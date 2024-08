10 meilleurs outils d'organisation du TDAH pour les adultes en 2024

**Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de tout autre problème de santé

Trouver les bons outils pour gérer le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l'adulte peut être l'une des nombreuses stratégies d'adaptation permettant d'organiser les tâches importantes et d'augmenter la productivité. Les personnes atteintes de TDAH savent que l'organisation et la productivité ne vont pas de soi.

En fait, l'organisation CHADD selon l'association CHADD, les symptômes du TDAH chez l'adulte s'accompagnent de difficultés à gérer des projets complexes et à long terme dans la vie professionnelle. Les projets plus importants exigent non seulement de rester organisé, mais aussi d'être compétent en matière de communication, de suivi de nombreuses tâches et de gestion des ressources humaines gestion du temps .

Mais cela ne doit pas empêcher les personnes atteintes de TDAH d'exceller dans leur carrière. Il existe de nombreuses bonnes habitudes et d'excellents outils à utiliser au quotidien.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des 10 meilleures pratiques en matière de TDAH Applications pour le TDAH pour les adultes en 2024.

De la gestion des tâches à la gestion de projet, du suivi du temps à la prise de notes, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Que faut-il rechercher dans les outils d'organisation pour le TDAH ?

Les meilleurs outils pour le TDAH doivent s'intégrer parfaitement à votre routine et améliorer votre vie quotidienne sans stress supplémentaire.

Ils doivent être intuitifs, personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques et offrir des fonctionnalités qui répondent aux défis courants du TDAH, tels que la gestion du temps, l'organisation et la concentration.

Bon nombre de ces outils TDAH se présentent sous la forme d'applications pratiques auxquelles vous pouvez accéder sur votre téléphone ou votre ordinateur, ce qui vous permet d'avoir toujours à portée de main l'aide dont vous avez besoin pour accomplir les tâches importantes.

Les 10 meilleurs outils d'organisation pour le TDAH à utiliser en 2024

Dans un monde de plus en plus numérique, il peut être difficile de trouver le bon outil. Voici notre sélection des meilleurs outils pour le TDAH qui vous aideront à rester concentré, organisé et efficace.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

ClickUp est un outil complet de outil de gestion de projet qui peut aider les personnes atteintes de TDAH à rester organisées. Plus qu'une simple liste de choses à faire, il intègre la gestion des tâches, la collaboration documentaire, le suivi des objectifs et la gestion du temps au sein d'une seule et même plateforme.

Toutes les informations nécessaires sont ainsi regroupées en un seul endroit, ce qui améliore la productivité et réduit la charge cognitive liée au passage d'une application à l'autre. Ses fonctionnalités robustes et son interface intuitive en font l'un des meilleurs outils d'organisation du TDAH pour les adultes, et l'un des meilleurs outils d'organisation du TDAH pour les adultes applications d'organisation , période.

La fonction Notepad de ClickUp est simple et intuitive

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser la fonction Notes comme une forme de notes autocollantes directement sur la plateforme. Vous pouvez également hiérarchiser les tâches, fixer des délais et visualiser votre flux de travail à l'aide de diagrammes de Gantt, de listes ou de tableaux, selon ce qui vous convient le mieux.

L'interface personnalisable de ClickUp vous permet d'adapter l'outil à votre style de travail et à vos préférences plutôt que l'inverse.

Grâce à ses diverses fonctionnalités, ClickUp n'est pas seulement un outil d'organisation ; il peut devenir un élément essentiel de votre travail quotidien de productivité pour rester concentré.

Ainsi, que vous cherchiez à réorganiser votre techniques de gestion du temps ou simplement besoin d'une meilleure organisation du bureau clickUp peut vous aider à mener une vie plus équilibrée et plus productive.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Intégration transparente avec plus de 1 000 applications et outils

Fonctions complètes de gestion des tâches, des documents et des projets

Disponibilité de nombreux modèles de listes de tâches. * Automatisation des tâches routinières pour une productivité accrue

Gestion de la charge de travail et interfaces personnalisables pour répondre à vos besoins

Limites de ClickUp

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'outil

La fonctionnalité complète n'est pas disponible lorsqu'il n'est pas en ligne

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Brain Focus

via Cerveau en tête Brain Focus est une application de gestion du temps qui utilise la technique Pomodoro, qui encourage les utilisateurs à se concentrer sur des tâches pendant des intervalles courts et définis, entrecoupés de pauses.

Cette technique gestion de la charge de travail peut être particulièrement efficace pour les personnes souffrant de TDAH, car elle permet de réduire l'intimidation liée aux tâches importantes en les divisant en segments plus petits et plus faciles à gérer.

L'application permet de catégoriser les tâches et son interface est simple, ce qui réduit les frictions potentielles lors de l'organisation des tâches.

L'accent mis sur la hiérarchisation et la planification des tâches en fait un outil pratique pour ceux qui luttent contre la procrastination ou qui sont submergés par un trop grand nombre de tâches.

Les meilleures caractéristiques de Brain Focus

Durées de travail et de pause personnalisables pour adapter l'application à votre style de travail et à vos besoinsstratégies de communication* Possibilité de mettre en pause et de reprendre les sessions, afin de s'adapter aux interruptions inattendues

Possibilité de désactiver le Wi-Fi et le son pendant les sessions de travail, afin de minimiser les distractions numériques et de maintenir la concentration

Interface intuitive qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement et de suivre leurs progrès au fil du temps

Limites de Brain Focus

Manque d'intégration avec d'autres logicielsapplications de productivité peut entraîner la nécessité de transférer les données manuellement

L'interface de l'application, bien que simple, peut sembler trop simpliste à certains utilisateurs, car elle n'a pas l'esthétique sophistiquée de certaines autres applications

Prix de Brain Focus

Gratuit

Brain Focus ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

3. Monnaie

via Monnaie Mint est une application d'organisation financière qui vous permet de suivre, de budgétiser et de gérer votre argent en un seul endroit.

Pour les adultes atteints de TDAH qui ont du mal à gérer leur argent, Mint offre une solution pour vous aider à garder le contrôle de vos finances.

Il rassemble toutes vos informations financières, des comptes bancaires aux cartes de crédit en passant par les factures, et les affiche dans un format facile à comprendre. Il émet également des alertes en cas de frais inhabituels, envoie des rappels de paiement pour éviter les frais de retard et fournit même des conseils pour réduire les frais et économiser de l'argent.

Les meilleures caractéristiques de Mint

Synchronisation automatique avec diverses institutions financières pour un suivi en temps réel des dépenses, de l'épargne et de la santé financière en général

Des informations approfondies sur les habitudes de dépenses, aidant les utilisateurs à identifier les domaines à améliorer et offrant des conseils pour une meilleure gestion de l'argent

Les fonctions de suivi et de rappel des factures permettent d'éviter les paiements manqués et l'impact négatif potentiel sur la cote de crédit

Limites de Mint

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation avec certaines institutions financières

Le système de catégorisation automatique des transactions de l'application peut parfois mal classer les achats, ce qui nécessite des corrections manuelles

Prix de Mint

**Gratuit

Premium: 4,99 $/mois

G2 : N/A

: N/A Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

4. Se souvenir du lait

via Souvenez-vous du lait Remember the Milk est un outil intelligent de gestion des tâches et des listes de choses à faire qui simplifie le processus de gestion du temps et d'organisation afin que vous puissiez être plus productif .

Il vous permet de créer des listes de tâches, de fixer des dates d'échéance, d'assigner des tâches à d'autres personnes et même de joindre des fichiers ou des notes aux tâches. Vous pouvez également classer les tâches par ordre de priorité, ce qui vous aide à déterminer l'ordre dans lequel vous devez vous y atteler.

Remember the Milk intègre également des rappels, de sorte que vous n'oublierez plus jamais une tâche et ne manquerez plus jamais une échéance.

Cet outil est particulièrement adapté aux adultes souffrant de TDAH, car il leur permet de se libérer de la charge mentale que représente la mémorisation des tâches.

Les meilleures caractéristiques de Remember the Milk

La fonction Smart Add permet aux utilisateurs d'ajouter des tâches rapidement et efficacement, en utilisant des raccourcis pour définir les dates d'échéance, les priorités, les fréquences de répétition, etc

Possibilité de partager les tâches et les listes, ce qui permet de rationaliser le travail collaboratif ou la gestion des tâches ménagères

Intégration complète avec une variété d'applications, permettant aux utilisateurs de gérer les tâches où qu'ils soient sans avoir à changer de contexte

Limites de Remember the Milk

Certaines fonctionnalités avancées, comme le partage illimité, les pièces jointes et les étiquettes de couleur, ne sont disponibles que dans la version Pro

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface utilisateur légèrement dépassée par rapport à des applications plus modernes et visuellement attrayantes

Prix de Remember the Milk

**Gratuit

Pro : 39,99 $/an

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

5. Google Tasks

via Tâches GoogleTâches Google est un outil de gestion des tâches qui s'intègre de manière transparente à la suite de produits Google, tels que Gmail et Google Calendar, offrant ainsi un environnement cohérent et familier aux utilisateurs.

Cet outil vous permet de créer des tâches directement à partir de votre boîte de réception Gmail, ce qui simplifie le processus de notation des tâches à partir des courriels. En outre, Google Tasks permet de créer des sous-tâches afin de diviser les tâches les plus importantes en parties plus petites et plus faciles à gérer.

Les tâches sont synchronisées sur tous vos appareils, ce qui vous permet de consulter votre liste de tâches où que vous soyez.

Toutefois, il s'agit d'un outil relativement simple, ce qui signifie qu'il est facile à utiliser, mais qu'il peut aussi manquer certaines fonctionnalités que l'on trouve dans des outils de gestion des tâches plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

L'intégration facile avec Gmail et Google Calendar permet une transition transparente entre les tâches, les courriels et la planification

Les tâches peuvent être créées directement à partir des courriels, ce qui favorise un flux de travail efficace

Permet la création de sous-tâches, ce qui permet de diviser les tâches importantes en parties plus faciles à gérer

Limites de Google Tasks

Il manque certaines des fonctions de gestion des tâches les plus complexes que l'on trouve dans d'autres outils

Il n'y a pas de rappels ou de notifications intégrés pour les tâches à effectuer

Prix de Google Tasks

**Gratuit

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : N/A

6. Evernote

via EvernoteEvernote est un puissant outil de prise de notes qui vous permet de conserver toutes vos notes, idées et tâches en un seul endroit.

Au-delà des simples notes textuelles, Evernote vous permet d'ajouter des images, des pages web et même des mémos audio à vos notes, ce qui vous permet de capturer les informations dans le meilleur format possible. L'outil dispose d'une fonction de recherche performante, qui reconnaît le texte même dans les images.

La capacité d'Evernote à se synchroniser sur tous les appareils signifie que vos notes sont toujours à portée de main, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre smartphone.

Pour les personnes atteintes de TDAH, la flexibilité et les fonctionnalités robustes d'Evernote peuvent changer la donne en matière de saisie et d'organisation des pensées.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Capacités de prise de notes riches et multimédias comprenant du texte, des images, du son et des coupures de sites web

Fonctionnalité de recherche puissante qui peut même reconnaître le texte dans les images

Synchronisation sur tous vos appareils, garantissant l'accès à vos notes où que vous alliez

Limites d'Evernote

La version gratuite présente certaines limites d'utilisation, notamment en ce qui concerne la quantité de nouveaux contenus que vous pouvez ajouter chaque mois

L'interface peut être déconcertante pour les nouveaux utilisateurs en raison du grand nombre de fonctionnalités qu'elle propose

Prix d'Evernote

**Gratuit

Personnel : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Professionnel : 17,99 $/mois

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce ScheduleOnce est un outil de gestion du temps et de de planification qui simplifie la prise de rendez-vous, les réunions et les appels.

L'outil permet de planifier des réunions individuelles ou de groupe et s'intègre aux principaux systèmes de gestion de l'entreprise applications de calendrier comme Google Calendar, Outlook et iCloud.

En automatisant le processus de planification, ScheduleOnce vous fait gagner du temps et réduit les risques d'erreurs ou de doubles réservations.

Grâce à la détection automatique des fuseaux horaires, l'outil garantit que vous et vos contacts êtes toujours au courant de l'heure à laquelle une réunion doit avoir lieu, quel que soit l'endroit où chacun se trouve.

Les meilleures fonctionnalités de ScheduleOnce

Permet de planifier des réunions individuelles ou en groupe

S'intègre aux principales applications de calendrier, ce qui permet de conserver tous les rendez-vous en un seul endroit

Automatise l'ensemble du processus de planification, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

Limitations de ScheduleOnce

Plus cher que les autres outils de planification

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par ses nombreuses fonctionnalités

Prix de ScheduleOnce

Démarrage : Gratuit

: Gratuit Croissance : 10$/mois

: 10$/mois Entreprise : Contactez ScheduleOnce pour connaître les tarifs

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind est un outil de cartographie mentale qui vous permet d'organiser visuellement vos pensées. Les cartes mentales peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes souffrant de TDAH, car elles permettent de noter les idées de manière plus souple et plus créative que les notes linéaires traditionnelles.

Avec SimpleMind, vous pouvez créer des cartes mentales sur un canevas infini, ce qui vous permet de ne jamais manquer d'espace.

L'outil vous permet de personnaliser vos cartes mentales avec des couleurs, des styles et des images, ce qui rend vos cartes plus attrayantes et plus faciles à comprendre.

De plus, vous pouvez accéder à vos cartes mentales à partir de n'importe quel appareil, ce qui vous permet de les consulter et de les modifier où que vous soyez.

Caractéristiques principales de SimpleMind

Le canevas infini permet de créer des cartes mentales sans limites et sans contraintes spatiales

Personnalisation des cartes mentales avec des styles, des couleurs et des images pour créer un contenu visuellement stimulant

La synchronisation multiplateforme permet d'accéder aux cartes mentales à partir de n'importe quel appareil

Limitations de SimpleMind

La version gratuite est quelque peu limitée, les fonctionnalités plus avancées étant réservées aux versions payantes

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut être un peu difficile à naviguer au début

Prix de SimpleMind

**Gratuit

Pro : Contactez SimpleMind pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (12 000+ commentaires)

: 4.5/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

9. 24me

via 24me 24me est une application d'assistant personnel qui regroupe vos calendriers électroniques, vos tâches, vos notes et vos comptes personnels en un seul endroit.

Grâce à des rappels automatiques pour des tâches telles que le paiement de factures ou la prise de rendez-vous, 24me vous permet de ne jamais manquer une échéance importante. C'est ce qu'une pile de notes autocollantes et un calendrier papier ne peuvent pas faire !

L'application comprend également des outils de gestion du temps comme une fonction d'"alertes intelligentes" qui calcule le temps de trajet jusqu'à votre prochain rendez-vous et vous envoie automatiquement des rappels lorsqu'il est temps de partir. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile pour les personnes souffrant de TDAH, car elle les soulage du fardeau de la mémorisation et de la planification.

L'application s'intègre à divers assistants numériques, ce qui facilite encore la gestion des tâches et des rendez-vous.

24me meilleures caractéristiques

La consolidation des calendriers, des tâches et des notes permet aux utilisateurs de voir toutes leurs obligations en un seul endroit

Automatisation de certaines tâches, telles que le paiement de factures et l'envoi de cadeaux

La saisie vocale permet d'ajouter des tâches et des notes, ce qui est plus pratique pour les utilisateurs qui préfèrent parler plutôt que taper

24me limitations

Des problèmes de synchronisation ont été signalés lors de l'intégration avec certaines autres applications

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur de l'application pourrait être plus intuitive

Prix de 24me

**Gratuit

Pro : 5,99 $/mois

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

10. Cozi

via Cozi Cozi est une application d'organisation familiale conçue pour regrouper les emplois du temps, les tâches et les listes de choses à faire de votre famille en un seul endroit. L'application de planification des tâches comporte un calendrier familial partagé, dans lequel les membres peuvent ajouter leurs rendez-vous et événements, ce qui permet de savoir facilement qui fait quoi et quand.

Cozi vous permet également de créer et de gérer des tâches et des listes de courses auxquelles tous les membres de la famille peuvent accéder. L'application envoie des rappels pour les événements ou les tâches à venir, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Pour les personnes atteintes de TDAH qui assument des responsabilités familiales, Cozi peut être un excellent outil d'organisation pour rester coordonné.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Un calendrier familial partagé permet à tous les membres de la famille de savoir qui a quoi à faire et quand

Des listes de tâches partagées, qui permettent à chacun de savoir quelles sont les tâches à accomplir et qui en est responsable

Cozi propose également des listes de courses partagées, qui sont mises à jour en temps réel à mesure que les membres de la famille cochent des articles

Limites de Cozi

Certaines fonctionnalités, comme l'affichage du calendrier mensuel et l'absence de publicité, ne sont disponibles que dans la version payante

Certains utilisateurs trouvent l'interface un peu vieillotte par rapport à d'autres applications modernes

Prix de Cozi

**Gratuit

Cozi Gold: 29,99 $/an

Cozi ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

ClickUp : Un outil conçu pour répondre aux besoins de tous

La gestion du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) peut être un défi, mais vous pouvez transformer ce défi en force avec les bons outils. Chacun des outils ADHD outils organisationnels dont nous avons parlé offre des caractéristiques uniques.

Qu'il s'agisse de gérer des tâches, d'organiser des pensées, de planifier des rendez-vous ou de noter des détails importants à l'aide de notes autocollantes numériques, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas que la clé d'une organisation réussie ne consiste pas à utiliser tous ces outils numériques à la fois. Trouvez plutôt les outils qui répondent le mieux à vos besoins spécifiques.

L'objectif est de vous simplifier la vie, pas de vous la compliquer, alors prenez le temps d'explorer ces options et de voir ce qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas que chaque personne est différente : ce qui fonctionne le mieux pour une personne peut ne pas être le même pour une autre.

L'important est de trouver ce qui vous aide à vous sentir le mieux organisé et le plus productif.

N'oubliez pas de consulter Vue du calendrier de ClickUp dans votre quête de maîtrise de l'organisation. Il fournit une vue d'ensemble de toutes vos tâches et de leurs échéances dans un format visuellement intuitif.

Cela change la donne pour les penseurs visuels et s'avère particulièrement utile pour ceux qui jonglent avec de multiples tâches et échéances. Explorez également ClickUp Docs pour créer, partager et collaborer efficacement sur des documents au sein de votre espace de travail.

ClickUp Docs vous permet de prendre des notes, d'assigner des tâches et d'éditer des listes de tâches en collaboration, ce qui en fait un outil polyvalent pour les projets personnels et d'équipe. Pour les personnes atteintes de TDAH, trouver les bons outils peut faire toute la différence dans leur vie professionnelle et personnelle.

Alors, pourquoi attendre ?

Commencez à explorer ces outils dès aujourd'hui et découvrez les avantages d'une vie bien organisée.