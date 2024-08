Smartsheet vs Asana - Quel est l'outil le plus adapté à votre équipe ?

La gestion de projet (GP) est sans doute l'un des métiers les plus exigeants qui soient. Vous êtes constamment en train de déléguer des tâches et de surveiller la collaboration et la productivité des équipes tout en suivant simultanément l'état de santé de plusieurs projets.

La gestion de projet ne repose plus uniquement sur des compétences exceptionnelles en matière de leadership ou de coordination. Vous pouvez gagner à condition d'avoir les bonnes outil de gestion de projet pour vous aider à forfaiter, planifier et suivre des flux de travail complexes.

Smartsheet et Asana occupent une place de choix dans le paysage des logiciels de gestion de projet, offrant de nombreuses fonctionnalités - tableaux de bord interactifs, automatisation des tâches et suivi du temps - pour gérer des flux de travail interconnectés. Bien qu'ils ne diffèrent pas beaucoup à première vue, il existe des distinctions importantes à prendre en compte si vous creusez davantage le débat Smartsheet vs Asana pour le meilleur outils de gestion de projet .

Nous vous aiderons à résoudre ce dilemme avec notre comparaison impartiale de Smartsheet vs Asana et nous vous présenterons une alternative logiciel de gestion de projet qui peut être la réponse à tous vos problèmes de gestion de projet. 😉

Qu'est-ce que Smartsheet ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/ezgif.com-gif-maker-3.gif Exemple de produit Smartsheet /$$img/

Via : Smartsheet Smartsheet n'est pas un outil de gestion de projet classique - c'est un puissant combinaison de fonctions de gestion de projet et d'Excel. Vous aimerez ce format de feuille de calcul familier si vous connaissez déjà Excel et Google Sheets. 📊

Smartsheet offre de solides fonctionnalités de gestion de projet qui vous permettent de garder un œil d'aigle sur chaque phase d'un projet cycle de vie d'un projet . 👁️

Il permet d'avoir différentes perspectives sur les projets grâce à divers affichages, ce qui vous assure de ne pas manquer le moindre détail. Vous disposez de centaines d'outils pour vous aider sur le chemin du projet du forfait à l'achevé .

Divisez les projets en segments plus petits et faciles à suivre, mettez en place l'automatisation du flux de travail et gérez votre budget et vos ressources à partir d'une seule plateforme. Smartsheet permet de rationaliser la gestion de projet et de la gestion des tâches des processus afin de réduire les goulets d'étranglement en matière de performance et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe, la satisfaction des clients et les flux de revenus. 💰

Son interface de type feuille de calcul peut être à la fois une force et une faiblesse, selon votre niveau de confort. Il sera plus facile d'appréhender Smartsheet si vous êtes habitué aux feuilles de calcul. Mais si vous êtes un débutant, vous trouverez peut-être la plateforme un peu difficile à comprendre et à naviguer, du moins au début.

Fonctionnalités de Smartsheet

Smartsheet est l'un des meilleurs joueurs dans le jeu des MP, mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? Entrons dans le vif du sujet et examinons les fonctionnalités phares de cet outil populaire. 🧐

1. Modèles de gestion de projet

Smartsheet dispose d'une abondance de modèles de gestion de projet qui vous permettent de rester sur la bonne voie et de gagner du temps

Lorsque vous commencez à travailler avec Smartsheet, deux options s'offrent à vous : construire votre flux de travail de gestion de projet à partir de zéro ou utiliser les modèles de gestion de projet de la plateforme modèles de base .

Les modèles Smartsheet sont l'épine dorsale de tout projet, offrant des cadres pour pratiquement tout ce que vous pouvez rencontrer en prenant le train de la gestion de projet. 🚂

Les modèles sont triés en fonction de l'industrie, du type et du niveau. Par exemple, vous pouvez choisir le Projet Agile Avec Modèle Gantt pour visualiser les tâches dans les équipes Agile ou Scrum, identifier les problèmes et tenir vos parties prenantes à jour.

Tirez parti de l'outil Budget du projet Template pour suivre les dépenses forfaitaires et réelles, joindre l'affectation des coûts à vos projets, et automatisez les approbations pour les changements de budget.

Parmi les autres fonctionnalités de gestion de projet placées dans les favoris, citons le Modèle de gestionnaire de tâches quotidiennes. Il vous aide à organiser les listes à faire, à vérifier les échéances et à agir de manière appropriée. Le modèle permet une collaboration en temps réel en vous permettant d'afficher les fichiers et les éléments de travail joints par vos employés.

2. Automatisation du flux de travail

Exemple d'automatisation du flux de travail de Smartsheet

Smartsheet brille lorsqu'il s'agit d'automatiser les flux de travail. Vous n'avez pas besoin d'être un prodige de l'informatique pour utiliser cette fonctionnalité - la conception intuitive de $$martsheet fait de l'optimisation des processus répétitifs à forte intensité de main-d'œuvre un jeu d'enfant, ce qui donne à votre équipe plus de temps pour se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. 🦾

Vous pouvez automatiser un flux de travail Smartsheet à l'aide d'un fichier chargé visuellement bulle d'organigramme . Ces fonctionnalités de collaboration offrent une solution intelligente qui vous donne un aperçu précis de ce qui doit être automatisé ainsi que des conditions et des conséquences qui s'y déclenchent.

Vous pouvez définir des paramètres pour les flux de travail parallèles, ce qui permet d'automatiser les tâches à n'importe quelle étape, qu'il s'agisse de l'approvisionnement ou la facturation, grâce à ses outils complets de gestion de projet et de ses fonctionnalités. 📦

3. Gestion de projet et de tâche

via Smartsheet

Imaginez la planification d'un flux de travail interfonctionnel avec de multiples pièces mobiles dans un délai serré. Une mauvaise estimation peut faire s'effondrer l'ensemble du projet comme un château de cartes. 🃏

La planification des tâches et des échéanciers est le domaine le plus délicat de la gestion de projet, mais Smartsheet offre d'excellentes fonctionnalités de gestion des tâches pour simplifier cette entreprise frustrante.

Débutez par la définition des grandes lignes les objectifs et les jalons du projet alors ajouter les dépendances et des contraintes pour parvenir à des solutions réalistes. D'autres options sont à votre disposition :

Paramétrage de tâches parentes et sous-tâches

Modifier les prédécesseurs et successeurs pour créer des flux de travail départementaux hiérarchisés

pour créer des flux de travail départementaux hiérarchisés Utiliser des diagrammes de Gantt pour visualiser les échéanciers et suivre les mises à jour en temps réel lorsque les dates des tâches et les dépendances changent

pour visualiser les échéanciers et suivre les mises à jour en temps réel lorsque les dates des tâches et les dépendances changent Créer des rapports de dépendance pour examiner les tâches interconnectées, s'assurer qu'elles se déroulent au bon rythme, repérer les erreurs et procéder à des ajustements

Créez plusieurs types de tableaux de bord pour mesurer des objectifs ou des indicateurs clés de performance spécifiques dans Smartsheet

La plateforme offre des options robustes pour évaluer les indicateurs clés du projet et consolider les données dans des fiches, ce qui peut vous aider à planifier de futurs projets.

La fonctionnalité de gestion de projet de la chaîne critique (CCPM) de Smartsheet constitue un autre ajout précieux. Elle vous permet de passer en revue le réseau du projet et de calculer la chemin critique -le chemin le plus court pour achever un objectif. Vous pouvez également identifier d'autres chemins d'achèvement afin de forfaiter le temps et les ressources nécessaires.

Prix de Smartsheet

Free : $0

: $0 Pro : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce qu'Asana ?

Via Asana Vous trouverez difficilement un gestionnaire de projet qui n'ait pas entendu parler d'Asana. 🧘

La plateforme regorge de fonctionnalités permettant de gérer des équipes transversales, la hiérarchisation des tâches l'identification des risques et le suivi de la progression.

Oubliez les sauts entre les onglets et les fenêtres toutes les quelques secondes lorsque vous gérez plusieurs projets. Asana centralise votre travail en s'intégrant à des centaines d'applications et de programmes populaires de collaboration, de productivité et de communication.

Affichage du tableau de bord du projet dans Asana

L'une des raisons clés de la popularité d'Asana auprès des gestionnaires de projet est sa polyvalence. La plateforme est facile à utiliser et peut accommoder différentes méthodologies de projet, tailles d'entreprise et niches.

Qu'il s'agisse de gestion opérationnelle ou des flux de travail technologiques, Asana peut être l'assistant PM qui vous aidera à planifier avec précision et à minimiser les risques de retards et d'erreurs. 🪄

Les fonctionnalités d'Asana

Asana peut se targuer de proposer plusieurs solutions de gestion de projet pratiques pour la gestion des projets et des tâches. Voyons quelques-unes des fonctionnalités les plus colorées qui lui permettent de se démarquer dans la bataille Smartsheet vs Asana. 🎨

1. Outils de collaboration d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image7-4-1400x785.png Envoyez des messages directement à d'autres personnes dans Asana /$$img/

Envoyer des messages directement à d'autres personnes dans Asana

La gestion de projet va de pair avec la collaboration au sein d'une équipe. Malheureusement, de nombreux Outils de gestion de projet n'offrent pas suffisamment de fonctionnalités pour assister le travail d'équipe en temps réel, mais ce n'est jamais un problème avec Asana.

Que vous ayez une équipe distante ou hybride, Asana rassemble tout le monde dans un hub central virtuel. La plateforme permet de partager des fichiers, de commenter des tâches et d'ajouter des coéquipiers pertinents en tant que "suiveurs" sur des tâches et des projets spécifiques.

La plateforme crée un espace dédié aux discussions et aux discussions d'équipe. Vous pouvez également envoyer des messages directs aux membres de l'équipe pour communiquer sur des sujets privés.

2. Affichages multiples des projets

Vue Tableau d'Asana

Parfois, il suffit de changer de perspective pour avoir une meilleure vision de vos projets et repérer les problèmes à régler. 🩹

Asana vous permet de chasser le diable du détail grâce à ses multiples affichages de projets. 👿

Avec les tableaux Kanban, vous pouvez organiser et mettre à jour le travail à l'aide de notes autocollantes. Les calendriers et les échéanciers vous permettent de surveiller votre planning et de repérer les chevauchements et les retards. Obtenez des décompositions détaillées des projets et des micro-processus grâce aux listes d'Asana.

Chaque membre de l'équipe peut passer d'une vue à l'autre à sa guise. En tant que superviseur, vous pouvez accéder à des vues de projet avancées qui s'intéressent à différents aspects de la gestion de projet, comme le suivi de la charge de travail des membres de votre équipe ou la gestion des portefeuilles.

3. Assistance Agile et Scrum

Utilisez le glossaire d'Asana pour comprendre comment la plateforme traduit les concepts Agile Scrum

Agile et Scrum peuvent être freinés par des incertitudes, des malentendus ou une mauvaise communication, mais Asana facilite l'établissement des comptes.

Grâce à des fonctionnalités telles que la planification sprint, les feuilles de route, le suivi des bugs , et les itérations de tâches, vous pouvez mener vos projets technologiques avec une clarté et une flexibilité totales.

Planifiez vos sprints sur l'onglet Échéancier pour vous assurer que votre équipe dispose de suffisamment de temps pour réaliser les tâches. Utilisez l'onglet Charge de travail pour visualiser et surveiller les capacités, procéder à des ajustements de personnel et minimiser le risque d'épuisement professionnel.

Asana propose même un glossaire des concepts Agile Scrum pour vous aider à vous sentir à l'aise avec la plateforme en un rien de temps. 🛋️

Prix d'Asana

Base : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Smartsheet vs Asana : Comparaison des fonctionnalités

Il n'est pas facile de placer un favori dans la bataille Asana vs Smartsheet, car les deux produits disposent de paramètres de fonctionnalités robustes. Comparons les dans trois catégories principales : affichages de projet, interface utilisateur et gestion du flux de travail. 🥊

1. Asana vs Smartsheet : Affichages des projets

**Smartsheet propose des vues Grille (par défaut), Gantt, Calendrier et Carte, toutes largement centrées sur les données et offrant une grande marge de manœuvre pour les personnalisations. Vous disposez de fonctionnalités de rapports natives pour consolider les indicateurs clés de plusieurs feuilles dans une seule fenêtre.

**Asana propose des vues Tableau, Liste, Échéancier et Calendrier, tandis que la vue Kanban par défaut est plus adaptée aux projets le suivi des projets à travers les étapes.

Asana peut avoir le dessus sur Smartsheet si vous recherchez de meilleures capacités de coordination dans votre logiciel de gestion de projet. Malheureusement, il dispose de fonctionnalités de rapports natives limitées, vous devez donc compter sur des intégrations tierces pour générer des rapports de qualité.

2. Asana vs Smartsheet : Interface utilisateur

L'interface d'Asana est moderne et intuitive. Vous n'avez pas besoin de guides étendus, de tutoriels vidéo ou d'une assistance client et de formateurs pour comprendre comment naviguer sur la plateforme.

D'un autre côté, Smartsheet reste à l'ancienne avec son interface de type feuille de calcul, mais.. de nombreux utilisateurs la trouvent accablante ou déroutante . 🧩

En tant que débutant sans connaissance avancée des feuilles de calcul, le paramétrage des flux de travail initiaux sur Smartsheet peut être un défi. Mais une fois que vous aurez surmonté la courbe d'apprentissage, l'outil de gestion de projet vous impressionnera avec des fonctionnalités puissantes pour construire des réseaux de projets complexes !

Les utilisateurs penchent pour Asana en ce qui concerne la convivialité de l'interface, mais nous dirons qu'il s'agit d'une égalité puisque cela se résume à des préférences personnelles.

3. Asana vs Smartsheet : Gestion du flux de travail

L'inefficacité est un obstacle important à la réussite des projets. Heureusement, les deux logiciels obtiennent d'excellents résultats en matière de productivité de l'espace de travail. Toutefois, Smartsheet peut s'avérer plus performant si vous recherchez des fonctionnalités de planification de premier plan

Asana dispose d'une installation ajustable avec des tâches représentées sous forme de cartes, que vous pouvez déplacer d'une étape à l'autre. Il apporte une assistance à la plupart des méthodologies de gestion de projet et maintient votre équipe sur la même page grâce à d'excellents outils de communication individuelle.

La planification des tâches de la plateforme n'est cependant pas la meilleure, et peut vous laisser un sentiment de.. perdu et désorganisé . L'approche par lignes et colonnes de Smartsheet est celle qui fonctionne le mieux pour planifier les tâches, même dans des scénarios compliqués.

Vous pouvez facilement automatiser des actions, mettre en place des notifications et contrôler les personnes autorisées à accéder aux feuilles ou à les modifier, de sorte que votre flux de travail soit plus discipliné.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Smartsheet vs Asana

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

Choisir entre Smartsheet et Asana peut conduire à un compromis-prioriser une fonctionnalité, et vous risquez de perdre sur d'autres. 🥲

Et s'il n'était pas nécessaire d'en arriver là ?

Entrer ClickUp , un logiciel de gestion de projet et une solution de productivité tout-en-un. La plateforme propose pratiquement toutes les fonctionnalités nécessaires à la réussite de vos projets et de vos équipes. Du forfait à la planification des tâches, en passant par la gestion du temps et des ressources, ClickUp est un outil de gestion de projet complet la gestion des relations avec les clients clickUp vous permet de contrôler en toute confiance chaque élément de la gestion de projet et de ressources.

Grâce à son paramètre de fonctionnalité complet, ClickUp a été choisi comme L'outil de gestion de projet n°1 de G2 pour 2023 . Voici un petit teaser des trois principales fonctionnalités de la plateforme :

1. Utilisez les Objectifs ClickUp pour définir des échéanciers clairs et des indicateurs de performance clés mesurables

Créez des Objectifs personnels dans ClickUp et fixez des paramètres pour suivre votre progression

La définition d'objectifs est une tâche cruciale, bien qu'anxiogène, pour les gestionnaires de projet. Vous ne vous en sortirez pas avec de vagues forfaits. Vous devez répondre aux questions "quoi", "qui", "quand" et "pourquoi" de votre équipe, tout en fixant des cibles prédéfinies et mesurables. Objectifs ClickUp est une façon de mettre de l'ordre dans la routine quotidienne de votre équipe et dans ses objectifs à long terme. 🫡

Avec ClickUp, la définition d'objectifs, de tâches, de jalons et d'échéanciers est un jeu d'enfant. En fonction du type de projet, vous pouvez quantifier vos cibles, utiliser un langage descriptif ou ajouter des jugements vrai/faux. Manager d'équipe est un jeu d'enfant grâce au suivi automatique de la progression par le biais des cycles Sprints, des backlogs, des tableaux de bord hebdomadaires des employés et de la OKR .

L'une des fonctionnalités marquantes de la plateforme est le regroupement des Objectifs dans des dossiers et le suivi de la progression dans une seule fenêtre-cela vous sauvera la vie si vous gérez un énorme portfolio. 🍀

ClickUp s'adapte à toutes les méthodologies de projet, y compris Agile et Waterfall. Vous contrôlez qui peut afficher et modifier les objectifs individuels, afin d'éviter toute confusion ou modification non désirée au sein de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Si vous êtes plutôt du genre à fixer des objectifs visuels, vous adorerez les nombreux outils de brainstorming de ClickUp tels que Tableaux blancs les organigrammes, et Cartes mentales .

Vous n'aimez pas faire des forfaits à partir de zéro ? Vous pouvez utiliser les plus de 1 000 modèles intégrés de la plateforme pour accélérer des activités telles que :

2. Soyez 3 fois plus efficace avec ClickUp IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Repromptage à l'aide de ClickUp AI /$$$img/

Affinez vos résultats pour atteindre un meilleur contenu plus rapidement en utilisant le reprompting dans ClickUp AI

Nous ne plaisantons pas. Vous pouvez devenir un ninja de la gestion de projet en toute légalité avec ClickUp AI . 🥷

Pensez à avoir un assistant super intelligent pour vous aider à alimenter vos tâches de gestion de projet. Avec ClickUp IA, vous bénéficiez d'invites appuyées par des données à n'importe quelle étape du projet, de la création de plans d'action à la gestion commerciale.

La plateforme vous met en relation avec un Outil d'écriture IA qui fait des merveilles pour votre productivité et votre créativité. Finis les blocages lors de la création de briefs de projets, du nommage de fonctionnalités ou de la rédaction d'e-mails de clients. ⬛

L'outil de rédaction peut résumer un contenu volumineux, générer des éléments d'action des tâches et des documents, mettre en forme vos e-mails, rendre votre communication attrayante, vous aider dans vos campagnes de marketing, etc.

ClickUp IA est l'un des rares outils à se plier à votre imagination - vous n'avez qu'à l'alimenter en invites pour obtenir des résultats!🕺

Les gestionnaires de projet chevronnés ont fait leurs choux gras de cette fonctionnalité, affirmant même qu'elle les rend trois fois plus efficaces tout en générant des forfaits et des processus en cours de route ! ✈️

3. Tirez parti de plus de 15 affichages ClickUp pour obtenir des perspectives différentes

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Les utilisateurs d'Asana et de Smartsheet doivent se contenter de quatre affichages de projet. ClickUp, en revanche, est livré avec plus de 15+ Affichages ClickUp pour surveiller et analyser chaque recoin de votre flux de travail. Un véritable génie sur votre écran (moins la limite des trois souhaits). 🧞

Si vous préférez les vues Liste, Tableau et Calendrier de ClickUp, vous pouvez opter pour la feuille de calcul habituelle ou l'interface d'administration de ClickUp Aperçu basé sur le système Kanban . Mais si vous souhaitez une installation plus complète avec des aperçus granulaires, explorez les vues avancées comme le Gantt, l'Échéancier, l'Activité ou la Charge de travail.

Pour surveiller vos coéquipiers, utilisez la Vue Équipe pour vérifier la progression et détecter si quelqu'un est en sous-capacité ou en surcapacité. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit, vous disposez d'un outil pratique de glisser-déposer pour assigner des tâches, modifier les priorités, et réaffecter les ressources de l'équipe .

Et oui, vous pouvez assigner des tâches à plusieurs assignés ! Vous pouvez également utiliser Automatisations ClickUp pour mettre les tâches répétitives en pilote automatique ! 🚁

Les options Page View de ClickUp volent la vedette si vous recherchez une assistance en temps réel pour la collaboration, le brainstorming ou la gestion du temps. Par exemple, utilisez la Vue Document pour travailler sur des documents et des wikis avec votre équipe, la Vue Discuter pour échanger des idées et les transformer en forfaits, et la Vue Formulaire pour créer des formulaires personnalisés pour les clients et les employés. 🥂 Compare ClickUp Vs Asana !

ClickUp-Un membre précieux de votre équipe de gestion de projet !

Il existe plus de 200 autres outils de gestion de projet sur le marché, chacun avec ses propres paramètres et avantages. Si la prise de décision vous laisse perplexe, ClickUp est l'option parfaite pour un guichet unique.

Son exhaustivité signifie que vous n'aurez pas à faire de compromis entre les fonctionnalités avancées et la flexibilité ou la facilité d'utilisation. Essayez le forfait Free de ClickUp dès aujourd'hui et décidez par vous-même ! 💝