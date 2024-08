15 Meilleures alternatives et concurrents de Notion en 2024

Dans son livre "Management Challenges for the 21st Century", le gourou du management Peter Drucker écrit que le travailleur du savoir sera l'atout le plus précieux pour toute organisation du 21e siècle.

Mais qu'est-ce qu'un travailleur du savoir ? Je suis heureux que vous posiez la question.

Toute personne qui utilise l'information et la technologie pour résoudre des problèmes ou créer des produits est un travailleur du savoir - développeurs, architectes, artistes, écrivains, spécialistes du marketing, etc.

En tant que rédacteur, ma plus grande force est ma capacité à capturer, documenter et utiliser les "connaissances" auxquelles j'ai accès. Il peut s'agir de discussions lors de réunions, de points clés d'un travail de recherche, de noms de personnes importantes, etc.

En d'autres termes, la qualité de mon travail sur les connaissances dépend des notes que je peux prendre. J'ai essayé Notion comme principale application de prise de notes, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus.

J'ai donc essayé des dizaines d'applications de prise de notes sur ordinateur et sur mobile et j'ai sélectionné les 15 meilleures pour vous. Explorons-les toutes.

Limites de Notion

Notion sera probablement l'une de vos premières options si vous avez déjà pensé à la prise de notes numérique. Il est populaire, flexible, simple et puissant. Mais il n'est pas parfait, en tout cas pas pour moi, à tel point que nous avons rédigé un guide d'introduction sur comment utiliser Notion AI .

Mon expérience de l'utilisation de Notion m'a permis de constater qu'elle présentait plusieurs limites, telles que :

Configuration complexe : Notion est une ardoise vierge très flexible. Cela signifie également que vous devez investir du temps et de l'énergie dans la mise en place de la structure de votre espace Notion. Vous devez décider de la hiérarchie, des intégrations, des connexions et des formats de documents, ce qui peut être décourageant pour certains utilisateurs.

Manque de fonctionnalités avancées : Notion est une application conçue pour être le wiki de votre entreprise, c'est-à-dire une collection de documents. La plupart des fonctionnalités sont conçues dans cette optique, ce qui rend l'application sous-optimale dans d'autres domaines.

Bien qu'elle offre des fonctions de gestion de projet, celles-ci sont limitées et ne conviennent pas aux missions importantes

Il ne dispose pas d'un constructeur de formulaires ou d'un constructeur de flux de travail natif

Les intégrations des développeurs à Git et à d'autres référentiels de code font défaut

Intégrations Notion avec des outils d'entreprise tels que M365, AWS, etc. sont au mieux inégales

Je me suis donc retrouvé à utiliser une autre application pour la gestion des tâches, ce qui a augmenté les coûts et les efforts.

Difficulté à créer des modèles : J'avais besoin d'une application outliner avec des modèles pour les appels de découverte, les réunions, etc. qui étaient difficiles à créer dans Notion. J'ai fini par refaire la structure de chaque type de document à chaque fois que j'en avais besoin.

Encombrement de l'interface : Après quelques années d'utilisation, je me suis rendu compte que la hiérarchie des documents que j'avais mise en place commençait à s'effondrer. Je voyais trop d'éléments sur chaque vue, ce qui rendait l'interface encombrée et désorganisée.

Aujourd'hui, plusieurs applications permettent de relever ces défis et offrent bien plus encore. Jetons un coup d'œil à toutes les Les alternatives à Notion AI en un coup d'œil.

Les alternatives de Notion en un coup d'œil

Les alternatives de Notion en un coup d'œil

1. ClickUp : Le meilleur pour la gestion de documents

Applications modernes de prise de notes basées sur ClickUp brain

ClickUp est un espace de travail tout-en-un avec des fonctionnalités de prise de notes puissantes, flexibles et faciles à utiliser. C'est une excellente alternative à Notion. En voici les raisons

Besoin d'une prise de notes rapide et facile ? Spin upBloc-notes ClickUp Vous avez besoin de quelque chose de plus détaillé et structuré ? EssayezDocs ClickUp Pour des notes plus contextuelles, vous pouvez écrire dans la section description et commentaires de chaque tâche

Vous aimez prendre des notes visuelles ? ClickUp Whiteboard est fait pour vous

Créez de superbes ClickUp Docs, wikis et autres, puis reliez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

La plus grande force de ClickUp réside dans ses outils de gestion de projet dédiés. De l'allocation de ressources complexes au brainstorming créatif, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin dans un espace de travail virtuel moderne.

Quelques-unes de ses meilleures caractéristiques prise de notes sont les suivantes :

Notes structurées selon une hiérarchie qui vous convient

Des options de formatage et d'édition riches

Fonctions d'édition en direct et en collaboration au sein de ClickUp Docs

Possibilité de convertir les idées/notes en tâches pour que les équipes puissent agir

Automatisation des mises à jour, des résumés de texte, des réponses rapides et des vérifications orthographiques avecClickUp Brain* Outil de transcription de l'IA pour les enregistrements vidéo/audio

Outre les fonctionnalités intégrées, ClickUp propose également plusieurs modèles préconçus pour différents cas d'utilisation.

modèle de notes de réunion ClickUp

Rationalisez vos réunions et rendez-les productives pour tout le monde grâce à Modèle de notes de réunion de ClickUp qui comprend des ordres du jour, des notes et des actions à entreprendre. Télécharger ce modèle

Limitations de ClickUp

Comme ClickUp offre bien plus que la prise de notes, il peut s'avérer difficile à utiliser pour quelqu'un qui souhaite simplement noter quelques idées.

Tarifs de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Entreprise :Contact pour les prix* ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5 $ par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (4,000+ commentaires)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp?

"ClickUp est un outil qui nous facilite la tâche lors de son utilisation. Nous pouvons facilement naviguer à travers les tâches, la mise en place de projets et l'attribution de tâches sont incroyablement intuitives, même pour ceux qui sont novices dans les outils de gestion de projet. Il nous offre également une interface conviviale qui change la donne pour notre équipe car elle nous aide à gérer les projets de manière transparente, sans apprentissage supplémentaire."

- Revue G2

2. Nuclino : Meilleur pour les wikis simples et les bases de connaissances

Source : Nuclino.com

Nuclino est une suite de productivité polyvalente relativement récente qui permet de créer des documents, de lancer des idées et de gérer des tâches. C'est l'une des nombreuses applications qui s'appuient sur le concept de construction d'un cerveau numérique/réseau neuronal.

D'après mon expérience, Nuclino est trop axée sur une base de connaissances ou un référentiel d'informations. Elle vise à simplifier les processus complexes au lieu de leur faire de la place. Cela peut être restrictif, en particulier lorsque vous avez des idées/projets tentaculaires.

Les meilleures caractéristiques de Nuclino

Collaboratif avec des documents où vous pouvez prendre des notes, étiqueter des personnes, créer des tâches, intégrer des fichiers, etc.

Des fonctionnalités simples et une interface utilisateur minimale garantissent la rapidité

Convient aux développeurs qui ont l'habitude des raccourcis clavier et des touches de raccourci

Inclut le SSO, les contrôles, les journaux d'audit, les droits d'accès et d'autres fonctions de sécurité

Limitations de Nuclino

Optimisé pour la simplicité, ce qui peut être inadapté aux grandes bases de données et aux cas d'utilisation complexes

Absence de marque, de thèmes et de styles personnalisés

Pour les startups à croissance rapide, il peut être difficile de faire évoluer Nuclino en fonction de la croissance de l'organisation

Prix de Nuclino

Gratuit pour toujours

Standard : 5$/mois par utilisateur

Premium : 10$/mois par utilisateur

Nuclino ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.7/5 (20+ avis)

Capterra : 4.8/5 (80+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Nuclino?

"Je cherche à démarrer plusieurs entreprises et projets d'écriture en collaboration et individuellement. Nuclino m'a permis de partager et d'organiser mes informations de manière transparente et efficace. "

- Revue Capterra

3. Obsidienne : Meilleur pour documenter des idées/concepts connectés

Source : Obsidian.md

Obsidian est une base de connaissances personnelle qui peut être étendue aux besoins de l'organisation. Elle induit un certain nombre de fonctionnalités pour l'écriture, la prise de notes et la documentation.

Il s'agit d'une alternative puissante à Notion en raison de la façon dont il visualise les relations entre les notes, en créant un graphique interactif et attrayant. Des informations sur le développement de produits à George Washington, identifiez des modèles et enregistrez-les, comme le ferait votre cerveau.

J'ai utilisé Obsidian pour enregistrer mon apprentissage général et écrire pour trouver des idées. Ajoutez-y un journal et vous obtiendrez un bon wiki personnel. Cependant, la synchronisation multi-appareils avec Obsidian est complexe, ce qui m'a fortement découragé.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Markdown pour un formatage simple et portable

Liens bidirectionnels entre les notes, les idées, les concepts, etc.

Nombreux plugins et thèmes pour la personnalisation

Pas d'enfermement grâce à des fichiers ouverts et non propriétaires

Limitations d'Obsidian

Peut avoir une courbe d'apprentissage abrupte avec plusieurs décisions sur la structuration de l'information

Le style Markdown peut ne pas avoir la flexibilité illimitée dont certaines équipes de marque peuvent avoir besoin

Ce n'est pas le plus simple ou le plus agréable esthétiquement

Tarification obsidienne

Gratuit pour toujours (usage personnel)

Utilisation commerciale : 50 $/an par utilisateur

Add-ons

Fonctionnalité de synchronisation : 4 $/mois par utilisateur

Fonctionnalité de publication : 8 $/mois par utilisateur

Capterra : 4.9/5 (20+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos d'Obsidian?

"Je pense qu'Obsidian est idéal pour les tâches centrées sur le texte et qu'il excelle dans la prise de notes et le suivi des tâches quotidiennes

- Revue Capterra

4. Microsoft OneNote : le meilleur pour les notes audio et vidéo

Source : onenote.com

Microsoft OneNote est l'une des applications de prise de notes numériques les plus connues à l'heure actuelle. Elle est fournie avec la suite M365, ce qui en fait un élément de la pile de productivité de Microsoft.

L'avantage de OneNote est que vous pouvez taper du texte, ajouter des images, découper et insérer des pages web, écrire à la main ou dessiner sur chaque page de l'application - c'est comme un carnet de notes. En tant qu'utilisateur de divers produits de l'écosystème Apple, j'ai trouvé l'esthétique de Microsoft contrastante.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Semblable à un carnet de notes physique avec des pages - facile à utiliser

Possibilité d'accéder aux révisions et de suivre les changements pour l'écriture à long terme

Capacité tactile sur les appareils pour dessiner ou écrire à la main des caractères

Enregistrement de notes audio et vidéo également

Limitations de Microsoft OneNote

Peut devenir difficile à manier s'il y a trop de notes/pages

Outils mono-utilisateur avec des fonctions de collaboration limitées

Très peu d'intégrations

Prix Microsoft OneNote

Pour la maison :

Famille : $9.99/mois jusqu'à 6 utilisateurs Personnel : 6,99 $/mois pour un seul utilisateur

Pour les entreprises : MS365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur MS365 Business Standard : 12,5 $/mois par utilisateur MS365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur MS365 Apps for Business : 8,25 $/mois par utilisateur



G2 : 4.5 (1800+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (1500+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Microsoft OneNote?

"OneNote est accessible sur tous les appareils experts d'Office 365, comme Microsoft Viewpoint, et est utilisé dans tous les groupes. OneNote est exceptionnellement précieux avec sa capacité à s'adapter en ligne à une vitesse plus importante. Il dispose en outre d'une interface utilisateur agréable et soignée et offre davantage de choix, comme l'ajout de segments et de pages."

- Revue G2

5. Evernote : le meilleur pour la productivité personnelle et la prise de notes

Source : Evernote.com Evernote.com

Evernote est l'une des premières applications indépendantes de prise de notes. Avant d'utiliser Notion ou de chercher des alternatives, Evernote était en tête de ma liste. Il s'agit d'un outil de productivité simple et épuré qui vous permet d'ajouter des notes sous forme de texte, d'images, de pages web, de PDF et de fichiers audio.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Facile à utiliser avec juste ce qu'il faut de fonctions de formatage

Possibilité de capturer des notes dans un certain nombre de formats

Intégrations avec Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, etc. pour rationaliser les flux de travail

Stockage sécurisé des documents importants tels que les cartes d'identité, les factures, les dossiers d'assurance, etc.

Recherche alimentée par l'IA pour trouver ce dont vous avez besoin instantanément !

Limitations d'Evernote

Les fonctions de gestion de projet se limitent à la création de tâches et de tâches à faire

Fonctionnalités de collaboration en direct limitées

Tarifs d'Evernote

Gratuit

Personnel : 10,83 $/mois

Professionnel : $14.17/mois

Équipes : 20,83 $/mois par utilisateur

Les notes et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (8000+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent d'Evernote?

"Evernote est mon application de productivité préférée. Pour être honnête, je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise 10 à 20 fois par jour. Si vous savez bien l'utiliser, Evernote peut devenir votre deuxième cerveau. Evernote n'est pas seulement un endroit où vous pouvez partager vos notes, vous pouvez également y enregistrer des images, des fichiers et des pages web. Vous pouvez utiliser Evernote comme un espace de stockage dans le nuage pour sauvegarder des notes numériques"

- Revue G2

6. Slite : Le meilleur pour les bases de connaissances organisationnelles

Source : Slite.com

Slite est une nouvelle plateforme de base de connaissances collaborative alimentée par l'IA qui permet aux organisations de créer une source unique de vérité pour toutes leurs informations. Alors que j'essayais différents outils, j'ai particulièrement apprécié Slite pour sa fonction de collection, qui permet d'organiser les documents connexes afin de les filtrer et de les trier en fonction des besoins.

Avec les modèles de prise de notes pour divers cas d'utilisation et la possibilité de créer les vôtres, Slite est idéal pour rationaliser la gestion des connaissances. Cependant, Slite est une base de connaissances, et c'est tout. Pour passer de l'information à l'action, vous avez besoin d'un autre outil.

Les meilleures fonctionnalités de Slite

Conçu pour s'adapter à toutes les prises de notes, y compris le wiki de l'entreprise, les notes de réunion, la documentation des processus, etc.

Chaque note peut contenir du texte, des images, des tableaux et des fichiers intégrés tels que Google Docs ou Miro boards

Automatisation pour créer des documents et des rappels récurrents

Fonctionnalités d'IA pour la vérification de l'orthographe, le résumé, la simplification du langage, le changement de ton, etc

Limitations limitées

Absence de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Pas de fonctions de collaboration visuelle intégrées, telles que le tableau blanc ou les cartes heuristiques

Prix réduit

Gratuit

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Premium : $12.5/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques sommaires

G2 : 4.6 (200+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (40+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Slite?

"Il fait ce que la plupart des outils de prise de notes et de gestion des connaissances font. Il peut gérer la collaboration en temps réel ainsi que les discussions asynchrones. Je fais bon usage de la fonction de partage, en particulier pour partager un document publiquement via un lien secret à des fins d'édition."

- Revue Capterra

7. Confluence : Le meilleur pour les équipes logicielles utilisant Jira

Source : Atlassian.com Atlassian.com

Confluence d'Atlassian est un logiciel de documentation et de collaboration conçu pour les équipes de développement. Il permet aux utilisateurs de prendre des notes, de les organiser, d'ajouter des étiquettes de mots-clés et de les archiver pour une utilisation organisationnelle.

Comme de nombreux produits d'Atlassian, Confluence est conçu pour les grandes équipes d'entreprise qui créent des bases de connaissances complètes. Bien que vous puissiez certainement prendre des notes de réunion sur Confluence, ce n'est pas la meilleure utilisation de l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Arborescence des pages pour trouver rapidement les documents

Édition collaborative en direct avec commentaires en ligne, likes, GIFs et emojis

Fonctionnalités permettant d'étiqueter les personnes, de commenter et d'assigner des tâches

Idéal pour les annonces à l'échelle de l'entreprise

Paramètres d'autorisation détaillés pour un partage sécurisé

Limitations de Confluence

Conçu pour les techniciens, il peut avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour le reste d'entre nous

Tableaux de bord de contrôle d'accès complexes

Compatibilité limitée avec d'autres applications

L'importation depuis Microsoft Word ou Google Docs et l'exportation au format PDF ne sont pas optimales

Prix Confluence

Gratuit pour toujours

Standard : 600 $/an

Premium : $1,150/an

Entreprise : Contacter les ventes

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (3700+ avis)

Capterra : 4.5/5 (3300+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Confluence?

"Ce que j'aime le plus à propos de Confluence, c'est le fait qu'il soit si facile à utiliser, étant donné qu'il dispose d'une grande quantité de modèles pour différents documents et projets. Cela facilite le démarrage de n'importe quel projet ou le travail sur n'importe quel document, car beaucoup de gens ont du mal à démarrer."

- Revue G2

8. Coda : Le meilleur pour consolider les flux de travail et les wikis

Source : Coda.io

Coda propose un pitch intéressant - il promet de désencombrer l'espace de travail. C'est ce qui m'a incité à essayer l'application. Elle se présente comme une application de prise de notes avec la possibilité de l'organiser en lignes et en colonnes, d'automatiser et d'intégrer des outils externes, et d'en faire plus grâce à l'IA.

Lorsque j'ai utilisé l'application pour mettre en place le wiki de l'équipe, j'ai trouvé l'outil complexe à utiliser. Il était peut-être trop puissant pour des besoins de documentation simples.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Combinaison de la documentation, du suivi et de l'automatisation pour être plusieurs outils en un seul

Gestion habile des formules et des bases de données

Intégrations bidirectionnelles avec Google Calendar, Slack, Jira, etc. pour les mises à jour

Galerie complète de modèles préconçus, même pour des cas d'utilisation limités, tels qu'un exercice de vote à 100 $

Assistant IA pour les réponses, les résumés, la génération de tableaux, etc.

Limitations de Coda

Courbe d'apprentissage abrupte jusqu'à ce que l'on se familiarise avec les fonctionnalités de Coda

L'interface utilisateur peut être peu intuitive pour les utilisateurs non initiés à la technologie

Les performances et l'évolutivité en cas de charges de travail importantes sont faibles

Tarification de Coda

Gratuit

Pro : 10 $/mois par Doc Maker

Team : 30$/mois par Doc Maker

Entreprise : Contacter les ventes

Coda ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (50+ avis)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Coda?

"En dehors de Slack et du courrier électronique, Coda est la principale infrastructure de notre organisation. La flexibilité et la possibilité de tout configurer et d'automatiser exactement selon nos goûts sont fantastiques."

- Revue Capterra

9. Slab : Le meilleur pour de beaux documents

Source : Slab.com

Dans l'Internet moderne, le contenu doit être aussi beau qu'il se lit. Slab promet d'aider les utilisateurs à "créer des contenus qui sont beaux par défaut" Axé sur l'expérience, Slab comprend des fonctions d'édition avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Outil de recherche unifié pour un accès facile

Interface simple et conviviale permettant à chacun de démarrer rapidement

Intégration complète avec Google Drive, y compris la recherche

Table des matières générée automatiquement

Limites du laboratoire

En tant que nouvelle application, elle est encore en cours de développement. Elle est donc limitée dans les fonctionnalités avancées comme les intégrations API, l'intégration de différents types de fichiers, etc.

Bibliothèque de modèles limitée

Tarifs de laboratoire

Gratuit

Startup : $6.67/mois par utilisateur

Entreprise : 12,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contacter les ventes

G2 : 4.6/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (40+ commentaires)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Slab?

"J'aime le fait que tous les documents soient automatiquement formatés de la même manière, de sorte que vous n'ayez pas à choisir parmi un million de polices différentes. La plateforme est très simple et facile à utiliser."

- Revue G2

10. Google Keep : le meilleur pour la prise de notes personnelles

Source : Google Keep

Google Keep est une application de prise de notes intégrée à la suite de productivité Google. Elle est simple et facile à utiliser et fait partie intégrante de la suite si vous utilisez GMail ou la GSuite. Le plus grand avantage de Google Keep est sa simplicité, mais c'est aussi sa plus grande limite.

Au fur et à mesure que mon travail s'est développé et que j'ai pris davantage de notes, j'ai constaté que la documentation et l'organisation de ces dernières nécessitaient plus d'efforts avec Google Keep. Les fonctions de notification et de collaboration, qui vont de soi dans n'importe quel autre outil, font encore défaut à Google Keep.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Facile à utiliser, il permet d'ajouter des notes sous forme de texte, d'images et d'audio

Synchronisation entre les appareils utilisant le même compte Google

Étiquetage et codage couleur de divers types de documents

Inclut des cases à cocher, des cartes, des listes, etc., dans chaque note

Limitations de Google Keep

Très axé sur la simplicité, il présente des caractéristiques limitées pour les grandes équipes d'entreprise

Organisé sous forme d'étiquettes plutôt que de dossiers

Consomme l'espace de stockage de votre compte GSuite

Prix Google Keep

Gratuit pour toujours

Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

**Qu'est-ce que des utilisateurs réels disent de Google Keep ?

"J'aime la rapidité et la commodité avec lesquelles je peux prendre des notes. Je l'utilise également pour les rappels car ils peuvent envoyer des messages sur mon téléphone et sont visibles dans Google Agenda à l'heure précise du rappel."

- Revue Reddit

11. Tout type : Meilleur pour les équipes axées sur la confiance et la sécurité

Source : Anytype.io

Anytype se positionne comme un espace de travail collaboratif pour créer des produits ensemble. Son principal avantage est qu'il vous permet de créer des documents localement et d'exécuter une synchronisation décentralisée entre les appareils. Il permet également le chiffrement local sur l'appareil.

Cela signifie également que vous devez posséder un certain niveau d'expertise technique pour faire fonctionner Anytype.

Les meilleures caractéristiques d'Anytype

Editeur basé sur des blocs avec la possibilité de créer des bases de données

Vues tableau, Kanban et galerie

Priorité au hors ligne avec synchronisation peer-to-peer

Modèles pour les communautés, les familles, les équipes et les utilisateurs personnels

Limitations de type quelconque

Compliqué pour les utilisateurs non techniques

Encore à un stade précoce, donc peu de preuves de sa capacité à gérer des besoins complexes ou à s'adapter

Type de prix

Explorer : Gratuit

Constructeur : 99 $ par an

Co Creator : 299 $ pour 3 ans

Product Hunt : 4.8/5 (200+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos d'Anytype?

"Je l'utilise depuis décembre et je dois dire que j'adore ce que fait Anytype ! Il y a des bugs mineurs ici et là, mais c'est une expérience géniale et une interface utilisateur très rafraîchissante."

- Revue Reddit

12. Microsoft Loop : Le meilleur si vous aimez CoPilot

Source : Microsoft.com

Microsoft Loop est une plateforme de co-création, essentiellement une application permettant aux équipes, aux familles ou aux communautés de se réunir et d'écrire. Son principal atout réside dans l'intégration de Co-pilot, qui met l'IA au service de la prise de notes.

J'ai constaté qu'à moins que vous ne fassiez partie de la pile Microsoft, Loop en tant qu'outil autonome est à peine compétitif par rapport à d'autres outils similaires comme Notion ou ClickUp.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Loop

Intégration de Co-pilot pour l'idéation et l'automatisation

Synchronisation en temps réel entre les applications et les appareils

Modèles de page pour divers cas d'utilisation

Remplacement potentiel de OneNote grâce à une interface utilisateur plus moderne

Limitations de Microsoft Loop

Fonctionnalités limitées par rapport aux applications de prise de notes de premier plan

Intégré à la suite M365, sans possibilité d'achat en tant que produit autonome

Tarification de Microsoft Loop

Gratuit

MS365 Business Standard : 12,5 $/mois par utilisateur

MS365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

En tant qu'application relativement nouvelle et peu attrayante, il existe peu d'évaluations et d'avis sur des plateformes tierces telles que G2 ou Capterra.

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Microsoft Loop?

"J'adore utiliser Loop. Il a remplacé OneNote pour moi en raison de la collaboration

- Revue Reddit

13. Upbase : Le meilleur pour la prise de notes personnelle et la productivité

Source : Upbase.io

Upbase est un outil de gestion de projet avec des fonctionnalités de prise de notes. Il comprend des planificateurs, des fonctions de blocage du temps, des fonctions pomodoro et d'autres fonctions de productivité pour vous permettre de rester concentré. Cependant, il est davantage axé sur la productivité individuelle que sur la collaboration au sein d'une équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Upbase

Outils de productivité personnelle inclus dans l'application

Simple et facile à utiliser

Liste et tableau pour le suivi des projets

Fonctionnalités collaboratives sur les documents, comme les commentaires, les @mentions, lesmodèles de notes de réunionet le partage

Limitations de l'UPBASE

Intégrations limitées avec les outils de productivité les plus courants

Pas de mode hors ligne disponible

Peut être trop simple pour les besoins des entreprises

Tarif de base

Gratuit pour toujours

Premium : 5$/mois par utilisateur

Upbase ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.9/5 (4 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (6 commentaires)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Upbase?

"J'ai essayé de nombreux outils de gestion de projet auparavant (et qui ne l'a pas fait 😅), mais celui-ci est celui qui m'a VRAIMENT aidé à garder tous mes projets organisés et à rester au top de tout."

- Revue G2

14. Mem : Le meilleur pour ceux qui aiment que l'IA s'occupe de "l'organisation

Source : get.mem.ai

Mem se présente comme une application de prise de notes organisée par l'IA. Pendant que vous prenez vos notes, l'IA de Mem vous aide à établir des liens et à renforcer la pertinence automatiquement, sans que vous ayez à organiser vos notes dans des dossiers ou à ajouter des étiquettes.

J'ai aimé Mem pour le fait que l'IA s'entraîne à partir de mes propres notes, en comprenant mes étiquettes et ma nomenclature. Cela signifie que je peux lui poser des questions telles que "qui a proposé cette idée ?" et obtenir des réponses instantanément.

Les meilleures fonctionnalités de Mem

Organisation basée sur l'IA, construction d'un réseau de notes à rappeler facilement plus tard

IA personnalisée pour créer des notes/réponses dans votre ton et votre style

Résumé intelligent

Suggestions et recommandations contextuelles pendant la prise de notes

Limitations de mémoire

Les fonctions d'intelligence artificielle fonctionnent mieux lorsqu'il y a suffisamment d'informations, il faut donc s'engager à utiliser l'application de manière intensive

Prise de notes uniquement, peu ou pas de fonctionnalités de gestion des tâches

Tarifs de Mem

Mem : 8,33 $/mois

Équipes Mem : Contacter les ventes

Mem ratings and reviews

G2 : 1.5/5 (1 commentaire)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Mem?

"J'utilise Mem depuis le début et c'est toujours mon choix pour prendre des notes rapides et trouver des informations rapidement

- Revue Reddit

15. Zoho WorkDrive : La meilleure façon d'organiser ses fichiers et ses dossiers

Source : Zoho.com

Zoho WorkDrive est un système de gestion de fichiers pour les équipes. Il aide à consolider les documents et les connaissances, y compris ceux qui se trouvent actuellement dans des applications tierces comme Google Docs ou Microsoft Word.

Le meilleur aspect de Zoho WorkDrive est sa capacité à prendre des notes multimédias - vous pouvez ajouter des enregistrements d'écran et des fichiers vidéo et audio à vos notes. Cependant, il lui manque cruellement la simplicité et l'accessibilité de plusieurs des applications mentionnées ci-dessus.

Les meilleures caractéristiques de Zoho WorkDrive

Enregistrement audio, vidéo et d'écran avec WorkDrive Snap

Partage et collaboration externes

Administration renforcée pour visualiser et gérer tous les fichiers et dossiers

Visualisation et navigation par arborescence

Limitations de Zoho Drive

Les performances et la vitesse peuvent être sous-optimales avec des fichiers volumineux

Capacités de personnalisation limitées

Les fonctions de collaboration sont lentes lorsque trop de personnes rejoignent un fichier

Tarifs de Zoho WorkDrive

Démarrage : 2,5 $/mois par utilisateur

Équipe : 4,5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 9 $/mois par utilisateur

Cotes et critiques de Zoho WorkDrive

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

Qu'est-ce que les utilisateurs réels disent de Zoho WorkDrive?

"Les fonctions de collaboration de Zoho WorkDrive nous permettent, à moi et à mes collègues, de travailler ensemble à la gestion et au traitement de nos fichiers. Il utilise des fonctions de sécurité haut de gamme qui maintiennent une sécurité optimale pour tous nos fichiers en bloquant toutes les failles qui pourraient nous faire perdre nos fichiers à cause de cyber-attaques."

- Revue G2

Mieux gérer votre travail de connaissance avec ClickUp

Lorsque nous parlons de travail de "connaissance", nous pensons souvent à la connaissance tacite, c'est-à-dire à l'information que nous sommes conscients de connaître. C'est ce qui est enregistré sous forme de notes.

Cependant, une grande partie du travail de connaissance est constituée de ce dont nous ne sommes pas conscients. Par exemple, les développeurs peuvent ne pas connaître l'ensemble du processus de développement ou de gestion d'un produit. Il s'agit là aussi de connaissances, même si elles sont tacites.

Pour gérer efficacement les connaissances conscientes et tacites et constituer la meilleure alternative à Notion, vous avez besoin d'un outil spécialement conçu pour les lieux de travail modernes, comme ClickUp.

La plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp vous permet d'enregistrer des informations par le biais de ClickUp Docs ou de Notepad de manière active. C'est l'un des outils les plus puissants Outils d'IA pour la prise de notes .

En outre, il capture également des données passives telles que les estimations de temps, le suivi du temps, la productivité individuelle, l'utilisation des ressources, etc. Les collaborateurs individuels, les chefs de projet et les chefs d'équipe disposent ainsi d'une mine de connaissances.

Découvrez comment ClickUp gère les connaissances dans votre organisation. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .