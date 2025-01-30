10 meilleurs logiciels de manuels d'employés en 2025

Gestion efficace des employés et une communication rationalisée sont indispensables à la réussite dans l'environnement de travail actuel, qui évolue rapidement. Le manuel de l'employé est un élément essentiel de la maintenance d'un lieu de travail bien structuré et cohésif. Il s'agit d'un document d'orientation décrivant les politiques, les procédures et les attentes de l'entreprise.

Cependant, la création, la gestion et la mise en œuvre d'un manuel de l'employé peuvent être complexes et prendre du temps. C'est là qu'intervient le logiciel de rédaction de manuel de l'employé. Avec la bonne solution logicielle de construction de manuel, vous pouvez simplifier le processus et garantir un accès facile aux informations essentielles pour vos équipes.

Le logiciel de manuel de l'employé fournit une plateforme centralisée pour la création, la personnalisation et la distribution des politiques et des directives. Mais le meilleur logiciel de manuel de l'employé facilite un processus d'intégration transparent, promeut une communication cohérente et assure l'alignement avec les valeurs et les règlements de l'entreprise.

Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité, ce guide vous aidera à trouver la solution idéale pour créer et gérer efficacement votre manuel de l'employé. Plongeons dans ce guide et découvrons comment le bon logiciel de manuel de l'employé peut améliorer la communication sur le lieu de travail, la gestion d'équipe et la réussite globale de l'organisation.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de manuel de l'employé ?

Voici les fonctionnalités les plus essentielles à rechercher dans votre recherche du bon logiciel de manuel des employés pour rationaliser les politiques de votre entreprise et guider votre équipe

Référentiel centralisé

Contrôle des versions

Modèles de politiques

Personnalisation

Fonction de recherche

Collaboration et retour d'information

Conformité et mises à jour juridiques

Accessibilité et assistance mobile

Rapports et analyses

En donnant la priorité à ces fonctionnalités du logiciel de manuel de l'employé, votre organisation bénéficiera d'une solution sur mesure et conviviale qui centralisera la gestion des politiques , favorise la gestion du travail en collaboration les données de l'application peuvent être consultées en ligne, ce qui garantit le respect des politiques essentielles et améliore l'accessibilité et l'analyse des données.

En sélectionnant un logiciel qui répond à ces critères, vous pouvez rationaliser les processus d'élaboration des politiques, améliorer la qualité de l'information l'engagement des employés et créer un environnement de travail transparent et efficace.

Les 10 meilleurs logiciels de manuel de l'employé pour documenter chaque processus organisationnel

1. ClickUp

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes de barre oblique dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

ClickUp, le futur de la documentation, offre une solution exceptionnelle en tant que logiciel de manuel de l'employé grâce à son approche collaborative ClickUp Documents est une fonctionnalité qui permet de créer un hub de connaissances organisationnel massif. Mais cela va au-delà de la documentation en connectant les manuels de vos employés aux flux de travail.

En liant les documents et les tâches, vous pouvez rationaliser vos processus, mettre à jour les flux de travail, modifier les statuts des projets, attribuer des tâches et bien plus encore, le tout dans l'éditeur intuitif. Organisez les ressources importantes et les wikis d'entreprise en les ajoutant à différentes sections de votre espace de travail.

Créez un guide pour les nouveaux membres de votre équipe à l'aide de ce modèle de manuel ClickUp

Le Modèle de manuel de l'employé par ClickUp comprend des sections consacrées aux politiques relatives à l'environnement de travail, à la communication, aux avantages sociaux et à bien d'autres choses encore, de sorte que vous pouvez facilement créer le manuel de l'employé idéal.

Grâce aux fonctionnalités d'organisation de ClickUp, vous pouvez facilement classer vos manuels d'employés par catégories pour un accès et une recherche aisés. Organisez les ressources importantes et les wikis d'entreprise en les ajoutant à différentes sections de votre espace de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les pages imbriquées et les options de style offrent une flexibilité dans Docs pour créer le manuel de l'employé le plus détaillé avec des documents sur la culture de l'entreprise, les politiques de l'entreprise, la sécurité au travail, la documentation sur l'énoncé de mission et les lois fédérales sur l'emploi

plus de 1 000 modèles prédéfinis pour créer un manuel de l'employé en ligne ou des documents pour un large intervalle de cas d'utilisation d'entreprise comme les RH, les logiciels, les produits et la conception

Plus de 15 affichages personnalisables avec des fonctionnalités de gestion de projet intégrées pour la gestion des tâches, des projets d'équipe et des flux de travail

Un outil en ligne détaillé Centre d'aide , webinaires et une assistance pour vous aider à maximiser les fonctionnalités de la plateforme

Les limites de ClickUp

Tous les affichages personnalisés ne sont pas (encore) disponibles sur mobile

Les options de personnalisation robustes peuvent être écrasantes au début

Prix de ClickUp

**Free Forever : 5$/mois par utilisateur

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,800+ reviews)

4.7/5 (6,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Blissbook

via Blissbook Blissbook est une solution logicielle de pointe pour les manuels d'employés qui facilite la création, le partage et la révision de votre manuel d'employés. Avec des modèles prédéfinis pour les politiques de l'entreprise, les lois fédérales ou une déclaration de mission, la bibliothèque de contenu de Blissbook permet aux entreprises de personnaliser un manuel de base en un manuel vraiment complet pour l'ensemble de l'organisation.

Ce logiciel de manuel de l'employé offre une base de données consultable pour une récupération rapide des informations et le suivi des reconnaissances des employés pour assurer la compréhension de la politique. Collaboration en temps réel permet à plusieurs parties prenantes de contribuer et d'examiner les modifications, tandis qu'une plateforme centralisée facilite l'hébergement sécurisé et le partage des manuels avec les employés.

Les meilleures fonctionnalités de Blissbook

L'interface du créateur de manuel est intuitive et facile à utiliser

Options de personnalisation pour des politiques et une image de marque uniques

Les fonctionnalités de collaboration permettent aux employés et aux prestataires de donner leur avis et de suggérer des modifications

Mises à jour régulières des exigences légales et de conformité

Options de modèles et conception adaptées aux mobiles

Limites de Blissbook

Rapports et analyses limités

Manque d'options d'intégration avec d'autres Outils de gestion des RH ou de gestion de projet Prix du Blissbook

1 à 124 employés: 75$/mois

75$/mois 125 à 249 employés: 7,20 $/an par utilisateur

7,20 $/an par utilisateur 250 employés et plus: Contacter pour les tarifs

3. Manuels.io

via Handbooks.io Handbooks.io est un puissant logiciel de guides d'employés qui simplifie la création, la gestion et la distribution des guides d'employés. Handbooks.io facilite la recherche rapide d'informations. Il vous permet également de suivre les reconnaissances des employés, garantissant ainsi la compréhension de la politique et la conformité avec les lois fédérales.

De solides capacités d'analyse et de rapports vous permettent d'évaluer l'efficacité des politiques et de jauger l'engagement des employés à l'égard du manuel détaillé des employés. Ces informations aideront votre organisation à identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention ou de clarification.

Les meilleures fonctionnalités de Handbooks.io

Les manuels des employés peuvent être sauvegardés et modifiés en tant que document Word

Mise à jour avec un langage approuvé par les RH pour couvrir des sujets tels que le comportement des employés, l'égalité des chances en matière d'emploi et l'assurance maladie

Intégration de politiques spécifiques à l'État et à la ville

Limites de Handbooks.io

Ne fait pas de manuel de l'employé en ligne, modifiable ou interactif

Prix de Handbooks.io

Free

Complet (en une seule fois): 79,95

79,95 Complet (abonnement): $159.95/an

**_Related : Consultez le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) 10 meilleurs logiciels de modification en cours de documents pour 2023 ProProfs est une option exceptionnelle de logiciel de manuel de l'employé qui offre une plate-forme de base de connaissances complète en plus de la gestion traditionnelle des documents. Il permet aux entreprises de créer un hub centralisé pour toutes leurs politiques, procédures et directives.

En utilisant la base de connaissances ProProfs, les entreprises peuvent facilement informer leurs employés sur la vision, la mission, les politiques et les fonctions de l'entreprise à l'aide de modèles utiles. Cela permet aux employés d'acquérir plus de connaissances en moins de temps, ce qui favorise une courbe d'apprentissage abrupte.

Le logiciel de manuel de l'employé garantit un accès mobile à vos documents, permettant aux employés d'y accéder à tout moment et depuis n'importe quel appareil, y compris les mobiles et les tablettes. ProProfs donne également la priorité à la sécurité de votre manuel de l'employé. Avec des règles de contenu conditionnelles, des utilisateurs spécifiques peuvent accéder à des pages, des paragraphes ou des dossiers désignés en fonction de règles personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs

Constructeur de manuel de l'employé facile à utiliser sans connaissances de code ou de connaissances techniques

Editeur de texte riche et importation de contenu pour des formes de fichiers comme les documents Word, les PDF, les PPT et les feuilles Excel

Multibranding et marque blanche pour personnaliser le logiciel pour différentes entreprises au sein d'une seule base de connaissances

Le système de rapports alimenté par l'IA offre des aperçus plus profonds et riches en données pour créer le manuel de l'employé le plus efficace ou le manuel de l'employé le plus efficace base de connaissances Les limites de ProProfs

L'accès et la gestion des pages d'atterrissage peuvent s'avérer difficiles

Lenteur occasionnelle sur les appareils Android

Prix de ProProfs

Tout: 49$/mois par auteur

G2: 4.6/5 (25+ commentaires)

4.6/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (25+ commentaires)

5. AirMason

via AirMason AirMason transforme la façon dont les organisations créent, gèrent et distribuent leurs manuels. Airmason utilise des fonctionnalités interactives telles que des vidéos, des images et des liens hypertextes pour améliorer l'expérience de lecture des employés.

Airmason simplifie la processus d'intégration en fournissant une expérience numérique transparente aux nouveaux embauchés. Les organisations peuvent facilement suivre les accusés de réception du manuel de l'employé, assurant ainsi la compréhension et la conformité de la politique. Des fonctions avancées d'analyse et de rapports permettent de connaître l'engagement des employés vis-à-vis des manuels, de suivre les indicateurs de lecture et d'identifier les domaines à améliorer.

Les meilleures fonctionnalités d'AirMason

L'interface conviviale est facile à naviguer

Conception adaptée aux mobiles pour plus de commodité et de flexibilité

Les fonctionnalités du gestionnaire de contenu permettent à n'importe qui d'organiser et de mettre à jour le hadbook

Limites d'AirMason

Options de personnalisation limitées dans les modèles

Options d'intégration limitées sans possibilité de synchroniser les données et de rationaliser les processus

Prix d'AirMason

Startup (1 à 99 employés): 149$/mois ou 999$/an

149$/mois ou 999$/an Small Business (100 à 199 employés): 199 $/mois ou 1 499 $/an

199 $/mois ou 1 499 $/an Enterprise (200+ employés): Contacter pour les tarifs

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

6. Igloo

via Igloo Avec Igloo, les entreprises peuvent créer un manuel numérique de l'employé qui agit comme un hub centralisé pour les politiques du lieu de travail. Ces directives - des voyages et du travail télétravail à la sécurité et au code vestimentaire - sont facilement accessibles et consultables, ce qui garantit la clarté et la facilité d'utilisation. Le manuel est organisé en chapitres, offrant une expérience utilisateur prestataire.

Avec Igloo, les entreprises peuvent non seulement gérer les connaissances, mais aussi les optimiser. Igloo fait partie de la liste des meilleurs logiciels de manuels d'employés car il permet la création de bases de connaissances organisées et consultables, capturant les meilleures pratiques et les apprentissages clés. La collaboration est facilitée par le téléchargement de documents, les mentions @ et les blogs et forums interactifs.

Les capacités d'intégration permettent une connexion transparente avec des applications tierces, maximisant ainsi les investissements existants et offrant aux prestataires l'accès à des outils essentiels. Les solutions mobiles d'Igloo garantissent l'accessibilité depuis n'importe quel appareil, offrant une expérience web réactive, des applications natives pour iOS et Android, et une intégration complète des e-mails.

Les meilleures fonctionnalités d'Igloo

Conception et disposition hautement personnalisables pour créer une expérience personnalisée

De solides fonctionnalités de gestion du contenu permettent aux utilisateurs d'organiser et d'accéder facilement à l'information

Le constructeur de manuel numérique pour les employés a un design adapté aux mobiles

Limites d'Igloo

L'extension des fonctions peut résulter en une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'installation de l'intégration peut s'avérer difficile

Prix d'Igloo

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (90+ commentaires)

4.2/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

7. Gourou

via Gourou Guru est l'une des options de logiciel de manuel de l'employé les plus innovantes et les meilleures, car il sert de source de vérité ultime pour votre organisation. Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail afin que vous puissiez rapidement convoquer des connaissances à jour. Il offre un moteur de vérification pour assurer l'exactitude, vous permettant de l'intégrer dans les favoris outils de communication sur le lieu de travail et trouver les connaissances dont vous avez besoin sans interruption.

L'une des fonctionnalités phares de Guru est Answers, un moteur intuitif alimenté par l'IA qui navigue rapidement dans le paysage informationnel de votre entreprise. Sa recherche en langage naturel et ses recommandations de contenu personnalisées connectent rapidement les utilisateurs à des connaissances fiables. De plus, la fonctionnalité Demander à un expert aide les utilisateurs à se connecter avec les bonnes personnes pour des questions spécifiques, tandis que les sujets de tendance et les parcours de lecture permettent aux équipes de rester informées et engagées.

Guru meilleures fonctionnalités

L'extension Chrome facilite l'accès lorsque vous avez besoin d'une réponse rapide

Les suggestions alimentées par l'IA améliorent l'efficacité de la gestion des connaissances

Intégrations transparentes avec des outils populaires tels que Slack, Salesforce et Zendesk

Limites de Guru

Capacités limitées de l'éditeur de texte

L'interface et la navigation peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Guru

Free

Starter: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Builder: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,500+ reviews)

4.7/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (85+ avis)

8. Livre de route

via Manuel d'utilisation Avec Waybook, vous pouvez consolider toutes les informations, valeurs et procédures de votre lieu de travail en une seule source de vérité facilement accessible.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Waybook est sa bibliothèque étendue de modèles spécifiques à chaque secteur d'activité, qui vous permet de gagner du temps en important votre manuel RH existant ou en en créant un nouveau à partir d'une large sélection de modèles.

La plateforme fait partie de notre liste des meilleurs logiciels de manuel d'employé car elle offre une interface intuitive qui vous permet de modifier, concevoir et mettre à jour facilement votre contenu, ce qui vous permet de personnaliser votre manuel d'employé avec des images, des GIF, des vidéos, et plus encore.

De plus, Waybook peut automatiser les processus d'onboarding et les modules de formation, en décomposant des procédures complexes en flux de travail simples et structurés. Vous pouvez suivre la progression et évaluer les connaissances à l'aide de tests et de quiz, ce qui permet à votre équipe de rester informée et alignée.

Waybook meilleures fonctionnalités

Bibliothèque étendue de références spécifiques à l'industrie modèles de manuel de l'employé Fonction de recherche rapide

Notifications pour les mises à jour essentielles du manuel de l'employé

Le suivi de la progression permet de s'assurer que tout le monde reste à jour

Limites de Waybook

Impossible d'exporter plusieurs documents à la fois

Aucune localisation linguistique n'est disponible

Prix de Waybook

Waybook Care: 99$/mois

99$/mois Waybook Pro: 198 $/mois

198 $/mois Waybook Consulting: 95$/heure

G2: 3.5/5 (1 avis)

3.5/5 (1 avis) Capterra: 4.9/5 (45+ commentaires)

9. Slite

via Slite (en français dans le texte) Slite est un outil logiciel polyvalent de manuel de l'employé qui aide les équipes à centraliser et à organiser tous leurs documents. Son éditeur rationalisé crée une expérience de rédaction fluide sans distraction, ce qui vous permet de vous concentrer sur le contenu qui compte le plus.

Avec Slite, vous pouvez incorporer des vidéos, des croquis et des contenus intégrés pour améliorer le partage des connaissances . Ajoutez de la personnalité et de l'attrait visuel à votre documentation avec des images de couverture, des mises en valeur et des blocs d'indices pour rendre votre manuel de l'employé attrayant et agréable.

L'intégration de Slite avec des outils populaires tels que Slack, Asana, Trello, et Google Drive renforce votre existant structures de gestion de projet existantes en rassemblant toutes les informations de votre équipe en un seul endroit. Vous pouvez intégrer des feuilles de calcul, des vidéos, des présentations et des croquis provenant de diverses applications, ce qui élimine le besoin de duplication.

Slite meilleures fonctionnalités

Interface simple et facile à prendre en main pour les utilisateurs non techniques

Les fonctionnalités d'organisation robustes permettent aux utilisateurs de créer des hiérarchies et des étiquettes pour structurer et catégoriser leurs documents

Intégrations transparentes avec des outils populaires tels que Slack google Drive et Trello

Limites de Slite

L'absence d'API ouverte limite les possibilités d'intégration

Options d'exportation limitées

Prix de Slite

Free

Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: $15/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (175+ commentaires)

4.7/5 (175+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (35+ avis)

10. Visme

via Visme Visme est un fantastique outil logiciel de manuel d'employé qui vous aide à créer des manuels d'employé engageants et visuellement attrayants. Vous n'avez pas de compétences en matière de conception ? Pas de problème. Les puissantes fonctionnalités de présentation de Visme sont adaptées aux non-designers, vous permettant de créer des manuels d'employés professionnels et informatifs.

Le créateur de manuels d'employés de Visme fournit tous les éléments nécessaires pour concevoir des manuels complets et attrayants. Les modèles peuvent être entièrement personnalisés pour présenter les processus, les politiques et la culture de votre entreprise. Vous pouvez même améliorer vos manuels avec des caractères animés et des icônes pour donner vie à la culture de votre entreprise.

Vous pouvez facilement insérer les informations de votre entreprise tout en maintenant le style de la marque en ajustant les couleurs et les caractères. L'outil offre également des fonctionnalités telles que des diagrammes personnalisables, l'interactivité et l'intégration multimédia, ce qui vous permet de créer des manuels attrayants et interactifs. Vous pouvez télécharger vos manuels en différentes formes, les partager en ligne par le biais de liens, les intégrer à votre site web et même créer des folioscopes qui font tourner les pages.

Visme meilleures fonctionnalités

Facile à utiliser, même pour les personnes n'ayant aucune expérience technique ou de conception

La création de contenu visuel polyvalent comprend des présentations, des infographies, des rapports, etc

Les éléments de conception interactifs et animés améliorent la narration visuelle

Les limites de Visme

Version gratuite limitée

Nombre limité de diagrammes et de tableaux

Prix de Visme

Free

Débutant: 29$/mois

29$/mois Pro: 59$/mois

59$/mois Visme pour Teams: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (600+ commentaires)

Donnez du pouvoir à votre organisation avec le logiciel de manuel de l'employé et ClickUp

Il est temps de transformer les politiques et procédures de votre entreprise. Avec le bon logiciel de manuel de l'employé, vous pouvez rationaliser la création, la gestion et la distribution d'informations cruciales pour favoriser une communication efficace et aligner vos équipes autour d'objectifs partagés.

En vous inscrivant à ClickUp, vous accédez à une interface conviviale, à des modèles prédéfinis et à une bibliothèque de contenus politiques pour personnaliser vos manuels d'employés sans effort. Avec des outils de collaboration robustes, des capacités de modification en cours et des options de partage et d'hébergement sécurisées, ClickUp permet à vos équipes de contribuer et de réviser les changements de manière collaborative.

La plateforme centralisée permet une distribution transparente des manuels aux employés, promouvant une compréhension cohérente des valeurs et des règlements de l'entreprise. N'attendez plus pour débloquer le potentiel du logiciel de manuel de l'employé. S'inscrire à ClickUp et révolutionnez votre communication sur le lieu de travail, votre gestion d'équipe et la mise en œuvre de votre politique.