10 meilleurs outils d'organisation & ; de gestion du TDAH pour les adultes en 2025

Disclaimer: _Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition de santé

Trouver les bons outils pour aider à gérer le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l'adulte peut être l'une des nombreuses stratégies d'adaptation permettant d'organiser les tâches importantes et de stimuler la productivité. Les personnes atteintes de TDAH savent que l'organisation et la productivité ne vont pas de soi.

En fait, l'organisation CHADD selon l'association CHADD, les symptômes du TDAH chez l'adulte s'accompagnent de difficultés à gérer des projets complexes et à long terme dans la vie professionnelle. Les projets de plus grande envergure exigent non seulement de rester organisé, mais aussi d'être compétent en matière de communication, de suivi de nombreuses tâches, et d'être capable de travailler en équipe gestion du temps .

Mais cela ne doit pas empêcher les personnes atteintes de TDAH d'exceller dans leur carrière. Il existe de nombreuses bonnes habitudes et d'excellents outils à utiliser au quotidien.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des 10 meilleures pratiques en matière de TDAH Applications pour le TDAH pour les adultes en 2024.

De la gestion des tâches à la gestion de projet et du suivi du temps à la prise de notes, nous avons tout prévu.

Que faut-il rechercher dans les outils d'organisation pour le TDAH ?

Les meilleurs outils pour le TDAH doivent s'intégrer parfaitement à votre routine et améliorer votre vie quotidienne sans stress supplémentaire.

Ils doivent être intuitifs, personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques et offrir des fonctionnalités qui répondent aux besoins les plus courants Défis courants de l'ADHD tels que la gestion de projet la gestion du temps, l'organisation et la concentration.

Bon nombre de ces outils TDAH se présentent sous la forme d'applications pratiques auxquelles vous pouvez accéder sur votre téléphone ou votre ordinateur, ce qui vous permet d'avoir toujours à portée de main l'aide dont vous avez besoin pour accomplir des tâches importantes.

Les 10 meilleurs outils d'organisation et de gestion du TDAH à utiliser en 2024

Dans un monde de plus en plus numérique, il peut être difficile de trouver le bon outil. Voici notre sélection des meilleurs outils de gestion du TDAH pour vous aider à rester concentré, organisé et efficace.

1. ClickUp

Gérer les tâches dans ClickUp

Tâches ClickUp

ClickUp est un logiciel complet de outil de gestion de projet qui peut aider les personnes atteintes de TDAH à rester organisées. C'est plus qu'une simple application de liste à faire ; elle intègre la gestion des tâches, la collaboration documentaire, le suivi des objectifs et la gestion du temps sous une seule et même plateforme.

Ainsi, toutes les informations nécessaires sont regroupées en un seul endroit, ce qui améliore la productivité et réduit la charge cognitive liée au passage d'une application à l'autre. Ses fonctionnalités robustes et son interface intuitive en font l'un des meilleurs outils d'organisation du TDAH pour les adultes, et l'un des meilleurs applications d'organisation , période.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Notes comme un formulaire de notes autocollantes directement sur la plate-forme. Vous pouvez également classer les tâches par ordre de priorité, fixer des délais et visualiser votre flux de travail à l'aide de diagrammes de Gantt, de vues Liste ou Tableau, en fonction de ce qui vous convient le mieux.

L'interface personnalisable de ClickUp vous permet d'adapter l'outil à votre style de travail et à vos préférences plutôt que l'inverse.

Grâce à ses diverses fonctionnalités, ClickUp n'est pas seulement un outil d'organisation ; il peut devenir un élément central de votre travail quotidien de productivité pour rester concentré.

Ainsi, que vous cherchiez à réorganiser votre techniques de gestion du temps ou tout simplement besoin d'une meilleure organisation du bureau clickUp peut vous aider à mener une vie plus équilibrée et plus productive.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration transparente avec plus de 1 000 applications et outils

Fonctionnalités complètes de gestion des tâches, des documents et des projets

Automatisation des tâches de routine pour une productivité accrue

Gestion de la charge de travail et interfaces personnalisables pour s'adapter à vos besoins

Pré-construitModèles de TDAH comme modèles de liste à faire pour gérer des tâches et faire des choses terminées

Restez organisé et productif dans votre parcours de gestion de produit avec le modèle de liste à faire de ClickUp

Limites de ClickUp

En raison de ses fonctionnalités étendues, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'outil

La totalité des fonctions n'est pas disponible hors ligne

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Brain Focus

via Cerveau en tête Brain Focus est une application de gestion du temps qui utilise la technique Pomodoro, qui encourage les utilisateurs à se concentrer sur des tâches pendant de courts paramètres avec des pauses entre les deux.

Cette technique charge de travail peut être particulièrement efficace pour les personnes atteintes de TDAH, car elle permet de réduire l'intimidation liée aux tâches importantes en les divisant en segments plus petits et plus faciles à gérer.

L'application permet de catégoriser les tâches, et son interface est simple, ce qui réduit toute friction potentielle lors de l'organisation de vos tâches.

L'accent mis sur la hiérarchisation et la planification des tâches en fait un outil pratique pour ceux qui luttent contre la procrastination ou qui se sentent submergés par un trop grand nombre de tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Brain Focus

Durées de travail et de pause personnalisables pour adapter l'application à votre style de travail et à vos besoins stratégies de communication Possibilité de mettre en pause et de reprendre les sessions, pour s'adapter aux interruptions inattendues

Possibilité de désactiver le Wi-Fi et le son pendant les sessions de travail, afin de minimiser les distractions numériques et de maintenir la concentration

Interface intuitive qui facilite la navigation des utilisateurs et le suivi de leur progression dans le temps

Limites de Brain Focus

Manque d'intégration avec d'autres logiciels applications de productivité peut avoir pour résultat la nécessité de transférer les données manuellement

L'interface de l'application, bien que simple, peut sembler trop simpliste à certains utilisateurs, n'ayant pas l'esthétique sophistiquée de certaines autres applications

Prix de Brain Focus

Free

Brain Focus évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : N/A

3. Monnaie

via Monnaie Mint est une application d'organisation financière qui vous permet de suivre, de budgétiser et de gérer votre argent en un seul endroit.

Pour les adultes atteints de $$$a qui luttent avec la gestion de l'argent, Mint offre une solution pour vous aider à garder le contrôle de vos finances.

Il rassemble toutes vos informations financières, des comptes bancaires aux cartes de crédit en passant par les factures, et les affiche dans une forme facile à comprendre. Il fournit également des alertes en cas de frais inhabituels, envoie des rappels de paiement pour éviter les frais de retard et fournit même des conseils pour réduire les frais et économiser de l'argent.

Les meilleures fonctionnalités de Mint

Synchronisation automatique avec diverses institutions financières pour un suivi en temps réel des dépenses, de l'épargne et de la santé financière en général

Une analyse approfondie des habitudes de dépenses, qui aide les utilisateurs à identifier les points à améliorer et leur donne des conseils pour une meilleure gestion de l'argent

Les fonctionnalités de suivi et de rappel des factures permettent d'éviter les paiements manqués et l'impact négatif potentiel sur le crédit

Limites de Mint

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation avec certaines institutions financières

Le système de catégorisation automatique des transactions de l'application peut parfois mal classer les achats, ce qui nécessite des corrections manuelles

Prix de Mint

Free

Premium: 4,99 $/mois

Évaluations et critiques de Mint

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

4. Se souvenir du lait

via Souvenez-vous du lait Remember the Milk est un outil intelligent de gestion des tâches et des listes de choses à faire qui simplifie la gestion du temps et l'organisation afin que vous puissiez être plus productif .

Il vous permet de créer des listes de tâches, de fixer des dates d'échéance, d'assigner des tâches à d'autres personnes et même de joindre des paramètres ou des notes aux tâches. Vous pouvez également classer les tâches par ordre de priorité, ce qui permet de déterminer la commande dans laquelle vous devez vous y atteler.

Remember the Milk intègre également des rappels, pour que vous n'oubliiez plus jamais une tâche ou ne dépassiez plus une date limite.

Cet outil est particulièrement adapté aux adultes souffrant de TDAH, car il leur permet de se décharger de la charge mentale que représente la mémorisation des tâches.

Meilleures fonctionnalités de Remember the Milk

La fonctionnalité Smart Add permet aux utilisateurs d'ajouter des tâches rapidement et efficacement, en utilisant la sténographie pour définir les dates d'échéance, les priorités, les paramètres de répétition, etc

La fonction de partage des tâches et des listes permet de rationaliser le travail collaboratif ou la gestion des tâches ménagères

Intégration complète avec une variété d'applications, permettant aux utilisateurs de gérer les tâches où qu'ils soient sans avoir à changer de contexte

Les limites de Remember the Milk

Certaines fonctionnalités avancées, comme le partage illimité, les pièces jointes et les étiquettes de couleur, ne sont disponibles que dans la version Pro

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface utilisateur légèrement dépassée par rapport à des applications plus modernes et visuellement plus attrayantes

Prix de Remember the Milk

free : Pro:::::::::::::::::::::::::::::::: :

Pro:::::::::::::::::::::::::::::::: : Pro : 39,99 $/an

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

5. Tâches Google

via Tâches GoogleTâches Google est un outil de gestion des tâches qui s'intègre parfaitement à la suite de produits de Google, tels que Gmail et Google Agenda, fournissant ainsi un environnement cohérent et familier aux utilisateurs.

L'outil vous permet de créer des tâches directement à partir de votre boîte de réception Gmail, ce qui simplifie le processus de note des tâches à partir des e-mails. En outre, Google Tasks permet de créer des sous-tâches afin de diviser les tâches les plus importantes en parties plus petites et plus faciles à gérer.

Les tâches sont synchronisées sur tous vos appareils, ce qui vous permet de consulter votre liste de choses à faire où que vous soyez.

Toutefois, il s'agit d'un outil relativement simple, ce qui signifie qu'il est facile à utiliser, mais qu'il peut aussi manquer certaines fonctionnalités que l'on trouve dans des outils de gestion des tâches plus complexes.

Meilleures fonctionnalités de Google Tasks

L'intégration facile avec Gmail et Google Agenda permet une transition transparente entre les tâches, les e-mails et la planification

Les tâches peuvent être créées directement à partir des e-mails, ce qui favorise un flux de travail efficace

Permet la création de sous-tâches, ce qui offre un fournisseur prestataire pour diviser les tâches importantes en parties plus faciles à gérer

Limites de Google Tasks

Google Tasks est dépourvu de certaines des fonctionnalités de gestion des tâches les plus complexes que l'on trouve dans d'autres outils

Il n'y a pas de rappels ou de notifications intégrés pour les tâches à effectuer

Prix de Google Tasks

**Free

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : $$$A

6. Evernote

via EvernoteEvernote est un puissant outil de prise de notes qui vous permet de conserver toutes vos notes, idées et tâches en un seul endroit.

Au-delà des simples notes de texte, Evernote vous permet d'ajouter des images, des pages web et même des mémos audio à vos notes, ce qui vous permet de mettre les informations dans la meilleure forme possible. L'outil dispose d'une fonctionnalité de recherche performante, reconnaissant le texte même au sein des images.

La capacité d'Evernote à se synchroniser sur tous les appareils signifie que vos notes sont toujours à portée de main, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre smartphone.

Pour les personnes atteintes de TDAH, la flexibilité et les fonctionnalités robustes d'Evernote peuvent changer la donne en matière de capture et d'organisation des paramètres.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Capacités de prise de notes riches et multimédias comprenant du texte, des images, du son et des coupures de sites web

Fonctionnalité de recherche puissante, capable de reconnaître du texte dans des images

Se synchronise sur tous vos appareils, garantissant l'accès à vos notes où que vous alliez

Limites d'Evernote

La version gratuite présente certaines limites d'utilisation, notamment en ce qui concerne la quantité de nouveau contenu que vous pouvez ajouter chaque mois

L'interface peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs en raison de son vaste tableau de fonctionnalités

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Professionnel : 17,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce ScheduleOnce est un logiciel de gestion du temps et de application de planification qui simplifie le paramétrage des rendez-vous, des réunions et des appels.

L'outil permet de planifier des réunions individuelles ou de groupe et s'intègre aux principaux systèmes de gestion de l'entreprise applications de calendrier telles que Google Agenda, Outlook et iCloud.

En automatisant le processus de planification, ScheduleOnce vous fait gagner du temps et réduit les risques d'erreurs ou de doubles réservations.

Grâce à la détection automatique des fuseaux horaires, l'outil veille à ce que vous et vos contacts soyez toujours sur la même page quant à l'heure à laquelle une réunion est paramétrée, quel que soit l'emplacement de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de ScheduleOnce

Permet de planifier des réunions individuelles ou en groupe

S'intègre aux principales applications de calendrier, ce qui permet de conserver tous les rendez-vous en un seul endroit

Automatisation de l'ensemble du processus de planification, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

Limites de ScheduleOnce

Plus cher que les autres outils de planification

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par ses nombreuses fonctionnalités

Prix de ScheduleOnce

Démarrage : Free

: Free Croissance : 10$/mois

: 10$/mois Entreprise : Contactez ScheduleOnce pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind est un outil de cartes mentales qui vous permet d'organiser visuellement vos pensées. Les cartes mentales peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes souffrant de TDAH, car elles permettent de noter les idées de manière plus souple et plus créative que les notes linéaires traditionnelles.

Avec SimpleMind, vous pouvez créer des cartes mentales sur une toile infinie, ce qui vous permet de ne jamais manquer d'espace.

L'outil vous permet de personnaliser vos cartes mentales avec des couleurs, des styles et des images, ce qui rend vos cartes plus attrayantes et plus faciles à comprendre.

De plus, vous pouvez accéder à vos cartes mentales à partir de n'importe quel appareil, ce qui rend pratique la révision et la modification de vos cartes, où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Le canevas infini permet de réaliser des cartes mentales sans limites et sans contraintes spatiales

Personnalisez les cartes mentales avec des styles, des couleurs et des images pour créer un contenu visuellement stimulant

La synchronisation multiplateforme permet d'accéder aux cartes mentales à partir de n'importe quel appareil

Limites de SimpleMind

La version gratuite est quelque peu limitée, les fonctionnalités plus avancées étant réservées aux versions payantes

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut être un peu délicate à naviguer au début

Prix de SimpleMind

Free

Pro : Contactez SimpleMind pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (12 000+ commentaires)

: 4.5/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

9. 24me

via 24me 24me est une application d'assistant personnel qui regroupe vos calendriers électroniques, vos tâches, vos notes et vos comptes personnels en un seul endroit.

Grâce à des rappels automatiques pour des tâches telles que le paiement de factures ou la mémorisation de rendez-vous, 24me vous permet de ne jamais manquer une échéance importante. À voir une pile de notes autocollantes et un calendrier papier faire ça !

L'application comprend également des outils de gestion du temps comme une fonctionnalité d'"alertes intelligentes" qui calcule le temps de trajet jusqu'à votre prochain rendez-vous et vous envoie automatiquement des rappels lorsqu'il est temps de partir. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant de $$$a$a$, car cela leur enlève le fardeau de la mémorisation et du forfait.

L'application s'intègre à divers assistants numériques, ce qui rend la gestion de vos tâches et de vos rendez-vous encore plus facile.

24me meilleures fonctionnalités

La consolidation des calendriers, des tâches et des notes permet aux utilisateurs de voir toutes leurs obligations en un seul endroit

Achèvement automatisé de certaines tâches, telles que le paiement des factures et l'envoi de cadeaux

La saisie vocale permet d'ajouter des tâches et des notes, ce qui est très pratique pour les utilisateurs qui préfèrent parler plutôt que taper à la machine

24me limitations

Des problèmes de synchronisation ont été signalés lors de l'intégration avec certaines autres applications

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur de l'application pourrait être plus intuitive

Prix de 24me

Free

Pro : 5,99 $/mois

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Cozi

via Cozi Cozi est une application d'organisation familiale conçue pour conserver les emplois du temps, les tâches et les listes à faire de votre famille en un seul endroit. L'application de planification des tâches est dotée d'un calendrier familial partagé, dans lequel les membres peuvent ajouter leurs rendez-vous et évènements, ce qui permet de voir facilement qui fait quoi et quand.

Cozi permet également de créer et de gérer des tâches et des listes de courses auxquelles tous les membres de la famille peuvent accéder. L'application envoie des rappels pour les évènements ou les tâches à venir, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page.

Pour les personnes atteintes de TDAH qui gèrent des responsabilités familiales, Cozi peut être un excellent outil d'organisation pour rester coordonné.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Un calendrier familial partagé permet à tous les membres de la famille de savoir qui a quoi à faire et quand

Des listes de tâches partagées, permettant à chacun de savoir quelles tâches doivent être faites et qui en est responsable

Cozi propose également des listes de courses partagées, qui sont mises à jour en temps réel au fur et à mesure que les membres de la famille cochent des éléments

Limites de Cozi

Certaines fonctionnalités, comme l'affichage du calendrier par mois et l'absence de publicité, ne sont disponibles que dans la version gratuite

Certains utilisateurs trouvent l'interface un peu vieillotte par rapport à d'autres applications modernes

Prix de Cozi

Free

Cozi Gold: 29,99 $/an

Évaluations et critiques de Cozi

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Restez concentré au travail avec les outils de gestion du TDAH

La gestion du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité peut être un défi, mais vous pouvez transformer ce défi en force avec les bons outils. Chacun des outils de gestion du TDAH outils organisationnels dont nous avons parlé offre des fonctionnalités uniques.

Qu'il s'agisse d'aider à gérer les tâches, d'organiser les pensées, de planifier des rendez-vous ou de garder une trace des détails importants avec des notes autocollantes numériques, vous êtes couvert. Mais n'oubliez pas que la clé d'une organisation réussie ne consiste pas à utiliser tous ces outils numériques à la fois. Trouvez plutôt les outils qui répondent le mieux à vos besoins spécifiques.

L'objectif est de vous simplifier la vie, pas de vous la compliquer davantage, alors prenez le temps d'explorer ces options et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mon travail est différent : ce qui fonctionne le mieux pour une personne n'est pas forcément la même chose pour une autre.

L'important est de trouver ce qui vous aide à vous sentir le mieux organisé et le plus productif.

N'oubliez pas de consulter L'affichage du Calendrier de ClickUp dans votre quête de maîtrise organisationnelle. Il fournit un aperçu complet de toutes vos tâches et de leurs dates d'échéance dans une forme visuellement intuitive.

Cela change la donne pour les penseurs visuels et s'avère particulièrement utile pour ceux qui jonglent avec de multiples tâches et échéances. Explorez également Documents ClickUp pour créer, partager et collaborer efficacement sur des documents au sein de votre espace de travail.

ClickUp Docs vous permet de prendre des notes, d'assigner des tâches et de modifier des listes de tâches en collaboration, ce qui en fait un outil polyvalent pour les projets personnels et d'équipe. Pour les personnes atteintes de TDAH, trouver les bons outils peut faire toute la différence dans leur vie professionnelle et personnelle.

Alors, pourquoi attendre ?

Commencez à explorer ces outils dès aujourd'hui et découvrez les avantages d'une vie bien organisée.