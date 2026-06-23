Brain² : la nouvelle vague

Nous sommes ravis de vous présenter Brain².

Aujourd’hui, nous lançons une évolution radicale de nos capacités en matière d’IA. Il s’agit de la plus importante mise à jour de ClickUp Brain depuis son lancement, et nous sommes sincèrement convaincus qu’elle va transformer les possibilités offertes aux travailleurs du savoir.

Brain² est désormais un agent de pointe, alimenté par les derniers modèles de pointe et étroitement intégré à votre graphe de contexte de travail. C'est comme si vous recrutiez une armée de génies pour votre entreprise.

Il est franchement époustouflant de constater à quel point les modèles de pointe excellent dans le travail intellectuel dès lors qu’ils sont dotés des bons outils et du contexte adéquat. Des catégories entières de tâches professionnelles sont désormais tout simplement résolues : gestion de projet, tâches administratives personnelles, recherche approfondie, modification en cours de documents, présentations, et bien plus encore.

Nous pensons que cela va révolutionner la manière dont les gens effectuent leur travail intellectuel et rendre les équipes (littéralement !) 100 fois plus productives.

Voici quelques fonctionnalités qui, selon nous, vous plairont :

Le moteur contextuel : l'atout majeur de ClickUp

Les autres outils d’IA repartent toujours de zéro à chaque discussion. « Parlez-moi de votre projet. » « Quels sont vos objectifs ? » « Qui sont les parties prenantes ? » C’est comme parler à quelqu’un qui souffre d’amnésie.

Brain² sait déjà tout. En profondeur.

Tâches, documents, chat, feuilles de calcul, réunions, tableaux blancs, tableaux de bord. Tous ces flux convergent vers un moteur de contexte unique. Brain² identifie qui est responsable de quelle tâche, ce qui est au point mort depuis deux semaines, ce que votre designer a dit hier dans le chat, et à quel OKR tout cela se rattache.

Lorsque vous demandez « Où en est le lancement ? », vous n’avez pas besoin de fournir de brief. Brain² est le brief.

Et cet apprentissage est cumulatif. Jour après jour, il comprend de mieux en mieux votre travail. Au bout de trois mois, vous aurez l’impression de faire un brainstorming avec la personne la plus brillante de votre équipe.

Agents « Frontier » : la pile

Brain² n’est pas un modèle unique. Il regroupe tous les modèles de pointe, avec un routage optimisé afin que chaque tâche soit confiée au modèle le plus adapté. Les modèles Claude pour le raisonnement approfondi et la rédaction. GPT pour la génération rapide et l’exécution précise de flux de travail volumineux. Gemini pour le traitement multimodal. Vous n’avez jamais à choisir manuellement. Il vous suffit de demander.

Mais les modèles seuls ne suffisent pas. Brain² s'appuie également sur :

Plus de 1 000 outils et compétences : une expertise prête à l'emploi, disponible à la demande, ainsi que tout ce dont vous avez besoin via MCP

Une mémoire qui s'adapte : Brain apprend vos critères et la manière dont vous aimez que les choses soient faites ; vous pouvez également importer votre historique depuis d'autres Outils d'IA, ce qui lui évite de repartir de zéro.

Calcul en environnement sandbox : du code réel sur des données réelles, qui effectue des calculs et renvoie des réponses vérifiées

Automatisations sans intervention : les flux de travail répétitifs deviennent des pipelines qui s'exécutent de manière autonome

Le graphe de travail : vos tâches, documents, discussions et décisions sont intégrés afin que l’IA connaisse votre entreprise dès le premier jour

Confiance de niveau entreprise : RBAC, isolation des environnements de travail, pistes d'audit. Une IA qui respecte les règles d'accès aux informations

Modèles × Outils × Contexte × Puissance de calcul × Automatisations = une équipe d’agents au sein de votre environnement de travail.

Travail intellectuel : ça fonctionne, tout simplement

Une amélioration spectaculaire. Les tâches quotidiennes qui rythment une journée de travail sont gérées de bout en bout :

Recherche approfondie : analyse multisource, synthétisée et référencée. L’ensemble des données de votre environnement de travail, ainsi que le Web en temps réel et vos applications connectées, sont à portée de main, regroupés et prêts à être exploités. Le moteur contextuel de ClickUp résume et condense efficacement les connaissances de votre environnement de travail de manière facilement exploitable par l’IA, améliorant ainsi la qualité des résultats tout en réduisant les coûts.

Gestion de projet : plans, mises à jour, rapports de statut. Rédigés et exécutés. Lorsque Brain² indique que la vélocité a baissé de 18 %, cela signifie qu’il a effectué une analyse réelle à partir de vos données effectives et qu’il a présenté son travail.

Votre assistant personnel : toutes ces tâches fastidieuses qui vous prenaient autrefois toute la matinée. Tri des e-mails, préparation du Calendrier, relances. Tout est pris en charge.

Présentations : « Prépare-moi une présentation pour la réunion générale de jeudi. » Une typographie soignée, des palettes de couleurs intelligentes, des animations qui ne te font pas grimacer. Tout est terminé avant même que tu aies fini de choisir un modèle.

Collaboration multijoueur : humains + agents, un seul fil conducteur

Brain² n’est pas une simple barre latérale greffée à une application. Il évolue au sein même des fils de travail de votre équipe. Vous pouvez utiliser Brain² n’importe où, comme si vous collaboriez avec un collègue sur n’importe quelle interface. Le chef de projet pose une question, l’ingénieur la reprend, Brain² extrait les données et propose une solution, puis le designer la valide. Une seule discussion, sans changement de contexte.

Les agents en arrière-plan fonctionnent 24 h/24, 7 j/7 : ils surveillent votre CRM, trient les bugs et génèrent des rapports hebdomadaires. Ils n’attendent pas que vous leur demandiez quoi que ce soit. Ils mettent en avant ce qui compte avant même que vous n’en ayez besoin.

Effectuez la connexion de n'importe quel élément via MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Agenda et tout autre outil compatible avec MCP. Votre environnement de travail devient la source unique de vérité, et non plus l'onglet n° 47.

Nous l'utilisons en interne au sein de l'équipe de développement, et cela a complètement transformé notre façon d'effectuer des requêtes et de partager les analyses.

Petite parenthèse personnelle : la vague qui s'annonce

Je vais vous dire franchement pourquoi nous sommes si enthousiastes. L’IA a déjà révolutionné l’ingénierie logicielle. Son adoption s’est généralisée et la profession a changé pour de bon. Les développeurs qui utilisent l’IA ne sont pas simplement un peu meilleurs ; ils sont radicalement différents dans ce qu’ils sont capables d’accomplir.

Tous les autres professionnels du savoir suivent la même courbe, mais avec un décalage vers la gauche. Marketing, juridique, comptabilité, services financiers, relations publiques, opérations. La vague arrive.

Nous avons développé Brain² car nous sommes convaincus que ClickUp constitue la base idéale pour un système d’exploitation collaboratif entre humains et agents. Tout est regroupé au même endroit : un seul moteur contextuel, une seule équipe d’agents qui connaît déjà votre entreprise. Le délai entre « J’aimerais bien avoir de l’aide pour ça » et « C’est déjà terminé » se réduit désormais à quelques secondes.

Il s'agit là du plus important gain de productivité que nous ayons jamais observé. Et ce n'est qu'un début.

Brain² est désormais disponible.