10 meilleurs logiciels d'évaluation de la performance des employés en 2024

Les évaluations des performances des employés sont importantes tant pour les entreprises que pour le personnel. Ils permettent aux fournisseurs prestataires d'apporter un retour d'information constructif aux employés, en leur montrant comment leur travail contribue aux objets de l'entreprise et en les aidant à se développer professionnellement.

Ces paramètres permettent également aux entreprises de définir des attentes claires en matière de performances et de reconnaître les réalisations des employés afin de renforcer une culture d'appréciation.

Vous souhaitez améliorer les processus d'évaluation des performances de votre entreprise ? Pensez à essayer un logiciel d'évaluation des performances. Consultez cette liste des meilleurs logiciels d'évaluation des performances des employés disponibles pour les équipes en 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'évaluation des performances ?

Lorsque vous recherchez le bon logiciel d'évaluation des performances, vous devez prendre en compte des facteurs tels que :

la convivialité : Vous voulez une plateforme sur laquelle les managers et les employés peuvent naviguer facilement

Les options de personnalisation : Recherchez un logiciel d'évaluation des performances que vous pouvez adapter aux indicateurs de performance et aux objectifs propres à votre entreprise

Capacités d'intégration : Trouvez un logiciel qui s'intègre de manière transparente aux autres outils utilisés par votre organisation, tels que les systèmes de gestion de projet ou de ressources humaines, afin d'éliminer le besoin de transfert manuel de données

Des fonctionnalités robustes de rapports et d'analyse : Harvest des données qui révèlent les tendances, les points forts et les domaines où il est possible d'améliorer l'efficacité de l'entreprised'amélioration au sein de votre personnel

## Les 10 meilleurs logiciels d'évaluation des performances à utiliser en 2024

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution unique parce qu'elle est incroyablement polyvalente. Il ne s'agit pas spécifiquement d'un logiciel d'évaluation de la performance des employés, mais il est suffisamment puissant et polyvalent pour être utilisé comme logiciel d'évaluation de la performance par les professionnels des ressources humaines (RH) dans les entreprises de toute taille et de tout type.

ClickUp peut être utilisé comme un puissant Logiciel RH qui vous aide à mener, analyser et mettre en œuvre de meilleures évaluations des performances des employés. De nombreuses entreprises utilisent ClickUp pour comme logiciel de gestion des performances, en fait, ce modèle d'évaluation des performances est l'un des modèles les plus téléchargés de la plateforme.

ClickUp propose de nombreux modèles d'évaluation des performances modèles gratuits d'évaluation des performances qui facilitent la mise en place de paramètres d'évaluation des performances et leur personnalisation en fonction des besoins de votre équipe.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et la profonde polyvalence offertes par la plateforme peuvent entraîner une certaine courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. PerformYard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/performyard-dashboard.png Tableau de bord PerformYard /$$$img/

via PerformYard PerformYard est un outil populaire de performance des employés qui permet aux entreprises de créer et d'administrer des évaluations de performance. Il propose également une gestion des objectifs, un retour d'information régulier et la réalisation de sondages sur l'engagement.

Le logiciel se concentre sur l'examen des performances, mais offre des fonctionnalités supplémentaires axées sur l'amélioration de l'engagement des employés. Il s'agit d'une plateforme flexible et simple d'utilisation pour les professionnels des ressources humaines.

PerformYard meilleures fonctionnalités

Facilité d'établissement de la hiérarchie et d'affectation des évaluateurs

Module de définition d'objectifs puissant et polyvalent

Interface utilisateur moderne

Facilement personnalisable

Limites de PerformYard

Pourrait offrir de meilleures intégrations avec des outils de gestion d'équipe et de RH plus populaires

Prix de PerformYard

Contact pour une offre de prix

G2 : 4.7/5 (660+ commentaires)

: 4.7/5 (660+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (90 commentaires)

3. Connecteam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Connecteam-Time-Tracking.png Connecteam-Suivi du temps /$$$img/

via Équipe de connexion Très adapté aux petites équipes et aux équipes à distance, Connecteam fait de la gestion de la performance, mais son principal objectif est l'engagement des employés.

Il s'agit d'une application mobile qui aide les équipes à améliorer leur communication, à rendre les processus plus efficaces, et à se concentrer sur l'engagement des employés gagner du temps .

Connecteam meilleures fonctionnalités

Logiciel d'évaluation des performances efficace et abordable

Le matériel de communication et de formation des équipes est abondant et facile à trouver

Le service à la clientèle est très réactif

Limites de Connecteam

Le module de planification de l'application est un peu difficile à utiliser et à intégrer avec d'autres applications de calendrier populaires par rapport à d'autres logiciels d'évaluation des performances

Prix de Connecteam

Free

Basic: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Avancé: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Expert: 99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (39 commentaires)

: 4.3/5 (39 commentaires) Capterra : 4.8/5 (290 commentaires)

4. BambooHR

Via BambooHR BambooHR est l'un des systèmes RH les plus connus et les plus étendus, utilisé par les petites et moyennes entreprises pour l'embauche, les évaluations de performance, et bien plus encore. Il comporte des fonctionnalités de gestion des performances, mais aussi des fonctions RH importantes telles que la paie intégrée, le suivi des candidats des outils d'intégration, de suivi des congés, etc.

C'est l'un des outils les plus populaires auprès des entreprises qui souhaitent doter leurs équipes RH d'une solution RH tout-en-un.

BambooHR meilleures fonctionnalités

Excellentes fonctionnalités de suivi du temps et de suivi des vacances

Modules d'intégration des employés puissants et personnalisables

Diagrammes organisationnels faciles à créer

Fonctionnalités relatives à la performance des employés, y compris un processus d'évaluation de la performance

Limites de BambooHR

Étant donné que la plateforme est en grande partie une solution RH tout-en-un, l'accent n'est pas mis sur les fonctionnalités d'évaluation de la performance, même si elles existent.

Prix de BambooHR

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1,440+ reviews)

4.5/5 (1,440+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

5. Eloomi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/preview-1400x724.jpg Tableau de bord Eloomi /$$$img/

via Eloomi Eloomi est une plateforme de gestion et d'expérience d'apprentissage qui sert également de système de gestion de la performance. Bien qu'elle soit principalement conçue pour les la formation des employés et le développement des compétences il peut également servir de logiciel d'évaluation des performances.

Il aide les gestionnaires à créer des parcours de développement automatisés et optimise les 1-1 en suggérant des points de discussion et des éléments d'action. Cela en fait une excellente solution de processus d'examen de la performance des employés.

Les meilleures fonctionnalités d'Eloomi

Robuste et très intuitif

feedback à 360

Analyse des lacunes en matière de compétences et cours recommandés

Analyse avancée des personnes et des données

Les limites d'Eloomi

Options d'intégration assez limitées par rapport à d'autres logiciels de gestion de la performance des employés

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec les flux de travail personnalisés

Prix d'Eloomi

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (31 commentaires)

4.7/5 (31 commentaires) Capterra: 4.4/5 (90 commentaires)

6. Culture Amp

via Culture Amp Culture Amp est une plateforme d'expérience des employés fraîche et robuste avec une approche axée sur la culture d'abord. Avec des fonctionnalités telles que la prédiction du chiffre d'affaires, des sondages prêts à l'emploi, l'engagement des employés et des analyses puissantes, elle permet aux employeurs de construire une compréhension profonde et substantielle de leurs employés.

De meilleures fonctionnalités de 1-1, de suivi des objectifs et de feedback multi-sources sont également disponibles. Grâce à d'excellentes fonctionnalités de suivi des objectifs, la gestion des performances devient simple, facile et transparente pour toutes les équipes.

Culture Amp meilleures fonctionnalités

Auto-réflexion et feedback des pairs pour une meilleure évaluation des performances

Synchronisation automatique avec les logiciels RH et les systèmes d'enregistrement (BambooHR, Workday, Personio, Namely, etc.)

Bibliothèque de modèles de sondages pour l'engagement des employés ou le suivi de leurs performances

Limites de Culture Amp

Courbe d'apprentissage un peu raide par rapport aux autres logiciels de gestion de la performance de cette liste

Pas assez d'options de compatibilité et de personnalisation

Pas d'essai gratuit

Prix de Culture Amp

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (576 commentaires)

4.6/5 (576 commentaires) Capterra : 4.7/5 (74 commentaires)

7. Homme de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/CON-01-Dashboard@2x-700x0-c-default.png Tableau de bord de Workhuman /$$$img/

via Workhuman

Workhuman est une société de gestion du capital humain avec plus de 20 ans d'expérience dans le champ. Leurs solutions s'articulent autour de solutions de reconnaissance sociale, permettant aux employés de s'évaluer et de se récompenser mutuellement pour contribuer à créer une culture plus forte et à améliorer la rétention.

Leurs fonctionnalités d'évaluation des performances sont interculturelles et donc évolutives, avec des options pour plus de 30 langues différentes.

Les meilleures fonctionnalités de Workhuman

Solution d'analyse sociale alimentée par l'IA dans le système de gestion de la performance

Intégration avec des outils d'entreprise populaires tels que Microsoft Teams, Slack et Yammer

L'API ouverte permet une intégration transparente avec plusieurs systèmes

Limites de Workhuman

Pas de RH ni de paieintégration de logiciels* Coûteux pour les petites entreprises

Prix de Workhuman

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (68 critiques)

4.3/5 (68 critiques) Capterra: 4.2/5 (4 commentaires)

8. Pierre angulaire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Dashboards\_Viewing\_Pane\_2014-05-23.png Tableau de bord Cornerstone /$$img/

via Pierre angulaire Cornerstone est une plateforme axée sur les compétences qui permet de développer de nouvelles méthodes de travail. Cette plateforme a pour but de promouvoir de nouvelles méthodes de travail outil de gestion des performances comprend la gestion des performances, la gestion de l'apprentissage, le recrutement, l'intégration, le développement des employés, et plus encore.

En tant que logiciel d'évaluation des performances des employés, Cornerstone est doté de fonctionnalités hautement configurables et constitue une solution idéale pour les discussions, les sondages et les évaluations fréquentes. Le processus d'évaluation peut être automatisé et intégré à des objectifs et des évaluations de compétences.

Les employeurs peuvent facilement identifier les lacunes en matière de compétences à l'aide de feedbacks et d'auto-évaluations à 180 et 360 degrés. Gestion de la réussite sont également disponibles.

Les meilleures fonctionnalités de Cornerstone

Interface administrateur intuitive

Checklists pratiques

Sondages d'engagement Pulsation

Limites de Cornerstone

L'intégration est complexe

Certains évaluateurs se plaignent de l'assistance client

Prix de Cornerstone

Contact pour les tarifs

G2: 3.9/5 (115 commentaires)

3.9/5 (115 commentaires) Capterra: 4.1/5 (35 commentaires)

9. ClearCompany

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Component-107---4-1400x971.webp Tableau de bord ClearCompany /$$$img/

via ClearCompany ClearCompany est une solution RH complète dotée de solides outils d'évaluation des performances. Elle est conçue pour automatiser, améliorer et rationaliser le processus d'évaluation en menant de meilleures évaluations, en simplifiant le cycle d'évaluation, en améliorant le développement des employés et en obtenant un meilleur retour d'information.

ClearCompany propose des modèles d'évaluation qui permettent de passer du classement et de l'évaluation conservatrice à la croissance et au potentiel de l'employé. Les flux de travail, les formes et les échelles du cycle d'évaluation sont facilement personnalisables et les modèles préétablis rendent le processus plus rapide et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de ClearCompany

Modèles pour tous les formats d'évaluation standard

Logiciel d'évaluation de la performance multilingue et adapté aux mobiles

Excellents outils de planification des objectifs

Rapports prédéfinis

Limites de ClearCompany

Les rapports sont limités et nécessitent un certain travail de nettoyage

L'assistance client est lente

Intégration et onboarding un peu lents

Prix de ClearCompany

Contactez ClearCompany pour une offre de prix

G2: 4.6/5 (286 commentaires)

4.6/5 (286 commentaires) Capterra: 4.4/5 (311 commentaires)

10. Treillis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/617966e7ba681d83cfe1dfb6\_617728d1b58c61697ca76144\_jhIwceVUbjI1LlsFimb0qbp4Jjyw1zsR1yyGAz1jYTOc7UkDNpi9fr27UrWg6bGiCX04tel1kcNV-rFy5mK6FIMct-CoMe7bW8CiAEDZJJk64RW8c5soRP4zLqkLZcMYYTFIDD4c3Ds1600.jpeg Tableau de bord du treillis /$$img/

via Treillis Lattice est une plateforme de réussite humaine robuste qui aide les employeurs à mener des examens de performance, à fixer des objectifs et à réaliser des sondages. Ses fonctionnalités permettent à toutes les parties concernées de créer et de participer à toutes les formes d'évaluation standard, avec des cycles rapides et transparents allant des évaluations basées sur des projets aux évaluations à 360 degrés.

Ce logiciel d'évaluation des performances permet d'accélérer le processus en mettant en évidence le contexte des mises à jour et des commentaires des pairs, et permet également des ajustements en milieu de cycle.

Lattice meilleures fonctionnalités

Règles automatiques, notes et étiquettes en ligne, et modèles prêts à l'emploi

Intégration transparente avec plus de 20 outils de RH et de productivité

Tarification transparente

L'une des meilleures options de logiciel de gestion de la performance pour les entreprises en croissance et les équipes RH

Limites de Lattice

Navigation complexe et UX à améliorer

Prix de Lattice

Gestion de la performance + OKRs & Objectifs : 11$/mois par utilisateur

: 11$/mois par utilisateur Engagement : +4$/mois par utilisateur

: +4$/mois par utilisateur Croissance : +4$/mois par utilisateur

: +4$/mois par utilisateur Compensation : +6$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (3,701+ commentaires)

4.7/5 (3,701+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (108 commentaires)

Trouver la meilleure plateforme de gestion de la performance pour votre équipe

Chaque entreprise a un processus d'évaluation des performances qui lui est propre. C'est pourquoi il est si important de trouver le logiciel qui répond le mieux aux besoins de votre équipe. Le meilleur logiciel de gestion des performances automatise vos tâches les plus importantes afin d'économiser du temps et des efforts, tant pour les employés que pour les employeurs.

ClickUp est l'une des solutions de gestion des performances les plus recommandées sur le marché. Elle vous permet d'automatiser les processus de développement des employés, les évaluations des performances des employés, et de vous assurer que votre processus d'examen des employés se déroule de manière transparente à tout moment.

Si vous êtes toujours à la recherche de l'outil de gestion de la performance et de la solution de gestion des talents qui conviennent à votre entreprise, essayez ClickUp. Il est entièrement gratuit, facile à automatiser et comprend des dizaines de modèles prêts à l'emploi pour améliorer votre processus de gestion des performances. Créez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui si vous souhaitez évaluer les performances de vos employés de manière simple et transparente.