est difficile de décider ce qu'il faut faire ensuite.

La méthode GTD vous offre un système pour vous débarrasser des tâches mentales et organiser vos tâches, classer les projets par ordre de priorité et d'atteindre un meilleur état de concentration. Vous pouvez désormais être une superstar de la productivité.

Les applications et les logiciels intégrant la méthode GTD peuvent vous aider à mettre en œuvre efficacement le système d'Allen. Dans cet article, nous examinons les 10 meilleures applications GTD disponibles en 2024, leurs meilleures fonctionnalités, leurs inconvénients potentiels, leurs prix et leurs évaluations.

Qu'est-ce qu'un logiciel GTD?

Les logiciels GTD sont les compagnons numériques de la méthode GTD. À la base, le système cherche à éliminer l'encombrement mental, à augmenter votre concentration et à vous aider à devenir.. plus efficace pour achever les tâches et des projets. Il s'agit d'un logiciel qui vise à rationaliser vos efforts en vous aidant à capturer, organiser et exécuter des tâches.

Bien qu'il existe de nombreuses variantes de logiciels GTD, toutes comprennent généralement un système de gestion des tâches . Ce système peut vous aider à créer des listes de choses à faire avec des priorités et des échéances.

De nombreuses applications GTD s'intègrent à d'autres applications de votre pile technologique, telles que Google Agenda, les applications d'e-mail et les programmes de discussion, afin de rationaliser la création et la gestion des tâches.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une application "À faire" ?

La sélection de l'application GTD idéale peut avoir un impact significatif sur votre l'efficacité et l'organisation . Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous commencez à chercher une solution de productivité :

Des interfaces intuitives qui sont faciles à naviguer et offrent des moyens rapides d'ajouter et d'attribuer des tâches

Une gestion des tâches qui simplifie la création, la hiérarchisation, la gestion et l'affectation selon les besoins

Des options d'intégration qui vous permettent de vous connecter à d'autres applications, telles que Google Agenda, les applications d'e-mail et les services de discussion

Des outils de collaboration qui vous permettent de partager et de déléguer des tâches avec d'autres personnes et de collaborer à la liste de tâches de l'équipe

Prenez le temps d'examiner vos options en matière d'applications GTD pour trouver celle qui convient le mieux à votre flux de travail.

Les 10 meilleures applications GTD à utiliser en 2024

Découvrons les meilleures applications GTD qui libèrent votre potentiel de productivité !

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour organiser tout votre travail en un seul endroit

Exploiter la puissance de la méthode " Getting Things Terminé " est plus facile que jamais avec ClickUp. La plateforme de gestion de projet excelle avec un système de gestion des tâches intégré, de sorte que le cadre GTD se sent intégré. La plateforme ClickUp s'adapte rapidement, vous permettant de passer de la gestion de votre liste personnelle de choses à faire à la supervision de projets complexes en toute simplicité.

Des options de personnalisation et d'intégration étendues sont disponibles, et le logiciel s'intègre à votre flux de travail existant avec un minimum d'agitation, offrant de nombreuses possibilités de peaufiner et d'affiner le système pour qu'il réponde à vos besoins.

Si vous souhaitez vous lancer dans l'utilisation de la puissante plateforme de gestion de projet de ClickUp pour faire ce que vous avez à faire, jetez un coup d'œil à la section Modèle ClickUp pour faire Terminé . Le modèle s'aligne sur les principes GTD, vous donnant un endroit pour capturer les tâches, définir des paramètres de priorité et les exécuter avec une efficacité optimale.

ClickUp propose également un forfait Free Forever, de sorte que vous n'aurez plus jamais à travailler sans de solides capacités de gestion des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des affichages multiples vous permettent de voir Tâches ClickUp de la manière qui vous convient, y compris les Tableaux blancs, les listes, la vue Calendrier, la vue Échéancier, et plus encore

S'intègre à plus de 1 000 applications, afin que vous puissiez le connecter entièrement à votre flux de travail

Des options de collaboration faciles permettent à chacun de travailler ensemble sur des tâches et des projets à partir d'une seule plateforme centralisée

Des rappels personnalisés délivrent des invites, quand et où vous en avez besoin, pour que vous ne manquiez jamais une tâche

Les fonctions d'intelligence artificielle (IA) intégrées vous aident à créer des listes de tâches ou des éléments exploitables à partir de résumés de réunions

Limites de ClickUp

Certains affichages ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles (pour l'instant !)

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois/utilisateur

12$/mois/utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. OmniFocus

/$$$img/ https://www.omnigroup.com/assets/img/app/focus-ftw/Tags.png Applications et logiciels GTD : Omnifocus /$$$img/

Via Omnifocus OmniFocus est un logiciel GTD dont la base d'utilisateurs est très répandue grâce à son adhésion aux principes de la GTD. Le logiciel propose un système de gestion des tâches pour Mac et iOS qui vous permet de capturer, d'organiser et de hiérarchiser vos tâches dans une interface utilisateur intuitive.

OmniFocus se synchronise sur tous vos appareils Apple, de sorte que vos tâches sont disponibles quels que soient le lieu et le mode de travail. Le logiciel GTD dispose d'excellentes options de personnalisation pour adapter l'environnement de travail à vos préférences, et il évolue pour répondre aux besoins des individus et des équipes.

Pour les utilisateurs dévoués de Mac et d'iOS, cette solution logicielle GTD complète peut stimuler la productivité et vous aider à rester concentré.

OmniFocus meilleures fonctionnalités

Excellent système de gestion des tâches avec des affichages personnalisables

La possibilité de joindre des informations aux tâches vous aide à conserver les données dans un espace central

S'intègre à Siri pour une gestion des tâches mains libres en déplacement

Limites d'OmniFocus

Conçu pour Mac, les utilisateurs de Windows et d'Android risquent de se sentir délaissés

Prix de l'OmniFocus

Abonnement pour Mac, iPhone, iPad et Web: 9,99 $/mois, auto-renouvellement

9,99 $/mois, auto-renouvellement OmniFocus pour le web: 4,99 $/mois

4,99 $/mois Licence standard pour Mac uniquement: 49,99 $ paiement unique

49,99 $ paiement unique Licence pro pour Mac uniquement: 99,99 $ paiement unique

99,99 $ paiement unique Licence standard pour iPhone ou iPad: 49,99$ paiement unique

49,99$ paiement unique Licence pro pour iPhone ou iPad: 74,99 $ paiement unique

G2: 4.6/5 (55+ reviews)

4.6/5 (55+ reviews) Capterra: 4.7/5 (74+ avis)

Check out these OmniFocus alternatives /href/* blog?p=71446* *_blog ? !

3. Toodledo

/$$$img/ $$$IMG/ https://www.toodledo.com/img/home/products/screen-task-desktop.png Applications et logiciels GTD : Toodledo /$$$img/

Via Toodledo Toodledo est un logiciel GTD populaire offrant une polyvalence dans l'optimisation de votre productivité. Vous pouvez capturer, organiser et gérer vos goûts dans une interface propre et intuitive.

L'application GTD facilite l'entrée des tâches et vous permet de hiérarchiser rapidement chaque entrée. La flexibilité de la plateforme transparaît dans les attributs des tâches, où vous pouvez définir des dates d'échéance et des rappels, ajouter des notes et collaborer avec les membres de l'équipe. Il est ainsi facile de personnaliser le flux de travail en fonction de vos besoins.

Toodledo offre de bonnes options d'intégration, et vous pouvez le connecter à vos applications favorites et étendre ses fonctions. Il s'agit d'une solution de productivité solide qui adopte la méthode GTD.

Les meilleures fonctionnalités de Toodledo

Les attributs de tâches personnalisables sont parfaits pour adapter votre flux de travail à vos préférences personnelles

Les fonctionnalités de collaboration facilitent la création de tâches et leur partage avec les membres de l'équipe

Il dispose de bonnes options d'intégration, ce qui vous permet de créer une expérience GTD cohérente sur plusieurs plateformes

Les limites de Toodledo

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface moins attrayante visuellement que d'autres applications GTD sur le marché

Prix de Toodledo

Free

Standard: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Plus: 5,99 $/mois

5,99 $/mois Business: Contact pour les tarifs

G2: 4.4/5 (49+ reviews)

4.4/5 (49+ reviews) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

4. SimpleTask

/img/ https://f-droid.org/repo/nl.mpcjanssen.simpletask/en-US/phoneScreenshots/5\_fr-US.png Applications et logiciels GTD : SimpleTask /$$img/

Via SimpleTask SimpleTask élimine les distractions et propose un gestionnaire de liste à faire avec juste assez de fonctionnalités pour adhérer à la méthode GTD. Ajoutez rapidement une tâche dans l'interface utilisateur simple, puis étiquetez-la, hiérarchisez-la et classez-la dans des groupes.

Vous pouvez utiliser l'application GTD pour créer des rappels dans l'Apple Agenda et le Google Agenda ou paramétrer des rappels dans l'application elle-même. Partagez votre liste de tâches achevée avec votre équipe grâce à la fonctionnalité de partage, et félicitez-vous de votre journée productive.

Cette option convient aux utilisateurs qui souhaitent une gestion des tâches légère avec un design minimaliste.

Meilleures fonctionnalités de SimpleTask

Interface gratuite pour gérer les tâches avec un maximum d'efficacité

Les options d'étiquette et de filtrage facilitent l'organisation des tâches et vous permettent de savoir ce qui est la prochaine étape de votre liste de priorités

Synchronise votre liste de tâches sur différentes plateformes, afin que vous puissiez garder toutes les tâches à jour où que vous alliez

Limites de SimpleTask

Certains utilisateurs peuvent être déçus par le manque de fonctionnalités disponibles au sein de l'application GTD gratuite

Prix de SimpleTask

Outil GTD gratuit

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. GTD Simple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2024-07-31-at-7.05.27-PM.png Applications et logiciels GTD : GTD Simple /$$$img/

Via GTD Simple GTD Simple est un logiciel qui porte bien son nom. Le logiciel GTD fournit un outil de gestion des tâches direct et efficace avec une interface utilisateur simple et intuitive. Saisissez et organisez vos tâches dans la plateforme sans fioritures et ajoutez des notes pour rester organisé.

Dites adieu aux heures passées à configurer votre nouvelle application : elle est prête à vous aider à appliquer la méthode GTD dès le premier lancement.

L'appli dépouillée vous aide à vous concentrer sur la gestion des tâches au lieu d'alourdir votre temps d'administrateur. C'est une bonne option si vous recherchez une solution simple qui se synchronise avec vos appareils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de GTD Simple

Un design minimaliste fournit une expérience de GTD sans encombrement que les utilisateurs de tous les niveaux de compétence technique trouveront accessible

Chaque matin, les tâches de la journée s'affichent dans une synthèse facile à lire

Le filtrage des tâches vous permet de tout trouver et de ne rien oublier

Les limites de GTD Simple

Absence de certaines des fonctionnalités avancées et des intégrations des applications GTD plus complètes

Prix de GTD Simple

Free

Google Play: 3.7/5 (140+ commentaires)

6. Evernote

/$$$imgg/ https://evernote.com/c/assets/features/tasks/put\_votre\_à-dos\_in\_context@2x.png?9ead2bd109f69237 Applications et logiciels GTD : Evernote /$$$img/

Via EvernoteEvernote sert à la fois d'application de prise de notes et d'application d'organisation . Les fans de GTD peuvent également l'utiliser pour gérer leur méthodologie GTD, car il s'agit d'une plateforme robuste pour capturer et gérer l'information. Ses fonctionnalités incluent la création de notes, le découpage web et le stockage de documents.

De plus, il se synchronise avec tous vos appareils, ce qui vous permet de toujours disposer des informations dont vous avez besoin. Mon travail est votre référentiel numérique pour vous décharger de votre charge mentale, capturer des tâches et cocher tous vos travaux.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Idéal pour ajouter des informations à vos tâches, car Evernote vous permet d'ajouter du texte, des éléments multimédias et bien plus encore

Synchronise vos informations sur l'ensemble de vos appareils afin que vous ayez les informations à portée de main, où que vous soyez

L'application est très polyvalente, ce qui signifie qu'elle ne se limite pas à une simple plateforme GTD

Limites d'Evernote

Avec autant de fonctionnalités, les utilisateurs à la recherche d'une expérience GTD plus guidée peuvent se sentir dépassés

Prix d'Evernote

Professionnel: 17,99 $/mois ou 169,99 $/an

17,99 $/mois ou 169,99 $/an Teams: 24,99 $/mois/utilisateur

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8 000+ avis)

7. Le Nirvana pour GTD

/$$$img/ https://help.nirvanahq.com/wp-content/uploads/2016/06/lasso-time-assign-drag-every16gif.gif Applications et logiciels GTD : Nirvana /$$$img/

Via Le Nirvana de la GTD Nirvana for GTD est un autre logiciel de gestion des tâches pour les adeptes de la GTD.

L'application GTD vous permet de capturer rapidement plusieurs tâches tout en gardant votre attention sur ce qui doit être fait aujourd'hui . Vous pouvez filtrer les tâches en fonction du temps dont vous disposez, de l'emplacement où vous vous trouvez actuellement et même de l'énergie mentale dont vous disposez.

L'interface épurée est également très conviviale. Il s'agit d'une application GTD idéale pour donner à vos tâches un caractère plus zen.

Nirvana for GTD meilleures fonctionnalités

Avec la méthode GTD à la base, l'application facilite la capture, la clarification, l'organisation et l'engagement dans vos tâches sans vous sentir submergé

Le design minimal est attrayant sans donner l'impression de manquer de fonctionnalités, ce qui vous aide à rester concentré sur la tâche suivante

Les contextes et les étiquettes personnalisables vous permettent de filtrer plusieurs tâches en fonction de critères personnalisés, de sorte que vous pouvez tirer les bonnes tâches au bon moment

Le Nirvana pour les limites de GTD

Bien que le logiciel GTD offre d'excellentes fonctions de base, le manque de fonctionnalités plus robustes peut laisser les utilisateurs avancés sur leur faim

Prix de Nirvana for GTD

Free

Pro: 3 $/mois, facturé annuellement, ou 5 $/mois, facturé mensuellement

Google Play: 4.5/5 (1,000+ reviews)

8. Se souvenir du lait

/$$$img/ https://i.pcmag.com/imagery/reviews/004fZxo5fVHlhU0y1l3V7s6-1..v1569469955.png Applications et logiciels GTD : Se souvenir du lait /$$img/

Via Souvenez-vous du lait Remember the Milk est une application GTD qui promet de vous aider à faire exactement cela : vous souvenir du lait. Idéale pour la vie de tous les jours, cette application de gestion des tâches riche en fonctionnalités est suffisamment puissante pour vous aider à tout organiser, de votre liste de courses ménagères à des projets de travail complexes.

Gérez les tâches, définissez des rappels et hiérarchisez vos paramètres d'un simple clic. Son large intervalle de fonctions et sa belle interface utilisateur en font un choix populaire pour les adeptes de la méthode GTD.

Remember the Milk meilleures fonctionnalités

Hiérarchisez les tâches en fonction de la date d'échéance, de la priorité ou des étiquettes afin d'accéder aux tâches pertinentes lorsque vous en avez besoin

Intégrez-le à d'autres applications et services pour maximiser l'efficacité

Paramétrez des rappels basés sur l'emplacement pour vous envoyer des tâches en fonction de l'endroit où vous vous trouvez à un moment donné, afin de ne plus jamais oublier de lait au magasin

Se souvenir des limites du lait

L'application peut présenter une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les utilisateurs à la recherche d'un système de gestion des tâches plus simple

Prix de Remember the Milk

Free

Pro: 39,99 $/an

G2: 4.4/5 (16+ critiques)

4.4/5 (16+ critiques) Capterra: 4.4/5 (56+ commentaires)

9. Todoist

/img/ https://get.todoist.help/hc/article\_attachments/360011665940/Web\_\_\_Inbox.png Applications et logiciels GTD : Todoist /$$$img/

Via Todoist Todoist est l'application de liste À faire qui promet d'apporter de l'organisation à l'Accueil et au travail grâce à son application de gestion des tâches magnifiquement conçue. Vous pouvez rapidement hiérarchiser les tâches et obtenir un aperçu clair de tout ce que vous devez faire dans une journée, y compris les tâches domestiques, professionnelles et personnelles.

Les fonctionnalités de partage simplifient l'envoi et la réception des tâches déléguer des tâches à d'autres personnes afin que vous puissiez accomplir plus de choses. Avec ses affichages de tâches personnalisés et ses diverses options d'intégration, il s'agit d'une application de méthode GTD que vous pouvez ajouter en toute transparence à votre flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Commencez à taper vos tâches, et l'IA intégrée se charge du reste

Le filtrage automatique des tâches vous donne les priorités de la journée pour que vous puissiez faire les choses les plus importantes en premier

Les environnements de travail du logiciel GTD vous permettent de séparer les tâches du travail, de la maison et de la vie privée

Les limites de Todoist

La plupart des meilleures fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite de l'application, vous devrez donc peut-être passer à la version supérieure pour les débloquer

Prix de Todoist

Forfait débutant : Free

: Free Pro: 4$/mois, facturé annuellement

4$/mois, facturé annuellement Business: 6$/mois/membre, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (750+ commentaires)

4.4/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

10. Everdo

/$$$img/ https://static.everdo.net/44/img/benefits/full-screenshot.jpg Applications et logiciels GTD : Everdo /$$$img/

Via Everdo Ce logiciel GTD multiplateforme met l'accent sur la confidentialité. L'application conserve vos informations sur votre appareil avec un chiffrement de bout en bout. Comme vos données restent sur votre appareil, elles sont toujours disponibles hors ligne, ce qui vous permet de travailler même lorsque vous ne disposez pas d'une connexion internet.

L'application GTD ne lésine pas non plus sur le style, avec une interface utilisateur élégante et facile à naviguer. Son interface intuitive permet aux nouveaux utilisateurs de gérer leurs tâches en toute simplicité dès le départ.

Les meilleures fonctionnalités d'Everdo

Filtrez vos tâches en fonction du temps et de l'énergie pour recevoir une liste de tâches personnalisée en fonction de vos disponibilités

Gestion des tâches qui intègre spécifiquement la méthodologie GTD

La fonction hors ligne vous permet de travailler sans connexion internet

Les limites d'Everdo

L'interface minimale peut ne pas être aussi attrayante visuellement pour les utilisateurs qui veulent plus que des fonctionnalités de base

Prix d'Everdo

Free

Pro: 79,99

G2: 4.7/5 (160+ commentaires)

Faites plus de choses Terminé avec ClickUp

Alors que vous vous lancez dans votre voyage de productivité, rappelez-vous que la méthodologie GTD est plus qu'un simple système. C'est une façon transformatrice d'aborder les tâches et de créer des projets. Capturez les idées, définissez des paramètres et examinez régulièrement votre progression pour tirer le meilleur parti de l'application GTD que vous avez choisie.

Que vous optiez pour un gestionnaire de tâches minimaliste, un organisateur de projets riche en fonctionnalités ou une plateforme collaborative pour la productivité des équipes, l'application GTD idéale doit être intuitive, responsabilisante et utile.

Adoptez l'art de la méthode GTD avec ClickUp. ClickUp est une application complète de gestion des tâches outil de gestion de projet qui intègre de manière transparente la méthode GTD pour les individus et les équipes.

Utilisez la fonctionnalité de gestion des tâches pour forfaiter, organiser et assigner des tâches, des projets et des livrables. Essayez-le - souscrivez au forfait Free Forever et profitez d'une meilleure organisation et d'une productivité accrue en quelques minutes.

ClickUp vous aide à conquérir vos objectifs et accomplir vos tâches avec facilité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

